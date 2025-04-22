10 gratis mallar för ClickUp- och Google Analytics-rapporter

Är ditt skrivbord fullt av klisterlappar och utskrifter med kryptiska meddelanden? Tillbringar du timmar med att brottas med kalkylblad i ett desperat försök att hitta en signal mitt i allt brus? Det låter bekant, eller hur?

Företag överallt kämpar för att hitta de insikter som driver besluten i denna informationsflod. Men vänta! Det finns ett ljus i mörkret – det stora utbudet av analysverktyg och mallar som finns tillgängliga för att få fram meningsfulla affärsinsikter utan mödosamt manuellt arbete.

Oavsett om du vill mäta din webbplats eller konkurrenters prestanda, kvartalsresultat eller produktprestanda finns det färdiga mallar som automatiserar och underlättar ditt arbete.

Följ med när vi presenterar olika kostnadsfria analysmallar från Google och ClickUp.

Vad är analysmallar?

Analysmallar gör det möjligt att presentera data i ett standardiserat visuellt format så att du kan tolka dem bättre. Du kan använda analysmallar för olika affärsfunktioner, såsom försäljning, marknadsföring, kundsupport, ekonomi, produktanalys etc., för att göra din månadsrapportering snabbare.

De kan hjälpa dig:

Säkerställ ett strukturerat arbetssätt och att ingenting förbises

Ger ett enhetligt format för data, särskilt i större organisationer där många analytiker arbetar tillsammans på ett enda projekt.

Eliminerar repetitiva uppgifter som att organisera data, så att du kan fokusera på avancerad dataanalys och beslutsfattande.

Gör data tillgängliga för alla i teamet. En produktchef kan använda analysmallar för att spåra KPI:er för produktledning eller mäta kundbehov och planera produktkrav.

Vad kännetecknar en bra analysmall?

Du kan använda en analysmall för praktiskt taget alla affärsprocesser. Men hur väljer du en analysmall för ditt företag? Här är några tips som kan guida dig.

Definiera ditt behov: När du har bestämt ditt syfte kan du välja den mall som bäst passar det.

Användarvänlighet: Kom ihåg att affärsanalytiker kanske inte är tekniska experter. Välj därför en mall som är lätt att använda, även för personer utan teknisk kunskap.

Flexibilitet och anpassning: Även om en analysmall erbjuder en grund för att bygga din rapport, bör du kunna anpassa den för att bättre passa dina behov. Välj en mall som möjliggör flexibilitet och anpassning.

Tydlig visualisering: En viktig egenskap hos analysmallar är hur väl de återger komplexa data. Välj en mall som erbjuder tydlig En viktig egenskap hos analysmallar är hur väl de återger komplexa data. Välj en mall som erbjuder tydlig datavisualisering

10 gratis analysmallar för alla företag

Mallar kan användas i alla företag och funktioner, men när det gäller analys passar inte en storlek alla!

Därför har vi valt ut 10 av våra favoritmallar för gratis analys, utrustade med de bästa funktionerna, måste-ha-funktioner och nedladdningslänkar så att du kan komma igång direkt.

Är du redo? Då kör vi 🚀

1. ClickUp Analytics-mall

Ladda ner den här mallen Hantera alla dina sociala medier-mått på ett ställe med denna ClickUp-mall för analys av sociala medier.

ClickUp Social Media Analytics Template är ett måste för ditt marknadsföringsteam om du planerar att bygga upp en stark närvaro på sociala medier för ditt företag. Med sina helt anpassningsbara underkategorier kan du justera mallen efter dina behov, oavsett vilken bransch du är verksam i.

Prestandatabellen är en användbar funktion i mallen. Den ger en översikt över de parametrar som behöver förbättras och de som uppfyller förväntningarna.

Du kan också spåra trender i sociala medier och övervaka vilka sociala mediekanaler som fungerar bra och vilka som behöver förbättras, så att du kan justera dina marknadsföringsstrategier därefter.

Denna malls detaljerade underkategorier hjälper dig att bättre förstå din målgrupp och skräddarsy dina kampanjer.

2. ClickUp-mall för kampanjspårning och analys

Ladda ner den här mallen Använd denna mall för kampanjspårning och analys från ClickUp för djupare kampanjspårning och analys.

Den tidigare mallen ger dig en bra grund för att sätta upp din analys av sociala medier, men du kan gräva djupare i dina kampanjer med ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

Det är en mallapp på mellannivå med fyra visningstyper – listvy, kalendervy, dokumentvy och tidslinjevy på en enda skärm. Denna konsoliderade vy låter dig prioritera de viktigaste uppgifterna och spara tid.

Den största fördelen med denna mall är dock dess 10 anpassningsbara fält som låter dig spåra din budget, kostnad per förvärv (CPA), kassakonverteringscykel (CCC), klick och konverteringar. Så du får en detaljerad inblick i budget, utgifter och övergripande marknadsföringsresultat från en enda vy.

3. Mall för ClickUp-kampanjrapport

Ladda ner den här mallen Skapa och redigera din första kampanjrapport med ClickUps mall för kampanjrapporter.

ClickUp Campaign Report Template ger dig grunden för att skapa dina första anpassade kampanjrapporter i ett presentabelt format.

Du kan använda den för att få en snabb översikt över alla dina totala kostnader, intäkter, konverteringar och klick från en enda instrumentpanel. Den ger dig också kanalbaserade insikter, inklusive kostnaden för Google-annonser, annonsutgifter och annonsprestanda, så att du vet vilken kanal som fungerar bra och vilken som behöver din uppmärksamhet.

Använd tabellvyn för att förstå din kampanjers prestanda på olika kanaler. Denna vy visar också varje kanals visningar, klick per kostnad, konverteringar och kostnad per klick, så att du kan se all information i en enda vy, oavsett hur många kampanjer du kör.

Om du är en byrå som driver flera kampanjer för dina kunder kommer du att uppskatta att arbeta med den här mallen.

4. Mall för ClickUp-dataanalysrapport

Ladda ner den här mallen Presentera alla dina analysrapporter i ett presentabelt format med denna mall för dataanalysrapporter från ClickUp.

ClickUp Data Analysis Report Template har alla resurser som behövs för att analysera alla typer av affärsdata.

Oavsett om ditt säljteam behöver göra prognoser eller om du vill köra analyser för viktiga affärsbeslut, kommer du att finna denna mall användbar.

Mallen har anpassade statusar som låter dig hålla koll på de olika stegen i dina dataanalysprojekt. Du kan kategorisera och lägga till attribut till dina data för att få bättre översikt med de anpassade fälten.

Med de anpassade vyerna kan du bygga upp ditt arbetsflöde som en lista, ett Gantt-diagram, en arbetsbelastning och en kalender, vilket gör att du kan visualisera dina data bättre.

När du har data i önskat arbetsflöde kan du använda Clickups avancerade funktioner som ClickUp Clips för skärminspelning eller ClickUp Automations för att dela resursen med ditt team och arbeta tillsammans.

5. ClickUp-mall för marknadsföringsrapport

Ladda ner den här mallen Använd denna ClickUp-mall för marknadsföringsrapporter och släng alla andra mallar

Vi förstår hur svårt du har det som marknadsförare. Från att skapa kampanjer till att spåra kundstatistik till konvertering, skapa bilder och rapporter – det är mycket arbete!

Därför har vi skapat den här mallen som du kommer att älska att använda varje gång du behöver mäta resultatet av en kampanj. Med ClickUp Marketing Report Template kan du skapa och hantera marknadsföringsrapporter genom att sätta upp tydliga mål, tilldela uppgifter och samarbeta med intressenter.

Mallens omfattande visualiseringsfunktioner gör det möjligt för dig att effektivt övervaka framsteg, hålla viktiga intressenter uppdaterade och generera omfattande rapporter. Om du till exempel vill se dina projekt baserat på en tidslinje eller kalendervy, väljer du kalendervyn i mallen.

Denna mall kan vara särskilt användbar när du visualiserar viktiga marknadsförings-KPI:er som webbplatsbesök, kunddemografi och försäljningssiffror. Du kan använda ClickUp Dashboards eller Table View för att skapa din egen anpassade vy baserat på teamets unika behov.

6. ClickUp Social Media Metrics Report

Ladda ner den här mallen Mät alla dina sociala medier-mått i denna enda ClickUp Social Media Metrics Report

För marknadsförare på sociala medier som behöver hålla koll på alla kampanjer på sociala medier, oavsett om det är Facebook Insights eller Twitter, hjälper ClickUp Social Media Metrics Report dig att hålla koll på alla marknadsförings-KPI:er. Du kan spåra, analysera och optimera varje kampanjs resultat med kraftfulla visualiseringsanalyser.

Oavsett om du kör 10 kampanjer på en plattform eller 6 plattformar, låter den här mallen dig enkelt mäta framgång och jämföra prestationsrapporter. Mallen låter dig skapa uppgifter med anpassade statusar som klar, under granskning, att göra osv., så att du enkelt kan hålla koll på framstegen för dina mätvärden.

Det viktigaste med denna mall är dock dess anpassade fält, där 10 olika anpassade attribut som följare, medlemmar, profilbesök, nettopromotorsiffra, förstärkningsgrad och klickåtgärder är tillgängliga för att spara viktig information om din prestanda på sociala medier och enkelt visualisera dina data.

De anpassade rapportvyerna ger dig olika visningsalternativ, såsom metriktabell, metrikrapportformulär och social medievy, så att all information är lättillgänglig och välorganiserad.

7. ClickUp Sales månadsrapport

Ladda ner den här mallen Använd denna mall för månadsrapport för ClickUp Sales för att identifiera din bästa säljare, antalet gjorda samtal och konverteringsfrekvensen.

Om du är försäljningschef kommer du att älska ClickUp Sales Monthly Report Template, som hjälper dig att hålla koll på alla försäljningssamtal som ditt säljteam gör varje månad.

Genom att få en tydlig överblick över din försäljningsaktivitet med hjälp av denna mall kan du analysera vad som fungerar och var du behöver ingripa. Mallen är användbar för att identifiera dina bästa säljare, antalet gjorda samtal, konverteringsgraden och hur det har påverkat företagets totala intäkter.

Med den här mallen kan du registrera alla viktiga nyckeltal för din försäljningsverksamhet, inklusive intäkter, kostnader och vinst/förlust. Den erbjuder kraftfulla visuella format i form av grafer och diagram så att du snabbt kan få insikter och identifiera områden som kan förbättras.

De anpassade statusarna är praktiska för att filtrera dina försäljningsresultat baserat på specifika steg i processen för att kvalificera leads. Dessutom kan du med de anpassade fälten kategorisera och lägga till attribut för att hantera dina försäljningsresultat och spåra framsteg.

Denna nybörjarvänliga rapportmall är idealisk för nya och professionella säljare som vill ha alla försäljningsrapporter till hands.

8. Mall för resultat av dataanalys från ClickUp

Ladda ner den här mallen Presentera dina dataanalysresultat på ett organiserat sätt med denna mall för rapport om dataanalysresultat från ClickUp.

Vill du övertyga dina intressenter med dina dataanalysresultat? Använd ClickUp-mallen för dataanalysresultat för att presentera ditt fall på ett organiserat sätt.

Oavsett om du vill lyfta fram användarnas behov, optimera en process eller prioritera en produktfunktion som identifierats genom dataanalys, behöver du en omfattande rapportmall som gör att du kan presentera dina resultat för berörda intressenter på ett tydligt och koncist sätt. Det är precis det som är syftet med den här mallen.

Du kan använda ClickUp Docs för att definiera ditt problem, din forskningsmetod och sedan skapa det arbetsflöde som fungerar bäst för ditt team. Använd tavelvyn i mallen för att visa alla datatrender i ett rikt, visuellt format.

Detta är en nybörjarvänlig mall med lättillgängliga rullgardinsmenyer som hjälper dig att formatera din rapport på ett bättre sätt.

9. Google Analytics 4 Looker Studio-mall av Porter

via Porter

Om du är en SEO-chef som vill mäta kampanjresultat eller en e-handelsföretagare som har Google Analytics och vill spåra din webbplats prestanda, då är denna Google Analytics 4 Studio-mall precis vad du behöver.

Mallen kan hjälpa dig att analysera webbtrafik, kampanjresultat, händelser, målsidor och konverteringar för att få en djupgående inblick i kampanjens/webbplatsens prestanda.

Till exempel är instrumentpanelen intuitiv och låter dig hitta svar på viktiga frågor, som hur många sidvisningar webbplatsen genererar och hur du kan förbättra den med mer engagerande innehåll. Eller vad kundlivstidsvärdet är för besökarna på din webbplats. Ta reda på andelen återkommande användare och kunder, beräkna konverteringsgraden för varje trafikkälla och mycket mer.

10. Mall för Google Analytics-rapport från Agency Analytics

via Agency Analytics

Denna mall erbjuder en allt-i-ett-lösning som låter dig effektivisera webbanalysen. Med en Google Analytics-mall som kombinerar viktiga marknadsföringsmått som konverteringar, engagemangsnivåer och webbsessioner utan att du behöver investera i marknadsföringsanalysprogramvara, kommer du att älska denna kraftfulla mall från Agency Analytics.

Logga bara in för att få tillgång till mallen som automatiskt hämtar viktiga webbplatsmått för att förbättra din rapportering och presentera den för intressenterna i ett lättförståeligt format. Mallen fångar upp alla viktiga element för att ge intressenterna fullständig insikt i hur marknadsföringskampanjen eller webbplatsens prestanda utvecklas.

Mallen kan fånga upp flera viktiga mått, bland annat:

Detaljer om sessionen

Totalt antal användare

Engagemangsgrad

Avvisningsfrekvens

CTR

Lägg i varukorgen

Köpt

Konverteringsfrekvens

ARPU

Användarförvärv

Demografiska data

Visualisera dina data bättre med ClickUp

Analysmallar kan användas för alla typer av företag och har oändliga användningsområden. Alla dessa 10 mallar som listas här kan vara till stor nytta för dig när du börjar rapportera och fatta datadrivna beslut.

ClickUp är användbart för alla team, oavsett storlek och bransch. Och det bästa av allt? Det har över 100 mallar för alla dina affärsbehov. Dessutom är det fullspäckat med funktionella verktyg för att bygga upp din analys från grunden.

Och har vi berättat att dessa mallar är gratis? Så registrera dig på ClickUp och skaffa dina nu!