Exempel på evergreen-innehåll som ökar den långsiktiga trafiken

För flera år sedan publicerade en blogg en guide om hur man skapar den perfekta ämnesraden i ett e-postmeddelande. Idag fortsätter samma guide att locka tusentals besökare varje månad.

Hemligheten bakom dess fortsatta framgång? Det tar upp ett problem som har varit relevant genom åren, och lösningen innehåller tydligt visdom som har stått sig genom tiderna.

Det är kraften i evergreen-innehåll – material som aldrig förlorar sin attraktionskraft.

För marknadsförare som vill förbättra SEO och driva trafik som varar, här är några exempel på evergreen-innehåll som kan ha en långsiktig effekt. 💪

Vad är evergreen-innehåll?

Evergreen-innehåll är informativt eller pedagogiskt material som förblir relevant och användbart över tid, och som konsekvent lockar läsare och genererar trafik.

Till skillnad från nyhetsartiklar eller trendbaserade inlägg som snabbt förlorar sin relevans, ökar evergreen-innehåll din plattforms långsiktiga synlighet och driver leads och konverteringar.

Generiska ämnen som "hur man brygger kaffe" eller "planterar en köksträdgård" är evergreen eftersom dessa processer sannolikt inte kommer att förändras inom den närmaste framtiden.

🔍 Visste du att? Termen "evergreen-innehåll" kommer från evergreen-trädet, som behåller sina gröna blad året runt. Eftersom denna typ av innehåll förblir relevant oavsett säsong eller nyhetscykel anses det vara hållbart.

Betydelsen av evergreen-innehåll i innehållsmarknadsföring

Evergreen-innehåll har en unik attraktionskraft inom innehållsmarknadsföring som går bortom trender. Dess bestående effekt är något som är värt att överväga när du utformar din strategi för innehållsmarknadsföring.

Låt oss titta på dess betydelse. 👀

SEO-optimering: Evergreen-innehåll förblir relevant över tid, vilket gör det mycket värdefullt för sökmotoroptimering (SEO). Tidslösa ämnen rankas högt i sökresultaten, vilket leder till ökad synlighet och ökad organisk trafik.

Leadgenerering: Evergreen-innehåll levererar kontinuerligt värde till din målgrupp och genererar nya leads långt efter att det har publicerats.

Långsiktig trafiktillväxt: I stället för att förlita sig på innehåll som snabbt når sin topp och sedan bleknar bort, genererar evergreen-inlägg en stadig, långsiktig trafik. Denna kontinuerliga ström av besökare skapar en pålitlig källa till engagemang och varumärkeskännedom.

Minskad innehållströtthet: Du kan lindra pressen att ständigt producera nytt innehåll med evergreen-artiklar. Detta hjälper ditt team att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet, vilket minskar utbrändhet.

Maximerad avkastning: Att investera i evergreen-innehåll säkerställer att de resurser som läggs på skapandet fortsätter att ge god avkastning (ROI). Eftersom färre uppdateringar behövs är det ett kostnadseffektivt sätt att hålla Att investera i evergreen-innehåll säkerställer att de resurser som läggs på skapandet fortsätter att ge god avkastning (ROI). Eftersom färre uppdateringar behövs är det ett kostnadseffektivt sätt att hålla innehållsmarknadsföringen effektiv.

🧠 Kul fakta: Evergreen-innehåll hjälper dig att öka din E-E-A-T-poäng ( Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness ) på Google. En högre poäng ökar dina chanser att visas på första sidan i sökresultaten!

Viktiga egenskaper hos evergreen-innehåll

Vad gör innehåll evergreen?

Det finns några utmärkande egenskaper som skiljer det från andra. Låt oss gå igenom dem. 🔨

Tidlöshet: Det behandlar ämnen som inte är beroende av aktuella trender eller händelser och tar upp grundläggande och tidlösa begrepp.

Relevans: Detta innehåll uppfyller konsekvent behoven och intressena hos en bred publik och tar upp vanliga frågor eller problem för fortsatt engagemang.

Problemlösningsförmåga: Det ger lösningar på ihållande problem och ger läsarna omfattande och detaljerade svar.

SEO-vänligt: Evergreen-ämnen presterar bra i sökmotorrankningar över tid.

Bred attraktionskraft: Det har en bred attraktionskraft, vilket gör att innehållet känns relevant för olika målgrupper.

Regelbundna uppdateringar: Du måste göra regelbundna uppdateringar för att hålla innehållet korrekt och relevant.

📖 Läs också: Hur du hanterar dina innehållsmarknadsföringsprojekt med ClickUp

Skillnader mellan evergreen-innehåll och aktuellt innehåll

Båda typerna av innehåll fyller viktiga funktioner, men de tillgodoser olika behov hos målgruppen och har olika livslängd.

Aktuellt innehåll är som en nyhetsartikel eller ett säsongsbetonat inlägg – det fångar uppmärksamheten för en stund men förlorar snabbt sin relevans. Tänk på ett blogginlägg om en ny produkt eller en julkampanj; när evenemanget är över försvinner också publikens intresse.

Å andra sidan förblir evergreen-innehåll relevant oavsett årstid. Det kan innehålla praktiska och användbara råd eller produktrecensioner som hjälper läsarna även flera år senare.

Kriterier Evergreen-innehåll Aktuellt innehåll Livslängd Långvarigt, kan förbli relevant i flera år Kortlivade, ofta relevanta i några dagar eller veckor Syfte För att tillhandahålla konsekvent värde och relevant information över tid För att informera eller engagera om aktuella händelser eller trender SEO-effekt Bygg upp auktoritet och attrahera konsekvent trafik Kan öka trafiken på kort sikt, men effekten kan avta snabbt. Exempel Handledningar, tutorials och grundläggande kunskaper. Till exempel ”Hur man kommunicerar effektivt”. Nyhetsartiklar, evenemangsbevakning och säsongsbetonade kampanjer. Till exempel ”Julklappar för i år”. Uppdateringsfrekvens Uppdateras regelbundet, var 6–12 månader. Du kan uppdatera fakta, siffror, SEO-nyckelord och länkar varje månad/år för att säkerställa relevans. Uppdateras ofta, varje vecka eller varje månad beroende på behov. Publikengagemang Uppmuntrar långsiktigt engagemang och behållande av publiken Engagerar målgruppen genom aktuell relevans och brådskande budskap

💡 Proffstips: Med hjälp av en innehållskalender kan du planera din innehållsstrategi i god tid. Denna strukturerade metod gör att du kan hålla ordning och undvika stress i sista minuten, vilket möjliggör skapandet av innehåll av högre kvalitet.

20+ exempel på evergreen-innehåll

Nu när du vet vad evergreen-innehåll är, är det dags att utveckla det själv. För att hjälpa dig att komma igång har vi samlat över 20 idéer och exempel på evergreen-innehåll som kan fortsätta att driva trafik och värde till ditt varumärke.

Det är dock viktigt att komma ihåg att i takt med att tekniken utvecklas måste du ständigt uppdatera ditt innehåll om teknik, verktyg, det digitala ekosystemet osv. för att det ska förbli verkligt evergreen.

Låt oss sätta igång. 💁

1. Handledningar

Dessa guider delar upp uppgifterna steg för steg, vilket gör det enkelt för läsarna att lära sig nya färdigheter eller utföra specifika uppgifter. De är praktiska och enkla och erbjuder lösningar som läsarna kan använda omedelbart.

📌 Exempel: ”Hur man blir bättre på tidsplanering”, ”Hur man lagar ris” och ”Hur man skriver engagerande innehåll”.

2. Vanliga frågor (FAQ)

FAQ-sidor besvarar vanliga frågor inom ett specifikt område och sparar tid för läsarna genom att tillhandahålla snabb och tillförlitlig information.

📌 Exempel: ”Vanliga frågor om digital marknadsföring”, ”Vanliga frågor om att starta företag” eller ”Vad är SEO?”.

3. Ultimata guider

Ultimata guider fördjupar sig i ett ämne och erbjuder detaljerade resurser för både nybörjare och erfarna läsare. De innehåller tips, exempel och ibland bilder för att säkerställa en heltäckande täckning.

📌 Exempel: ”Den ultimata guiden till SEO”, ”Den ultimata guiden till marknadsföring för småföretag” och ”Den ultimata guiden till marknadsföring i sociala medier”.

🔍 Visste du att? Evergreen-innehåll som "Hur man knyter en slips" har varit en av de mest populära sökningarna i årtionden. Andra populära sökningar är "Vad är kärlek", "Hur man gör pannkakor" och "Hur man kokar ett ägg"!

4. Fallstudier

Fallstudier använder verkliga exempel för att visa hur en produkt eller tjänst löser ett problem för en kund. Dessa berättelser illustrerar framgång på ett relaterbart sätt.

📌 Exempel: ”Hur företag x ökade sin försäljning med 200 %” eller ”En fallstudie om digital transformation”.

⚡ Mallarkiv: Dyk ner i vårt arkiv för att hitta den perfekta mallen för fallstudier som passar dina mål och förvandlar dina prestationer till evergreen-berättelser som inspirerar och informerar.

5. Checklistor

Checklistor är snabba, praktiska listor som guidar användarna genom processer och säkerställer att inga steg missas.

📌 Exempel: ”Checklista för blogginlägg”, ”Checklista för flytt” och ”SEO-checklista för nybörjare”.

6. Resurslistor

Det här är noggrant utvalda listor över verktyg, appar eller webbplatser som läsarna kan bokmärka för framtida bruk och som erbjuder ett kontinuerligt värde.

📌Exempel: ”Bästa produktivitetsappar” och ”Bästa plattformar för onlineutbildning”.

7. Ordlistor

Ordlistor bryter ner komplexa termer till lättförståeliga definitioner, vilket gör branschjargongen mer tillgänglig.

📌 Exempel: ”Förklaring av termer inom digital marknadsföring” eller ”Ordlista över marknadsföringstermer”.

8. Vanliga misstag

Dessa artiklar beskriver vanliga fel inom specifika områden, vilket hjälper läsarna att undvika dem och förbättra sina färdigheter.

📌 Exempel: ”15 vanliga misstag inom social media-marknadsföring”, ”De vanligaste misstagen som nya bloggare gör” och ”Vanliga misstag när man skriver ett CV”.

9. Listartiklar

Listartiklar organiserar information i en lista, vilket gör den lätt att överblicka och förstå. De är perfekta för att dela snabba tips eller rekommendationer.

📌 Exempel: ”De 10 bästa produktivitetstipsen”, ”De bästa böckerna för entreprenörer” eller ”De bästa filmerna genom tiderna”.

10. Handledningar

Handledningar erbjuder detaljerade instruktioner som hjälper läsarna att lära sig nya färdigheter, ofta i kombination med bilder eller videor för tydlighetens skull.

📌 Exempel: ”Hur man skapar en infografik med Canva”, ”Nybörjarguide till kodning i Python” och ”Photoshop-handledning för nybörjare”.

11. Kundutlåtanden

Kundutlåtanden visar kundernas feedback och erfarenheter av en produkt eller tjänst. De skapar förtroende och trovärdighet genom att ge sociala bevis som kan påverka potentiella kunder.

📌 Exempel: ”Kundernas framgångshistorier”, ”Användarrecensioner av vår programvara” eller ”Bästa produktrecensioner”.

12. Branschresurser

Dessa resurser är dina självklara guider fyllda med viktiga verktyg och insikter för alla inom en specifik bransch. De är perfekta för yrkesverksamma som behöver hålla sig uppdaterade eller fördjupa sig i sitt område.

📌 Exempel: ”Vitböcker om digital marknadsföring”, ”Viktiga resurser för småföretagare” och ”De bästa branschrapporterna”.

13. Kuraterat innehåll

Kuraterat innehåll samlar värdefull information från flera källor och erbjuder läsarna en samlad resurs. Det är perfekt för dem som vill få en bred överblick över ett ämne utan att behöva leta efter varje enskild artikel själva.

📌 Exempel: ”De bästa artiklarna om innehållsmarknadsföring” och ”De bästa onlinekurserna för HR-personal”.

14. Historiska inlägg

Evergreen-blogginlägg som detta fördjupar sig i hur en bransch, produkt eller ett koncept har förändrats över tid. De erbjuder värdefull kontext och visar hur tidigare utveckling har format dagens trender.

📌 Exempel: ”Sociala mediers historia”, ”Inredningsdesignens utveckling” och ”Datorteknikens historia”.

15. Statistikartiklar

Statistikbaserat evergreen-innehåll tenderar att väcka uppmärksamhet över tid och generera bakåtlänkar när det blir mer synligt. Dessa artiklar tillhandahåller värdefull data som andra ofta refererar till, vilket stödjer en stadig tillväxt av din bakåtlänksprofil.

📌 Exempel: ”Statistik om säkerhet inom byggbranschen”, ”Statistik om ketodieten” och ”Statistik om veganism”.

💡 Proffstips: Förbättra din SEO-ranking genom att länka till relaterat evergreen-innehåll i dina inlägg. Interna länkar hjälper sökmotorer att förstå din webbplats struktur och håller besökarna engagerade längre, samtidigt som de guidar dem till värdefulla, relevanta resurser. Denna strategi förbättrar din webbplats auktoritet och synlighet över tid, vilket förbättrar den övergripande SEO-prestandan.

16. Jämförande studier

Jämförande guider analyserar skillnaderna och likheterna mellan två eller flera produkter, tjänster eller koncept. De hjälper läsarna att väga olika alternativ och fatta välgrundade beslut.

📌 Exempel: ”WordPress vs. Wix: Vilket är bäst?”, ”iPhone vs. Android” och ”De bästa bärbara datorerna för studenter i jämförelse”.

17. DIY-projekt

DIY-projekt sticker ut genom att inkludera anpassade foton, illustrationer eller videor som guidar läsarna genom att skapa något på egen hand. Dessa projekt erbjuder steg-för-steg-bilder som hjälper användarna att förverkliga sina idéer.

📌 Exempel: ”DIY-kaktusballonger”, ”DIY-luftfräschare” och ”DIY-tepåsar”.

18. Reseguider

Reseguider ger en djupgående inblick i resmål, från sevärdheter som man inte får missa till insidertips för besökare.

📌 Exempel: ”Den ultimata guiden för att besöka Paris”, ”De bästa vandringslederna i Rocky Mountains” och ”De bästa resmålen i Europa”.

19. Tips om hälsa och välbefinnande

Dessa artiklar erbjuder praktiska råd om hur man håller sig frisk, ofta med stöd av expertkunskap eller forskning.

📌 Exempel: ”10 sätt att stärka ditt immunförsvar på naturlig väg”, ”Fördelarna med meditation” och ”Idéer för hälsosam matlagning”.

20. Resurser för finansiell planering

Detta innehåll hjälper läsarna att hantera sina pengar med råd om budgetering, sparande och investeringar.

📌 Exempel: ”Hur man skapar en personlig budget”, ”Förstå kreditbetyg” och ”Checklistor för pensionsplanering”.

⚡ Mallarkiv: Utforska vår samling av mallar för innehållsskrivning som är utformade för att effektivisera din skrivprocess och höja kvaliteten på ditt innehåll.

Strategi för evergreen-innehåll

En bra strategi för evergreen-innehåll handlar inte bara om att skapa tidlösa artiklar – det handlar om att se till att de fortsätter att prestera.

Låt oss dyka in i en väl genomtänkt plan som kan hålla ditt innehåll fräscht och engagerande på lång sikt. 🎯

Välj rätt ämne

Granska din webbplats och identifiera inlägg som konsekvent presterar bra. Du kan använda dessa som utgångspunkt för din forskning och leta efter relaterade ämnen.

Analysera därefter ledande bloggar inom din nisch med hjälp av verktyg för konkurrensanalys. När du har hittat specifika ämnen som genererar långsiktig trafik kan du lägga till ett unikt perspektiv för att få dem att sticka ut.

Du kan använda två verktyg för att identifiera ämnen med konstant sökintresse:

Google Trends: Visualiserar populära sökord och jämför dem; hjälper dig också att upptäcka ökande sökningar på ett ämne som "matlagningstips" relaterat till "hälsosam kost". AnswerThePublic: Detta är ett utmärkt verktyg som kompletterar Google Trends. Det ger dig förslag på sökord, hjälper dig att upptäcka användarnas avsikter och organiserar sökordsforskningen.

Integrera rätt sökord

Hållbar trafik bygger på kontinuerlig optimering och användning av stabila och relevanta sökord.

Stabila sökord, särskilt långsvansade sökord, lägger en stark grund för konsekvent organisk trafik. De överensstämmer med varaktiga användarintressen och påverkas mindre av söktrender. Eftersom de är mindre konkurrenskraftiga än korta sökord är det lättare att rankas högt med dem.

Till exempel är det lättare att rankas för ”bästa webbplatsbyggare för småföretag” än för ”webbplatsbyggare”.

Här är några verktyg för att identifiera varaktiga sökord:

SEMrush: Dess Keyword Magic Tool genererar relaterade långsvansade sökord tillsammans med mätvärden som sökvolym och svårighetsgrad. Ahrefs: Verktyget erbjuder omfattande sökordsanalys, så att du kan utforska mätvärden som sökvolym och trafikpotential. Du kan också se hur konkurrenterna rankas för specifika sökord.

💡 Proffstips: Titta på branschproblem eller vanliga frågor för att hitta ämnen som är mogna för djupgående blogginlägg. Att ta itu med dessa frågor ger värdefulla insikter och utnyttjar långsvansade sökord som lockar riktad trafik.

Analysera prestandan hos evergreen-innehåll

Att publicera evergreen-innehåll är bra, men hur vet du om det fungerar? För att få ut mesta möjliga av det måste du spåra hur det presterar.

Låt oss gå igenom några KPI:er för innehållsmarknadsföring för att utvärdera dess prestanda och se till att den förblir effektiv. 📊

Organiska söksessioner

Genom att spåra organisk söktrafik kan du se hur mycket trafik ditt evergreen-innehåll får från sökmotorerna. Ett högt antal sessioner innebär att ditt innehåll rankas högt och lockar klick.

Google Analytics 4 (GA4) kan hjälpa dig att hitta de artiklar som presterar bäst och de som kanske behöver uppdateras.

Genomsnittlig engagemangstid

Denna mätvärde visar hur länge användarna stannar kvar på din sida. Ju längre de stannar, desto större är sannolikheten att ditt innehåll träffar rätt. Använd verktyg som Organic Traffic Insights för att se var du kanske behöver justera läsbarheten eller relevansen för att hålla användarna engagerade.

Konverteringsstatistik

Konverteringar mäter hur många besökare som vidtar åtgärder efter att ha läst ditt innehåll. Dessa åtgärder kan vara vad som helst: att prenumerera på ett nyhetsbrev, ladda ner en resurs eller göra ett köp.

Höga konverteringsfrekvenser innebär att ditt evergreen-innehåll driver trafik och får användarna att ta nästa steg. Google Analytics kan hjälpa dig att mäta dessa konverteringar noggrant.

Bakåtlänkar spelar en stor roll för att förbättra din SEO-ranking, så det är viktigt att hålla koll på hur många bakåtlänkar ditt evergreen-inlägg får. För att spåra detta kan verktyg som Backlink Analytics ge dig en tydlig bild av hur ditt innehåll presterar inom detta område.

Sociala delningar visar hur ofta människor delar ditt innehåll på sociala medieplattformar. Ett högre antal delningar betyder vanligtvis att ditt innehåll tilltalar läsarna.

Visningar och klick

Genom att övervaka hur ofta ditt innehåll visas i sökresultaten (visningar) och hur ofta människor klickar på det får du en god uppfattning om dess synlighet och intressenivå.

💡 Proffstips: Använd ett poängsystem för att prioritera idéer till evergreen-innehåll baserat på relevans, publikens intresse och potentiell påverkan. Denna metod säkerställer att ditt arbetsflöde för innehållsskapande fokuserar på ämnen som engagerar din publik mest effektivt.

Anpassa innehållet för att hålla det evergreen

När trender, teknik och användarpreferenser utvecklas kan innehåll som en gång var nytt och engagerande snabbt bli föråldrat. Regelbundna uppdateringar och återanvändning är viktigt för att undvika detta.

Låt oss titta på några tekniker för att uppdatera ditt innehåll med hjälp av ClickUp, ett omfattande projektledningsverktyg. 👇

Lägg till nya data och uppdatera bilderna

Integrera regelbundet de senaste statistiska uppgifterna eller forskningsresultaten om ämnet för att öka trovärdigheten och säkerställa relevansen. Det är också viktigt att uppdatera bilderna med tiden.

Uppdatera bilder, infografik eller videor och se till att de ser tilltalande ut för att öka användarnas engagemang och lojalitet.

Med ClickUp Automations blir det enkelt att hantera innehållsuppdateringar. Du kan automatisera påminnelser om granskningar och revideringar, så att ditt innehåll förblir aktuellt och relevant utan att du behöver spåra det manuellt hela tiden.

Välj ett specifikt datum för innehållsuppdateringar för att skapa uppgifter för ditt team med ClickUp Automations.

Ställ in uppgifter eller anpassade påminnelser som aktiveras när specifika villkor uppfylls, till exempel när ett innehåll behöver uppdateras eller förnyas.

Ett annat alternativ är att betrakta det som en återkommande uppgift, och Automations skickar dig schemalagda påminnelser varje vecka, månad eller kvartal.

📖 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

Granska befintliga avsnitt och fördjupa vissa områden för att öka deras innehållsvärde.

Du måste också byta ut föråldrade exempel mot nya för att anpassa ditt innehåll till de senaste trenderna och teknikerna.

ClickUp Docs

Lägg till information och redigera formatet på ditt innehåll för bättre räckvidd med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för att skapa och uppdatera innehåll. Det låter dig organisera ditt innehåll i strukturerade sektioner med ett brett utbud av formateringsverktyg för smidiga tillägg och revideringar. Dessutom kan du lägga till bilder eller direktlänkar till de olika fallstudier som du inkluderar i ditt innehåll.

ClickUp Docs exceptionella samarbetsfunktioner är också ett utmärkt tillägg.

Du kan redigera i realtid, vilket gör det möjligt för teammedlemmar att lämna kommentarer, föreslå ändringar eller bidra med nya data direkt. Den inbyggda versionshistoriken säkerställer att alla ändringar registreras.

ClickUp Brain

Brainstorma var som helst i din arbetsmiljö med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är ett annat verktyg som du kan använda i detta skede av din strategi.

Det hjälper till med brainstorming och idégenerering, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att fastställa behoven för ditt innehåll.

Verktyget kartlägger idéer visuellt och hjälper dig att koppla samman olika koncept och identifiera möjligheter till förbättringar.

Producera högkvalitativt material som engagerar din publik utan det vanliga besväret med att skapa innehåll med hjälp av ClickUp Brain.

Dessutom är ClickUp Brain ett AI-verktyg för innehållsskapande som hjälper till med skrivande och redigering. Det erbjuder skräddarsydda förslag och förfinar dina idéer, vilket gör skrivprocessen smidigare. När du har ditt utkast hjälper det till med redigeringen för att säkerställa att ditt innehåll är polerat och redo för din publik.

Oavsett om du brainstormar ämnen, organiserar dina tankar eller finjusterar ditt språk, så stöder ClickUp Brain dig i varje steg.

💡 Proffstips: Utveckla omfattande riktlinjer för innehållsstyrning som beskriver ditt varumärkes röst, stil, ton och formateringsstandarder. Dessa riktlinjer hjälper till att upprätthålla konsekvens i allt innehåll och säkerställer att varje del stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Revidera rubriker för att göra dem mer aktuella och optimera för SEO

Inkorporera trendiga nyckelord eller fraser för att locka nya läsare och öka klickfrekvensen. Det är också en bra idé att regelbundet utföra SEO-granskningar för att hitta områden som kan förbättras, till exempel omformulering av metabeskrivningar, alt-taggar och interna länkstrukturer.

Du kan använda ClickUp Dashboards för att övervaka den långsiktiga framgången för evergreen-inlägg och justera dem utifrån deras prestanda.

Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att spåra KPI:er och arbeta mer effektivt.

Genom att skapa en anpassad instrumentpanel kan du övervaka viktiga SEO-mått, såsom organisk trafik, sökordsrankningar och rubrikprestanda, på ett och samma ställe.

Du kan skapa widgets för att spåra prestandan för dina rubriker i termer av klick och engagemang. Detta hjälper dig att identifiera vilka titlar som behöver revideras för att uppfylla dina SEO-mål.

💡 Proffstips: Var uppmärksam på kommentarer och feedback från läsarna för att identifiera områden som kan förbättras eller ämnen som behöver utforskas ytterligare.

Uppdatera, revidera och rangordna innehåll med ClickUp

Evergreen-innehåll handlar om att uppdatera, utöka och optimera det regelbundet. Genom att fokusera på ämnen som har bestående värde, använda stabila sökord och hålla ditt innehåll aktuellt med regelbundna uppdateringar kan du bygga upp en resurs som fortsätter att öka i värde.

Det kan låta skrämmande, men verktyg som ClickUp gör det enkelt.

Du kan ställa in automatiska uppdateringar för att redigera ditt innehåll, brainstorma idéer, göra research och samarbeta med ditt team på ett smidigt sätt. Oavsett om du reviderar en föråldrad landningssida eller förfinar inlägg om bästa praxis, håller ClickUp allt organiserat och smidigt. Kom igång med ClickUp gratis idag!