A maioria das pessoas trata o OneNote como um caderno digital. Anota algo, esquece onde está e nunca mais encontra. Isso não é uma base de conhecimento, é um cemitério de boas ideias.

Uma verdadeira base de conhecimento funciona de maneira diferente. Ela conecta o que você aprende, destaca o que você precisa e se torna mais útil com o tempo. O OneNote tem tudo o que você precisa para criar uma, se você souber como configurá-la corretamente.

Este guia oferece um sistema claro e passo a passo e explica como criar uma base de conhecimento no OneNote. Também abordaremos o ClickUp como uma alternativa poderosa para quem deseja levar sua gestão do conhecimento ainda mais longe.

O que é uma base de conhecimento do OneNote?

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Uma base de conhecimento do OneNote é um sistema estruturado e pesquisável criado dentro do OneNote, onde você armazena, organiza e conecta tudo o que vale a pena guardar.

Pense nisso como sua Wikipedia pessoal, construída em torno do seu trabalho, do seu pensamento e da sua vida. Ao contrário de um amontoado aleatório de notas, uma base de conhecimento do OneNote tem um propósito por trás. Suas notas estão interligadas, seguem uma estrutura consistente e são organizadas para que você possa encontrar as coisas facilmente. É a diferença entre uma biblioteca e uma pilha de livros.

Uma base de conhecimento do OneNote pode conter qualquer coisa: notas de reuniões, pesquisas, procedimentos operacionais padrão (SOPs), referências de projetos, registros de aprendizagem, ideias e muito mais.

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Antes de mergulhar nos detalhes do OneNote, assista a esta visão geral para entender os princípios fundamentais e as práticas recomendadas para criar qualquer base de conhecimento interna que sua equipe irá utilizar.

Benefícios de usar o OneNote como base de conhecimento

O OneNote oferece uma maneira simples de começar a gerenciar o conhecimento. Aqui estão as principais vantagens:

Sem custo adicional: Se sua equipe já possui assinaturas do Microsoft 365, você pode começar a criar sua base de conhecimento imediatamente, sem nenhuma despesa adicional

Interface familiar: A maioria dos funcionários já teve contato com o OneNote, o que reduz significativamente a curva de aprendizado e incentiva a adoção

Acesso multiplataforma: Sua equipe pode visualizar e editar a base de conhecimento no Windows, Mac, navegadores da web e dispositivos móveis, com todas as alterações sincronizadas automaticamente

Tipos de conteúdo flexíveis: Você não está limitado apenas ao texto. É possível incorporar imagens, anexar arquivos, criar tabelas, gravar notas de áudio e até mesmo incluir diagramas escritos à mão em uma única página

Pesquisa integrada: a função de pesquisa do OneNote pode localizar conteúdo em todos os seus blocos de notas. Ela usa até mesmo o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para encontrar texto em imagens e capturas de tela

Colaboração em tempo real: Vários membros da equipe podem Vários membros da equipe podem colaborar em tempo real , editando a mesma página ao mesmo tempo para atualizar documentos em conjunto.

Acesso offline: Você pode visualizar e editar sua base de conhecimento mesmo sem conexão com a internet. Suas alterações serão sincronizadas automaticamente na próxima vez que você estiver online

🧠 Curiosidade: Um dos primeiros exemplos de manual do usuário é o Mecanismo de Anticítera, um computador analógico da Grécia Antiga datado de 100 a.C. Ele realmente possuía instruções gravadas diretamente em suas placas de bronze. Esses manuais explicavam como usar as engrenagens para prever eclipses e trajetórias planetárias, tornando-o a primeira interface de usuário documentada do mundo.

Como criar uma base de conhecimento no OneNote

Criar um wiki funcional no OneNote é simples e leva menos de uma hora para a configuração inicial. As etapas a seguir funcionam no OneNote para Windows, Mac e na web, embora a interface possa apresentar pequenas variações.

Manteremos essas instruções diretas e objetivas. 🛠️

Passo 1: Crie um novo bloco de notas

Primeiro, abra o OneNote e selecione Novo. Dê ao seu bloco de notas um nome claro e descritivo que todos possam entender, como “Base de Conhecimento da Empresa” ou “Wiki do [Departamento]”.

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Em seguida, você escolherá onde salvá-la. Essa escolha é importante para o compartilhamento:

OneDrive: Ideal para bases de conhecimento pessoais ou equipes muito pequenas, nas quais uma única pessoa gerencia o compartilhamento

SharePoint: A escolha certa para bases de conhecimento de um departamento ou de toda a empresa. Salvar em um site do SharePoint garante que o bloco de notas pertença à equipe

🔍 Você sabia? Antes que o papel de celulose se tornasse barato, a documentação de alta qualidade era feita em pergaminho. Tratava-se, literalmente, de pele de bezerro esticada. Como era muito caro, os escribas costumavam raspar o texto antigo para escrever coisas novas por cima. Esses documentos “reciclados” são chamados de palimpsestos.

Passo 2: Configure seções para categorias

Agora, crie seções que funcionarão como as principais categorias da sua base de conhecimento. Pense nelas como os capítulos principais do seu wiki.

Se você tiver muitos tópicos, pode agrupar seções relacionadas em um Grupo de Seções. Por exemplo, um grupo “Departamentos” poderia conter seções para Marketing, Vendas e Engenharia.

Comece com cinco a oito seções principais para evitar sobrecarregar os usuários. Você sempre pode adicionar mais posteriormente. Use nomes claros e orientados para a ação. Por exemplo, “Processo de integração” é muito melhor do que um título genérico como “Novos contratados”.

Aqui está uma estrutura simples para você começar:

Introdução e integração

Políticas e procedimentos

Guias de ferramentas e software

Contatos e funções da equipe

Modelos e recursos

Perguntas frequentes (FAQs)

💡 Dica profissional: Crie o hábito de colocar a data da última atualização no topo de cada página. Esse pequeno detalhe dá aos leitores a confiança de que as informações estão atualizadas e são confiáveis.

Etapa 3: Adicione e organize páginas

Em cada seção, crie páginas para artigos, guias ou tópicos individuais.

Para criar uma estrutura lógica, você pode transformar páginas em subpáginas. Basta clicar com o botão direito do mouse em uma página no painel de navegação e selecionar Criar subpágina. Isso recua a página e a conecta visualmente à página pai acima dela.

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Uma convenção de nomenclatura consistente é fundamental para manter sua base de conhecimento navegável. Também é uma boa prática criar uma página de Índice no início de cada seção. Ela pode conter links para os artigos mais importantes daquela categoria, funcionando como um guia rápido para o tema.

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Etapa 4: Crie e formate seu conteúdo

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Ao escrever seu conteúdo, priorize a clareza e a facilidade de leitura. Ninguém quer ler um texto interminável. Use as ferramentas de formatação integradas do OneNote para tornar suas informações fáceis de assimilar.

Use títulos: Divida artigos longos em partes lógicas com títulos e subtítulos (use atalhos como Ctrl+Alt+1 para o Título 1)

Adicione recursos visuais: uma captura de tela ou um diagrama bem posicionado pode explicar um processo complexo muito mais rapidamente do que apenas o texto

Mantenha os parágrafos curtos: procure escrever de duas a três frases por parágrafo para facilitar a leitura do conteúdo em qualquer dispositivo

Marque itens importantes: aplique tags integradas, como “A Fazer”, “Importante” ou “Pergunta”, para chamar a atenção para informações essenciais ou itens de ação

Você também pode criar um modelo de página a partir de uma página existente, o que é útil para tipos de documentos recorrentes, como notas de reunião ou resumos de projetos. Isso garante que todas as entradas tenham um layout consistente.

🔍 Você sabia? Durante a missão Apollo 11, um alarme 1202 disparou porque o computador do módulo lunar estava sobrecarregado com dados. A missão quase foi abortada. No entanto, um jovem engenheiro chamado Jack Garman havia documentado todos os códigos de erro possíveis em uma “folha de referência” em sua mesa. Ele reconheceu o código instantaneamente e disse à equipe que era seguro prosseguir, salvando a missão.

Passo 5: Vincule páginas e seções entre si

Os links internos são o que transformam um simples bloco de notas em uma verdadeira wiki do OneNote, com tudo interconectado. Eles ajudam os usuários a encontrar informações relacionadas sem precisar procurá-las.

Para criar um link, clique com o botão direito do mouse no nome de qualquer página ou seção e selecione Copiar link para a página/seção. Em seguida, selecione o texto que deseja transformar em link e cole-o. Para um fluxo de trabalho mais rápido, digite dois colchetes [[ seguidos do nome da página à qual deseja criar o link, e o OneNote sugerirá páginas para conectar.

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Crie uma página de índice principal logo no início do seu bloco de notas com links para cada seção principal. Isso lhe dará um ponto de partida central para navegar por toda a base de conhecimento.

Etapa 6: Compartilhe e colabore com sua equipe

A forma como você compartilha e colabora com sua equipe depende de onde você salvou sua base de conhecimento. Se seu bloco de notas estiver armazenado no SharePoint, você pode gerenciar o acesso por meio do seu site do SharePoint ou do canal associado do Microsoft Teams.

Se estiver no OneDrive, clique no botão Compartilhar no OneNote e convide os membros da equipe por e-mail. Você pode definir permissões como Pode editar para colaboradores ou Pode visualizar para acesso somente leitura.

Local de armazenamento Ideal para Método de compartilhamento OneDrive Uso pessoal ou em pequenas equipes Compartilhe por meio de um convite por e-mail SharePoint Em todo o departamento ou empresa Compartilhe pelo site do SharePoint ou pelo Teams

Lembre-se da maior limitação do OneNote em termos de compartilhamento: as permissões são definidas no nível do bloco de notas. Não é possível restringir o acesso a uma página ou seção específica, portanto, planeje a estrutura do seu bloco de notas de acordo com isso.

🧠 Curiosidade: A palavra “arquivo” vem do latim filum , que significa “fio”. Antes de termos pastas ou nuvens digitais, os funcionários mantinham o controle dos documentos literalmente fazendo um furo no canto do papel e amarrando-os com um pedaço de barbante.

Dicas para organizar sua base de conhecimento no OneNote

Você criou sua base de conhecimento no OneNote, mas o trabalho não acabou. Sem manutenção contínua, até mesmo a wiki mais organizada pode se tornar um depósito de lixo digital. Isso faz com que os membros da equipe voltem aos velhos hábitos, como pedir informações aos colegas que não conseguem encontrar, o que vai contra todo o propósito de ter um repositório central.

Para evitar isso, você precisa estabelecer uma estrutura sólida de governança de projetos desde o início. Esses hábitos manterão sua base de conhecimento como um recurso vivo e confiável.

Designe um responsável: Uma base de conhecimento sem um responsável é como um órfão. Designe uma pessoa (ou um pequeno comitê) para ser responsável por manter a estrutura, arquivar conteúdos antigos e garantir que os padrões sejam cumpridos

Crie um guia de estilo: um documento simples de uma página que descreva convenções de nomenclatura, regras de formatação e como usar tags manterá o conteúdo consistente, independentemente de quem o crie

Use um modelo de página consistente: para conteúdos recorrentes, como guias práticos ou notas de reuniões, crie e use um modelo. Isso garante que cada artigo tenha uma estrutura previsível, facilitando aos usuários encontrar o que precisam

Arquive em vez de excluir: Quando um documento ficar desatualizado, mova-o para uma seção dedicada de arquivo em vez de excluí-lo. Isso preserva as informações caso sejam necessárias para contexto histórico

💡 Dica profissional: Programe uma tarefa recorrente a cada três meses para revisar a base de conhecimento. Essa é sua chance de atualizar conteúdos desatualizados, corrigir links quebrados e identificar possíveis lacunas de informação.

Limitações do OneNote como base de conhecimento

Sua base de conhecimento no OneNote foi um ótimo começo, mas agora sua equipe está crescendo. O bloco de notas está ficando lento, os novos contratados não conseguem encontrar nada e você está preocupado com o fato de informações confidenciais estarem muito acessíveis. A ferramenta que antes era uma solução está se tornando parte do problema.

Essa é uma jornada comum. Embora o OneNote seja confiável no início, suas limitações se tornam mais evidentes à medida que sua equipe e sua base de conhecimento crescem.

Sem permissões detalhadas: não é possível restringir o acesso a uma página ou seção específica. Se você precisar compartilhar políticas de RH com gerentes, mas não com toda a equipe, terá que criar um bloco de notas totalmente separado, o que leva a não é possível restringir o acesso a uma página ou seção específica. Se você precisar compartilhar políticas de RH com gerentes, mas não com toda a equipe, terá que criar um bloco de notas totalmente separado, o que leva a uma maior dispersão do trabalho

Histórico de versões limitado: O OneNote rastreia as versões das páginas, mas restaurar conteúdo ou comparar alterações entre duas versões não é uma tarefa simples. Se alguém excluir acidentalmente um parágrafo importante, recuperá-lo pode ser um desafio

Sem fluxos de aprovação: Não há fluxos de aprovação; o conteúdo fica disponível assim que é escrito, o que pode levar ao compartilhamento de informações imprecisas

Pesquisa inconsistente: Embora a pesquisa do OneNote seja poderosa, ela pode ficar lenta e retornar resultados irrelevantes em blocos de notas muito grandes, forçando os usuários a procurar manualmente o que precisam

Desafios de escalabilidade: À medida que um bloco de notas cresce com centenas de páginas e arquivos incorporados, você enfrentará desafios significativos de escalabilidade: o desempenho diminui e a navegação simples baseada em guias torna-se complicada

Sem análises: você não tem como saber quais artigos estão sendo visualizados, quais termos as pessoas estão pesquisando ou quais páginas estão desatualizadas. Você está agindo às cegas quando se trata de melhorar sua base de conhecimento

Links planos: O OneNote permite criar links para outras páginas, mas não mostra os backlinks (ou seja, quais outras páginas têm links para esta página). Isso dificulta a compreensão de como as informações estão conectadas ou a atualização ou exclusão segura de uma página sem quebrar links em outros lugares

🔍 Você sabia? A Grande Biblioteca de Alexandria foi a primeira tentativa de documentar tudo o que se sabia no mundo. Eles levavam isso tão a sério que qualquer navio que atracasse no porto tinha que entregar seus pergaminhos. A biblioteca os copiava, ficava com os originais e devolvia as cópias aos proprietários.

ClickUp como alternativa à base de conhecimento do OneNote

Organize sua documentação no ClickUp Docs

As equipes costumam adotar ferramentas de anotação para armazenar ideias, pesquisas e documentação interna. Com o tempo, essas anotações se desconectam do trabalho real que elas apoiam. As pessoas pesquisam em vários aplicativos, copiam links em chats e perdem o contexto durante as tarefas diárias.

O ClickUp resolve esse problema por meio de um Espaço de Trabalho de IA Convergente, onde a documentação coexiste com projetos, tarefas e discussões. O conhecimento permanece conectado à execução, o que reduz a proliferação de SaaS e elimina a constante alternância de contexto.

Crie conhecimento estruturado usando o ClickUp Docs

Crie conhecimento estruturado usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs serve como base para a gestão do conhecimento dentro do espaço de trabalho. As equipes organizam a documentação junto com o trabalho que ela apoia, para que as informações permaneçam relevantes e fáceis de localizar.

Suponha que uma equipe de produto mantenha uma base de conhecimento para a integração de novos engenheiros. Eles criam um documento intitulado “Guia de integração para desenvolvedores”, que inclui instruções de configuração, padrões de codificação e links para ferramentas internas. Esse mesmo documento está diretamente conectado às tarefas de integração no ClickUp, de modo que cada novo contratado tenha acesso à documentação enquanto conclui as etapas necessárias.

As ferramentas de edição de texto rico do Docs facilitam a estruturação e a análise da documentação. As equipes formatam as informações de maneira clara por meio de:

Títulos que organizam grandes seções da documentação

Tabelas que listam dados estruturados, como parâmetros de API ou acesso a ferramentas

Emojis que destacam observações importantes ou dicas rápidas

Blocos de código que armazenam exemplos técnicos ou scripts

Por exemplo, um manual do desenvolvedor pode incluir uma tabela que liste ambientes de teste e produção, enquanto blocos de código armazenam exemplos de solicitações de API que os engenheiros copiam durante a configuração.

Organize as informações de forma lógica usando subpáginas

À medida que a documentação cresce, a estrutura se torna fundamental. O ClickUp Docs oferece suporte a subpáginas aninhadas que criam hierarquias de conhecimento claras.

Organize hierarquias de conhecimento usando as subpáginas do ClickUp Docs

Por exemplo, uma equipe de marketing cria um documento central chamado “Base de conhecimento da marca”. As subpáginas dividem o conteúdo em seções, como diretrizes de voz da marca, modelos de mídia social, estruturas de planejamento de campanha e listas de verificação para revisão de conteúdo.

Cada subpágina se concentra em um tópico, o que simplifica a navegação mesmo quando a documentação cresce.

A documentação frequentemente requer esclarecimentos ou atualizações. O ClickUp Docs oferece suporte a comentários e menções que mantêm essas conversas vinculadas ao conteúdo.

Discuta alterações na documentação usando os comentários do ClickUp Docs

Suponha que um gerente de produto analise um documento de roteiro e perceba detalhes desatualizados sobre os recursos.

Eles destacam a seção, marcam o líder de engenharia e solicitam cronogramas atualizados. O engenheiro responde na mesma sequência de comentários e edita o documento imediatamente. As equipes resolvem dúvidas sem precisar abrir ferramentas de comunicação separadas no ambiente de trabalho.

Ouça o que diz um usuário real do aplicativo:

Eu uso o ClickUp em tudo. Ele é essencial para meu fluxo de trabalho diário, meu plano de projetos e minha base de conhecimento. Adoro o fato de tudo estar em um só lugar. Usei muitas ferramentas ao longo dos anos para me ajudar a acompanhar o trabalho, e o ClickUp resolve todos os meus problemas. Gosto da flexibilidade que o ClickUp oferece – já criei tantas listas, desde gerenciamento de tarefas, reformas, gerenciamento de projetos, projetos de software, investimentos imobiliários, atas de reuniões e informações de acompanhamento. Sinto que é indispensável para qualquer negócio – desde empreendedores individuais até grandes corporações.

Eu uso o ClickUp em tudo. Ele é essencial para meu fluxo de trabalho diário, meu plano de projetos e minha base de conhecimento. Adoro o fato de tudo estar em um só lugar. Usei muitas ferramentas ao longo dos anos para me ajudar a acompanhar o trabalho, e o ClickUp resolve todos os meus problemas. Gosto da flexibilidade que o ClickUp oferece – já criei tantas listas, desde gerenciamento de tarefas, reformas, gerenciamento de projetos, projetos de software, investimentos imobiliários, atas de reuniões e informações de acompanhamento. Sinto que é um item indispensável para qualquer negócio – desde empreendedores individuais até grandes corporações.

Recupere conhecimento instantaneamente usando o ClickUp Brain

À medida que a documentação cresce, a pesquisa se torna essencial. O ClickUp Brain ajuda as equipes a encontrar respostas em documentos, tarefas e conversas.

Obtenha insights sobre a documentação usando o ClickUp Brain

Suponha que um gerente de sucesso do cliente precise da política de escalonamento atual para contas corporativas. Em vez de vasculhar vários documentos, ele faz uma pergunta diretamente ao ClickUp Brain.

📌 Experimente esta sugestão: Resuma o processo de escalonamento corporativo e liste as equipes responsáveis.

O ClickUp Brain analisa os documentos existentes e apresenta uma explicação concisa, acompanhada de links para a documentação relevante.

Reduza a dispersão da IA usando o ClickUp Brain MAX

Muitas equipes dependem de ferramentas de IA separadas para escrever, pesquisar e resumir informações. O ClickUp Brain MAX centraliza esses recursos dentro do espaço de trabalho.

Por exemplo, um líder de pesquisa dita notas de reunião usando o recurso "Falar para Texto". O Brain MAX converte a entrada falada em documentação estruturada dentro de um documento.

Posteriormente, o mesmo sistema pesquisa entre tarefas, documentos e discussões de projetos para revelar o contexto relevante. As equipes reduzem a fragmentação de ferramentas e mantêm uma camada de conhecimento inteligente em todo o espaço de trabalho.

Pesquise o conhecimento da área de trabalho usando o ClickUp Brain MAX

O ClickUp também oferece suporte ao acesso móvel, mantendo o conhecimento disponível fora do ambiente de desktop. O aplicativo móvel permite o acesso offline aos documentos, para que as equipes possam revisar a documentação durante viagens, trabalho de campo ou em situações de conectividade limitada.

Assim que o dispositivo se reconectar, as atualizações serão sincronizadas automaticamente e manterão o alinhamento em toda a área de trabalho.

Crie uma base de conhecimento que funcione para você usando o ClickUp

O OneNote é um ponto de partida prático para uma base de conhecimento, especialmente para equipes que já fazem parte do ecossistema da Microsoft. Seu sucesso depende mais do estabelecimento de uma estrutura clara, manutenção consistente e responsabilidade definida; princípios que são essenciais para qualquer processo-chave, desde a gestão do conhecimento até o estabelecimento de metas de integração.

Mas, à medida que sua equipe cresce, suas necessidades de gestão do conhecimento também aumentam.

É aqui que o ClickUp se destaca como uma alternativa mais escalável. Em vez de manter a documentação separada da execução, o ClickUp conecta o conhecimento diretamente ao trabalho. Com o Docs, as equipes criam documentação estruturada e hierárquica que coexiste com projetos e tarefas.

À medida que a documentação cresce, o ClickUp Brain transforma a forma como as equipes pesquisam e recuperam informações. Adicione comentários integrados, menções, histórico de versões, modelos e documentação vinculada a tarefas, e você terá um sistema inteligente que evolui junto com seu fluxo de trabalho.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Vários membros da equipe podem editar uma base de conhecimento do OneNote ao mesmo tempo?

Sim, o OneNote oferece suporte à coautoria em tempo real, o que significa que várias pessoas podem editar a mesma página simultaneamente e ver as alterações umas das outras à medida que elas ocorrem

2. Como o wiki do OneNote se compara a um software dedicado a bases de conhecimento?

O OneNote é ótimo para necessidades básicas, mas carece de recursos avançados, como permissões granulares, fluxos de trabalho de aprovação e análises, que ferramentas dedicadas de base de conhecimento oferecem para melhor governança e escalabilidade

3. O OneNote é adequado para uma base de conhecimento em toda a empresa?

Isso pode funcionar para organizações menores, mas empresas maiores frequentemente enfrentam problemas com permissões, desempenho e gerenciamento de conteúdo, o que torna uma solução dedicada uma opção mais prática

4. O que acontece com minha base de conhecimento do OneNote se alguém sair da equipe?

Se o bloco de notas estiver armazenado em um site compartilhado do SharePoint, ele permanecerá acessível. No entanto, se estiver armazenado no OneDrive pessoal de um funcionário que está saindo da empresa, um administrador precisará transferir a propriedade antes que a conta seja desativada para evitar a perda de dados.