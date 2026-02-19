Como consolidar sua pilha de tecnologias de marketing em 2026

Atualmente, uma organização média utiliza 75 ferramentas de tecnologia de marketing diferentes. E dois em cada três profissionais de marketing utilizam mais de 16 aplicativos apenas para realizar suas tarefas diárias.

Se você achava que a proliferação de ferramentas era um problema para os profissionais de marketing, espere até ouvir isso: o verdadeiro problema é que essas ferramentas não se comunicam entre si.

Uma pesquisa recente da Gartner mostra que apenas cerca de 49% das ferramentas em uma pilha de tecnologia de marketing típica são usadas ativamente. Isso significa que metade da pilha está adicionando custo e complexidade sem contribuir com seu peso.

Então, qual é a solução?

É tão intuitivo, mas tão difícil de implementar: a consolidação de ferramentas.

É por isso que, nesta publicação, vamos detalhar o processo de consolidação da pilha de tecnologias de marketing. Vamos compartilhar como combinar sua pilha com uma IA que realmente entende seu trabalho ajuda as equipes a se moverem mais rapidamente, permanecerem alinhadas e, finalmente, obterem valor real da IA.

O que é a consolidação da pilha de tecnologias de marketing?

A consolidação da pilha de tecnologias de marketing é o processo de substituir aplicativos de marketing dispersos e de finalidade única por uma plataforma unificada. Isso reúne suas principais funções de marketing, como gerenciamento de projetos, criação de conteúdo, acompanhamento de campanhas e colaboração em equipe, em um único ambiente conectado.

A consolidação cria uma única fonte de verdade para todo o seu trabalho de marketing.

Isso não significa se contentar com uma ferramenta multifuncional e desajeitada que faz tudo mal. Significa escolher um espaço de trabalho moderno e convergente, onde recursos especializados são construídos sobre uma base compartilhada, dando à sua equipe e à sua IA todo o contexto necessário para ter sucesso.

Substitua mais de 20 ferramentas por um único e poderoso espaço de trabalho dentro do ClickUp.

A maioria das pilhas cresceu organicamente — uma ferramenta para planejamento, outra para conteúdo, outra para aprovações, outra para relatórios. No papel, parece poderoso. Na prática, é exaustivo. Porque quando seu contexto está espalhado por toda parte, você acaba perdendo o ímpeto.

Os silos de dados fragmentam a sua visão do cliente

Quando os dados dos seus clientes estão espalhados por uma dúzia de plataformas diferentes — seu CRM, ferramenta de e-mail, software de análise e aplicativos de mídia social —, você nunca consegue ter uma visão completa do mapa da experiência do usuário. Isso força sua equipe a tomar decisões críticas de marketing com base em informações parciais, transformando a personalização em um jogo de adivinhação.

Tentar calcular a atribuição da campanha se torna um pesadelo de exportar planilhas e juntar dados manualmente, deixando você com uma visão desatualizada e incompleta do que realmente está funcionando.

A IA genérica cria um “workslop” fora da marca

Usar ferramentas genéricas de IA treinadas na internet pública é como pedir a um estranho para escrever seu texto de marketing. Eles não conhecem a voz da sua marca, o posicionamento único do seu produto ou quais mensagens tiveram repercussão junto ao seu público no passado.

O resultado é o “workslop” — conteúdo gerado por IA que preenche tecnicamente a página, mas carece da personalidade e do insight específicos que tornam o marketing eficaz. Sua equipe acaba gastando tanto tempo editando esse resultado genérico quanto gastaria escrevendo-o do zero, contrariando o objetivo inicial do uso da IA.

A única solução é uma IA conectada ao seu espaço de trabalho real — seus briefings, diretrizes de marca e campanhas de sucesso.

🔑 Conclusão principal: a IA conectada produz conteúdo alinhado à marca porque tem contexto; a IA desconectada produz conteúdo de preenchimento porque é tudo o que ela conhece.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual elas são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas isso não acontece com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

A mudança de contexto mata o ímpeto criativo

👀 Você sabia? 68% dos funcionários afirmam que não têm tempo suficiente para se concentrar sem interrupções durante o expediente.

Sempre que um profissional de marketing precisa alternar entre o plano do projeto, um aplicativo de documentos separado para encontrar o briefing e uma ferramenta de chat para obter feedback, ele perde o foco. Essa constante mudança de contexto cria uma carga cognitiva pesada, esgotando a energia mental que deveria ser dedicada ao trabalho criativo.

Custos ocultos se acumulam em assinaturas desconectadas

O problema de uma pilha de tecnologia fragmentada vai muito além das taxas de assinatura óbvias. Ferramentas desconectadas criam uma rede de custos ocultos que drenam seu orçamento e produtividade. Isso inclui:

Entrada duplicada de dados: inserir manualmente as mesmas informações em vários sistemas

Sincronização manual: perder horas tentando manter os dados alinhados entre plataformas, geralmente com planilhas desorganizadas

Manutenção da integração: pagar desenvolvedores para corrigir APIs e webhooks com defeito

Tempo de treinamento: integrar os membros da equipe a várias plataformas diferentes, cada uma com sua própria curva de aprendizado

🔑 Conclusão principal: esses custos raramente aparecem como um único item em um relatório orçamentário, o que os torna fáceis de ignorar. Mas, quando somados, o custo total de propriedade de um conjunto fragmentado costuma ser surpreendentemente alto. As empresas desperdiçam, em média, US$ 21 milhões por ano apenas com licenças SaaS não utilizadas.

Quando suas ferramentas e equipes operam com um contexto compartilhado em um espaço de trabalho unificado, esses pontos fracos se transformam em vantagens poderosas.

Consistência da marca em todos os pontos de contato

Cores fora do padrão e mensagens desatualizadas que prejudicam o reconhecimento da marca acabam entrando nas campanhas quando as diretrizes ficam esquecidas em um PDF. Uma pilha consolidada mantém os padrões da marca próximos ao trabalho em si. Assim, as equipes consultam a voz, os recursos visuais e as mensagens corretas durante a criação, e não depois.

💡 Dica profissional: Imponha consistência visual e tonal para cada nova campanha, postagem de blog ou gráfico social com os modelos do ClickUp. Garanta que todo o conteúdo esteja alinhado com a marca antes de ser publicado usando os fluxos de trabalho integrados de revisão e aprovação do ClickUp. Sua equipe, parceiros e clientes podem revisar e comentar diretamente sobre o trabalho em contexto completo (não em uma sequência de e-mails confusa). Anote arquivos multimídia e PDFs para facilitar a colaboração usando o Proofing no ClickUp.

IA que realmente conhece o seu negócio

Ferramentas genéricas de IA são um beco sem saída. Elas não conseguem produzir um ótimo conteúdo de marketing porque não têm contexto sobre o seu negócio. A IA conectada pode pesquisar instantaneamente todo o seu espaço de trabalho, consultar campanhas anteriores e entender a voz única da sua marca.

A IA conectada que entende o seu negócio é possível com o ClickUp Brain e os AI Super Agents. Não se trata de integrações adicionais, mas de recursos nativos de IA que utilizam o contexto específico do seu espaço de trabalho.

🌟 Use-as para:

Elabore briefings criativos com base no que funcionou no último trimestre.

Obtenha textos para mídias sociais que combinam perfeitamente com o tom da sua marca e

Obtenha insights de todas as suas campanhas (já que o Brain e os Agentes podem acessar suas tarefas, documentos e conversas no seu espaço de trabalho do ClickUp).

Obtenha respostas instantâneas sobre suas campanhas — planos, progresso e desempenho — com o ClickUp Brain.

Execução mais rápida de campanhas, desde o briefing até o lançamento

Transferências intermináveis e custos de coordenação atrasam a execução de campanhas e adiam lançamentos.

A consolidação elimina essas lacunas:

Os resumos fluem diretamente para as tarefas

O feedback permanece vinculado ao trabalho

As atualizações de status ficam visíveis sem precisar procurar as pessoas

💡 Dica profissional: crie um pipeline contínuo, do briefing à execução, com o ClickUp Automations. 📌 Por exemplo, você pode definir uma automação para criar automaticamente uma estrutura completa de tarefas com responsáveis e prazos assim que um briefing criativo em um documento do ClickUp for aprovado. Para levar sua automação ainda mais longe, experimente a automação de e-mail com o modelo do ClickUp para otimizar tarefas repetitivas de campanha.

Visibilidade clara do ROI em todos os canais

É quase impossível conectar o trabalho árduo da sua equipe aos resultados reais da empresa quando os dados estão dispersos.

As equipes passam horas coletando dados, reconciliando números e explicando lacunas. Uma pilha consolidada une a execução e os resultados, para que os líderes possam ver o que está prejudicando e o que está impulsionando os resultados, sem esperar por relatórios manuais.

💡 Dica profissional: veja o desempenho da campanha em tempo real junto com as tarefas e os fluxos de trabalho que a produziram, criando painéis personalizados do ClickUp. Isso dá à sua equipe e à liderança uma compreensão clara e imediata de quais canais, tipos de conteúdo e estratégias estão proporcionando o maior retorno sobre o investimento em marketing. Personalize relatórios perfeitos para qualquer coisa, desde o desempenho da campanha até a produtividade da equipe e muito mais com os painéis do ClickUp.

Por que a IA conectada supera as soluções pontuais desconectadas

A diferença entre uma ferramenta de redação de IA autônoma e uma IA incorporada ao seu espaço de trabalho é simples: contexto. Uma ferramenta de IA desconectada só sabe o que você cola na caixa de prompt. Cada vez que você a usa, começa do zero, alimentando-a manualmente com as informações necessárias para que ela faça seu trabalho.

Por outro lado, uma IA conectada tem um contexto persistente. É como a diferença entre contratar um novo freelancer para cada projeto e ter um membro experiente da equipe que participou de todas as reuniões. O freelancer pode ser habilidoso, mas levará tempo para desenvolver o conhecimento profundo do negócio necessário para produzir um trabalho verdadeiramente estratégico.

🎥 Para entender melhor o panorama das ferramentas de marketing de IA e como elas podem se encaixar em sua estratégia geral, assista a esta visão geral das opções disponíveis e seus recursos.

A inteligência completa do espaço de trabalho é o que uma IA conectada como o ClickUp Brain oferece.

Obtenha sugestões baseadas em IA para otimização de campanhas com o ClickUp Brain.

Ela aprende com seus projetos, os padrões de colaboração da sua equipe, os ativos da sua marca e seus dados históricos de desempenho. É isso que permite que ela vá além do “workslop” genérico e produza conteúdo genuinamente perspicaz e pronto para ser publicado.

Capacidade Soluções pontuais desconectadas Espaço de trabalho de IA conectado Consistência da voz da marca Engenharia manual de prompts todas as vezes Aprenda com o seu conteúdo existente Insights entre campanhas Exportação e análise manual de dados Revela padrões automaticamente a partir dos dados da campanha armazenados em seu espaço de trabalho. Pipeline do briefing ao conteúdo Várias transferências de ferramentas Automatizado em um único espaço de trabalho Retenção de contexto Revela padrões automaticamente a partir dos dados de campanha armazenados em seu espaço de trabalho Baseia-se no conhecimento acumulado

A consolidação da pilha de tecnologias não é um projeto de fim de semana, mas também não precisa ser uma iniciativa dolorosa que leva anos. Priorize ganhos rápidos com esta abordagem passo a passo:

Primeiro, você precisa saber com o que está trabalhando. Documente todas as ferramentas que sua equipe de marketing usa, incluindo os aplicativos de “TI paralela” que as pessoas adotaram sem aprovação oficial.

Para cada ferramenta, observe:

Sua principal função

Quem usa isso?

Quanto custa e

Seja realmente essencial

✅ Crie uma matriz simples com suas ferramentas em um eixo e suas principais funções de marketing (por exemplo, gerenciamento de projetos, criação de conteúdo, análise, colaboração) no outro. Isso destacará imediatamente onde você tem ferramentas redundantes fazendo o mesmo trabalho, revelando as oportunidades mais claras para consolidação.

Etapa 2: Mapeie seus principais fluxos de trabalho de marketing

Antes de corrigir um processo defeituoso, você precisa enxergá-lo claramente. Use o mapeamento de processos para visualizar os fluxos de trabalho mais importantes da sua equipe, como planejamento de campanhas, criação de conteúdo e análises de desempenho. Para cada fluxo de trabalho, identifique todas as etapas, todas as transferências entre pessoas ou ferramentas e todos os pontos em que ocorrem atrasos ou atritos. Essa análise de processos revela o verdadeiro custo da fragmentação.

✅ Use os quadros brancos do ClickUp para mapear visualmente todas as etapas de uma campanha, desde a recepção até o lançamento. Você pode representar transferências, aprovações e trocas de ferramentas usando várias formas, notas adesivas e fontes de texto. Incorpore tarefas, vincule documentos e marque proprietários diretamente no quadro, transformando um diagrama simples em um sistema interativo e dinâmico. Isso torna o atrito impossível de ignorar. Se um fluxo de trabalho alternar entre três ferramentas antes que o conteúdo seja aprovado, você perceberá isso imediatamente e saberá exatamente onde a consolidação gera vantagens.

Etapa 3: Defina seus recursos indispensáveis

Consolidação não significa livrar-se de todas as ferramentas especializadas. O objetivo é ter menos ferramentas que sejam melhor integradas. Faça uma lista dos recursos sem os quais sua equipe não pode funcionar.

Seja totalmente honesto e específico.

📌 Por exemplo, “precisar programar publicações nas redes sociais” é diferente de “precisar programar carrosséis nativos no Instagram com respostas automáticas ao primeiro comentário”.

Separar o que é “indispensável” do que é “desejável” ajudará você a avaliar novas plataformas de maneira eficaz e decidir quais ferramentas especializadas valem a pena manter.

Etapa 4: Avalie as plataformas quanto à IA nativa e ao nível de integração

Se a IA faz parte da sua estratégia, essa etapa é imprescindível.

Quando estiver pronto para avaliar novas plataformas, priorize duas áreas principais: IA nativa e profundidade de integração.

IA nativa: isso significa que a IA é incorporada diretamente à plataforma, não adicionada como um complemento de terceiros. Uma IA nativa pode acessar todos os dados do seu espaço de trabalho, entender seus fluxos de trabalho e aprender com o trabalho da sua equipe ao longo do tempo.

Profundidade da integração: para as ferramentas especializadas que você decidir manter, você precisa de uma para as ferramentas especializadas que você decidir manter, você precisa de uma plataforma central com integrações robustas e pré-construídas. Isso garante que os dados continuem fluindo perfeitamente de volta para sua única fonte de verdade, em vez de criar uma proliferação de trabalho

É por isso que muitas equipes agora priorizam espaços de trabalho convergentes com IA integrada, para que os agentes possam ajudar no planejamento, na elaboração, na síntese e na geração de relatórios usando o contexto real. É também por isso que soluções prontas para uso, como o ClickUp Accelerator, se concentram na IA que é ativada dentro do trabalho diário, e não sobreposta a ele.

🧠 Curiosidade: o ClickUp substituiu três ou mais ferramentas para cerca de 41% dos nossos usuários! E aqui estão alguns outros benefícios de consolidar sua pilha de tecnologia com o ClickUp:

Consolidando a pilha de tecnologias de marketing com o ClickUp Accelerator para equipes de marketing

Com o ClickUp Accelerator for Marketing Teams, você começa em um espaço de trabalho convergente pré-construído (mas personalizável) onde planejamento, execução, colaboração, relatórios e IA já funcionam juntos.

Veja como isso aumenta sua produtividade desde o primeiro dia:

Superagentes de IA específicos para cada departamento (prontos no lançamento) O ClickUp Accelerator inclui mais de 10 agentes de marketing pré-construídos, tais como: Agente Creative Brief Builder : transforma solicitações recebidas em briefings estruturados e alinhados com a marca Agente Social Post Generator : redige e refina textos para redes sociais com o contexto da marca Agente Brand Checker : verifica o tom, as mensagens e o alinhamento com as diretrizes

Creative Brief Builder Agent : transforma solicitações recebidas em briefings estruturados e alinhados à marca

Agente gerador de publicações sociais : redige e refina textos sociais com o contexto da marca

Brand Checker Agent: verifica o tom, as mensagens e o alinhamento com as diretrizes

Creative Brief Builder Agent : transforma solicitações recebidas em briefings estruturados e alinhados à marca

Agente gerador de publicações sociais : redige e refina textos sociais com o contexto da marca

Brand Checker Agent: verifica o tom, as mensagens e o alinhamento com as diretrizes

ClickUp Brain (IA contextual) A IA funciona diretamente dentro do espaço de trabalho, consultando documentos, tarefas, campanhas anteriores e cronogramas existentes, para que o resultado seja relevante e não genérico.

Pesquisa de IA da Connected Enterprise Encontre instantaneamente tarefas, documentos, comentários, painéis e anexos em todo o espaço de trabalho, reduzindo o tempo gasto na busca por ativos ou decisões antigas. Encontre instantaneamente tarefas, documentos, comentários, painéis e anexos em todo o espaço de trabalho, reduzindo o tempo gasto na busca por ativos ou decisões antigas.

Fluxos de trabalho e aprovações automatizados Use Use o ClickUp Automations para acionar a criação de tarefas, encaminhar conteúdo para revisão, notificar as partes interessadas e atualizar status automaticamente.

Painéis para visibilidade em tempo real Acompanhe o progresso da campanha, as cargas de trabalho e os bloqueadores em tempo real, para que os líderes não precisem de relatórios semanais para entender o que está acontecendo.

ClickUp AI Notetaker Transforme reuniões em resumos, decisões e tarefas atribuídas automaticamente

Por que isso é importante

O Accelerator ajuda as equipes de marketing a entrarem em operação em dias, não em meses. Ele reduz primeiro a proliferação de ferramentas e, em seguida, ativa a IA dentro do trabalho. Isso torna mais fácil para as equipes confiarem nos resultados e para os líderes verem os resultados rapidamente.

O ClickUp eliminou nossa dependência de 4-5 ferramentas separadas (Trello para tarefas, Confluence para documentos, planilhas separadas para OKRs, etc.). Essa consolidação reduz a troca de contexto, melhora a visibilidade entre os departamentos e cria uma única fonte de verdade para o status do projeto. Por exemplo, nossa equipe de sucesso do cliente agora vincula as pontuações de saúde do cliente diretamente às tarefas de renovação, acionando lembretes automáticos com base nos dados de uso da nossa plataforma. A liderança usa painéis em tempo real para monitorar a saúde do pipeline e a largura de banda da equipe durante as fases de expansão. A economia de custos com a consolidação de ferramentas por si só já justificou o investimento, mas o verdadeiro ROI vem da tomada de decisões mais rápida e da redução de falhas na transferência de tarefas.

Etapa 5: migre os dados e treine sua equipe em fases

Não tente fazer tudo de uma vez. Uma migração em fases é a chave para uma transição bem-sucedida. Comece com um fluxo de trabalho ou uma equipe, comprove o valor e, então, expanda a partir daí. Uma implementação em fases típica pode ser assim:

Fase 1: Mude o gerenciamento de projetos e a colaboração da equipe Fase 2: Consolide os fluxos de trabalho de conteúdo, incluindo briefings, rascunhos e aprovações Fase 3: Conecte análises e crie painéis de desempenho Fase 4: Ative totalmente e treine a equipe nas capacidades de IA

Etapa 6: Avalie os resultados e otimize continuamente

Antes de começar, defina o que é sucesso. As principais métricas podem incluir:

Tempo desde o briefing até o lançamento

O número de ferramentas em uso ativo

Pontuação de satisfação da equipe e

Desempenho real da campanha

Acompanhe essas métricas ao longo do processo de consolidação para demonstrar o impacto de seus esforços.

A consolidação não é um projeto único, mas um processo contínuo de otimização.

Um gerente de campanha começa o dia abrindo um espaço de trabalho unificado em vez de dez guias diferentes.

Eles veem todas as campanhas ativas, todas as aprovações pendentes e todos os conteúdos em andamento em um único painel. ✨

Eles pedem à IA do espaço de trabalho sensível ao contexto que redija um texto para as redes sociais para um lançamento futuro. A IA já tem o briefing da campanha, entende a voz da marca e sabe quais mensagens tiveram bom desempenho em lançamentos semelhantes no passado. O texto que ela gera está 90% pronto, não 10%.

Isso acontece quando suas ferramentas compartilham o contexto em vez de fragmentá-lo.

Sua equipe passa de reativa — buscando atualizações e compilando relatórios manualmente — para proativa, com insights exibidos automaticamente e fluxos de trabalho que funcionam sozinhos.

🌟 Exemplo: a equipe de mídia social da Cartoon Network consolidou o planejamento, a colaboração e a execução no ClickUp, substituindo ferramentas dispersas por um espaço de trabalho compartilhado. Como resultado, eles conseguiram gerenciar o dobro de canais sociais com a mesma equipe e lançar campanhas meses antes do previsto — um sinal claro de maior eficiência e coordenação. Qualquer membro da equipe de marketing global pode encontrar o plano de publicação nas redes sociais, o plano do YouTube e o documento de estratégia, e pode até mesmo obter o link para o nosso relatório de mídia social. Eles podem voltar e ver relatórios de campanhas antigas e entender o que funcionou e o que não funcionou. Qualquer membro da equipe de marketing global pode encontrar o plano de publicação nas redes sociais, o plano do YouTube e o documento de estratégia, e pode até mesmo obter o link para o nosso relatório de mídia social. Eles podem voltar e ver relatórios de campanhas antigas e entender o que funcionou e o que não funcionou.

Consolidando a pilha de tecnologias de marketing com o ClickUp

O ClickUp é o primeiro ClickUp Converged AI Workspace do mundo — uma plataforma única e segura onde projetos, documentos, conversas e análises coexistem com IA contextual incorporada como camada de inteligência. Ele foi projetado para reunir seu gerenciamento de projetos, documentos, colaboração e IA em uma única plataforma. Para equipes de marketing, isso elimina a fragmentação que prejudica a produtividade e a criatividade.

Substitua várias ferramentas desconectadas por um único hub conectado no ClickUp. Execute suas campanhas do início ao fim com recursos dedicados para gerenciamento de campanhas, calendários de conteúdo do ClickUp e fluxos de trabalho de aprovação. E para as poucas ferramentas especializadas que você precisa manter, todo o seu trabalho e dados permanecem conectados à sua fonte central de verdade por meio de integrações profundas do ClickUp.

Elimine a proliferação de martech e forneça à sua IA o contexto de que ela precisa. Experimente o ClickUp gratuitamente!

Perguntas frequentes (FAQs)

Reduzir ferramentas é uma simples subtração, enquanto a consolidação da pilha de tecnologia é uma substituição estratégica. A consolidação anda de mãos dadas com a escolha de uma plataforma unificada que pode lidar com várias funções com contexto compartilhado. Não se limita a eliminar software e forçar sua equipe a fazer mais com menos.

A maioria das equipes de marketing de médio porte pode concluir uma consolidação inicial em um a três meses. Uma abordagem em fases é fundamental, começando com o gerenciamento de projetos, passando para os fluxos de trabalho de conteúdo e, finalmente, ativando a análise e a IA.

A consolidação tradicional se concentrava em reduzir o número de ferramentas. A consolidação baseada em IA prioriza a criação de um contexto unificado que torna suas ferramentas de IA muito mais úteis, permitindo que a plataforma se torne mais inteligente à medida que sua equipe a utiliza.

O objetivo não é substituir todas as ferramentas especializadas. Trata-se de reduzir a fragmentação sempre que possível e garantir uma integração profunda das ferramentas essenciais e especializadas que você mantém.