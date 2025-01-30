De 10 bästa verktygen för medieplanering 2025 (recensioner och priser)

Oavsett om du är en byrå, ett marknadsföringsteam, medieägare eller utgivare är det viktigt att fatta rätt beslut om dina medieplaner. Annars riskerar du att rikta dig till fel målgrupp och spendera för mycket. ?

Istället för att hantera kaoset manuellt kan du låta medieplaneringsverktyg göra grovjobbet. Med rätt programvara kan du automatisera medieinköp, spåra justeringar i realtid och få detaljerad insikt i din målgrupps preferenser.

Ganska bra, eller hur? ?

Gör dig redo att slänga Excel-kalkylbladen och följ med oss när vi avslöjar de funktioner som är ett måste för medieplaneringsprogramvara.

Vi delar också med oss av våra 10 favoritplattformar för mediehantering som hjälper dig att få jobbet gjort snabbare och smartare.

Vad ska du leta efter i ett medieplaneringsverktyg?

Medieplaneringsverktyg gör mycket mer än att hantera mediekampanjer. De förvandlar hela planeringsprocessen och gör allt mer effektivt, exakt och användarvänligt. Men alla medieverktyg är inte lika bra. ?

Vi rekommenderar att du letar efter digitala marknadsföringsverktyg som har värdefulla funktioner som:

Omfattande mediehantering : Detta är ett måste. Leta efter ett verktyg som hanterar ett brett spektrum av mediekanaler, inklusive TV och tryckta medier samt digitala medier och sociala medieplattformar.

Analys och mätvärden i realtid: Gamla data är inte användbara i dagens värld av betalda medier. Verktyg för digital medieplanering bör ge dig mätvärden i realtid för att spåra kampanjens resultat så att du kan fatta snabba, datadrivna beslut.

Automatisering och arbetsflödesoptimering : Medieplanering har många rörliga delar. Varför inte automatisera några av de mest repetitiva delarna av jobbet? Leta efter verktyg som automatiserar medieinköp, förfrågningar om offerter (RFP) och rapportering.

Målgruppshantering: Förstklassig medieplaneringsprogramvara har funktioner för att identifiera och segmentera din målgrupp. Leta efter verktyg som erbjuder demografisk analys, beteendedata och psykografiska insikter för att skapa en skräddarsydd mediestrategi.

Användarvänligt gränssnitt: Ju enklare det är att använda din medieplaneringsprogramvara, desto snabbare Ju enklare det är att använda din medieplaneringsprogramvara, desto snabbare sparar du tid och pengar. Leta efter flexibla molnbaserade lösningar som gör det möjligt för teammedlemmarna att samarbeta och komma åt data var som helst.

Användbara integrationer: Integrationer ska förenkla planeringsprocessen. Leta efter medieplaneringsprogramvara som kan integreras med din CRM-plattform (customer relationship management), Integrationer ska förenkla planeringsprocessen. Leta efter medieplaneringsprogramvara som kan integreras med din CRM-plattform (customer relationship management), projektledningsverktyg och populära appar från tredje part, såsom Slack.

Optimeringsverktyg: Att genomföra kampanjer är en sak, men vad händer om du vill omarbeta en befintlig kampanj? Viktiga medieplaneringsverktyg har avancerade optimeringsfunktioner för programmatisk inköp, fördelning av utgifter, målgruppsinriktning och mycket mer.

Trött på att hantera kampanjer manuellt? Med rätt medieplaneringsverktyg blir dina kampanjer en barnlek. Med strömlinjeformade molnbaserade gränssnitt, omfattande mätvärden och processoptimering hjälper dessa 10 digitala medieplaneringsverktyg dig att nå målet. ?

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Vi vill inte skryta, men marknadsföringsteam älskar ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform stöder hela marknadsföringsprocessen, från idé till genomförande och optimering.

Du behöver inte längre hoppa mellan din projektledningslösning, CRM och Google Docs – med ClickUp finns allt på ett och samma ställe. Och om vi inte har exakt det du letar efter, kan våra integrationer ge ditt konto ännu fler funktioner. ?️

ClickUp visualiserar hela medieprocessen i kalender-, lista-, tavla- och över 10 andra vyer. Plattformen har kodfria databaser och projektstavlor med dra-och-släpp-funktion för allt från betalda annonser till PR och sociala medier.

Använd ClickUp Goals för att skapa 100 % anpassningsbara instrumentpaneler så att du bara ser de mätvärden som är viktigast. ?

För medieplanering kan du skapa dina kampanjplaner och innehåll i ClickUp. Skapa gedigna fallstudier, e-postmeddelanden, bloggar och annonstexter blixtsnabbt i realtid med ClickUp Docs. Du kan till och med använda ClickUp AI för att skriva, redigera och optimera texterna för ditt team.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Du behöver inte heller skapa dokument, rapporter eller instrumentpaneler på egen hand. ClickUp-mallarna är en tidsbesparande resurs som är inbyggd i plattformen för snabbare och bättre medieplanering.

Kopiera ClickUp-mallen för innehållshantering för att planera kampanjer över flera kanaler, inklusive din webbplats, bloggar, sociala medier och e-post.

Proffstips: Kolla in denna användbara översikt över vad mallen innehåller och hur du anpassar den.

ClickUp har dussintals mallar för online- och offline-medieplanering, inklusive ClickUp Media List Template, som samlar alla marknadsföringsmaterial och planer på ett och samma ställe. Du kan också använda ClickUp Marketing Plan Template för att hålla ordning på allt och aldrig mer missa en kampanjdeadline. ?

ClickUps bästa funktioner

ClickUp integreras med dussintals populära verktyg som HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl och många fler.

Visa kampanjens resultatmått i en anpassningsbar instrumentpanel

Använd ClickUp-mallar för att skapa strukturerade medieplaner på några minuter.

Behöver du hjälp med att skriva? ClickUp AI är ett av de bästa AI-skrivverktygen som kan ge dig en hjälpande hand.

Hantera alla uppgifter och projekt i ClickUps över 15 vyer

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalkonton, men det finns även en kostnadsfri testversion.

ClickUp är helt anpassningsbart, men det kan ta lite tid att lära sig allt som plattformen har att erbjuda.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. MediaPlanHQ

via MediaPlanHQ

MediaPlanHQ är ett medieplaneringsverktyg som samlar alla dina marknadsföringsplaner på ett ställe. Plattformen visar alltid de senaste rapporterna och planerna, så du behöver aldrig oroa dig för att se fel rapporter. ?

MediaPlanHQ bästa funktioner

Skicka snabbt strukturerade briefs till kreativa team

Övervaka annonsutgifter, materialbehov och fakturor

Arbetar du med leverantörer? Undvik överfulla e-postinkorgar och skicka förfrågningar via MediaPlanHQ.

Samarbeta med viktiga intressenter kring marknadsföringskalendrar och kreativt innehåll.

Begränsningar för MediaPlanHQ

MediaPlanHQ:s användargränssnitt kan vara överväldigande

Plattformen har inte så många recensioner.

MediaPlanHQ prissättning

45 USD/månad per användare, med minst tre användare

MediaPlanHQ betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. BriefBid

via BriefBid

Letar du efter prisvärd programvara för medieplanering? BriefBid är en annorlunda typ av lösning som är gratis för byråer och varumärken. Nackdelen är att BriefBids betalda partners sannolikt kommer att kontakta dig för att marknadsföra sina tjänster. Men om du inte har något emot det är detta ett gediget verktyg för medieplanering för varumärken med begränsade resurser.

BriefBids bästa funktioner

Om du tillhandahåller kreativa tjänster kopplar BriefBid dig till förfrågningar från byråer och medieinköpare.

Skapa anpassade medieflödesdiagram

Dela upp rapporter efter leverantör, kanal och kampanj

Skapa visuella medieplaner med tidsplanering, taktik och mätvärden i en enda vy.

Begränsningar för BriefBid

Det finns inte så många recensioner.

Är det verkligen ”gratis” om du är produkten?

Priser för BriefBid

Gratis

BriefBid-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionic

Bionic Media Planning riktar sig till byråer, annonsörer och annonsförsäljare. Det innebär att denna plattform passar för så gott som alla intressenter i medieplaneringsprocessen. Den är särskilt användbar om du vill ha ett kundfokuserat verktyg för kontoplanering. Bionic effektiviserar medieplanering och medieinköp, vilket gör den perfekt för en mängd olika användare. ?

Bionic bästa funktioner

Bionic ger annonsörer en transparent mediedashboard som visar prestations-KPI:er och mål.

Centralisera medieplanering, inköp och resultatuppföljning på en och samma plattform.

Integrera digitala medier, TV, radio, tryckta medier, utomhusreklam och andra mediekanaler.

Bionic är molnbaserat, vilket gör det enkelt att konfigurera och hantera när du är på språng.

Bioniska begränsningar

Det finns inte så många recensioner.

Det är ganska dyrt.

Bionic prissättning

Månadsvis: 225 USD/månad per användare, med minst tre användare

Årskontrakt: 195 USD/månad per användare, med minst tre användare

Årlig förskottsbetalning: 175 USD/månad per användare, med minst tre användare

Bionic betyg och recensioner

G2: 5/5 (två recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

5. Nielsen Scarborough

via Nielsen

Det välkända marknadsföringsföretaget Nielsen är också verksamt inom marknadsföringsplanering. Scarborough är deras svar på marknadsförares efterfrågan på exakta konsumentdata. Det är ett annorlunda medieplaneringsverktyg som fokuserar mer på konsumentprofiler, konsumtionspreferenser och innehållstrender än på själva genomförandet eller planeringen av kampanjer. ?

Scarboroughs bästa funktioner

Använd Scarborough-data för att bättre förstå konsumenternas beteenden

Hämta data om din målgrupps favoritplattformar

Fokusera på specifika demografiska grupper och samhällen för nischade insikter

Scarborough hjälper dig att skapa riktade budskap som sticker ut.

Scarboroughs begränsningar

Scarborough har inte så många recensioner.

Detta är mer ett verktyg för data- och marknadsundersökningar, så du behöver fortfarande en separat lösning för att hantera din marknadsföringsstrategi.

Scarborough-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Scarborough-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Quantcast

via Quantcast

Quantcast är ett annat välkänt namn inom medieplanering. Det är specialiserat på cookie-fri annonsering och kvantitativa data, så om ditt team är i behov av mätbara prestations-KPI:er är detta plattformen för dig. ?

Quantcast bästa funktioner

Prova varumärkets kostnadsfria lösning, Quantcast Measure, för att få en känsla för plattformen innan du investerar i en betald plan.

Ara AI är ett AI-marknadsföringsverktyg som stöder övervakning och optimering av kampanjer i realtid.

Hämta data från 100 miljoner källor och komplettera den med dina egna förstahandsdata.

Skapa anpassade rich media-annonser, annonser för ansluten TV (CTV) och mycket mer.

Quantcast begränsningar

Vissa användare säger att plattformen är klumpig och svår att hantera.

Andra säger att data kan vara för generisk och oanvändbar.

Quantcast prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Quantcast betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

7. Basis

via Basis

Basis är ett medieplaneringsverktyg som integrerar programmatisk annonsering, SEO, sociala medier och webbplatsdata. Dessutom erbjuder plattformen ytterligare tjänster för medieaktivering, omnikanalstrategier och konsultation. ?

Basis bästa funktioner

Är du redo att köra annonser? Basis är en högt rankad plattform för efterfrågan (DSP).

Lagra alla dokument och medietillgångar på ett och samma ställe

Basis Assistant genererar automatiskt kampanjanteckningar

Sluta med e-posttrådar och börja använda samarbetsportalen Basis

Grundläggande begränsningar

Rapporterna är inte särskilt anpassningsbara.

Vissa kunder säger att användarupplevelsen är svår att följa.

Grundpris

Kontakta oss för prisuppgifter

Grundläggande betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

8. Comscore

via Comscore

Comscore är specialiserat på plattformsoberoende medieplanering, så det är ett måste om du annonserar på CTV, sociala medier, mobila enheter och sökmotorer. Till skillnad från andra medieplaneringsprogram har Comscore ytterligare funktioner för att mäta filmers biljettintäkter, engagemang på sociala medier och CTV. ?

Comcores bästa funktioner

Utvärdera enkelt kampanjens resultat med Comscore Campaign Ratings (CCR)

Skapa bättre annonser med Comscore Ad Metrix

Hantera alla digitala upplevelser i en vy med Comscore Total Digital.

Comscore identifierar och segmenterar konsumenter baserat på beteende, livsstilsdata, demografi och mer.

Comcore-begränsningar

Vissa användare säger att Comscore inte ger valuta för pengarna.

Andra säger att den enorma mängden data är överväldigande, så det skulle vara bra att ha ett bättre verktyg för dataanalys och tolkning.

Comcore-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Comcore-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)

9. Simpli. fi

"Simple" må vara en del av namnet, men Simpli.fi:s erbjudanden är allt annat än enkla. Detta robusta medieplaneringsverktyg innehåller funktioner för programmatiska medier, omnikanalupplevelser och specialiserade kampanjinställningar för politiska annonser, DTC-annonser och detaljhandelsannonser. ?️

Simpli. fi bästa funktioner

Simpli.fi stöder överlägsen målgruppsanpassning och segmentering för native-, mobil- och CTV-annonser.

Är du osäker på om dina annonser sticker ut? Simpli.fi utvärderar dina kreativa lösningar för bättre resultat.

Centralisera alla kalendrar för innehåll på sociala medier

Simpli. fi:s intelligenta målgruppsanpassning minskar antalet tidigare köpare som ser dina annonser.

Simpli. fi begränsningar

Vissa användare tycker att rapporterna är för enkla.

Andra användare säger att kundsupporten inte är så bra.

Simpli. fi prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Simpli. fi betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (115+ recensioner)

Capterra: 5/5 (En recension)

10. SRDS

via SRDS

Standard Rate and Data Service (SRDS) är en lösning för medieplanering och medieinköp från Adwanted Group. Den tillhandahåller inte bara en imponerande mängd datapunkter som underlag för din mediestrategi, utan är också specialiserad på alla typer av medier, inklusive radio, kabel-TV, CTV, OOH och tidskrifter.

SRDS bästa funktioner

Osäker på vilka annonser du ska välja? SRDS visar alla annonsalternativ sida vid sida.

Ange data om din målgrupp så föreslår SRDS den bästa mediemixen för att uppnå resultat.

SRDS är specialiserat på mångkulturell och inkluderande målgruppsinriktning.

Om ditt team är fullt upptaget kan du anlita SRDS-teamet för att ta fram skräddarsydda data för dina kampanjer.

SRDS-begränsningar

Det finns inte så många recensioner.

SRDS-data är inte alltid uppdaterade.

SRDS-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

SRDS-betyg och recensioner

G2: 3,2/5 (3 recensioner)

Capterra: N/A

Få en verkligt allt-i-ett-planeringsplattform

Marknadsföringskampanjer har många rörliga delar. Kreativitet, kanalhantering och mätningar är bara några av de många uppgifter du har att ta itu med.

De flesta marknadsföringsplattformar har verktyg som hjälper dig att hålla dig på rätt spår, men även då integrerar de flesta inte alla dina verktyg, ditt arbete och din kommunikation på ett och samma ställe.

Men vet du vad? ClickUp gör det. ?

Vi integrerar projektledning, mallar, ett AI-skrivverktyg, anpassningsbara instrumentpaneler och mycket mer. Med ClickUp kan du samla allt på en enda plattform för att spara tid och fokusera på det som verkligen är viktigt: att skapa vackert och övertygande innehåll.

Prova dem och se skillnaden. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu – inget kreditkort krävs.