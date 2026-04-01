Conheça os 15 melhores GPTs para o trabalho com clientes em agências

Seus concorrentes não estão esperando.

Atualmente, agências do seu setor estão usando ferramentas baseadas em GPT para entregar trabalhos aos clientes de forma mais rápida, inteligente e por uma fração do custo interno — com pesquisas sugerindo que essas ferramentas poderiam reduzir os custos das funções voltadas para o cliente em até 30–45%.

A questão não é se a IA tem lugar na sua agência. É se você está usando os melhores GPTs para agências — ou se está se contentando com ferramentas genéricas que não foram criadas para lidar com as nuances do trabalho com clientes.

Há uma diferença significativa entre um GPT que consegue escrever uma postagem genérica nas redes sociais e outro que pode ajudá-lo a criar uma estratégia de conteúdo para todo o funil, analisar o cenário competitivo de um cliente ou elaborar uma proposta realmente adaptada a um setor específico.

Nós fizemos a pesquisa para que sua equipe não precise fazer. Estes são os 15 melhores GPTs desenvolvidos especificamente para o trabalho com clientes de agências — selecionados para equipes de marketing, desenvolvimento, estratégia e consultoria que precisam de uma IA que contribua de forma significativa para resultados concretos.

O que “GPT para agências” realmente significa

Quando as pessoas falam sobre GPTs no ambiente de uma agência, raramente se referem à experiência de chat que a maioria dos usuários associa ao ChatGPT padrão.

Em vez disso, as agências dependem cada vez mais de GPTs personalizados — versões especializadas de grandes modelos de linguagem projetadas para dar suporte aos fluxos de trabalho, à produção criativa e às tarefas de pesquisa das agências.

Na prática, um GPT para agências funciona como um assistente de IA personalizado, treinado de acordo com suas necessidades operacionais. Em vez de gerar respostas genéricas, esses sistemas são capazes de compreender o contexto da campanha, a voz da marca e a estrutura dos principais produtos da agência.

Para as agências, essa mudança traz várias vantagens práticas:

Recursos especializados: Em vez de uma IA geral, as agências utilizam várias ferramentas de IA projetadas para tarefas específicas, como pesquisa de palavras-chave, interpretação de análises ou tarefas criativas da agência

Contexto da marca e do setor: Um GPT personalizado e bem configurado pode seguir as diretrizes da marca, compreender as nuances do setor e manter a consistência em vários canais

Produção criativa escalável: As equipes podem produzir conteúdo de formato longo, conceitos de campanha e ideias para publicações com mais rapidez, mantendo a criatividade e a visão estratégica

Insights baseados em dados: a IA pode analisar dados específicos de campanhas de marketing, identificar padrões e fornecer insights valiosos que apoiam estratégias de marketing mais eficazes

Em última análise, os GPTs não estão substituindo equipes humanas. Eles atuam como assistentes de IA colaborativos que ampliam a capacidade criativa, otimizam tarefas repetitivas e permitem que os profissionais de marketing se concentrem em um pensamento estratégico de maior valor.

📖 Leia também: Casos de uso do ChatGPT para empresas

Como as agências escolhem o GPT certo

Com o rápido crescimento dos GPTs personalizados na GPT Store, as agências agora têm acesso a dezenas de assistentes de IA projetados para diferentes funções de marketing e criativas. No entanto, escolher o GPT certo requer mais do que simplesmente testar uma ferramenta popular.

As agências geralmente avaliam se um GPT pode dar suporte às suas tarefas específicas, se alinhar à sua estratégia de conteúdo e se integrar facilmente aos fluxos de trabalho existentes.

Para muitos profissionais de marketing, o GPT ideal é aquele capaz de lidar com tarefas especializadas, como pesquisa de palavras-chave, concepção de campanhas, redação de blogs ou análise de dados do Google Analytics.

As agências também buscam ferramentas capazes de produzir resultados confiáveis em diversos formatos, incluindo páginas de destino, conteúdo de formato longo e textos para redes sociais. Consistência, velocidade e compreensão contextual são fatores críticos ao avaliar se um GPT pode dar suporte às tarefas de uma agência de criação.

Outra consideração importante é a flexibilidade. As agências costumam testar várias ferramentas antes de decidir se vão criar seu próprio GPT ou se vão contar com um GPT personalizado, treinado com base em diretrizes internas, dados de campanhas e a voz da marca. Isso garante que o suporte de IA esteja alinhado com o trabalho real do cliente, em vez de casos de uso genéricos.

Os melhores GPTs para agências

Nem todos os GPTs valem o seu tempo. Alguns não cumprem o prometido, enquanto outros realmente ajudam você a trabalhar com eficiência. Estes são os que acertam.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Observação: Os preços das ferramentas de SEO baseadas em GPT geralmente são personalizados e dependem do uso, dos recursos e da escala.

1. O Coach de Redação Criativa (Ideal para aprimorar a narrativa criativa e o desenvolvimento de conteúdo de formato longo)

Mesmo as equipes de agências mais experientes enfrentam, ocasionalmente, um bloqueio criativo. Quando os prazos se acumulam e as campanhas exigem novas abordagens, ferramentas como o Creative Writing Coach ajudam sua equipe a manter o fluxo de ideias sem sacrificar a qualidade. Ele funciona como um editor virtual que ajuda a refinar o tom, a estrutura e a narrativa.

Para agências que produzem conteúdo de formato longo, narrativas de marca ou artigos de liderança de pensamento, este GPT se torna um parceiro criativo útil. Ele analisa rascunhos, sugere melhorias e gera ideias que ajudam seu processo de criação de conteúdo a manter a consistência em vários canais e formatos de campanha.

Principais recursos do Creative Writing Coach

Ajuda você a refinar a redação de blogs e a narrativa com feedback estruturado sobre tom, clareza e fluidez narrativa

Gera novas ideias para posts, abordagens para campanhas e ganchos quando sua equipe precisa de inspiração criativa

Melhora a gramática, o ritmo e a estrutura para elevar a criação de conteúdo em artigos, páginas de destino e recursos de marketing

Apoia sessões de brainstorming para agências que trabalham em tarefas criativas e na elaboração de narrativas para campanhas

Limitações do Creative Writing Coach

Pode exigir instruções adicionais para manter a voz da marca ou o contexto específico do setor

Não foram projetados para análises avançadas de SEO ou pesquisas aprofundadas de palavras-chave, em comparação com ferramentas especializadas de IA para marketing

Preços do Creative Writing Coach

Preços personalizados

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Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Use a voz para criar textos bem elaborados. Você pode ditar o conteúdo no ClickUp Brain MAX com o recurso Talk to Text, em vez de digitar tudo manualmente. O Talk to Text transcreve o texto e corrige automaticamente palavras de preenchimento, simplifica frases complexas e confusas para melhorar a legibilidade e pode até mesmo adaptar o tom e o estilo — seja um tom acadêmico para um artigo de pesquisa, casual para uma postagem de discussão ou conciso para anotações de estudo.

📖 Leia também: Como usar o ChatGPT para marketing

2. Email and Mail Writer (Ideal para redigir e-mails bem elaborados para clientes e linhas de assunto com alta taxa de conversão)

A comunicação com o cliente é uma parte constante do trabalho de uma agência. Seja para enviar propostas, atualizações de campanhas ou acompanhamentos, o GPT Email and Mail Writer ajuda sua equipe a redigir mensagens mais rapidamente, mantendo um tom claro e profissional.

Em vez de reescrever o mesmo e-mail várias vezes, você pode usar este GPT em uma interface de chat simples para refinar mensagens para diferentes públicos. É especialmente útil para agências que gerenciam vários canais de comunicação e precisam de rascunhos rápidos para divulgação, coordenação interna ou relatórios para clientes.

Principais recursos do Email and Mail Writer

Redige rapidamente e-mails profissionais para contato, atualizações, propostas e comunicações específicas de marketing

Gera várias variações de linhas de assunto de e-mail para melhorar as taxas de resposta nas campanhas das agências

Ajusta o tom de acordo com o contexto, seja ao escrever para clientes, parceiros ou equipes internas

Ajuda as equipes de marketing a escreverem mais rapidamente, mantendo uma voz de marca consistente em todas as comunicações

Limitações do Email and Mail Writer

Focados principalmente em tarefas de comunicação, em vez de no planejamento mais amplo de campanhas

Não analisa diretamente dados analíticos, dados de campanhas ou insights de desempenho para decisões de marketing

Preços do Email and Mail Writer

Preços personalizados

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📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você conta com assistência de redação baseada em IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

3. Code Copilot (Ideal para acelerar o desenvolvimento e a depuração de sites de agências)

Quando as agências criam ou mantêm sites de clientes, as tarefas de desenvolvimento podem rapidamente se tornar gargalos. O Code Copilot funciona como um parceiro de engenharia virtual que ajuda sua equipe a revisar o código, solucionar problemas e avançar nos projetos mais rapidamente.

Para agências que gerenciam sites, páginas de destino ou plataformas de clientes, este GPT ajuda a reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas de desenvolvimento. Seja para otimizar scripts ou revisar documentação, ele oferece aos desenvolvedores insights rápidos que tornam a codificação mais eficiente e fácil de manter.

Principais recursos do Code Copilot

Revisa e analisa o código para detectar erros e recomendar melhorias para uma implementação mais limpa

Ajuda a interpretar documentação complexa para que os desenvolvedores possam entender frameworks ou APIs mais rapidamente

Oferece assistência na depuração, destacando possíveis problemas e sugerindo otimizações

Oferece suporte a fluxos de trabalho de desenvolvimento para agências que criam páginas de produtos, recursos para sites de clientes ou integrações técnicas

Limitações do Code Copilot

Focados principalmente em tarefas de desenvolvimento, em vez de fluxos de trabalho mais amplos de marketing ou criação de conteúdo

Pode ainda ser necessário o conhecimento de um desenvolvedor ao trabalhar com sistemas complexos ou ferramentas desconhecidas

Preços do Code Copilot

Preços personalizados

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📖 Leia também: Como realizar pesquisas com usuários

As agências costumam lidar com dezenas de aplicativos entre gerenciamento de campanhas, análises e comunicação com clientes. O Automation Consultant da Zapier ajuda você a identificar onde a automação pode eliminar tarefas repetitivas e conectar as ferramentas que sua equipe já utiliza.

Em vez de passar informações manualmente entre plataformas, este GPT atua como um consultor de fluxo de trabalho dentro de uma interface de chat. Ele ajuda as agências a projetar estratégias de automação que simplificam as tarefas criativas, reduzem as transferências manuais e melhoram a eficiência operacional em vários canais.

Principais recursos do Automation Consultant da Zapier

Recomenda estratégias de automação que ajudam as agências a otimizar fluxos de trabalho entre ferramentas de marketing e operacionais

Sugere integrações entre plataformas como o Slack, os serviços do Google e outros aplicativos de produtividade

Ajuda as equipes a projetar fluxos de automação para tarefas específicas, como relatórios, captura de leads ou atualizações de campanhas

Oferece ideias de fluxo de trabalho que ajudam as agências a ampliar suas operações de marketing sem aumentar o esforço manual

Limitações do Automation Consultant da Zapier

Requer uma configuração existente do Zapier para executar integralmente os fluxos de trabalho de automação recomendados

Foca principalmente na orientação para automação, em vez de criação de conteúdo, SEO ou desenvolvimento de campanhas criativas

Preços do Automation Consultant da Zapier

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👀 Você sabia? As integrações nativas e com o Zapier do ClickUp permitem que você se conecte a mais de 1.000 outros aplicativos. Isso significa que você pode vincular o ClickUp ao seu CRM, à sua plataforma de e-mail marketing e até mesmo ao seu agendador de redes sociais, criando um fluxo contínuo de informações. Por exemplo, você pode eliminar a entrada manual de dados criando automaticamente tarefas no ClickUp a partir de novos leads de clientes no seu CRM.

5. Consensus (Ideal para insights baseados em pesquisas e descoberta de fontes acadêmicas)

Campanhas de sucesso geralmente começam com uma pesquisa sólida. O Consensus foi projetado para ajudar as agências a acessar rapidamente conhecimento confiável, analisando milhões de artigos acadêmicos e resumindo as conclusões em respostas claras e úteis.

Para agências que trabalham com estratégia de conteúdo, liderança de pensamento ou narrativa baseada em dados, o Consensus funciona como um analista de pesquisa dentro de uma interface de chat. Em vez de vasculhar manualmente várias fontes, sua equipe pode reunir insights confiáveis, validar afirmações e construir narrativas mais sólidas, respaldadas por dados verificados.

Principais recursos consensuais

Pesquisa milhões de estudos acadêmicos para fornecer insights baseados em dados científicos para pesquisa e estratégia

Resume resultados de pesquisas complexas para que as equipes possam compreender rapidamente os principais pontos

Auxilia na criação de conteúdo, ajudando as agências a consultar fontes confiáveis para a redação de artigos ou relatórios

Ajuda as equipes de marketing a analisar evidências e explorar temas para uma pesquisa e um planejamento de campanha mais sólidos

Limitações consensuais

Focados principalmente em material acadêmico e de pesquisa, em vez de análises em tempo real ou dados de desempenho de campanhas

Pode exigir ferramentas adicionais para pesquisa de palavras-chave, SEO ou tarefas mais amplas do fluxo de trabalho de marketing

Preços consensuais

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6. AskYourPDF Research Assistant (Ideal para analisar documentos e extrair insights de PDFs)

As equipes de agências frequentemente lidam com documentos extensos, como relatórios de pesquisa, apresentações estratégicas, white papers ou briefings de clientes. O AskYourPDF Research Assistant ajuda você a transformar esses arquivos extensos em informações úteis, permitindo que você interaja diretamente com os documentos.

Em vez de ler manualmente centenas de páginas, você pode usar este GPT dentro de uma interface de chat para analisar documentos e descobrir insights valiosos rapidamente. Para agências que produzem conteúdo extenso, relatórios ou estratégias de marketing baseadas em pesquisa, ele ajuda a otimizar o processo de extração de dados relevantes de documentos complexos.

Principais recursos do AskYourPDF Research Assistant

Permite que você envie e analise PDFs para identificar rapidamente insights importantes em relatórios, estudos ou documentação interna

Ajuda as agências a gerar rascunhos de artigos ou resumos de pesquisas com base em fontes referenciadas

Extraia citações e referências para apoiar a criação de conteúdo e a redação de blogs baseados em pesquisa

Permite que as equipes interajam com documentos de forma coloquial para encontrar dados específicos sem precisar ler arquivos inteiros

Limitações do AskYourPDF Research Assistant

Projetados principalmente para análise de documentos, em vez de tarefas de SEO focadas em campanhas ou pesquisa de palavras-chave

Pode ser necessário utilizar ferramentas de IA adicionais ao trabalhar com fontes que não sejam PDF ou em fluxos de trabalho de marketing mais abrangentes

Preços do AskYourPDF Research Assistant

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7. Gerador de apresentações e diagramas (Ideal para visualizar fluxos de trabalho e estratégias de marketing)

As agências frequentemente lidam com estruturas complexas de campanhas, fluxos de trabalho de clientes e integrações técnicas. O Gerador de Apresentações e Diagramas ajuda a transformar essas ideias abstratas em recursos visuais claros que as equipes e os clientes podem entender facilmente.

Em vez de explicar processos complicados por meio de documentos extensos, você pode usar este GPT para gerar diagramas que simplificam as discussões. Seja para mapear estratégias de marketing, delinear a estrutura de projetos ou apresentar ideias de campanha aos clientes, os diagramas visuais facilitam a colaboração entre agências e equipes internas.

Principais recursos do Gerador de Apresentações e Diagramas

Gera fluxogramas e diagramas visuais que ajudam as equipes a explicar estratégias e fluxos de trabalho complexos de forma clara

Cria mapas mentais que ajudam a organizar ideias, planejar campanhas e desenvolver estratégias de conteúdo

Oferece suporte à documentação técnica por meio da visualização da arquitetura do sistema, dos fluxos de dados e das integrações

Ajuda as agências a apresentar conceitos estruturados em propostas, apresentações para clientes e resumos de pesquisa

Limitações do Gerador de Apresentações e Diagramas

Foca principalmente na documentação visual, em vez de tarefas de criação de conteúdo, SEO ou redação de campanhas

Pode ser necessário recorrer a ferramentas de design externas ao criar recursos visuais altamente personalizados ou com a identidade visual da marca

Preços do Gerador de Apresentações e Diagramas

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8. Project Manager Buddy (Ideal para planejar e organizar projetos complexos de agências)

Gerenciar várias campanhas de clientes ao mesmo tempo pode rapidamente se tornar uma tarefa exaustiva. O Project Manager Buddy atua como um consultor virtual de operações, ajudando as equipes das agências a estruturar cronogramas, gerenciar entregas e coordenar o trabalho entre projetos.

Em vez de criar planos do zero todas as vezes, você pode usar este GPT dentro de uma interface de chat para organizar tarefas, delinear fluxos de trabalho e estruturar a documentação do projeto. Para agências que lidam com vários clientes e campanhas de marketing específicas, ele oferece orientações úteis que mantêm os projetos em andamento sem contratempos.

Principais recursos do Project Manager Buddy

Ajuda as equipes a estruturar planos de projeto que otimizam os fluxos de trabalho em campanhas e processos internos

Oferece orientação sobre estruturas de gerenciamento de projetos e ajuda a organizar tarefas específicas entre equipes

Gera modelos de planejamento e estruturas para tarefas de agências de criação, lançamentos de produtos ou planos de campanha

Ajuda as agências a coordenar entregas em vários canais, mantendo a clareza do projeto

Limitações do Project Manager Buddy

Focados principalmente em planejamento e coordenação, em vez de tarefas de criação de conteúdo, SEO ou redação de campanhas

Pode ser necessária a integração com ferramentas externas de gerenciamento de projetos para o acompanhamento e a execução completos das tarefas

Preços do Project Manager Buddy

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9. Video AI Generator (Ideal para transformar roteiros de marketing em campanhas visuais envolventes)

O conteúdo em vídeo tornou-se um dos formatos mais poderosos do marketing moderno, mas produzi-lo em grande escala pode ser caro e demorado. O Video AI Generator ajuda as agências a transformar ideias escritas em cenas visuais, permitindo que as equipes experimentem conceitos de vídeo com mais rapidez.

Para agências que gerenciam a criação de conteúdo em vários canais, este GPT ajuda a converter roteiros, mensagens de campanha ou esboços de artigos em formatos de narrativa visual. É particularmente útil quando sua equipe precisa gerar recursos visuais promocionais ou vídeos conceituais sem depender inteiramente dos fluxos de trabalho de produção tradicionais.

Principais recursos do Video AI Generator

Converte prompts escritos em cenas de vídeo que apoiam a criação de conteúdo criativo e a narrativa de campanhas

Ajuda as agências a criar protótipos de anúncios em vídeo e recursos visuais promocionais para campanhas de marketing específicas

Transforma roteiros ou conteúdos longos em narrativas visuais envolventes para campanhas sociais e digitais

Apoia equipes criativas na experimentação de novas ideias e formatos para estratégias de marketing com foco em vídeo

Limitações do gerador de vídeo com IA

Os recursos visuais gerados podem ainda precisar de edição ou refinamento em ferramentas profissionais de produção de vídeo

Menos adequados para tarefas analíticas, como SEO, pesquisa de palavras-chave ou insights de análise de campanhas

Preços do Video AI Generator

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📖 Leia também: As melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA

10. Logo Creator (Ideal para gerar rapidamente conceitos de identidade de marca para clientes de agências)

Os projetos de identidade de marca geralmente começam com uma fase de exploração. O Logo Creator ajuda as agências a gerar rapidamente ideias de identidade visual ao trabalhar com novas marcas de clientes ou ao renovar as já existentes.

Em vez de passar horas esboçando conceitos iniciais, você pode usar este GPT para gerar várias direções de logotipo com base na marca, no setor e na visão criativa do cliente. Para agências que gerenciam a criação de conteúdo, páginas de produtos ou lançamentos de sites de clientes, essa ferramenta ajuda a acelerar as etapas iniciais do desenvolvimento visual.

Principais recursos do Logo Creator

Gera vários conceitos de logotipo que ajudam as agências a explorar rapidamente as direções visuais da marca

Cria ícones de aplicativos e recursos de identidade diferenciados que dão suporte a lançamentos de sites e produtos modernos

Sugere combinações de paleta de cores que reforçam a identidade da marca e a criatividade visual

Ajuda as equipes a testar rapidamente ideias visuais antes de avançar para a produção do design detalhado

Limitações do Logo Creator

Os designs gerados geralmente precisam ser refinados em ferramentas profissionais de design antes da entrega final

Focados na identidade visual, em vez de trabalhos mais amplos de marketing ou estratégia de conteúdo

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📖 Leia também: Como otimizar a orquestração do fluxo de trabalho para obter maior eficiência

11. Engenharia de prompts (Ideal para otimizar prompts e obter resultados de IA de maior qualidade)

Obter bons resultados com a IA geralmente depende da qualidade da redação de seus prompts. A engenharia de prompts ajuda as agências a refinar a forma como interagem com grandes modelos de linguagem, garantindo que as respostas recebidas sejam mais claras, mais estruturadas e mais relevantes para o trabalho do cliente.

Para equipes que estão experimentando GPTs personalizados ou trabalhando com várias ferramentas de IA, este GPT funciona como um guia que aprimora a forma como você formula solicitações. Ele ajuda as agências a gerar resultados melhores para a criação de conteúdo, pesquisa e estratégia de marketing, refinando as instruções e melhorando o contexto fornecido aos sistemas de IA.

Principais recursos do Prompt Engineering

Analisa e refina um prompt para melhorar a forma como os modelos GPT interpretam as solicitações e geram melhores resultados

Ajuda as agências a compreender como os grandes modelos de linguagem processam instruções e geram respostas de IA

Oferece exemplos práticos de prompts que auxiliam na criação de conteúdo, pesquisa e concepção de campanhas

Melhora a clareza das instruções para que as equipes possam gerar resultados mais consistentes em todos os GPTs personalizados

Limitações da engenharia de prompts

Focados em melhorar a qualidade das respostas, em vez de realizar diretamente tarefas como análise de desempenho ou de mercado

Ainda é necessário o julgamento humano para garantir que as respostas geradas pela IA estejam alinhadas com os objetivos do cliente e as diretrizes da marca

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📖 Leia também: Ferramentas de software de análise de marketing

12. UX Design Mentor (Ideal para aprimorar a estratégia de UX e o design da interface do produto)

Ótimas experiências digitais raramente acontecem por acaso. O UX Design Mentor ajuda as equipes de agências a avaliar interfaces de produtos, melhorar a usabilidade e refinar as experiências digitais em sites e aplicativos.

Para agências que projetam experiências de sites para clientes ou otimizam páginas de produtos, este GPT atua como um consultor de design. Ele analisa layouts, fluxos de navegação e interações do usuário, ajudando as equipes a transformar ideias de design em soluções mais sólidas e focadas no usuário, mantendo a criatividade e o pensamento estratégico.

Principais recursos do UX Design Mentor

Oferece feedback sobre layout, fluxo de navegação e usabilidade para melhorar a experiência geral do site

Ajuda as agências a analisar opções de design e alinhá-las com estratégias modernas de experiência do usuário

Oferece orientações sobre pesquisa de usuários, personas e testes que fortalecem as decisões de marketing e de produto

Ajuda as equipes de design a refinar a estrutura visual e as ideias de interação com insights práticos

Limitações do UX Design Mentor

Foca no feedback de experiência do usuário (UX) em vez de SEO mais amplo, pesquisa de palavras-chave ou análise de desempenho

Pode ainda ser necessário utilizar ferramentas de design especializadas para a criação de protótipos e o desenvolvimento de interfaces de alta fidelidade

Preços do UX Design Mentor

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📖 Leia também: Como criar estratégias de marketing eficazes para escritórios de contabilidade

13. Sales Pro (Ideal para criar estratégias mais inteligentes de acompanhamento e abordagem de clientes)

O relacionamento com os clientes muitas vezes depende do que acontece após a primeira conversa. O Sales Pro ajuda as agências a aprimorar sua abordagem de acompanhamento, garantindo que o contato seja atencioso, estratégico e alinhado às necessidades do cliente.

Para agências que gerenciam várias contas e campanhas de marketing em diversos canais, este GPT atua como um assistente estruturado que ajuda as equipes a elaborar mensagens de acompanhamento, estratégias de engajamento e ideias de interação que fortalecem os relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Quando sua agência precisa manter o ritmo após propostas, apresentações ou discussões sobre campanhas, ferramentas como essas ajudam a gerar ideias e mensagens estruturadas que mantêm as conversas em andamento.

Principais recursos do Sales Pro

Ajuda a criar mensagens de acompanhamento que melhoram o engajamento do cliente em campanhas de marketing e divulgação

Gera ideias de comunicação personalizadas com base no contexto de diferentes clientes e setores

Oferece conceitos estruturados de divulgação que ajudam as agências a manter uma comunicação de marca consistente

Auxilia equipes que gerenciam vários clientes, ajudando a gerar resultados que otimizam o gerenciamento de relacionamentos

Limitações do Sales Pro

Focados principalmente na estratégia de comunicação, em vez da análise mais aprofundada de diferentes CRMs

Funciona melhor em conjunto com sistemas de CRM e outras ferramentas de IA que monitoram dados de desempenho em todas as campanhas

Preços do Sales Pro

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Avaliações e comentários do Sales Pro

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📖 Leia também: Como usar a IA no marketing

14. SMMA GPT (Ideal para gerenciar estratégias de marketing de mídia social e conteúdo de campanhas)

Gerenciar uma agência de marketing de mídia social significa lidar com várias campanhas, plataformas e clientes ao mesmo tempo. O SMMA GPT foi desenvolvido para apoiar agências que precisam de ajuda para estruturar campanhas, gerar ideias criativas e criar estratégias que funcionem em diferentes canais.

Para equipes que gerenciam a criação de conteúdo, campanhas publicitárias e estratégias de crescimento nas redes sociais, este GPT atua como um assistente estratégico. Ele ajuda os profissionais de marketing a gerar ideias para campanhas, criar ângulos de comunicação e desenvolver estratégias de marketing de conteúdo alinhadas às tendências em constante evolução das plataformas.

Quando você precisa de inspiração rápida para campanhas ou de uma estrutura organizada para a execução de ações nas redes sociais, ferramentas como essas ajudam as agências a manter o ritmo criativo e, ao mesmo tempo, manter o trabalho dos clientes organizado.

Principais recursos do SMMA GPT

Ajuda as agências a gerar ideias para campanhas, ideias para publicações virais e conceitos de estratégia de mídia social

Oferece suporte à criação de conteúdo para blogs, legendas, criativos de anúncios e conteúdo de formato longo utilizado em campanhas

Auxilia na otimização de palavras-chave, SEO e mensagens focadas no público para plataformas sociais

Oferece insights estratégicos que ajudam as agências a planejar iniciativas de marketing em vários canais

Limitações do SMMA GPT

Com foco principal em marketing de mídia social, em vez de análises aprofundadas ou relatórios do Google Analytics

A qualidade do resultado pode depender da clareza com que o contexto e os dados da campanha são fornecidos

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📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para marketing para manter a produtividade

15. Plano de Desenvolvimento de Negócios e Marketing Digital (Ideal para criar estratégias estruturadas de crescimento da carteira de clientes)

O trabalho de uma agência geralmente envolve mais do que apenas a execução de campanhas. Os clientes também esperam orientação sobre estratégia de crescimento, posicionamento e direção de marketing de longo prazo. O Plano de Desenvolvimento de Negócios e Marketing Digital ajuda as agências a desenvolver planos estruturados que combinam estratégia de negócios com execução prática de marketing.

Em vez de começar do zero, este GPT ajuda as equipes a gerar estruturas de crescimento que conectam a estratégia de conteúdo, o planejamento de campanhas e metas mais amplas de desenvolvimento de negócios. Para agências que atendem a vários clientes, ele atua como um parceiro estratégico que ajuda a transformar dados brutos e pesquisas de mercado em documentos de planejamento práticos.

Principais recursos do Plano de Desenvolvimento de Negócios e Marketing Digital

Ajuda as agências a desenvolver estratégias estruturadas de marketing e crescimento, adaptadas a diferentes setores

Oferece suporte à criação de propostas e ao planejamento de campanhas utilizando dados relevantes e insights de mercado

Auxilia no planejamento da estratégia de conteúdo, em ideias para geração de leads e em estruturas de crescimento de clientes a longo prazo

Gera planos estruturados que as agências podem adaptar para apresentações de sites, campanhas ou desenvolvimento de negócios

Limitações do plano de desenvolvimento de negócios e marketing digital

Resultados estratégicos podem exigir validação por meio de análises mais aprofundadas e pesquisas de mercado reais

Funciona melhor quando as agências fornecem um contexto sólido sobre a marca do cliente, seus objetivos e o cenário competitivo

Preços do Plano de Desenvolvimento de Negócios e Marketing Digital

Preços personalizados

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📖 Leia também: Como as agências de marketing de IA podem transformar sua estratégia digital

O DNA da sua agência consiste em clareza, rapidez, colaboração e execução perfeita. O mesmo deve valer para suas ferramentas de IA, a fim de evitar a dispersão do trabalho.

A maioria das agências começa com um GPT e, de repente, se vê lidando com sete, cada um com sua própria especialização e curva de aprendizado, resultando em uma proliferação descontrolada de IA. Agora você não está apenas gerenciando campanhas — você está gerenciando um zoológico.

💡Dica profissional: Use o companheiro de IA para desktop do ClickUp, o ClickUp Brain MAX, para reduzir a dispersão da IA: Num minuto, você está redigindo uma mensagem complexa usando o GPT-5; no outro, você alterna para o Claude para uma análise de contexto mais aprofundada (tudo a partir da mesma janela “Ask AI”). Você não precisa aprender interfaces de usuário diferentes nem se lembrar de qual modelo faz o quê. Basta escolher a melhor ferramenta para cada tarefa — sem trocar de aplicativo nem gastar uma fortuna.

O recurso Talk to Text do ClickUp Brain MAX transforma sua fala em mensagens bem elaboradas, notas criativas, sugestões ou briefings e documentos completos. Isso representa literalmente 400% da produtividade de um teclado tradicional. Agora é possível cumprir aquele prazo impossível! Registre ideias, compartilhe instruções e realize tarefas 4 vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

A solução é consolidar onde faz sentido e usar um hub central para a coordenação. É aí que o espaço de trabalho de IA convergente da ClickUp para agências faz a maior diferença. É uma fonte única e confiável de informações sobre a campanha, na qual sua equipe e seus clientes podem confiar.

41% dos clientes do ClickUp já o utilizaram para substituir três ou mais ferramentas e economizar dinheiro.

Uma avaliação da G2 confirma:

“O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Gantt, Calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração em equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo-nos substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um único sistema coeso.”

“O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Gantt, Calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração em equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo-nos substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um único sistema coeso.”

Vamos examinar os benefícios exclusivos da implementação do ClickUp para transformar os fluxos de trabalho da agência e dos clientes:

Oferece uma plataforma centralizada que permite às agências digitais organizar o trabalho por clientes, equipes e projetos por meio de sua hierarquia intuitiva de Espaços, Pastas e Listas ✅

Melhora a colaboração em equipe com recursos como comentários, chat em tempo real e documentos compartilhados. Isso promove discussões fluidas sobre os projetos, permitindo que as equipes deem feedback e tomem decisões rapidamente ✅

Permite que agências digitais monitorem o status das tarefas, prazos e desempenho da equipe em tempo real, possibilitando ajustes proativos para manter o gerenciamento de projetos nos trilhos. ✅

O recurso integrado de controle de tempo garante que você possa faturar com precisão os serviços prestados aos clientes, melhorando o controle financeiro ✅

Cresce junto com sua organização, dando suporte a projetos maiores e mais complexos. Com seu modelo de preços competitivo, as agências digitais podem começar com o básico e, gradualmente, expandir para funcionalidades mais avançadas à medida que as necessidades de seus negócios evoluem ✅

Oferece pesquisa com tecnologia de IA por meio do ClickUp Brain , indexando tarefas, documentos e conversas para que as equipes possam encontrar instantaneamente as informações de que precisam ✅

Encontre tudo o que você precisa no seu espaço de trabalho em segundos — basta perguntar ao ClickUp Brain

Ou use o ClickUp AI para criar apresentações de vendas e imagens personalizadas para você.

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💡 Dica profissional: Use os Super Agentes do ClickUp para manter a consistência no acompanhamento das campanhas de tarefas Crie agentes de IA personalizáveis que podem desempenhar várias funções com o ClickUp Super Agents Os Super Agents são colegas de equipe da ClickUp movidos a IA, projetados para executar fluxos de trabalho com várias etapas usando o contexto do seu espaço de trabalho. São agentes ambientais que podem trabalhar continuamente, mantendo o acesso controlado. Briefings criativos : Elaboração de briefings criativos com base no contexto de uma tarefa ou conversa, incluindo melhorias práticas para padronizar o recebimento de solicitações e acelerar as aprovações.

Resumos de funcionalidades: Transformando solicitações de funcionalidades em resumos estruturados, permitindo que equipes ágeis alinhem o escopo, estimem o tempo com eficiência e reduzam o retrabalho. Isso lhe dá o poder de maximizar a produtividade com colegas de equipe autônomos – mencione com @, atribua tarefas e envie mensagens diretamente. Você pode escolher quando, como e em que eles trabalham – sempre aprimorando-se com conhecimento e memória infinitos.

Experimente o modelo de Gestão de Agências da ClickUp

Este é o modelo definitivo para todas as agências, especialmente agências de criação ou de marketing. Ele inclui tudo o que você precisa para gerenciar seu funil de vendas, definição do escopo de projetos, gestão de recursos, integração de clientes, entrega de projetos, solicitações de alteração, feedback de clientes e muito mais.

Potencialize a pilha de IA da sua agência com o ClickUp

A ascensão dos GPTs personalizados está mudando a forma como as agências abordam o trabalho com os clientes — desde a criação de conteúdo e pesquisa de palavras-chave até o planejamento e desenvolvimento de campanhas. Como mostra esta lista, os melhores GPTs para agências ajudam as equipes a trabalhar com mais agilidade, gerar resultados melhores e extrair insights significativos a partir dos dados e pesquisas das campanhas.

Mas gerenciar muitos GPTs em diferentes ferramentas de IA pode rapidamente tornar tudo mais complexo. É aí que o ClickUp se torna valioso. Em vez de ter que lidar com fluxos de trabalho dispersos, o ClickUp funciona como um espaço de trabalho unificado onde suas equipes de marketing, estratégia e criação podem organizar projetos, colaborar e transformar ideias geradas por IA em resultados concretos.

Se sua agência deseja otimizar o trabalho com os clientes e, ao mesmo tempo, manter a competitividade em um cenário impulsionado pela IA, experimente o ClickUp gratuitamente e comece a transformar suas ideias baseadas em IA em uma execução organizada e escalável. 🚀

Perguntas frequentes

Os melhores GPTs para agências são aqueles adaptados a fluxos de trabalho específicos, como criação de conteúdo, pesquisa de palavras-chave ou tarefas de desenvolvimento. Muitas agências combinam vários GPTs personalizados para dar suporte a diferentes funções, em vez de depender de um único assistente de IA de uso geral.

Não totalmente. Embora as ferramentas GPT possam gerar resultados, auxiliar na pesquisa e acelerar as tarefas criativas das agências, estas ainda dependem da expertise humana para estratégia, marketing, relacionamento com o cliente e controle de qualidade em todas as campanhas.

Muitas agências utilizam diversas ferramentas de IA para tarefas específicas, como análise, redação ou automação. Para evitar fluxos de trabalho fragmentados, as equipes costumam centralizar o planejamento, a colaboração e os dados do projeto em um único espaço de trabalho que conecta essas ferramentas.

Os GPTs são assistentes de IA especializados, desenvolvidos com base em grandes modelos de linguagem, que geram conteúdo, analisam dados ou auxiliam em pesquisas. As plataformas de agências, por outro lado, gerenciam fluxos de trabalho, projetos, colaboração e execução de campanhas entre equipes.

O ClickUp é uma plataforma para agências que integra assistentes de IA em um espaço de trabalho mais amplo. Ele ajuda as equipes a organizar projetos, gerenciar fluxos de trabalho de marketing e coordenar agências entre clientes, ao mesmo tempo em que aproveita os recursos baseados em GPT quando necessário.