Gratis mallar för rankningsrapporter

Att spåra sökordsrankningar är som att övervaka dina SEO-framsteg i realtid. Det är viktigt för alla framgångsrika digitala strategier! Men att manuellt hämta data, organisera den och tolka siffrorna kan vara tidskrävande.

Det är här en mall för rankningsrapport kommer till undsättning! Dessa mallar effektiviserar ditt arbetsflöde, ger dig användbara insikter och hjälper dig att hålla koll på din SEO.

Oavsett om du är en marknadsförare som vill imponera på kunder med skarpa, datadrivna insikter eller en företagare som vill förstå hur dina sökord presterar, kan en bra mall för rankningsrapport förändra hur du övervakar framgång.

I den här artikeln utforskar vi 12 kostnadsfria mallar för rankningsrapporter.

🔍 Visste du att? 68 % av alla onlineupplevelser börjar med en sökmotor. Detta visar hur viktig SEO är för att driva trafik till din webbplats!

Vad är mallar för rankningsspårningsrapporter?

Rankningsspårningsrapporter är fördesignade dokument eller verktyg som används för att spåra och visualisera sökordens prestanda i sökmotorresultaten.

De hjälper SEO-experter, marknadsförare och företagare att övervaka sökordsrankningen och se om deras SEO-mål uppnås över tid.

Här är vad de gör mer:

👀 Övervakningslista för sökord: Hjälper dig att hålla koll på de ord som människor använder för att hitta ditt företag online.

📈 Se vad som är populärt: Här kan du se om din webbplats klättrar uppåt eller nedåt i sökresultaten, så att du vet vad som fungerar.

💪 Lär känna dina konkurrenter: Här kan du se hur dina sökord står sig i jämförelse med andra i din bransch.

📊 Håll ordning: Visar all viktig information, till exempel Visar all viktig information, till exempel marknadsföringsrapporter , i enkla diagram och tabeller så att du enkelt kan överblicka allt.

Vad kännetecknar en bra mall för rankningsspårningsrapport?

En bra mall för rankningsrapport förenklar spårningen av dina sökordspositioner och hjälper dig att förbättra din SEO-projektledning. Här är vad som gör en mall riktigt effektiv:

🖱️ Enkel att använda: De bästa mallarna är enkla att navigera i, med tydliga avsnitt för att spåra Google-rankningar, trender och prestanda.

🎨 Anpassningsbara alternativ: Alla webbplatser är inte likadana, och en bra mall tar hänsyn till det. Den ska kunna anpassas efter dina behov, oavsett om du använder verktyg som Google Search Console eller fokuserar på specifika sökord.

📊 Visuella insikter: Att se dina framsteg är viktigt för att hålla motivationen uppe. En bra rankningsspårare innehåller grafer och diagram som gör det enkelt att förstå dina data.

🥊 Spårning av konkurrenter: Det är viktigt att veta var du står i förhållande till dina konkurrenter. En användbar mall innehåller utrymme för att jämföra deras sökordsposition med din, så att du kan förfina din strategi och ligga steget före.

🚦 Tydliga åtgärdspunkter: Förutom att visa data ska mallen hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras.

💡 Proffstips: Letar du efter specialiserade verktyg för att samla in och analysera information om dina konkurrenter? Läs vår lista över de 10 bästa gratis mallarna för konkurrensanalys.

12 bästa mallar för rankningsrapporter

Nu när du vet vad en rank tracker-rapport kan göra för din SEO-strategi, låt oss diskutera de 12 bästa mallarna:

1. ClickUp-mall för rankningsrapport

Ladda ner den här mallen Mät effektiviteten i dina SEO-kampanjer med ClickUp Rank Tracker Report Template.

Att hålla koll på dina sökordsrankningar är nyckeln till en framgångsrik SEO-strategi, och ClickUps mall för rankningsrapport gör det enkelt och roligt.

Den hjälper dig att övervaka sökordsrankningar, identifiera trender och spåra prestanda i olika sökmotorer. Det är som att ha en SEO-assistent i fickan. Oavsett om du använder data från verktyg som Google Search Console eller rankningsverktyg från tredje part, organiserar den här mallen allt i ett tydligt, anpassningsbart utrymme.

Dess funktioner, såsom visuella diagram, 12 anpassningsbara fält, fyra anpassningsbara vyer och konkurrentanalys, gör den perfekt för att upptäcka möjligheter och fatta datadrivna beslut.

🌟 Varför du kommer att älska den

Jämför sökordsrankningar och övervaka förändringar i SERP-positioner för dina målnyckelord.

Övervaka konkurrenternas sökmotorrankningar och jämför dina egna med dem.

Få en omfattande översikt över din webbplats synlighet.

Identifiera sätt att optimera din webbplats prestanda

📌 Perfekt för: SEO-experter eller byråer som spårar flera kunders rankningar och marknadsföringsteam som utvecklar strategier för att förbättra organisk trafik.

💡 Proffstips: Vill du att ditt innehåll ska hålla sig aktuellt? Prova tips för att skapa evergreen-innehåll som ökar trafiken på lång sikt, så att du kan fokusera på kvalitet i varje artikel du skriver!

2. ClickUp SEO-rapportmall

Ladda ner den här mallen Ge dina kunder och team omfattande rapporter med ClickUps SEO-rapportmall.

För att lyckas med SEO gäller det att spåra vad som fungerar, och med ClickUps mall för SEO-rapporter blir det enkelt att visa upp dina resultat!

Det hjälper dig att organisera all din SEO-data i en lättförståelig rapport, såsom trafik, bakåtlänkar, sökordsrankningar och konverteringar. Visualisera dina framsteg med högkvalitativa diagram och grafer, och dela omfattande rapporter med kunder.

Använd anpassade fält som intäkter, de fem viktigaste sökorden, webbplatstrafik och kvartal för att registrera viktiga datapunkter. Få en rapportsammanfattning, kvartalsrapport och översikt över alla dina data med tre olika vyer.

🌟 Varför du kommer att älska den

Samla data från flera källor, såsom Google Analytics, Google Search Console och verktyg för bakåtlänkar, på ett och samma ställe.

Markera de mätvärden som är viktigast för dig, inklusive organisk trafik, sökordsrankningar eller domänautoritet.

Använd snygga diagram, tabeller och grafer för att göra data lättlästa och tillräckligt professionella.

📌 Perfekt för: Perfekt för byråer, marknadsförare och e-handelsteam som behöver ett tydligt och professionellt sätt att visa SEO-framsteg och insikter.

🔮 Snabbtips: Använd rapportöversikten för att samla in data och spåra webbplatsens prestanda och kvartalsrapporten för att visa data från dina SEO-marknadsföringskampanjer kvartalsvis. Detta hjälper dig att se vilka strategier som fungerade under kvartalet och vilka som inte gjorde det.

3. ClickUp SEO-mall för projektledning

Ladda ner den här mallen Organisera din SEO-projektledning smidigt med ClickUp SEO-projektledningsmallen.

ClickUps mall för SEO-projektledning hjälper dig att hålla ordning och följa alla dina SEO-uppgifter. Oavsett om du hanterar sökordsforskning, granskar ditt innehåll, optimerar innehåll eller bygger bakåtlänkar, bryter den ner din SEO-strategi i praktiska steg.

Med tydliga tidslinjer, uppgiftsfördelning och samarbetsverktyg säkerställer denna mall att ingenting faller mellan stolarna.

🌟 Varför du kommer att älska den

Dela upp din SEO-plan i hanterbara uppgifter, var och en med deadlines, ansvariga och prioriteringar.

Dela upp aktiviteterna i SEO-granskningar (för att fokusera på kunder som du behöver granska) och SEO-projekt (för att fokusera på aktiviteter relaterade till SEO).

Registrera alla försenade uppgifter med Kanban View och gruppera dem efter prioritet med Swimlane-funktionen.

Visualisera varje projekts varaktighet och håll koll på deadlines med tidslinjevyn.

Övervaka slutförandet av uppgifter och se till att ditt projekt går framåt.

📌 Perfekt för: Utmärkt för SEO-team och stora byråer som vill effektivisera projektledningen.

4. ClickUp SEO-mall för konkurrentanalys

Ladda ner denna mall Gör en djupgående konkurrentanalys med ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys.

Håll dig ett steg före konkurrenterna med ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys! Den hjälper dig att samla in och jämföra viktig SEO-data från dina konkurrenter för att identifiera luckor, möjligheter och förbättringsområden.

Analysera dina konkurrenters SEO-prestanda och få insikter om deras målnyckelord och innehållsstruktur. Använd informationen för att förbättra din strategi, spåra framsteg med hjälp av visuella hjälpmedel och håll dig uppdaterad om de senaste SEO-trenderna.

🌟 Varför du kommer att älska den

Spåra viktiga SEO-mått som sökordsrankningar, bakåtlänkar och organisk trafik för dina konkurrenter.

Jämför din webbplats prestanda med konkurrenternas och lyft fram styrkor och svagheter.

Identifiera områden där du kan överträffa konkurrenterna och anpassa din SEO-strategi därefter.

Öppna mallen i sex vyer, inklusive tillgänglighet, trafiksynlighet, statuspanel och innehållskvalitet.

📌 Idealisk för: Perfekt för SEO-proffs som vill göra en djupgående konkurrentanalys.

💡 Proffstips: Kontrollera om din webbplats är lätt att navigera, tolka, komma åt och förstå för alla besökare med hjälp av listvyn för tillgänglighet.

➡️ Läs mer: De 15 bästa verktygen för konkurrentanalys för företag

5. ClickUp SEO-forsknings- och hanteringsmall

Ladda ner den här mallen Spåra och hantera dina SEO-insatser på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp SEO Research and Management Template.

ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering är ditt verktyg för att organisera dina SEO-uppgifter och spåra framstegen i din SEO-marknadsföringsplan. Den hjälper dig att effektivisera din sökordsforskning och hantera alla aspekter av din SEO-strategi, från planering till genomförande.

Mallen har tre anpassningsbara fält, såsom publiceringsdatum, begärd av och SEO-uppgiftstyp, som hjälper dig att visualisera SEO-data.

🌟 Varför du kommer att älska den

Centralisera dina SEO-uppgifter, mål och undersökningar så att det blir enkelt att hantera hela ditt SEO-arbetsflöde.

Håll koll på viktiga sökord och övervaka dina rankningar över tid för att se vad som fungerar.

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och spåra framstegen för varje del av din SEO-kampanj.

📌 Perfekt för: Utmärkt för SEO-team, byråer och företagare som vill effektivisera sin forskning och strategihantering.

💭 Vänligt tips: Använd dessa SEO-tips för att nå större framgång: Optimera ditt innehåll för Featured Snippets genom att skriva koncisa, tydliga svar på vanliga frågor inom din nisch.

Använd långa sökord för att rankas lättare och driva mer riktad trafik.

Förbättra sidans laddningshastighet, eftersom webbplatser som laddas snabbare rankas bättre . Komprimera bilder, använd webbläsarens cacheminne och minimera omdirigeringar för att göra din webbplats blixtsnabb! ⚡

6. ClickUp SEO Roadmap-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en tydlig färdplan för din SEO-strategi med hjälp av ClickUps mall för SEO-färdplan.

ClickUps mall för SEO-roadmap är din strategiska guide för att genomföra en framgångsrik SEO-plan och omvandla dina SEO-mål till en tydlig, genomförbar roadmap.

Det hjälper dig att dela upp dina SEO-mål i uppnåbara uppgifter, så att dina SEO-insatser håller sig på rätt spår med tydligt definierade deadlines och prioriteringar.

Använd mallen för att identifiera mönster i organiska sökresultat, analysera webbplatsstatistik och ge ditt team en tydlig SEO-plan att följa.

🌟 Varför du kommer att älska den

Planera dina SEO-mål och uppgifter i en tydlig, lättläst färdplan.

Dela upp dina SEO-insatser i hanterbara uppgifter med specifika deadlines.

Kommunicera förändringar i strategin smidigt med ditt team.

Spåra prestandan för dina sökord och dina off-page SEO-insatser för att finjustera din strategi.

📌 Perfekt för: SEO-team, byråer eller företag som vill skapa en tydlig och organiserad plan för att genomföra sin SEO-strategi.

✨ Bonustips: Använd AI för att automatisera SEO-uppgifter med dessa 10 bästa AI SEO-program!

7. ClickUp SEO-checklista

Ladda ner den här mallen Se till att du inte missar några viktiga SEO-uppgifter med ClickUps mall för SEO-checklista.

Om du älskar att bocka av uppgifter från checklistor har vi något för dig också!

ClickUps mall för SEO-checklista är din guide till att slutföra alla viktiga uppgifter som krävs för att optimera din webbplats för sökmotorer.

Den täcker allt, från on-page till off-page SEO, och säkerställer att ditt innehåll är välstrukturerat, att dina metataggar är korrekta och att dina bakåtlänkar fungerar till din fördel.

Med denna checklista kan du hålla ordning, fokusera och vara säker på att din webbplats SEO-strategi är solid.

🌟 Varför du kommer att älska den

Håll koll på sökordsrankningar och webbplatsens hälsa med enkla spårningsalternativ.

Se allt du behöver för att rankas bättre, inklusive metataggar, mobiloptimering, bakåtlänkar och mycket mer.

Använd exakta spårningsmått för att förbättra den tekniska SEO:n.

📌 Perfekt för: Bloggare och SEO-experter som föredrar checklistor för att hålla koll på sina SEO-insatser.

8. Mall för prestationsanalysrapport från ClickUp

Ladda ner den här mallen Få detaljerad prestationsanalys med ClickUps mall för prestationsanalysrapporter.

Om du gillar siffror är ClickUps mall för prestationsanalysrapport din nya bästa vän! Den är utformad för att göra dina datadrivna insikter tydligare, lättare att tolka och mer användbara.

Oavsett om du spårar webbplatstrafik, försäljningsdata eller kampanjresultat hjälper den här mallen dig att organisera viktiga mätvärden och visualisera trender i ett tydligt och enkelt format.

Spåra prestanda över tid, identifiera områden som behöver uppmärksamhet och se till att du alltid är informerad och ett steg före med dina strategier.

🌟 Varför du kommer att älska den

Visualisera komplexa datamängder med enkla och intuitiva grafer.

Spåra exakt det som är viktigt för dig, inklusive webbplatstrafik och försäljning.

Se trender och mönster på ett ögonblick med inbyggda diagram och grafer.

Dela rapporten med ditt team och dina intressenter på ett enkelt sätt så att alla är på samma sida med bara ett klick.

📌 Perfekt för: Marknadsförare, analytiker och teamledare som behöver hålla koll på viktiga mätvärden och prestationsindikatorer regelbundet.

📈 Användarvänliga analyshack: Titta inte bara på de övergripande siffrorna. Dela upp dina data i mindre segment (till exempel efter enhet, plats eller målgrupp) för att få detaljerad information.

Jämför din nuvarande prestanda med branschens riktmärken för att bedöma om dina insatser är på rätt spår eller om det finns utrymme för förbättringar.

Ställ in e-postaviseringar för viktiga förändringar i nyckeltal. På så sätt är du först med att få reda på när något viktigt händer.

9. Looker Studio-mall för sökordsrankingsrapport från Exponential Growth

via Exponentiell tillväxt

Looker Studio Keyword Ranking Report Template från Exponential Growth är det ultimata verktyget för att övervaka SEO-framsteg och ligga steget före konkurrenterna.

Det hjälper dig att övervaka sökordsrankningar, spåra förändringar över tid, identifiera trender och upptäcka tillväxtmöjligheter.

Få en omfattande översikt över dina sökords prestanda med avsnitt som är utformade för viktiga mätvärden som genomsnittlig position, sökvolym och konkurrensnivå.

🌟 Varför du kommer att älska den

Spåra sökordsrankningar på olika sidor och kampanjer

Få tydliga och detaljerade insikter om tillväxtmöjligheter för din webbplats.

Visualisera positionen för varje sökord med hjälp av intuitiva diagram inom fyra viktiga områden: genomsnittlig position, klick, visningar och CTR.

📌 Perfekt för: SEO-specialister, marknadsförare och innehållsansvariga som vill övervaka sökordsprestanda och få tydliga insikter om tillväxt.

10. Mall för rankningsspårning i Google Sheets från Coefficient

via Koefficient

Google Sheets Rank Tracker Template från Coefficient är ett utmärkt verktyg för att övervaka din webbplats ranking för specifika sökord på sökmotorer som Google.

Med den här mallen kan du enkelt ange dina målnyckelord och spåra deras framsteg över tid, samt analysera förändringar i rankningar och prestanda. Visualisera framgången för dina SEO-insatser och identifiera vilka nyckelord som behöver en boost.

🌟 Varför du kommer att älska den

Se hur dina sökord presterar i realtid.

Identifiera trender och fatta välgrundade beslut för att förbättra din webbplats synlighet.

Automatisera rankningsspårningen, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

📌 Perfekt för: SEO-chefer, innehållsskapare och marknadsförare som vill spåra sökordsrankningar och se effekten av sin SEO-strategi i realtid.

11. Mall för rankningsspårning i Google Sheets från PRO Rank Tracker

via PRO Rank Tracker

Denna mall för rankningsspårning i Google Sheets från PRO Rank Tracker är utformad för att hjälpa dig att övervaka dina sökordsrankningar i olika sökmotorer och hålla din SEO-strategi på rätt spår.

Den enkla designen gör att du kan mata in och spåra flera sökord, övervaka deras prestanda och analysera rankningstrender.

🌟 Varför du kommer att älska den

Spåra enkelt dina sökords positioner över tid och identifiera förändringar i rankningen utan att behöva kontrollera varje sökord manuellt.

Få en översikt över sökordsprestanda i olika sökmotorer.

Få omfattande analyser, inklusive detaljerade rapporter, konkurrentbevakning och historisk analys.

📌 Perfekt för: SEO-proffs som vill effektivisera sin spårning av sökordsprestanda

12. PDF-mall för SEO-marknadsföringsrapport från Rank Ranger

via Rank Ranger

SEO Marketing Report PDF Templates från Rank Ranger hjälper dig att göra din rapporteringsprocess smidig och visuellt imponerande.

Denna mallpaket tillgodoser olika SEO- och marknadsföringsbehov, från att spåra sökordsrankningar och analysera konkurrenters prestanda till att utvärdera landningssidor och engagemang i sociala medier.

Varje mall är anpassningsbar, så att du kan fokusera på de mätvärden som är viktigast för din målgrupp.

🌟 Varför du kommer att älska den

Välj mellan mallar som sökordsrankning, socialt engagemang, landningssidans prestanda och mycket mer.

Anpassa mallarna för att lyfta fram de KPI:er som är mest relevanta för ditt projekt eller din målgrupp.

Presentera dina data i ett snyggt och visuellt tilltalande format som är lätt att förstå.

📌 Perfekt för: Digitala marknadsförare, SEO-byråer och konsulter som behöver tydliga, konsekventa rapporteringsverktyg.

Förbättra din SEO-strategi med ClickUp

Mallar gör SEO-rapporteringen snabbare, enklare och mer organiserad. Oavsett om du spårar sökordsrankningar, analyserar konkurrenters prestanda eller visar marknadsföringsavkastningen, hjälper rätt mallar dig att leverera tydliga och effektiva insikter till ditt team eller dina kunder.

Om du vill förbättra din rapporteringsprocess ytterligare är ClickUp den ultimata lösningen. Med ClickUp kan du centralisera alla dina SEO-uppgifter, samarbeta smidigt med ditt team och integrera dina favoritmallar i en kraftfull plattform.

Förbättra din sökmotorranking redan idag med hjälp av användbara mätvärden. Registrera dig gratis idag!