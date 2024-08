10 modelos gratuitos do Coda para gerenciamento de projetos com alternativas

Há um motivo pelo qual o Coda é uma opção de software tão popular para o gerenciamento de projetos e tarefas. Esse poderoso editor de documentos permite que você use blocos de construção para sincronizar documentos, notas de brainstorming, planilhas e outros dados de gerenciamento de projetos.

Mas com tantas maneiras de usar os recursos intuitivos do Coda, você deve estar se perguntando quais modelos do Coda são melhores para gerenciar tarefas e projetos.

Felizmente, estamos aqui para ajudar. Este guia destaca alguns dos melhores modelos gratuitos do Coda para acelerar seu fluxo de trabalho. Além disso, apresentamos algumas alternativas fantásticas que você talvez não tenha considerado. ✨

O que é um modelo Coda?

Os modelos do Coda são documentos testados, personalizáveis e pré-fabricados do Coda que facilitam a organização de seus documentação do projeto no sistema modular da plataforma.

via Coda Os gerentes de projeto usam os modelos do Coda juntamente com (ou em vez de) os modelos do Jira e do Notion devido à abordagem modular e à considerável biblioteca de modelos do Coda. Alguns até usam os modelos do Coda para definir objetivos, acompanhar os principais resultados e motivar as equipes, de forma muito parecida com a típica Software OKR .

Obviamente, o Coda não é o único recurso para modelos gratuitos de gerenciamento de projetos. Na verdade, nós o comparamos com outras opções importantes no passado - confira nosso Coda vs. Notion se você estiver curioso. Ainda assim, o Coda continua sendo um jogador forte nessa categoria.

O que faz um bom modelo Coda?

Como muitos dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos se você não souber qual é o modelo Coda ideal para a sua equipe, isso dependerá do tamanho da equipe, do caso de uso e dos processos. Ainda assim, há alguns elementos-chave a serem considerados ao procurar a melhor opção:

Preço: Os modelos do Coda variam de gratuitos a US$ 30, portanto, é muito fácil encontrar um que se encaixe em seu orçamento

Os modelos do Coda variam de gratuitos a US$ 30, portanto, é muito fácil encontrar um que se encaixe em seu orçamento Colaboração: O Coda foi criado para tornar o compartilhamento e a colaboração acessíveis - seu modelo deve ter tudo o que sua equipe precisa para trabalhar em conjunto

O Coda foi criado para tornar o compartilhamento e a colaboração acessíveis - seu modelo deve ter tudo o que sua equipe precisa para trabalhar em conjunto **AutomaçãoFerramentas de IA tornam a vida mais gerenciável, e os melhores modelos usam o Coda AI ou outroFerramenta de escrita de IA para automatizar o trabalho pesado

Tutoriais: Se o seusoftware de gerenciamento de tarefas for confuso, de que adianta? Procure algo com tutoriais para que você e sua equipe possam vencer a curva de aprendizado

Se o seusoftware de gerenciamento de tarefas for confuso, de que adianta? Procure algo com tutoriais para que você e sua equipe possam vencer a curva de aprendizado Integrações: Esta é mais uma questão de software do que de modelos, mas procure algo que se integre a outras ferramentas de gerenciamento de projetos se quiser um fluxo de trabalho mais suave

5 modelos de Coda para usar em 2024

Se você é como nós, está pronto para colocar essas dicas à prova e partir para o que interessa. Chegou a hora de encontrar os melhores modelos de gerenciamento de projetos do Coda e algumas surpresas adicionais! 🎉

1. Modelo de notas de reunião do Coda com IA

via Coda

O modelo Coda Meeting Notes with AI usa o Coda AI para simplificar a tomada de notas e eliminar o incômodo de capturar itens de ação . 🤩

Este modelo foi criado para tornar as reuniões produtivas a norma. Planeje, execute e documente suas reuniões usando um painel simples e três seções organizacionais:

Resumo da reunião

Agenda

Problemas e decisões

A melhor parte? O Coda AI destaca os principais tópicos, decisões importantes e itens de ação críticos para lhe dar uma visão geral.

2. Modelo de reunião de brainstorming da equipe Coda

via Coda

O modelo de reunião de brainstorming da equipe Coda está organizado em uma Quadro Kanban para ajudar você e sua equipe a organizar sessões de brainstorming em um único espaço de trabalho.

Você não precisa mudar nada em sua forma de trabalhar para usar o modelo. Todos podem trazer suas ideias para a mesa e discuti-las como de costume.

A partir daí, você pode organizar as ideias em categorias por membro da equipe e pronto! 🙌

3. Modelo de roteiro de produto Coda

via Coda

O Coda Product Roadmap Template é um documento simples que o ajudará a planejar o lançamento de recursos e a manter-se atualizado sobre o progresso. 🌻

Ele inclui duas seções essenciais: Linha do tempo e Lista de recursos.

A linha do tempo fornece uma representação mais visual da tabela da lista de recursos. Quando você faz uma alteração em uma seção, ela é atualizada na outra.

Embora não seja uma documento de requisitos do produto ele o ajudará a acompanhar os status, delinear seus planos e manter todos na mesma página.

4. Modelo de rastreador de tarefas e projetos Coda

via Coda

O modelo Coda Task & Project Tracker é uma maneira simples de monitorar e executar todos os seus projetos.

Ele inclui duas tabelas - uma para organizar seus projetos e outra para listar as tarefas que cada projeto exige. Essa configuração significa que você pode torná-lo tão simples ou tão detalhado quanto seus projetos exigirem.

Esse modelo também apresenta duas seções principais: Tarefas e Projetos.

Na seção Tarefas, adicione detalhes, etapas, datas de vencimento e proprietários a cada tarefa para garantir que tudo seja feito. Enquanto isso, a tabela de projetos inclui o total de tarefas, as tarefas concluídas e as porcentagens de conclusão para lhe dar uma visão geral da carga de trabalho da sua equipe.

5. Modelo de rastreador de OKR da Coda

via Coda

O Coda OKR Tracker Template mantém a sua equipe na mesma direção e ajuda a melhorar o desempenho da sua equipe.

O Coda permite que seus OKRs convivam com outras páginas, como metas, notas de reunião e rastreamento de projetos para que tudo possa crescer e evoluir junto com o progresso da sua equipe. ✨

Se você está familiarizado com os OKRs, provavelmente já sabe quais são as duas seções que encontrará neste modelo: Objetivos e Principais resultados.

Essas seções garantem que você será capaz de acompanhar e gerenciar as prioridades da sua equipe com base em suas metas mensuráveis atuais.

5 Coda Template Alternatives in ClickUp

Embora esses cinco modelos do Coda o ajudem a aprender os conceitos básicos de gerenciamento de projetos e tarefas, eles só podem levá-lo até certo ponto. Há um motivo pelo qual muitos continuam buscando Alternativas ao Coda para aumentar a produtividade, e também não vamos deixar que você se vire sozinho nessa frente! Aqui estão cinco excelentes alternativas de modelos Coda que você pode encontrar aqui mesmo no ClickUp.

1. Modelo de notas de reunião do ClickUp

Organize itens da agenda, trace listas de tarefas e atribua itens de ação com este prático modelo do ClickUp

O modelo Modelo de notas de reunião do ClickUp garante que você tenha reuniões simplificadas, organizadas e úteis. Porque, acredite ou não, as reuniões devem reduzir as dores de cabeça, não induzi-las!

Este guia para iniciantes Documentos do ClickUp o ajudará a analisar sua última reunião como um profissional experiente. Pense nisso como um guia para garantir que suas reuniões tenham um propósito e façam avançar as metas de sua equipe. 🎯

Gerencie os itens da agenda, atribua itens de ação e defina as próximas etapas. Ele também pode ajudá-lo a analisar retrospectivas para identificar, destacar e resumir coisas como o que deu certo, o que deu errado e como sua equipe pode melhorar no futuro.

O modelo ajuda a organizar a:

Notas de reuniões recorrentes

Objetivo da reunião

Estrutura da reunião

Participantes

Como todos os documentos do ClickUp, este modelo de anotações recursos IA do ClickUp para simplificar seu trabalho. Esse aplicativo com tecnologia de IA software de automação de documentos pode levar anotações abrangentes da reunião destaque itens de ação, crie resumos de reuniões e mantenha sua equipe no caminho certo.

É como ter seu próprio assistente pessoal de trabalho, cuja principal função é manter as coisas funcionando sem problemas. E quem não precisa de um desses? 🙌

2. Modelo de Brainstorming da ClickUp

Resolva problemas, melhore a colaboração e mantenha sua equipe organizada com o modelo de brainstorming do ClickUp

O modelo Modelo de brainstorming do ClickUp torna as melhores partes da colaboração em equipe ainda melhores - porque quem não gosta de uma boa sessão de brainstorming? 🧠🌩️

Essa alternativa de modelo do Coda ajuda a organizar o seu espaço de trabalho e torna a colaboração entre a equipe mais perfeita.

É um modelo de documento de nível de lista amigável para iniciantes que oferece espaço infinito para gerenciar as ideias da sua equipe, resolver problemas e desenvolver novos conceitos. Ele também tem vários campos personalizados e tipos de visualização para tornar ainda mais simples o controle desses momentos de luz. 💡

O modelo inclui elementos personalizáveis como:

Automações

Status de tarefas personalizadas

Campos personalizados, incluindo estágios de brainstorming, visões gerais de problemas, soluções vencedoras, equipes de entrega, recursos críticos e partes responsáveis

Diferentes tipos de visualização, incluindo Lista e Linha do tempo, para visualizar seu trabalho por departamento, estágio e prioridade

As automações e a funcionalidade de IA encontradas nesse modelo também são grandes vantagens para ele. Acompanhe quando uma tarefa foi criada, defina campos personalizados e até mesmo publique comentários automaticamente.

3. Modelo de roteiro de produto da ClickUp

O modelo de roteiro de produtos da ClickUp mantém sua equipe organizada e ajuda a executar o desenvolvimento de novos produtos com menos estresse

O modelo Modelo de roteiro de produto da ClickUp torna os projetos específicos de produtos mais gerenciáveis. Não importa se você está desenvolvendo um novo aplicativo ou redesenhando o principal software B2B da sua empresa, ele tem tudo o que você precisa. 🌻

Este modelo de roadmap ajuda a visualizar o ciclo de vida do produto para que você possa dividir, atribuir e priorizar tarefas, acompanhar o progresso e analisar recursos em um único local conveniente Quadro branco ClickUp . É um modelo avançado de nível de pasta que oferece a clareza e a estrutura necessárias para mapear com êxito o desenvolvimento do seu produto, desde a concepção até o lançamento.

Alguns dos principais recursos desse modelo incluem:

Status de tarefas personalizadas, como Not Doing (Não fazendo), Closed (Fechado), Scoping (Escopo), In QA Review (Em revisão de controle de qualidade) e Considering (Considerando)

Campos e atributos personalizados, como Confiança, Esforço 1-5, Impacto 1-5, Iniciativa e Solicitação de liderança

Tipos de visualização, incluindo notas de versão, boas-vindas, roteiro trimestral, processo e solicitações de meu produto

Tags

Notificações

Funcionalidade de IA e automações

Além dos recursos alimentados por IA, o ClickUp facilita a comunicação e a colaboração com as partes interessadas, membros da equipe e outras partes. O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Google Sheets, Gmail, Figma, Asana e muitas outras plataformas de gerenciamento de projetos, CRM e mídia social.

Se você não encontrar a integração necessária para o seu projeto, poderá criá-la com API do ClickUp .

4. Modelo de rastreador de projeto da ClickUp

Mantenha seus projetos organizados e os membros da sua equipe produtivos com este modelo do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de projetos da ClickUp foi criado para facilitar o acompanhamento de projetos simples, para que você possa dedicar seu tempo e esforço ao trabalho que mais importa.

Esse modelo de lista intermediária permite agrupar tarefas em estágios designados do projeto para que você possa monitorá-las sem problemas. Ele também é um recurso de colaboração, permitindo que os responsáveis planejem suas tarefas juntamente com os co-membros de cada projeto para que todos estejam na mesma página. 📖

É claro que não podemos garantir que tudo será feito sempre no prazo. Ainda assim, o modelo de rastreador de projeto do ClickUp ajuda a gerenciar o inevitável para que você possa lidar com os contratempos imprevisíveis que os gerentes de projeto conhecem muito bem.

Esse modelo inclui recursos personalizáveis, como:

Status de tarefas personalizadas para supervisionar o progresso

Campos personalizados, incluindo estágio do projeto, duração, RAG (vermelho, âmbar, verde) e data de conclusão

Várias visualizações de projeto, incluindo Gantt, Lista e Quadro do tipo Kanban

A poderosa IA do ClickUp também pode ajudar a criar tarefas recorrentes, rastrear anotações de reuniões e resumir objetivos para fazer execução do projeto mais fácil. Além disso, várias integrações avançadas facilitam a colaboração de equipes remotas e assíncronas sem problemas.

5. Modelo OKR da ClickUp

Planeje, defina e execute cada OKR com este modelo dinâmico da ClickUp

O modelo Modelo OKR da ClickUp é um recurso de planejamento abrangente criado para ajudar indivíduos e equipes de qualquer tamanho a definir e atingir seus objetivos. Porque não há nada melhor do que a sensação de verificar uma grande meta em sua lista de tarefas. ✅

Este modelo de Folder de nível intermediário descreve as estruturas básicas de desenvolvimento de OKRs e a cadência de planejamento usando listas pré-criadas. Esses recursos prontos ajudarão você e suas equipes a se manterem no caminho certo ao longo do ano, dividindo metas maiores em pequenas tarefas e monitorando o progresso de acordo com elas.

Veja a seguir alguns dos recursos personalizados desse modelo:

Status

Campos como Iniciativa, Tipo de item OKR, Equipe principal, Progresso e Trimestre

Tipos de visualização, incluindo Lista, Atualizações semanais, Calendário e Objetivos por iniciativa

Você terá uma visão geral do progresso de seu OKR com visualizações de projeto para visualizar seu progresso em um calendário e vários campos personalizados para filtrar e agrupar seus objetivos por equipe, trimestre ou iniciativa.

Domine seus projetos com um modelo da ClickUp

Os modelos certos de gerenciamento de projetos facilitam o gerenciamento de tudo, desde tarefas simples até projetos complexos. Qualquer um dos recursos gratuitos listados acima ajudará você e sua equipe a começar com o pé direito. Mas para realmente elevar sua produtividade a novos patamares, começar com um modelo do ClickUp é realmente sua melhor aposta.

Acesse os modelos encontrados acima e mais de 1.000 outros da vasta biblioteca de modelos do ClickUp. Além disso, um rico conjunto de recursos de gerenciamento de projetos em todos os planos de preços - até mesmo o Free Forever - quando você se inscrever no ClickUp hoje. ✨