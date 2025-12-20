Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: como escolher

Pesquisas sobre a adoção da IA revelam um dado interessante: 88% das organizações agora usam IA em pelo menos uma função de negócios.

No entanto, apenas 7% implementaram totalmente a IA em toda a sua organização. Outros 31% estão em processo de implementação, enquanto 30% ainda estão na fase piloto de suas iniciativas de IA.

É evidente que muitas equipes estão experimentando a IA, mas poucas chegaram a um ponto em que ela está totalmente integrada ao trabalho diário.

Estatísticas de uso de IA da McKinsey & Company

Assim, quando as equipes começam a explorar a IA para o trabalho, as opções podem parecer esmagadoras.

Por exemplo, o Google Workspace Studio traz a IA diretamente para o Gmail, Docs e Google Sheets. Por outro lado, o ClickUp Agents foi projetado para automatizar tarefas, gerenciar projetos e manter o trabalho multifuncional sincronizado.

Ambas prometem economizar tempo, mas a maneira como se encaixam no seu fluxo de trabalho pode ser muito diferente.

Portanto, nesta postagem do blog, analisaremos detalhadamente o Google Workspace Studio e o ClickUp Agents. Ao final, você terá uma visão mais clara de como passar da fase piloto da IA para o uso real dela para realizar o trabalho.

Google Workspace Studio e ClickUp Agents em resumo

Veja como o Google Workspace Studio e o ClickUp Agents se comparam.

Aspecto Google Workspace Studio ClickUp Agents Objetivo principal Automatize fluxos de trabalho com várias etapas em aplicativos do Google, como e-mail, documentos e bate-papo, usando o Gemini. Gerenciamento de projetos com IA, automação de tarefas, gerenciamento de conhecimento e fluxos de trabalho baseados em funções Método de criação Prompts em linguagem natural para iniciantes, etapas e variáveis; não é necessário codificação. Recursos de IA conversacional integrados em todos os lugares, agentes personalizáveis para processos e equipes Gatilhos e automação Hora/data, e-mails de pessoas específicas; cadeias de tarefas como resumir ou rotular Analisa dados históricos, prevê gargalos, automatiza a priorização e adapta fluxos de trabalho. Integração Gmail, Drive, Chat, Calendário; terceiros como Jira, Asana, Salesforce Mais de 1.000 aplicativos, incluindo Slack, GitHub, Zapier; nativos da hierarquia do ClickUp (Espaços, Pastas, Listas) Recursos de IA Análise de sentimentos, resumo, extração de dados, geração de conteúdo Pesquisa de IA, redação, resumos, transcrições, geração de rótulos, relatórios avançados, insights proativos Casos de uso Responda a e-mails, atualize planilhas, resuma reuniões, agende eventos Priorização de bugs, revisão de código, otimização de sprints, insights de marketing, melhorias de processos Compartilhamento e colaboração Compartilhe agentes como arquivos do Drive, notificações da equipe Bate-papo contextual, documentos em tempo real, quadros brancos, acesso para convidados e IA para toda a equipe. Escalabilidade Disponível nos planos Business/Enterprise; disponibilidade geral em fase de implementação. Lida com equipes grandes (Fortune 500); personalização ilimitada para projetos complexos Pontos fortes Simples para automações centradas no Google; em tempo real em todo o Workspace Plataforma completa com visualizações de projetos superiores, automações e profundidade de IA.

O que é o ClickUp?

Otimize suas operações com o ClickUp Otimize o trabalho e o gerenciamento de cronogramas entre equipes com o ClickUp 4.0 e seus superagentes!

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, onde os agentes de IA operam diretamente dentro de suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho.

Não é necessário alternar entre ferramentas desconectadas nem perder tempo com mudanças de contexto.

Com o ClickUp 4.0, suas tarefas, documentos, conhecimentos, conversas de chat, transcrições de reuniões e todas as ferramentas relacionadas ao trabalho ficam conectadas em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA. E você pode criar e implantar agentes de IA sem código diretamente no ClickUp, sem aumentar a dispersão de fluxos de trabalho desconectados e vários aplicativos.

Recursos do ClickUp

Vamos explorar o que o software de espaço de trabalho unificado tem a oferecer:

Os ClickUp Agents são auxiliares automatizados integrados ao seu espaço de trabalho que funcionam em segundo plano e cuidam de tarefas repetitivas ou com muito contexto. Eles são sensíveis ao contexto, portanto, sabem o que há em suas tarefas, documentos, bate-papos e muito mais, e agem sem que você precise acionar manualmente cada ação. E não é necessário saber programar para criá-los!

Você recebe um conjunto de agentes pré-construídos que pode ativar e começar a usar imediatamente. São modelos ou agentes “prontos para uso” projetados para fluxos de trabalho comuns, sem necessidade de configuração.

Aqui estão alguns exemplos excelentes que você pode escolher:

Agente de respostas que responde com uma resposta adequada extraída do contexto do seu espaço de trabalho em um canal que responde com uma resposta adequada extraída do contexto do seu espaço de trabalho em um canal de bate-papo do ClickUp.

Agentes de relatórios diários ou semanais que geram atualizações de rotina para um espaço, pasta ou lista em um cronograma definido.

StandUp Agents que resumem a atividade da equipe em um determinado momento

Você pode usar esses agentes pré-construídos quando desejar fluxos de trabalho de IA padrão com configuração mínima.

Por outro lado, você tem o ClickUp Custom Agents, que permite criar suas próprias automações com um construtor sem código. Elas são mais flexíveis e permitem personalizar o que o agente faz, quando ele é executado e como ele interage com seu espaço de trabalho. Aqui está um exemplo da nossa equipe:

Esses superagentes são definidos por estes componentes:

Gatilhos: qual evento faz com que o agente seja executado (por exemplo, uma mensagem postada ou uma tarefa atualizada) Condições: regras que determinam se o agente deve agir (por exemplo, responder apenas se a mensagem contiver uma pergunta clara). Ações: o que o agente realmente faz (como publicar uma resposta, criar tarefas ou resumir informações) Conhecimento e ferramentas: quais dados o agente pode acessar e quais ferramentas pode usar para agir

Por exemplo, se sua equipe de suporte recebe muitas perguntas em um canal de bate-papo, você pode criar um agente personalizado que:

É acionado quando uma nova mensagem chega

Só responde se a mensagem parecer uma pergunta.

Utiliza os documentos e tarefas do espaço de trabalho como sua “base de conhecimento”.

Respondeu com uma resposta inteligente e contextualmente precisa.

Recurso nº 2: pacote de produtividade com tecnologia de IA

O ClickUp Brain fica dentro do seu espaço de trabalho, extraindo contexto de tarefas, documentos, chats e até mesmo aplicativos conectados para automatizar o trabalho. A ferramenta de produtividade de IA é uma rede “sempre ativa” que conecta seu pessoal, seus projetos e seu conhecimento.

Ele fornece respostas contextuais instantâneas sobre tarefas, documentos, prazos, dependências e discussões. As equipes podem recuperar rapidamente requisitos, localizar decisões ou lembrar por que uma tarefa mudou de status, tudo isso sem precisar pesquisar em várias camadas de documentos ou threads de bate-papo.

📌 Exemplos de prompts: Por que a Tarefa de integração de API foi movida de volta para “Em andamento”? Resuma a discussão que levou à mudança.

Obtenha os requisitos para a Atualização do fluxo de integração de todos os documentos e tarefas vinculados.

Localize a reunião em que finalizamos o escopo do Recurso XYZ e resuma as decisões.

Além disso, o ClickUp Brain também automatiza rituais rotineiros e demorados do projeto. Ele pode resumir longas sequências de tarefas, gerar atualizações ou standups e redigir documentação ou planos de projeto.

A melhor parte? Ele também pode ajudá-lo a criar agentes. Basta iniciar uma conversa com o BrainGPT usando comandos em linguagem natural, e ele irá guiá-lo!

Obtenha o ClickUp Brain para ajudá-lo a criar agentes

🚀 Vantagem do ClickUp: Substitua o conjunto de ferramentas de IA desconectadas por um único mecanismo de produtividade sensível ao contexto: o ClickUp BrainGPT. Ele se integra diretamente ao seu trabalho em aplicativos e plataformas, unificando pesquisa, automação, criação de conteúdo e comandos de voz. Use a extensão BrainGPT do ClickUp para o Chrome para pesquisar, resumir e agir a partir de qualquer guia do navegador Veja como você pode usá-lo para eliminar a proliferação de IA: Espaço de trabalho de IA unificado para fazer perguntas, automatizar tarefas e gerar conteúdo usando modelos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini.

Pesquisa contextual em outros aplicativos, como ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint e OneDrive.

Talk-to-Text para produtividade com prioridade de voz , que permite ditar ideias, atualizações, atribuições de tarefas ou mensagens por voz diretamente em seu fluxo de trabalho. , que permite ditar ideias, atualizações, atribuições de tarefas ou mensagens por voz diretamente em seu fluxo de trabalho.

Pesquisa profunda + pesquisa na web e insights para obter respostas ponderadas e ricas em contexto.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração integrados

O ClickUp reúne em um único lugar as conversas, atualizações e decisões que geralmente ficam espalhadas por vários aplicativos. Isso proporciona às equipes um único centro onde o trabalho avança e onde os agentes podem realmente entender o que está acontecendo, pois todo o contexto está reunido.

Todas as equipes têm aquelas idas e vindas constantes: esclarecer um requisito, verificar o progresso, compartilhar uma captura de tela rápida ou perguntar “quem está trabalhando nisso?”.

No ClickUp, essas conversas acontecem ao lado das tarefas, documentos e cronogramas aos quais se referem, por meio do ClickUp Chat . Nada se perde em um canal distante do trabalho.

Como o chat faz parte do fluxo de trabalho, seus agentes podem intervir com o contexto real. Eles podem ver a tarefa que está sendo discutida, o documento que contém os requisitos, a última atualização e as decisões tomadas na chamada SyncUp de ontem e as notas da reunião do AI Notetaker.

Os agentes podem extrair informações do seu espaço de trabalho, responder a perguntas e manter o trabalho em andamento.

O gerenciamento de tarefas se torna o resultado natural da conversa. Uma mensagem esclarecedora se transforma em uma tarefa do ClickUp com um clique.

O ClickUp Docs se integra naturalmente a esse ciclo, capturando suas especificações, notas de reuniões, guias de processos e brainstorms, todos conectados a tarefas e conversas. Quando as equipes atualizam um documento, os agentes veem. Quando um requisito muda, todos que estão conversando sobre ele veem. Quando alguém deixa um comentário, ele pode se transformar em uma tarefa sem perder o contexto.

O resultado são decisões mais rápidas, transferências mais claras e menos momentos de “onde está isso?” ao longo da semana.

Preços do ClickUp

Veja o que um usuário real disse sobre o uso do ClickUp:

Antes de mudar para o ClickUp, usávamos o Redbooth para gerenciamento de projetos e, comparando os dois, posso ver uma melhoria significativa. Gosto muito dos recursos de automação e das ferramentas de IA do ClickUp. O painel é envolvente e gosto do seu design visual. Considero que as seções separadas para tarefas atribuídas, trabalhos concluídos e itens em revisão pelo cliente estão entre os seus melhores recursos. A possibilidade de adicionar mídia, criar documentos e trabalhar em white papers também são alguns dos aspectos que mais gosto no ClickUp. No geral, ele definitivamente me ajudou a tornar meu trabalho mais eficiente.

Antes de mudar para o ClickUp, usávamos o Redbooth para gerenciamento de projetos e, comparando os dois, posso ver uma melhoria significativa. Gosto muito dos recursos de automação e das ferramentas de IA do ClickUp. O painel é envolvente e gosto do seu design visual. Considero que as seções separadas para tarefas atribuídas, trabalhos concluídos e itens em revisão pelo cliente estão entre os seus melhores recursos. A possibilidade de adicionar mídia, criar documentos e trabalhar em white papers também são alguns dos aspectos que mais gosto no ClickUp. No geral, ele definitivamente me ajudou a tornar meu trabalho mais eficiente.

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores acreditam que a automação economizaria apenas alguns minutos por vez, mas 19% afirmam que ela poderia economizar de 3 a 5 horas por semana. A realidade é que mesmo as menores economias de tempo se acumulam a longo prazo. Por exemplo, economizar apenas 5 minutos por dia em tarefas repetitivas pode resultar em mais de 20 horas recuperadas a cada trimestre, tempo que pode ser redirecionado para trabalhos mais valiosos e estratégicos. Com o ClickUp, automatizar pequenas tarefas, como atribuir prazos ou marcar colegas de equipe, leva menos de um minuto. Você tem agentes de IA integrados para resumos e relatórios automáticos, enquanto agentes personalizados lidam com fluxos de trabalho específicos. Recupere seu tempo! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

O que é o Google Workspace Studio?

via Google Workspace

O Google Workspace Studio é uma plataforma sem código dentro do Google Workspace que permite aos usuários criar agentes de IA personalizados com tecnologia Gemini. Ele ajuda a automatizar fluxos de trabalho em vários aplicativos, incluindo Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat e ferramentas de terceiros, como o Microsoft 365.

Você pode criar agentes por meio de descrições em linguagem simples, seguindo uma lógica do tipo “se isso, então aquilo”, aprimorada com raciocínio de IA para tarefas sensíveis ao contexto. Os agentes se adaptam às situações, lidam com processos de várias etapas e se integram diretamente aos aplicativos do Workspace por meio de um ícone de atalho.

🧠 Curiosidade: Shakey, o robô construído em 1966, foi o primeiro robô capaz de planejar suas próprias ações, e seus vídeos de demonstração eram tão inacreditáveis na época que algumas pessoas pensavam que eram encenados.

Recursos do Google Workspace Studio

Vamos dar uma olhada em alguns recursos que permitem automatizar processos com IA:

Recurso nº 1: agentes sem código

Use comandos de linguagem simples para criar agentes de IA personalizados no Google Workspace Studio ( Fonte )

O Google Workspace Studio permite criar agentes de IA apenas descrevendo o que você deseja que eles façam. Por exemplo, você pode dizer: “Sinalize e-mails do departamento financeiro, extraia os valores das faturas, adicione-os ao Sheets e me notifique no Chat”.

O Gemini 3 transforma isso em uma automação funcional instantaneamente, sem a necessidade de criar regras. Ele também inclui modelos prontos de gerenciamento de tarefas para atividades como acompanhamento de reuniões, resumos de caixas de entrada ou marcação de mensagens. Tudo segue as permissões da sua organização, de modo que os agentes interagem apenas com os dados que têm permissão para ver.

🧠 Curiosidade: Na década de 1990, pesquisadores criaram um robô chamado Genghis, capaz de andar em terrenos acidentados usando apenas reflexos em camadas. Ele não tinha um cérebro no sentido usual, mas se comportava como uma criatura autônoma, o que ajudou a despertar o interesse pelo comportamento de agentes inspirado em insetos.

Recurso nº 2: compartilhamento de agentes

Compartilhe agentes em todo o seu Google Workspace com segurança e conformidade ( Fonte )

O Workspace Studio inclui um painel central onde as equipes podem visualizar modelos, editar agentes, acompanhar atividades e analisar o desempenho. Tudo é acessível a partir da barra lateral do Workspace, então você não precisa alternar entre ferramentas.

Você também pode compartilhar agentes da mesma forma que compartilha o Google Docs ou o Google Sheets. Isso facilita a colaboração entre equipes, a reutilização de exemplos de automação de fluxos de trabalho e sua implementação em todo o departamento.

🔍 Você sabia? Pesquisas sobre o comportamento de agentes em grupo inspiradas diretamente na natureza: cientistas que estudam formigas, abelhas e cupins perceberam que um enxame de agentes simples seguindo regras locais básicas pode produzir um comportamento de grupo altamente complexo; essa descoberta impulsiona a robótica moderna multiagente e de enxame.

Recurso nº 3: Desenvolvimento colaborativo de agentes e integração com o Google Workspace

Solicite ao Workspace Studio Agents para funcionar dentro da sua conta de chat ( Fonte )

Esses agentes coordenam tarefas no Gmail, Docs, Sheets, Drive e Chat. Isso significa que você pode automatizar fluxos de trabalho como:

Importando dados de CRM para o Sheets para relatórios semanais

Transformando notas de bate-papo em uma proposta formatada no Docs

Organizar arquivos de integração e atribuir permissões automaticamente

Como as ferramentas de automação compreendem texto, anexos e contexto, elas podem se adaptar a variações em vez de depender de regras rígidas.

Além disso, eles se comportam como ativos compartilhados do Workspace. Assim, sua equipe pode:

Edite em conjunto as instruções de um agente

Duplique um agente e personalize-o para uma nova finalidade.

Atualize a lógica à medida que os processos evoluem

Isso incentiva as equipes a criar uma biblioteca compartilhada de agentes úteis, em vez de dezenas de automações pessoais isoladas.

📖 Leia também: Ideias para automação do Google Sheets

Preços do Google Workspace Studio

Avaliação gratuita por 14 dias

Preços personalizados

Crie seu primeiro agente de IA em menos de 20 minutos!

ClickUp Agents e Google Workspace Studio: comparação de recursos

Tanto o ClickUp quanto o Google Workspace Studio abordam a automação de IA de ângulos muito diferentes, embora tenham como objetivo resolver um problema semelhante.

O ClickUp se concentra em trazer a IA diretamente para o gerenciamento de projetos, documentação e fluxos de trabalho multifuncionais. Por outro lado, o Workspace Studio se concentra na automação de tarefas dentro do ecossistema do Google.

Vamos analisar como cada plataforma funciona:

Recurso nº 1: fluxos de trabalho de agentes

ClickUp

Os ClickUp AI Agents operam diretamente dentro da sua plataforma de trabalho, onde já existem tarefas, chats, documentos e atualizações.

Como tudo está conectado em um só lugar, eles têm o contexto necessário para realizar ações precisas, como atualizar tarefas, postar no chat, resumir o progresso ou executar fluxos de trabalho recorrentes. Você pode ativar agentes pré-construídos para necessidades comuns ou criar agentes personalizados com um construtor sem código, e ferramentas de IA integradas, como o Brain, podem ajudá-lo a projetar a lógica.

Este superagente vem com uma compreensão contextual dos nossos princípios de legibilidade e oferece sugestões sólidas para melhorar a pontuação de legibilidade.

Google Workspace Studio

O Google Workspace Studio permite criar agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho em aplicativos do Workspace, como Gmail, Drive, Calendário e Chat. Esses agentes são poderosos para rotinas entre aplicativos — redigir e-mails, processar documentos, extrair informações ou coordenar etapas em várias ferramentas do Google. Eles se beneficiam do raciocínio do Gemini, mas não estão ancorados em um único projeto ou sistema de tarefas, e seu contexto vem de aplicativos individuais do Workspace, em vez de um ambiente de trabalho unificado.

🏆 Vencedor: ClickUp Agents, porque eles trabalham dentro de um espaço de trabalho consolidado onde projetos, conversas e documentação já estão conectados. Isso lhes proporciona um contexto mais profundo, no nível das tarefas, e permite ações mais específicas e orientadas pelo fluxo de trabalho. Os agentes do Google Workspace Studio são fortes em automações amplas e entre aplicativos, mas operam em ferramentas separadas e têm menos visibilidade dos fluxos de trabalho estruturados dos projetos.

Recurso nº 2: Profundidade do gerenciamento de projetos

Veja como as ferramentas de gerenciamento de projetos se comparam entre si:

ClickUp

O ClickUp foi desenvolvido para equipes que executam projetos complexos. Você tem acesso a mais de 15 visualizações do ClickUp, incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban, visualização de linha do tempo, calendários e mapas mentais, para que possa planejar o trabalho da maneira que preferir. Além disso, você pode dividir o trabalho em tarefas, subtarefas, dependências, sprints e campos personalizados com tecnologia de IA, tornando-o ideal para trabalhos multifásicos ou multifuncionais.

As automações e os agentes de IA do ClickUp ajudam as equipes a gerenciar transferências, atualizações, lembretes e alterações de status em milhares de tarefas.

Veja como isso funciona na prática:

Google Workspace Studio

O Workspace Studio oferece suporte ao planejamento básico por meio de modelos do Sheets, resumos gerados pelo Gemini e itens de ação das reuniões.

No entanto, ele não oferece recursos nativos de gerenciamento de projetos, como hierarquias de tarefas, dependências ou controle de tempo. As equipes geralmente dependem de planilhas manuais, complementos ou ferramentas externas, o que pode tornar os fluxos de trabalho mais difíceis de acompanhar à medida que os projetos crescem.

🏆 Vencedor: ClickUp para um gerenciamento mais robusto de projetos e programas, especialmente para equipes que gerenciam trabalhos estruturados e com várias etapas.

Recurso nº 3: recursos de IA

Uma breve comparação de seus recursos de IA:

ClickUp

O BrainGPT oferece IA em todo o espaço de trabalho: tarefas, documentos, chats e painéis. Ele responde a perguntas com base no contexto da tarefa, gera atualizações ou standups, resume longas sequências de comentários e ajuda a criar planos de projeto instantaneamente.

Os ClickUp AI Agents lidam com fluxos de trabalho repetitivos, enquanto o Brain MAX é ótimo para raciocínio de alto desempenho e tarefas complexas. Você também recebe o ClickUp AI Notetaker, que captura notas de reuniões, itens de ação e decisões automaticamente. Basta marcar @brain em qualquer tarefa para obter ajuda instantânea!

Google Workspace Studio

O Workspace Studio incorpora o Gemini no Gmail, Docs, Sheets e Meet.

É confiável para redigir conteúdo, resumir textos, transformar notas de reuniões em itens de ação ou analisar dados no Sheets. No entanto, IA específica para projetos, como mapeamento de dependências, rastreamento de status ou previsão, não está integrada. Essas tarefas exigem trabalho manual ou scripts personalizados.

🏆 Vencedor: ClickUp por seus recursos de IA integrados, ideais para a execução de projetos, não apenas para a geração de conteúdo.

Recurso nº 4: Colaboração e comunicação

Ambas as ferramentas de colaboração oferecem recursos abrangentes para conectar você e sua equipe. Veja como funciona:

ClickUp

Ele reúne a colaboração em um único lugar com threads de bate-papo no nível da tarefa, ClickUp Chat para conversas em tempo real e chamadas de vídeo e áudio, Docs com edição em tempo real, ClickUp Whiteboards para brainstorming e @menções para transferências rápidas.

Há também o ClickUp Clips para comunicação assíncrona.

Google Workspace Studio

O Google também é excelente na coedição em tempo real no Docs, Sheets e Slides. O Gmail, o Meet e o Chat atendem bem às necessidades de comunicação. As equipes obtêm um ambiente familiar e sem atritos para colaboração.

No entanto, como o trabalho geralmente abrange vários aplicativos, as tarefas e discussões podem ficar distribuídas por diferentes plataformas.

🏆 Vencedor: Empate! O Google Workspace Studio oferece edição em tempo real e um espaço de trabalho familiar, enquanto o ClickUp vincula a comunicação diretamente à ação, com recursos mais avançados de gerenciamento de projetos.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio no Reddit

Para decidir, recorremos ao Reddit para ler avaliações.

O Google Workspace Studio acaba de ser lançado, e as discussões sobre ele ainda estão tomando forma. Os primeiros usuários estão experimentando, compartilhando suas primeiras impressões e descobrindo como ele se encaixa em seus fluxos de trabalho.

Vale a pena notar que o Studio sofreu uma interrupção logo após o lançamento. Veja o que os novos usuários têm a dizer:

Sempre que tento usar a ação “Gemini”, recebo a mensagem: “Estamos no limite da capacidade — voltaremos em breve.” Além disso, na página inicial, quando tento usar “Descreva uma tarefa para o Gemini”, recebo a seguinte mensagem: “Não entendi sua solicitação. Tente adicionar mais detalhes ou explorar exemplos.”

Sempre que tento usar a ação “Gemini”, recebo a mensagem: “Estamos no limite da capacidade — voltaremos em breve.”

Além disso, na página inicial, quando tento usar “Descreva uma tarefa para o Gemini”, recebo a seguinte mensagem: “Não entendi sua solicitação. Tente adicionar mais detalhes ou explorar exemplos.”

O Google já resolveu o problema.

O ClickUp, por outro lado, tem uma presença mais estabelecida no Reddit, com uma comunidade que vem discutindo seus recursos, atualizações e capacidades de IA há anos.

Um usuário do ClickUp elogiou seus recursos de IA:

Acho que a coisa mais legal que faço com ele é usar o anotador de IA, processar as transcrições por meio de um cérebro de IA e o resultado é um formato específico de perguntas e respostas, que é publicado no chat do ClickUp, onde um agente procura essa informação e publica automaticamente as perguntas e respostas em uma lista, criando uma atualização dinâmica do manual de estratégias por meio de todas as perguntas e respostas.

Acho que a coisa mais legal que faço com ele é usar o anotador de IA, processar as transcrições por meio de um cérebro de IA e o resultado é um formato específico de perguntas e respostas, que é publicado no chat do ClickUp, onde um agente procura essa informação e publica automaticamente as perguntas e respostas em uma lista, criando uma atualização dinâmica do manual de estratégias por meio de todas as perguntas e respostas.

Outro usuário apreciou o ClickUp BrainGPT por seus recursos de gerenciamento de projetos:

Também tem sido útil realizar as tarefas regulares de IA em um único local centralizado. Como estou pagando pelos recursos de IA para cada membro da minha equipe, solicitei que eles os utilizassem, e isso tem ajudado muito minha gerente de projetos. Ela recebe atualizações constantes de prompts de IA para se manter a par de mais de cem tarefas atribuídas a uma equipe criativa de oito pessoas. Se a IA se destina a ser um assistente pessoal e seu trabalho é organizado no ClickUp, é incrivelmente poderoso ter cada membro da equipe com seu próprio assistente de IA ajudando a partir de um conhecimento avançado de seu trabalho específico.

Também tem sido útil realizar as tarefas regulares de IA em um único local centralizado. Como estou pagando pelos recursos de IA para cada membro da minha equipe, solicitei que eles os utilizassem, e isso tem ajudado muito minha gerente de projetos. Ela recebe atualizações constantes de prompts de IA para se manter a par de mais de cem tarefas atribuídas a uma equipe criativa de oito pessoas.

Se a IA se destina a ser um assistente pessoal e seu trabalho é organizado no ClickUp, é incrivelmente poderoso ter cada membro da equipe com seu próprio assistente de IA ajudando a partir de um conhecimento avançado de seu trabalho específico.

Qual ferramenta de automação de IA é a melhor?

O veredicto está dado! 🎉

O Google Workspace Studio funciona quando você precisa de colaboração rápida, coedição em tempo real e o poder da IA Gemini dentro do Docs, Sheets e Slides. É familiar, integrado e ótimo para equipes que vivem no ecossistema do Google todos os dias.

Mas quando se trata de executar o trabalho, e não apenas falar sobre ele, o ClickUp assume a liderança.

Com o ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Meetings e visualizações de projetos de ponta a ponta, as equipes podem transformar ideias em ação. Cada discussão se torna uma tarefa, cada reunião é documentada e cada acompanhamento pode ser rastreado. Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅