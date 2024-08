Notion vs. Evernote - Qual ferramenta de anotações será melhor em 2024?

Notion vs Evernote _, qual é a sua escolha?

Seja para anotar anotações de reuniões lembretes ou uma receita rápida de ramen que seu colega lhe deu, as anotações 🗒️ fazem parte do seu dia a dia.

E fazer anotações é fácil!

O que não é é é descobrir um excelente aplicativo de anotações que se adapte perfeitamente a você. 😒

Não se preocupe. Nós temos você.

Nós o ajudaremos a escolher o aplicativo de anotações certo ao compararmos o Notion com o Evernote e até mesmo destacarmos uma excelente alternativa a ambos.

A principal diferença entre o Notion e o Evernote é que o Evernote é uma ferramenta de anotações que permite que os usuários mantenham seus arquivos organizados em uma única ferramenta, enquanto o Notion é um aplicativo multifuncional software de gerenciamento de projetos que o ajuda a manter suas anotações e trabalho em um único espaço.

Neste artigo, vamos nos aprofundar em todos os detalhes que diferenciam o Notion e o Evernote.

O que é Notion?

Via NoçãoO Notion é um aplicativo para fazer anotações com uma interface de usuário bastante simples. Além de ajudá-lo a fazer anotações digitais como um aplicativo de anotações comum, você também pode fazer um bit de gerenciamento de projetos e tarefas.

principais recursos do #### Notion

Modelos

Blocos de código

Quadros

Colaboração em tempo real

Preços do Notion

Plano pessoal (gratuito) : sincronização de dispositivos, compartilhamento de até cinco convidados e páginas ilimitadas

: sincronização de dispositivos, compartilhamento de até cinco convidados e páginas ilimitadas Personal pro (US$ 4/mês) : convidados ilimitados e uploads de arquivos ilimitados, além de histórico de versões

: convidados ilimitados e uploads de arquivos ilimitados, além de histórico de versões **Equipe (US$ 8/usuário por mês): membros ilimitados da equipe, permissões avançadas e espaço de trabalho colaborativo

O que é o Evernote?

Via Evernote O aplicativo Evernote existe há muito tempo e sempre deu aos aplicativos de anotações mais recentes, como o Apple Notes e o Google Keep, uma corrida pelo seu dinheiro.

O Evernote não é apenas um dos principais aplicativos de anotações mas agora também está se aventurando no mundo do gerenciamento de tarefas.

O usuário típico do Evernote usa a ferramenta por vários motivos, desde a criação de uma nota diária, um lembrete ou até mesmo um bullet journaling.

Principais recursos do Evernote

Web Clipper

Pesquisa de texto em PDFs e documentos

Digitalização de documentos

Notas de áudio

Preços do Evernote

Básico (gratuito) : formatação avançada, clipper da Web e sincronização com até dois dispositivos

: formatação avançada, clipper da Web e sincronização com até dois dispositivos Premium (US$ 7,99/mês): Anotações em PDF, notas off-line ecriar modelos personalizados do Evernote *Business (US$ 14,99/usuário por mês): histórico de atividades da equipe, colaboração em espaços compartilhados e gerenciamento de equipes

Comparação entre os recursos do Evernote e do Notion

Recursos de IA

Notion

Os recursos de IA do Notion são projetados para aumentar a produtividade e a organização de seus usuários. Um de seus recursos mais proeminentes são os algoritmos de aprendizado de máquina que podem extrair e marcar informações de imagens e documentos.

Quando um usuário faz upload de uma imagem ou documento, a IA do Notion pode identificar automaticamente informações importantes, como datas, nomes e locais, e organizar os dados em um formato de tabela. Isso facilita o gerenciamento e o controle de informações complexas.

Evernote

A limpeza de notas com IA do Evernote é um recurso que usa o aprendizado de máquina para analisar e categorizar notas a fim de torná-las mais organizadas e fáceis de encontrar.

O recurso AI Note Cleanup do Evernote ajudará os usuários a manter as notas organizadas e a ficar em dia com as tarefas.

Armazenamento

Notion

O Notion se destaca aqui.

Nenhum de seus planos tem um limite de armazenamento, exceto os testes do plano de equipe.

Mas eles têm um limite de upload de arquivos.

Evernote

O Evernote, por outro lado, tem um limite de armazenamento de 60 MB de uploads por mês em seu plano básico.

Para obter mais armazenamento, você terá que desembolsar muito dinheiro.

Tamanho do arquivo

Noção

O Notion tem um limite de tamanho de arquivo de 5 MB em seu plano gratuito. Isso é muito pouco em comparação com outras opções no mercado.

Entretanto, se você precisar de mais, terá que fazer upgrade para o plano pago ou excluir itens para liberar espaço. Uma opção consome seu dinheiro e a outra desperdiça seu tempo.

Evernote

O Evernote é um pouco mais generoso nesse caso. O aplicativo permite que você inclua notas com um tamanho de até 25 MB gratuitamente.

Mas isso é suficiente para você?

Se suas notas contêm apenas texto simples, com certeza.

_Mas incluir imagens e outros recursos multimídia?

Vai ser um ajuste apertado!

Integrações

A principal diferença entre o Notion e o Evernote são suas capacidades de integração. O Evernote se integra à maioria das ferramentas comuns, como o Gmail, enquanto o Notion não tem as integrações mais essenciais.

Notion

Infelizmente, a integração é o maior ponto fraco do Notion.

Talvez você tenha que confiar no Zapier ou no Automate para suas integrações, pois ele não possui integrações diretas com a maioria das outras ferramentas, como Gmail, Microsoft Outlook e Zoom.

Isso pode ser irritante, pois há muitas alternativas melhores que não precisam de ajuda para se integrar aos seus aplicativos preferidos.

Evernote

O Evernote está muito à frente quando se trata de integrações.

Você pode integrar de forma conveniente algumas das ferramentas mais populares com o Evernote, como:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Funcionalidade de pesquisa

Notion

No Notion, você pode pesquisar notas usando a funcionalidade quick find. Para fazer isso, você deve digitar as palavras-chave que está procurando.

Depois disso, você pode classificar sua pesquisa de acordo com sua preferência.

Algumas das opções de classificação incluem:

Criado: notícias primeiro

Criado: mais antigo primeiro

Melhores correspondências

Evernote

O Evernote é um pouco mais avançado em sua funcionalidade de pesquisa. Há muitas maneiras de encontrar coisas rapidamente nesse aplicativo de produtividade:

Use a pesquisa descritiva e digite algo como "notas com imagens" ou "notas com orçamentos

Pesquise coisas em um caderno específico digitando notebook:*insira o nome do caderno*

Crie uma pesquisa salva para encontrar coisas rapidamente em vez de usar a barra de pesquisa várias vezes

Evernote Vs Notion: Qual é o melhor?

Tanto o Notion quanto o Evernote são ótimas opções para gerenciar notas, tarefas e projetos. No entanto, cada um vem com seu próprio conjunto de recursos exclusivos que atendem a diferentes necessidades dos usuários.

O Notion é uma ótima opção para aqueles que preferem um espaço de trabalho personalizável com a capacidade de organizar e gerenciar diferentes tipos de dados em um só lugar. Isso o torna excelente para o gerenciamento de projetos, tomada de notas e até mesmo para a criação de diários pessoais. Além disso, o recurso de modelos do Notion facilita o início e a criação rápida de diferentes tipos de páginas.

Por outro lado, o Evernote é uma ótima opção para aqueles que priorizam a simplicidade e a facilidade de uso. O foco principal do Evernote é a criação e a organização de notas e tarefas. Ele tem um poderoso recurso de pesquisa que permite aos usuários encontrar facilmente notas com base em palavras-chave ou tags. Isso o torna excelente para pesquisas e para manter o controle de ideias.

Em última análise, a decisão entre o Notion e o Evernote se resume à preferência pessoal e ao tipo de trabalho que você faz.

Se você valoriza a personalização e a flexibilidade, o Notion pode ser a melhor opção para você. Se você prefere simplicidade e facilidade de uso, o Evernote pode ser a melhor escolha. Ambas são ótimas opções, e vale a pena experimentar as duas para ver qual delas funciona melhor para você.

Notion vs Evernote no Reddit

Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas chegam com relação ao Evernote e ao Notion. Quando você pesquisa Notion vs Evernote no Reddit muitos usuários concordam que o Notion tem uma seleção de recursos mais ampla e útil:

"O Notion faz tudo o que eu gostaria que o Evernote fizesse com sua organização e layout de notas. Ele também é muito melhor em termos de colaboração. Minha empresa o utiliza para todo o nosso planejamento estratégico com a equipe principal."

Outro Usuários do Reddit observam que o Evernote é a melhor opção se você estiver procurando por um arquivo digital:

"O Evernote ainda é o melhor gabinete de arquivamento digital para arquivos universais e tem lugar em um fluxo de trabalho pessoal."

Precisa de uma alternativa ao Notion Vs Evernote? Conheça o ClickUp

O melhor aplicativo é aquele que se adapta às suas necessidades ou às da sua organização de forma eficiente.

E esse aplicativo é o ClickUp.

O ClickUp é um dos dispositivos mais bem avaliados do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos.

É uma ferramenta de gerenciamento de projetos muito mais econômica do que o Evernote e com recursos de anotações melhores do que o Notion.

Aqui estão alguns de seus principais recursos que certamente o impressionarão:

1. Bloco de notas ClickUp

Você pode criar quantas notas quiser usando o Bloco de notas do ClickUp .

Não há como limitar suas ideias. Edição de rich text do ClickUp do ClickUp permite adicionar cabeçalhos, fonte em itálico, listas numéricas, trechos de código e muito mais.

Mas aqui está o mais legal dos recursos legais do nosso Bloco de Notas:

Você pode converter qualquer uma de suas anotações em tarefas acionáveis .

Tudo o que você precisa fazer é:

Clicar em + dentro de uma nota ou nas opções da nota

Escolher uma lista para fazer ajustes

Conversão de anotações em tarefas acionáveis no ClickUp

E é isso. Sua anotação agora é uma tarefa na qual você e sua equipe podem trabalhar!

2. ClickUp Docs

Às vezes, as anotações não são suficientes.

É nesse momento que você pode recorrer ao Documentos do ClickUp .

É onde você vai para criar um base de conhecimento ou seção wiki. Compartilhe-o com quem quiser, tanto privada quanto publicamente, usando um link de compartilhamento.

Você também pode proteger seus documentos contra edições indesejadas, bastando ativar a opção Proteger esta página e adicionar contexto para seu público.

Seus documentos podem até ser indexados pelo Google e por outros mecanismos de pesquisa.

No Docs, você pode adicionar quantas páginas quiser.

Você pode até mesmo criar páginas dentro de uma página existente (página pai), "aninhando-as".

Para facilitar seu trabalho, o ClickUp também permite que você crie modelos de documentos. Dessa forma, você pode economizar tempo em vez de refazer os mesmos documentos repetidamente.

E você pode garantir que seu documento tenha a aparência e o estilo perfeitos com esses recursos de formatação:

Estilo do Doc: escolha o estilo que melhor representa seu documento e seu trabalho - estilo baseado em conhecimento, estilo clássico ou estilo de blog

escolha o estilo que melhor representa seu documento e seu trabalho - estilo baseado em conhecimento, estilo clássico ou estilo de blog **Imagem de capa: adicione uma imagem de capa da galeria, de sua área de trabalho, de um link ou da biblioteca Unsplash

Subtítulo: adicione um subtítulo para incluir o contexto para maior clareza para seu público

Também não procure aplicativos de anotação, pois O ClickUp tem anotação em PDF também!

3. IA do ClickUp O assistente de redação com tecnologia de IA do ClickUp é um

Ferramenta de IA usada por vários departamentos em diversos setores para criar conteúdo atraente que impulsiona os negócios. A plataforma aproveita o poder da inteligência artificial para ajudar a simplificar e aprimorar o processo de redação, facilitando a colaboração entre as equipes e a produção de conteúdo de alta qualidade que repercute no público-alvo.

Com o assistente de redação do ClickUp, os usuários podem:

Resumir notas em segundos

Gerar itens de ação

Formatar notas

4. Mapas mentais do ClickUp Deixe seu lado criativo brilhar porque o ClickUp tem um lugar para suas ideias com

Mapas mentais .

Criar e organizar projetos tarefas e conceitos aqui mesmo, usando o modo de tarefas. Ou use o modo Em branco para fazer um brainstorming sem nenhuma conexão com as tarefas.

Criação de um mapa mental no modo em branco

ClickUp: A resposta para o debate entre Evenote e Notion

Não há dúvida de que o Notion e o Evernote são alguns dos aplicativos mais conhecidos para a tomada de notas padrão.

Mas eles têm limitações.

Seja pelo preço ou pelo armazenamento limitado, é uma escolha difícil de fazer.

O que você realmente precisa é de uma ferramenta que ofereça tudo o que o Evernote e o Notion podem e mais.

felizmente, é exatamente aí que entra o ClickUp._

É a ferramenta definitiva ferramenta de produtividade que pode ser seu gerenciador de projetos, tomador de notas, rastreador de tarefas, gerenciador de documentos, ferramenta de lembretes e muito mais.

parece um pacote completo?

Então obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e torne a tomada de notas fácil, divertida e significativa.

