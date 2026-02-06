Como usar o Grok para criar threads

Se você gerencia conteúdo no X, antigo Twitter, suas melhores ideias para threads podem começar com uma rápida conclusão das conversas com os clientes. O problema é que sua atenção é desviada antes que você possa transformar essas informações em pontos-chave claros que impulsionem o engajamento.

Uma pesquisa da Microsoft descobriu que os funcionários são interrompidos a cada dois minutos durante o horário de trabalho, totalizando 275 vezes por dia.

Esse nível de distração torna mais fácil se repetir e perder o que é importante, fazendo com que seu tópico pareça mais um brainstorm do que um recurso de campanha.

O Grok AI, um modelo de IA generativa conversacional, pode pesquisar publicações públicas no X e executar uma pesquisa na web em tempo real, ajudando você a se manter atualizado sobre os tópicos em alta. Dessa forma, você sabe o que as pessoas estão procurando e como deve ser sua próxima publicação.

Neste guia, vamos orientá-lo sobre como usar o Grok para planejar um tópico e refinar a versão final para impulsionar a tração.

⭐ Modelo em destaque Se você deseja que seus tópicos deixem de parecer postagens pontuais, insira seu planejamento no modelo de mídia social do ClickUp. Esse modelo oferece uma maneira consistente de capturar ideias e encaminhar rascunhos para revisão por toda a sua equipe. Obtenha um modelo gratuito Selecione vários itens para importar para seus tópicos com o modelo de mídia social do ClickUp.

O que é o Grok e por que usá-lo para criar tópicos?

O Grok é o chatbot da xAI dentro do X. Você pode usá-lo para debater ideias, estruturar seu tópico e extrair novos contextos de publicações públicas do X e da web em geral, o que é útil quando você está escrevendo sobre tendências ou tópicos em rápida evolução.

Uma advertência importante: o Grok ainda pode errar nos detalhes ou simplificar demais as fontes. Trate os resultados como um rascunho, não como uma verificação de fatos. Se você estiver citando estatísticas, citações, alegações de produtos ou comparações com concorrentes, verifique antes de publicar.

✅ Veja o que o Grok realmente faz de melhor na criação de tópicos:

Extraindo o contexto atual de publicações públicas do X e da web (útil para tópicos baseados em tendências)

Transformando conteúdos longos em um esboço de tópico (relatórios, anúncios, publicações em blogs)

Escreva ganchos e estruturas em diferentes tons (incluindo espirituoso, se a voz da sua marca permitir).

Ajudando os tópicos técnicos a ficarem mais claros (explicando conceitos de código e simplificando a redação)

Mantenha o contexto do seu rascunho em um único lugar para que você possa iterar sem precisar explicar tudo novamente.

🧠 Você sabia? A documentação do desenvolvedor do X observa que a maioria das postagens pode conter até 280 caracteres, e alguns caracteres podem ser contados de maneira diferente, dependendo de seu peso.

O que torna um tópico X de alto desempenho?

Um tópico X de alto desempenho mantém as pessoas lendo além da sua primeira postagem. Em seguida, ele as recompensa com um contexto útil e uma conclusão clara. Um tópico é uma série de postagens conectadas de uma pessoa que permite adicionar contexto ou expandir um ponto.

Para profissionais de marketing e criadores, esse formato funciona porque você pode explicar conceitos em pequenas etapas e ainda assim chegar a uma ação clara. Sua introdução deve prometer um retorno específico e fazer com que o leitor continue lendo.

✅ Veja o que geralmente impulsiona a tração em um tópico X:

Comece com um objetivo claro na primeira postagem para que os leitores saibam o que vão encontrar se continuarem lendo.

Defina uma estrutura simples para que suas ideias não se dispersem e seus pontos principais permaneçam fáceis de acompanhar.

Escreva cada postagem como um pensamento completo para que as pessoas que derem uma olhada rápida ainda entendam a mensagem principal, mesmo que não leiam todas as partes.

Adicione provas sempre que possível , como um link de fonte ou um dado rápido, para que o tópico pareça fundamentado.

Transforme recursos longos em threads dividindo um artigo ou uma atualização de produto em postagens menores que se complementam.

Solicite respostas com uma pergunta ou uma opinião clara, para obter respostas e acompanhamentos que mantenham a conversa ativa.

Analise o tempo e a distribuição, pois os resultados variam de acordo com o seu público e região. Portanto, você deve testar o que funciona melhor para a sua conta.

Se você fizer isso corretamente, poderá economizar tempo na criação de conteúdo, pois um tópico pode se tornar uma postagem curta e um trecho de habilitação de vendas sem precisar reescrever tudo do zero.

Como usar o Grok para criar tópicos?

A maneira mais confiável de usar o Grok é tratá-lo primeiro como um assistente de pesquisa e, em segundo lugar, como um redator. Obtenha as informações corretas, defina a estrutura e, em seguida, redija o rascunho.

✅ Aqui estão algumas etapas a serem seguidas para usar o Grok AI para a criação de tópicos:

Comece com o resultado : decida o que você deseja: cliques em links, respostas de um público específico, inscrições, conscientização ou debate.

Cole apenas o contexto que importa : público, tópico, oferta, ângulo e o que evitar. Se você deseja uma voz consistente, cole 2 a 3 exemplos de postagens.

Peça ao Grok para obter primeiro informações em tempo real : se o tópico depender de tendências, peça ao Grok para analisar publicações públicas no X e na web e, em seguida, resumir os padrões com as fontes.

Esboço antes da redação : peça um plano de 8 a 12 postagens, em que cada postagem tenha uma ideia e uma transição clara.

Rascunho com restrições : especifique: número de postagens, tom e comprimento máximo de caracteres por postagem (recomendo 240–260 para deixar espaço para links)

Faça uma verificação de qualidade : peça ao Grok para sinalizar: alegações a serem verificadas, pontos fracos, repetições e provas ausentes.

Publique e reutilize o que funcionou: após a publicação, resuma as respostas e cite as postagens, depois crie o próximo tópico com base no que as pessoas perguntaram.

Exemplos práticos do Grok

Aqui estão 12 prompts de IA do Grok criados para profissionais de marketing e criadores para cenários específicos. Cada um deles ajuda você a usar o Grok para passar da pesquisa ao vivo para um tópico estruturado:

Execute uma varredura de acesso à Internet em tempo real para “notas de reunião de IA” na web e publicações públicas do X, depois resuma os oito principais pontos de discussão em pontos-chave que eu possa usar para um tópico do X. Produza dez publicações de tópicos, cada uma com menos de 260 caracteres, com um link de fonte em pelo menos seis publicações, além de uma pequena lista de afirmações que precisam de verificação.

Escreva um tópico focado no criador sobre “como escrever ganchos melhores no X”. Pesquise tópicos em alta para encontrar formatos de ganchos que estão funcionando no momento, depois resuma 7 padrões e gere 10 postagens com um exemplo de gancho por postagem, além de 5 respostas espirituosas para os comentários em um tom profissional.

Crie um tópico de lançamento de produto para uma startup que está lançando “preços baseados no uso”. Use o Grok para obter respostas atualizadas sobre as reclamações dos compradores em relação às mudanças nos preços e, em seguida, gere 11 postagens que expliquem a mudança, reduzam a confusão e incluam uma postagem que lide com a objeção mais difícil.

Use o Grok AI para debater ideias para um tópico B2B sobre “por que a integração falha no SaaS”. Obtenha dados em tempo real sobre reclamações comuns de integração a partir de publicações públicas no X, resuma os padrões e, em seguida, escreva um tópico de nove publicações que inclua um exemplo concreto e uma lista de verificação.

Pesquise na web e em publicações públicas do X o que está em alta sobre “Grok vs ChatGPT” no momento e, em seguida, crie um tópico que explique os conceitos de forma clara para fundadores que estão avaliando ferramentas de IA. Produza 12 publicações, incluindo três explicações rápidas, e termine com uma pergunta que incentive comentários.

Use o Grok AI de forma eficaz para criar um tópico que transforme um artigo longo em postagens. Tópico: “O custo oculto da mudança de contexto para equipes de marketing”. Obtenha dados em tempo real de fontes confiáveis sobre interrupções e produtividade, resuma os pontos principais e, em seguida, crie um tópico de 12 postagens com links curtos para as fontes e sem informações desnecessárias.

Escreva um tópico para gerentes de mídia social sobre “operações de conteúdo para uma equipe enxuta”. Use a web para encontrar insights atuais do setor sobre atrasos na aprovação e ciclos de revisão, resuma em 6 pontos principais e, em seguida, gere 10 postagens que pareçam acionáveis e mensuráveis.

Crie um tópico sobre “como identificar conteúdo superficial de IA”. Pesquise na web orientações atuais sobre divulgação de IA, sinais de qualidade e verificações editoriais e, em seguida, escreva nove posts que expliquem os conceitos, incluam uma mini rubrica e terminem com um convite aos leitores para compartilharem suas melhores verificações.

Crie um tópico que compare duas abordagens de entrada no mercado: “crescimento liderado pela comunidade vs aquisição paga”. Obtenha dados em tempo real sobre exemplos recentes de publicações públicas no X, resuma os melhores argumentos de ambos os lados e, em seguida, gere 13 publicações que permaneçam equilibradas e terminem com uma estrutura de decisão.

Escreva um tópico técnico para desenvolvedores sobre “como otimizar a legibilidade do código ao compartilhar trechos no X”. Explique conceitos com explicações rápidas, inclua três transformações curtas de código em formato somente texto e formate o tópico em dez postagens que sejam fáceis de ler.

Você deve criar um tópico sobre tendências do setor que permaneça atualizado e útil para os leitores B2B. Extraia sinais recentes dos seus links de pesquisa salvos e resuma a tendência mais importante na criação de conteúdo de mídia social para 2026. Em seguida, escreva um tópico de 13 postagens que explique o que mudou, por que isso é importante e o que as equipes devem ajustar neste trimestre. Sinalize quaisquer afirmações que precisem de verificação antes da publicação.

Você deve criar um tópico de “operações de conteúdo” que os fundadores e criadores possam realmente implementar. Escreva um tópico de 11 postagens sobre como executar um fluxo de trabalho social semanal dentro do ClickUp usando um Doc para briefings, tarefas para produção e uma etapa de aprovação que evite reescritas de última hora. Mantenha cada postagem prática e termine com uma lista de verificação semanal simples.

📮 ClickUp Insight: 70% dos gerentes usam briefings detalhados do projeto para definir expectativas, 11% confiam nas reuniões iniciais da equipe e 6% adaptam as reuniões iniciais do projeto com base nas tarefas e na complexidade. Isso significa que a maioria dos kickoffs é repleta de documentação, e não orientada pelo contexto. O plano pode estar claro, mas será que está claro para todos, da maneira que eles precisam ouvir? Os recursos do ClickUp Brain ajudam você a personalizar a comunicação desde o início. Use-o para resumir os documentos de kickoff em briefings de tarefas específicas para cada função, gerar planos de ação por função e identificar quem precisa de mais detalhes e quem precisa de menos. 💫 Resultados reais: A Hawke Media reduziu os atrasos nos projetos em 70% com os recursos avançados de acompanhamento de projetos e automação do ClickUp.

Melhores práticas para obter melhores resultados com o Grok

Se você deseja que o Grok produza tópicos que pareçam precisos, o truque é simples: force a estrutura antes do rascunho e force a revisão antes da publicação.

✅ Aqui estão as melhores práticas para ajudá-lo a maximizar o Grok para a criação de tópicos:

Comece com um resultado claro (não uma solicitação vaga): informe ao Grok quais são seus KPIs para o tópico, como respostas qualificadas dos fundadores ou cliques em uma página de destino. Em seguida, peça que ele proponha pontos-chave antes de começar a escrever. Isso mantém o tópico focado, em vez de se transformar em uma redação criativa que não atinge sua intenção.

Forneça o contexto certo desde o início: inclua informações sobre seu público e o que você não incluirá. Você pode adicionar uma breve “amostra de voz” de 2 a 3 de suas postagens anteriores para manter uma produção consistente em todos os seus tópicos. inclua informações sobre seu público e o que você não incluirá. Você pode adicionar uma breve “amostra de voz” de 2 a 3 de suas postagens anteriores para manter uma produção consistente em todos os seus tópicos. A OpenAI a Microsoft enfatizam que um contexto e restrições mais claros levam a melhores resultados.

Force a estrutura antes do rascunho: solicite primeiro um esboço e, em seguida, um rascunho. Sua solicitação deve pedir ao Grok para resumir o ângulo em um plano post por post antes de gerar o tópico final. Isso reduz a reescrita e economiza tempo durante sua revisão.

Instrua o Grok sobre quando usar dados em tempo real: quando você escrever sobre assuntos em alta, peça ao Grok para usar o acesso à Internet em tempo real e especifique um intervalo de tempo, como “últimas 24 horas” ou “últimos 7 dias”. A capacidade do Grok de pesquisar publicações públicas no X e na web em tempo real é benéfica para escritores e gerentes de mídia social.

Solicite fontes e uma “lista de verificação”: peça links para quaisquer dados ou citações. É aconselhável não usar “afirmações”, mas se você for adicioná-las, certifique-se de vinculá-las corretamente. O Grok pode fornecer resultados imprecisos ou incompletos, portanto, você deve tratar os “fatos” como material preliminar até verificar os detalhes.

Defina restrições de tópicos que correspondam à sua forma de publicar: especifique o número de postagens e o formato antes de começar a escrever. Você também deve especificar o comprimento máximo por postagem. Dessa forma, você não perderá tempo corrigindo o resultado posteriormente. Se quiser um conteúdo fácil de ler, peça postagens curtas com uma ideia por postagem.

Solicite variações: peça duas ou três alternativas de ganchos e, em seguida, uma alternativa de estrutura para o meio. Você também pode solicitar uma versão mais direta e outra mais leve. O “modo divertido” do Grok é útil quando a voz da sua marca permite mais personalidade, mas a clareza ainda deve vir em primeiro lugar.

Via X

Use acompanhamentos para aperfeiçoar seu tópico: depois que o rascunho estiver pronto, peça uma revisão para remover repetições. Em seguida, peça ao Grok para fazer uma revisão de clareza que explique rapidamente os conceitos. O prompt iterativo é uma prática recomendada reconhecida nas orientações da OpenAI e também se aplica aqui.

Inicie uma nova conversa quando a meta mudar: mantenha um projeto de tópico dentro de uma única conversa para que o contexto permaneça consistente. Inicie uma nova conversa se você mudar de assunto, público ou ofertas. Isso minimiza o desvio e ajuda a manter uma produção estável entre as edições.

Planeje-se em torno dos limites se você publicar em grande volume: o X Premium e o Premium+ oferecem limites mais altos no Grok. Isso é importante se você cria threads diariamente e deseja respostas mais rápidas durante os horários de pico.

Mantenha detalhes confidenciais da campanha fora do prompt: se você estiver trabalhando em lançamentos confidenciais ou dados de clientes, evite incluir informações confidenciais. Os resultados do Grok podem estar incorretos, e você é responsável pelo que publica na plataforma de mídia social para projetos criativos.

Ao aplicar essas práticas, o Grok AI se torna uma ferramenta valiosa para threads estruturadas. A ferramenta ajuda você a produzir rascunhos mais organizados e a criar conteúdo mais consistente em toda a sua equipe.

Erros comuns a evitar ao escrever tópicos com o Grok

Aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar ao escrever threads com o Grok:

Solicitar um “tópico viral” sem um resultado claro: o Grok gera ideias rapidamente, mas objetivos vagos geralmente produzem publicações vagas. Defina primeiro o resultado, como respostas dos fundadores ou inscrições de um público-alvo específico.

Ignorando a instrução de pesquisa ao vivo quando o tópico é urgente : se você deseja respostas atualizadas do Grok, solicite isso explicitamente e forneça um intervalo de tempo, como “últimas 24 horas”.

Trate o Grok como um verificador de fatos, em vez de um assistente de redação: o Grok pode fornecer informações imprecisas ou inadequadas, em parte porque é treinado com informações disponíveis publicamente que podem ser enganosas. Use fontes e verifique os detalhes antes de publicar.

Deixar o tom “divertido” sobrepor a clareza: a personalidade do Grok pode ajudá-lo a escrever um tópico mais humano, mas os leitores ainda querem que ele explique conceitos e tenha uma estrutura clara. Guarde respostas espirituosas para os comentários, não para o argumento principal.

Esquecer de solicitar fontes ao citar dados: se você planeja incluir números, citações ou afirmações, peça os links. Em seguida, verifique a fonte. Essa é a diferença entre explicações rápidas e tópicos confiáveis para públicos profissionais.

Sobrecarregar uma conversa com vários tópicos de tópicos: quando você mistura tópicos, o Grok tende a confundir o contexto. Mantenha uma conversa por tópico e inicie uma nova conversa quando mudar de ângulo ou público.

Publicação sem uma verificação final de risco: se o seu tópico incluir declarações comerciais, preços ou declarações competitivas, faça uma verificação rápida antes de publicar.

🧠 Você sabia? O Grok aceita entradas de texto ou voz, o que pode ajudar quando você deseja explicações rápidas durante o planejamento no celular.

As verdadeiras limitações do uso do Grok para a criação de tópicos

É possível usar o Grok AI de forma eficaz para a criação de tópicos, mas ele tem certas limitações. Vamos discuti-las abaixo:

O Grok só vê o que é público.

Ele pode extrair informações de publicações públicas do X e fontes da web, mas não revelará magicamente contextos privados ou conversas protegidas. Trate-o como uma pesquisa externa, não como conhecimento interno.

Pode parecer confiante, mas ainda assim estar errado.

Mesmo um rascunho sólido pode ser prejudicado se o feedback for enviado por mensagens diretas e a “versão final” for aquela postada por último. Esse é um problema de fluxo de trabalho, não de IA.

Se você combinar o Grok com um fluxo de trabalho de revisão simples, terá velocidade sem caos.

📽️ Assista ao vídeo: Está com dificuldade para acompanhar a criação de conteúdo? Neste vídeo, mostraremos exatamente como usar o ChatGPT como seu assistente de IA para mídias sociais:

Como revisar, colaborar e enviar threads sem perder o contexto

O Grok ajuda você a redigir seus tópicos rapidamente, especialmente quando você deseja respostas rápidas ou quer verificar os tópicos em alta no X. Mas a criação de tópicos raramente termina no rascunho. Você ainda precisa de um resumo e de um fluxo de trabalho que mantenha sua equipe alinhada em todas as plataformas.

É aí que surge a dispersão do trabalho. Com seu plano de tópicos em um aplicativo e suas edições em outro, você acaba alternando entre várias ferramentas e perdendo tempo.

Além disso, a proliferação da IA piora ainda mais a situação. Você redige em uma ferramenta de IA e reescreve em outra, mas, nesse processo, perde o contexto.

É aqui que um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp ajuda. Com o ClickUp, você pode eliminar tanto o trabalho quanto a proliferação de IA, incorporando várias ferramentas diretamente em seus fluxos de trabalho.

Se você deseja obter resultados significativos com os tópicos do X, priorize um fluxo de trabalho com o ClickUp que mantenha ideias, rascunhos e acompanhamentos em um só lugar.

Use o ClickUp Brain para pesquisa de conteúdo e automação de tarefas.

Faça perguntas e obtenha insights do setor com o ClickUp Brain

Ao criar X threads como parte de campanhas, você precisa de um sistema que conecte sua escrita com a execução. Você procura notas e links e, em seguida, repete o trabalho porque os detalhes estão divididos entre várias ferramentas. O ClickUp Brain oferece uma camada de IA com foco no espaço de trabalho, onde você pode gerar e manter o conhecimento vinculado ao trabalho que sua equipe realmente entrega. Isso é importante para profissionais de marketing e fundadores, porque o thread não é o único resultado; você também precisa de recursos de apoio e um cronograma.

✅ Veja como o ClickUp Brain pode ajudá-lo na criação de tópicos:

Resuma documentos longos e atividades de tarefas para que você possa extrair rapidamente os pontos principais para um esboço do tópico.

Crie tarefas e documentos a partir de comentários e mensagens para que seu fluxo de trabalho de conteúdo permaneça rastreável.

Mantenha as revisões dentro dos documentos com comentários em tópicos e feedback atribuído, para que você corrija as coisas certas mais rapidamente.

Crie rascunhos de tópicos X mais rapidamente com o ClickUp Brain.

O Grok é ótimo quando você precisa de contexto em tempo real de publicações públicas do X e da web. Mas grande parte da criação de tópicos não depende de tendências. Ela extrai insights do seu próprio trabalho: notas de clientes, documentos internos, mensagens de lançamento, padrões de suporte e resumos de campanhas.

É aí que o ClickUp Brain ganha seu lugar. Ele ajuda você a transformar o contexto do seu espaço de trabalho existente em um esboço de tópico e rascunho sem precisar recolher novamente as entradas em todas as ferramentas.

Transforme o contexto interno em um esboço de tópico

Use o ClickUp Brain para gerar um plano de tópicos organizado a partir do material bruto que você já possui, como notas de reuniões, resumos de chamadas de clientes, resumos de produtos ou rascunhos de posts de blog.

Experimente prompts como:

“Transforme este documento em um esboço de tópico X com 10 postagens. Uma ideia por postagem, com menos de 260 caracteres cada”.

“Extraia 7 pontos principais deste documento e organize-os em uma estrutura de tópicos: gancho → prova → etapas → encerramento”

“Dê-me três opções de ganchos para este tópico e, em seguida, um esboço de nove postagens que se encaixem de forma lógica.”

ClickUp Brain em ação: três opções de ganchos e um esboço de nove postagens, gerados em segundos, para que sua equipe possa enviar conteúdo mais rapidamente, com menos idas e vindas.

Escreva o tópico e aperfeiçoe-o sem perder sua voz.

Depois de ter o esboço, use o ClickUp Brain para redigir posts no seu estilo preferido e, em seguida, faça uma rápida verificação de qualidade antes de colar no X.

Experimente prompts como:

“Escreva este tópico em um tom claro e amigável para o fundador. Mantenha cada postagem com menos de 260 caracteres.”

“Faça uma compressão: remova repetições, torne a redação mais concisa, mantenha o mesmo significado”

“Reescreva a primeira postagem com três variações: direta, motivada pela curiosidade e contrária”.

Crie modelos de tópicos reutilizáveis (para que você não precise reinventar a estrutura semanalmente).

Se você publica com frequência, a maior vantagem é a reutilização. Crie um formato de “início” de tópico dentro do seu espaço de trabalho e peça ao ClickUp Brain para preenchê-lo com base no tópico.

Exemplos de formatos reutilizáveis:

Tópico “Mito → verdade”

Tópico “3 erros + correções”

Tópico “Mini playbook” (etapas + lista de verificação)

Tópico “Tratamento de objeções” para atualizações de produtos

Prompt:

“Use meu modelo de tópico abaixo e gere uma nova versão para [TÓPICO]. Mantenha a estrutura idêntica.”

💡Dica profissional: crie seu resumo de tópico no ClickUp Docs e, em seguida, transforme-o em um trabalho rastreável Adapte documentos a qualquer projeto com o ClickUp Docs O ClickUp Docs permite que você redija resumos e colabore entre equipes em tempo real. Ele ajuda a converter conteúdo em tarefas, para que sua redação e execução permaneçam conectadas. ✅ Aqui está um fluxo de trabalho pronto para threads que você deve executar dentro de um documento: Elabore um resumo de um tópico de uma página com seu público, ângulo, pontos-chave e fontes de comprovação em um único documento.

Destaque seções e peça ao ClickUp Brain para gerar itens de ação, para que você possa converter o briefing em tarefas para pesquisa, edição, design e aprovações.

Use as ferramentas de escrita do ClickUp Brain para melhorar a clareza e corrigir repetições antes da sua rodada de revisão, para que o tópico pareça um recurso de campanha.

Organize e encontre resumos mais rapidamente no Docs Hub do ClickUp , para que sua equipe sempre trabalhe com a versão mais recente e não duplique documentos em diferentes espaços.

Use o ClickUp Brain MAX para redigir tópicos, capturar voz e respostas conectadas.

Dite com facilidade usando IA e economize tempo com o ClickUp Brain MAX

O Grok pode ajudar na elaboração rápida de rascunhos, mas a criação de tópicos fica mais fácil quando sua IA pode trabalhar com várias ferramentas de IA. Com o ClickUp Brain MAX, você pode fazer perguntas e conversar com vários modelos de IA sem precisar alternar entre aplicativos. Isso ajuda quando você escreve e edita em diferentes tipos de tópicos.

✅ Veja como o ClickUp Brain MAX pode ajudá-lo na criação de tópicos:

Dite ganchos e rascunhos com o Talk to Text e, em seguida, deixe o ClickUp Brain MAX refinar a linguagem para o seu público.

Use a Pesquisa Empresarial para extrair respostas ricas em contexto de tarefas e reuniões, para que você possa apoiar alegações de desempenho com as decisões e bloqueadores exatos.

Pesquise em seus aplicativos de trabalho e na web para que você possa obter pontos-chave, links e informações básicas sem precisar alternar entre plataformas.

Mantenha os rascunhos consistentes solicitando variações na abertura, na estrutura e no encerramento e, em seguida, selecionando a melhor versão para o seu público.

💡Dica profissional: use ClickUp AI Cards e ClickUp Dashboards para manter a produção de tópicos pronta para revisão Use relatórios com tecnologia de IA em seus painéis usando os cartões de IA do ClickUp Os cartões de IA do ClickUp permitem que você gere relatórios com tecnologia de IA nos painéis e visões gerais do ClickUp usando o contexto do trabalho da sua equipe, para que você possa ver o que está pronto para ser publicado e o que precisa ser corrigido. ✅ Você pode manter um painel de tópicos que rastreia: Adicione um cartão de IA que resuma o que mudou nas tarefas ativas do tópico esta semana.

Gere uma atualização de status para tópicos em revisão, para que você possa avançar as aprovações e reduzir atrasos que prejudicam o ritmo de suas publicações.

Adicione uma visualização do painel que mostre os proprietários e as datas de vencimento de cada tarefa do tópico, para que você possa detectar atrasos antecipadamente, em vez de se apressar no dia da publicação.

Use o painel como sua superfície de revisão semanal, para que as decisões permaneçam vinculadas aos dados em tempo real das tarefas e você não dependa da memória ao planejar o próximo tópico.

Use o ClickUp Agents para padronizar a qualidade dos tópicos e reduzir o retrabalho manual.

Use prompts para otimizar seu trabalho em um único espaço de trabalho com o ClickUp Agents

Se você usar o Grok AI apenas para rascunhos de threads X, suas verificações de qualidade dependerão de quem revisar o thread naquele dia. Um thread pode parecer incisivo, enquanto outro pode repetir pontos. Isso pode levar a inconsistências, e a equipe acaba gastando muito tempo corrigindo em vez de criando.

Os Super Agentes do ClickUp foram projetados para lidar com tarefas rotineiras enquanto você trabalha, para que você possa sistematizar verificações como estrutura e clareza usando o mesmo espaço de trabalho. Manter essa consistência é crucial para as equipes quando você publica várias postagens e tópicos sob uma marca ou conta.

✅ Veja como os agentes do ClickUp podem ajudá-lo na criação de tópicos:

Sinalize pontos de prova ausentes para que seu tópico não seja enviado com dados fracos ou afirmações vagas.

Verifique a estrutura para que cada postagem transmita uma ideia e o tópico seja construído de forma lógica.

Gere ganchos e encerramentos alternativos que correspondam ao seu tom e público.

Resuma notas internas longas em pontos-chave para que seu rascunho comece com o contexto certo.

💡 Dica profissional: mantenha as decisões sobre tópicos dentro do ClickUp Chat para não perder o contexto. Receba feedback instantâneo e comunique-se com sua equipe no ClickUp Chat O ClickUp Chat pode ser conectado ao seu trabalho, onde as conversas são vinculadas a tarefas e documentos. Isso ajuda quando você está criando tópicos X para vários assuntos em sua equipe. ✅ Você deve encaminhar o feedback pelo ClickUp Chat quando: Um participante faz edições em uma conversa e você precisa transformá-las em alterações rastreáveis.

Você deseja que a IA resuma longas cadeias de comentários em próximas etapas claras.

Você deseja que seu histórico de aprovações permaneça vinculado às tarefas reais do tópico.

Use o ClickUp para planejar mídias sociais que conectam threads a campanhas.

Veja todo o seu progresso e atualizações de tarefas com o ClickUp Tasks

Ao redigir tópicos no Grok AI, você pode passar rapidamente de uma ideia para um rascunho. O problema surge quando você ainda precisa de um sistema para propriedade e revisões. Ou quando seu tópico se transforma em uma postagem única.

O ClickUp reúne o planejamento e a execução no mesmo fluxo de trabalho, conectando o ClickUp Tasks, o ClickUp Docs e o ClickUp Automations. Aqui, o ClickUp Tasks mantém todas as publicações e atualizações sob controle, enquanto o ClickUp Docs permite que você mantenha o briefing e as fontes em um só lugar. Além disso, o ClickUp Automations elimina as transferências manuais para que você mantenha o ritmo mesmo quando a equipe está ocupada.

Isso é importante porque um tópico que ganha força geralmente passa por várias respostas e perguntas das partes interessadas. O ClickUp oferece um espaço de trabalho unificado com várias ferramentas e benefícios, para que suas ideias se transformem em um excelente rascunho de trabalho.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a planejar e enviar campanhas de tópicos:

Crie uma tarefa por tópico que inclua a meta e o público-alvo. Especifique uma definição clara do que é concluído, para que vários usuários possam se beneficiar sem se desviar da mensagem.

Anexe ou vincule um documento à tarefa para o resumo do tópico e links de prova, para que os revisores possam verificar os detalhes sem precisar alternar entre ferramentas.

Padronize status como esboço, rascunho, revisão, aprovado, programado e publicado, para que seu pipeline de criação de conteúdo permaneça previsível em todas as campanhas.

Automatize o encaminhamento quando um status mudar, por exemplo, atribuindo um editor quando um rascunho for para revisão, para economizar tempo e evitar o trabalho manual.

Dica profissional: planeje seu calendário de tópicos com o modelo de mídia social do ClickUp. Obtenha um modelo gratuito aqui Mesmo depois de escolher a ferramenta de IA certa para rascunhos, a criação de tópicos X pode permanecer inconsistente se cada membro da equipe planejar as publicações à sua maneira. Você pode acabar reescrevendo as mesmas ideias ou perdendo o controle do que está pronto para ser publicado. O modelo de mídia social do ClickUp oferece uma estrutura consistente para planejar o conteúdo em um único lugar. Ele ajuda você a criar um plano unificado para todos os seus canais sociais e otimizar a colaboração entre os membros da equipe. 🌻 Veja como este modelo pode ajudar: Mantenha seu fluxo de trabalho de tópicos consistente com status personalizados integrados, como Para aprovação e Para revisão, para que as revisões não se percam nas conversas.

Organize todas as publicações com campos personalizados para categorizar o conteúdo e visualizar o progresso em seu calendário social.

Capture ideias na visualização Formulário de sugestão de conteúdo , para que as ideias de tópicos fiquem em uma única fila, em vez de notas espalhadas.

Planeje o que criar por plataforma usando a visualização Content Stage, para que cada thread corresponda ao canal e à intenção da campanha corretos.

Aprimore sua estratégia de tópicos no X com o ClickUp

O Grok AI pode ajudá-lo a ter ideias e resumir as tendências. Ele também pode ajudá-lo a criar tópicos mais rapidamente, especialmente quando você precisa de respostas atualizadas a partir de dados em tempo real na web.

Mas se os tópicos fazem parte do seu mecanismo de criação de conteúdo, o maior desafio é manter o contexto e os acompanhamentos organizados, o que ajuda suas publicações a permanecerem consistentes e prontas para a campanha.

É aí que o ClickUp se torna o substituto ideal para o Grok AI. Com o ClickUp, você pode manter pesquisas, resumos, rascunhos, tarefas, revisões e agendamentos em um único espaço de trabalho de IA convergente. Isso faz com que sua equipe gaste muito menos tempo corrigindo problemas evitáveis e mais tempo criando threads que ganham tração com o público certo.

Se você deseja uma maneira repetível de planejar, rascunhar, revisar e enviar threads sem perder o ritmo, inscreva-se no ClickUp agora ✅.

Perguntas frequentes (FAQs)

Ao escrever tópicos para o X, comece informando ao Grok AI o público exato e seu objetivo. Em seguida, discuta o ângulo e peça ao Grok para obter respostas atualizadas de postagens públicas do X e uma pesquisa na web em tempo real, se o tópico depender de tendências.

A melhor solicitação fornece ao Grok restrições claras em relação ao tom, comprimento do tópico e fontes de comprovação, além de uma solicitação de acesso à Internet em tempo real quando você precisar de dados ao vivo. O Grok também pode responder no estilo de conversa que você especificar, portanto, é importante definir isso logo no início.

Sim, você pode pedir ao Grok para responder no estilo que você escolher, para obter respostas espirituosas sem perder a clareza. No entanto, certifique-se de verificar os fatos antes de publicar.

Para manter a voz consistente ao usar o Grok, cole um pequeno “guia de voz” no topo da conversa. Em seguida, peça ao Grok para reescrever cada postagem com a mesma voz, sem inventar uma nova para cada rascunho. Mantenha um tópico de tópico por conversa e inicie uma nova conversa quando mudar de público ou campanha.

Peça ao Grok para gerar o tópico como postagens numeradas, cada uma com menos de 280 caracteres. Instrua-o a ter uma ideia por postagem e uma linha de transição clara. Em seguida, cole-o no X usando o fluxo de composição e o ícone de mais para adicionar postagens e clique em “Postar tudo” quando estiver pronto. Essa é a maneira mais simples de passar de um rascunho para um tópico formatado no X.

O ClickUp pode substituir o Grok para a produção completa de tópicos, pois você pode redigir resumos em documentos, acompanhar tarefas e gerenciar aprovações em um único espaço de trabalho, em vez de dividir o trabalho entre várias ferramentas. O ClickUp Brain e o Brain MAX adicionam suporte de IA dentro desse fluxo de trabalho, para que você mantenha o contexto vinculado ao trabalho que você entrega. O Grok é forte em pesquisas ao vivo e respostas rápidas, mas não executa o fluxo de trabalho da sua campanha.

Com o ClickUp, você pode ditar ganchos e rascunhos com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX, e ele cuida da digitação e edição, economizando seu tempo. Você também pode resumir tarefas e atividades de documentos e inserir pontos-chave no esboço do seu tópico sem precisar vasculhar conversas antigas.