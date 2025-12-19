Tendências de marketing na Índia em 2026: o que moldará o crescimento digital

A economia digital da Índia ultrapassará US$ 1 trilhão até 2030, com a maior parte dos novos usuários e transações surgindo em 2026 e além. Isso significa muitos smartphones, muitos usuários de internet e muitas pessoas que ignorarão seus anúncios se você não acertar.

Os fundamentos estão mudando.

A pesquisa por voz está ganhando espaço porque digitar é cansativo. As cidades de nível 2 têm um poder de compra que rivaliza com o das metrópoles. O marketing de influência passou das celebridades do Instagram para o seu vizinho que faz avaliações de celulares no YouTube.

Se sua estratégia ainda parece a mesma de dois anos atrás, você já está ficando para trás.

Este guia aborda as tendências de marketing digital na Índia, o que está mudando e o que você precisa fazer a respeito. Também veremos como o ClickUp ajuda as equipes de marketing a executar suas tarefas sem perder a cabeça. 🎯

O que está mudando no comportamento do consumidor indiano?

Os consumidores digitais indianos estão evoluindo rapidamente. Hoje, cerca de 806 milhões de pessoas na Índia usam a internet, representando aproximadamente 55,3% da população.

Quando quase meio bilhão de pessoas são identidades ativas nas redes sociais, as suposições sobre alcance, influência e mix de mídia precisam mudar.

Aqui estão as principais forças que estão mudando a forma como os consumidores na Índia descobrem, avaliam e compram:

Hiperdigital, orientado por pesquisas e assistido por IA

O varejo eletrônico indiano cresceu rapidamente e agora é estruturalmente digital em primeiro lugar. A Bain estima o GMV (valor bruto da mercadoria) do varejo eletrônico na Índia em aproximadamente US$ 60 bilhões, apoiado pela segunda maior base de compradores online do mundo.

Um estudo da PwC retrata um consumidor altamente consciente do valor, com preço, avaliações, promoções e benefícios de fidelidade do cliente servindo consistentemente como gatilhos para a decisão. Sua análise do comércio eletrônico festivo mostra que os consumidores em locais de nível 2, 3 e 4 contribuem com quase 80% das vendas online durante os períodos de pico. Eles também dependem muito do preço e das avaliações durante a descoberta.

Outro estudo da Bain destaca como as jornadas conversacionais geradas por IA em aplicativos de mensagens agora oferecem suporte à descoberta de produtos, esclarecimentos e serviços em escala para os consumidores indianos.

Para os CMOs, isso significa que as jornadas dos consumidores na Índia são altamente digitais, fortemente filtradas por sinais sociais e de mercado e cada vez mais influenciadas por assistentes de IA e interfaces de chat que simplificam a tomada de decisões.

🧠 Curiosidade: A publicidade tem origens antigas: no Egito antigo (por volta de 3000 a.C.), havia avisos em papiros oferecendo recompensas ou anunciando produtos. Os primeiros comerciantes os usavam de maneira muito semelhante à forma como usamos outdoors ou anúncios classificados hoje em dia.

Escolhas de marcas locais, autênticas e focadas em valor

Pesquisas de mercado recentes indicam uma clara preferência por marcas nacionais que transmitem transparência.

Um estudo da YouGov para a Rukam Capital relata que 58% dos consumidores indianos preferem empresas locais ou de pequeno porte, e 76% destacam a comunicação autêntica e as soluções inovadoras como principais fatores de fidelização.

Esse alinhamento com valor e confiança também aparece no varejo. Por exemplo, o Índice de Consumidores Futuros da EY para a Índia constata que 52% dos consumidores estão migrando para produtos de marcas próprias, com 70% afirmando que a qualidade dessas marcas melhorou.

Hábitos de conteúdo curto, regional e com prioridade para Bharat

O consumo de conteúdo mudou fortemente para formatos de vídeos curtos e idiomas regionais. A base de usuários “Bharat” está no centro dessa mudança:

📮 ClickUp Insight: 47% das equipes não medem o impacto da IA e apenas 10% acompanham os resultados com métricas reais. Em muitos casos, os líderes de marketing muitas vezes não conseguem ver onde as ferramentas de IA estão agregando valor, se é que isso acontece. O ClickUp Brain muda isso ao trazer a IA para um espaço de trabalho unificado, onde todas as ações, atualizações e resultados estão conectados. E o impacto é visível: mais de 150.000 empresas, incluindo Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, usam o ClickUp Brain para obter resultados mensuráveis. As equipes relatam uma economia de custos de até 88%, 1,1 dia economizado por semana e conclusão de tarefas três vezes mais rápida, porque o Brain substitui dezenas de ferramentas desconectadas por uma IA que funciona em todo o fluxo de trabalho.

As 10 principais tendências de marketing que moldarão a Índia

A última previsão da WPP, “This Year, Next Year” (Este ano, próximo ano), estima que o mercado publicitário da Índia atingirá cerca de INR 2 bilhões em 2026, crescendo cerca de 10% ao ano.

Aqui estão as principais tendências a serem acompanhadas, cada uma baseada em mudanças reais no comportamento. 📝

1. A publicidade em mídia de varejo surge como o canal de crescimento mais rápido

Plataformas de comércio rápido como Blinkit, Zepto e Swiggy Instamart construíram uma infraestrutura sofisticada de publicidade digital que agora compete com o Google e a Meta.

As marcas podem segmentar clientes que procuram mantimentos às 23h, exibindo anúncios digitais de produtos que são entregues em 10 minutos.

O poder está em fechar o ciclo entre exposição e compra.

Anúncios da Saffola no aplicativo Blinkit

Quando a Marico quis impulsionar as vendas do Saffola Oats, eles veicularam anúncios patrocinados do produto no Blinkit, que apareciam quando os clientes pesquisavam itens para o café da manhã. A campanha rastreou as impressões por meio das adições ao carrinho até o checkout, mostrando o ROI exato no nível do SKU.

As principais vantagens que impulsionam a adoção incluem:

Segmentação baseada no comportamento real de compra, em vez de suposições demográficas

Dados de desempenho em tempo real mostrando quais produtos convertem e quais não convertem.

Capacidade de realizar promoções diretamente vinculadas aos níveis de estoque

Públicos com alta intenção de compra já em modo de compras

A estratégia da marca exige tratar a mídia de varejo como um canal próprio.

A criatividade precisa funcionar em formatos de miniaturas pequenas. As estratégias de licitação diferem da pesquisa porque a janela de conversão é de minutos, em vez de dias. A alocação do orçamento deve refletir que essas plataformas alcançam clientes prontos para comprar agora, e não para criar consciência para compras futuras.

2. A influência da Geração Z vai muito além de seus gastos diretos

A Mamaearth construiu sua marca principalmente ao compreender como a Geração Z descobre produtos. Eles investiram pesadamente em parcerias com criadores do Instagram e do YouTube, permitindo que influenciadores demonstrassem os produtos de forma autêntica, em vez de veicular anúncios tradicionais.

Quando os consumidores da Geração Z viram criadores em quem confiavam usando o sabonete facial ou óleo capilar da Mamaearth, eles adicionaram esses produtos às listas de compras da família.

Via Modash

Esse grupo demográfico pesquisa exaustivamente antes de comprar. Eles assistem a cinco avaliações no YouTube, verificam comentários no Instagram, perguntam a amigos em grupos do WhatsApp e leem tópicos no Reddit antes de escolher um laptop ou um produto para a pele.

As marcas que aparecem nesses pontos de contato com mensagens consistentes ganham a batalha pela consideração.

A Geração Z também espera que as marcas assumam posições claras sobre questões que lhes são importantes.

Quando a Bombay Shaving Company lançou campanhas para quebrar estereótipos de gênero em relação à aparência, elas tiveram grande repercussão porque a postura parecia autêntica. A oportunidade está em construir relacionamentos genuínos desde o início.

3. O conteúdo em idiomas regionais abre os mercados de nível 2 e 3

A Meesho alcançou crescimento em cidades menores ao criar conteúdo dedicado em 11 idiomas indianos. Eles contrataram criadores de conteúdo regionais que entendiam a cultura local e criaram campanhas em torno de festivais regionais, humor local e situações culturalmente relevantes.

A estratégia vai além da publicidade. A interface do aplicativo da Zomato em idiomas regionais levou a uma frequência de pedidos significativamente maior nas cidades de nível 2. Quando os clientes puderam navegar pelos menus, ler avaliações e concluir o checkout em seu idioma nativo, o atrito desapareceu.

Os requisitos regionais incluem:

Compreender os festivais locais e os momentos culturais para definir o calendário das campanhas

Adaptando o posicionamento do produto para atender às preferências regionais

Construindo redes de criadores em cada mercado linguístico importante

Aplicativos de pagamento como o PhonePe levam isso ainda mais longe com ofertas de pagamento específicas para cada região. Durante o Onam, os usuários em Kerala recebem reembolso em categorias de compras tradicionais. Durante o Durga Puja, os consumidores em Bengala Ocidental recebem ofertas em roupas e joias. Essa localização impulsiona o engajamento, pois reflete como as pessoas gastam durante momentos culturais.

4. Micro e nano influenciadores oferecem desempenho mensurável

A Nykaa, um mercado líder em cosméticos e produtos para a pele, transferiu uma parte significativa de seu orçamento para influenciadores de endossos de celebridades para parcerias com mais de 200 microinfluenciadores de beleza. Cada criador tem de 10.000 a 50.000 seguidores genuinamente interessados em rotinas de cuidados com a pele, tutoriais de maquiagem e avaliações de produtos.

Uma microinfluenciadora de Bangalore que publica sobre o desempenho da base em climas úmidos tem mais repercussão entre seus 30.000 seguidores locais do que o endosso genérico de uma celebridade alcança nacionalmente. Ela entende as preocupações específicas de seu público e as aborda diretamente.

As vantagens de desempenho incluem:

Dados demográficos do público que correspondem exatamente aos clientes-alvo

Conteúdo autêntico gerado por usuários, pois os criadores realmente usam os produtos diariamente.

Flexibilidade para testar diferentes mensagens em vários criadores simultaneamente

A execução requer diferentes abordagens.

via OnePlus

A OnePlus criou um Programa de Criadores completo, no qual os indivíduos geram conteúdo contínuo ao longo do ano, em vez de publicações pontuais para campanhas, construindo uma visibilidade sustentada.

🚀 Vantagem do ClickUp: Os programas de influenciadores geralmente envolvem dezenas ou centenas de pequenos criadores, cada um produzindo formatos diferentes, publicando em horários diferentes e atraindo públicos diferentes. Os painéis do ClickUp reúnem todos esses dados para que as equipes possam comparar rapidamente os resultados, identificar padrões de engajamento e entender quais criadores oferecem o maior retorno sobre o investimento (ROI). Quando as parcerias com influenciadores se estendem ao longo do ano, os painéis atuam como uma camada de desempenho contínua. As marcas obtêm uma visão mais clara do que está funcionando, do que precisa ser ajustado e de quais criadores realmente geram conversões, sem precisar vasculhar análises fragmentadas.

Monitore as impressões nos painéis do ClickUp. Entenda como cada criador contribui para o desempenho da campanha com os painéis do ClickUp.

5. Vídeos curtos dominam a atenção dos usuários

A maioria dos usuários do Instagram na Índia agora descobre marcas por meio de vídeos curtos, em vez de postagens tradicionais. Isso forçou as empresas a repensarem completamente sua abordagem de conteúdo.

Via Zomato

Marcas como a Zomato construíram sua presença social em torno do Reels. Sua campanha #EnjoyLargeMealsOnZomato utilizou influenciadores para apresentar a entrega de comida em formatos acessíveis e divertidos, que combinavam humor com narrativas emocionantes.

A campanha funcionou porque se adequou à forma como as pessoas realmente consomem conteúdo em seus celulares durante deslocamentos, intervalos e momentos de lazer.

A Wakefit adotou uma abordagem diferente durante a temporada da IPL. Eles criaram uma campanha humorística no Reels e trouxeram influenciadores ocidentais fluentes em hindi, como Drew Hicks e Agu Stanley, para criar conteúdo engraçado sobre problemas de sono.

Essa combinação de rostos globais com linguagem local gerou milhões de visualizações e compartilhamentos, mostrando como o Reels permite experiências criativas que os formatos tradicionais não conseguem igualar.

Os requisitos de formato diferem de outros tipos de conteúdo:

Prenda a atenção dos espectadores nos primeiros três segundos, ou eles seguirão em frente.

Mantenha os vídeos entre 15 e 60 segundos para se adequar ao tempo de atenção do público.

Use áudios populares de forma estratégica, pois criadores que usaram músicas como “Heeriye” ou “Tum Kya Mile” tiveram um engajamento três vezes maior

6. A personalização impulsionada pela IA vai além da segmentação básica

via IndiaAI

A Tata Cliq usa IA para estudar o que os compradores exploram e com o que interagem e, então, oferece produtos que realmente correspondem às suas intenções.

Um visitante que passa tempo verificando tecnologia vê uma página inicial repleta de gadgets que parecem perfeitos para ele. Alguém que gosta muito de moda recebe um feed com estilos com os quais já se envolveu anteriormente.

A tecnologia analisa milhares de pontos de dados: hora do dia, tipo de dispositivo, compras anteriores, carrinhos abandonados, engajamento por e-mail e comportamento de navegação.

via Swiggy

A IA da Swiggy identifica padrões alimentares e se baseia neles para sugerir restaurantes e pratos que parecem familiares a cada usuário.

Esse nível de relevância aumenta o engajamento e incentiva mais clientes a fazerem pedidos, especialmente quando eles já estão dispostos a tomar uma decisão.

As aplicações eficazes incluem:

Conteúdo dinâmico de marketing por e-mail mostrando produtos diferentes para assinantes diferentes

Recomendações preditivas sugerindo produtos antes que os clientes pesquisem

Campanhas automatizadas acionadas por sinais comportamentais específicos

Alocação de orçamento em tempo real para os criativos e públicos com melhor desempenho

A base requer uma coleta robusta de dados primários. As marcas precisam de plataformas de dados de clientes para unificar informações de sites, aplicativos, e-mails e interações offline. Sem essa infraestrutura, a IA não pode personalizar de forma eficaz.

7. A TV conectada alcança públicos premium que abandonaram a TV a cabo

A Mamaearth realizou campanhas de CTV na Disney+ Hotstar para seu produto Ubtan Face Wash. Eles exibiram um anúncio de 30 segundos com Shilpa Shetty Kundra, enfatizando a história dos ingredientes do produto e tudo o que promete um “brilho Shaadi Wala”.

O retorno foi rápido: o reconhecimento e a preferência pela marca aumentaram cerca de 9%, e a intenção de compra saltou quase 19%, superando os padrões típicos das campanhas.

O ambiente de visualização é importante. Os espectadores de CTV normalmente assistem com vários membros da família, multiplicando o valor da impressão. Eles são menos propensos a mudar de canal durante os anúncios porque a experiência de visualização é mais intencional.

As vantagens da CTV incluem:

Segmentação com base no comportamento de visualização e dados demográficos

Taxas de conclusão significativamente mais altas do que as dos vídeos para dispositivos móveis

Rastreamento de atribuição para medir conversões a partir da exposição a anúncios

Integração com campanhas digitais mais amplas para limitação de frequência

🔍 Você sabia? Apenas 32% dos profissionais de marketing afirmam acompanhar os gastos com mídia tradicional e digital de forma holística, embora as campanhas agora combinem os dois canais mais do que nunca. Isso mostra quanto espaço ainda há para análises mais inteligentes e conectadas.

8. A pesquisa por voz requer otimização de conteúdo conversacional

De acordo com projeções do setor, espera-se que mais de 50% dos usuários da Internet utilizem assistentes de voz até o próximo ano.

A mudança é importante porque as consultas por voz diferem fundamentalmente das pesquisas por texto. As pessoas falam naturalmente, usando frases conversacionais mais longas e perguntas completas. A pesquisa por voz é particularmente benéfica devido à sua facilidade de uso em ambientes multilíngues.

Alguém pode perguntar: “Mere paas me petrol pump kaha hai?” (Encontre um posto de gasolina perto de mim em hindi) ao falar, em vez de digitar “posto de gasolina perto de mim”.

Plataformas digitais como o Google Assistant e o JioSaavn estão adaptando recursos de voz para acomodar sotaques indianos e dialetos regionais. A tecnologia continua melhorando à medida que os modelos de IA aprendem com mais consultas em diferentes padrões de fala.

Os requisitos de otimização para voz incluem:

Criar conteúdo de perguntas frequentes respondendo às perguntas que as pessoas fazem verbalmente

Usando linguagem coloquial que corresponde aos padrões naturais de fala

Estruturando conteúdo para trechos em destaque que os assistentes de voz leem em voz alta

Otimização para pesquisa local, uma vez que muitas consultas de voz têm intenção de localização

🔍 Você sabia? A mentalidade “produto em primeiro lugar” está ganhando força. 41% das empresas agora lideram com o produto, um salto acentuado em relação aos 31% anteriores.

9. O comércio conversacional se expande através do WhatsApp

A Índia tem 853,8 milhões de usuários do WhatsApp, tornando o país o maior mercado global. Essa enorme base de usuários transformou o WhatsApp de um aplicativo de mensagens em uma plataforma de comércio.

A mudança para o comércio conversacional é impulsionada pela mudança de comportamento. Os clientes preferem enviar mensagens às empresas quando lhes é mais conveniente, em vez de fazer chamadas telefônicas ou enviar e-mails.

Atualização das promoções da Nykaa no WhatsApp

Por exemplo, a Nykaa usa o WhatsApp para enviar rastreamento personalizado de pedidos, dicas de cuidados com o produto e recomendações de estilo. A abordagem funciona porque transforma a comunicação pós-compra de atualizações transacionais em construção contínua de relacionamento.

Aplique estas dicas para tornar as interações mais úteis:

Use mídias ricas, como vídeos curtos e carrosséis, para apoiar a tomada de decisões.

Compartilhe ofertas por tempo limitado durante momentos de pico de intenção, como abandono do carrinho.

Permita conversas bidirecionais fáceis, para que os clientes possam fazer perguntas ou solicitar recomendações.

Mantenha as opções de inscrição claras e significativas para garantir que os clientes saibam o que receberão e permaneçam engajados por mais tempo.

🚀 Vantagem do ClickUp: Construa a espinha dorsal da sua estratégia de comércio conversacional no ClickUp Docs. Mantenha a comunicação relevante e útil com o ClickUp Docs centralizado

Todos os modelos de mensagem, diretrizes de resposta, roteiros de oferta e variações de fluxo de trabalho precisam ser consistentes entre as equipes que lidam com o cliente, e o Docs mantém tudo organizado em um só lugar.

Com seções estruturadas, histórico de versões e recursos incorporados, as equipes podem criar uma biblioteca dinâmica de padrões de comunicação do WhatsApp que oferecem suporte a uma integração mais rápida, execução mais suave e experiências de cliente mais coerentes em todos os pontos de contato.

10. A publicidade programática vai além do público metropolitano

A publicidade programática evoluiu para atingir cidades de nível 2 e 3 com a mesma precisão que antes só era possível nas metrópoles.

A Flipkart demonstra essa estratégia por meio de sua abordagem de expansão regional. A marca lançou uma ampla rede desde o primeiro dia, concentrando-se fortemente nas cidades de nível 2 e 3, onde o crescimento do consumo é forte e constante.

Campanha da Flipkart

Por exemplo, a campanha “India Ka Fashion Capital” ajudou a Flipkart a alcançar mais de 100 milhões de usuários somente no YouTube nos primeiros 10 dias, enquanto as campanhas anteriores levavam um mês para atingir o mesmo alcance.

A abordagem funciona porque as campanhas direcionadas às cidades de nível 2 e 3 exigem mensagens diferentes das campanhas metropolitanas.

A sofisticação da segmentação inclui:

Exibindo diferentes criativos para usuários urbanos, enfatizando velocidade e produtos premium, com foco na acessibilidade e no pagamento na entrega (COD).

Use os insights do público obtidos nas primeiras semanas da campanha para personalizar as mensagens nos períodos seguintes.

Aproveitando públicos afins para alcançar grupos de interesse específicos

Redirecione anúncios para reconectar-se com consumidores que demonstraram interesse inicial.

🧠 Curiosidade: Na década de 1620, na Holanda, os jornais publicaram milhares dos primeiros anúncios impressos do mundo. E, em 1675, já havia mais de 6.000 anúncios em circulação no país. Isso torna os jornais holandeses o equivalente do século XVII às “redes de anúncios”.

Desafios que os profissionais de marketing na Índia poderão enfrentar

As equipes de marketing em toda a Índia estão se movendo rapidamente, mas o terreno sob seus pés está mudando ainda mais rápido. Esses são alguns dos maiores obstáculos que você provavelmente enfrentará no próximo ano. 🗓️

Desafio O que isso significa Por que isso é importante na Índia Aumento dos custos de aquisição de clientes Os canais pagos estão ficando mais caros à medida que a concorrência aumenta entre Meta, Google e mercados. As marcas precisam de orçamentos maiores para atingir os mesmos resultados, o que afeta a lucratividade. Fragmentação de dados Os dados dos clientes estão espalhados por CRM, plataformas de publicidade, sites, mercados e canais offline. É difícil construir uma visão unificada do cliente e executar uma atribuição precisa. Lacunas de medição e atribuição A perda de sinal, o rastreamento limitado e os relatórios inconsistentes da plataforma reduzem a clareza sobre o que impulsiona as conversões. Leva a gastos ineficientes e decisões de desempenho mais fracas Saturação da plataforma Todas as categorias estão saturadas de anúncios, mercados e plataformas sociais. O alcance orgânico diminui e o desempenho pago declina mais rapidamente Complexidade do conteúdo regional A diversidade linguística e cultural da Índia exige mensagens localizadas. Dimensionar o conteúdo para vários estados torna-se caro e demorado. Lacunas nas habilidades de IA As equipes carecem de experiência prática em engenharia rápida e fluxos de trabalho de campanhas orientados por IA. Retarda a adoção da automação e da otimização baseada em IA Requisitos de conformidade em evolução A proteção de dados, as estruturas de consentimento e as políticas das plataformas estão ficando mais rígidas. Os profissionais de marketing digital devem adaptar os fluxos de trabalho para manter a conformidade e reduzir os riscos.

Como as equipes de marketing podem se preparar (passo a passo)

As equipes de marketing na Índia enfrentam um ciclo rápido de mudanças de plataforma, demandas criativas e mudanças no comportamento do público. Os planos evoluem a cada trimestre, e as equipes precisam de um sistema que ofereça velocidade e precisão.

O software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp ajuda as equipes a criar esse ritmo.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, ele elimina a dispersão do trabalho, mantendo metas, ideias, tarefas e documentação interligadas. Essa conexão ajuda as equipes a executar mais rapidamente e refinar campanhas sem perder o ímpeto.

Veja como isso pode ajudar. 📁

Passo 1: crie uma única fonte de verdade

As decisões de marketing fracassam quando o desempenho das campanhas, os calendários de conteúdo, o feedback dos clientes e os dados orçamentários estão em sistemas separados. Antes de otimizar qualquer coisa, você precisa ter visibilidade completa.

Comece listando todas as plataformas onde os dados de marketing estão atualmente armazenados:

Análise de campanhas de canais digitais pagos e esforços de marketing orgânico

Desempenho do conteúdo em redes sociais, e-mail e propriedades da web

Feedback dos clientes a partir de pesquisas, avaliações e tickets de suporte

Informações sobre o pipeline de vendas que mostram padrões de conversão

Acompanhamento do orçamento e alocação de recursos entre iniciativas

Reúna tudo isso em um único espaço de trabalho onde sua equipe possa visualizar o desempenho em tempo real. Quando os dados se conectam, você identifica padrões que os sistemas fragmentados ocultam.

🚀 Vantagem do ClickUp: Acompanhe a saúde da campanha, a capacidade da equipe e os padrões de desempenho sem mudar de contexto nos painéis. Use cartões personalizados nos painéis do ClickUp para criar uma única fonte de verdade para sua campanha de marketing

Os cartões personalizados no ClickUp permitem que as equipes de marketing transformem os dados em visualizações claras e acionáveis, tais como:

Cartão com gráfico de linhas: acompanha tendências de marketing baseadas no tempo, como mudanças no ROAS ou CTR.

Cartão com gráfico de barras: compara canais, campanhas ou segmentos de público lado a lado

Cartão com gráfico circular: mostra divisões proporcionais, como divisões de orçamento ou fontes de leads.

Cartão gráfico de bateria: visualiza o progresso em direção às metas da campanha ou produção de conteúdo.

Cartão de cálculo: Calcula totais, médias e fórmulas, como custo por lead ou variação de gastos.

Cartão de portfólio: resume o status de várias campanhas ou fluxos de trabalho em uma única visualização.

Cartão de bloco de texto: adiciona notas, destaques ou contexto narrativo ao lado dos dados

Cartão de discussão: registra perguntas, decisões e comentários relacionados às informações do painel.

Cartão de pesquisa: exibe listas direcionadas, como tarefas urgentes, itens para revisão ou trabalhos bloqueados.

Passo 2: Incorpore a IA em seus fluxos de trabalho

A maior parte do dia de um profissional de marketing é dedicada à elaboração de publicações nas redes sociais, análise de planos de marketing, segmentação de públicos e monitoramento da concorrência.

A inteligência artificial pode lidar com isso rapidamente, enquanto sua equipe se concentra na estratégia e no trabalho criativo.

Identifique onde a IA tem maior impacto:

A geração de conteúdo acelera os primeiros rascunhos de e-mails, plataformas de mídia social e blogs.

A análise de desempenho revela oportunidades de otimização automaticamente.

A segmentação do público ocorre com base em padrões comportamentais em todos os pontos de contato.

O monitoramento competitivo sinaliza as tendências emergentes de marketing digital sem a necessidade de verificações manuais constantes.

Implemente a IA onde ela multiplica a produção humana, não onde substitui o pensamento estratégico.

💡 Dica profissional: use IA contextual para manter o trabalho de marketing em andamento. O ClickUp Brain fica dentro do seu espaço de trabalho, então, quando você pergunta sobre o status do projeto, prazos ou detalhes de propriedade, ele pega a resposta diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp.

Analise o desempenho do conteúdo para um gerenciamento inteligente de recursos e mídias sociais usando o ClickUp Brain

Por exemplo, um líder de conteúdo pergunta ao ClickUp Brain: “Você pode me mostrar quais artigos geraram mais tráfego e engajamento no mês passado?”

A ferramenta de marketing de IA analisa os dados armazenados no espaço de trabalho e retorna uma análise detalhada que destaca o artigo com melhor desempenho, suas visualizações mensais e a postagem que manteve os leitores na página por mais tempo. O líder usa essas informações para decidir quais tópicos merecem mais orçamento no próximo sprint.

Etapa 3: Incorpore experimentação sistemática ao desenvolvimento de campanhas

Estratégias de marketing estáticas não funcionam em mercados dinâmicos. Seus concorrentes testam mensagens, formatos criativos, segmentos de público e combinações de canais todas as semanas. Equipes que lançam campanhas e esperam pelo melhor perdem terreno rapidamente.

Estabeleça uma estrutura de testes que sua equipe siga para todas as iniciativas:

Desenvolva hipóteses baseadas em insights dos clientes e dados de campanhas anteriores.

Defina os KPIs de marketing antes do lançamento para que todos saibam o que é preciso para ter sucesso.

Crie ambientes controlados que isolam variáveis específicas.

Documente as conclusões imediatamente após a conclusão de cada teste.

Acompanhe o desempenho das experiências em tempo real para que você possa eliminar rapidamente as variações com baixo desempenho e ampliar as vencedoras com mais rapidez. A experimentação sistemática aumenta o conhecimento institucional, e sua equipe toma decisões melhores porque você se baseia em insights comprovados.

🚀 Vantagem do ClickUp: Obtenha insights sem qualquer expansão de SaaS usando os Cartões de IA nos Painéis do ClickUp. Esses cartões oferecem às equipes de marketing uma leitura rápida do desempenho e do progresso, alinhados com a atividade real da campanha no ClickUp. Obtenha insights de marketing em tempo real por meio dos cartões de IA nos painéis do ClickUp

Experimente estes tipos de cartões de IA:

AI Brain Card: Execute um prompt de IA personalizado, adaptado às questões de marketing.

Cartão AI StandUp: resuma as atividades recentes durante um determinado período

Cartão StandUp da equipe de IA: resuma as atividades de pessoas ou equipes específicas.

Cartão de resumo executivo de IA: Gere uma visão geral atualizada da saúde e do status

Cartão de atualização do projeto de IA: Crie um resumo de alto nível do andamento do projeto

Etapa 4: automatize tarefas repetitivas que retardam a execução da campanha

As transferências manuais acabam com o ímpeto. As aprovações ficam paradas no limbo dos e-mails, as atualizações de status exigem mensagens no Slack e reuniões de acompanhamento, as atribuições de tarefas são feitas por meio de planilhas e as notificações às partes interessadas chegam atrasadas ou são totalmente esquecidas.

Identifique todas as tarefas manuais que se repetem em suas campanhas. Mapeie cadeias de aprovação, gatilhos de atualização de status, regras de atribuição e sequências de notificação das partes interessadas.

A automação elimina esses pontos de atrito, de modo que as campanhas passam do conceito ao lançamento na metade do tempo.

💡 Dica profissional: Libere capacidade para iniciativas estratégicas que impulsionam o crescimento com o ClickUp Automations. Você define uma regra uma vez e o ClickUp a executa sempre que a condição aparecer. Acione ações instantâneas no fluxo de trabalho por meio das automações do ClickUp Por exemplo, um líder de campanha altera o status de uma tarefa para “Pronto para revisão” e o sistema a atribui instantaneamente ao gerente responsável pela aprovação. Um designer carrega um recurso final e a tarefa muda para “Agendada”, enquanto o ClickUp envia a atualização ao proprietário do canal. Os agentes do ClickUp levam isso ainda mais longe. Eles agem com base em dados, padrões e contexto dentro do espaço de trabalho e, em seguida, executam tarefas que normalmente levariam vários minutos para uma pessoa. Digamos que você crie um agente de IA para verificar o sentimento no feedback dos clientes. Ele atribuirá tarefas para respostas negativas e criará sequências de acompanhamento que mantêm a equipe à frente dos sinais de rotatividade. Assista a este vídeo para criar o seu próprio:

Etapa 5: aproveite a IA para obter análises e insights mais profundos

A IA básica lida com tarefas superficiais. Recursos avançados de IA analisam mais profundamente padrões de dados complexos, prevêem resultados de campanhas, geram insights sofisticados sobre o público e fornecem recomendações estratégicas que informam a tomada de decisões no nível da liderança.

Implemente IA avançada onde a análise detalhada é mais importante, por exemplo:

Preveja quais segmentos de público responderão a mensagens específicas antes de gastar o orçamento.

Identifique padrões multicanais que revelam oportunidades inexploradas.

Gere recomendações estratégicas com base no desempenho histórico e nas últimas tendências de marketing.

Esse nível de inteligência diferencia as equipes que reagem às mudanças do mercado das equipes que as antecipam.

🚀 Vantagem do ClickUp: as equipes de marketing precisam de IA estratégica que conheça seu trabalho. O ClickUp BrainGPT se torna uma poderosa extensão do seu trabalho além do seu espaço de trabalho ClickUp. Seu aplicativo para desktop e extensão do Chrome ajudam você a: Unifique a pesquisa no ClickUp, em aplicativos conectados (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) e na web em uma única consulta.

Responda a perguntas complexas usando o contexto de tarefas, documentos, reuniões e ferramentas conectadas.

Converta voz falada em texto digitado e itens de ação até 4 vezes mais rápido com o ClickUp Talk to Text

Use IA multimodelo (por exemplo, ChatGPT, Claude, Gemini) em uma única interface para obter um raciocínio mais profundo e estilos de saída variados.

Recupere informações de arquivos e do contexto do projeto que a IA tradicional não consegue acessar.

Transforme o conteúdo do navegador em resumos ou tarefas acionáveis com a extensão do Chrome. Acesse um contexto mais rico por meio da análise da página ClickUp BrainGPT

Etapa 6: Industrialize a produção de conteúdo

O público indiano exige conteúdo em hindi, inglês, tâmil, télugo e outras línguas regionais no YouTube, Instagram, WhatsApp e plataformas emergentes simultaneamente. A produção manual não consegue atender a essa demanda.

Crie um sistema de conteúdo que equilibre velocidade e padrões da marca:

Defina fluxos de trabalho claros com responsabilidades atribuídas para cada tipo de conteúdo.

Estabeleça etapas de aprovação que mantenham a consistência

Crie modelos de calendário de conteúdo que aceleram a produção sem prejudicar a criatividade.

Monitore as métricas de desempenho para identificar o que repercute em segmentos específicos.

A IA acelera a geração de conteúdo em escala, enquanto sua equipe mantém o controle criativo e a direção estratégica. Aposte em formatos e tópicos que impulsionam o envolvimento do cliente e reduza a produção de tipos de conteúdo com baixo desempenho.

🚀 Vantagem do ClickUp: as equipes de conteúdo produzem mais trabalho do que nunca, e o ClickUp Brain acompanha esse ritmo sem perder a consistência. Ele já conhece as diretrizes da sua marca, as regras de tom e o conteúdo armazenado em seu espaço de trabalho. Esse contexto molda todas as sugestões, para que os resultados permaneçam consistentes sem longos ciclos de edição. Elabore textos de alto desempenho para suas campanhas com o ClickUp Brain

Suponha que uma líder de conteúdo esteja preparando recursos para uma campanha de fim de ano. Ela pergunta ao ClickUp Brain: “Elabore uma postagem nas redes sociais para nossa oferta de descontos de Diwali usando o tom da nossa marca e o texto de melhor desempenho do ano passado neste espaço”.

Ele cria uma versão curta para o LinkedIn, uma legenda mais impactante para o Instagram e uma CTA que reflete o estilo que anteriormente gerou alto engajamento.

Melhores práticas para expandir o marketing digital

O ecossistema digital da Índia recompensa marcas que agem rapidamente, mas permanecem fundamentadas nas realidades locais. Para crescer aqui, é necessário adotar uma estratégia diferente. Aqui estão algumas das melhores práticas a serem aplicadas. 📋

Teste experiências de preços em cidades de nível 2 e 3

Os consumidores em cidades menores respondem de maneira diferente às estruturas de preços do que o público das metrópoles. Realize testes A/B em modelos de pagamento — opções de EMI, ciclos semanais, períodos de teste — e acompanhe as taxas de conversão por região geográfica.

A sensibilidade aos preços varia drasticamente entre Pune e Patna, portanto, sua estrutura de preços deve refletir o poder de compra local e as preferências de pagamento. Faça ajustes com base em dados reais, não em suposições.

🧠 Curiosidade: na Europa medieval, havia “pregoeiros” que atuavam como redes de publicidade ambulantes. Como a maioria das pessoas não sabia ler, as marcas contratavam pregoeiros para anunciar promoções em ruas movimentadas.

Divida seu funil por comportamento de pagamento

A escolha do método de pagamento revela mais do que a faixa etária ou a renda. Crie caminhos de conversão distintos para usuários de carteiras digitais, usuários de UPI e usuários de cartão de crédito.

Os usuários de carteiras digitais buscam descontos instantâneos e reembolsos. Os usuários de UPI priorizam a rapidez e a simplicidade. Os usuários de cartão de crédito respondem a pontos de recompensa e estruturas premium.

Crie páginas de destino, ofertas e mensagens para cada segmento separadamente.

Para obter mais esclarecimentos sobre IA em marketing, assista a este vídeo:

Crie centros de entrega hiperlocais em aglomerados residenciais

A velocidade de entrega afeta diretamente as taxas de conversão e as compras repetidas. Identifique bairros de alta densidade, como Whitefield em Bangalore, Powai em Mumbai e Gachibowli em Hyderabad, para estabelecer microarmazéns abastecidos com produtos de alta rotatividade.

Reduza os prazos de entrega de 24 horas para 2 a 4 horas. O atendimento mais rápido gera indicações boca a boca em complexos de apartamentos e condomínios residenciais.

🔍 Você sabia? 35% dos profissionais de marketing B2B afirmam que suas organizações agora usam aplicativos com tecnologia de IA, mas todos eles estão em estágios muito diferentes de maturidade. Cerca de 20% ainda estão explorando, 48% estão desenvolvendo seus casos de uso e 24% já estabeleceram a IA em seus fluxos de trabalho.

Otimize os recursos criativos para o comportamento de pesquisa vernáculo

Os indianos pesquisam de maneira diferente nos idiomas regionais.

Os falantes de hindi digitam “shaadi ke kapde” (roupas de casamento), e não “vestidos de noiva”. Os usuários de malaiala pesquisam “receitas sadya” durante o Onam, e não “menu de festa de Kerala”.

Audite sua estratégia de palavras-chave e ativos criativos para corresponder à forma como o público regional realmente pesquisa. Use falantes nativos para validar traduções; conversões literais muitas vezes perdem o contexto cultural e a intenção da pesquisa.

Faça parcerias com varejistas locais para conquistar a confiança na última milha

A penetração do comércio eletrônico continua baixa em muitos bairros, pois os consumidores preferem ver os produtos antes de comprar.

Colabore com lojas locais como pontos de retirada ou centros de demonstração. Permita que os clientes experimentem, testem e retirem pedidos em lojas conhecidas.

Esse modelo híbrido reduz as taxas de devolução e gera credibilidade em mercados onde as transações digitais ainda enfrentam ceticismo.

🧠 Curiosidade: Em 1908, o profissional de marketing britânico Thomas J. Barratt, hoje conhecido como “o pai da publicidade moderna”, realizou campanhas inteligentes para a Pears Soap usando arte, slogans e exposição repetida. Um de seus anúncios chegou a reutilizar a pintura da era vitoriana Bubbles para associar o sabonete ao conforto doméstico e ao status social, um dos primeiros exemplos de construção de marca.

Experimente modelos de marketing para aumentar a velocidade.

Equipes de marketing de alto desempenho contam com modelos de campanhas de marketing para padronizar o planejamento, reduzir a configuração manual e manter todas as campanhas alinhadas, desde o início até o lançamento. Um modelo sólido dá às equipes clareza sobre metas, cronogramas, responsabilidades e capacidade antes do início da produção.

Aqui estão algumas opções. 🗒️

Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alterne entre o planejamento de alto nível e os detalhes departamentais a qualquer momento com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp.

O modelo de plano de ação de marketing da ClickUp oferece às equipes de marketing uma estrutura confiável para projetar, organizar e acompanhar o trabalho da campanha, desde o início até a entrega.

Consiste em:

Bloqueado , Cancelado , Concluído , Em andamento e Planejado . Status de tarefas personalizados do ClickUp , como

Saída , Equipe designada , Arquivos e Metas , para adicionar clareza a cada tarefa. Campos personalizados do ClickUp , como, para adicionar clareza a cada tarefa.

Várias visualizações integradas, incluindo Visualização de calendário, Visualização da lista de planos de ação, Visualização por equipe e Visualização Comece aqui.

Modelo de cronograma de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Equilibre a capacidade e planeje as dependências com o modelo de cronograma de marketing do ClickUp.

O modelo de linha do tempo de marketing do ClickUp transforma cronogramas de campanha complexos em uma sequência visual clara. Ele inclui:

Descontinuado, Avaliação , Execução , Não iniciado e Planejamento , para Status personalizados, como, para um melhor gerenciamento de projetos criativos

Campos personalizados, incluindo Categoria da tarefa , Esforço , Trimestre , Líder de marketing e Canal , para adicionar estrutura e clareza a todas as atividades.

Visualizações rápidas, como Visualização de atividades, Visualização do pipeline, Visualização da capacidade de leads de marketing, Visualização da linha do tempo e Visualização do guia de introdução.

Seu próximo passo começa com o ClickUp

As tendências de marketing na Índia mudam rapidamente, e as mudanças não esperam por ninguém. As tendências evoluem, as plataformas mudam de direção da noite para o dia e as expectativas do público aumentam a cada nova experiência que eles têm.

No entanto, para se manter à frente, é necessário atenção constante e execução flexível, o que o ClickUp oferece.

Os painéis reúnem o desempenho, a capacidade e a saúde da campanha em uma única visualização, para que as decisões sejam tomadas mais rapidamente, sem precisar alternar entre abas. As automações eliminam transferências repetitivas e mantêm as campanhas em andamento, sem a necessidade de lembretes. O ClickUp Brain e o BrainGPT se baseiam nessa fundação com respostas contextuais e suporte de conteúdo diretamente dentro do seu espaço de trabalho.

E quando as equipes precisam de clareza em cronogramas complexos, os modelos de marketing mantêm a responsabilidade visível.

Se você deseja que o trabalho de marketing seja mais coordenado e mais responsivo ao cenário digital da Índia, o ClickUp oferece os recursos para executar todas as campanhas com confiança e clareza.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

As marcas estão investindo mais em conteúdo gerado por IA, marketing de desempenho, programas de retenção e parcerias com influenciadores. Conteúdo regional e vídeos curtos também estão impulsionando a maior parte do engajamento.

A IA está ajudando as equipes a criar conteúdo mais rapidamente, personalizar campanhas, analisar o desempenho e automatizar tarefas repetitivas. Isso facilita a realização de experimentos e a ampliação de campanhas sem aumentar o número de funcionários.

O marketing de influência está se voltando para criadores de nicho, conteúdo no estilo UGC (conteúdo gerado pelo usuário) e acordos vinculados ao desempenho. As marcas estão se concentrando mais em resultados mensuráveis, em vez de números de seguidores.

Sim, porque a maioria dos novos usuários da Internet prefere conteúdo em idiomas locais. As marcas que se comunicam com o público em seu contexto regional obtêm maior confiança e melhores conversões.

Os profissionais de marketing devem revisar como coletam, armazenam e usam os dados dos clientes, atualizar os fluxos de consentimento e garantir que todos os parceiros sigam os mesmos padrões. Políticas de dados claras reduzirão os riscos.

As equipes se beneficiam de ferramentas de conteúdo de IA, plataformas de CRM, ferramentas de análise, painéis de desempenho de anúncios e plataformas de automação de marketing que reúnem campanhas, dados e relatórios em um só lugar.