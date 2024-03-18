Använd produktanalysdata för att öka kundernas framgång och förbättra marknadsföringsstrategierna

Du har just lanserat en ny produkt och är övertygad om att användarna kommer att älska den. Men efter några veckor märker du att den inte har skapat den uppmärksamhet du förväntade dig. Det här är ofta en produktchefs mardröm!

Varje produkt kräver enorma investeringar i kapital och resurser, så ett misslyckande är ett stort bakslag – både ekonomiskt och för företagets rykte.

Lyckligtvis kan du enkelt undvika sådana förluster genom att utnyttja produktanalyser, analysera användarengagemanget och identifiera förbättringsområden innan det är för sent. Sedan behöver du bara ge funktionerna eller marknadsföringsstrategierna en makeover och återintroducera produkten för att imponera på dina användare och öka kundnöjdheten.

I den här artikeln avslöjar vi hur du kan utnyttja produktanalys för att utforma dina kundframgångsplaner och initiala marknadsföringsinsatser. Som en bonus presenterar vi också en förstklassig produktanalyslösning som hjälper dig att övervaka och analysera användarinteraktioner, identifiera trender och förbättra din produktstrategi med självförtroende. 😊

Vad är produktanalys?

Produktanalys är processen att undersöka hur många användare som interagerar med din produkt eller tjänst och hur ofta – tanken är att förstå och övervaka användarnas beteende för att generera användbara insikter, som sedan används för att förbättra användarupplevelsen och, i förlängningen, produktens prestanda.

Tänk dig till exempel att du har lanserat en plattform för mediastreaming. Du använder produktanalys för att belysa de mest och minst populära funktionerna, identifiera de titlar som genererar mest intresse och hitta funktioner och titlar som din plattform kanske saknar. Baserat på dessa insikter från beteendedata optimerar du din plattform för att erbjuda en bättre kundupplevelse.

Blanda dock inte ihop produktanalys med dataanalys.

Produktanalys är mycket specifik och fokuserar endast på att analysera data relaterade till en viss produkt eller tjänst för att optimera dess prestanda och säkerställa att den överensstämmer med kundernas behov.

Dataanalys är ett bredare begrepp som har sina rötter i datavetenskap och som sträcker sig bortom produktanvändning. En dataanalytiker hanterar olika datamängder – som kan komma från vilken källa som helst – och upptäcker mönster och drar slutsatser som stödjer välgrundade beslut.

Vikten av produktanalys

Produktchefer kan bekräfta att vissa har tur och lyckas leverera en kvalitetsprodukt som trots alla odds blir en succé. 🍀

Du vill dock inte förlita dig på tur eller en magkänsla, inte när du kan använda produktanalys för att få kvantitativa data om dina produkters användarengagemang och marknadsprestanda.

Denna analysmetod är överlägsen eftersom den låter dig utvärdera din produkt ur användarnas perspektiv och åtgärda vad som behöver åtgärdas utan komplicerade procedurer som marknadstrattanalys eller tolkning av rå produktdata.

Låt oss gå igenom fem konkreta fördelar med produktanalys:

1. Identifiering av trender

Produktanalys undersöker det aktuella användarengagemanget och produktanvändningen för att identifiera trender, som du kan utnyttja för att anpassa dina marknadsföringsinsatser och maximera produktacceptansen.

Detta är särskilt viktigt för branscher som agil mjukvaruutveckling och produkter inom Internet of Things (IoT), där snabb respons på kundernas behov har stor betydelse för produktens popularitet.

2. Lätt att hitta högvärdiga kunder

De bästa produktanalysverktygen ger insikt om de mest värdefulla kunderna som spenderar mer än genomsnittskunderna. Du kan använda dessa användningsdata för att ta reda på hur du kan behålla dessa kunder och öka kundens livstidsvärde, dvs. den totala vinst du kan förvänta dig från en kund under hela deras användarresa.

3. Förbättrad kundupplevelse

Genom att undersöka användarbeteendet med en produktanalyslösning eller genom att spåra användarnas engagemang för en viss funktion kan du skapa personliga upplevelser och vinna kundernas lojalitet.

4. Bättre konkurrensfördelar

Genom att förstå vad dina kunder vill ha kan du slå dina konkurrenter och sticka ut som marknadsledande.

Tips: Använd ClickUp Competitor Tracking Template för att hålla koll på dina främsta konkurrenters produkter, funktioner och marknadsföringsinsatser, och använd data för att utforma din positioneringsstrategi.

Med ClickUps mall för konkurrentbevakning kan du enkelt följa dina konkurrenters aktiviteter och resultat.

5. Precis beslutsfattande

Produktanalysverktyg hjälper dig att hålla koll på viktiga mätvärden som lägger grunden för smartare beslut för kortsiktig lönsamhet och långsiktiga mål för marknadspenetration.

Prestationsindikatorer och mätvärden att spåra i produktanalyser

Det finns en rad produktanalysmått som produktchefer kan spåra, men det betyder inte att de bör göra det.

För det första är det inte särskilt ekonomiskt att analysera allt, eftersom det skulle ta evigheter att tolka trender och upptäckter från flera olika mätverktyg. Därför är den bästa strategin att observera några få viktiga KPI:er för produktanalys som:

Anpassa dig efter dina kortsiktiga och långsiktiga mål

Skapa största möjliga värde för ditt företag

Vet du inte var du ska börja? Kolla in de vanligaste kategorierna av prestationsindikatorer och mätvärden för produktanalys:

1. Engagemangsmätvärden

Avslöjar hur dina kunder hittade din produkt (dvs. via vilken kanal), hur de använder den, vilka funktioner de gillar mest eller minst och om det finns en X-faktor som gör att de fortsätter att använda din produkt.

Dessa insikter om användarupplevelsen hjälper dig att optimera dina produkt- och marknadsföringskanaler för att behålla både nya och befintliga kunder.

2. Användarretention

Återkommande, lojala kunder är en stor vinst för ditt företag och ett tydligt tecken på att du gör något rätt. Med kundlojalitetsanalys kan du mäta hur många användare som återvänder till ditt företag och hur ofta. Baserat på resultaten kan du identifiera ineffektiviteter och utveckla strategier för förbättrad kundlojalitet över alla kontaktpunkter.

Måste-prova-mall: Ett av de beprövade sätten att behålla kunder är att lyssna på deras problem och erbjuda kvalitativ kundservice. Det är precis därför du bör använda den kostnadsfria ClickUp Customer Service Escalation Template för att identifiera akuta kundproblem, identifiera eskaleringsflöden och upprätthålla en konsekvent kundservice över alla kanaler. 💯

Hantera samtidigt stora volymer av kundförfrågningar och teamets arbetsbelastning med Escalation Templates nivåbaserade ärendehanteringssystem.

3. Kundbortfall

Churn-analysen visar hur många kunder som har slutat köpa dina fysiska eller digitala produkter eller prenumerationstjänster inom en viss tidsram, antingen månadsvis, årsvis eller kvartalsvis. Denna produktanalys-KPI belyser potentiella orsaker till bortfall eller missnöje och hjälper dig att implementera strategier för att förhindra kundförlust.

4. Kundernas livstidsvärde

Anger hur mycket pengar dina kunder förväntas spendera på dina produkter över tid. Detta är en av de viktigaste mätvärdena att spåra, eftersom det identifierar högvärdiga kunder som direkt ökar dina intäkter. 💲

Behöver du en snabb karta för att visualisera olika kundprofilers kontaktpunkter under hela livstiden? ClickUp Customer Journey Map Template kan hjälpa dig att utforma produkter och tjänster som är anpassade efter dina kunders behov vid olika kontaktpunkter.

Använd ClickUps mall för kundresekarta för att visa dina kunders vanor och preferenser och använd dem för att förbättra din produkt/tjänst.

5. Månatliga aktiva användare och försäljning

Denna uppsättning mätvärden visar hur många personer som har använt din produkt eller tjänst under den senaste månaden. Genom att spåra månatliga fluktuationer kan du upptäcka mönster och anpassa din produktstrategi därefter.

Prova ClickUp Sales Monthly Report Template för att noggrant spåra användaråtgärder och produktprestanda. Denna mall har inbyggda mätvärden för att spåra intäkter och vinst och förlust, vilket gör det lättare att hålla koll på aktuella marknadstrender.

Hur man samlar in produktanalysdata och övervakar KPI:er

Webbanalysverktyg, som Google Analytics, kan göra det enkelt att samla in data och övervaka viktiga produktanalysmått. Med Google Analytics kan du spåra sessionens längd, avvisningsfrekvens och sidor per session för att få en tydlig bild av hur användarna interagerar med din webbplats.

Om du samlar in produktanalysdata från flera källor, såsom webbsidor, CRM-system (customer relationship management) och e-postarkiv, behöver du lära dig mer om extrahering, transformering och laddning (ETL) av data. ETL-processer hjälper dig att integrera beteendedata, säkerställa dess konsistens och kvalitet samt förbereda den för analys.

Är marknadsföring och produktanalys samma sak?

Produktanalys är inte samma sak som marknadsanalys.

Marknadsanalys fokuserar på att undersöka resultatet av marknadsföringsaktiviteter för att avslöja hemligheten bakom att konvertera kunder. Naturligtvis skiljer sig marknadsförings-KPI:er från produktanalys-KPI:er, även om vissa tjänar båda syftena.

Marknadsföring och produktanalys har dock samma mål – att förbättra kundlojaliteten och kundupplevelsen – så det är förståeligt att de överlappar varandra i vissa avseenden, till exempel:

Marknadssegmentering

Produktanalys undersöker användarnas beteende och engagemang. Dessa resultat hjälper dig att segmentera marknaden och förstå hur du ska närma dig varje grupp. Dessutom kan den värdefulla informationen om kundbeteende forma hela marknadsföringsstrategin och säkerställa att rätt användare nås med rätt taktik.

Optimering av landningssidor

Att analysera produktlandningssidor är viktigt för både produktanalys- och marknadsföringsteam. Mätvärden som genomsnittlig tid på sidan, avvisningsfrekvens och konverteringar kan avslöja om användarna har tagit till sig en produkt och om vissa produktfunktioner och landningssidan behöver justeras.

Genomföra A/B-testning

Ett sätt att undersöka kundernas beteende och preferenser är att genomföra A/B-testning, där du jämför två versioner av samma produkt för att se vilken som fungerar bäst. Produktchefen använder denna kunskap för att bestämma rätt riktning för produktutvecklingen. Å andra sidan kan marknadsföringsteamet basera sina kampanjer på dessa resultat och se till att marknadsföringsstrategin presenterar produkten på bästa sätt.

Både marknadsförings- och produktteam sammanställer vanligtvis sina analysdata i samma CRM-system:

Produktanalytiker använder plattformen för att organisera kunddata, samla in användarfeedback, kartlägga kundresan och förstå användarbeteendet.

Marknadsföringsteam utformar produktmarknadsföringsstrategier med hjälp av samma data som grund.

Hur man implementerar produktanalys: tips och strategier

Produktanalys sätter ett förstoringsglas på dina produkter och tjänster och avslöjar dina bra och svaga metoder, allt för kontinuerlig produktförbättring och hög kundnöjdhet. 🔍

Men det gäller bara om du använder den på rätt sätt. Här är några tips och tricks som kan hjälpa dig att maximera produktanalysen.

Definiera affärsmålen tydligt

Det första på din att göra-lista för produktanalys är att definiera dina mål. 🗒️

De fungerar som grund för att fastställa relevanta mätvärden som håller dina produktteam på rätt spår.

Tänk på att de mål du en gång definierat inte är hugget i sten – du kan (och bör) ändra dem för att återspegla de senaste förändringarna på marknaden och i användarnas beteende. Gör det därför till en vana att se över dem regelbundet (varje månad om du är verksam i en mycket konkurrensutsatt bransch).

Förstärk dessutom dina kommunikationsrutiner för att säkerställa att dina produktteam är överens om dessa mål – annars är det lätt att komma ur kurs.

Implementera effektiv datastyrning för produktanalys

För att kunna utnyttja produktanalyser måste du fastställa några grundläggande regler för datastyrning. För att göra det bör du överväga att besvara frågor som:

Hur kommer produktdata att matas in i processen?

Vilka processer bör produktanalysteam följa när de genomför analyser?

Hur går datainsamlingen till?

Är dina datahanteringsplattformar säkra?

Är hela teamet överens om produktanalysprocesserna?

Vilken ny teknik kommer vi att använda för att analysera produktanalysdata?

Med andra ord behöver du datastyrning för att definiera alla datarelaterade åtgärder och processer för att säkerställa säkerhet, efterlevnad, tillförlitlighet och korrekt hantering.

Hur bra du klarar dig i produktanalysens värld beror till stor del på ditt produktledningsverktyg . 🏊

Att använda flera verktyg för analysarbetsflöden är dock inte genomförbart eller kostnadseffektivt. Om du vill effektivisera produktanalyser, definiera mål, implementera datastyrning, importera data och samarbeta och kommunicera med ditt team utan avbrott är ClickUp rätt val.

ClickUp är ett förstklassigt produkt- och projektledningsverktyg som finns tillgängligt för både stationära och mobila appar. Det erbjuder en rad kraftfulla funktioner som kan revolutionera dina produktutvecklings-, övervaknings- och marknadsföringsprocesser.

Plattformens unika funktioner gör den till en mångsidig aktör – den kan fungera som marknadsföringsanalysprogram, datavisualiseringsverktyg eller till och med som en organisationsguide. 🧙

Låt oss se varför det bör vara ditt förstahandsval när det gäller programvara för produktanalys.

1. ClickUp Goals för att definiera produkt- och affärs-OKR:er

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsplaner och kvantifierbara mål.

Vi har tidigare nämnt vikten av att sätta upp tydliga mål för produktanalys tidigt – de är din ledstjärna. ⭐

ClickUp har en specialfunktion för att definiera mål, som kallas ClickUp Goals. Med den kan du skapa tidslinjer och sätta upp mål för att följa produktens framsteg.

Håll ordning på dina mål med hjälp av lättanvända mappar. Detta är praktiskt när du hanterar flera produkter, eftersom det underlättar navigering och organisering för varje erbjudande.

Eftersom ClickUp är samarbetsvänligt kan du med några få klick lägga till dina produktanalysteam till dina mål och se till att alla är överens om framtida uppgifter. Detta bidrar till att främja tvärfunktionellt samarbete utan ansträngning! Dessutom sker alla ändringar i realtid, så du behöver inte oroa dig för att viktiga uppdateringar ska missas.

2. ClickUp Forms för att samla in användarfeedback

Samla in svar för snabba åtgärder med ClickUp Forms

Vill du veta hur användarna interagerar med dina fysiska och digitala produkter eller tjänster? Allt du behöver göra är att fråga!

ClickUp Forms är en av mer än 15 ClickUp-vyer som låter dig observera dina projekt eller uppgifter från olika perspektiv och zooma in på detaljerna. I det här fallet fokuserar du på att samla in användarfeedback genom skriftliga kundintervjuer i formulär.

Med ClickUp Forms kan du samla in information från dina kunder och få korrekt och detaljerad information om användarengagemang och allmänna åsikter och attityder gentemot din produkt. Använd ClickUps fältstyper (till vänster i formuläret) för att samla in svar, till exempel e-post och betyg, och skapa det perfekta utvärderingsverktyget.

ClickUp registrerar svaren och omvandlar dem automatiskt till spårbara uppgifter för ditt team, vilket effektiviserar produktanalysprocessen. 🥰

3. ClickUp Product-paketet hjälper produktteam

Visualisera hela produktlivscykeln med ClickUp Product Management Software.

ClickUp har en hel funktionsuppsättning som är dedikerad till produktdrift och produktledning – ClickUp Product -sviten.

En av funktionerna i detta paket är ClickUp Docs, ett verktyg för att skapa, organisera, hantera, lagra och dela dokument. Här kan du skapa projektplaner och scheman, fastställa regler för datahantering och organisera feedback i ett lättöverskådligt format.

Skapa snygga ClickUp Docs, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att genomföra idéer tillsammans med ditt HR-team.

Bjud in relevanta teammedlemmar till ett dokument och arbeta tillsammans i realtid. Om du stöter på problem eller vill spara tid och minimera misstag kan du dra nytta av ClickUp AI, en AI-driven arbetsassistent.

Den kan sammanfatta texter, brainstorma med dig, sammanställa dokumentation om produktkrav och till och med kontrollera din stavning, grammatik och ton! ClickUp AI kan också gå igenom dina produktanalysresultat och extrahera eller sammanfatta de viktigaste insikterna. 💪

Dessutom kan du skapa detaljerade produktplaner och brainstorma med dina produktteam med hjälp av ClickUp Whiteboards. Dessa oändliga digitala tavlor ger dig verktyg för att skriva, rita, lämna kommentarer och anteckningar, lägga till klisterlappar och skapa kopplingar mellan former.

Alla ändringar sker i realtid, vilket gör Whiteboards idealiskt för hybrid- eller distansarbetsgrupper. Använd Whiteboards för att kartlägga kundresan, visualisera användarinteraktioner och skapa väl genomtänkta strategier för att förbättra kundupplevelsen.

Brainstorma idéer med ditt team i realtid med ClickUps whiteboards.

4. ClickUp-instrumentpaneler för att spåra viktiga mätvärden och KPI:er

Visualisera insamlade data med ClickUp Dashboards. Anpassa dem så att de speglar alla affärsscenarier – i det här fallet kan du använda Dashboards för att visualisera feedback, användningsmönster och andra användbara insikter relaterade till användarbeteende.

Få en övergripande översikt över ditt arbete via anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Du får över 50 kort, diagram och grafer att välja mellan och kan skapa den perfekta instrumentpanelen – när du är klar kan du dela den med andra team eller exportera den till PDF.

5. ClickUp-mallar för att registrera viktiga mätvärden och snabba processer

ClickUp har över 1 000 mallar för olika användningsområden, från marknadsföring och drift till ekonomi och redovisning. Tack vare det imponerande utbudet kan produktchefer vara 100 % säkra på att de kommer att hitta mer än en mall som stöder deras produktanalysarbetsflöden.

Vi rekommenderar att du utforskar ClickUps mallar för produktstrategi. De hjälper dig att dokumentera din produktvision, identifiera kunder, fastställa mål och definiera hur du ska skapa värde för dina kunder.

Vår favoritmall? ClickUp-mallen för produktstrategi!

Använd den här mallen för att identifiera möjligheter till produktinnovation och förbättring.

Om du letar efter alternativ som framhäver tydlig kommunikation och sparar tid, kolla in ClickUps mallar för dagliga rapporter. De hjälper dig att regelbundet uppdatera ditt team om det arbete som har slutförts, sätta prioriteringar och planera framåt. Produktchefer kan också dra nytta av mallar för kundresan.

Affärsintelligens och analys

Det är lätt att blanda ihop begreppen affärsinformation och analys.

Business intelligence fokuserar på att analysera data som hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut. Det låter väl likt produktanalys, eller hur?

Business intelligence och produktanalys har vissa likheter, men skiljer sig åt i omfattning. Business intelligence-verktyg analyserar produkt- och kunddata i mycket större skala, ofta med hjälp av komplexa procedurer. De avslöjar information om hela företagets prestanda, medan produktanalysverktyg endast fokuserar på data som kan vara relevant för att optimera en specifik produkt.

Eftersom verktyg för affärsanalys är fullspäckade med robusta funktioner för dataintegration, analys och visualisering kan du definitivt lägga till dem i din verktygslåda för produktanalys. Men allt du behöver från affärsanalys kan också finnas tillgängligt i högkvalitativa programvaruverktyg för produktanalys.

Framtiden för produkt- och dataanalys

Marknaden för produktanalys har vuxit stadigt. Marknaden växte betydligt även under COVID-19-pandemin, och ytterligare forskning förutspår att den globala marknaden för produktanalys kommer att växa till hela 16,69 miljarder dollar år 2028 (år 2020 var den bara 5,25 miljarder dollar!).

Faktorer som marknadssegmentering, behovet av kontinuerlig förbättring och konkurrensutsatta marknader driver denna expansion och understryker vikten av produktanalys inom alla områden.

Det är säkert att anta att vi kommer att se ännu mer AI och maskininlärning i produktanalysverktyg. Förvänta dig ännu mer personalisering, särskilt när det gäller att erbjuda unika kundupplevelser.

Precis som nu kommer strategisk ledning och smarta beslut att avgöra framgången för dina produktanalysinsatser och hjälpa dig att optimera resurserna för att maximera resultaten.

ClickUp: ditt ultimata verktyg för produktanalys

Grundlig produktanalys ger dig all information du behöver för att skapa en högvärdig produkt eller tjänst.

ClickUps kraftfulla funktioner gör det till ett utmärkt verktyg för produktanalys. Använd det för att samla in och visualisera data om användarbeteende, identifiera förbättringsområden och ta fram strategier som kommer att sätta fart på framgången.

Registrera dig för ClickUp och börja utforska dess superkrafter inom produktanalys redan idag! 🦸