Principais alternativas à Eesel AI para suporte e automação do conhecimento

O Eesel funciona bem como uma camada inteligente de perguntas e respostas. Basta conectar o Slack, inserir seus documentos e ver as perguntas repetitivas do tipo “onde está...?” desaparecerem. Ele se destaca quando o objetivo é revelar conhecimento rapidamente e reduzir solicitações básicas de pesquisa.

No entanto, quando as equipes começam a gerenciar volumes maiores, novas linhas de produtos ou fluxos de trabalho internos especializados, as lacunas aparecem rapidamente. Um único bot compartilhado por vários públicos, automação limitada do fluxo de trabalho e relatórios superficiais tornam o trabalho desafiador.

Neste guia, você explorará alternativas à Eesel AI que foram criadas para muito mais do que apenas respostas rápidas. Você verá ferramentas que podem lidar com vários bots e públicos, conectar-se profundamente a helpdesks e espaços de projeto e automatizar a triagem e o acompanhamento de tickets.

Vamos começar!

As 10 melhores alternativas ao Eesel em resumo

Aqui está uma tabela comparando todas as alternativas ao Eesel neste blog. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo de conhecimento e tarefas com automação aprimorada por IA e fluxos de trabalho entre ferramentas para equipes de todos os tamanhos que coordenam projetos, tickets e documentos entre funções. Espaço de trabalho unificado com tarefas, listas, documentos e metas, ClickUp Brain, vários modelos de IA e automações personalizadas. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Featurebase Fluxos de trabalho de suporte ao cliente e feedback sobre produtos com insights baseados em IA para equipes de suporte e produtos de médio a grande porte. Agente de suporte de IA (Fibi), caixa de entrada omnicanal, hub de feedback centralizado, registros de alterações e roteiros, priorização de feedback de IA. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 37/mês por usuário Intercom Automação de suporte conversacional, engajamento do cliente e roteamento de fluxo de trabalho para gerentes e grandes equipes, com foco em mensagens personalizadas e jornadas de alto valor para o cliente. Fin AI Copilot para respostas automatizadas, acesso à API, automação de tarefas em várias etapas, chat ao vivo e ferramentas de mensagens Os planos pagos começam em US$ 39/mês por usuário. Helpjuice Gerenciamento de conhecimento e fluxos de trabalho de autoatendimento para equipes de médio porte que criam bases de conhecimento internas e externas. Editor Markdown avançado, ações de IA para pesquisa, permissões granulares e análises sobre o uso de artigos. Os planos pagos começam em US$ 249/mês para 30 usuários. GPTGO Recuperação rápida de informações e fluxos de trabalho de geração de conteúdo para usuários individuais que precisam de pesquisas, resumos ou respostas rápidas. Consultas em linguagem natural, respostas instantâneas em fontes da web, interface fácil de usar para insights rápidos. Gratuito SiteGPT Fluxos de trabalho personalizados de chatbot com IA treinados com o conteúdo do seu site para equipes internas enxutas. Chatbot personalizado treinado em seus URLs/documentos, automação de respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporte multilíngue Os planos pagos começam em US$ 59/mês por usuário. ChatGPT IA conversacional flexível para redigir conteúdo, resumir documentos e responder a perguntas para indivíduos ou pequenas equipes que precisam de IA adaptável em diversas tarefas. Compreensão de linguagem natural, memória de contexto conversacional, assistentes personalizados da GPT Store, análise de código/dados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Zendesk Fluxos de trabalho completos de suporte ao cliente com experiências avançadas de emissão de tickets, encaminhamento e omnicanal para operações de suporte de médio a grande porte. Triagem e encaminhamento com tecnologia de IA, suporte por bot conversacional, análise de sentimentos, emissão integrada de tickets, copilotos de agentes Os planos pagos começam em US$ 25/mês por usuário. Tidio Chat em tempo real e automação básica de chatbot com IA para equipes de suporte ao cliente em ambientes de comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Chatbot Lyro AI, widget de chat ao vivo, construtor de automação visual, caixa de entrada multicanal, recomendações de produtos Os planos pagos começam em US$ 29/mês. Freshdesk Help desk aprimorado por IA e fluxos de trabalho de tickets para grandes equipes que precisam de suporte omnicanal e autoatendimento integrado. Freddy AI para respostas e resumos inteligentes, automação e encaminhamento de tickets, insights de sentimentos, fluxos de trabalho personalizáveis Os planos pagos começam em US$ 25/mês por usuário.

O que você deve procurar nas alternativas ao Eesel AI?

Muitas equipes atingem o limite da Eesel AI quando precisam de fluxos de trabalho mais profundos, vários bots ou integração mais estreita com seus principais sistemas de gerenciamento de conhecimento.

Aqui estão alguns recursos a serem considerados ao avaliar alternativas ao Eesel. 👇

Suporta vários bots e espaços de trabalho: executa agentes de IA separados, mas conectados, para suporte, sucesso, TI ou operações internas com configurações distintas, fontes de conhecimento ao vivo e permissões.

Integra-se profundamente com suas ferramentas principais: Conecta-se nativamente a helpdesks, ferramentas de projeto e Conecta-se nativamente a helpdesks, ferramentas de projeto e bases de conhecimento de IA , como ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence e Notion.

Automatiza fluxos de trabalho completos: lida com perguntas e respostas, triagem baseada em IA, encaminhamento, priorização e escalonamentos compatíveis com SLA, com fluxos de trabalho que criam tarefas, atualizam campos e notificam equipes automaticamente.

Implanta em todos os canais com controle total: atende clientes e equipes internas por meio de widgets da web, experiências no aplicativo, e-mail ou chat, com branding, tom e experiência do usuário flexíveis.

Baseia-se em conhecimento operacional real: treina a IA em documentos e tickets ou conversas históricas para que as respostas reflitam como as questões são resolvidas, com o apoio de ferramentas para controle de versões, validação e governança de conteúdo.

Garante precisão, proteções e visibilidade: acompanha a qualidade das respostas, as taxas de deflexão e os modos de falha, e aplica controles como limites de confiança, transferências para humanos e ações restritas para evitar erros silenciosos.

Escalabilidade simples com preços transparentes: cresça além de um único projeto ou equipe sem precisar gerenciar várias contas e pagar custos ocultos.

🧠 Curiosidade: Mesmo antes dos sistemas de suporte digital, as inovações na tecnologia de call center ajudaram a gerenciar melhor o tráfego de clientes. Erna Schneider Hoover inventou a lógica de comutação telefônica computadorizada na década de 1960, que priorizava as chamadas e evitava a sobrecarga durante os picos de tráfego. Essa foi uma das primeiras formas de automação do balanceamento de carga de suporte.

As melhores alternativas ao Eesel AI

Se sua equipe está superando o simples desvio de perguntas e respostas, essas alternativas à Eesel AI oferecem caminhos de resolução mais sólidos, roteamento, segmentação e insights para um suporte interno real. 🚀

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de conhecimento e tarefas com automações)

Edite dados em tempo real com sua equipe, marque SMEs nos comentários, atribua ações de acompanhamento e converta rascunhos de texto em tarefas rastreáveis dentro do ClickUp Docs

Quando o Eesel AI é sobreposto a uma pilha fragmentada, ele pode responder a perguntas e encaminhar tickets, mas o trabalho, os processos e o conhecimento subjacentes permanecem espalhados por várias ferramentas.

O ClickUp para equipes de atendimento personalizado inverte essa situação. Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, ele reúne IA, documentação, tarefas e fluxos de trabalho em um único sistema. Seus SOPs, documentos internos e manuais de suporte ficam ao lado dos tickets, projetos e processos.

Isso elimina a dispersão do trabalho, mantendo a documentação vinculada ao próprio trabalho. Assim, quando os processos mudam, seus SOPs podem ser atualizados de acordo com o contexto.

Vamos explorar alguns de seus melhores recursos! 🤩

Estruture uma base de conhecimento de suporte com o ClickUp Docs

Crie uma base de conhecimento interna e externa diretamente em seu espaço de trabalho usando o ClickUp Docs. Você pode criar perguntas frequentes sobre produtos, manuais, SOPs e notas de lançamento e, em seguida, vincular esses documentos diretamente às listas de suporte ou tarefas do ClickUp para que cada ticket tenha o manual de operações certo a um clique de distância.

Crie sua própria base de conhecimento. 👇

Obtenha respostas e reações contextuais com o ClickUp Brain

Agora que você criou uma base de conhecimento centralizada, recorra ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado à plataforma, para obter respostas.

Resuma as conversas dos tickets em perguntas frequentes, explique os problemas de forma clara e crie mensagens prontas para os clientes com o ClickUp Brain

Ao contrário do Eesel AI, ele pode ver os tickets atuais, documentos vinculados, interações anteriores com clientes e tarefas relacionadas já existentes na sua plataforma. Dessa forma, ele sintetiza sugestões usando o contexto do seu espaço de trabalho. Para usar essa ferramenta de IA para gerenciamento de conhecimento, basta fazer perguntas em linguagem natural.

📌 Exemplos de prompts: O que foi discutido na reunião de vendas da semana passada?

Qual é a solução alternativa mais recente acordada para o bug de faturamento que afeta os clientes da UE?

Onde está o manual de escalonamento mais recente para respostas a interrupções?

O ClickUp Brain é igualmente útil quando você está criando ou mantendo sua base de conhecimento. Por exemplo, você pode redigir novos artigos da base de conhecimento, macros, SOPs ou análises pós-evento a partir do histórico bruto de tickets, comentários ou notas de reunião.

Automatize fluxos de trabalho complexos com o ClickUp Super Agents

Os ClickUp Super Agents são colegas de equipe com tecnologia de IA que podem executar fluxos de trabalho de várias etapas, responder a perguntas, tomar medidas e muito mais.

Moldar os Super Agentes do ClickUp à sua estrutura de conhecimento, extraindo respostas de documentos, tarefas e conversas confiáveis

Por exemplo, quando uma solicitação de TI é enviada por meio do ClickUp Forms ou de um help desk conectado, o ClickUp IT Ticket Management AI Agent analisa o problema, avalia a urgência e o encaminha para a fila de TI ou proprietário apropriado. Ele também exibe incidentes, bugs ou tickets anteriores relacionados, para que os técnicos comecem com o contexto completo.

ClickUp BrainGPT para inteligência de suporte entre ferramentas

O ClickUp BrainGPT conecta você a ferramentas externas como Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub e até mesmo a web. Isso o torna uma plataforma de pesquisa de IA unificada que pode procurar tickets de suporte e documentos anteriores no ClickUp, bem como especificações de produtos, contratos e bases de conhecimento externas em outros sistemas.

Por exemplo, ao trabalhar em um ticket, o BrainGPT pode extrair documentos de API do Drive, notas de arquitetura do GitHub e documentos de política do SharePoint, enquanto permanece ancorado na tarefa do ClickUp.

Use o ClickUp BrainGPT para reunir insights de várias ferramentas e otimizar seu fluxo de trabalho

Ao contrário do Eesel AI, o BrainGPT não depende de um único modelo de linguagem grande. Em vez disso, ele usa uma configuração multimodelo e permite que você selecione o mecanismo mais adequado para a tarefa em questão.

Além disso, o Talk to Text no ClickUp permite que você dê comandos de voz como “Resuma os últimos cinco incidentes P1 e crie tarefas de acompanhamento para cada equipe”. Ele transcreverá instantaneamente a solicitação e fornecerá os resumos usando informações de tarefas, documentos, projetos e ferramentas conectadas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Como o ClickUp é altamente personalizável, as equipes podem precisar de tempo para configurar espaços, campos, automações e visualizações antes que tudo pareça intuitivo.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação que resume tudo:

Eu adoro usar o ClickUp! Gerenciar tickets, documentos e todas as informações associadas nunca foi tão fácil e simples. Tudo o que preciso está em um só lugar, estruturado de uma forma que faz todo o sentido. Uma das maiores vantagens para nós: todos os novos funcionários que vêm de outras plataformas, especialmente do Jira, percebem imediatamente como o ClickUp é intuitivo. A curva de aprendizado é quase inexistente. Eles rapidamente percebem como é mais fácil, rápido e simplesmente melhor trabalhar com o ClickUp em comparação com as ferramentas antigas. O ClickUp transformou verdadeiramente a forma como organizamos e gerenciamos o trabalho. Parece mais leve, mais inteligente e mais fácil de usar, mas continua a ser suficientemente poderoso para lidar com fluxos de trabalho complexos.

Eu adoro usar o ClickUp! Gerenciar tickets, documentos e todas as informações associadas nunca foi tão fácil e simples. Tudo o que preciso está em um só lugar, estruturado de uma forma que faz todo o sentido.

Uma das maiores vantagens para nós: todos os novos funcionários que vêm de outras plataformas, especialmente do Jira, percebem imediatamente como o ClickUp é intuitivo. A curva de aprendizado é quase inexistente. Eles rapidamente percebem como é mais fácil, rápido e simplesmente melhor trabalhar com o ClickUp em comparação com as ferramentas antigas.

O ClickUp transformou verdadeiramente a forma como organizamos e gerenciamos o trabalho. Parece mais leve, mais inteligente e mais fácil de usar, mas continua a ser suficientemente poderoso para lidar com fluxos de trabalho complexos.

📮 ClickUp Insight: 20% dos participantes da nossa pesquisa confessam que mantiveram até 15 abas abertas por semanas! Sim, semanas! Essas “abas zumbis” 🧟 consomem memória e espaço mental, drenando silenciosamente o foco, mesmo quando ignoradas. É um resquício clássico de atenção, em que itens inacabados consomem energia em segundo plano. Com a Pesquisa Empresarial com IA da ClickUp, você pode se livrar com segurança desses cemitérios de navegadores. Qualquer coisa importante pode ser pesquisada instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho e em ferramentas integradas de terceiros. Você pode até perguntar à IA do ClickUp o que foi discutido na reunião da última sexta-feira, e ela buscará as notas para você!

2. Featurebase (ideal para fluxos de trabalho de suporte ao cliente e feedback sobre produtos)

via Featurebase

A Featurebase posiciona-se como uma camada entre as conversas com os clientes, o feedback sobre os produtos e as equipes internas de vendas.

As conversas de suporte do chat no aplicativo, e-mail e canais da comunidade fluem para uma única caixa de entrada. E o feedback enviado por meio de portais, widgets ou integrações personalizadas se torna uma entrada estruturada vinculada a usuários e contas reais.

As equipes podem fornecer respostas instantâneas de autoatendimento por meio da pesquisa de IA diretamente dentro da central de ajuda, obtendo respostas precisas da documentação sem cliques extras.

As atualizações do produto podem ser publicadas e segmentadas usando registros de alterações da marca e widgets no aplicativo para que seus usuários vejam as alterações no momento certo. E quando as coisas precisam de um toque humano, a automação sem código lida com SLAs, roteamento, acompanhamento e transferências internas.

Principais recursos da Featurebase

Centralize as conversas omnicanal com uma caixa de entrada unificada que reúne mensagens no aplicativo, e-mails e discussões da comunidade.

Resolva problemas automaticamente usando seu agente de IA baseado em conhecimento chamado Fibi AI Agent para responder a perguntas comuns e acionar ações como extensões de avaliação ou descontos.

Capture feedback sobre produtos na fonte por meio de portais de feedback públicos, widgets incorporáveis no aplicativo e integrações diretas.

Priorize ideias de forma inteligente com a análise de feedback alimentada por IA que detecta duplicatas e revela solicitações de alto impacto.

Limitações da Featurebase

Os agentes de IA não aprendem automaticamente com tickets resolvidos nem reutilizam conversas anteriores para construir conhecimento interno.

Os relatórios e painéis carecem de insights comportamentais mais profundos e análises avançadas.

Preços da Featurebase

Gratuito

Crescimento: US$ 37/mês por usuário

Profissional: US$ 75/mês por usuário

Empresa: US$ 129/mês por usuário

Avaliações e comentários da Featurebase

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Featurebase?

Veja o que um cliente tem a dizer:

Gostamos de usar o Featurebase porque ele torna a publicação de registros de alterações para nossos usuários simples e direta. [...] Também utilizamos a opção de solicitação de recursos, que permite que outros usuários visualizem e votem em sugestões, ajudando-nos a ganhar tração mais rapidamente. [...] No entanto, não estamos particularmente satisfeitos com as opções de visualização disponíveis quando ele envia automaticamente uma atualização do registro de alterações para o Slack. Por causa disso, usamos o recurso de envio automático principalmente para atualizações internas da equipe.

Gostamos de usar o Featurebase porque ele torna a publicação de registros de alterações para nossos usuários simples e direta. [...] Também utilizamos a opção de solicitação de recursos, que permite que outros usuários visualizem e votem em sugestões, ajudando-nos a ganhar tração mais rapidamente. [...] No entanto, não estamos particularmente satisfeitos com as opções de visualização disponíveis quando ele envia automaticamente uma atualização do registro de alterações para o Slack. Por causa disso, usamos o recurso de envio automático principalmente para atualizações internas da equipe.

🚀 Vantagem do ClickUp: Quando os tickets chegam mais rápido do que as equipes conseguem processá-los, os fluxos de trabalho manuais se tornam um gargalo. O ClickUp Automations substitui a coordenação manual por regras automatizadas que encaminham os tickets e mantêm a base de conhecimento. Atribua, priorize ou encaminhe tickets automaticamente com base no status, tags, prioridade ou segmento de clientes com o ClickUp Automations 📌 Exemplo de automação: Quando um novo ticket for criado com Prioridade = Urgente, atribua-o ao Líder de Suporte, defina a data de vencimento para amanhã e publique um comentário interno. Para levar sua gestão do conhecimento ainda mais longe, os campos de IA do ClickUp se sobrepõem a esses fluxos de trabalho para padronizar e enriquecer os dados dos tickets automaticamente. Resuma automaticamente tickets longos e threads de comentários em um resumo conciso com os campos de IA do ClickUp Os campos de IA podem: Gere atualizações de progresso com base nas atividades recentes para que os leads possam ver o que está avançando e o que está parado.

Detecte o sentimento em feedbacks ou escalações, ajudando você a identificar tarefas com pontuação negativa.

Produza itens de ação a partir de tarefas complexas relacionadas a incidentes, para que os acompanhamentos sejam capturados como próximas etapas claras e prontas para serem copiadas.

3. Intercom (ideal para automação de suporte conversacional, engajamento do cliente e roteamento de fluxo de trabalho)

via Intercom

A Intercom é uma plataforma de comunicação e suporte ao cliente com tecnologia de IA, criada para lidar com interações com clientes em tempo real e em grande volume. Ela funciona durante todo o ciclo de vida, desde a integração e educação até a resolução de problemas e retenção.

As equipes podem implantar o Intercom como um pacote completo de atendimento ao cliente (com seu próprio helpdesk de última geração) ou conectar seu principal agente de IA, o Fin, a um helpdesk existente, como o Zendesk ou o Salesforce.

A força da plataforma reside na forma como trata a IA como um primeiro respondedor. O Fin é treinado em seus procedimentos, políticas e fontes de conhecimento e testado em conversas simuladas antes do lançamento. Em seguida, é implantado de forma consistente em canais de chat, e-mail, voz e redes sociais.

Quando a IA não consegue resolver uma questão de ponta a ponta, ela a encaminha para agentes humanos, com o apoio do Copilot.

Melhores recursos do Intercom

Treine e valide o comportamento da IA usando o Fin Flywheel com testes controlados antes de entrar em operação.

Sincronize fontes de conhecimento de forma centralizada através do Knowledge Hub com conteúdo extraído do Notion, Confluence, Zendesk, PDFs e sites.

Ajude os agentes em tempo real com o Copilot para resolução de problemas, treinamento, tradução e orientação sobre os próximos passos.

Gerencie conversas e tickets juntos usando um helpdesk de última geração projetado para transferências contextuais.

Limitações do Intercom

A precisão diminui se a documentação não estiver bem estruturada, atualizada ou escrita de forma clara para consumo pela IA.

O Fin pode ter dificuldades com perguntas altamente específicas, de nicho ou com formulações incomuns, e pode exigir intervenção humana.

Preços do Intercom

Essencial: $39/mês por usuário

Avançado: US$ 99/mês por usuário

Especialista: US$ 139/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Intercom

G2: 4,5/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intercom?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O Fin tem sido uma excelente adição ao nosso fluxo de trabalho de suporte. Ele fornece respostas rápidas e precisas e ajuda a reduzir significativamente o tempo de resposta. Nossos clientes apreciam a assistência imediata e nossa equipe pode se concentrar em casos mais complexos. [...] Às vezes, as respostas parecem muito genéricas ou carecem do contexto adequado para perguntas específicas dos clientes. Um melhor controle sobre o tom e mais opções de treinamento para alinhá-lo com a voz da nossa marca fariam uma grande diferença.

O Fin tem sido uma excelente adição ao nosso fluxo de trabalho de suporte. Ele fornece respostas rápidas e precisas e ajuda a reduzir significativamente o tempo de resposta. Nossos clientes apreciam a assistência imediata e nossa equipe pode se concentrar em casos mais complexos. [...] Às vezes, as respostas parecem muito genéricas ou carecem do contexto certo para perguntas específicas dos clientes. Um melhor controle do tom e mais opções de treinamento para alinhá-lo com a voz da nossa marca fariam uma grande diferença.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Intercom para atendimento ao cliente com IA

4. Helpjuice (ideal para gerenciamento de conhecimento e fluxos de trabalho de autoatendimento)

via Helpjuice

O Helpjuice é uma plataforma de base de conhecimento dedicada, projetada para equipes que desejam respostas instantâneas. Ao contrário de outras ferramentas de IA para profissionais do conhecimento, ele se concentra em transformar a documentação em um sistema de recuperação de alto desempenho.

As equipes publicam centros de ajuda voltados para o cliente ou wikis internos e, em seguida, contam com pesquisa e chat com tecnologia de IA para traduzir perguntas vagas e mal formuladas em respostas precisas em menos de um segundo.

As equipes de produto e capacitação utilizam o mesmo sistema para integrar novos funcionários mais rapidamente, documentar processos uma única vez e manter as atualizações sincronizadas entre idiomas e versões.

Ela também se encaixa bem nos ecossistemas existentes, exibindo respostas no Slack, Teams, navegadores ou widgets incorporados, tornando-a melhor do que outras alternativas ao Helpjuice.

Melhores recursos do Helpjuice

Obtenha respostas instantaneamente usando o Swifty AI Search , que compreende a intenção, erros ortográficos e linguagem natural.

Oriente os usuários de forma coloquial com o Swifty AI Chat incorporado diretamente em centros de ajuda e portais internos.

Revele insights ocultos com a Análise da Base de Conhecimento de IA , que revela lacunas de pesquisa, becos sem saída e conteúdo não utilizado.

Crie tutoriais passo a passo de forma visual usando o Wizardshot para documentação rápida de processos.

Limitações do Helpjuice

Funciona bem para documentação, mas carece de ligações profundas e nativas com a gestão de tarefas, fluxos de trabalho ou sistemas de execução.

Artigos relevantes nem sempre aparecem, mesmo com palavras-chave definidas.

Preços do Helpjuice

Base de conhecimento: US$ 249/mês para 30 usuários

AI-Knowledge Base: US$ 449/mês para 100 usuários

Base de conhecimento ilimitada com IA: US$ 799/mês

Avaliações e comentários do Helpjuice

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Helpjuice?

Um usuário verificado resume bem:

*A equipe do chat ao vivo é muito prestativa e rápida para responder. A integração e a personalização são muito fáceis. Isso vem de alguém que tem um conhecimento MUITO básico de programação. Há também um chatbot de IA gratuito que pode economizar muito tempo se você tiver uma equipe de suporte técnico/ao cliente... Novos recursos são frequentemente lançados antes de estarem totalmente prontos. Muitas vezes, esperamos pelo lançamento, damos alguns meses para que os problemas sejam resolvidos e, então, implementamos. Se você encontrar um bug ou perguntar sobre um lançamento futuro, nunca há um SLA ou ETA fornecido. Às vezes, tivemos que encontrar uma solução alternativa e conviver com ela.

*A equipe do chat ao vivo é muito prestativa e rápida para responder. A integração e a personalização são muito fáceis. Isso vem de alguém que tem um conhecimento MUITO básico de programação. Há também um chatbot de IA gratuito que pode economizar muito tempo se você tiver uma equipe de suporte técnico/ao cliente... Novos recursos são frequentemente lançados antes de estarem totalmente prontos. Muitas vezes, esperamos pelo lançamento, damos alguns meses para que os problemas sejam resolvidos e, então, implementamos. Se você encontrar um bug ou perguntar sobre um lançamento futuro, nunca há um SLA ou ETA fornecido. Às vezes, tivemos que encontrar uma solução alternativa e conviver com ela.

🔍 Você sabia? Além da tecnologia, a psicologia do consumidor influencia a forma como os usuários percebem os sistemas automatizados. Estudos mostram que, quando a IA parece mais presente socialmente, quando os clientes se sentem compreendidos em vez de “conversar com uma máquina”, eles tendem a ver a experiência de forma mais positiva e a adotar assistentes automatizados.

5. GPTGO (ideal para recuperação rápida de informações e fluxos de trabalho de geração de conteúdo)

via GPTGO

Ao contrário de uma base de conhecimento tradicional ou plataforma de agente de IA, o GPTGO (anteriormente conhecido como GooGPT) é uma camada de pesquisa de IA híbrida que combina resultados da web no estilo Google com respostas no estilo ChatGPT. Não há configuração ou ingestão de documentos internos, o que o torna fundamentalmente diferente de ferramentas como o Eesel AI, que dependem de fontes de conhecimento selecionadas.

O GPTGO pode ser usado como um companheiro de pesquisa e para compreender rapidamente questões desconhecidas, redigir respostas ou verificar a veracidade das respostas antes de publicá-las em uma base de conhecimento real.

Além disso, não requer uma conta e enfatiza o anonimato. Isso significa que você pode usá-la nas fases iniciais da investigação, como quando as equipes desejam obter um contexto rápido sem fazer login em ferramentas internas ou expor dados proprietários.

Melhores recursos do GPTGO

Faça perguntas complementares de forma coloquial usando o modo de bate-papo Ask GPT sem sair do fluxo de pesquisa.

Pesquise de forma global e inclusiva com suporte para consultas e respostas multilíngues em mais de 100 idiomas.

Preserve o anonimato do usuário por meio de um design que prioriza a privacidade e evita o rastreamento de dados pessoais ou atividades.

Acesse sua base de conhecimento existente em todos os dispositivos por meio de uma interface web leve, extensão do Chrome e experiência otimizada para dispositivos móveis.

Limitações do GPTGO

Ela não consegue realmente aprender suas preferências ou o contexto do seu espaço de trabalho como as ferramentas internas fazem.

Sem acesso ou integração com suas ferramentas privadas

Preços do GPTGO

Gratuito

Avaliações e comentários do GPTGO

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

6. SiteGPT (ideal para fluxos de trabalho personalizados de chatbot de IA treinados com o conteúdo do seu site)

via SiteGPT

O SiteGPT aborda o suporte de IA de fora para dentro. Em vez de pedir às equipes que criem uma base de conhecimento separada ou migrem o conteúdo para um novo sistema, ele começa com o que já existe. Isso inclui seu site, central de ajuda, PDFs e documentos públicos, e depois transforma tudo isso em uma interface conversacional ao vivo.

Você insere uma URL ou carrega arquivos, e o SiteGPT verifica, interpreta e operacionaliza esse conteúdo em um chatbot que se comporta como um especialista no produto.

Ela se encaixa melhor em ambientes de alto tráfego, onde as perguntas se repetem, o contexto é público e a velocidade é mais importante do que a integração profunda do fluxo de trabalho. Por exemplo, os líderes de suporte podem usá-la para desviar perguntas repetitivas do tipo “como isso funciona?” antes que os tickets cheguem à fila.

Melhores recursos do SiteGPT

Oriente as conversas de forma proativa por meio de Quick Prompts que revelam perguntas de alta intenção e FAQs.

Capture leads qualificados automaticamente por meio da Geração de Leads integrada durante as interações de suporte.

Automatize ações por meio do chat usando Funções que traduzem a linguagem natural em ações no aplicativo ou no sistema.

Monitore e melhore as respostas com insights de Resumos de e-mail e Histórico de chat enviados diretamente para sua caixa de entrada.

Limitações do SiteGPT

Projetado principalmente para bate-papos com clientes em sites, não para operações internas de conhecimento ou fluxos de trabalho entre equipes.

Ele oferece suporte a poucas integrações diretas, o que restringe a profundidade com que pode se conectar a centrais de atendimento, ferramentas de projeto ou sistemas internos.

Preços do SiteGPT

Starter: US$ 59/mês por usuário

Crescimento: US$ 129/mês para até quatro usuários

Preço: US$ 429/mês para até 10 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do SiteGPT

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SiteGPT?

O que os clientes estão realmente dizendo:

Oferece uma maneira prática e real de interagir com ele para usuários de todos os níveis. Seja você uma mãe em casa procurando receitas culinárias ou um executivo de alto nível em busca de novos empreendimentos comerciais. Eles definitivamente deram início à revolução da IA, mas não se mantiveram atualizados com todas as tendências modernas. E definitivamente existem recursos melhores em outros lugares, mas o GP. T ainda faz tudo, mesmo que não faça tudo certo.

Oferece uma maneira prática e real de interagir com ele para usuários de todos os níveis. Seja você uma mãe em casa procurando receitas culinárias ou um executivo de alto nível em busca de novos empreendimentos comerciais. Eles definitivamente deram início à revolução da IA, mas não se mantiveram atualizados com todas as tendências modernas. E definitivamente existem recursos melhores em outros lugares, mas o GP. T ainda faz tudo, mesmo que não faça tudo certo.

🧠 Curiosidade: No início dos anos 2000, o bot SmarterChild no AOL Instant Messenger e no MSN Messenger envolveu milhões de usuários com respostas conversacionais e traços de personalidade divertidos.

7. ChatGPT (ideal para IA conversacional flexível para redigir conteúdo e responder a perguntas)

via ChatGPT

Ao contrário do Eesel AI, que foi projetado para treinar agentes em documentos internos e tickets, o ChatGPT começa como um modelo em branco, mas altamente capaz, que pode ser moldado por meio de prompts, arquivos carregados, projetos ou GPTs personalizados.

Use-a para analisar tickets de casos extremos, redigir respostas detalhadas ou resumir longas conversas com clientes. Você pode até mesmo interrogar documentos grandes, sintetizar informações dispersas ou testar a clareza da documentação antes de publicá-la.

Os GPTs personalizados permitem que as equipes criem um “assistente de IA interno” carregando documentos e definindo comportamentos, sem precisar fazer uma implantação completa voltada para o cliente.

Embora o ChatGPT não esteja integrado ao seu helpdesk nem redirecione tickets automaticamente como o Eesel, ele se destaca como um parceiro de reflexão e um centro de inteligência externo.

Melhores recursos do ChatGPT

Organize trabalhos de longa duração com Projetos que agrupam bate-papos, arquivos e contexto sob objetivos compartilhados.

Realize pesquisas em várias fontes usando o Deep Research para sintetizar e citar informações de toda a web.

Execute fluxos de trabalho complexos através do Modo Agente , que pode navegar em sites, editar arquivos e concluir tarefas com várias etapas.

Analise seus próprios dados com a Análise de Dados, que executa Python para cálculos, limpeza e visualização.

Limitações do ChatGPT

As respostas podem parecer confiáveis, mas ainda assim requerem verificação, especialmente para tópicos factuais, sensíveis ao tempo ou regulamentados.

Não possui proteções empresariais integradas para controle de tom, lógica de escalonamento ou fluxos de trabalho de aprovação de respostas.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plano Plus: US$ 20/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 30/mês por usuário

Plano Pro: US$ 200/mês por usuário

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Uma análise em primeira mão que vale a pena ler:

O que mais aprecio no ChatGPT é como ele entende bem o contexto e oferece soluções imediatas. Ele me ajuda a redigir e-mails profissionais, refinar minha gramática e rapidamente ter ideias de conteúdo. [...] Às vezes, as informações fornecidas podem estar incorretas ou desatualizadas, então sempre preciso verificar os dados importantes. Além disso, a versão gratuita costuma ficar lenta ou indisponível durante os horários de pico, o que pode ser frustrante quando se trabalha em tarefas urgentes. Seria ótimo se tivesse mais acesso a dados em tempo real.

O que mais aprecio no ChatGPT é como ele entende bem o contexto e oferece soluções imediatas. Ele me ajuda a redigir e-mails profissionais, refinar minha gramática e rapidamente ter ideias de conteúdo. [...] Às vezes, as informações fornecidas podem estar incorretas ou desatualizadas, então sempre preciso verificar os dados importantes. Além disso, a versão gratuita costuma ficar lenta ou indisponível durante os horários de pico, o que pode ser frustrante quando se trabalha em tarefas urgentes. Seria ótimo se tivesse mais acesso a dados em tempo real.

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do ChatGPT

8. Zendesk (ideal para fluxos de trabalho completos de suporte ao cliente e experiências omnicanal)

via Zendesk

Como um dos principais chatbots de base de conhecimento, o Zendesk ajuda as equipes a usar a IA para resolver problemas no helpdesk. Seus agentes de IA utilizam centros de ajuda, Confluence e tickets históricos para lidar com solicitações reais de ponta a ponta.

Em vez de começar com documentos e criar agentes em torno deles, o Zendesk começa com interações ao vivo com os clientes e incorpora inteligência diretamente em tickets, conversas e canais.

Ele centraliza as conversas usando o Omnichannel Ticketing , que unifica e-mail, chat, voz, redes sociais e mensagens. Assim, todas as mensagens nesses canais se tornam uma unidade de trabalho estruturada com um histórico completo anexado.

Melhores recursos do Zendesk

Automatize resoluções com os Zendesk AI Agents , que analisam as solicitações e concluem as ações sem intervenção humana.

Encontre respostas confiáveis através do Zendesk Knowledge , que sincroniza centros de ajuda, fontes externas e documentação interna.

Lide com voz em escala usando agentes de IA de voz criados para autenticar usuários, resolver problemas e realizar ações de fluxo de trabalho.

Oriente os administradores de forma proativa com o Admin Copilot , que destaca riscos, prioridades e alterações recomendadas.

Limitações do Zendesk

Embora o atendimento básico seja fácil, configurar fluxos de trabalho complexos, automações e integrações entre módulos requer tempo e experiência.

O atendimento por chat e tickets em dispositivos móveis é frequentemente descrito como complicado ou não ideal para o trabalho diário dos agentes.

Preços do Zendesk

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Suite Team: US$ 69/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 6.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

Esta análise diz tudo:

1. Plataforma bem integrada e fácil de usar, com todas as extensões necessárias para o tratamento de tickets. 2. Plataforma segura e confiável. O painel é extremamente fácil de navegar e ver as opções diretamente. 3. Podemos ver o histórico do ticket e criar e pesquisar KBs relevantes diretamente no painel de tickets. Calcular a força de trabalho e fazer chats e chamadas é simplesmente perfeito e não requer nenhuma orientação para começar e trabalhar [...] A interface fica muito lenta se o laptop se desconectar da VPN da empresa e se conectar diretamente à Internet.

1. Plataforma bem integrada e fácil de usar, com todas as extensões necessárias para o tratamento de tickets. 2. Plataforma segura e confiável. O painel é extremamente fácil de navegar e ver as opções diretamente. 3. Podemos ver o histórico do ticket e criar e pesquisar KBs relevantes diretamente no painel de tickets. Calcular a força de trabalho e fazer chats e chamadas é simplesmente perfeito e não requer nenhuma orientação para começar e trabalhar [...] A interface fica muito lenta se o laptop se desconectar da VPN da empresa e se conectar diretamente à Internet.

🔍 Você sabia? Quando os usuários interagem com sistemas conversacionais bem projetados, eles experimentam menos carga cognitiva em comparação com a navegação em menus complexos ou a pesquisa em documentos densos. Estudos mostram que o esforço mental reduzido leva a um melhor desempenho e menor frustração.

9. Tidio (ideal para chat em tempo real e automação básica de chatbot com IA)

via Tidio

O Tidio adota uma abordagem mais simples e direta ao suporte de IA em comparação com outras ferramentas.

Sua força reside na combinação de chat ao vivo, um help desk básico e um agente de IA (Lyro) em uma plataforma fácil de operar. Essa alternativa funciona melhor quando seu objetivo é automatizar perguntas repetitivas dos clientes e capturar leads.

O Lyro AI é treinado apenas com conteúdo verificado fornecido por você, o que mantém as respostas controladas e alinhadas à marca. No entanto, isso também significa que ele é menos flexível do que ferramentas projetadas para raciocinar em vários sistemas internos.

Para marcas de comércio eletrônico e pequenas e médias empresas, essa troca geralmente vale a pena. O Tidio prioriza velocidade, eficiência de custos e facilidade de uso em vez de uma orquestração complexa de conhecimento.

Melhores recursos do Tidio

Converse com os clientes em tempo real por meio de um widget leve para chat ao vivo e bots em seu site.

Centralize conversas em chat, e-mail, Instagram, Messenger e WhatsApp em uma única caixa de entrada.

Converta visitantes de forma proativa com Flows sem código que acionam mensagens com base no comportamento.

Qualifique leads automaticamente usando bots que coletam dados, agendam reuniões e encaminham solicitações.

Limitações do Tidio

Alguns fluxos de trabalho e automações de chatbot são menos adaptáveis, exigindo soluções alternativas para casos de uso complexos ou não lineares.

Os usuários relatam limitações ao tentar executar o Lyro AI simultaneamente com determinados fluxos personalizados de chatbot.

Preços do Tidio

Starter: US$ 29/mês

Núcleo: $39/mês

Crescimento: US$ 59/mês

Mais: $749/mês

Premium: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tidio

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tidio?

Extraído do feedback dos clientes:

O que mais valorizo é a intuitividade da plataforma e a rapidez com que ela pode ser configurada em um site, sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados [...] Embora funcione bem, percebi que algumas automações poderiam ser mais flexíveis e personalizáveis. Em certos momentos, a curva de aprendizado dos fluxos de chat se torna um pouco confusa e requer tentativa e erro. Também sinto falta de opções mais avançadas de relatórios e análises, pois as atuais são úteis, mas um pouco limitadas se for desejado um acompanhamento mais detalhado.

O que mais valorizo é a intuitividade da plataforma e a rapidez com que ela pode ser configurada em um site, sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados [...] Embora funcione bem, percebi que algumas automações poderiam ser mais flexíveis e personalizáveis. Em certos momentos, a curva de aprendizado dos fluxos de chat se torna um pouco confusa e requer tentativa e erro. Também sinto falta de opções mais avançadas de relatórios e análises, pois as atuais são úteis, mas um pouco limitadas se for desejado um acompanhamento mais detalhado.

🧠 Curiosidade: Na década de 1980, surgiram os sistemas de resposta de voz interativa (IVR), permitindo que os usuários interagissem com menus pré-gravados ou sintetizados sem operadores humanos.

10. Freshdesk (ideal para help desk aprimorado por IA e fluxos de trabalho de emissão de tickets)

via Freshdesk

O Freshdesk é um software de atendimento ao cliente baseado em nuvem e alimentado por IA da Freshworks que ajuda as empresas a gerenciar as interações com os clientes em vários canais (e-mail, chat, mídias sociais, telefone).

Ele usa um sistema de helpdesk e tickets para otimizar o suporte, aumentar a produtividade dos agentes e melhorar a satisfação do cliente. Cada interação se torna um ticket com histórico, propriedade e responsabilidade. O Freddy AI trabalha em segundo plano para automatizar o encaminhamento, sugerir respostas e até mesmo resolver problemas rotineiros.

Melhores recursos do Freshdesk

Reúna todos os canais de atendimento ao cliente em um único helpdesk para que os agentes tenham acesso ao histórico completo das conversas.

Resolva mais rapidamente a partir de um único espaço de trabalho com um Centro de Comando designado para agentes e líderes de equipe.

Desvie tickets com o autoatendimento, criando bases de conhecimento pesquisáveis e centros de ajuda.

Limitações do Freshdesk

À medida que as regras e os fluxos de trabalho crescem, torna-se difícil rastrear por que um ticket se comportou de determinada maneira ou depurar problemas de automação.

Os tempos de resolução e o processamento de reembolsos foram apontados como pontos de atrito por alguns usuários.

Preços do Freshdesk

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Suite Team: US$ 69/mês por usuário

Suite Professional: US$ 149/mês por usuário

Suite Enterprise: US$ 219/mês por usuário

Avaliações e comentários do Freshdesk

G2: 4,4/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk?

Uma percepção do cliente que vale a pena notar:

Acho o Freshdesk incrivelmente útil, especialmente para alinhar os tickets aos respectivos agentes. É uma ferramenta muito boa, com muita automação no tratamento de tickets, o que aumenta a produtividade. [...] Já entrei em contato com o suporte ao cliente muitas vezes, e é um pouco tedioso resolver as coisas. Às vezes, a automação não funciona como esperado, com os tickets sendo atribuídos ao agente errado.

Acho o Freshdesk incrivelmente útil, especialmente para alinhar tickets aos respectivos agentes. É uma ferramenta muito boa, com muita automação no tratamento de tickets, o que aumenta a produtividade. [...] Entrei em contato com o suporte ao cliente muitas vezes e é um pouco tedioso resolver as coisas. Às vezes, a automação não funciona como esperado, com tickets sendo atribuídos ao agente errado.

🔍 Você sabia? O filósofo Michael Polanyi apontou um paradoxo: muitas vezes sabemos mais do que podemos explicar explicitamente. Esse “conhecimento tácito” tem sido um desafio psicológico e técnico para a automação, porque os primeiros sistemas tinham dificuldade em replicar a intuição e o julgamento humanos. No entanto, os modelos de aprendizagem da IA moderna surgiram para eliminar isso.

Centralize o conhecimento e o trabalho no ClickUp

A maioria das alternativas ao Eesel se destaca como ferramentas independentes ou como complementos que você pode adicionar a outros softwares para criar um fluxo de trabalho completo. Elas são ótimas para cobrir partes específicas do problema, seja pesquisa de conhecimento, respostas por chat ou automação de suporte.

Mas unir várias ferramentas ainda significa lidar com contextos, permissões e alternar entre aplicativos para realizar o trabalho.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele oferece um ecossistema completo de gerenciamento de conhecimento e suporte em um só lugar.

O ClickUp Docs, Tasks e Chat funcionam juntos, evitando fragmentação e proliferação de ferramentas. Enquanto o ClickUp Brain oferece suporte de IA em tarefas e conhecimento, o ClickUp Automations ajuda as equipes a reduzir o trabalho repetitivo que atrasa os projetos. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp gratuitamente! ✅