Como usar o Claude para depurar código como um profissional

Mais de 80% dos desenvolvedores estão usando ou planejando usar ferramentas de codificação com IA.

Então, por que as equipes ainda sentem que não estão obtendo todos os benefícios?

Isso porque, embora as ferramentas possam ser eficientes, os fluxos de trabalho em torno delas nem sempre são.

A depuração é um exemplo perfeito. Em um minuto você está investigando uma mensagem de erro enigmática, no outro você tem 12 abas abertas, está alternando entre logs e configurações e tentando lembrar o que mudou desde a última implantação. Acrescente a isso as interrupções do Slack e os pedidos do tipo “você pode dar uma olhada rápida?”, e de repente um pequeno bug se transforma em um evento que leva meio dia.

E mesmo quando o Claude ajuda você a encontrar a causa raiz rapidamente, essa descoberta ainda pode desaparecer no vazio se não se transformar em uma tarefa clara com um responsável e uma prioridade.

Este guia mostra como usar o Claude para depurar código e transformar essas descobertas em tarefas rastreáveis. O objetivo? Ajudar sua equipe a priorizar correções, atribuir responsabilidades e evitar que os mesmos problemas voltem a surgir a cada sprint.

Vamos começar!

O que é o Claude Code?

O Claude Code é a ferramenta de codificação agênica da Anthropic que fica no seu terminal e entende toda a sua base de código. Pense nela como um programador de IA com memória fotográfica para o seu repositório. Ela foi criada para lidar com a pesada carga cognitiva da depuração, indexando a estrutura do seu projeto, permitindo que você faça perguntas em inglês simples e obtenha respostas baseadas no seu código real.

Ao contrário das ferramentas de IA baseadas em chat que funcionam com trechos isolados, o Claude Code opera diretamente em seu ambiente de desenvolvimento. Ele pode ler e gravar arquivos, executar comandos de terminal e rastrear a lógica em todo o seu projeto.

via Claude Code

Como configurar o Claude Code para depuração

É muito fácil colocar o Claude Code em funcionamento, e isso leva apenas alguns minutos. Veja como começar:

Instale o Claude Code: você pode instalá-lo globalmente usando o npm, executando npm install -g @anthropic-ai/claude-code no seu terminal. Este é o pacote CLI oficial do Claude Code. Como alternativa, você pode encontrar e instalar a você pode instalá-lo globalmente usando o npm, executando npm install -g @anthropic-ai/claude-code no seu terminal. Este é o pacote CLI oficial do Claude Code. Como alternativa, você pode encontrar e instalar a extensão oficial do VS Code diretamente no marketplace. Gere uma chave API: faça login no seu Console Anthropic, navegue até a seção de chaves API e crie uma nova chave. Certifique-se de copiá-la imediatamente em um local seguro, pois você não poderá vê-la novamente. Configure seu ambiente: a maneira mais segura de fazer isso é definindo a chave API como uma variável de ambiente em seu sistema. Isso evita que a chave seja acidentalmente enviada para sua base de código.

Como definir sua chave API como uma variável de ambiente (prática recomendada) macOS / Linux Para mantê-lo, adicione essa linha ao seu ~/. zshrc ou ~/. bashrc e reinicie o terminal. Windows (PowerShell) Reabra seu terminal após executar isso.

Depois que a configuração estiver concluída, você precisará inicializar o Claude Code em seu projeto.

Abra seu terminal, navegue até o diretório raiz do seu projeto e execute o comando claude. A ferramenta começará automaticamente a analisar seu repositório/verificar a estrutura do seu projeto, o que significa que ela está criando um mapa dos seus arquivos e suas relações para entender o contexto.

Para repositórios maiores, essa indexação inicial pode demorar um pouco, mas é ela que permite a depuração sensível ao contexto que diferencia o Claude Code.

💡 Dica profissional: não deixe que a configuração se torne um trabalho. Crie uma Lista de verificação de configuração do Claude Code compartilhada no ClickUp Docs com os comandos exatos de que sua equipe precisa: a etapa de instalação, onde gerar a chave API da Anthropic, como definir a variável de ambiente e como verificar se ela funciona. Crie documentos de configuração compartilhados para as principais ferramentas no ClickUp Docs para que todos as instalem da mesma maneira. Salve-o no seu espaço de desenvolvimento para que os novos membros possam começar a trabalhar em minutos, em vez de horas!

Fluxo de trabalho de depuração passo a passo com o Claude Code

Mesmo com um assistente de IA poderoso, a depuração pode se tornar complicada rapidamente se você não tiver um processo simples a seguir. Se você começar com algo vago como “por que meu código está com defeito?”, geralmente receberá respostas vagas — e é aí que as pessoas decidem que a ferramenta “não funciona” e voltam à maneira antiga (lenta) de fazer as coisas.

A melhor abordagem é tratar o Claude Code como um engenheiro sênior com quem você está trabalhando em parceria: forneça um contexto claro, deixe-o investigar, desafie suas suposições e verifique cada correção antes de enviá-la. Essa colaboração estruturada transforma a depuração de um jogo de adivinhação em uma ciência.

Vamos guiá-lo passo a passo para que você saiba como fazer isso:

Comece com um relatório de bug claro.

A qualidade da assistência do Claude Code é diretamente proporcional à qualidade do seu relatório inicial de bug. Para obter os melhores resultados, você precisa definir o problema com precisão.

Seu relatório de bug deve sempre incluir estas informações essenciais:

Comportamento observado: Descreva exatamente o que está acontecendo.

Comportamento esperado: explique o que deveria estar acontecendo.

Etapas de reprodução: forneça um guia claro e passo a passo sobre como acionar o bug.

Contexto relevante: inclua quaisquer mensagens de erro, rastreamentos de pilha ou detalhes sobre alterações recentes que possam estar relacionadas.

📌 Por exemplo, um ótimo prompt seria algo assim: “O endpoint /api/users retorna um erro 500 quando chamado com um corpo de solicitação vazio. Ele deveria retornar um erro de validação 400. Você pode reproduzir isso enviando uma solicitação POST com um objeto JSON vazio. Isso começou após a refatoração de ontem do middleware de validação. ” Fornecer esse nível de detalhes antecipadamente minimiza as idas e vindas e permite que o Claude inicie sua investigação a partir de um contexto profundo.

O modelo de relatório de bugs do ClickUp oferece uma maneira prática de documentar essas informações essenciais para sua equipe em um único local estruturado.

Obtenha um modelo gratuito Documente relatórios de bugs e monitore a resolução de bugs de ponta a ponta com o modelo de relatório de bugs do ClickUp.

Ele vem com:

Formulários personalizáveis do ClickUp para coletar relatórios detalhados de bugs

Um conjunto claro de status personalizados para monitorar o progresso da resolução de bugs de ponta a ponta.

Visualizações e filtros para priorizar correções com base no impacto e na urgência

🎥 Bônus: assista a este guia rápido sobre as melhores práticas para escrever relatórios de bugs eficazes que obterão os resultados que você precisa do Claude Code e da sua equipe.

💡 Dica profissional: encontrar o bug é apenas metade da batalha. Depois que o Claude ajudar você a identificar o problema, ainda será necessário gerenciar seu ciclo de vida, desde a descoberta até a implantação. Transforme cada bug encontrado pelo Claude em uma tarefa estruturada e acionável usando o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp. Atribua responsabilidades, defina prioridades e acompanhe o status de “A fazer” para “Concluído”, garantindo que cada correção seja gerenciada com clareza e responsabilidade. Isso transforma o resultado confuso da depuração em um processo claro, onde todos veem o que está sendo corrigido e quem está lidando com isso. Divida grandes objetivos em tarefas gerenciáveis e rastreáveis com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Use o Modo Plano para uma análise segura de erros.

Antes de permitir que uma IA faça alterações em seu código, especialmente em uma área sensível, você deseja ver o que ela está pensando primeiro. O Modo Plano é o recurso de investigação “somente leitura” do Claude Code que permite fazer exatamente isso. Quando ativado, o Claude analisará seu código e proporá um plano de ação passo a passo sem modificar nenhum arquivo.

Este é o seu modo preferencial quando:

Você está depurando em um ambiente adjacente à produção

O bug parece envolver várias partes interconectadas do sistema.

Você quer entender a causa raiz antes mesmo de pensar em uma solução.

Você está trabalhando em uma parte do código-fonte que ainda não conhece bem.

No Modo Plano, o Claude lê os arquivos relevantes, rastreia o caminho de execução e explica sua hipótese sobre o que está dando errado. Você pode então revisar sua análise, fazer perguntas esclarecedoras e só prosseguir com a correção quando estiver confiante no diagnóstico. É a rede de segurança definitiva, evitando alterações prematuras que poderiam introduzir ainda mais problemas.

Os desenvolvedores no Reddit também parecem concordar:

Tenho obtido resultados absolutamente incríveis alternando entre o modo plano + Opus. E não uso isso apenas por alguns minutos. Costumo passar de 15 a 20 minutos no modo plano antes de fazer com que ele escreva qualquer linha de código... Por que ninguém mais faz isso? Será que perdemos toda a nossa autonomia como desenvolvedores e esperamos que a IA escreva tudo para nós desde o início, de forma perfeita?O fluxo de trabalho que tem funcionado para mim pode parecer mais tedioso, mas a diferença na qualidade do código é absurda... Quando deixo o Claude agir livremente, recebo um código que pode ou não funcionar e, mesmo que funcione, está escrito tecnicamente “errado” e se torna um pesadelo de manutenção. Quando uso minha abordagem de planejamento, recebo um código que eu realmente aprovaria em um PR.

Execute o loop de depuração interativo

A depuração eficaz com o Claude Code não é um comando único; é uma conversa. Pense nisso como um loop iterativo em que você e a IA colaboram para restringir o problema.

O processo geralmente segue estas etapas:

Compartilhe o contexto do bug: Comece com seu relatório detalhado do bug. Deixe o Claude investigar: ele lerá arquivos, rastreará dependências e formará uma hipótese. Analise a hipótese: a explicação faz sentido com base no seu conhecimento do código? Faça perguntas complementares: se algo parecer errado, peça para esclarecer suas suposições ou investigar um caminho diferente. Solicite uma correção: depois que ambos concordarem com a causa raiz, peça para gerar o código para corrigi-la. Revise as alterações propostas: use o comando /diff para ver exatamente o que ele deseja alterar antes de aplicá-lo.

💡 Dica profissional: se a primeira resposta do Claude não estiver correta, a melhor opção não é reformular a mesma pergunta. Em vez disso, forneça mais contexto. 📌 Por exemplo, digamos: “Isso é interessante, mas você pode ter perdido a configuração em config/production.js. Você pode verificar esse arquivo e ver se isso altera sua análise?” Essa abordagem conversacional é a maneira mais rápida de chegar a uma solução.

Revise e verifique a correção.

Depois que o Claude propuser uma correção, você precisará assumir o papel de revisor de código. 🛠️

As sugestões do Claude Code são um ponto de partida, não a palavra final. A verificação humana é uma parte indispensável do fluxo de trabalho. Aceitar cegamente o código gerado pela IA é uma receita para introduzir bugs sutis e difíceis de encontrar.

Leia atentamente as diferenças: a alteração faz sentido lógico? Ela aborda a causa raiz ou apenas corrige um sintoma?

Execute seus testes: seus seus testes de unidade e integração são sua primeira linha de defesa. Execute-os para garantir que a correção funcione conforme o esperado.

Teste o bug específico: execute manualmente as etapas de reprodução para confirmar se o problema original foi resolvido.

Verifique se há regressões: a correção acidentalmente danificou outra coisa? Uma verificação rápida da funcionalidade relacionada pode evitar uma grande dor de cabeça mais tarde.

💡 Dica profissional: se uma correção parecer muito complexa, recue. Pergunte ao Claude: “Existe uma maneira mais simples de resolver isso?” Depois de verificar a correção, confirme-a com uma mensagem clara e descritiva. Você pode até pedir ao Claude para ajudá-lo a escrevê-la.

📮ClickUp Insight: Enquanto 34% dos usuários operam com total confiança nos sistemas de IA, um grupo ligeiramente maior (38%) mantém uma abordagem de “confiar, mas verificar”. Uma ferramenta independente que não está familiarizada com o seu contexto de trabalho geralmente apresenta um risco maior de gerar respostas imprecisas ou insatisfatórias. É por isso que criamos o ClickUp Brain, a IA que conecta o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas integradas de terceiros. Obtenha respostas contextuais sem a necessidade de alternar entre ferramentas e experimente um aumento de 2 a 3 vezes na eficiência do trabalho, assim como nossos clientes da Seequent.

Padrões comuns de depuração que o Claude Code lida melhor

Saber quando usar uma ferramenta de IA é tão importante quanto saber como usá-la. Se você apontar o Claude Code para o tipo errado de problema, os resultados podem ser decepcionantes — e é fácil descartá-lo como “meh”, mesmo que ele possa ser realmente útil nas situações certas.

O truque é usá-lo onde ele se destaca: problemas confusos, com vários arquivos, que normalmente levariam uma eternidade para serem rastreados manualmente. Aqui estão alguns padrões em que ele tende a funcionar muito bem:

Erros de referência nula e indefinida: geralmente são causados por uma variável que perde seu valor em algum ponto de uma longa cadeia de chamadas de função. O Claude pode rastrear como uma variável flui pelo código e ajudar a identificar onde ela se torna nula ou indefinida, uma tarefa incrivelmente tediosa de se fazer manualmente.

Incompatibilidades de tipos: em em linguagens de tipagem flexível, como JavaScript , erros de tipo podem não aparecer até o momento da execução. O Claude pode analisar seu código para identificar onde você está passando uma string quando um número é esperado, detectando esses problemas antes que eles causem danos.

Erros off-by-one: esses erros clássicos em loops e manipulações de matrizes são fáceis de passar despercebidos por um ser humano, mas simples de serem detectados por uma IA. O Claude pode analisar sistematicamente sua lógica de loop, condições de limite e índices de matriz para encontrar o erro.

Conflitos de dependência: quando você enfrenta problemas com incompatibilidades de versão ou importações circulares, pode ser um pesadelo resolver isso. O Claude pode ler seu pacote .json, analisar instruções de importação e ajudá-lo a identificar as dependências conflitantes.

Erros de integração de API: se você estiver recebendo respostas inesperadas de uma API externa, o Claude pode ajudar. Você pode fornecer a documentação da API e seu código, e ele rastreará o fluxo de solicitação/resposta para encontrar discrepâncias entre as cargas úteis esperadas e reais. se você estiver recebendo respostas inesperadas de uma API externa, o Claude pode ajudar. Você pode fornecer a documentação da API e seu código, e ele rastreará o fluxo de solicitação/resposta para encontrar discrepâncias entre as cargas úteis esperadas e reais.

👀 Você sabia? Em uma pesquisa com 950 desenvolvedores, descobriu-se que 38% dedicam até um quarto do seu tempo corrigindo bugs, enquanto para 26%, a correção de bugs ocupa cerca de metade do seu tempo.

Dicas avançadas de depuração de código com o Claude

Depois de dominar o fluxo de trabalho básico, é normal atingir um patamar. Você está usando o Claude Code, ele está ajudando... mas talvez não da maneira que as pessoas divulgam online como “produtividade 10 vezes maior”. Isso não é um fracasso — geralmente significa apenas que você está pronto para alguns hábitos de usuários avançados que tornam a ferramenta muito mais consistente.

Aqui estão algumas dicas avançadas para aproveitar ao máximo suas sessões de depuração:

Personalize seu arquivo CLAUDE.md: este é um arquivo especial que você pode criar no diretório raiz do seu projeto. Nele, você pode dar instruções específicas ao Claude, como “Usamos a React Testing Library, não o Enzyme” ou “Evite modificar qualquer arquivo no diretório /legacy”. Isso evita que você tenha que repetir o contexto em todas as sessões.

Use comandos de barra estrategicamente: familiarize-se com comandos como /compact para resumir uma conversa longa, /clear para redefinir o contexto para um novo problema e /cost para verificar o uso de tokens. Eles ajudam a gerenciar sessões de depuração longas e complexas com eficiência.

Defina o escopo de suas solicitações: em vez de pedir ao Claude para “depurar meu aplicativo”, indique arquivos ou funções específicos. Um escopo mais restrito leva a respostas mais rápidas e precisas, pois a IA tem menos ruído para lidar.

Combine o Claude com suas ferramentas existentes: não descarte seu depurador tradicional. Use-o para definir pontos de interrupção e capturar o estado do aplicativo em um momento específico, depois envie essas informações de estado para o Claude e peça para ele interpretar o que está acontecendo.

💡 Dica profissional: uma coisa que ajuda (especialmente em equipes): não mantenha as melhores dicas presas na cabeça de alguém. Compartilhe padrões que funcionaram, dicas que economizaram tempo e truques que você aprendeu, para que toda a equipe evolua junto. Você pode fazer isso facilmente com uma ferramenta de comunicação em equipe como o ClickUp Chat. E com o ClickUp Brain, a IA nativa e sensível ao contexto do ClickUp, essas conversas no canal se tornam uma base de conhecimento pesquisável, para que as mesmas correções e aprendizados não se percam. Ele pode exibir mensagens, decisões e notas de solução de problemas anteriores quando alguém faz uma pergunta posteriormente, sem que ninguém precise vasculhar tópicos antigos. Revele correções de bugs anteriores e aprendizados do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

Melhores práticas e limitações da depuração de código do Claude

Confiar excessivamente em qualquer ferramenta de IA sem entender suas limitações é arriscado. Um desenvolvedor que confia cegamente em uma sugestão pode introduzir um bug sutil que é ainda mais difícil de corrigir do que o original. Isso corrói a confiança e cria uma falsa sensação de segurança, o que pode ser mais perigoso do que não usar a ferramenta.

O segredo é simples: deixe o Claude acelerar sua investigação, mas mantenha um humano no circuito para a decisão final. Você pode até criar uma lista de verificação de revisão de código no modelo de tarefa do ClickUp que inclua uma etapa obrigatória: “Verifique qualquer código gerado por IA em relação às nossas melhores práticas”.

Algumas práticas recomendadas a serem seguidas

Sempre verifique as sugestões: a IA pode “alucinar” correções que parecem plausíveis, mas estão incorretas. Teste todas as alterações.

Forneça contexto generosamente: não presuma que o Claude pode inferir detalhes sobre o seu projeto. Quanto mais ele souber, melhor será sua análise.

Use o Modo Plano para alterações arriscadas: ao trabalhar em áreas sensíveis, como autenticação ou pagamentos, sempre deixe o Claude analisar o problema antes de modificar qualquer código.

Mantenha as sessões focadas: conversas longas e sem rumo podem prejudicar a qualidade das respostas da IA. Se você estiver lidando com um novo bug, geralmente é melhor iniciar uma nova sessão.

Limitações e soluções alternativas

Limitação Solução alternativa Sem reconhecimento de tempo de execução integrado O Claude Code pode analisar seu código, mas não “vê” automaticamente o estado de execução em tempo real como um depurador. Combine-o com pontos de interrupção, logs, rastreamentos de pilha e resultados de testes — e compartilhe essas informações com o Claude quando necessário. Restrições da janela de contexto Para bases de código muito grandes, restrinja o escopo aos diretórios, arquivos ou funções mais importantes. Fatias menores = respostas mais rápidas e precisas. Resultados não determinísticos O mesmo prompt nem sempre produzirá a mesma resposta. Concentre-se em validar a correção por meio de comparações e testes, em vez de esperar uma repetibilidade perfeita. Erros arquitetônicos complexos Se o problema depender de profundo conhecimento da área, sistemas externos ou lógica de negócios complexa, use o Claude como um assistente poderoso, e não como a autoridade final. A decisão humana ainda é importante nesse caso.

O que mais o Claude Code pode fazer além da depuração?

Está focando apenas no uso do Claude Code para depuração? Você está deixando de aproveitar muitos benefícios!

A mesma ferramenta que ajuda você a rastrear bugs também pode eliminar o trabalho “não divertido, mas que precisa ser feito”, como escrever testes, limpar código ou redigir documentação. Depois que você começar a usá-la também para essas tarefas diárias, ela começará a trazer um aumento real de produtividade em todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Aqui estão algumas outras maneiras de usar o Claude Code para acelerar seu trabalho:

Refactoring : peça para melhorar a legibilidade do código, extrair uma parte complexa da lógica para sua própria função ou modernizar a sintaxe antiga.

Geração de testes: atribua uma função e peça para escrever testes de unidade. Isso economiza muito tempo na criação de seu conjunto de testes e no envio de código com mais confiança.

Documentação: ele pode gerar docstrings para suas funções, escrever seções do seu README ou adicionar comentários embutidos para explicar códigos complexos.

Perguntas e respostas sobre o código-fonte: se você é novo em um repositório, pode pedir ao Claude para explicar como um recurso específico funciona ou rastrear como os dados fluem pelo sistema.

Assistência na revisão de código: antes de mesclar uma solicitação pull, você pode colar o diff e pedir ao Claude para identificar possíveis problemas, sugerir melhorias ou verificar se há violações do guia de estilo.

Usando o ClickUp Super Agents como alternativa de depuração (quando seu trabalho está no ClickUp)

Os Super Agentes do ClickUp são colegas de equipe com tecnologia de IA que você pode configurar para agir em todo o seu espaço de trabalho — lendo tarefas, documentos e atualizações para ajudá-lo a avançar no trabalho automaticamente.

Otimize a triagem de bugs e crie tarefas atribuídas para correções com o ClickUp Super Agents.

Se seus relatórios de bugs, logs e links de PR já estiverem no ClickUp, nem sempre será necessário começar em uma ferramenta que prioriza o terminal. Um Super Agente pode examinar o tópico da tarefa, resumir o que deu errado e quando, e extrair bugs relacionados ou correções anteriores do seu espaço de trabalho. A partir daí, ele pode gerar uma Tarefa ClickUp pronta para ser atribuída, com etapas claras de reprodução, causa raiz suspeita, critérios de aceitação e subtarefas para testes + controle de qualidade.

✅ Ele não substituirá o rastreamento profundo de código em um repositório, mas substituirá a confusão de “onde está o contexto?” que atrasa as equipes logo após a descoberta de um bug.

Passe mais rapidamente da causa raiz para o lançamento com o Claude Code + ClickUp

O Claude Code pode ajudá-lo a depurar mais rapidamente, mas a verdadeira vantagem é transformar aqueles momentos de “Eureka, encontrei!” em correções que realmente são implementadas (e não voltam como um bumerangue dois sprints depois).

Aqui estão os principais pontos:

Comece com o pé direito: um bom relatório de bug (etapas de reprodução + esperado x real + logs) gera respostas melhores em menos rodadas. Primeiro planeje, depois aplique o patch: peça uma análise antes das edições, revise as diferenças como faria com o PR de um colega de equipe e sempre verifique com testes. Torne cada descoberta rastreável: se vale a pena encontrar, vale a pena atribuir, priorizar e encerrar adequadamente.

O ClickUp ajuda, oferecendo um único local para registrar o que o Claude encontrou e levá-lo até a linha de chegada. Crie uma tarefa de bug com etapas de reprodução + logs, anexe a saída /diff, atribua um proprietário, defina a prioridade e acompanhe-a por meio de status personalizados, como Triagem → Em andamento → Em revisão → Concluído. Adicione subtarefas para testes + verificações de regressão e você terá um caminho claro e repetível desde a descoberta do bug até a implantação, sem perder o contexto nas conversas do chat.

Quer começar agora mesmo? Instale o Claude Code e vincule-o a uma conta gratuita do ClickUp para gerenciar a documentação e a qualidade do código em um só lugar.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Claude Code opera diretamente no seu terminal com acesso à sua base de código, enquanto o chat do Claude exige que você copie e cole manualmente trechos de código. Isso significa que o Claude Code pode manter um contexto persistente e executar comandos, o que o chat não consegue fazer.

Compartilhe seu arquivo de configuração CLAUDE.md com a equipe para garantir convenções consistentes. Para sessões colaborativas, um desenvolvedor pode executar o Claude Code enquanto compartilha a tela, ou você pode documentar as descobertas em um documento compartilhado do ClickUp para revisão assíncrona.

Eles têm finalidades diferentes. O Copilot se destaca na conclusão de código em linha enquanto você digita, enquanto o Claude Code é um dos vários agentes de IA para codificação projetados para sessões de depuração mais profundas e conversacionais, nas quais você precisa investigar problemas em vários arquivos.

O Claude Code não funciona como um depurador tradicional que “vê” automaticamente o estado de execução em tempo real. Seu ponto forte é raciocinar a partir da sua base de código e das informações que você fornece. Ocasionalmente, ele também pode sugerir correções que parecem corretas, mas que na verdade não funcionam no seu ambiente. Portanto, a revisão e a verificação humanas ainda são essenciais.