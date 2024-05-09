25 KPI:er för marknadsföringsbyråer att följa under 2025

Dina viktigaste kunder har tecknat ett långsiktigt avtal med din marknadsföringsbyrå, och dina kampanjer har vunnit prestigefyllda priser. Det är uppmuntrande resultat, men du kanske undrar om du kunde ha gjort bättre ifrån dig.

Vet du till exempel var dina kunder kommer ifrån? Hur mycket kostar det att skaffa dem? Hur ser dina marknadsföringskostnader ut i förhållande till avkastningen? Och slutligen, ger dina marknadsföringsinsatser rätt resultat?

För att svara på dessa frågor behöver du data. Det kan dock vara överväldigande att kontinuerligt samla in, lagra och analysera data om alla aspekter av din organisation. Här kan det vara till hjälp att definiera nyckeltal (KPI:er).

KPI:er är vägvisare på din marknadsföringskarta. Att definiera KPI:er innebär att dela upp dina organisatoriska mål i mindre, mer hanterbara mål som definieras av datadrivna mätvärden. Genom att spåra KPI:er kan du se var du överträffar, uppfyller eller underskrider målen och korrigera kursen för att staka ut en effektiv väg till framgång.

I det här inlägget förklarar vi KPI:er för digitala marknadsföringsbyråer och marknadsföringsproffs och delar med oss av 25 viktiga marknadsförings-KPI:er, hur du spårar dem och hur du använder dessa data för att fatta strategiska beslut.

Använd dessa insikter för att ge dina kunder bättre service, behålla kunder och göra ditt marknadsföringsteam mer effektivt. Detta kommer att leda till bättre tillväxtresultat och ökade intäkter.

Fördelar med att spåra KPI:er för marknadsföringsbyråer

Tänk på KPI:er för marknadsföringsbyråer, som är en uppsättning mått för att bedöma din byrås hälsa. Nyckeltalen är viktiga siffror som du bör analysera för att avgöra om din byrås lönsamhet är på rätt spår.

Fördelarna med att spåra KPI-mått är:

Övergripande kontroll innan kampanjen lanseras: Med Med marknadsförings-KPI:er är marknadsförings- och säljteamet medvetna om sina mål, har en handlingsplan för att uppnå dem och följer upp kampanjens resultat i enlighet med denna.

Analys efter kampanjen: Använd marknadsförings-KPI:er för att identifiera vilka mål du överträffade och vilka du inte nådde, och använd dessa resultat för att korrigera kursen när kampanjen är slut.

Mät avkastningen på investeringar : Mät kostnaden och resultaten av strategier som implementerats för att mäta och förbättra avkastningen på investeringar. När du känner till den faktiska projektkostnaden jämfört med den beräknade kostnaden blir det lättare att förutsäga byråns lönsamhet.

Förbättra kundnöjdheten: Kundrelaterade KPI:er som kundomsättning indikerar dåliga kundrelationer. Detta är en indikator på att byrån behöver fokusera på att behålla befintliga kunder och öka kundens livstidsvärde (CLV).

Vilka är då de viktigaste KPI:erna som du bör följa? Låt oss ta en titt.

25 KPI:er för marknadsföringsbyråer

Här är 25 högpresterande KPI:er för marknadsföring som hjälper dig att övervaka och hantera din totala prestanda och optimera budgetar.

Kund-KPI:er

1. Kundens livstidsvärde (CLV)

Kundens livstidsvärde anger den totala intäkten du kan förvänta dig från en enskild kund under hela er affärsrelation. Det jämför intäkten med den förväntade livslängden.

En hög CLV indikerar att din byrå är bra på att hitta och behålla nya kunder.

Om CLV är låg, vidta korrigerande åtgärder, till exempel att anlita dedikerade projektledare, förbättra korsförsäljning och merförsäljning samt inrätta ett affiliate- eller referensprogram.

Kundens livstidsvärde = Kundvärde X Genomsnittlig kundlivslängd

via Retently

Vikten av kundens livstidsvärde

Minskar kostnaderna för kundförvärv: Använd mått på kundens livstidsvärde för att förbättra kundlojaliteten och mun-till-mun-rekommendationer för att få fler kunder, vilket minskar marknadsförings- och försäljningskostnaderna.

Ger insikter om hur du kan förbättra dina tjänster: Identifiera dina kunders problemområden och förbättringsområden för att öka deras lojalitet och nöjdhet med hjälp av CLV-mått.

2. Kundanskaffningskostnad (CAC)

CAC-byråns KPI är den totala försäljnings- och marknadsföringskostnaden för att skaffa en ny kund under en viss period.

Detta är ett viktigt mått för att fastställa lönsamheten för din digitala marknadsföringsbyrå, eftersom det jämför summan som spenderats på att skaffa en ny kund med antalet kunder som skaffats.

Jämför CAC med LTV, särskilt när dina kunder har varit med länge, för att bättre förstå din framtida lönsamhet.

Kundanskaffningskostnad (CAC) = Total kostnad för försäljning och marknadsföring / Antal förvärvade kunder

Hur kan du förbättra CAC?

Investera i konverteringsoptimering (CRO): Testa texterna och CTA på din webbplats för att säkerställa att de är tydliga och lätta att förstå, optimera din webbplats för mobila enheter och använd A/B-testning för att maximera resultatet.

Effektivisera din försäljningscykel: Ett CRM-system eller en heltäckande Ett CRM-system eller en heltäckande programvara för byråhantering kan hjälpa dig att fånga upp fler kvalificerade leads, interagera med dem och vårda dem tills de konverterar till kunder.

3. Konverteringsfrekvens

Konvertering indikerar om kunden konverterade eller vidtog den åtgärd du ville att de skulle göra. Konverteringar inkluderar till exempel att begära en demo, prenumerera på nyhetsbrevet och köpa din första marknadsföringstjänst.

En hög konverteringsgrad indikerar att din marknadsföringsstrategi är effektiv.

Konverteringsfrekvens = (antal konverteringar/totalt antal interaktioner) x 100

Vikten av att känna till konverteringsgraden

Jämför resultatet för olika marknadsföringskanaler: Om du driver en kampanj med en fast målgrupp över flera kanaler kan konverteringsgraden användas för att fastställa ROI-förväntningar i stor skala och optimera kampanjens resultat.

Upptäck de mest effektiva kanalerna: Använd konverteringsfrekvensanalys för att avgöra vilka kanaler som är mest effektiva för att marknadsföra dina kunders produkter eller tjänster.

4. Avgångsfrekvens

Churn-graden mäter antalet kunder som slutat göra affärer med dig under en viss tid. En hög churn-grad indikerar minskad kundnöjdhet. Denna KPI påverkar nettomarginalen eftersom du får högre kostnader när du försöker skaffa och behålla nya kunder.

Avgångsfrekvens = (förlorade kunder/totalt antal kunder vid periodens början) X 100

Vikten av att spåra kundbortfallet

Förstå orsakerna till kundförluster: Din kundomsättningsgrad bör i allmänhet vara stabil. Håll utkik efter fluktuationer. Efter att du till exempel har höjt den årliga avgiften kan det hända att vissa kunder byter till andra byråer eller minskar sitt engagemang.

5. Uppsäljningsgrad

Uppsäljning till en befintlig kund är kostnadseffektivt och enklare än att sälja till en ny kund. Uppsäljningsgraden beräknas som det totala antalet kunder som accepterar ett erbjudande om att köpa en dyrare produkt, uppgradering eller tillägg i förhållande till det totala antalet kunder som du erbjuder det till.

Uppförsäljningsgrad = (Antal lyckade uppförsäljningar / Totalt antal uppförsäljningsförsök) X 100

6. Deltagande i evenemang

Marknadsföringsbyråer driver flera kampanjer för att skaffa nya kunder till sina tjänster. Utvärdera resultatet för varje kampanj utifrån besökarantal, visat intresse och, viktigast av allt, antalet nya kunder.

Eventdeltagande är en värdefull KPI som hjälper dig att bedöma om evenemanget har uppnått sitt mål att öka synligheten och engagemanget.

Finansiella KPI:er

7. Månatliga återkommande intäkter (MRR)

Månatliga återkommande intäkter (MMR) visar de garanterade månatliga intäkterna och inkluderar återkommande intäkter från månatliga kontrakt, prenumerationer, rabatter och kuponger. Engångsavgifter ingår inte.

Ekonomi-, försäljnings- och marknadsföringsteam använder MRR för att bedöma organisationens finansiella hälsa och prognostisera framtida intäkter baserat på aktiva prenumerationer.

MRR = Totalt antal betalande kunder X Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) per månad

Vikten av att spåra MRR

Spåra resultat: MRR gör det möjligt för säljteamet att se storleken på de konton de hanterar och identifiera sätt att ändra säljstrategin för att avsluta affärer med hög MRR.

Försäljningsprognos: Hjälper marknadsföringsteamet att planera för tillväxt på lång och kort sikt och ger ledningen insyn i teamets totala prestanda.

Budgetering: Företagsledare använder MRR för att få reda på hur mycket intäkter som kommer in varje månad och som kan återinvesteras i verksamheten.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp specifika och mätbara mål för dina sälj- och marknadsföringsteam. Om du använder ramverket OKR (Objectives and Key Results) delar ClickUp upp varje mål i kvantifierbara nyckelresultat för att mäta framsteg och framgång.

Håll ordning på dina mål och OKR i lättanvända mappar i ClickUp Goals.

8. Nettovinstmarginal

Nettovinstmarginalen är vinsten efter avdrag för alla kostnader. En låg nettovinstmarginal kan betyda ökade utgifter eller minskad försäljning. Den beräknas genom att subtrahera reklam- och marknadsföringskostnader samt allmänna omkostnader från intäkterna.

Intressenter använder denna KPI för att bedöma om företaget genererar tillräckliga försäljningsvinster och om driftskostnader och allmänna omkostnader är under kontroll. Nettovinstmarginalen indikerar företagets övergripande finansiella hälsa.

9. Avkastning på investering (ROI)

Avkastning på investeringar (ROI) anger kostnadseffektiviteten för din marknadsföringskampanj och avkastningen på de pengar som spenderats.

Exempel på ROI inom marknadsföring

En onlinebutik för trädgårdsprodukter använder PPC för att sprida information om sin nya serie gräsklippare, som kostar 1 000 dollar styck.

I den första kampanjen visade de inte priset på gräsklipparen och spenderade 1 000 dollar på PPC-annonser. Av alla besökare lade tre till varan i sin varukorg och en köpte den.

I nästa kampanj visade de priset och spenderade 500 dollar. Av alla besökare lade 12 till varan i sin varukorg och 7 köpte den.

Kampanj 1: [((3 X 0,33 X 1000 $) – 1000 $ / 1000 $] = -1

Kampanj 2: [((12 X 0,583 X 1000 $) – 500 $) / 500 $] = 129,92 %

Proffstips: Resultaten för KPI:er för betald sökning visar att pristransparens kan få fler kvalificerade leads att klicka på annonsen och undvika klick från personer som inte har råd med produkten.

KPI:er för digital marknadsföring

10. Konverteringsfrekvenser på sociala medier

Konverteringsgraden på sociala medier hjälper dig att förstå vilken inverkan din strategi för sociala medier har på den totala försäljningen och marknadsföringen. Den mäter andelen av din målgrupp som konverterar baserat på dina insatser på sociala medier.

Det visar om ditt teams innehåll, inlägg, engagemang och annonser tilltalar köparprofilen. Om dina konverteringsfrekvenser på sociala medier inte är som förväntat, överväg att prioritera användargenererat innehåll och skapa mer klickvärdiga inlägg. Använd verktyg för sociala medier för att förenkla hanteringen och mäta resultatet.

Konverteringsfrekvens på sociala medier = (antal konverteringar från sociala medier / totalt antal besökare som klickar på länkar på sociala medier) x 100

11. MQL och SQL

Marketing Qualified Leads (MQL) mäter antalet leads som kommer från teamets marknadsföringsinsatser men som inte har godkänts av säljavdelningen. När säljavdelningen har godkänt leads blir de Sales Qualified Leads (SQL).

Det små skillnaden mellan de två mätvärdena indikerar en smidig samordning och anpassning mellan marknadsförings- och säljteamet.

via Hubspot

12. Klickfrekvens (CTR)

Klickfrekvensen indikerar hur framgångsrika dina digitala annonser, ditt innehåll och dina marknadsföringskampanjer online är. Den avser andelen användare som klickat på en specifik länk i förhållande till det totala antalet personer som sett den.

En hög CTR visar att dina annonser effektivt fångar uppmärksamhet och uppmuntrar engagemang. Genom att spåra denna mätvärde kan du optimera din budgetfördelning och utvärdera effektiviteten hos dina annonser.

CTR = (Totalt antal klick / Totalt antal visningar) X100

Vikten av klickfrekvens

Visar vad som fungerar och vad som inte fungerar: När du försöker nå din målgrupp visar CTR vad som fungerar och vad som inte fungerar. En låg CTR indikerar antingen att du riktar dig till fel målgrupp eller att du behöver en mer övertygande text för att få dem att klicka.

13. Kostnad per klick (CPC)

Kostnad per klick är en KPI för digital marknadsföring som visar kostnaden för ett klick i pay-per-click-annonsering (PPC). Precis som CTR hjälper den dig att förstå kampanjens resultat och enkelt kontrollera dina annonsbudgetar.

Det ger en mer realistisk bild av kostnaderna för marknadsföringstjänster och hjälper dig att optimera resursfördelningen.

Genomsnittlig kostnad per klick = Total kostnad för klick / Totalt antal klick

14. Genomsnittlig position

Genomsnittlig position är ett mått på tillväxt inom digital marknadsföring som anger din webbplats eller annons rankning i ett sökresultat. Det hjälper dig att avgöra synligheten och effektiviteten för dina onlineannonser eller din webbplats. Genom att övervaka rankningen kan du optimera annonserna eller webbplatsen för synlighet och prestanda.

Genomsnittlig position = Summan av annonspositioner / Antal annonser som visas för det specifika sökordet

15. Tillväxt i antal följare

När du har startat en digital marknadsföringsbyrå kan du utvärdera framgången för dina kampanjer i sociala medier genom att mäta tillväxten av följare. Det innebär att du räknar antalet följare du har på olika sociala mediekanaler.

Följartillväxt = (Följare under en period/Totalt antal följare) X 100

16. Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

Avkastning på annonsutgifter är ett mått som används för att mäta framgången för dina annonskampanjer. Det återspeglar intäkterna för varje dollar som spenderas på en annonskampanj.

ROAS = (Intäkter som kan hänföras till annonser/kostnad för annonser) X 100

Du kan antingen mäta ROAS för din marknadsföringsstrategi eller titta på resultatet på annons-, kampanj- eller målgruppsnivå.

17. Leder till möjligheter

Leads to opportunities är ett mått som spårar konverteringar och visar om dina annonskampanjer lockar rätt leads. KPI:n leads to opportunities mäter antalet leads som konverterats till möjligheter.

KPI:er för webbplats och trafik

18. Mått på varumärkeskännedom

Varumärkeskännedom innebär att man spårar mått såsom varumärkesomnämnanden, sociala medier och relevans, webbtrafik, synlighet i sökmotorer, kundundersökningar och recensioner, influencers påverkan och medieintryck.

19. Källor till webbtrafik

Din webbplats får trafik från flera källor, och det är viktigt att förstå hur en besökare hamnade på din webbplats för att kunna utforma strategier som säkerställer ett jämnt flöde från olika källor. Sök, direkt och hänvisning är tre av de vanligaste källorna för besökare på din webbplats.

Du kan dela upp det ytterligare i trafik baserat på landningssida och sökordsrankningar med Google Analytics.

20. Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen är ett webbplatsmått som mäter antalet personer som lämnar din webbplats efter att ha visat en enda sida utan att interagera med den vidare.

Faktorer som webbplatsens användarupplevelse och landningssidans attraktionskraft bidrar till avvisningsfrekvensen.

21. Sökordsrankning

Mätvärden för sökordsrankning visar hur effektiva dina insatser för sökmotoroptimering (SEO) är. Du kan identifiera SEO-möjligheter och utmaningar som påverkar innehållsstrategin och optimeringsinsatserna genom att spåra sökordsrankningar.

Övervaka och spåra regelbundet sökordsrankningen med hjälp av SEO-verktyg för att kontrollera positionen för målnyckelord i sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Projekt-KPI:er

22. Beräknad kontra faktisk projekttid och kostnad

Denna mätvärde indikerar noggrannheten i dina förmågor att uppskatta projektets tidsåtgång. Den jämför den tid du förväntade dig att projektet skulle ta med den faktiska tiden. Noggranna uppskattningar indikerar teamets effektivitet och effektiv arbetsbelastningshantering.

För att göra detta beräknar du den uppskattade projekttiden och resursfördelningen. När uppgiften är utförd jämför du uppskattningen med den faktiska tiden och de faktiska resurserna som använts.

23. Utnyttjandegrad

Måttet utnyttjandegrad anger den tid en anställd lägger på projektrelaterat arbete. Det beräknas i procent och visar teammedlemmarnas effektivitet och produktivitet. Det är en värdefull indikator för att identifiera potentiella problem inom teamet och ange rätt pris till kunden.

Utnyttjandegrad = Totalt antal fakturerbara timmar/totalt antal arbetstimmar X 100

24. Lönsamhetsprocent

Lönsamhetsprocenten visar din byrås lönsamhet under en redovisningsperiod. Den hjälper dig att följa hur nära du är de mål du satte upp i början av året.

Lönsamhetsprocent = Bruttoförsäljning (topplinje) – Totala kostnader

25. Medarbetarnöjdhet

KPI:n för medarbetarnöjdhet mäter medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang vid en given tidpunkt. Använd denna KPI för att mäta medarbetarnas nöjdhet. Ju mer engagerade dina medarbetare är i företaget, desto mindre sannolikt är det att de lämnar företaget för att söka andra möjligheter.

Enkäter, intervjuer och enskilda samtal kan hjälpa dig att mäta medarbetarnas nöjdhet, förbättra arbetsmiljön och minska personalomsättningen och relaterade kostnader, såsom utbildningskostnader.

Använd ClickUp Brain för att skriva frågor till enkäter, lägga till dem i ClickUp Forms och skicka dem till dina anställda. Detta är ett strukturerat sätt att samla in och analysera information för att ta reda på hur nöjda dina anställda är.

Låt ClickUp Brain hjälpa dig att ställa frågor som syftar till att mäta medarbetarnas tillfredsställelse inom organisationen.

Hur man spårar KPI:er för marknadsföringsbyråer med ClickUp

Du kan spåra marknadsföringsbyråns KPI:er med hjälp av kalkylblad eller lista dem i ett mer strukturerat format med hjälp av ClickUps KPI-mall.

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina framgångsmätvärden med hjälp av ClickUps mall för nyckeltal (KPI).

Här är anledningen till att marknadsföringsbyråer föredrar att använda ClickUps KPI-mall för att hålla koll på sina nyckeltal:

Få klarhet i ditt teams framsteg mot målet

Se till att alla är överens om målen och hur de bidrar till helheten.

Spåra resultatet via visuellt tilltalande instrumentpaneler

Anpassade vyer gör det enkelt att analysera data och identifiera förbättringsområden.

Förbättra KPI-uppföljningen med e-post, aviseringar, taggning och tidrapportering.

ClickUp for Marketing Teams gör det möjligt för team att samarbeta, planera och organisera sina kampanjer, arbetsflöden och mål på en centraliserad instrumentpanel. Du kan brainstorma för en kampanj, genomföra och spåra marknadsföringsprogram, mäta och analysera KPI:er på ClickUp.

Organisera dina marknadsföringsidéer och inspiration med ClickUps verktyg för marknadsföringsprojektledning.

ClickUps projektledningsprogram för kreativa byråer är ett kraftfullt verktyg för kundansvariga och digitala marknadsförare, särskilt chefer som arbetar på kreativa byråer. Så här hjälper det till att samla den kreativa processen på ett ställe:

ClickUp Chat: Snabba upp konversationer med : Snabba upp konversationer med ClickUp Chat , tagga teammedlemmar, dela relevanta dokument och få godkännanden snabbare.

Möjliggör smidigt teamarbete med ClickUps chattvy

ClickUp Docs: Skapa en lista över projektets SOP:er med : Skapa en lista över projektets SOP:er med ClickUp Docs , redigera dokument i realtid och håll alla uppdaterade med den delbara kunskapsbasen.

Med realtidsdetektering av samarbete kan du arbeta tillsammans med dina teammedlemmar i ClickUp Docs.

ClickUp Whiteboards: Brainstorma kampanjidéer på : Brainstorma kampanjidéer på ClickUp Whiteboards , en kreativ canvas för marknadsförings- och kreativa team. Du kan lägga till klisterlappar och definiera ett projektomfång för dina virtuella och hybridteam.

Förvandla idéer till samordnade åtgärder med ClickUp Whiteboards

Om du letar efter ett mer effektivt sätt att spåra KPI:er för marknadsföringsbyråer kan du registrera dig gratis på ClickUp och komma igång.