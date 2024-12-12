De 11 bästa tjänsterna för innehållsskapande 2025 (recensioner och priser)

Innehållet är kung. Från e-postmarknadsföringskampanjer till landningssidor – tjänster för innehållsskapande har potential att göra stor skillnad för ditt resultat.

Professionella skribenter har de färdigheter och den expertis som krävs för att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp, driver organisk trafik och ger resultat. ✅ ✍️

Tricket är att hitta innehållsskrivningstjänster som du kan lita på. Det är där vi kommer in!

Vi har sammanställt de 11 bästa tjänsterna för innehållsskapande (med fokus på SEO) så att du kan genomföra en innehållsplan som ger resultat.

Vad ska du leta efter i tjänster för innehållsskapande?

Med otaliga innehållsskrivningsföretag att välja mellan, hur hittar du det rätta? Här är vad vi föreslår att du letar efter i högkvalitativa innehållsskrivningstjänster:

SEO -expertis: Sökmotoroptimering (SEO) är en ständigt föränderlig kompetens som gör ditt webbinnehåll synligt, så leta efter en tjänst med experter som är specialiserade på SEO 📈

Unikt innehåll : Välj anpassat innehåll som tilltalar din unika målgrupp och engagerar dem.

Strikt granskning : Leta efter tjänster för innehållsskapande som granskar sina frilansskribenter för att undvika plagiering och säkerställa att du arbetar med pålitliga proffs.

Snabba leveranstider : Hitta en tjänst för innehållsskapande som kan leverera inom de tidsramar du behöver för att hålla din Hitta en tjänst för innehållsskapande som kan leverera inom de tidsramar du behöver för att hålla din projektplan enligt schemat.

Gratis revideringar: Du förtjänar innehåll som du är nöjd med, så leta efter en tjänst som inkluderar revideringar i kostnaden för innehållet.

De 11 bästa tjänsterna för innehållsskapande som piffar upp dina texter

Oavsett om du behöver inlägg på sociala medier, blogginlägg eller vitböcker har vi lyft fram innehållsskrivningstjänster som kan hjälpa dig. Låt oss dyka in i 11 appar och webbplatser för innehållsskapande som du kan lita på. 🙌

1. Writing Studio

via Writing Studio

Writing Studio är en professionell tjänst för innehållsskapande som kan hjälpa dig att skapa e-böcker, produktbeskrivningar för e-handel, SEO-optimerade blogginlägg, vitböcker, pressmeddelanden och mycket mer. 📃

Du får fullt hanterade tjänster för innehållsskapande, inklusive SEO-nyckelordsforskning, korrekturläsning, faktagranskning, CMS-formatering och mycket mer.

Writing Studios bästa funktioner

Strikt kvalitetskontroll av innehållet för att säkerställa att du får förstklassigt onlineinnehåll.

Flera olika typer av innehåll, från e-böcker till nyhetsbrev.

Tydlig kommunikation för att reda ut dina krav innan författarna påbörjar projektet.

Professionella tjänster som SEO-optimering, CMS-formatering och faktagranskning ingår i varje projekt.

Begränsningar för Writing Studio

Begränsad kundfeedback på populära recensionsplattformar

Vissa användare säger att enkäterna vid projektstart är för långa och tidskrävande.

Writing Studio priser

1–10 000 ord: 0,20 $/ord

10–100 000 ord: 0,16 $/ord

100 000+ ord: 0,15 $/ord

Betyg och recensioner av Writing Studio

G2: 5/5 (5+ recensioner)

Capterra: N/A

2. Compose. ly

Compose. ly är en tjänst för innehålls- och artikelskrivning som specialiserar sig på SEO och bloggskrivning. Företagets team består av entreprenörer och experter på innehållsmarknadsföring som kan genomföra sammanhängande innehållsprojekt och producera bloggartiklar som rankas högt för konkurrenskraftiga söktermer. ⬆️

Compose. ly bästa funktioner

Omfattande SEO-planer kan rikta in sig på korta och långa sökord för att uppnå en märkbar ökning av trafiken.

Gratis skriftligt innehållsexempel innan du förbinder dig till en betald plan.

Ett kontohanteringsteam garanterar omedelbar tillgång till noggrant utvalda skribenter med erfarenhet inom en rad specifika branscher.

Inga långsiktiga kontrakt, bara webbinnehållsskrivning som passar din budget 💰

Compose. ly begränsningar

Vissa användare säger att du inte kan be en favoritförfattare av webbinnehåll att hantera hela ditt innehållsplan.

Recensenter rapporterar att det kan ta lite tid att hitta den exakta tonen du vill ha i dina bloggartiklar.

Compose. ly priser

Tjänster för innehållsskapande: 700 $+/månad

Compose. ly betyg och recensioner

G2: 5/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

3. ContentWriters

via ContentWriters

ContentWriters är en plattform för copywriting av webbplatsinnehåll som kopplar ihop dig med specialiserade skribenter för att förverkliga din tillväxtstrategi. 🌱

Kom i kontakt med frilansare som kan tillgodose dina innehållsbehov i tid, samtidigt som de skriver för din målgrupp och visar att de förstår ditt ämne.

ContentWriters bästa funktioner

SEO-tjänster gör det möjligt för dig att rikta in dig på sökord och termer som ökar synligheten och hjälper din webbplats att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor.

100 % nöjdhetsgaranti med revideringar inkluderade i varje innehåll.

Säker plattform som låter dig komma i kontakt med noggrant utvalda proffs

Kontohantering och anpassade innehållskalendrar gör det enklare att genomföra din SEO-strategi.

ContentWriters begränsningar

Avancerade funktioner för innehållshantering är inte tillgängliga i självbetjäningsplanen. Intresserade användare måste uppgradera till planen för hanterade tjänster.

Användarrecensioner nämner kravet på ett 12-månaderskontrakt för Managed Services-planen, utan möjlighet till kortare kontrakt.

ContentWriters priser

Självbetjäning: 99 $+/styck

Hanterade tjänster: Kontakta oss för prisuppgifter

ContentWriters betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: N/A

4. WordAgents

via WordAgents

WordAgents är en byrå för innehållsskapande som drivs av ett team av SEO-proffs som specialiserar sig på att förbättra sökrankningar.

Kom i kontakt med skribenter som kan omvandla briefs till SEO-vänligt innehåll. De hjälper dig att förbättra varumärkeskännedomen och generera leads utan att du behöver oroa dig för överanvändning av sökord eller plagiering.

WordAgents bästa funktioner

Kom i kontakt med SEO-författare, redaktörer och strateger som kan hjälpa dig att rankas och bygga upp auktoritet inom vilken bransch som helst.

Lita på AI- och SEO-verktyg för artikelskrivning för att skapa webbsidor och blogginlägg som driver konverteringar.

Förhandsgranska skrivprover innan du betalar något för att säkerställa att du vet vad du tecknar dig för.

WordAgents begränsningar

SEO Lite-planen erbjuder inte innehåll skrivet av människor; användarna får tillgång till AI-genererat innehåll som har redigerats av människor.

Fullständiga marknadsföringstjänster är begränsade till SEO Supreme-planen.

WordAgents prissättning

SEO Lite: 290 $/månad

SEO Supreme: 890 $/månad

WordAgents betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Verblio

via Verblio

Verblio är en SEO-innehållstjänst som erbjuder låga ordpriser och innehåll som är utformat för att driva konverteringar. Få tillgång till ett nätverk med över 3 000 granskade SEO-innehållsförfattare som kan producera effektiva texter med nöjdhetsgaranti för företag i alla branscher.

Verblio bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera

Tjänster för innehållsskapande specialiserade på nystartade företag, marknadsföringsbyråer, e-handelsvarumärken, tjänsteleverantörer och digitala förlag.

Tjänster för innehållsskapande omfattar skrivande av hemsidor, bloggartiklar, inlägg på sociala medier, marknadsföringsmejl, vitböcker, pressmeddelanden och mycket mer.

Nätverk av författare och redaktörer baserade i USA som har engelska som modersmål.

Verblio-begränsningar

Det mesta av innehållet skrivs inte av människor; kunderna får AI-skapat innehåll som redigeras av människor.

Recensioner nämner att populära skribenter ofta avvisar artiklar, vilket kan fördröja innehållsstrategier tills en annan lämplig skribent hittas.

Verblio prissättning

Självbetjäning: 49,50 $/månad plus 0,06 $/ord

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Verblio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: N/A

6. ContentGrow

via ContentGrow

ContentGrow är en plattform som är utformad för att matcha frilansande skrivtalanger med kunder med hjälp av en enkel arbetsflödesapp. Varje skribent granskas noggrant genom en flerstegsprocess. Bygg ditt team av favoritfrilansskribenter som kan ta emot innehållsbeställningar i turordning. ✨

ContentGrows bästa funktioner

Få tillgång till en lista över projektlämpliga skribenter för att göra det enklare att hitta den talang du behöver.

Begär artikelförslag från ett brett utbud av skribenter och betala endast för innehåll när du får en artikelidé som du gillar.

Chatta med ContentGrow-teamet om du har frågor om hur du skapar briefs, begär offerter eller kommer i kontakt med frilansare.

Få snabba svarstider och arbete med nöjdhetsgaranti.

Begränsningar för ContentGrow

Ingen fast prissättning; skribenter kan ge företräde till kunder som är villiga att betala högre priser per ord.

Anställningsprocessen bygger på att författarna lämnar in förslag innan en artikel skrivs, vilket kan leda till att tjänsterna för innehållsskapande blir långsammare.

ContentGrow prissättning

ContentGrow tillhandahåller inte prisinformation. Användarna uppger dock att kunderna kan ange önskade priser per ord som skribenterna måste acceptera innan de tar sig an ett projekt.

ContentGrow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

7. Express Writers

via Express Writers

Express Writers är en SEO-innehållstjänst som erbjuder högkvalitativa texter och tillgång till erfarna branschproffs. Låt författarna sköta det tunga arbetet och den kreativa innehållsproduktionen, oavsett om du behöver infografik, e-böcker, blogginlägg eller allt ovanstående. 🏋️

Express Writers bästa funktioner

Content Shop låter dig bläddra bland olika typer av innehåll och genomsnittliga servicekostnader innan du väljer en skribent.

Betala per ord för att säkerställa att ditt innehållskalender passar din budget.

Författarna gör djupgående research och faktagranskning av alla texter för att säkerställa att du får innehåll av hög kvalitet.

Revideringar och korrekturläsning ingår i priset per ord, så att du alltid får innehåll som är redo att publiceras.

Begränsningar för Express Writers

Användare rapporterar att innehållet ibland drabbas av oväntade förseningar, vilket gör det svårt att hålla tidsplanen.

Vissa användare säger att de har svårt att få en jämn kvalitet mellan olika skribenter, även när de anlitar experter.

Express Writers priser

Självbetjäning: Flexibel prissättning per ord

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Express Writers betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

8. Scripted

via Scripted

Scripted är en tjänst för innehållsskapande som kombinerar AI-driven copywriting med mänsklig expertis så att du kan njuta av det bästa av två världar. Dra nytta av flexibla prisalternativ som passar alla budgetar, lägg order enkelt och kommunicera med skribenter i realtid.

Scripteds bästa funktioner

Fri tillgång till AI-skrivverktyg så att du kan skriva utkast till innehåll som dina interna team kan redigera och förbättra.

Få tillgång till tusentals frilansskribenter som är specialiserade inom olika branscher så att du får den expertis du behöver.

Medlemmar med betalda abonnemang kan samarbeta med Scripted-teamet för att skapa en vinnande innehållsstrategi (ej tillgängligt för användare med gratisabonnemang).

Kom i kontakt med skribenter via Scripted-teamet så att du kan njuta av en konsekvent kommunikation.

Begränsningar i manus

Gratisplanen ger endast tillgång till AI-genererat innehåll; de flesta planerna lägger tonvikten på AI-genererat innehåll med mänsklig redigering.

Vissa användare rapporterar att det är tidskrävande att hitta rätt skribenter för sina behov.

Scripted prissättning

Starter: Gratis

Fördel: 199 $/månad

Team: 499 $/månad

Företag + Byrå: Kontakta oss för prisuppgifter

Manusskrivna betyg och recensioner

G2: 3,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: N/A

9. Upwork

via Upwork

Upwork är en marknadsplats för frilansare med proffs från en rad olika branscher, inklusive ett stort nätverk av specialister inom innehållsskapande.

Hitta talanger, hantera kontrakt, förbättra samarbetet på arbetsplatsen, granska arbete och betala frilansare – allt från en säker plattform. 🔐🥇

Upworks bästa funktioner

Kolla in frilansares profiler, se projekt de har slutfört, läs recensioner från tidigare kunder och sortera skribenter efter betyg.

En säker betalningsplattform skyddar både dig och frilansaren. Du kan lägga till dricks för ett väl utfört arbete, dela upp projekt i delmål eller betala per timme.

Skapa jobbannonser för skribenter med specifika kompetensnivåer, platser, tidszoner och andra kvalifikationer.

Bygg långvariga relationer med skribenter, redaktörer och andra frilansande proffs.

Begränsningar för Upwork

Användare rapporterar att kvaliteten på innehållet och kommunikationen varierar mellan frilansare.

Betygssystemet kan resultera i låga stjärnbetyg på ditt kundkonto, vilket avskräcker topptalanger från att acceptera arbete.

Upwork prissättning

Grundläggande: 49,99 $+/månad plus kostnaden för innehållet

Enterprise: 849 $/månad plus kostnaden för innehållet

Upwork-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Stellar (tidigare Crowd Content)

via Stellar

Stellar är en tjänst för innehållsskapande för företag med ett nätverk av mer än 6 000 frilansande copywriters. Använd plattformen för att komma i kontakt med skribenter med den kompetensnivå och det expertområde du önskar, så att du kan skala upp din verksamhet med riktat innehåll. 🎯

De bästa funktionerna

Projekt som kräver snabba leveranstider slutförs ofta inom 24–48 timmar.

Flexibel prissättning gör att du kan justera priset per ord så att det passar ditt projekts budget.

Den användarvänliga plattformen gör det enkelt att lägga order, betala frilansare och granska innehåll.

Flera olika typer av innehåll, från landningssidor och bloggartiklar till inlägg på sociala medier och marknadsföringsmejl.

Stella begränsningar

Recensionerna nämner svårigheten att hitta frilansare som konsekvent producerar högkvalitativt arbete.

Användarna säger att det interna poängsystemet för skribenter och skrivet innehåll kan vara förvirrande.

Fantastiska priser

Marknadsplats: 0,035 $+/ord

Hanterade tjänster: Anpassad prissättning

Fantastiska betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

11. My Content Pal

My Content Pal förser dig med stressfritt, välundersökt innehåll. De har en strikt policy mot AI, vilket garanterar 100 % mänskligt skapat, SEO-optimerat innehåll som kommer att resonera med ditt varumärkes unika röst och din publik.

My Content Pal är en av de få byråerna som låter dig arbeta direkt med skribenten. De tillhandahåller ditt varumärke en dedikerad skribent som arbetar med dina kampanjer och interagerar direkt med ditt team.

My Content Pal bästa funktioner

Strikt policy mot AI: Varje innehållsskapelse är utformad av skickliga mänskliga skribenter, vilket garanterar varumärkesanpassning och äkthet.

SEO Success Manager: Du får ta del av expertkunskaper inom SEO från en dedikerad SEO Success Manager.

Bygg upp en relation med din skribent: Du kan kommunicera direkt med din dedikerade skribent.

Lojalitetsprogram: Långvariga kunder får krediter som kan användas för redigeringstjänster eller grafisk design.

Prisvärd kvalitet: Du kan få premiuminnehåll för så lite som 0,08 dollar per ord.

Anpassningsbara paket: Köp ord baserat på dina behov, från bara 10 000 ord till 200 000 ord.

My Content Pal begränsningar

Du kan inte välja din skribent, men de byter gärna ut skribenten om det inte passar.

Recensenter rapporterar att det kan ta lite tid att komma igång. My Content Pal har en lång men grundlig onboarding-process.

Leveranstid på 72 timmar för kunder med dedikerade skribenter.

My Content Pal prissättning

My Content Pal erbjuder priser från 0,08 dollar per ord utan dolda avgifter. Deras paket är skalbara för att tillgodose unika innehållsbehov. De erbjuder full återbetalning om du inte är nöjd med innehållet.

Mina betyg och recensioner av Content Pal

Trustpilot : 4,8/5 med 54 recensioner

Capterra: N/A

Är du inte redo att anlita en copywriter eller binda dig till en plattform för innehållsskapande? Vill du ge dina interna skribenter de verktyg de behöver för att lyckas? Vi har allt du behöver, från mallar för innehållsskapande till branschledande AI-innehållsgenerering.

ClickUp

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp är den ledande projektledningsprogramvaran på marknaden. Plattformen erbjuder inte tjänster för innehållsskapande, men har flera verktyg som kan hjälpa till med pressmeddelanden, produktbeskrivningar och mycket mer.

Behöver du producera bra innehåll på nolltid? ClickUp AI kan generera e-postmeddelanden, blogginnehåll, digital marknadsföringstext, projektbeskrivningar, mötesdagordningar och statusrapporter med enkla uppmaningar. Det kan också sammanfatta mötesanteckningar och generera åtgärdspunkter, vilket sparar tid och pengar för ditt team. 🤩

Är du redo att koppla ditt innehåll till dina arbetsflöden? Använd ClickUp AI för att skapa kvalitetsinnehåll i ClickUp Docs och möjliggöra smidigt samarbete.

Använd ClickUps Docs för att skapa och koppla samman snygga dokument, wikis och mycket mer för smidig idégenomförande med ditt team.

Vill du ge din innehållsmarknadsföringsstrategi en ansiktslyftning? Använd ClickUps mall för innehållshantering för att sätta ihop din projektplan. ✅

ClickUp kan göra allt. Verkligen. Ta en titt på vad du får:

Mallar för innehållsskrivning och kommunikationsplaner för alla ändamål

Hundratals AI-skrivverktyg som är specialutvecklade för projektledning

Mallar för innehållskalender som hjälper dig att hålla dina projekt på rätt spår

Verktyg och funktioner utformade för att förbättra samarbetet på arbetsplatsen

ClickUp Teams Marketing gör det enkelt att brainstorma, planera och genomföra innehållsmarknadsföringskampanjer på alla plattformar. Använd det tillsammans med ClickUp AI för att generera kampanjidéer, innehållsbeskrivningar, fallstudier och mycket mer utan att behöva lämna plattformen.

ClickUps bästa funktioner

Programvara för innehållskalender som håller dina marknadsförings- och SEO-planer på rätt spår

Hundratals AI-verktyg som hjälper dig att producera högkvalitativt innehåll

Bibliotek med över 1 000 färdiga mallar för att snabba på varje projekt

Programvara för innehållsmarknadsföring som förbättrar din placering i sökmotorerna och driver trafik till din webbplats.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva när man ska bekanta sig med ClickUps verktyg (löses med gratis videohandledning och FAQ).

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Ord som vinner

Denna lista över de 11 bästa tjänsterna för innehållsskapande speglar de föränderliga branschstandarderna inom olika branscher. Oavsett om du är ute efter SEO-innehållsskapande för din e-handelswebbplats eller behöver en frilansare som kan skapa inlägg för sociala medier eller vitböcker, vill du ha granskade proffs som kan leverera högkvalitativt, originellt och engagerande innehåll.

Upptäck vad andra verktyg för innehållsskapande kan göra för dig. Kom igång gratis idag och registrera dig på ClickUp! 🌞