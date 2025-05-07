De 10 bästa alternativen till Microsoft Loop som gör samarbete enkelt

Microsoft Loop är som ditt närmaste kafé. ☕

Samla bara alla dina vänner så kan ni arbeta tillsammans medan ni njuter av en kopp kaffe. Microsoft Loop kan kanske inte erbjuda drycker och mat, men det hjälper dig att samarbeta virtuellt med kollegor!

Med ett enkelt användargränssnitt hjälper plattformen både studenter och företag att samarbeta på samma projekt samtidigt. Men det är inte den enda lösningen som finns! Det är viktigt att vara kritisk och prova andra verktyg – precis som du skulle prova flera kaféer innan du hittar ditt favoritställe!

För att underlätta beslutsprocessen för dig har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Microsoft Loop som har omdefinierat logistiken för teamsamarbete!

Vad är Microsoft Loop?

Microsoft Loop är en plattform som underlättar realtidssamarbete och informationsdelning med flera personer under ett och samma tak.

Detta verktyg har skapats för att undvika att behöva växla mellan andra Microsoft-appar som Word, Excel och PowerPoint Presentation. Det hjälper dig att skapa arbetsytor där ni kan komma med idéer, kommentera och arbeta tillsammans på samma projekt.

Du kan faktiskt också förenkla idéskapandet med AI Copilot. Skriv bara in en fråga så hjälper AI-assistenten dig med svar som ger din arbetsdag en liten skjuts framåt.

Dessutom kan du med plattformens sökfält hitta mallar baserade på specifika nyckelord, till exempel marknadsföringskampanjplan. Du kan också enkelt arbeta med flera projekt samtidigt med hjälp av projektlednings- och produktivitetsverktygen.

Sammantaget fungerar Microsoft Loop som en samarbetsyta (tänk Notion), men dess funktioner passar inte alla. Vissa användare tycker att det har liknande funktioner som befintliga konkurrenter och anser att det inte erbjuder något unikt som kan få dem att byta.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Microsoft Loop?

Använd dessa funktioner som riktlinjer när du väljer ditt Microsoft Loop-alternativ:

Projektmallar: Leta efter ett alternativ till Microsoft Loop som erbjuder enkel projektassistans genom högkvalitativa mallar för olika användningsfall. Online-samarbete: En av de viktigaste funktionerna i Microsoft Loop är att ge användarna en samarbetsplattform för effektiv kommunikation i realtid. Det är naturligt att förvänta sig att dess alternativ erbjuder funktioner för gemensamt skapande, såsom kommentartrådar, En av de viktigaste funktionerna i Microsoft Loop är att ge användarna en samarbetsplattform för effektiv kommunikation i realtid. Det är naturligt att förvänta sig att dess alternativ erbjuder funktioner för gemensamt skapande, såsom kommentartrådar, digitala whiteboardtavlor och användartaggar. AI-stöd : I dag kan man inte ha ett samarbetsverktyg utan AI! Hitta ett alternativ som erbjuder AI-stöd för uppgifter som att skriva och brainstorma idéer. I dag kan man inte ha ett samarbetsverktyg utan AI! Hitta ett alternativ som erbjuder AI-stöd för uppgifter som att skriva och brainstorma idéer. Kompatibilitet: Det är bra att ha ett verktyg som fungerar på alla enheter och inte bara är begränsat till Windows eller MacOS (t.ex. Microsoft Teams eller Google Docs). Integrationer: Det är aldrig en dålig idé att välja ett verktyg som integreras med andra appar och minimerar störande fram- och återgång för att hantera projekt. Dokumenthantering: Leta efter en lösning som hjälper dig att redigera och hantera alla dokument för dina projekt på ett och samma ställe, så att du enkelt kan hålla koll på allt!

De 10 bästa alternativen till Microsoft Loop för att förbättra teamsamarbetet

Baserat på de funktioner som nämns ovan har vi sammanställt en lista med 10 alternativ till Microsoft Loop som du kan börja använda direkt. Gå igenom varje alternativs funktioner, fördelar och nackdelar för att göra det bästa valet! ❤️

Samarbeta visuellt med teammedlemmar i ClickUp Whiteboards för att brainstorma och omvandla idéer till genomförbara åtgärder.

Man kan inte tala om modernt samarbete utan att nämna ClickUp! ClickUp är skapat för snabbrörliga team som är beroende av realtidsarbete och erbjuder alla verktyg för projektledning på ett och samma ställe! ⭐

Det är lika enkelt att komma igång som att surfa på internet! Klicka bara på din arbetsplatsavatar och välj + Ny arbetsplats. Arbetsplatser ligger högst upp i ClickUp-projekthierarkin, och från denna punkt kan du dela upp dem i utrymmen, mappar, listor och mer.

Behöver du en strömlinjeformad lösning för att redigera, lagra och hantera dokument? Om ja, då är ClickUp Docs din bästa vän! Du kan skapa dokument med inbäddade sidor och spårbara taggar och redigera dem tillsammans med dina medarbetare samtidigt.

Med ClickUp Live Collaboration Detection kan användarna se när andra medlemmar skriver och redigerar samtidigt, så att ingen dubbelarbete uppstår!

Använd ClickUp AI för att generera ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

Nämnde vi möjligheten att använda ClickUp AI för enkel textskrivning och redigering? Plattformens inbyggda AI-assistent har över 100 rollspecifika uppmaningar för att utföra uppgifter som:

Skriva ett dokument – till exempel en projektplan eller en innehållsbeskrivning – från grunden

Optimera befintliga dokument med avseende på grammatik och tonfall

Sammanfatta långt innehåll

Översättning av dokument (stöd för över 10 språk)

Samarbete med fjärrbaserade och distribuerade team är enkelt tack vare ClickUp Chat-vyn som gör det möjligt att dela aktuella uppdateringar, förfrågningar, länkar och feedback internt.

Team med flera avdelningar kommer att älska ClickUps tvärfunktionella projektmall för att hantera uppgiftsberoenden, framsteg och kommunikation utan friktion!

Låt oss säga att du vill brainstorma med ditt team. Starta bara ClickUp Whiteboards i ditt arbetsutrymme, bjud in folk och sätt er kollektiva intelligens i arbete. Kanvasen är utrustad med en dra-och-släpp-funktion som hjälper ditt team att lägga till sammanhang till diskussioner med uppgifter, filer, dokument och andra komponenter!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det breda utbudet av funktioner skapar en inlärningskurva för nya användare, men de många handledningarna och guiderna gör övergången smidig.

Det skulle behövas fler formateringsalternativ i Gantt-diagrammen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Confluence

Confluence är ett populärt webbaserat verktyg som möjliggör kunskapsdelning och samarbete. Skapa dynamiska sidor på plattformen och ge ditt team en plats att skapa och samarbeta på alla projekt.

På aktivitetsidan kan du hålla koll på alla pågående projekt och följa deras framsteg. Här kan du även tagga andra medlemmar och skicka dem aviseringar om eventuella förslag!

Med hjälp av behörighetsinställningar kan administratörer begränsa användarnas åtkomst till specifikt innehåll. En annan fördel som du kommer att uppskatta är det stora utbudet av mallar. Med ett bibliotek med över 70 mallar i över 10 kategorier kan du komma igång med projektplanering och dokumentation direkt!

Confluence bästa funktioner

Möjliggör samarbete i realtid

Integreras med appar som Lucidchart, Microsoft Teams och Google Docs eller Sheets.

Obegränsat antal utrymmen och sidor

Strukturerat innehållsträd för att hantera projekt eller kunskapscentrum

Över 70 mallar

Begränsningar i Confluence

Det kan ta ett tag att ladda mallarna.

Nya användare kan ha svårt att konfigurera behörigheter.

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 600 $/år

Premium: 1 150 $/år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 690 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 180+ recensioner)

3. Basecamp

Basecamp gör det möjligt för människor att skapa en virtuell arbetsplats och enkelt organisera gruppresentationer och projekt. Varje arbetsplats består av ett flertal verktyg som kan hjälpa team att samarbeta på flera olika sätt, till exempel genom att dela att göra-listor, scheman, filer och mötespåminnelser.

Basecamp ger en omfattande översikt över alla möten, dokument och checklistor på en enda instrumentpanel. På huvudprojektsidan hittar du uppdateringar om senaste aktiviteter tillsammans med namnen på de medlemmar som har gjort ändringarna.

Om du letar efter verktyg för kontinuerlig förbättring kommer du att älska Basecamps Kanban-tavlor. De är perfekta för att skapa processorienterade arbetsflöden som kräver ständig optimering.

Basecamps bästa funktioner

En enda vy för chatt, dokument och Kanban-tavlor

Möjlighet att lägga till eller ta bort verktyg i arbetsytor

Flöde med senaste aktiviteter

Schemaläggning och mötesarrangemang

Basecamps begränsningar

Brist på integrationer kan vara ett hinder för vissa team.

Kan bli bättre med prioritering av uppgifter

Priser för Basecamp

Basecamp: 15 USD/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (14 330+ recensioner)

4. Asana

Letar du efter något som hjälper dig att hantera personliga och affärsmässiga teamprojekt med självförtroende? Asana hjälper dig! Den huvudsakliga funktionen hos detta verktyg är att hjälpa företag att visualisera framstegen för varje projekt och bedöma eventuella risker i ett tidigt skede.

För ett smidigare och snabbare arbetsflöde kan chefer använda konfigurationer för att få meddelanden när en uppgift är klar och behöver deras godkännande. De har också möjlighet att skapa tidslinjer, milstolpar och tavlor och se om varje avdelning får sitt arbete gjort i tid.

Det är ett omfattande projektledningsverktyg som gör det möjligt att spåra projekt i realtid och hålla koll på förseningar. En av dess coola supportfunktioner är möjligheten att skapa rapporter för ofullständiga månatliga uppgifter för varje avdelning!

Asanas bästa funktioner

Visualisera framstegen för varje projekt med milstolpar, tidslinjer och tavlor.

Uppmaningar om godkännande av arbetsflöden vid hantering av uppgifter

Enkel projektuppföljning och interaktiva sidor

Månadsrapporter för förseningar i uppgifter

Integrera med över 200 verktyg

Asanas begränsningar

Gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Brist på molnlagring kan försämra användarupplevelsen

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 10,99 $/månad

Avancerat: 24,99 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (9 520+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (12 270+ recensioner)

5. Figma

Med Figma kan designteam förverkliga sina kreativa idéer med hjälp av avancerade funktioner och verktyg. Förbättra ditt teamarbete med denna visuella samarbetsprogramvara som gör det möjligt för dig att skapa, dela och testa design för ditt företags webbplats med fullständig insyn för hela teamet.

Plattformen är skapad för att underlätta designprocessen – Figma erbjuder realtidsredigering tillsammans med ett observationsläge som hjälper dig att se dina designers skärmar och ge feedback. Användare kan ge förslag på förbättringar direkt i designen/prototypen.

Med hjälp av behörighetskontroller ger administratörer användarna behörighet att lämna kommentarer, redigera och visa. För dem som letar efter alternativ för versionskontroll kan du enkelt spåra alla ändringar som en användare gör.

Figmas delade resursbibliotek hjälper dig att standardisera komponenter i dina designprojekt.

Bonus: Här är några Figma-alternativ som du kan kolla in!

Figma bästa funktioner

Gemensam redigering för att påskynda designarbetsflödet

Observationsläge för starkare samarbete

Behörighetsinställningar

Visa redigeringshistorik

Delat resursbibliotek

Sömlösa feedbackloopar för design eller prototyper

Figma-begränsningar

Laddningstiden kan vara långsam ibland.

Begränsat stöd för filformat kan göra det svårt för team att importera/exportera.

Figma-priser

Starter: Gratis

Figma Professional: 12 $/månad

Figma-organisation: 45 $/månad

Företag: 75 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (980+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (680+ recensioner)

6. GatherContent

GatherContent löser ett vanligt problem som många företagsteam står inför – strukturering av innehåll. Det hjälper dig att gå från att ha dussintals kanaler och dokumentfiler till ett enkelt verktyg där alla i ditt företag kan se alla aktuella projekt.

Med hjälp av en WYSIWYG-redigerare (What You See Is What You Get) kan användarna enkelt arbeta med dokument i realtid. GatherContent erbjuder också olika mallar som kan minska den tid som läggs på att skapa alla typer av projektdokument.

Du kan tilldela rätt uppgift till rätt team med hjälp av automatiserade arbetsflöden. Dessutom erbjuder plattformen en revisionsspår av ändringar som gjorts i innehållet, i huvudsak vad som ändrats, av vem och när.

Vi rekommenderar att du använder GatherContents innehållskalender för att bättre organisera uppgifterna på samma sida.

GatherContents bästa funktioner

Stöder redigering i realtid

Automatiserade och anpassade arbetsflöden

WYSIWYG-redigerare

Olika innehållsmallar

Revisionsspår för ändringar

Begränsningar för GatherContent

Inte många funktioner för att förbättra skriftligt innehåll

Kanske inte erbjuder högre nivåer av anpassning för webbmallar

Priser för GatherContent

Begär en demo för att få en offert

GatherContent-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (15+ recensioner)

7. Quip

Quip är en mobil- och webbvänlig onlineplattform som främst fokuserar på samarbete mellan säljteam. Den gör det möjligt för team att skapa, ändra och redigera dokument och kalkylblad som en grupp. Den centraliserade synligheten gör det möjligt för säljare att samarbeta i processer som:

Kontoplanering

Ömsesidiga nära planer

Kvalifikationsanmärkningar

Samarbetet fungerar på ett ganska enkelt sätt. För varje dokument eller kalkylblad du skapar lägger Quip till en teamchatt. Resultatet? Du och ditt team kan föra specifika diskussioner och nå era kommunikationsmål snabbare än genom att skicka meddelanden fram och tillbaka i traditionella allmänna chattrum!

All din data lagras i molnet (hanteras av Salesforce) och är helt krypterad. Du har friheten att ändra åtkomstkontroller för användare.

Quips bästa funktioner

Fokuserar på samarbete inom säljteam

Särskilda chattar för varje dokument och kalkylblad som skapas

Data lagras säkert i molnet

Praktiska administratörskontroller

Quips begränsningar

Mobilappen kan vara buggig under automatisk stängning.

Användare kan ibland inte se redigeringshistoriken för ett dokument.

Priser för Quip

Starter : 10 $/månad

Quip plus : 25 $/månad

Quip Advanced: 100 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Quip-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (1 090+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

8. Creately

Creately är utformat för att vara en central knutpunkt för hantering av människor och processer. 🌷

Med Creately kan teamen njuta av både synkron och asynkron samverkan. Tack vare övervakningsvänliga funktioner, som live-musspårning, synkroniserade förhandsvisningar av ändringar och kommentartrådar, kan ditt team få saker gjorda snabbare än någonsin.

Som en digital whiteboard-programvara låter Creately användarna ta kreativiteten till nästa nivå. Dessutom ger den dig ett stort antal mallar för att strukturera visuella data och diagram. De har en dra-och-släpp-redigerare med fördefinierade och skräddarsydda former som kan användas för att effektivt bygga önskat diagram.

Administratörer kan bestämma hur mycket data varje användare på arbetsytan har tillgång till.

Createlys bästa funktioner

Digital whiteboard med obegränsat utrymme

Mallar för diagram

Integreras med appar som Microsoft Office och Google Workspace

Dra-och-släpp-funktion

Administrativ datakontroll

Begränsningar i Creately

Dess affärsplaner kan vara dyrare jämfört med andra alternativ.

Begränsade integrationer med arbetsytor begränsar funktionaliteten

Priser för Creately

Personligt : 5 $/månad

Team : 10 USD/månad per användare

Företag: 89 $/månad (fast pris)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (1 070+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

9. Conceptboard

Conceptboard är en annan digital arbetsplatsprogramvara som fokuserar på design och prototyper. Den gör det möjligt för team att brainstorma idéer, samarbeta i projekt och testa prototyper. Tack vare oändliga whiteboardtavlor med livepekare kan du enkelt se vem som gör en specifik redigering!

Teamledare kan göra teamsamarbetet transparent genom att organisera whiteboards, ge och återkalla åtkomst för användare och hantera tidigare versioner.

Användare kan använda klisterlappar och kommentarer för att lämna förslag till designers. Så länge du har en internetanslutning kan du använda detta verktyg på flera enheter och koppla av, eftersom all data på dina whiteboards sparas automatiskt.

För varje whiteboard-utrymme du delar får du en lösenordsskyddad länk. Det är enkelt att ladda upp eller ladda ner tack vare Conceptboards förmåga att importera och exportera flera filformat.

Conceptboards bästa funktioner

Obegränsad whiteboard-duk

Livepekare

Robust säkerhetssystem

Stöder flera filtyper

Begränsningar för Conceptboard

En introduktionsguide skulle hjälpa användarna att behärska funktionerna.

Kan hamna på efterkälken när det gäller nya funktioner jämfört med andra verktyg.

Priser för Conceptboard

Gratis

Premium : 6 $/månad per användare

Företag: 9,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Conceptboard-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

10. Notion

Notion behöver ingen presentation! Som samarbetsplattform hjälper den team att visualisera flera projekt samtidigt. Notion är utvecklad för att hjälpa till att organisera projekt, wikis och dokument, och gör ett utmärkt jobb med att hjälpa chefer att få en heltäckande bild av uppgifterna med anpassade Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Team kan enkelt samarbeta i realtid på samma dokument eller wiki med hjälp av snabba dra-och-släpp-rörelser. Personer som är taggade i kommentarer får e-postmeddelanden för att hålla sig uppdaterade. Uppgifter kan vidare delas upp i kort inom databaser där medlemmar kan använda kommandot "/" för att lägga till tabeller, listor, växlar, rubriker eller kommentarer.

En av Notions mest anmärkningsvärda funktioner är dess AI-tillägg. Det ordnar dina databaser och dokument i tydlig, användbar information som du kan interagera med i ett fråge- och svarsformat!

Notions bästa funktioner

Projektvisualisering via Kanban-tavlor och Gantt-diagram

Användarvänliga databaser och tabeller

Redigering i realtid i samma dokument

AI-assistent för att förbättra tillgängligheten till arbetsdata

Begränsningar med Notion

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare.

Priset för AI-assistenten kan vara relativt högt (jämfört med alternativ som ClickUp AI).

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 8 dollar per användare.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Stärk ditt team med ClickUp: det bästa alternativet till Microsoft Loop!

Alla ovan nämnda alternativ är utmärkta för en rad olika team, såsom agila utvecklare, designers, författare eller till och med chefer.

Men om du fortfarande är osäker, prova ClickUp! Det är en gratis plattform med unika funktioner som tar bort hinder för samarbete och ser till att ditt team alltid är informerat, väl sammankopplat och redo att ta itu med alla utmaningar! ✌️