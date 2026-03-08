10 modelos de estrutura de competências no ClickUp

A maioria das estruturas de competências falha por um motivo enfadonho: elas vivem em um documento, enquanto as decisões sobre talentos acontecem no trabalho do dia a dia. Os scorecards de contratação se desviam, as avaliações de desempenho se tornam subjetivas e os planos de desenvolvimento se transformam em metas para “algum dia”.

Este guia apresenta 10 modelos de estrutura de competências prontos para uso no ClickUp, para que os dados de habilidades se conectem diretamente às tarefas, avaliações de desempenho e crescimento profissional, onde sua equipe já trabalha.

10 modelos de estrutura de competências em resumo

Não sabe por qual modelo começar? Use a Matriz de Capacidades para mapear as habilidades que você possui atualmente, depois adicione o Mapeamento de Habilidades para decisões de contratação e Planos de Desenvolvimento + Avaliações para transformar lacunas em ações.

Modelo Link para download Ideal para Melhores recursos Formato visual Modelo de matriz de capacidades do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Líderes de RH e chefes de departamento que precisam de uma visão unificada das habilidades organizacionais. Grade de capacidades pré-construída, classificações de proficiência codificadas por cores, categorias de habilidades personalizáveis, insights de IA sobre lacunas. Matriz de habilidades Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Gerentes de projeto e líderes de equipe atribuindo as pessoas certas às tarefas certas Pesquisa de habilidades, filtros de proficiência, tarefas vinculadas para mostrar o uso das habilidades no trabalho real, automações para atualizar avaliações. Quadro + lista de mapeamento de habilidades Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes técnicas e de engenharia que precisam de visibilidade sobre habilidades técnicas e certificações Domínios técnicos pré-configurados, acompanhamento de certificações, alertas de expiração, IA para identificar sobreposições de habilidades. Matriz de habilidades técnicas Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Departamentos de TI identificando lacunas de cobertura e pontos únicos de falha Categorias de habilidades específicas de TI, campos personalizados para áreas de risco, visibilidade do painel de controle. Matriz de habilidades de TI Modelo de matriz de treinamento do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes de RH que acompanham treinamentos de conformidade e certificações de funcionários Acompanhamento de status, lembretes automatizados de recertificação, atribuição em massa para treinamento em todo o departamento. Matriz de conclusão de treinamento Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes de L&D projetando planos de aprendizagem estruturados vinculados a competências Estrutura hierárquica de treinamento, documentos centralizados, objetivos de aprendizagem gerados por IA. Estrutura de treinamento Modelo de matriz de famílias de cargos do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Organizações que criam estruturas de funções transparentes e diretrizes de nivelamento Mapeamento da progressão da família de cargos, alinhamento de competências por nível, visualização em tabela para verificações de consistência. Matriz de famílias de cargos Modelo de plano de carreira do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Gerentes e funcionários que planejam funções futuras e oportunidades de crescimento Escadas de carreira visuais, análise de lacunas de competências, recomendações de desenvolvimento de IA. Visualizador de planos de carreira Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Gerentes e funcionários transformando metas de desenvolvimento em planos acionáveis Estrutura de definição de metas, itens de ação vinculados a tarefas, verificações recorrentes do progresso Plano de desenvolvimento Modelo de avaliação trimestral de desempenho do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Organizações que realizam avaliações de desempenho estruturadas e baseadas em competências Âncoras de classificação comportamental, comparação lado a lado entre o próprio funcionário e o gerente, geração de resumos por IA. Formulário de avaliação + matriz de classificação

O que é um modelo de estrutura de competências?

Você sabe que precisa definir o que é “bom” para cada função, mas começar do zero é uma grande dor de cabeça. Isso geralmente leva a uma confusão de planilhas e documentos do Word desconexos, com termos inconsistentes. O “especialista” de um departamento é o “proficiente” de outro, causando confusão nas contratações e promoções.

O resultado é previsível: definições inconsistentes, avaliações confusas e decisões sobre talentos baseadas na memória, em vez de evidências. Um modelo de estrutura de competências oferece uma estrutura repetível para definir habilidades, classificar proficiência e vincular planos de crescimento ao trabalho real.

Isso cria uma enorme dispersão de contexto — quando as equipes perdem horas procurando informações em aplicativos desconectados, caçando arquivos dispersos e repetindo as mesmas atualizações em várias plataformas. Seus dados de habilidades ficam em um lugar, as avaliações de desempenho em outro e os registros de treinamento se perdem em threads de e-mail. Um modelo de estrutura de competências é uma estrutura pré-construída que descreve as habilidades, comportamentos e conhecimentos de que sua equipe precisa para ter sucesso. Em um espaço de trabalho convergente como o ClickUp — uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e análises coexistem —, não se trata apenas de um documento estático. É um sistema dinâmico e conectado.

Em vez de uma bagunça fragmentada, você obtém uma única fonte de verdade. Suas definições de competências, avaliações de funcionários e planos de desenvolvimento estão todos interligados e podem ser colocados em prática onde o trabalho realmente acontece.

Se você deseja a maneira mais rápida de obter essa “fonte única de verdade”, comece com o modelo de matriz de capacidades do ClickUp™.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para construir contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Chat do ClickUp, Documentos do ClickUp e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Benefícios de usar modelos de estrutura de competências

Você passou meses projetando o modelo de competências perfeito, mas agora ele está apenas em uma unidade compartilhada, completamente desconectado do trabalho diário. Ninguém se lembra de atualizá-lo e ele nunca é mencionado durante as conversas sobre desempenho, fazendo com que todo o esforço pareça uma perda de tempo. As trajetórias profissionais continuam subjetivas, a contratação é um jogo de adivinhação e você não tem dados reais para orientar seus investimentos em treinamento.

Usar um modelo dentro da sua plataforma de gerenciamento de trabalho torna a estrutura uma parte viva do fluxo de trabalho da sua equipe. Isso transforma sua estratégia de talentos de um documento esquecido em um sistema ativo para o crescimento.

Você ganha:

Consistência em toda a organização: todos usam a mesma linguagem e os mesmos critérios ao discutir habilidades, o que acaba de vez com o debate “o que significa ‘proficiente’?”.

Implementação mais rápida: você pode pular os meses de elaboração da estrutura e começar a avaliar e desenvolver seus funcionários quase imediatamente.

Conversas mais claras sobre carreira: os funcionários podem ver exatamente quais habilidades precisam desenvolver para sua próxima função, o que elimina ambiguidades das discussões sobre promoção.

Melhores decisões de contratação: suas fichas de avaliação de entrevistas e descrições de cargos finalmente se alinham com os requisitos de competência reais para a função.

Investimentos em treinamento direcionados: você pode você pode identificar facilmente lacunas de habilidades no nível da equipe ou do departamento e, em seguida, alocar seu orçamento de L&D onde ele terá o maior impacto.

Conexão com o trabalho real: quando seus modelos ficam dentro de uma plataforma de gerenciamento de projetos, os dados de competências permanecem vinculados a tarefas, projetos e resultados de desempenho — sem mais planilhas isoladas.

🎥 Para ajudá-lo a entender como os modelos funcionam no ClickUp e como eles podem otimizar seu fluxo de trabalho, assista a esta visão geral dos modelos de planejamento de projetos, que demonstra os princípios básicos que você aplicará a esses modelos de estrutura de competências abaixo.

Os 10 melhores modelos de estrutura de competências no ClickUp

Esses 10 modelos abrangem todo o escopo da gestão de competências — desde o mapeamento das habilidades atuais até o planejamento da progressão na carreira e o acompanhamento da conclusão dos treinamentos. Cada modelo é totalmente personalizável e funciona perfeitamente com os recursos de gestão de tarefas, automações e ClickUp Brain do ClickUp para criar um ecossistema de talentos conectado.

1. Modelo de matriz de capacidades do ClickUp

Você não tem ideia das habilidades que sua organização possui como um todo, e tudo está isolado em planilhas específicas de cada departamento. Isso faz com que o planejamento estratégico da força de trabalho pareça que você está voando às cegas, e você é constantemente pego de surpresa pela falta de habilidades ao tentar contratar pessoal para projetos importantes.

Pare de se surpreender com lacunas de talentos e centralize seu inventário de habilidades com este modelo baseado em grade. Ele foi projetado para líderes de RH e chefes de departamento que precisam de uma visão geral dos pontos fortes e fracos da equipe. Identifique a escassez de habilidades em toda a organização antes que se tornem emergências de contratação usando uma visualização em matriz. Agora você pode tomar decisões baseadas em dados sobre talentos, em vez de apenas adivinhar.

Obtenha o modelo gratuito Destaque o conjunto de habilidades de cada membro da equipe com este modelo do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Ele vem com uma estrutura matricial pré-construída com categorias de capacidades personalizáveis.

Campos personalizados do ClickUp . Analise rapidamente os pontos fortes da sua equipe com classificações de proficiência codificadas por cores usando os

Adicione critérios específicos para cada função para acompanhar pontos de dados exclusivos para sua organização.

Resuma as lacunas de capacidade entre as equipes ou gere recomendações de desenvolvimento solicitando ao ClickUp Brain que analise os dados em sua matriz.

🚀 Ideal para: líderes de RH, chefes de departamento e equipes de operações de pessoal que estão criando uma visão centralizada das capacidades da força de trabalho.

2. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Os gerentes de projeto estão sempre perguntando: “Quem sabe fazer X?” A alocação de pessoal para projetos é baseada em quem parece estar disponível, não em quem é realmente a melhor pessoa para o trabalho. Isso leva à designação das pessoas erradas para tarefas críticas, causando atrasos no projeto e entregando um trabalho de menor qualidade.

Elimine as suposições na alocação de pessoal para projetos com um modelo projetado para documentar e visualizar as habilidades específicas que cada membro da equipe possui. Use o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp™ para transformar a pergunta “quem sabe X?” em uma pesquisa de 10 segundos, em vez de um mistério semanal. Encontre a pessoa certa para qualquer tarefa em segundos, pesquisando a habilidade e o nível de proficiência exatos de que você precisa com poderosos filtros. Agora, seus projetos contam com os especialistas certos todas as vezes, garantindo que o trabalho seja feito com eficiência e alto padrão.

Obtenha o modelo gratuito Colete e organize facilmente informações sobre as habilidades dos seus funcionários com o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

a visualização de lista do ClickUp , a visualização de quadro do ClickUp e a visualização de tabela do ClickUp para ver seus dados de habilidades sob diferentes perspectivas. Alterne entrepara ver seus dados de habilidades sob diferentes perspectivas.

Veja as capacidades no contexto do trabalho real, conectando as habilidades às atribuições reais do projeto usando Tarefas vinculadas .

Mantenha seus dados de habilidades atualizados configurando o ClickUp Automations para notificar automaticamente os gerentes quando as avaliações precisarem ser atualizadas.

🚀 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes de operações que atribuem tarefas com base na cobertura real de habilidades

3. Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

As habilidades da sua equipe de engenharia são uma caixa preta. Você não tem certeza se possui o conhecimento necessário para o próximo lançamento de produto ou uma migração tecnológica planejada. Essa incerteza significa que os projetos muitas vezes são adiados quando você descobre lacunas críticas de habilidades no meio do sprint — 48% dos profissionais de TI abandonaram projetos no ano passado devido à falta das habilidades técnicas adequadas — e você corre o risco de ter problemas de conformidade quando as certificações expiram sem que você perceba.

Obtenha um inventário claro e em tempo real das habilidades técnicas da sua equipe com uma matriz especializada focada em linguagens de programação, ferramentas de software e certificações. Obtenha o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp™ se precisar de uma visão clara das linguagens, ferramentas e certificações, sem complicações com planilhas. Esse modelo facilita o acompanhamento de quem sabe o quê, a identificação das necessidades de treinamento antes que elas atrasem um projeto e o planejamento de futuras transições tecnológicas. Você sempre terá o conhecimento técnico certo à disposição para qualquer desafio.

Obtenha o modelo gratuito Avalie seu progresso de aprendizagem com o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

O modelo inclui categorias pré-configuradas para domínios de habilidades técnicas comuns que você pode personalizar para sua pilha de tecnologia específica.

Acompanhe as certificações e suas datas de validade com campos personalizados dedicados.

Crie oportunidades de compartilhamento de conhecimento pedindo ao ClickUp Brain para identificar membros da equipe com habilidades sobrepostas.

🚀 Ideal para: gerentes de engenharia, líderes de equipes técnicas e líderes de TI que acompanham habilidades técnicas, ferramentas e certificações.

4. Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

Seu departamento de TI tem “pontos únicos de falha” — aquela pessoa que é a única que sabe como funciona um sistema legado crítico. Se essa pessoa sair, suas operações podem correr sérios riscos, mas essa lacuna de conhecimento é completamente invisível até que seja tarde demais.

Revele esses riscos ocultos de forma proativa com um modelo personalizado para departamentos de TI. O modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp™ é um ótimo ponto de partida para identificar lacunas de cobertura e aqueles assustadores pontos únicos de falha. Ele abrange as principais competências em infraestrutura, segurança, desenvolvimento e suporte, permitindo que você identifique e mitigue silos de conhecimento antes que se tornem uma crise. Isso lhe dá visibilidade para planejar iniciativas de treinamento cruzado e garantir a continuidade dos negócios, independentemente de quem estiver de férias ou sair da empresa.

Obtenha o modelo gratuito Obtenha informações sobre quem possui quais habilidades em sua equipe de TI com o modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Ele é estruturado com categorias de habilidades pré-definidas alinhadas com funções comuns de TI, como redes, nuvem, segurança e suporte técnico.

Sinalize pontos únicos de falha em que apenas uma pessoa detém conhecimento crítico usando Campos personalizados .

Painéis do ClickUp . Crie uma visão geral em tempo real da cobertura de habilidades de TI e áreas de risco para a liderança usando os

🚀 Ideal para: departamentos de TI, equipes de infraestrutura e líderes de segurança que identificam lacunas de cobertura e reduzem pontos únicos de falha.

5. Modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Acompanhar quem concluiu o treinamento obrigatório de conformidade é um pesadelo manual de perseguir pessoas e atualizar planilhas intermináveis. Essa carga administrativa significa que o treinamento muitas vezes fica para trás, deixando você confuso e despreparado quando uma auditoria é anunciada.

Automatize o acompanhamento do seu treinamento e facilite as auditorias com um modelo que mantém todos os dados de conclusão visíveis em um só lugar. Use o modelo de matriz de treinamento do ClickUp™ para acompanhar a conclusão, as expirações e a preparação para auditorias sem precisar perseguir as pessoas. Você pode parar de se preocupar com a não conformidade e se concentrar em fornecer treinamentos valiosos. Com lembretes automatizados e acompanhamento claro do progresso, você estará sempre pronto para auditorias.

Obtenha o modelo gratuito Avalie e envolva os funcionários durante o treinamento com o modelo de matriz de treinamento do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

acompanhamento de status do ClickUp , desde não iniciado até concluído ou expirado. Monitore o progresso do treinamento com o , desde não iniciado até concluído ou expirado.

Nunca perca um prazo de recertificação com o ClickUp Due Date Automation , que aciona automaticamente lembretes para funcionários e gerentes.

Atribuição em massa do ClickUp na barra de ferramentas. Implemente treinamentos obrigatórios para departamentos inteiros de uma só vez usando o recursona barra de ferramentas.

🚀 Ideal para: equipes de L&D, gerentes de conformidade e departamentos de RH que acompanham a conclusão de treinamentos e a preparação para auditorias.

6. Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

O programa de treinamento da sua empresa parece uma coleção aleatória de cursos em um LMS, sem nenhuma conexão clara com as habilidades que os funcionários realmente precisam desenvolver. Como resultado, os funcionários fazem o treinamento, mas não o aplicam, e você está gastando seu orçamento de L&D sem nenhum impacto mensurável no desempenho ou nas metas de negócios.

Transforme seu programa de treinamento de um centro de custos em uma ferramenta estratégica para preencher lacunas de habilidades. O modelo de estrutura de treinamento do ClickUp™ ajuda você a vincular cada curso a uma lacuna de competência real (ou seja, um treinamento que realmente fica na memória). Esse modelo abrangente ajuda você a projetar e gerenciar todo o seu currículo, vinculando os caminhos de aprendizagem diretamente ao seu modelo de competência. Agora, cada curso tem um propósito, e você pode vincular diretamente o investimento em treinamento à melhoria das capacidades.

Obtenha o modelo gratuito Decida a estrutura do seu treinamento de conhecimento do produto com o modelo de estrutura de treinamento do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize seus programas de treinamento com uma estrutura hierárquica baseada na área de competência, nível de função e método de entrega.

ClickUp Docs . Mantenha todos os seus materiais de treinamento centralizados diretamente na estrutura usando o

Gere esboços de conteúdo de treinamento ou resuma os objetivos de aprendizagem com base nos requisitos de competência definidos com o ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: equipes de aprendizagem e desenvolvimento, líderes de RH e gerentes de pessoas que elaboram programas de treinamento baseados em funções

7. Modelo de matriz de famílias de cargos do ClickUp

A progressão na carreira em sua empresa parece um mistério, e os funcionários não têm ideia do que é necessário para serem promovidos. Essa falta de transparência leva a percepções de favoritismo, alta rotatividade entre os membros mais ambiciosos da equipe e remuneração inconsistente para funções semelhantes.

Crie uma arquitetura de carreira transparente e equitativa com um modelo que organiza as funções em famílias de cargos claras. Comece com o modelo de matriz de famílias de cargos do ClickUp™ para definir a estrutura de funções antes de começar a debater níveis e promoções. Ao mapear as competências necessárias em cada nível, você estabelece critérios claros para o que é necessário para subir na carreira. Isso capacita os funcionários a assumirem o controle de seu crescimento e ajuda os gerentes a tomarem decisões de promoção justas e baseadas em dados.

Obtenha o modelo gratuito Gerencie e aloque recursos dentro da organização usando este modelo de matriz de famílias de cargos.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe funções em progressões claras, como Analista, Analista Sênior e Líder.

Mapeie requisitos de competências específicos para cada nível, para que as expectativas fiquem claras.

Compare facilmente famílias de cargos e identifique quaisquer inconsistências nos requisitos ou nivelamento com a visualização em tabela.

🚀 Ideal para: equipes de RH, líderes de operações de pessoal e parceiros de negócios que estão construindo estruturas de funções e planos de promoção transparentes.

8. Modelo de plano de carreira do ClickUp

Durante uma reunião individual, um funcionário de alto desempenho pergunta: “O que vem a seguir para mim aqui?” e você não tem uma resposta clara e visual. Essa ambiguidade faz com que eles se sintam presos e desvalorizados — 23% dos funcionários discordam que seu trabalho oferece boas oportunidades para desenvolver habilidades — e eles começam a procurar oportunidades em outros lugares. Você corre o risco de perder um ótimo funcionário simplesmente porque não conseguiu mostrar a ele um caminho a seguir.

Torne as oportunidades de crescimento visíveis e acionáveis com um modelo que ajuda a visualizar trajetórias de carreira individuais. Use o modelo de trajetória de carreira do ClickUp™ para transformar “o que vem a seguir para mim?” em um plano claro e visual. Ao mostrar aos funcionários possíveis caminhos de progressão, você transforma conversas vagas sobre carreira em planos motivadores e concretos. Isso ajuda a reter os melhores talentos, mostrando a eles que têm futuro na sua empresa.

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de plano de carreira do ClickUp para traçar planos de crescimento e marcos claros para sua carreira.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Use visualizações para criar planos de carreira que mostrem possíveis caminhos de progressão.

Identifique automaticamente as lacunas de competências entre a função atual de um funcionário e a sua função alvo.

Gere recomendações de desenvolvimento personalizadas com base nas habilidades atuais e aspirações profissionais de um funcionário com o ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: gerentes, equipes de RH e funcionários que planejam trajetórias de crescimento e visualizam a progressão na carreira interna.

9. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Você e seu funcionário criam um ótimo plano de desenvolvimento durante a avaliação de desempenho, mas ele é salvo como PDF e completamente esquecido pelos próximos seis meses. Nenhum progresso é feito, o funcionário se sente sem apoio e você acaba discutindo exatamente as mesmas necessidades de desenvolvimento no próximo ciclo de avaliação.

Transforme planos estáticos em projetos vivos com um modelo de plano de desenvolvimento de funcionários que conecta lacunas de competência a atividades de aprendizagem específicas e acionáveis. O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp™ torna o plano impossível de “esquecer”, porque ele vive como tarefas reais com datas e responsáveis. Ao manter os planos de desenvolvimento ativos com atribuições de tarefas, prazos e acompanhamento do progresso, você garante que o crescimento seja um processo contínuo, não um evento único. Isso leva ao desenvolvimento real de habilidades e a conversas de avaliação mais significativas.

Obtenha o modelo gratuito Ofereça treinamento direcionado aos futuros sucessores com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

A estrutura de definição de metas está alinhada com sua estrutura de competências, para que todo o trabalho de desenvolvimento permaneça focado.

Acompanhe as ações com prazos e responsáveis claros para garantir a responsabilidade.

Tarefas Recorrentes do ClickUp . Programe automaticamente verificações regulares do progresso do plano de desenvolvimento com as

🚀 Ideal para: gerentes, parceiros de negócios de RH e funcionários que transformam metas de desenvolvimento em planos de ação rastreáveis.

10. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Suas avaliações de desempenho parecem subjetivas e desconectadas das responsabilidades diárias dos funcionários. Os gerentes têm dificuldade em fornecer feedback concreto e comportamental, o que torna todo o processo injusto e desmotivador para os funcionários.

Vincule os critérios de avaliação diretamente às competências que os funcionários devem demonstrar com um modelo que estrutura suas conversas de desempenho. Use o Modelo de Avaliação Trimestral de Desempenho do ClickUp™ para manter as avaliações consistentes, baseadas em competências e realmente vinculadas ao trabalho diário. Isso ajuda os gerentes a avaliar o desempenho de forma consistente e fornece uma estrutura para um feedback justo e baseado em dados. Suas avaliações passarão de uma tarefa administrativa temida para uma ferramenta valiosa para o crescimento.

Obtenha o modelo gratuito Informe regularmente os funcionários sobre as áreas de melhoria e as conquistas com o modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

O modelo inclui seções de classificação baseadas em competências com âncoras comportamentais para orientar os gerentes.

Compare autoavaliações e avaliações de gerentes lado a lado para identificar diferenças de percepção.

Resuma os dados de desempenho em todos os ciclos de avaliação ou gere pontos de discussão para conversas de avaliação com o ClickUp Brain.

🚀 Ideal para: gerentes, equipes de RH e líderes de pessoas que realizam avaliações de desempenho estruturadas e baseadas em competências.

Como usar modelos de estrutura de competências de forma eficaz

Você baixou os modelos, mas e agora? Se você apenas preenchê-los e deixá-los de lado, voltará ao ponto de partida. Uma estrutura de competências só é eficaz se for um sistema vivo integrado ao trabalho diário da sua equipe.

Melhores práticas para garantir que sua estrutura agregue valor real:

Comece com seu modelo de competências: antes de começar a personalizar os modelos, certifique-se de ter definido antes de começar a personalizar os modelos, certifique-se de ter definido as competências essenciais, funcionais e de liderança da sua organização. Um modelo só é bom se o modelo de competências por trás dele também for bom.

Personalize os níveis de proficiência: rótulos genéricos como “iniciante” ou “avançado” não são úteis. Defina como é cada nível de proficiência em termos de comportamentos específicos e observáveis para sua organização.

Conecte os modelos entre si: seu processo de gestão de talentos não deve ser isolado. Crie um sistema totalmente conectado usando o ClickUp's Relations para vincular seu modelo de mapeamento de habilidades à sua matriz de treinamento e modelos de planos de carreira.

Defina cadências de avaliação regulares: os dados de competências ficam obsoletos rapidamente. Garanta que suas informações estejam sempre atualizadas usando o ClickUp Automations para acionar avaliações trimestrais de habilidades ou revisões anuais da estrutura.

Use IA para obter insights: identifique padrões importantes, como quais departamentos têm lacunas críticas de habilidades ou quais funcionários estão prontos para promoção, permitindo que o ClickUp Brain analise os dados de competências em todos os seus modelos.

Envolva os funcionários no processo: as estruturas de competências são mais eficazes quando os funcionários participam ativamente na autoavaliação e as estruturas de competências são mais eficazes quando os funcionários participam ativamente na autoavaliação e no planejamento do desenvolvimento , em vez de serem apenas avaliados passivamente pelos seus gerentes.

Crie sua estrutura de competências onde o trabalho acontece

Sua estratégia de talentos geralmente fica em um único sistema, como um HRIS ou uma pasta de planilhas, enquanto o trabalho diário da sua equipe acontece em uma ferramenta de gerenciamento de projetos completamente diferente. Essa desconexão é onde até mesmo os planos mais bem elaborados falham. As estruturas de competências se tornam um fardo administrativo que fica fora de vista e fora da mente.

O segredo é parar de tratar a gestão de talentos como uma função separada. Ao incorporá-la ao mesmo espaço de trabalho convergente onde os projetos são planejados, as tarefas são executadas e a comunicação ocorre, você a torna parte da rotina diária de todos.

Quando sua estrutura de competências é criada no ClickUp, ela deixa de ser um conceito abstrato de RH. Ela se torna uma parte viva e dinâmica do crescimento, da colaboração e do sucesso da sua equipe. Essa abordagem elimina a dispersão de contexto e conecta as habilidades da sua equipe diretamente aos resultados comerciais.

Pronto para colocar sua estrutura de competências em ação? Comece gratuitamente com o ClickUp e conecte sua estratégia de talentos ao local onde o trabalho realmente acontece.

Perguntas frequentes

Uma estrutura de competências é o plano geral que define todas as habilidades, comportamentos e conhecimentos necessários para o sucesso em sua organização. Uma matriz de habilidades é uma ferramenta específica, geralmente uma grade, usada para mapear os funcionários em relação a essas competências.

Comece identificando as competências essenciais para todos e, em seguida, defina as competências funcionais para famílias de cargos específicas. Para cada uma delas, escreva descritores comportamentais para diferentes níveis de proficiência e valide-os com os gerentes antes de operacionalizá-los em um modelo.

Sim, mas isso requer personalização. Competências essenciais, como comunicação, geralmente são universais, mas competências funcionais para engenharia serão muito diferentes daquelas para vendas.

Você deve revisar toda a estrutura anualmente para garantir que ela ainda esteja alinhada com seus objetivos de negócios. No entanto, as avaliações de habilidades individuais devem ocorrer com mais frequência, como trimestralmente ou semestralmente, para manter os dados atualizados. /