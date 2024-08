Coda vs. Notion: Qual é o melhor para a sua equipe?

Quando a busca por espaços de trabalho eficientes começou, havia documentos e planilhas. Essas eram duas ferramentas diferentes até que o gerenciamento de projetos e a aplicativos de lista de tarefas tornaram-se uma necessidade cotidiana.

Com tantas opções prontamente disponíveis, o debate entre o Coda e o Notion aumentou.

Tanto o Coda quanto o Notion oferecem soluções exclusivas de fluxo de trabalho que combinam dados estruturados e documentos longos, mas é importante conhecer as principais diferenças entre as duas ferramentas!

Notion vs. Coda: o que há de novo na colaboração digital

O Notion e o Coda são dois líderes em soluções de documentação digital e gerenciamento de conhecimento. Esses aplicativos de anotações permitem que você execute tarefas tradicionais, seja organizando informações ou simplesmente editando e criando documentos.

Além disso, ambos funcionam como listas de tarefas avançadas, o que é ideal se você estiver procurando por um aplicativo de anotações completo estratégias para fazer anotações . Ou você pode usar esses aplicativos da Web para dimensionar processos e fluxos de trabalho mais complexos, destacando-os mais como aplicativos de gerenciamento de projetos.

As ferramentas funcionam combinando escrita, anotações e planilhas em um hub acessível e centralizado para indivíduos e equipes. O Coda e o Notion têm seus próprios benefícios e recursos que os diferenciam.

O que é o Coda?

O Coda é uma ferramenta de gerenciamento de projetos lançada em 2019. Embora já exista há alguns anos, sua criação foi uma resposta ao fato de que as planilhas e os documentos usavam análogos físicos para extrair dados. Chegou a hora de reimaginar como vincular dados entre planilhas e documentos.

A plataforma flexível permite a criação de documentos Coda com informações de diferentes fontes e em vários formatos em um único documento, todos personalizados para tarefas ou projetos específicos.

via Coda

Recursos do Coda

O Coda facilita muito a movimentação entre documentos. Ele é útil nos momentos em que o trabalho remoto se tornou uma realidade para muitas empresas e oferece o seguinte:

Extensões de pacotes

Permite que você adicione botões Curtir em suas páginas. Com o plug-in do Coda, Packs, você pode conectar seus documentos a aplicativos de terceiros, como Github, Figma, Shopify e Gmail, em seu espaço de trabalho. Além disso, você trabalha com dados em tempo real, já que pode enviar atualizações ou extrair dados em tempo real automaticamente das ferramentas da plataforma para o documento que você está analisando.

via Coda

Ao gerenciar cronogramas de tarefas, os plug-ins se conectam ao Slack e ao e-mail para enviar alertas e lembretes, oferecendo visualizações periódicas diárias ou semanais. A galeria de documentos lida com todas as preocupações decorrentes de documentos publicados, que você pode copiar, armazenar para referência futura ou compartilhar com outros usuários no Coda.

Biblioteca de modelos

À medida que você explora suas opções, o software permite que você escolha um modelo adequado para o seu projeto Modelo de coda de sua galeria de modelos para usar na plataforma com base em suas necessidades e objetivos. O software adapta suas funções a diferentes campos, desde tarefas profissionais, como RH e marketing, até tarefas pessoais, como o gerenciamento de tarefas domésticas para aumentar a produtividade.

via Coda

Disponibilidade da plataforma

Ele funciona em vários dispositivos com plataformas iOS, Android e Web. Todas essas opções permitem que você personalize o aplicativo de acordo com as necessidades pessoais ou da sua empresa, à medida que você expande sua plataforma a partir da página em branco que começou. Além disso, com essas atualizações ao vivo, você pode tomar decisões sobre problemas porque o Coda é o suporte de que sua equipe precisa para brainstorming e tomada de decisões.

Blocos de construção

O Coda permite a edição de dados em tabelas e informações em documentos para gerar uma conversa entre as informações e os membros da equipe. Além disso, todas as atualizações são sincronizadas automaticamente, o que é necessário para sua equipe rastreamento de projetos e necessidades de gerenciamento.

via Coda

Se optar pelo Coda, você começará com uma página de documentos na qual fará o upload dos documentos e tabelas que usará. Essa página mescla texto e tabelas em um espaço de trabalho que facilita o gerenciamento contínuo do projeto. Você pode aplicar fórmulas em qualquer um dos seus documentos, além de planilhas, e recuperar dados de qualquer seção do documento.

Coda preço

O Coda vem com vários limites em seu plano gratuito. Ele tem diferentes planos de preços, incluindo as opções pro, enterprise e team.

Prós do Coda

Ele acomoda várias integrações

Você pode armazenar seus documentos do Coda de forma organizada

Permite a criação de subpáginas que facilitam o rastreamento de todas as tarefas e documentos

Facilita a colaboração

Contras do Coda

O período de integração é uma longa curva de aprendizado

Pode interferir no formato de um documento

A interface precisa ser atualizada

Relacionado:_ Airtable Vs. Coda

O que é Notion? O Notion é uma ferramenta de anotações com colaboração

ferramentas de gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas que tem mais de 20 milhões de usuários.

A funcionalidade de banco de dados do Noção foi essencial para seu lançamento em 2016, depois de perceber que o papel e os armários de arquivos eram uma abordagem ultrapassada para gerenciar fluxos de trabalho.

via Notion

Recursos do Notion

Embora existam muitos Notion alternativas , como Evernote essa ferramenta foi uma grande atualização para quem estava migrando de processos manuais para digitais gerenciamento de fluxo de trabalho soluções. Veja o que o Notion oferece:

Vários espaços de trabalho

O Notion manterá suas equipes em vários fusos horários na mesma página ou atualizadas. O aspecto colaborativo do Notion evolui no espaço de trabalho que você cria. Aqui você pode criar uma equipe convidando colaboradores para o seu espaço de trabalho.

Você pode criar vários espaços de trabalho para diferentes objetivos, alternar entre esses espaços de trabalho e excluir os que não são mais necessários. Esses espaços de trabalho permitem que você separe diferentes tipos de conteúdo. Nesses espaços colaborativos, suas opções incluem a capacidade de convidar outros participantes como convidados para que eles possam visualizar, editar, comentar ou compartilhar algumas páginas do seu espaço de trabalho.

Compatibilidade de dispositivos

Você pode replicar a funcionalidade do software em tablets ou telefones. A replicação aumenta a produtividade, pois é possível trabalhar nas páginas da plataforma de qualquer local nos dispositivos compatíveis, de modo que os membros da equipe possam trabalhar virtualmente uns com os outros.

via Notion

Essa sincronização promove o trabalho remoto porque fornece informações em tempo real aos membros da sua equipe, dando notificações e atualizações sobre vários projetos para que eles trabalhem dentro dos prazos.

A principal diferença entre o Notion e o Coda é que o Notion tem um aplicativo para desktop. Portanto, é mais fácil transitar entre espaços de trabalho no Coda do que no Notion. (Por outro lado, o Coda é excelente se você precisar de um aplicativo que transite entre um criador de documentos e espaços)

É possível transferir conteúdo entre contas do Notion, caso você tenha várias. Ficar on-line para realizar suas tarefas não o incomodará mais, pois a interface do Notion permite incorporar conteúdo on-line virtualmente nas páginas do Notion e gerenciar integrações com a API do Notion.

Ferramentas de arrastar e soltar

Alguns dizem que a estrutura do Notion lembra o conceito de Lego. Ela é composta de blocos de texto, bancos de dados, imagens e qualquer outra informação que interaja entre si. Você encontrará esses blocos na plataforma em tabelas, listas de tarefas, imagens, textos, incorporações, cabeçalhos e listas de alternância.

Com a alça de bloco do Notion, você pode mover os blocos que criou arrastando-os e soltando-os no local desejado. Use a alça para remodelar, reordenar ou reorganizar as informações ou seus pensamentos capturados no bloco.

Mesmo com todas essas funções, o Notion ainda tem mais a oferecer, como visto em seus quadros no estilo Kanban. Esses quadros orientam o movimento das tarefas pelos diferentes estágios que levam à sua conclusão.

via Notion

Navegação fácil

O Notion tem uma barra lateral para facilitar a navegação na plataforma. A função de pesquisa Quick Find do software permite que você navegue pelas informações para encontrar o que sua equipe precisa.

O aspecto colaborativo permanece expansivo com sua capacidade de ajudá-lo a criar páginas públicas a partir de qualquer página da plataforma. Por exemplo, você pode criar um site totalmente navegável na plataforma com links, se precisar de um site! A versatilidade do Notion se estende para dar suporte a publicações como blogs, páginas de destino e portfólios.

Os blocos de código do Notion são opções de formatação pelas quais um usuário pode criar códigos de programação. Alguns desenvolvedores usam JavaScript para criar códigos, e o Notion tem esse recurso. Os códigos podem ser compartilhados com outros desenvolvedores e ajudam a criar uma coleção de trechos de código.

Armazenamento e segurança

Como acontece com qualquer software destinado ao processamento de documentos, as preocupações com os limites de armazenamento são legítimas. O Notion não decepciona, pois oferece uma capacidade de armazenamento ilimitada em todos os seus planos, mas há limites para o upload de arquivos.

Além disso, o Notion oferece permissões especiais para orientar o compartilhamento de informações para proteger os documentos.

via Notion

Preços do Notion

O Notion tem um plano gratuito para sempre, que inclui páginas e blocos ilimitados para uso pessoal. Você também pode compartilhar com um máximo de cinco convidados e sincronizar documentos em vários dispositivos.

Um passo à frente do plano gratuito de uso pessoal é o plano profissional pessoal, que custa US$ 4/mês. Esse plano inclui três recursos adicionais e convidados ilimitados com histórico de versões com duração de 30 dias.

O Notion para equipes custa US$ 8/mês e oferece um espaço de trabalho colaborativo, integração de API e permissões avançadas com um número ilimitado de usuários.

Prós do Notion

É fácil de executar com instruções e procedimentos simples

Possui amplas qualidades colaborativas, tornando-o apto para o compartilhamento de documentos

Plano gratuito acessível e mais vantagens para o investimento

Tem uma variedade de modelos para hospedar equipes de diferentes setores

Contras do Notion

Às vezes, ele faz o logout abruptamente

Bugs incômodos

Relacionado:_ Noção contra obsidiana

Coda Vs. Notion no Reddit

Fomos ao Reddit para ver onde as pessoas estão no debate Coda Vs. Notion. Quando você pesquisa Coda Vs. Notion no Reddit no Coda, muitos usuários parecem concordar que o Notion é mais personalizável e melhor para escrever notas mais longas:

"O Coda não é tão bem construído para escrever textos mais longos em um banco de dados, eu sei que ele permite notas/texto, mas é muito mais desajeitado e exige esforço. Também não há ícones personalizáveis. Vou ficar com o Notion."

Outro Reddit os usuários observaram que, apesar dos recursos personalizados do Notion, também há grandes vantagens em usar o Coda:

"O Coda é muito mais poderoso e tem um teto maior. Você tem integrações nativas com diferentes plataformas e pode até criar seus próprios (Packs). Ele tem automações, gráficos, fórmulas em qualquer lugar do documento e muito mais."

ClickUp: a alternativa vencedora para o Coda Vs. Notion 2022

Se você não está totalmente convencido de que o Coda ou o Notion atingem o equilíbrio certo entre gerenciamento de documentos e gerenciamento de projetos, você não está sozinho! No entanto, há uma categoria importante em que essas ferramentas deixam a desejar: produtividade pessoal e da equipe.

Entre: ClickUp!

Crie belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe Baixar um modelo de documento O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para gerenciar projetos com facilidade, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade da sua vida. Documentos do ClickUp comprovam a escalabilidade da plataforma para acomodar diferentes tamanhos e tipos de equipes e tarefas. (Isso significa conveniência e eficiência para você e sua equipe!)

Além do ClickUp Docs, a plataforma oferece outros recursos gratuitos disponíveis para você agora mesmo:

Aplicativo móvel fácil de usar

O ClickUp não decepciona ao fornecer acesso em tempo real à sua plataforma a partir de diferentes dispositivos! A funcionalidade do navegador se estende a telefones celulares, tornando-o conveniente para acompanhar o andamento das tarefas e receber atualizações essenciais com o toque da tela e em qualquer lugar.

Mais de 15 exibições personalizáveis

Precisa de um portal de baixa manutenção para planejamento e acompanhamento de OKR? Experimente a visualização Dashboard.

Deseja organizar recursos sem a dor de cabeça da tecnologia? Adicione uma visualização de carga de trabalho.

Precisa visualizar o que está na fila para a equipe de design? Abra uma visualização de quadro. Visualizações no ClickUp combinadas com recursos avançados, como os campos personalizados, oferecem uma visão geral de alto nível de vários projetos, lado a lado ou um de cada vez, com classificação flexível.

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você

O panorama geral

É difícil para o Notion e o Coda para dar aos usuários a escalabilidade que o ClickUp oferece. Se você tivesse que selecionar uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos para personalizar seu fluxo de trabalho para cada estação da vida, escolheria o ClickUp.

Confira nossos webinars sob demanda, tutoriais ou aprendizado on-line individualizado na seção Central de Ajuda para descobrir como fazer do ClickUp seu melhor sistema de produtividade!