Como integrar desenvolvedores mais rapidamente usando a IA do Amazon Q

A integração de um novo desenvolvedor é mais lenta do que a maioria das equipes espera.

👉🏼 44% das organizações afirmam que leva mais de dois meses para que novos desenvolvedores se tornem produtivos.

Acha que é um problema de talento? Na verdade, não. É um problema de lacuna de conhecimento.

No primeiro dia, os novos engenheiros enfrentam uma base de código enorme, documentação fragmentada e anos de decisões arquitetônicas das quais não participaram.

O resultado? Eles gastam muito tempo pesquisando, perguntando por aí ou esperando respostas de engenheiros seniores (e não dedicam tempo suficiente para realmente enviar o código).

Este guia mostra como usar o Amazon Q Developer, o assistente de codificação de IA da AWS, e reduzir esse atrito inicial, tornando sua base de código e contexto técnico mais fáceis de entender. Você também aprenderá como combiná-lo com o gerenciamento estruturado de fluxo de trabalho do ClickUp para criar um sistema completo de integração.

Vamos fazer com que seus desenvolvedores contribuam com código em dias, não semanas! 🤩

O que é o Amazon Q Developer?

O Amazon Q Developer é um assistente de IA da AWS projetado para ajudar os desenvolvedores a entender, construir e manter software com mais eficiência. Isso reduz diretamente um dos maiores desafios da integração: entender uma base de código desconhecida.

via AWS

Como funciona o Amazon Q Developer

Ele funciona como um plug-in diretamente no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do seu desenvolvedor, como o VS Code ou uma ferramenta JetBrains. Isso significa que a ajuda está disponível exatamente onde eles escrevem o código, eliminando a necessidade de mudar de contexto e pesquisar em outro lugar.

Ele opera de duas maneiras principais:

Primeiro, uma interface de chat permite que os desenvolvedores façam perguntas em linguagem natural. Em segundo lugar, ele fornece sugestões em linha, completando automaticamente o código à medida que digitam, com base nos padrões que aprendeu com sua base de código.

Por que usar o Amazon Q para integrar desenvolvedores?

O que o torna poderoso para a integração é que ele não é um chatbot genérico. Você o conecta às fontes de conhecimento privadas da sua empresa.

Repositórios de código: ele aprende com seu código real no GitHub, GitLab ou Bitbucket.

Documentação: extrai o contexto de seus wikis no Confluence ou SharePoint.

Rastreadores de problemas: compreende o histórico do projeto a partir do Jira ou do GitHub Issues.

Ao indexar suas informações internas, o Amazon Q fornece respostas específicas para os seus sistemas, em vez de sugestões vagas da internet pública.

👀 Você sabia? O Amazon Q não é útil apenas para acelerar a integração. Na verdade, ele foi criado para dar suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Um novo funcionário pode usá-lo para: Entenda um recurso existente

Obtenha ajuda para escrever um novo

Depure um problema

Gere testes de unidade ou até mesmo

Atualize uma parte legada do aplicativo

Eles podem começar a contribuir de forma significativa desde o primeiro dia, em vez de passar semanas apenas tentando se orientar.

Por que a integração de desenvolvedores leva muito tempo

A frustração de um processo lento de integração de desenvolvedores não é sentida apenas pelo novo contratado; é um desgaste para toda a equipe de engenharia.

💰 Imagine o seguinte: mesmo o tempo médio de adaptação de um desenvolvedor, que é de dois meses, é caro. Com um custo total de aproximadamente US$ 150 mil/ano, um novo contratado operando com cerca de 50% de produtividade nos primeiros dois meses pode custar aproximadamente US$ 12.500 em perda de produção. Multiplique isso por uma dúzia de contratações e a integração lenta rapidamente se transforma em um desperdício anual de seis dígitos para as equipes de engenharia.

A lentidão na integração de desenvolvedores é causada por gargalos comuns que se agravam com o tempo:

Dispersão da documentação: as informações importantes estão espalhadas: diagramas arquitetônicos em um wiki do Confluence, guias de API em um documento do Notion, instruções de configuração em um arquivo README e decisões cruciais enterradas em threads antigas do Slack. Não há uma única fonte de verdade, então os novos contratados passam a primeira semana em uma frustrante caça ao tesouro. as informações importantes estão espalhadas: diagramas arquitetônicos em um wiki do Confluence, guias de API em um documento do Notion, instruções de configuração em um arquivo README e decisões cruciais enterradas em threads antigas do Slack. Não há uma única fonte de verdade, então os novos contratados passam a primeira semana em uma frustrante caça ao tesouro.

Conhecimento tribal: o contexto mais crítico — o o contexto mais crítico — o conhecimento tribal ou o porquê por trás do código — muitas vezes não é registrado por escrito. Ele reside nas mentes dos seus engenheiros mais experientes. Quando eles não estão disponíveis, estão de férias ou acabam deixando a empresa, esse conhecimento se perde, e cada novo funcionário precisa redescobri-lo da maneira mais difícil.

Atrito na configuração do ambiente: apenas colocar um ambiente de desenvolvimento local em funcionamento pode ser uma tarefa árdua que leva vários dias. A Microsoft descobriu que a configuração como código pode reduzir apenas colocar um ambiente de desenvolvimento local em funcionamento pode ser uma tarefa árdua que leva vários dias. A Microsoft descobriu que a configuração como código pode reduzir a integração da estação de trabalho de 3 a 5 dias para alguns minutos . Mas, sem as ferramentas adequadas, os novos desenvolvedores ainda enfrentam dificuldades para instalar dependências, obter acesso aos repositórios certos e navegar pelo pipeline de CI/CD.

Complexidade da base de código: os aplicativos modernos raramente são simples. Um novo desenvolvedor pode se deparar com um monorepo enorme ou uma rede extensa de microsserviços. Sem um mapa claro ou ponto de entrada, é impossível saber por onde começar, o que leva a uma sensação de sobrecarga.

Como o Amazon Q Developer acelera a integração de desenvolvedores

Os novos desenvolvedores muitas vezes ficam presos em um “ciclo de descoberta”: eles não sabem o suficiente para fazer as perguntas certas. Assistentes de IA como o Amazon Q quebram esse ciclo, tornando o conhecimento institucional da sua equipe instantaneamente pesquisável. E, assim, eles transformam semanas de descobertas frustrantes em minutos de trabalho produtivo.

Como? Por meio destes três recursos principais:

Respostas instantâneas a perguntas técnicas

Suponha que seu novo desenvolvedor precise entender como funciona o fluxo de autenticação do seu aplicativo. A maneira antiga envolve postar uma pergunta em um canal público do Slack e esperar que a pessoa certa a veja... ou tentar encontrar um desenvolvedor sênior que não esteja em uma reunião. Eles podem esperar horas por uma resposta simples.

Com a interface de chat do Amazon Q, eles podem simplesmente perguntar: “Como funciona nosso fluxo de autenticação?” em linguagem simples. Como ele está conectado aos seus repositórios e wikis, ele sintetiza uma explicação clara com base no seu código e documentação reais.

Assim, o Amazon Q acelera o processo de integração de desenvolvedores, permitindo que eles encontrem respostas por conta própria e resolvam seus problemas instantaneamente.

📮ClickUp Insight: os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papos e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: experimente o ClickUp!

📚 Leia também: Ferramentas de código de IA

Sugestões de código e recomendações em tempo real

Uma das partes mais difíceis de ingressar em uma nova equipe é aprender o estilo e os padrões locais de codificação. Isso leva a um tempo extra gasto em revisões de código para corrigir questões estilísticas.

O Amazon Q oferece autocompletar código em linha, que funciona como um mentor em tempo real.

Reconhecimento de padrões: ele aprende as convenções da sua equipe, de modo que suas sugestões orientam naturalmente os novos contratados a escreverem códigos que parecem pertencer ao ambiente.

Explicação do código: um desenvolvedor pode destacar um bloco de código desconhecido e pedir ao Amazon Q para explicar o que ele faz.

via AWS

Geração de testes: também pode gerar testes unitários para um trecho de código, ajudando novos desenvolvedores a entender o comportamento esperado do código e a contribuir com testes valiosos imediatamente.

🧠 Curiosidade: a gigante de serviços financeiros DTCC relatou uma redução de 30% nos defeitos de código após adotar o Amazon Q Developer, ajudando os desenvolvedores a escreverem códigos melhores desde sua primeira tarefa.

Transformações e atualizações automatizadas de código

Os novos desenvolvedores geralmente são jogados de cabeça no trabalho, sendo designados para partes mais antigas do aplicativo, com anos de história acumulada. Eles podem ter que trabalhar com uma versão legada de uma linguagem ou uma estrutura desatualizada que nunca usaram antes.

Antes mesmo de fazerem uma pequena alteração, eles precisam primeiro entender por que o código tem essa aparência. Essa curva de aprendizado pode ser intimidante.

O Amazon Q Developer pode ajudar. Embora não automatize totalmente as atualizações em grande escala de ponta a ponta, ele pode gerar código atualizado, sugerir refatorações e sinalizar padrões desatualizados. Em vez de lutar com mudanças de sintaxe ou peculiaridades de dependência, os novos contratados podem se concentrar no que realmente importa: a lógica de negócios por trás da mudança.

Isso também é útil para conquistas menores. Um desenvolvedor pode pedir ao Amazon Q para refatorar uma função complexa para torná-la mais legível. Sua verificação de segurança integrada pode identificar vulnerabilidades no código e sugerir correções, evitando que os novos contratados introduzam acidentalmente riscos de segurança.

Os novos desenvolvedores não ficam presos a códigos legados. E essa sensação inicial de impulso faz uma grande diferença na rapidez com que eles se sentem verdadeiramente parte da equipe.

📚 Leia também: Como usar o Claude AI para codificação

Pré-requisitos para a configuração do Amazon Q Developer

Antes de implementar o Amazon Q em sua equipe, é útil estabelecer alguns fundamentos. Nada sofisticado, pense nisso como uma lista de verificação antes da lista de verificação:

Conta AWS: você precisará de uma conta AWS ativa com permissões para habilitar e configurar os serviços do Amazon Q.

Configuração de gerenciamento de identidade e acesso (IAM): isso é crucial para a segurança.

Configuração do provedor de identidade: para uso em equipe, você precisará configurar uma solução de logon único (SSO). O Amazon Q se integra ao IAM Identity Center, que oferece suporte a provedores de identidade externos via SAML ou OIDC.

Acesso ao repositório: você precisa decidir quais você precisa decidir quais fontes de conhecimento deseja que o Amazon Q aprenda.

Considerações sobre a rede: certifique-se de que os IDEs dos seus desenvolvedores possam se comunicar com os endpoints da AWS.

💡 Dica profissional: para a maioria das equipes, o nível Amazon Q Developer Pro é a escolha prática para integração em grande escala. Ele oferece os controles administrativos, a configuração organizacional e os limites de uso mais altos de que você precisa para gerenciar o acesso em toda a equipe.

Como configurar o Amazon Q Developer para sua equipe

Depois que os pré-requisitos estiverem em vigor, você estará pronto para implementar o Amazon Q Developer. A configuração em si não é complicada, mas é útil pensar nela em etapas. Em um nível geral, há três partes: instalar a extensão IDE, configurar a autenticação para sua equipe e validar que os desenvolvedores possam usar a ferramenta sem problemas em seu trabalho diário.

Uma implementação básica pode ser feita em poucas horas. No entanto, organizações maiores — ou equipes com permissões complexas — devem reservar tempo extra para testar e ajustar o acesso.

Etapa 1: instale a extensão Amazon Q Developer

A instalação é feita localmente na máquina de cada desenvolvedor. O Amazon Q é fornecido como uma extensão para IDEs populares, portanto, o processo de instalação é simples.

Os usuários do VS Code podem encontrar a extensão pesquisando por “Amazon Q” no Visual Studio Marketplace e clicando em Instalar.

via AWS

Os usuários do JetBrains IDE (IntelliJ IDEA ou PyCharm) podem instalá-lo a partir do JetBrains Marketplace ou através das configurações do IDE na seção Plugins.

Após a instalação, o desenvolvedor será solicitado a fazer login. Ele pode usar um AWS Builder ID para uso individual ou, para configurações de equipe, autenticar-se através do IAM Identity Center que você configurou anteriormente.

via AWS

Depois de autenticada, a extensão adiciona automaticamente um painel de bate-papo ao IDE e habilita sugestões de código em linha. Uma maneira rápida de verificar se está funcionando é digitar um comentário descrevendo uma função e ver se o Amazon Q começa a oferecer sugestões de código.

via AWS

Etapa 2: conecte seus repositórios de conhecimento

Esta é a etapa que transforma o Amazon Q de uma ferramenta genérica de IA em um especialista personalizado em sua base de código. Você precisa informar onde encontrar o conhecimento da sua equipe. Isso é feito no console do Amazon Q dentro da AWS.

Você verá opções para conectar várias fontes de dados. As opções comuns para integração de desenvolvedores incluem:

Repositórios de código: GitHub, GitLab, Bitbucket

Plataformas de documentação: Confluence, SharePoint ou até mesmo um site com seus wikis internos

Rastreadores de problemas: Jira, GitHub Issues

Para cada fonte, você precisará autenticar e configurar a frequência de sincronização. É importante lembrar que o processo de indexação inicial pode levar tempo, especialmente para grandes bases de código ou sites de documentação extensos, portanto, planeje-se para esse atraso.

💡 Dica profissional: embora o Amazon Q Developer tenha sido projetado para fornecer assistência contextual com base no código em que o desenvolvedor está trabalhando, é importante definir claramente as expectativas: ele não ingere ou compreende automaticamente todos os sistemas internos por padrão. A qualidade de suas respostas depende do contexto disponível por meio do ambiente e das permissões do desenvolvedor.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode ! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Etapa 3: Configure o acesso e as permissões

Com suas fontes de conhecimento conectadas, a etapa final é gerenciar como sua equipe acessa essas fontes. No console da AWS, você criará um “aplicativo Amazon Q”, que é o contêiner para a configuração da sua equipe.

Aqui, você usará o IAM Identity Center para gerenciar a autenticação dos membros da equipe e criar grupos para controlar o acesso.

📌 Por exemplo, você pode criar um grupo “Desenvolvedores Front-end” que tenha acesso apenas a repositórios front-end e um grupo “Desenvolvedores Back-end” com acesso a serviços back-end. Esse escopo do espaço de trabalho garante que as sugestões e respostas que cada desenvolvedor recebe sejam altamente relevantes para sua função.

Os controles administrativos também permitem que você:

Defina limites de uso

Habilite ou desabilite recursos específicos e

Ative o registro de auditoria para fins de conformidade

Antes de uma implementação completa, peça a alguns desenvolvedores que testem a configuração para garantir que eles possam acessar as fontes de conhecimento corretas e que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Práticas recomendadas para integrar desenvolvedores com o Amazon Q

A simples instalação de uma nova ferramenta não garante que ela será adotada. A forma como você a implementa é tão importante quanto a forma como você a configura. Para realmente acelerar a integração dos desenvolvedores, você precisa prestar atenção ao lado humano da mudança — hábitos, confiança e fluxos de trabalho diários.

As práticas recomendadas abaixo foram extraídas de implementações empresariais bem-sucedidas e se concentram em criar um impulso inicial, obter adesão e mostrar rapidamente o valor real.

Comece com uma equipe piloto

Em vez de implementar o Amazon Q em toda a sua organização de engenharia de uma só vez, comece com uma equipe piloto pequena e focada. Pode ser um único grupo ou alguns desenvolvedores de diferentes equipes. Um programa piloto ajuda a garantir um lançamento suave e em grande escala.

Quais são os benefícios?

Identifique problemas antecipadamente: você pode descobrir e corrigir quaisquer problemas de configuração ou permissões em pequena escala antes que eles afetem a todos.

Reúna feedback valioso: a equipe piloto pode fornecer feedback crucial sobre quais fontes de conhecimento são mais úteis e quais estão faltando.

Crie campeões internos: os desenvolvedores do grupo piloto se tornarão seus especialistas e evangelistas internos. Suas histórias de sucesso e experiência em primeira mão serão inestimáveis para convencer outras equipes a adotar a ferramenta.

💡 Dica profissional: para obter o maior impacto, escolha uma equipe que tenha novos contratados ingressando em breve. Isso permitirá que você avalie diretamente o efeito da ferramenta na experiência de integração deles e colete depoimentos poderosos.

Estabeleça métricas de sucesso claras

Então, como você justifica o investimento em uma ferramenta como o Amazon Q?

É claro que você precisa ser capaz de medir o impacto disso e, antes que você diga, metas vagas como “integração mais rápida” não são suficientes. Estabeleça métricas de sucesso claras que demonstrem valor tanto para sua equipe quanto para a liderança.

Considere acompanhar os seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs):

Métrica O que ele mede Tempo até o primeiro commit O tempo que um novo desenvolvedor leva para enviar sua primeira contribuição significativa de código Perguntas para os colegas de equipe Redução no número de perguntas feitas em canais públicos do Slack ou mensagens diretas para desenvolvedores seniores Confiança autoavaliada Uma pesquisa simples pedindo aos novos contratados que avaliem sua confiança e preparação após a primeira semana ou mês Uso do Amazon Q O volume de consultas e quais fontes de conhecimento conectadas estão sendo acessadas com mais frequência

Estabeleça uma linha de base para essas métricas antes de iniciar o programa piloto. Isso permitirá que você apresente dados claros e convincentes do antes e depois, comprovando a eficácia da ferramenta. Também ajuda a identificar quaisquer lacunas em suas fontes de conhecimento.

Crie impulso por meio de vitórias rápidas

Como as ferramentas são realmente adotadas? Não porque alguém disse que elas deveriam ser, mas porque alguém viu que elas funcionam.

Se um novo funcionário conseguir resolver um problema em segundos, em vez de esperar meio dia por uma resposta, isso é uma vitória.

Se o Amazon Q responder a uma pergunta que levaria horas para ser pesquisada em documentos e PRs antigos, isso é outra vantagem.

E se alguém enviar seu primeiro commit antes do esperado? Definitivamente, vale a pena notar!

Incentive sua equipe piloto a compartilhar esses momentos de revelação. Fale sobre eles. Dê destaque a eles.

Um simples canal de bate-papo no ClickUp geralmente é suficiente — um lugar para dicas rápidas, histórias do tipo “isso me poupou tempo” ou perguntas que estimulam um melhor uso. Basta provar, abertamente, que a ferramenta está fazendo seu trabalho.

Porque se um engenheiro sênior cético vê um novo colega de equipe resolver um problema com o qual ele já lutou antes, a curiosidade surge. E, uma vez que a curiosidade aparece, a adoção geralmente não fica muito atrás.

Como o ClickUp simplifica a integração de desenvolvedores junto com o Amazon Q

Embora o Amazon Q seja ótimo para ajudar os desenvolvedores a navegar pelas complexidades técnicas de uma base de código, ele não resolve todo o quebra-cabeça da integração. Um novo desenvolvedor também precisa de um plano claro e estruturado sobre o que precisa fazer, quando e com quem precisa se reunir.

O Amazon Q responde à pergunta “Como esse código funciona?”, mas não responde “No que devo trabalhar agora?”. É aí que o ClickUp se torna o parceiro ideal. 🛠️

Juntos, eles cobrem os dois lados da integração: contexto e coordenação.

De etapas dispersas a um caminho claro a seguir

A maioria dos processos de integração de desenvolvedores não é intencionalmente confusa. Eles simplesmente se tornam assim com o tempo. A lista de verificação fica em um documento. As solicitações de acesso são feitas no Slack. As notas de arquitetura ficam em outro lugar completamente diferente. Os novos contratados fazem o possível para juntar tudo, enquanto os gerentes tentam acompanhar o progresso à distância.

O ClickUp traz estrutura para essa expansão do trabalho.

Passe da dispersão do trabalho para a convergência com o ClickUp

Com o ClickUp Tasks, você pode transformar a integração em um plano claro e repetível, com tudo, desde a configuração do ambiente até a primeira revisão de código, organizado em um só lugar. Sem suposições. Sem momentos do tipo “Eu já fiz isso?”.

Os campos personalizados adicionam o contexto que geralmente fica na cabeça das pessoas: mentor designado, acesso ao repositório concedido e apresentações concluídas. São pequenos detalhes, mas do tipo que atrapalham a integração quando são esquecidos.

Torne o conhecimento utilizável, não apenas documentado

A documentação por si só não desbloqueia os desenvolvedores — a documentação acessível é que o faz.

O ClickUp Docs oferece um local centralizado para guias de integração, visões gerais da arquitetura e normas da equipe. Mas a verdadeira diferença está na forma como o Docs se conecta ao trabalho. Um novo desenvolvedor pode ler sobre um processo e ir direto para a tarefa do ClickUp onde ele se aplica, no mesmo espaço de trabalho.

Conecte seus documentos de integração às suas tarefas e projetos com o ClickUp Docs.

E quando as coisas mudam (porque elas sempre mudam), as atualizações permanecem conectadas ao fluxo de trabalho, em vez de ficarem desatualizadas.

Precisa de dicas para criar documentação técnica para manter os desenvolvedores atualizados? Este vídeo será o seu guia:

Deixe a IA cuidar do trabalho pesado

Assim como o Amazon Q, o ClickUp Brain, assistente nativo e sensível ao contexto do ClickUp, realiza muitas tarefas pesadas para tornar a integração mais simples e tranquila para todos.

Um novo funcionário está se perguntando onde encontrar algo? O Brain pode exibir a resposta com prompts em linguagem natural.

Precisa transformar uma meta de integração de alto nível em subtarefas concretas? O Brain pode elaborá-las.

Quer um resumo rápido do progresso sem precisar ficar procurando atualizações? O Brain tem isso.

Ajude os novos contratados a obter respostas por conta própria sobre políticas da empresa, melhores práticas e até mesmo a base de código com o ClickUp Brain.

Em vez de os gerentes agirem como o elo humano — respondendo às mesmas perguntas, verificando os mesmos status —, o ClickUp Brain ajuda os integradores e os novos contratados a obterem informações de forma autônoma e contextualizada.

Incorpore os Super Agentes do ClickUp como seus colegas de equipe de IA, e a integração começará a funcionar sozinha. Adicione uma data de início e as tarefas serão atribuídas. Os mentores serão notificados. Mensagens de boas-vindas serão enviadas. Ninguém precisa se lembrar das etapas — elas simplesmente acontecem.

Descubra como os Super Agentes gerenciam o trabalho para você com seus superpoderes de IA. Assista a este vídeo!

Visibilidade sem microgerenciamento

Para os gerentes, a integração geralmente parece uma caixa preta.

Está tudo dentro do planejado? Alguém está com dificuldades? Estamos prestes a perder algo importante?

Os painéis do ClickUp mudam isso. Você obtém uma visão em tempo real do progresso da integração em toda a equipe. É mais fácil descobrir quem está se adaptando bem e quem pode precisar de ajuda. Você pode até configurar cartões de IA para resumir quanto tempo os novos contratados estão levando para atingir marcos importantes, como seu primeiro commit.

Use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para resumir o desempenho dos novos contratados.

Modelos para começar com vantagem

O ClickUp vem com uma biblioteca pronta de modelos de integração que permitem que você evite o trabalho de começar do zero e crie consistência desde o primeiro dia. Escolha qualquer um desses para começar:

Acesse uma lista de tarefas pronta e passo a passo para colocar os novos contratados em dia. Configuração de conta, acesso a ferramentas, revisão de documentação, metas da primeira semana... cada tarefa recebe responsáveis e prazos claros para que você possa agir rapidamente com responsabilidade integrada.

Obtenha um modelo gratuito Organize melhor as tarefas de integração com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp.

Por ser baseado em listas de verificação, é fácil duplicar para cada novo desenvolvedor, deixando espaço para personalizar tarefas por função ou equipe.

Se sua integração dura semanas (ou meses), este modelo oferece mais estrutura para gerenciá-la de ponta a ponta. Ele inclui várias visualizações, como cronograma, progresso e fases de integração, além de campos personalizados para acompanhar mentores, departamentos, datas de início e status de conclusão.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um fluxo de trabalho de integração pronto para uso para acelerar a integração de novos funcionários com o modelo de integração de funcionários do ClickUp.

Isso é especialmente útil para equipes que desejam ter visibilidade do progresso da integração de vários funcionários ao mesmo tempo.

Projetado para equipes distribuídas, este modelo se concentra em substituir conversas informais por clareza. Ele combina tarefas claramente sequenciadas, check-ins assíncronos e documentação centralizada para que os funcionários remotos sempre saibam o que é esperado deles a seguir.

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu processo de integração remota de forma rápida e fácil com o modelo de integração remota do ClickUp.

O resultado: menos mensagens no Slack, menos incertezas e uma experiência mais consistente, independentemente de onde a pessoa esteja se juntando à equipe.

🤝 Lembrete amigável: cada modelo oferece uma base de trabalho na qual você pode incorporar automações, o ClickUp Brain e fluxos de trabalho específicos da equipe à medida que a integração amadurece.

Transforme a integração de desenvolvedores em um sistema, não em uma correria

O Amazon Q ajuda os desenvolvedores a se moverem mais rapidamente dentro da base de código. O ClickUp garante que tudo ao redor desse código — tarefas, conhecimento, pessoas e progresso — funcione com a mesma facilidade.

Juntos, eles transformam a integração de uma experiência fragmentada em um sistema. Um sistema em que os novos desenvolvedores gastam menos tempo tentando entender as coisas e mais tempo realizando trabalhos significativos.

Quer ver por si mesmo? Obtenha sua conta gratuita do ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

A configuração inicial do Amazon Q pode ser feita em poucas horas, mas o tempo que a ferramenta leva para indexar totalmente suas fontes de conhecimento varia de acordo com o tamanho dos seus repositórios. Os desenvolvedores podem começar a usar os recursos de bate-papo e sugestão de código imediatamente após a instalação da extensão IDE.

O Amazon Q oferece suporte a uma ampla variedade de linguagens de programação populares, incluindo Python, Java, JavaScript, TypeScript e C#. A profundidade do suporte e a qualidade das sugestões são maiores para as linguagens comumente usadas em ambientes AWS.

Você pode conectar seus documentos do ClickUp como fonte de conhecimento para o Amazon Q, o que permite que ele inclua a documentação de processos e o contexto do projeto da sua equipe em suas respostas. Isso cria um fluxo de trabalho em que o gerenciamento de tarefas e a assistência de código trabalham juntos para apoiar a integração.

O nível gratuito foi projetado para desenvolvedores individuais e oferece recursos básicos. Para a integração de equipes, o nível Pro é normalmente necessário, pois inclui recursos administrativos essenciais, como controles organizacionais, limites de uso mais altos e a capacidade de personalizar fontes de conhecimento para diferentes equipes.