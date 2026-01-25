As melhores alternativas ao Clipto AI para usar

A maioria das equipes não percebe que sua ferramenta de transcrição está criando um segundo problema: notas de reuniões presas em um aplicativo, enquanto o trabalho real fica em outro. Como a maioria das conversas precisa ser gravada e analisada, as equipes precisam de ferramentas de transcrição que realmente se integrem ao seu fluxo de trabalho, em vez de aumentar a pilha crescente de aplicativos desconectados.

Este guia apresenta 10 alternativas ao Clipto AI que resolvem diferentes pontos fracos — desde colaboração em tempo real até precisão de nível profissional — para que você possa encontrar a ferramenta que realmente se adapta ao seu fluxo de trabalho, em vez de ter que se adaptar a ela.

Por que escolher alternativas ao Clipto AI

As alternativas ao Clipto AI são ferramentas que utilizam inteligência artificial para conversão de voz em texto, geração de notas de reuniões e transcrição de áudio, servindo como substituto quando o Clipto.ai não atende às suas necessidades. Você pode estar procurando uma alternativa se fizer parte de uma equipe de produto que precisa que as notas de reunião fluam diretamente para seus planos de projeto, se for um criador de conteúdo que precisa editar áudio editando texto ou se for um profissional jurídico que exige precisão garantida. Muitas vezes, a busca por uma alternativa começa por causa de um ponto fraco fundamental: sua ferramenta atual é um beco sem saída para informações.

A frustração aumenta quando você percebe que as transcrições das suas reuniões estão isoladas em um aplicativo, enquanto suas tarefas e projetos estão em outro lugar completamente diferente. Essa desconexão obriga você a copiar e colar manualmente itens de ação, decisões e notas, criando uma dispersão de contexto — quando as equipes desperdiçam 25% da sua semana de trabalho procurando as informações de que precisam em aplicativos desconectados, caçando arquivos e repetindo as mesmas atualizações em várias plataformas — o que desperdiça tempo e aumenta o risco de erros. Acompanhamentos importantes se perdem na confusão, e o alinhamento da equipe é prejudicado porque não há uma única fonte de verdade.

A ferramenta de transcrição com IA certa resolve isso, tornando a transcrição parte de um fluxo de trabalho conectado, e não um resultado independente.

Antes de escolher um substituto para o Clipto.ai, pense no que sua equipe realmente precisa:

Transcrição em tempo real vs. em lote: você precisa de notas ao vivo durante uma reunião ou pode enviar uma gravação posteriormente?

Requisitos de integração: a ferramenta precisa enviar dados automaticamente para a ferramenta precisa enviar dados automaticamente para o seu software de gerenciamento de projetos , CRM ou canais de comunicação?

Limites de precisão: a precisão do nível de IA é aceitável ou você precisa de transcrições verificadas por humanos para casos de uso profissional, como processos judiciais?

Orçamento e tamanho da equipe: Você é um usuário individual com necessidades ocasionais ou uma equipe empresarial com milhares de horas de reuniões para transcrever todos os meses?

Alternativas ao Clipto AI em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes que desejam transcrição integrada ao gerenciamento de projetos Tamanho da equipe: equipes pequenas a grandes empresas AI Notetaker, Brain, Clips, criação de tarefas a partir de notas, automações, espaço de trabalho unificado Gratuito para sempre; Personalização disponível para empresas Otter. ai Transcrição e colaboração em tempo real em reuniões Tamanho da equipe: equipes de pequeno a médio porte Transcrição ao vivo, identificação do locutor, perguntas e respostas por chat com IA, destaques colaborativos, participação automática. Freemium, planos pagos a partir de $16,99/usuário/mês Fireflies. ai Equipes de vendas que precisam de integração com CRM e inteligência de conversação Tamanho da equipe: Equipes de receita Participação automática, resumos de IA, acompanhamento de tópicos, sincronização de CRM, arquivos pesquisáveis Freemium, planos pagos a partir de $18/usuário/mês Descript Criadores de conteúdo que editam podcasts e vídeos com edição baseada em texto Tamanho da equipe: Criadores, equipes de marketing Edição baseada em texto, Overdub, Studio Sound, edição multitrack, exportações Freemium, planos pagos a partir de $24/usuário/mês Transkriptor Transcrição multilíngue em equipes globais Tamanho da equipe: equipes internacionais Mais de 100 idiomas, tradução automática, identificação do locutor, transcrição baseada em upload Plano gratuito, planos pagos a partir de $9,99/mês Rev Precisão de nível profissional com transcrição humana Tamanho da equipe: Jurídico, médico, jornalismo Transcrição humana, transcrição com IA, legendas, legendas em idiomas estrangeiros Transcrição humana por US$ 1,99/min, planos pagos a partir de US$ 29,99/usuário/mês. Happy Scribe Fluxos de trabalho de criação de legendas e subtítulos Tamanho da equipe: Equipes de vídeo e criadores Editor de legendas, exportações em vários formatos, transcrição humana, tradução Nível gratuito, planos pagos a partir de $17/mês Fathom Equipes de vendas que desejam gravação ilimitada gratuita com sincronização de CRM Tamanho da equipe: Startups, PMEs Gravação ilimitada, destaques de IA, sincronização com CRM, resumos instantâneos Gratuito para sempre, planos pagos a partir de $18/usuário/mês Tactiq Transcrição baseada em navegador sem bots de reunião Tamanho da equipe: Equipes preocupadas com a privacidade Extensão do Chrome, transcrição em tempo real na barra lateral, prompts de IA, exportações Freemium, planos pagos a partir de $12/usuário/mês Whisper (OpenAI) Desenvolvedores e equipes focadas em privacidade que precisam de transcrição local Tamanho da equipe: Equipes técnicas Processamento local, transcrição multilíngue, código aberto, uso offline Gratuita (código aberto), API a partir de $0,006/min

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Clipto AI para usar

As ferramentas a seguir representam as melhores alternativas ao Clipto AI em diferentes casos de uso. Cada uma é avaliada com base na precisão da transcrição, recursos de integração, recursos de IA e funcionalidade de colaboração em equipe para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para o seu fluxo de trabalho.

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam transcrição por IA integrada ao gerenciamento de projetos)

Transforme todas as chamadas em tarefas e decisões usando o ClickUp AI Meeting Notetaker.

Sua equipe está cansada de perder notas de reuniões em um aplicativo enquanto o trabalho real acontece em outro? Essa proliferação de ferramentas é um grande inimigo da produtividade, forçando você a alternar constantemente entre abas e copiar e colar manualmente itens de ação das transcrições para sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Esse processo tedioso não é apenas lento, mas também propício a erros humanos, levando ao não cumprimento de prazos e ao desalinhamento das equipes.

Mantenha sua equipe focada e organizada, trazendo a transcrição diretamente para seus projetos com o ClickUp, o espaço de trabalho convergente de IA. Fique totalmente envolvido em suas chamadas do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams graças ao ClickUp AI Notetaker. Nunca perca um detalhe em suas reuniões — o ClickUp AI Notetaker se junta, grava e transcreve automaticamente suas chamadas, identificando os interlocutores e gerando resumos concisos com tecnologia de IA.

Obtenha transcrições de reuniões em tempo real e resumos alimentados por IA com o ClickUp AI Notetaker.

Mantenha sua equipe alinhada após cada chamada, sincronizando automaticamente transcrições, resumos e itens de ação em seu espaço de trabalho ClickUp como um documento privado. Transforme notas estáticas em conhecimento pesquisável e acionável com o ClickUp Brain. Obtenha respostas instantâneas sobre qualquer reunião anterior, pois o ClickUp Brain extrai informações de transcrições, tarefas relacionadas e documentos conectados.

Torne todas as transcrições de reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain.

Isso cria uma única fonte de verdade, garantindo que as decisões tomadas nas reuniões se traduzam diretamente no progresso do projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Capture todos os detalhes, sem esforço: o ClickUp AI Notetaker participa automaticamente de suas reuniões agendadas para gravar, transcrever e resumir conversas. Ele identifica os participantes e o ClickUp AI Notetaker participa automaticamente de suas reuniões agendadas para gravar, transcrever e resumir conversas. Ele identifica os participantes e extrai itens de ação , sincronizando tudo diretamente com seu espaço de trabalho para que você possa se manter envolvido na discussão, em vez de se preocupar com anotações.

Respostas instantâneas, sem necessidade de pesquisa: o ClickUp Brain atua como seu assistente de conhecimento de IA, compreendendo o contexto em todo o seu espaço de trabalho. Faça perguntas sobre reuniões anteriores e obtenha respostas imediatas a partir de transcrições, documentos e comentários de tarefas — sem precisar vasculhar gravações.

Comunique-se visualmente, consulte facilmente: o ClickUp Clips permite gravar e compartilhar mensagens de vídeo assíncronas com transcrição automática. Evite reuniões desnecessárias e explique ideias complexas visualmente, enquanto cada clipe se torna um registro de texto pesquisável para referência futura.

Automatize seu fluxo de trabalho a partir de conversas: as automações do ClickUp conectam os resultados da transcrição diretamente aos seus processos. Crie tarefas automaticamente a partir de itens de ação, notifique os membros da equipe quando eles forem mencionados nas notas da reunião ou avance nos projetos com base nas decisões capturadas nas transcrições.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

O espaço de trabalho unificado elimina a dispersão do trabalho: as informações das reuniões fluem diretamente para as tarefas, reduzindo o trabalho manual de transferência de informações entre aplicativos.

IA que entende o contexto do seu trabalho: o ClickUp Brain conecta o conteúdo das reuniões aos seus projetos, tarefas e histórico do espaço de trabalho.

Flexível para qualquer tamanho de equipe ou fluxo de trabalho: os recursos de transcrição e IA se adaptam às necessidades da sua equipe, com os recursos de transcrição e IA se adaptam às necessidades da sua equipe, com visualizações e automações personalizáveis do ClickUp.

Contras:

Há uma curva de aprendizado para usuários novos em plataformas abrangentes de gerenciamento de projetos.

A experiência do aplicativo móvel não é idêntica à do desktop para alguns recursos avançados.

Você precisará investir algum tempo na configuração inicial para otimizar os fluxos de trabalho.

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o ClickUp.

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. É uma ferramenta muito abrangente que me permite organizar todos os meus projetos em um só lugar, graças aos seus múltiplos espaços, quadros e visualizações personalizáveis. Não só acompanho as tarefas, mas também os fornecedores, as campanhas e a documentação, o que me dá uma visão integral de tudo o que gerencio. Uma das seções que mais valorizo é a de documentos, onde tenho todas as atas de reuniões centralizadas, o que me evita depender de arquivos espalhados. Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, onde é difícil acompanhar todo o fio condutor...

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. É uma ferramenta muito abrangente que me permite organizar todos os meus projetos em um só lugar, graças aos seus múltiplos espaços, quadros e visualizações personalizáveis. Não só acompanho as tarefas, mas também os fornecedores, as campanhas e a documentação, o que me dá uma visão integral de tudo o que gerencio. Uma das seções que mais valorizo é a de documentos, onde tenho todas as atas de reuniões centralizadas, o que me evita depender de arquivos espalhados. Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, onde é difícil acompanhar todo o fio da meada.

📮ClickUp Insight: descobrimos que 27% dos participantes da pesquisa usam blocos de notas digitais para reuniões, enquanto apenas 12% usam anotadores de IA. Essa diferença é impressionante, pois 64% dos participantes têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das reuniões. O ClickUp AI Notetaker transforma o acompanhamento das reuniões! Capture automaticamente todos os detalhes importantes, identifique claramente as ações a serem tomadas e atribua tarefas instantaneamente aos membros da equipe, eliminando aqueles frustrantes acompanhamentos do tipo “O que decidimos?”. 💫 Resultados reais: equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

📮ClickUp Insight: descobrimos que 27% dos participantes da pesquisa usam blocos de notas digitais para reuniões, enquanto apenas 12% usam anotadores de IA. Essa diferença é impressionante, pois 64% dos participantes têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das reuniões. O ClickUp AI Notetaker transforma o acompanhamento das reuniões! Capture automaticamente todos os detalhes importantes, identifique claramente as ações a serem tomadas e atribua tarefas instantaneamente aos membros da equipe, eliminando aqueles frustrantes acompanhamentos do tipo “O que decidimos?”. 💫 Resultados reais: equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

2. Otter.ai (ideal para transcrição de reuniões em tempo real e colaboração ao vivo)

Já esteve em uma reunião acelerada em que parece impossível fazer anotações detalhadas e participar ativamente? Ou você fica digitando freneticamente e perde as nuances da conversa, ou contribui, mas sai com uma memória confusa do que foi decidido. Isso o obriga a procurar os colegas depois do fato para preencher as lacunas, desperdiçando o tempo de todos.

O Otter.ai resolve isso fornecendo uma excelente transcrição em tempo real. Seu recurso OtterPilot participa automaticamente de suas reuniões nas principais plataformas e gera uma transcrição ao vivo que todos os participantes podem acompanhar. Isso permite que você permaneça presente e envolvido na discussão, sabendo que cada palavra está sendo capturada com precisão.

Durante a reunião, você e seus colegas de equipe podem colaborar para destacar momentos importantes, adicionar comentários e atribuir itens de ação diretamente na transcrição. Após a reunião, o assistente Otter AI Chat permite que você faça perguntas sobre o conteúdo e obtenha respostas instantâneas. Embora o Otter seja excelente para capturar conversas, lembre-se de que você ainda precisará de uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada para acompanhar o trabalho resultante dessas reuniões.

Otter.ai Melhores recursos

OtterPilot auto-join: participa automaticamente das suas reuniões de calendário no Zoom, Teams e Google Meet, criando um registro abrangente que combina áudio, texto e conteúdo visual de slides.

Otter AI Chat: faça perguntas sobre o conteúdo da sua reunião e receba respostas instantâneas com citações de momentos específicos na transcrição.

Colaboração em tempo real: compartilhe transcrições ao vivo com membros da equipe, que podem adicionar comentários e destacar seções importantes durante ou após a reunião.

Otter.ai Prós e contras

Prós:

Excelente precisão de transcrição em tempo real para conversas em inglês com áudio nítido.

Interface intuitiva que requer treinamento mínimo para novos usuários.

Aplicativo móvel robusto para transcrever reuniões presenciais e memos de voz.

Contras:

A qualidade da transcrição diminui significativamente com sotaques fortes ou ruído de fundo.

Recursos limitados de gerenciamento de projetos exigem o uso conjunto com outras ferramentas.

O plano gratuito tem limites mensais restritivos de transcrição.

Preços do Otter.ai

Plano gratuito: Básico (gratuito para sempre) Profissional: US$ 16,99/usuário/mês Empresarial: US$ 30/usuário/mês Corporativo: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Otter.ai.

O Otter participa das reuniões de forma consistente, pontual e confiável, tornando-se uma ferramenta segura para nossa equipe. Sua capacidade de capturar resumos claros e precisos nos permite revisitar pontos importantes sem precisar assistir à gravação inteira novamente. Também acho o recurso de captura de tela particularmente útil, pois captura automaticamente os momentos importantes e facilita o compartilhamento dos destaques com os participantes. Isso melhorou muito a organização da nossa equipe e nos poupa tempo após cada chamada. Além disso, o Otter se integra perfeitamente ao Google Agenda, de modo que as reuniões são acessadas automaticamente, sem qualquer esforço manual.

O Otter participa das reuniões de forma consistente, pontual e confiável, tornando-se uma ferramenta segura para nossa equipe. Sua capacidade de capturar resumos claros e precisos nos permite revisitar pontos importantes sem precisar assistir à gravação inteira novamente. Também acho o recurso de captura de tela particularmente útil, pois captura automaticamente os momentos importantes e facilita o compartilhamento dos destaques com os participantes. Isso melhorou muito a organização da nossa equipe e nos poupa tempo após cada chamada. Além disso, o Otter se integra perfeitamente ao Google Agenda, de modo que as reuniões são acessadas automaticamente, sem qualquer esforço manual.

3. Fireflies.ai (ideal para equipes de vendas que precisam de integração com CRM e inteligência de conversação)

Sua equipe de vendas realiza dezenas de chamadas todos os dias — com as equipes agora participando de 192% mais reuniões do que em 2020 — mas para onde vão todas as informações valiosas dessas conversas? Muitas vezes, elas ficam presas nas gravações, forçando os representantes a passar horas inserindo dados manualmente para registrar notas de chamadas em seu CRM. Isso leva à perda de contexto, oportunidades de acompanhamento perdidas e uma equipe de vendas que passa mais tempo com trabalho administrativo do que com vendas.

O Fireflies.ai foi projetado para resolver esse problema específico das equipes de receita. É mais do que apenas uma ferramenta de transcrição; é uma plataforma de inteligência de conversação que analisa chamadas de vendas para identificar objeções dos clientes, menções à concorrência e padrões de sentimento. O assistente Fred AI participa, grava e transcreve reuniões automaticamente e, em seguida, gera resumos com os principais tópicos e itens de ação.

O verdadeiro poder do Fireflies.ai reside em suas integrações profundas com CRM. Ele envia automaticamente notas de reuniões, transcrições e itens de ação para seus registros no Salesforce, HubSpot e outros CRMs populares. Isso cria um histórico completo e automatizado de todas as interações com os clientes, liberando sua equipe de vendas para se concentrar em construir relacionamentos e fechar negócios.

Fireflies.ai Melhores recursos

Assistente Fred AI: gera resumos abrangentes de reuniões com itens de ação, perguntas feitas e tópicos-chave discutidos, e pode responder a perguntas sobre reuniões anteriores.

Rastreador de tópicos: defina palavras-chave personalizadas para monitorar todas as reuniões da sua equipe, recebendo alertas quando concorrentes forem mencionados ou objeções de preços surgirem.

Integrações de CRM e colaboração: envie automaticamente notas de reuniões e itens de ação para o Salesforce, HubSpot, Slack e outras ferramentas que sua equipe usa diariamente.

Fireflies.ai Prós e contras

Prós:

Integrações profundas com CRM que registram automaticamente as atividades das reuniões nos registros de contato.

Os recursos de inteligência de conversação fornecem insights além da transcrição básica.

O generoso nível gratuito permite que as equipes testem a plataforma completamente.

Contras:

A interface pode parecer confusa devido ao grande volume de recursos e configurações disponíveis.

Alguns usuários relatam que o bot de reuniões ocasionalmente não consegue participar de chamadas agendadas.

Análises avançadas e armazenamento mais longo exigem planos de nível superior.

Preços do Fireflies.ai

Plano gratuito: gratuito para sempre Pro: US$ 18/usuário/mês Business: US$ 29/usuário/mês Enterprise: US$ 39/usuário/mês

Fireflies.ai Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 10 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Fireflies.ai. Minha organização usa essa ferramenta há quase um ano e, como líder de equipe, muitas vezes não consigo atender a várias chamadas de clientes ao mesmo tempo. O Fireflies facilita muito a revisão das gravações das conversas e a compreensão completa do que foi discutido. Ele também me ajuda a avaliar a qualidade das chamadas, para que eu possa entrar em contato com os clientes se uma chamada não atender às suas expectativas. Além disso, ele me permite ter discussões mais produtivas com meus subordinados e fornecer feedback sobre áreas em que eles podem melhorar suas habilidades de comunicação.

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer sobre o Fireflies.ai.

Minha organização usa essa ferramenta há quase um ano e, como líder de equipe, muitas vezes não consigo atender a várias chamadas de clientes ao mesmo tempo. O Fireflies facilita muito a revisão das gravações das conversas e a compreensão completa do que foi discutido. Ele também me ajuda a avaliar a qualidade das chamadas, para que eu possa entrar em contato com os clientes se uma chamada não atender às suas expectativas. Além disso, ele me permite ter discussões mais produtivas com meus subordinados e fornecer feedback sobre áreas em que eles podem melhorar suas habilidades de comunicação.

Minha organização usa essa ferramenta há quase um ano e, como líder de equipe, muitas vezes não consigo atender a várias chamadas de clientes ao mesmo tempo. O Fireflies facilita muito a revisão das gravações das conversas e a compreensão completa do que foi discutido. Ele também me ajuda a avaliar a qualidade das chamadas, para que eu possa entrar em contato com os clientes se uma chamada não atender às suas expectativas. Além disso, ele me permite ter discussões mais produtivas com meus subordinados e fornecer feedback sobre áreas em que eles podem melhorar suas habilidades de comunicação.

4. Descript (ideal para criadores de conteúdo que editam podcasts e vídeos)

Se você já gravou um podcast ou vídeo, sabe que o trabalho real começa depois que você aperta o botão “stop”. Você se depara com horas de edição tediosa de áudio ou vídeo, tentando navegar por softwares complexos, cortar manualmente os “ums” e “ahs” e regravar seções para corrigir erros simples. Esse pesadelo de pós-produção pode levar mais tempo do que a própria gravação e é uma grande barreira para muitos criadores aspirantes.

O Descript é a alternativa ao Clipto AI criada para criadores que precisam editar seu conteúdo, não apenas transcrevê-lo. Ele revoluciona o processo de edição ao tratar seu áudio e vídeo como um documento de texto. Para editar sua mídia, basta editar a transcrição; excluir uma palavra a remove do áudio e reorganizar uma frase reordena o clipe de vídeo correspondente.

Isso torna a edição acessível a qualquer pessoa que saiba usar um processador de texto. O Descript também inclui recursos poderosos de IA, como o Overdub, que permite clonar sua voz para corrigir erros sem precisar regravar, e o Studio Sound, que melhora a qualidade do áudio com um único clique. É um pacote de produção completo para todos os tipos de criadores de conteúdo, incluindo podcasters, YouTubers e equipes de marketing.

Melhores recursos do Descript

Edição de áudio/vídeo baseada em texto: edite suas gravações simplesmente editando a transcrição, tornando a edição profissional acessível a qualquer pessoa.

Clonagem de voz com overdub: treine um modelo de IA com sua voz para gerar um novo áudio que soe como você, perfeito para corrigir erros ou adicionar falas esquecidas.

Aprimoramento de som de estúdio: melhore automaticamente a qualidade do áudio removendo ruídos de fundo, eco e outros artefatos com um clique.

Prós e contras do Descript

Prós:

Abordagem revolucionária de edição que torna a edição de áudio/vídeo acessível a não especialistas.

Conjunto abrangente de recursos que lida com gravação, transcrição, edição e publicação em uma única ferramenta.

Desenvolvimento ativo com atualizações e melhorias frequentes de recursos.

Contras:

Aplicativo que consome muitos recursos e requer um poder de processamento significativo do computador.

Curva de aprendizado para usuários não familiarizados com conceitos de produção de mídia

A precisão da transcrição varia de acordo com a qualidade do áudio e a clareza do locutor.

Preços do Descript

Plano gratuitoHobbyist: US$ 24/pessoa/mêsCreator: US$ 35/pessoa/mêsBusiness: US$ 65/pessoa/mêsEnterprise: Personalizado

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Descript. Gosto da facilidade com que é possível inserir um vídeo e áudio no Descript. Isso acelera o processo e fornece um ótimo começo para uma postagem ou detalhes, que posso então desenvolver com meu próprio conhecimento. É muito útil para criar transcrições e postagens no LinkedIn, e também o uso para gerar destaques de podcasts. A configuração inicial foi fácil, tornando toda a experiência tranquila.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Descript.

Gosto da facilidade com que é possível inserir um vídeo e áudio no Descript. Isso acelera o processo e fornece um ótimo começo para uma postagem ou detalhes, que posso então desenvolver com meu próprio conhecimento. É muito útil para criar transcrições e postagens no LinkedIn, e também o uso para gerar destaques de podcasts. A configuração inicial foi fácil, tornando toda a experiência tranquila.

Gosto da facilidade com que é possível inserir um vídeo e áudio no Descript. Isso acelera o processo e fornece um ótimo começo para uma postagem ou detalhes, que posso então desenvolver com meu próprio conhecimento. É muito útil para criar transcrições e postagens no LinkedIn, e também o uso para gerar destaques de podcasts. A configuração inicial foi fácil, tornando toda a experiência tranquila.

5. Transkriptor (ideal para necessidades de transcrição e tradução multilíngues)

Quando sua equipe opera globalmente, as barreiras linguísticas podem ser um grande obstáculo. Realizar entrevistas, reuniões e analisar o feedback dos clientes em vários idiomas geralmente requer uma combinação de serviços caros e ferramentas de tradução pouco confiáveis. Isso retarda seu fluxo de trabalho e pode levar ao atraso ou à perda total de insights valiosos dos mercados internacionais.

O Transkriptor é a alternativa ao Clipto AI projetada para equipes que trabalham com essas barreiras linguísticas. Ele oferece suporte à transcrição para mais de 100 idiomas, tornando-o uma ferramenta poderosa para organizações internacionais e pesquisadores. Você pode enviar arquivos de áudio ou vídeo pré-gravados ou gravar diretamente na plataforma para obter uma transcrição.

A plataforma também inclui um recurso de tradução automática, permitindo que você converta uma transcrição de um idioma para outro sem sair do aplicativo. Embora não substitua a tradução humana profissional, ela fornece um ponto de partida sólido para compreender o conteúdo em idiomas desconhecidos. A identificação do locutor ajuda ainda mais, distinguindo entre várias vozes em uma conversa, o que é essencial para organizar entrevistas multilíngues ou painéis de discussão.

Melhores recursos do Transkriptor

Suporte para mais de 100 idiomas: transcreva áudio e vídeo em mais de 100 idiomas, tornando-o adequado para equipes e pesquisadores internacionais.

Tradução automática: converta transcrições de um idioma para outro dentro da plataforma para obter uma compreensão rápida do conteúdo.

Identificação de locutores: detecte e identifique automaticamente diferentes locutores em gravações com várias pessoas, mesmo em diferentes idiomas.

Prós e contras do Transkriptor

Prós:

O amplo suporte a idiomas supera a maioria dos concorrentes no setor de transcrição.

Interface simples focada na funcionalidade principal de transcrição

Precisão razoável para os principais idiomas do mundo com áudio nítido.

Contras:

A qualidade da tradução varia significativamente entre os pares de idiomas.

Opções de integração limitadas em comparação com concorrentes focados em reuniões.

A precisão diminui significativamente para idiomas e dialetos menos comuns.

Preços do Transkriptor

Plano gratuito Lite: US$ 9,99/mês Pro: US$ 19,99/mês Equipe: US$ 30/mês/usuário

Avaliações e comentários sobre o Transkriptor

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer sobre o Transkriptor. O Transkriptor é incrivelmente útil para converter gravações de áudio em texto de forma rápida e precisa. Trabalho regularmente com entrevistas e gravações de reuniões, e essa ferramenta me poupa muito tempo. A interface é simples e fácil de usar, e eu realmente aprecio como ela lida bem com diferentes sotaques e clareza de fala. Ela se tornou uma parte essencial do meu fluxo de trabalho.

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer sobre o Transkriptor.

O Transkriptor é incrivelmente útil para converter gravações de áudio em texto de forma rápida e precisa. Trabalho regularmente com entrevistas e gravações de reuniões, e essa ferramenta me poupa muito tempo. A interface é simples e fácil de usar, e eu realmente aprecio como ela lida bem com diferentes sotaques e clareza de fala. Ela se tornou uma parte essencial do meu fluxo de trabalho.

O Transkriptor é incrivelmente útil para converter gravações de áudio em texto de forma rápida e precisa. Trabalho regularmente com entrevistas e gravações de reuniões, e essa ferramenta me poupa muito tempo. A interface é simples e fácil de usar, e eu realmente aprecio como ela lida bem com diferentes sotaques e clareza de fala. Ela se tornou uma parte essencial do meu fluxo de trabalho.

6. Rev (ideal para precisão de nível profissional com opção de transcrição humana)

Para algumas profissões, uma precisão “suficientemente boa” não é uma opção. Se você é um advogado se preparando para um depoimento, um médico documentando notas de pacientes ou um jornalista citando uma fonte, uma única palavra incorreta em uma transcrição pode ter sérias consequências legais ou éticas. As ferramentas padrão de transcrição de IA, embora impressionantes, não podem fornecer a precisão quase perfeita necessária para essas situações de alto risco.

O Rev é a alternativa ao Clipto AI para usuários que não podem comprometer a precisão. Ele se destaca por oferecer um serviço de transcrição feito por humanos, além de sua opção de IA. Quando você escolhe a transcrição humana, uma rede de transcritores profissionais analisa seu áudio para entregar uma transcrição com 99% de garantia de precisão. Isso proporciona a tranquilidade necessária para a melhor IA de transcrição de vídeo para advogados e outros profissionais.

Embora a transcrição humana custe mais e demore mais tempo do que a IA, é a única maneira de garantir a precisão literal para áudios complexos com vários locutores, jargão técnico ou baixa qualidade de gravação. A Rev também oferece serviços de legendas e subtítulos, tornando-a uma solução abrangente para transcrição de nível profissional e acessibilidade de vídeo.

Rev Melhores recursos

Serviço de transcrição humana: acesse uma rede de transcritores profissionais que fornecem transcrições de alta precisão para conteúdos em que a IA fica aquém.

Opção de transcrição por IA: para conteúdos menos críticos, a IA da Rev oferece um retorno rápido a um custo menor, treinada em um enorme conjunto de dados de conteúdos transcritos por humanos.

Serviços de legendas e subtítulos: Oferece criação de arquivos SRT e VTT, legendas gravadas e subtítulos em idiomas estrangeiros para acessibilidade de vídeo.

Prós e contras do Rev

Prós:

A opção de transcrição humana oferece níveis de precisão que a IA não consegue igualar para conteúdos complexos.

Reputação consolidada nos mercados profissional e empresarial

Processo de encomenda simples, sem compromissos de assinatura.

Contras:

A transcrição humana custa significativamente mais do que os concorrentes que utilizam apenas IA.

Os prazos de entrega para transcrição humana podem se estender por vários dias.

Recursos limitados de transcrição em tempo real ou ao vivo

Preços da Rev

Plano gratuito Essentials: US$ 29,99/usuário/mês Pro: US$ 59,99/usuário/mês Ilimitado: Personalizado Pague conforme o uso (transcrição humana): US$ 1,99/min

Avaliações e comentários da Rev

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Rev. O Rev é uma das plataformas de transcrição mais fáceis de usar disponíveis no mercado. Este software funciona totalmente online e tem uma precisão superior a 95%. Geralmente, usamo-lo para converter os nossos ficheiros de vídeo e áudio em conteúdo baseado em texto e também para adicionar legendas quando necessário.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Rev.

O Rev é uma das plataformas de transcrição mais fáceis de usar disponíveis no mercado. Este software funciona totalmente online e tem uma precisão superior a 95%. Geralmente, usamo-lo para converter nossos arquivos de vídeo e áudio em conteúdo baseado em texto e também para adicionar legendas quando necessário.

O Rev é uma das plataformas de transcrição mais fáceis de usar disponíveis no mercado. Este software funciona totalmente online e tem uma precisão superior a 95%. Geralmente, usamo-lo para converter nossos arquivos de vídeo e áudio em conteúdo baseado em texto e também para adicionar legendas quando necessário.

7. Happy Scribe (melhor para fluxos de trabalho de criação de legendas e captions)

Você terminou de editar seu vídeo, mas agora vem a parte tediosa: criar legendas. Cronometrar manualmente cada linha de diálogo, formatá-la corretamente e exportá-la como um arquivo SRT ou VTT é um processo demorado que os criadores de vídeo temem. Esse atrito muitas vezes leva à publicação de vídeos sem legendas, tornando-os inacessíveis para uma grande parte dos espectadores em potencial.

O Happy Scribe é a alternativa ao Clipto AI criada especificamente para resolver esse problema. Ele é otimizado para profissionais de vídeo que precisam criar legendas e captions, não apenas obter uma transcrição bruta. A plataforma combina transcrição por IA com um editor de legendas desenvolvido especificamente para simplificar todo o fluxo de trabalho de legendagem.

Após transcrever seu vídeo, você pode usar o editor interativo do Happy Scribe para ajustar o tempo, dividir ou mesclar segmentos de legenda e visualizar suas alterações em tempo real. O editor lida com toda a formatação técnica, para que você possa se concentrar na legibilidade e no estilo. Quando terminar, você pode exportar suas legendas em todos os principais formatos ou optar por gravá-las diretamente em seu arquivo de vídeo.

Melhores recursos do Happy Scribe

Editor de legendas interativo: ajuste o tempo das legendas, modifique as quebras de segmento e visualize as alterações em tempo real junto com o seu vídeo.

Vários formatos de exportação: Exporte transcrições e legendas em formatos compatíveis com todas as principais plataformas de vídeo, incluindo SRT, VTT e legendas gravadas.

Transcrição e tradução humanas: acesse transcritores e tradutores humanos na mesma plataforma para produções profissionais que exigem precisão garantida.

Prós e contras do Happy Scribe

Prós:

Desenvolvido especificamente para fluxos de trabalho de vídeo, com excelentes ferramentas de edição de legendas.

Suporta transcrição por IA e humana na mesma plataforma.

Interface limpa e intuitiva, fácil de aprender

Contras:

Menos adequado para casos de uso de transcrição de reuniões ao vivo.

A precisão da transcrição por IA pode variar de acordo com a qualidade do áudio.

Os recursos de colaboração são básicos em comparação com alternativas voltadas para equipes.

Preços do Happy Scribe

Plano gratuito Básico: US$ 17/mês Profissional: US$ 29/mês Empresarial: US$ 89/mês Corporativo: Personalizado

Avaliações e comentários do Happy Scribe

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Happy Scribe. Adoro a facilidade de uso do HappyScribe, que torna a configuração inicial muito simples. Ele lida com uma variedade de sotaques sem esforço e oferece um serviço rápido e descomplicado ao adicionar legendas a vídeos curtos. As legendas geradas por IA são impressionantemente precisas, o que me poupa tempo e esforço, especialmente quando outros aplicativos não reconhecem meus tipos de arquivo. Aprecio muito os recursos eficientes de download e salvamento das minhas edições finais, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo. Além disso, a oferta de dez minutos gratuitos foi incrivelmente útil, contribuindo para a experiência positiva geral com o HappyScribe.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Happy Scribe.

Adoro a facilidade de uso do HappyScribe, que torna a configuração inicial muito simples. Ele lida com uma variedade de sotaques sem esforço e oferece um serviço rápido e descomplicado ao adicionar legendas a vídeos curtos. As legendas geradas por IA são impressionantemente precisas, o que me poupa tempo e esforço, especialmente quando outros aplicativos não reconhecem meus tipos de arquivo. Aprecio profundamente os recursos eficientes de download e salvamento das minhas edições finais, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo. Além disso, a oferta de dez minutos gratuitos foi incrivelmente útil, contribuindo para a experiência positiva geral com o HappyScribe.

Adoro a facilidade de uso do HappyScribe, que torna a configuração inicial muito simples. Ele lida com uma variedade de sotaques sem esforço e oferece um serviço rápido e descomplicado ao adicionar legendas a vídeos curtos. As legendas geradas por IA são impressionantemente precisas, o que me poupa tempo e esforço, especialmente quando outros aplicativos não reconhecem meus tipos de arquivo. Aprecio profundamente os recursos eficientes de download e salvamento das minhas edições finais, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo. Além disso, a oferta de dez minutos gratuitos foi incrivelmente útil, contribuindo para a experiência positiva geral com o HappyScribe.

8. Fathom (ideal para equipes de vendas que desejam gravações ilimitadas gratuitas com sincronização de CRM)

Sua startup ou pequena equipe de vendas precisa gravar e analisar chamadas para melhorar o desempenho, mas os altos custos de assinatura da maioria das ferramentas de transcrição são um grande obstáculo. Isso faz com que você fique preso a anotações manuais, perdendo oportunidades valiosas de treinamento e deixando escapar insights importantes dos clientes simplesmente porque não pode pagar pelo software certo.

A Fathom elimina essa barreira de custo, oferecendo gravação e transcrição ilimitadas de reuniões totalmente gratuitas. É a alternativa ao Clipto AI para equipes de vendas que precisam de recursos poderosos sem o preço empresarial. A IA da Fathom gera automaticamente resumos e destaca momentos importantes em suas chamadas, como perguntas, objeções e itens de ação, permitindo que representantes e gerentes revisem as conversas com eficiência.

Além de sua generosa oferta gratuita, o Fathom oferece integrações nativas de CRM com o Salesforce e o HubSpot. Isso significa que os resumos de reuniões e notas de chamadas são automaticamente registrados no registro de contato correto, eliminando a entrada manual de dados e criando um histórico completo de todas as interações. Ele oferece às equipes pequenas as ferramentas de capacitação de vendas de que precisam para competir.

Fathom Melhores recursos

Gravação ilimitada gratuita: grave e transcreva reuniões ilimitadas sem atingir limites mensais ou pagar taxas de assinatura.

Destaques com tecnologia de IA: identifique e marque automaticamente os momentos importantes das chamadas, permitindo que você salte diretamente para as seções mais relevantes.

Sincronização nativa com CRM: envie resumos de reuniões, transcrições e itens de ação diretamente para os registros de contato do Salesforce e do HubSpot.

Prós e contras do Fathom

Prós:

O plano ilimitado genuinamente gratuito torna-o acessível para equipes de qualquer tamanho.

Conjunto de recursos focado que faz uma boa transcrição de reuniões sem complexidade desnecessária.

Processamento rápido de transcrição com atraso mínimo após o término das reuniões.

Contras:

Limitado a casos de uso em reuniões — não é possível transcrever arquivos de áudio enviados.

Menos integrações do que concorrentes mais estabelecidos

Alguns recursos avançados de análise exigem uma atualização paga.

Preços da Fathom

Plano gratuito Premium: US$ 20/usuário/mês Equipe: US$ 18/usuário/mês Empresarial: US$ 28/usuário/mês

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5,0/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 5,0/5 (mais de 200 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Fathom. Descobri essa ferramenta durante uma ligação que fiz para alguém e a explorei, pois já havia experimentado várias outras ferramentas. Várias delas eram boas, mas bastante complexas de usar... Isso me impressionou e me levou a experimentá-la, e agora ela é padrão em todas as minhas ligações. É muito fácil de usar, sem complicações. Não preciso fazer muito para que ela participe das reuniões, sejam elas agendadas na agenda ou aquelas em que participo de forma improvisada.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Fathom.

Descobri essa ferramenta durante uma ligação que fiz para alguém e a explorei, pois já havia experimentado várias outras ferramentas. Várias delas eram boas, mas bastante complexas de usar... Isso me impressionou e me levou a experimentá-la, e agora ela é padrão em todas as minhas ligações. É muito fácil de usar, sem complicações. Não preciso fazer muito para que ela participe das reuniões, sejam elas agendadas ou improvisadas.

Descobri essa ferramenta durante uma ligação que fiz para alguém e a explorei, pois já havia testado várias outras ferramentas. Várias delas eram boas, mas bastante complexas de usar... Isso me impressionou a ponto de experimentá-la, e agora ela é padrão em todas as minhas ligações. É muito fácil de usar, sem complicações. Não preciso fazer muito para que ela participe das reuniões, sejam elas agendadas na agenda ou aquelas em que participo de improviso.

9. Tactiq (ideal para transcrição baseada em navegador durante chamadas do Google Meet e Zoom)

Você deseja os benefícios da transcrição de reuniões, mas as políticas de segurança da sua organização proíbem que bots de terceiros participem das chamadas. Ou talvez você simplesmente ache que o anúncio “O AI Notetaker está entrando na reunião” seja perturbador e constrangedor para seus clientes. Isso o deixa em uma situação difícil, forçado a escolher entre conformidade e produtividade.

O Tactiq oferece uma solução inteligente como uma extensão leve do navegador. Em vez de um bot, o Tactiq é executado diretamente no seu navegador Chrome para capturar e transcrever suas chamadas da web do Google Meet e Zoom localmente. Essa abordagem é mais discreta e pode contornar as restrições de segurança que impedem que aplicativos externos acessem as reuniões.

A extensão exibe uma transcrição em tempo real em uma barra lateral, permitindo que você destaque momentos e adicione tags à medida que a conversa acontece. Após a chamada, você pode usar prompts de IA para gerar resumos e itens de ação e, em seguida, exportar a transcrição para ferramentas como Google Docs ou Notion. Embora seja menos automatizada do que as alternativas baseadas em bots, é uma excelente opção para usuários preocupados com a privacidade.

Melhores recursos do Tactiq

Transcrição baseada em navegador: funciona como uma extensão do Chrome que captura o áudio da reunião diretamente no seu navegador, evitando a necessidade de um bot de reunião.

Exibição da transcrição em tempo real: veja a transcrição aparecer em uma barra lateral à medida que a reunião avança e destaque momentos importantes sem alternar entre aplicativos.

Prompts e modelos de IA: use prompts integrados ou personalizados para gerar resumos de reuniões, extrair itens de ação ou criar resultados específicos, como acompanhamentos por e-mail.

Prós e contras do Tactiq

Prós:

Sem bot de reunião significa sem notificações constrangedoras para os participantes.

Funciona imediatamente, sem integrações de calendário ou configurações complexas.

Abordagem leve que não requer recursos significativos do sistema

Contras:

Limitado a reuniões baseadas em navegador — não funciona com aplicativos Zoom ou Teams para desktop.

A qualidade da transcrição depende dos recursos de captura de áudio do seu dispositivo.

Menos opções de automação do que os concorrentes baseados em bots.

Preços do Tactiq

Plano gratuito Pro: US$ 12/usuário/mês Equipe: US$ 20/usuário/mês Negócios: US$ 40/usuário/mês Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários da Tactiq

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Tactiq. O Taqtics facilita muito a captura e o resumo das discussões do Google Meet. As transcrições automatizadas economizam tempo e fornecem um registro claro das reuniões, o que ajuda no acompanhamento e no rastreamento de ações.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Tactiq.

O Taqtics facilita muito a captura e o resumo das discussões do Google Meet. As transcrições automatizadas economizam tempo e fornecem um registro claro das reuniões, o que ajuda no acompanhamento e no rastreamento de ações.

O Taqtics facilita muito a captura e o resumo das discussões do Google Meet. As transcrições automatizadas economizam tempo e fornecem um registro claro das reuniões, o que ajuda no acompanhamento e no rastreamento de ações.

10. Whisper da OpenAI (ideal para desenvolvedores e usuários preocupados com a privacidade que desejam transcrição local)

Para organizações que lidam com informações altamente confidenciais, como dados de saúde, registros financeiros ou pesquisas proprietárias, enviar áudio para um serviço de nuvem terceirizado para transcrição simplesmente não é uma opção, independentemente de suas alegações de segurança. Isso cria um desafio significativo, pois parece excluir quase todas as soluções de transcrição automatizadas do mercado.

O Whisper da OpenAI é a resposta para esses usuários técnicos e preocupados com a privacidade. Não é um aplicativo sofisticado, mas um modelo de reconhecimento de voz de código aberto que você pode executar inteiramente em seu próprio hardware. Isso significa que seus dados de áudio nunca saem do seu controle, proporcionando o mais alto nível possível de privacidade e segurança de dados.

A configuração do Whisper requer algum conhecimento técnico, mas a recompensa é um sistema de transcrição poderoso e preciso, sem custos contínuos. O modelo suporta vários idiomas e pode até traduzir áudio para inglês em uma única etapa. Um ecossistema de ferramentas de terceiros também surgiu para tornar o Whisper mais acessível a não desenvolvedores, oferecendo interfaces fáceis de usar que executam o modelo localmente em sua máquina.

Whisper da OpenAI Melhores recursos

Código aberto e gratuito: o modelo é totalmente gratuito, sem cobranças por minuto ou taxas de assinatura.

Processamento local/no local: execute a transcrição inteiramente em seu próprio hardware, garantindo que seus dados de áudio nunca saiam da sua infraestrutura.

Suporte multilíngue: treinado em diversos dados multilíngues, o Whisper lida com transcrição e tradução em vários idiomas.

Whisper da OpenAI Prós e contras

Prós:

Privacidade total dos dados com processamento local

Sem custos contínuos após a configuração inicial, independentemente do volume de transcrição.

Comunidade ativa de código aberto melhorando continuamente o modelo

Contras:

Requer conhecimento técnico para configurar e manter

Sem recursos integrados para automação de reuniões, resumos ou integrações.

A velocidade de processamento depende do hardware disponível.

Preços do Whisper da OpenAI

Whisper de código aberto (local): gratuito API de transcrição OpenAI: US$ 0,006/min

Whisper da OpenAI Classificações e avaliações

GitHub: mais de 75.000 estrelas

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Whisper da OpenAI. O Whisper se destaca por sua interface amigável, tornando-o extremamente fácil de navegar. Implementá-lo perfeitamente em sistemas existentes é muito fácil. O suporte ao cliente é louvável, respondendo às dúvidas prontamente. Sua frequência de uso é uma prova de sua confiabilidade. Além de possuir um rico conjunto de recursos, a facilidade de integração aumenta seu apelo geral.

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Whisper da OpenAI.

O Whisper se destaca por sua interface amigável, tornando-o extremamente fácil de navegar. Implementá-lo perfeitamente em sistemas existentes é muito fácil. O suporte ao cliente é louvável, respondendo às dúvidas prontamente. Sua frequência de uso é uma prova de sua confiabilidade. Além de possuir um rico conjunto de recursos, a facilidade de integração aumenta seu apelo geral.

O Whisper se destaca por sua interface amigável, tornando-o extremamente fácil de navegar. Implementá-lo perfeitamente em sistemas existentes é muito fácil. O suporte ao cliente é louvável, respondendo às dúvidas prontamente. Sua frequência de uso é uma prova de sua confiabilidade. Além de possuir um rico conjunto de recursos, a facilidade de integração aumenta seu apelo geral.

Escolha a alternativa certa ao Clipto AI para sua equipe

Você viu dez ferramentas diferentes e agora pode estar se sentindo um pouco confuso. O segredo para escolher a ferramenta certa não é apenas comparar listas de recursos, mas entender o fluxo de trabalho principal da sua equipe e identificar o maior ponto de atrito. Você tem dificuldade para capturar notas em tempo real ou o problema é o que acontece depois que a reunião termina?

A armadilha mais comum é adotar uma solução pontual que resolve um problema, mas cria outro. Uma ótima ferramenta de transcrição é inútil se seus resultados ficam isolados do local onde sua equipe realmente trabalha. Escolha uma solução que conecte as informações das reuniões diretamente ao fluxo de trabalho da sua equipe, para que nada seja esquecido.

À medida que a tecnologia de transcrição por IA se torna um produto comum, o verdadeiro diferencial é como uma plataforma usa essa transcrição para tornar sua equipe mais inteligente e produtiva. Trata-se de conectar insights à ação. Para equipes prontas para reunir transcrição, gerenciamento de projetos e insights baseados em IA em um espaço de trabalho unificado, comece gratuitamente com o ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho.

Perguntas frequentes

Qual é a melhor ferramenta de transcrição com IA para equipes?

A melhor ferramenta depende das principais necessidades da sua equipe. Escolha uma ferramenta com integração profunda ao gerenciamento de projetos para eficiência do fluxo de trabalho, uma com colaboração ao vivo para anotações em tempo real ou uma com inteligência de conversação para treinamento de vendas.

Sim, muitas ferramentas de transcrição de IA oferecem integrações com plataformas de gerenciamento de projetos. Algumas, como o ClickUp, têm recursos nativos de transcrição, enquanto outras, como o Fireflies.ai, exportam notas e tarefas do ClickUp para outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Qual é a precisão da transcrição por IA em comparação com a transcrição manual?

A transcrição por IA é altamente precisa para áudio claro, mas pode ter dificuldades com jargões técnicos ou sotaques fortes. Para conteúdos críticos, como processos judiciais, os serviços de transcrição humana ainda oferecem garantias de precisão superiores.

Existe alguma ferramenta de transcrição gratuita que funcione para reuniões de negócios?

Várias ferramentas oferecem planos gratuitos adequados para reuniões de negócios. Algumas oferecem gravação ilimitada com recursos básicos, enquanto outras oferecem um número limitado de minutos de transcrição gratuitos por mês para testes.