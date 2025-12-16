50 melhores prompts do Bing AI para melhorar a criatividade e a produtividade

Você provavelmente já passou por aquela situação em que o Bing AI lhe dá uma resposta que parece confiante, bem formatada e até mesmo citada, mas que, de alguma forma, ainda não atende ao que você precisava.

Então você se vê ajustando o prompt, adicionando mais contexto, removendo contexto, reescrevendo frases e esperando que o Bing finalmente entenda o que você quis dizer.

A verdade é que a diferença raramente vem do próprio Bing. Ela vem do prompt.

Um prompt claro e estruturado transforma o Bing AI em um poderoso mecanismo de pesquisa e raciocínio que oferece exatamente o que você está procurando.

Neste guia, apresentaremos os prompts mais confiáveis do Bing AI que você pode usar para pesquisa, criação de conteúdo, análise e produtividade diária, além de algumas dicas profissionais.

Como bônus, também exploraremos por que o ClickUp está se tornando a melhor alternativa para equipes que desejam um contexto mais profundo, maior precisão e uma IA que realmente entenda seu fluxo de trabalho. 😄

Entendendo o Bing AI

O Bing AI é um assistente alimentado por IA integrado ao mecanismo de busca Microsoft Bing. Ele pode ser usado para resumir respostas, gerar imagens e vídeos, desenvolver conteúdo, criar códigos, organizar relatórios e realizar tarefas como compras.

O Bing foi desenvolvido usando o GPT-4, um modelo avançado de linguagem de grande porte, e o modelo Prometheus, de propriedade da Microsoft. Ele pode realizar pesquisas em tempo real na web e suporta interações multimodais usando entradas de texto, voz e imagem.

O Bing Chat Enterprise oferece à sua organização um chat com tecnologia de IA para trabalhar com proteção de dados comerciais.

O que são prompts do Bing AI?

As solicitações do Bing são a sua maneira de dizer ao Bing como você deseja que ele o ajude. Isso pode ser feito por meio de um conjunto de dicas, perguntas ou instruções extremamente detalhadas.

Diga “escreva um e-mail para mim”, “ajude-me a decodificar um bug neste código” ou “gere uma imagem de ficção científica de um cão perdido no espaço” — todos esses comandos simples e complexos são prompts que dizem ao Bing o que ele deve fazer.

Mas, como acontece com todos os modelos de IA e LLM, a qualidade e a profundidade da resposta do Bing também estão diretamente relacionadas à especificidade de suas solicitações.

🧠 Curiosidade: as batalhas de prompts são algo real. Nelas, os participantes criam prompts de IA ao vivo no palco, enquanto o público assiste aos resultados em tempo real. Os concorrentes são avaliados pela criatividade, qualidade do resultado e eficácia dos prompts em orientar a IA a produzir resultados inesperados ou impressionantes. A criação de prompts tornou-se oficialmente um evento para espectadores.

Benefícios de usar prompts de IA

Os modelos de IA não sabem o que você deseja; eles inferem isso. Cada vez que você digita um prompt, está dando ao modelo pistas sobre sua intenção, restrições, formato desejado, contexto e expectativas de qualidade.

Além disso, os modelos de IA são sensíveis ao contexto, mas não conscientes do contexto. Eles não entendem o seu negócio, o seu público, o seu fluxo de trabalho ou o seu estilo criativo, a menos que você lhes diga.

Os benefícios de prompts bem elaborados são:

Pesquisa eficiente : prompts bem definidos melhoram a qualidade e a velocidade da pesquisa, executando pesquisas em camadas, comparando fontes e extraindo insights mais rapidamente do que a navegação manual.

Geração de conteúdo personalizado : prompts específicos geram um primeiro rascunho de conteúdo utilizável, alinhado com seus esboços de conteúdo e voz da marca.

Melhores resultados de imagem : prompts descritivos produzem imagens que se alinham com sua visão criativa.

Economia de tempo : instruções claras minimizam revisões e esclarecimentos repetitivos. Um prompt bem estruturado muitas vezes substitui várias tentativas vagas e frustrações.

Execução contextual de tarefas : quando você fornece informações contextuais em suas solicitações, a IA oferece respostas adequadas à sua situação específica, em vez de conselhos genéricos.

Redução de riscos : prompts cuidadosamente projetados ajudam a identificar e mitigar possíveis erros ou vieses nos resultados da IA.

Influencie o caminho do raciocínio: ao estruturar suas solicitações ao Bing AI, você está moldando a cadeia de pensamento interna do modelo, resultando em resultados mais lógicos e coerentes.

⭐ Bônus: como o Bing AI difere do ChatGPT?

Aqui está uma comparação rápida para ajudá-lo a ver como o ChatGPT e o Bing AI diferem em acesso a dados, estilo de raciocínio e uso diário.

Recurso Bing AI ChatGPT Desenvolvedor Microsoft OpenAI Abordagem central Desenvolvido com base em dados da web em tempo real, dados de pesquisa ao vivo, citações e recuperação de fatos. Projetado para raciocínio profundo, criatividade e resolução de problemas em várias etapas, sem a necessidade de acesso à web. Tom e estilo Orientado para a pesquisa, conciso e focado na obtenção de fontes. Conversacional, adaptável e capaz de narrativas longas ou profundidade técnica. Força de raciocínio Modelo DALL·E integrado à pesquisa, otimizado para geração visual rápida. Excelente em raciocínio estruturado, tarefas que exigem muita lógica, codificação e geração criativa. Acesso aos dados Conectado diretamente à Pesquisa Bing, permitindo resultados em tempo real e citações de fontes. Baseia-se principalmente em conhecimento treinado, a menos que a navegação esteja ativada. Nível de criatividade Mais limitado pelos resultados de pesquisa e pelas fronteiras factuais Mais liberdade para ideação, exploração e resolução de problemas abstratos. Geração de imagens Utiliza os modelos DALL-E da OpenAI para gerar imagens a partir de prompts de texto. Gere imagens através dos modelos de imagem integrados do ChatGPT com maior flexibilidade estilística. Manipulação de arquivos e textos Confiável para resumir páginas da web e fontes ao vivo; não foi desenvolvido para fluxos de trabalho complexos com vários arquivos. Lida com documentos, mídia mista, código e janelas de contexto mais longas com forte continuidade. Mais adequado para Pesquisa em tempo real, comparações, verificação de fatos e citações rápidas. Raciocínio profundo, trabalho criativo, tarefas técnicas, planejamento, codificação e resolução interativa de problemas.

Como escrever prompts eficazes para o Bing AI

Saber como fazer uma pergunta à IA é uma arte que pode ser aprendida se você entender o que torna uma solicitação boa.

Veja como escrever uma solicitação eficaz para o Bing:

Comece com um objetivo claro e específico.

O Bing responderá a quase todas as perguntas que você fizer. O segredo é ser específico e claro para que ele forneça respostas detalhadas e matizadas que realmente ajudem você. Veja um exemplo:

❌ Sugestão: Dê-me uma lista das principais tendências de marketing

✅ Sugestão: Resuma três tendências emergentes de marketing B2B deste ano com exemplos.

💡 Dica profissional: defina seu objetivo como uma ação. Use verbos como “resumir”, “comparar”, “gerar” ou “depurar” para sinalizar imediatamente o tipo de tarefa.

Ofereça contexto relevante

O contexto molda a relevância. E esse contexto pode ser:

Informações sobre a empresa

Diretrizes de voz da marca

Conteúdos anteriores para referência

Dados demográficos e pontos fracos do público

Terminologia ou jargão específico do setor

Metas atuais do projeto ou objetivos da campanha

Restrições como orçamento, cronograma ou limitações da plataforma

Exemplos de concorrentes para imitar ou evitar

Formato, comprimento ou estrutura desejados

❌ Sugestão: Escreva uma sequência de e-mails para o lançamento de um novo produto.

✅ Sugestão: Estou lançando uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes remotas. Meu público-alvo são gerentes de operações de empresas com 50 a 200 funcionários que enfrentam dificuldades com comunicação assíncrona. Escreva três e-mails em um tom amigável, mas profissional: um teaser, um destaque de recurso e uma oferta por tempo limitado. Mantenha cada um com menos de 150 palavras.

💡 Dica profissional: crie um documento com diretrizes da marca com sua voz, tom, detalhes do público e mensagens principais. Se sua equipe estiver executando várias campanhas, o guia da marca será essencial. Carregue-o no Bing ao iniciar um novo projeto, e ele lembrará o contexto.

Dê a ele uma função

Atribuir uma função dá ao Bing AI uma lente. Isso permitirá que a IA se concentre em padrões relevantes e priorize conhecimentos relacionados. É útil quando você deseja que o Bing simplifique problemas complexos ou ajude em tarefas de comunicação.

❌ Sugestão: O que é engenharia de contexto?

(Ele fornece uma ampla compreensão do conceito.)

✅ Prompt: Aja como um desenvolvedor de IA e me diga o que é engenharia de contexto.

(Com este prompt, o Bing sabe a calibração do público e a profundidade conceitual necessárias.)

👀 Você sabia? As janelas de contexto funcionam como a memória de curto prazo de uma IA. Quando elas ficam cheias, as instruções anteriores são excluídas. Quando os tokens transbordam, o modelo perde o contexto porque seus mecanismos de atenção priorizam naturalmente as informações mais recentes.

Quebre tarefas complexas

Tarefas com várias camadas confundem a IA. Ao dividi-las em prompts menores e sequenciais, você obtém resultados de melhor qualidade para trabalhar.

❌ Sugestão: Pesquise concorrentes, analise suas estratégias e escreva um relatório.

✅ Sugestão: Liste os cinco principais concorrentes na indústria de embalagens ecológicas. Em seguida, passe para a análise e, por fim, solicite o formato do relatório.

Essa abordagem, conhecida como encadeamento de prompts, melhora significativamente a qualidade do resultado.

📚 Leia mais: Como se tornar um engenheiro de prompts

Refinar e reiterar

Trate as respostas do Bing como um ponto de partida. Você pode pedir para ele verificar fatos, ajustar o tom, personalizar detalhes ou adicionar nuances a um tópico com base em suas respostas.

Cada IA funciona de maneira diferente. Quanto mais você experimenta, mais se familiariza com o que realmente funciona.

Quer uma introdução rápida sobre como fazer perguntas à IA? Assista a este vídeo.

📚 Leia mais: Seu guia completo para engenharia de prompts

50 principais prompts do Bing AI para diferentes casos de uso

Desde fornecer uma receita até depurar um código complexo, gerar podcasts e até mesmo criar relatórios de pesquisa, não há limites para o que o Bing AI pode ajudar.

Compilamos algumas sugestões que você pode usar (ou se inspirar) para seu caso específico.

Sugestões de marketing e redação de conteúdo

Inspire-se com essas sugestões de redação de IA quando quiser que o Bing escreva um e-mail, crie uma postagem de blog, refine uma proposta de valor ou gere um texto de marketing.

Usando o Bing AI para casos de uso de marketing e redação de conteúdo

1. Você é um estrategista de conteúdo escrevendo uma postagem no LinkedIn sobre por que as equipes de marketing falham na reutilização de conteúdo. Comece esta postagem com uma afirmação ousada, compartilhe dois erros e termine com uma pergunta envolvente, com menos de 150 palavras.

2. Crie um roteiro de 90 segundos explicando a integração da API para proprietários de pequenas empresas sem conhecimentos técnicos. Use analogias simples e concentre-se em benefícios como economia de tempo e conectividade de ferramentas. Estrutura: gancho, problema, explicação, CTA.

3. Escreva uma legenda para o Instagram sobre a nova linha de algodão orgânico da nossa marca de moda sustentável. Conte uma micro-história sobre os artesãos da Índia rural, inclua valores de produção ética e termine com uma chamada à ação para a loja. Menos de 180 palavras.

4. Escreva um comunicado à imprensa anunciando nossa Série B de US$ 25 milhões para uma plataforma de atendimento ao cliente com IA. Inclua um título forte, um parágrafo inicial com fatos importantes, uma citação do CEO sobre os planos de crescimento, como o financiamento será usado (desenvolvimento de produtos, expansão de mercado) e uma descrição padrão da empresa. Limite-se a 400 palavras.

5. Estou criando uma marca de produtos para a pele direcionada ao consumidor para pessoas com pele sensível. Ajude-me a definir a voz da nossa marca. Dê três exemplos de como comunicaríamos a mesma mensagem (“nossos produtos são testados por dermatologistas”) com a nossa voz em comparação com a forma como os concorrentes poderiam dizê-la. Inclua o que fazer e o que não fazer.

6. Preciso de 10 variações de títulos para uma página de destino que promove um webinar sobre “Excel avançado para analistas financeiros”. Priorize títulos que atraiam analistas de nível médio que desejam avançar em suas carreiras. Teste diferentes ângulos: curiosidade, foco em benefícios, medo de perder oportunidades, especificidade, baseado em perguntas e urgência, e mantenha cada um com no máximo 15 palavras.

7. Desenvolva um tema criativo para a campanha de volta às aulas da nossa plataforma de aprendizagem online (voltada para alunos adultos que estão retornando aos estudos). Preciso de um nome para a campanha, um slogan, três pilares de mensagem que abordem os medos e as motivações deles, sugestões para o mood board visual e ideias de como esse tema poderia ser adaptado para e-mails, mídias sociais e anúncios pagos. Faça com que seja emocionalmente impactante e inspirador.

8. Gere 10 ideias de conteúdo para o Instagram para um aplicativo de finanças pessoais voltado para a geração Y. Cada ideia precisa de um tipo de conteúdo, tópico, mensagem principal e direção visual. Aborde empréstimos estudantis, gastos impulsivos, noções básicas de investimento e fundos de emergência.

9. Analise os principais resultados SERP para a palavra-chave “melhores práticas de marketing por e-mail para SaaS”. Identifique lacunas de conteúdo, analise a opinião dos consumidores no Quora e no Reddit e crie um esboço para uma postagem de blog que eu possa escrever para abordar essas lacunas de maneira eficiente. Procure que o blog tenha entre 2.500 e 3.000 palavras.

📮 ClickUp Insight: 33% das pessoas ainda acreditam que multitarefa é sinônimo de eficiência. Na realidade, a multitarefa apenas aumenta o custo da mudança de contexto. Quando seu cérebro alterna entre abas, chats e listas de tarefas, o foco profundo é o que mais sofre. O ClickUp ajuda você a realizar tarefas únicas com intenção, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar! Está trabalhando em uma tarefa, mas precisa verificar algo na internet? Basta usar sua voz e pedir ao ClickUp BrainGPT para fazer uma pesquisa na web na mesma janela. Quer conversar com o Claude e aperfeiçoar o rascunho em que está trabalhando? Você também pode fazer isso sem sair do seu espaço de trabalho do ClickUp! Tudo o que você precisa — chat, documentos, tarefas, painéis, vários LLMs, pesquisa na web e muito mais — está em um único espaço de trabalho de IA convergente, pronto para uso!

📚 Leia mais: Os 10 melhores softwares de assistência à redação com IA em 2025

Pesquisa e análise de dados

Impulsione sua pesquisa e análise de dados com os prompts do Bing AI.

10. Resuma três tendências emergentes de marketing B2B deste ano com exemplos reais de empresas que as adotaram. Concentre-se na adoção da IA, na evolução do marketing baseado em contas e na atribuição que prioriza a privacidade. Inclua dados de apoio e métricas de sucesso.

11. Analise 50 avaliações recentes de clientes do ClickUp no G2 e no Capterra. Categorize os comentários por tema: reclamações sobre preços, solicitações de recursos, problemas de suporte e elogios à experiência do usuário. Resuma os três principais pontos críticos.

12. Pesquise as cinco principais ferramentas de gerenciamento de projetos (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Crie uma tabela comparativa mostrando níveis de preços, principais recursos, limites de usuários, integrações e avaliações de aplicativos móveis.

13. Analise as publicações de blog com melhor desempenho dos últimos seis meses em nosso site. Identifique padrões comuns em termos de tema, extensão, formato, títulos e links internos. Extraia insights sobre os tipos de conteúdo que geram mais tráfego orgânico e conversões.

14. Monitore conversas sobre “produtividade no trabalho remoto” no Twitter, LinkedIn e Reddit nos últimos 30 dias. Extraia os principais pontos críticos, ferramentas frequentemente mencionadas e soluções emergentes. Resuma o sentimento e os temas de discussão.

15. Quero um relatório de pesquisa detalhado sobre o setor de marketing de conteúdo na Louisiana. O relatório deve abranger as principais tendências, os principais participantes, os desafios regionais e as oportunidades de crescimento. Inclua informações sobre como as empresas locais estão usando o marketing de conteúdo, agências ou freelancers notáveis que operam no estado e quaisquer estatísticas ou estudos de caso relevantes. Formate o relatório com os cabeçalhos e a formatação apropriados para garantir clareza e estrutura. Use tabelas quando for útil para comparar agências, tendências ou dados do setor.

Use o Bing AI para criar relatórios de pesquisa detalhados.

💡 Dica profissional: use o recurso Criar relatório de pesquisa do Bing para obter um relatório de pesquisa aprofundado e totalmente citado sobre seu produto ou mercado. Esse relatório pode ser um ótimo ponto de partida para validar suas suposições de entrada no mercado.

Aprendizagem e desenvolvimento de habilidades

Aprenda tópicos complexos com o Bing AI.

16. Explique computação quântica a um estudante do ensino médio que entende álgebra básica, mas não tem conhecimentos de física. Use analogias do dia a dia, evite jargões e concentre-se em aplicações práticas que eles achariam interessantes, como criptografia ou descoberta de medicamentos.

17. Gere 15 perguntas comportamentais para entrevistas para cargos de gerente de produto com exemplos de respostas pelo método STAR. Aborde cenários sobre priorização, conflitos entre partes interessadas, lançamentos malsucedidos e decisões baseadas em dados. Inclua dicas sobre o que os entrevistadores procuram.

18. Crie um guia de estudo abrangente para o exame de certificação do Google Analytics 4. Organize por tópicos do exame, incluindo definições importantes, fórmulas para memorizar, armadilhas comuns e exemplos de questões práticas. Torne-o fácil de ler com seções claras.

19. Compare quatro certificações populares em gerenciamento de projetos: PMP, CAPM, Scrum Master e PRINCE2. Analise o custo, o investimento de tempo, o nível de dificuldade, os benefícios para a carreira e quais setores mais valorizam cada uma delas. Faça recomendações com base no estágio da carreira e nos objetivos.

20. Crie um exercício prático para melhorar as habilidades de redação técnica. Forneça um documento técnico mal escrito (documentação de API ou manual do usuário), identifique cinco problemas específicos e reescreva cada seção com explicações sobre as melhorias feitas.

Assista a este vídeo para ver como usar a IA como seu assistente pessoal 👇

👀 Você sabia? Os pesquisadores da Anthropic extraíram com sucesso milhões de recursos do Claude 3.0 Sonnet, criando a primeira visão detalhada de um modelo de linguagem grande moderno e de nível de produção — revelando como a IA organiza conceitos internamente de maneiras que refletem a compreensão humana.

Codificação, depuração e análise de dados

21. Resuma este artigo de pesquisa de 40 páginas sobre aplicações de aprendizado de máquina na área da saúde. Extraia as principais conclusões, metodologia, limitações e implicações práticas. Escreva para um administrador de saúde não técnico que está decidindo se deve investir em soluções de ML. Máximo de 500 palavras.

22. Analise esta função JavaScript que filtra e classifica uma matriz de 10.000 objetos de produto. Ela está funcionando lentamente no front-end. Identifique gargalos de desempenho, sugira otimizações e reescreva a função com melhor complexidade de tempo. Explique as melhorias.

23. Você é um desenvolvedor experiente que escreve código Python para integração com a API de pagamento do Stripe. Preciso criar um cliente, gerar uma intenção de pagamento de US$ 99 e lidar com respostas de sucesso ou erro. Inclua o tratamento adequado de erros e comentários explicando cada etapa.

24. Meu loop while continua travando o navegador ao filtrar uma matriz de 1000 objetos: [colar código]. Descubra o que está causando o loop infinito. Explique o erro lógico e reescreva-o para que funcione corretamente. Além disso, sugira uma abordagem mais eficiente.

25. Os usuários não conseguem permanecer conectados após atualizar a página: [colar código de autenticação]. O token JWT está armazenado, mas não está sendo lido corretamente. Depure o problema e corrija a lógica de recuperação do token.

26. Meu aplicativo está atingindo o limite de taxa da API (100 solicitações por minuto) ao processar uploads em lote: [colar código]. Implemente um sistema de fila que limite as solicitações para permanecer abaixo do limite, mas ainda assim processar tudo. Mostre o progresso aos usuários.

💡 Dica profissional: se o Copilot não conseguir analisar uma página ou resumir o conteúdo, habilite “Permitir acesso a qualquer página da web ou PDF” nas configurações do Microsoft Edge, na seção Barra lateral > Copilot.

Informações em tempo real e pesquisa na web

Aproveite o Bing AI para obter respostas abrangentes e atualizadas.

27. Pesquise os melhores preços do iPhone 15 Pro na cor Black Titanium, 256 GB, nos Estados Unidos. Inclua se houver ofertas de troca ou descontos em métodos de pagamento específicos e calcule qual opção economiza mais dinheiro no geral.

28. Pesquise as faixas salariais atuais para analistas de dados sênior em Austin, Texas. Verifique as listas de vagas no LinkedIn, Indeed e Glassdoor. Divida por tamanho da empresa, anos de experiência exigidos e inclua os benefícios comumente oferecidos. Calcule o salário médio.

29. Pesquise artigos científicos revisados por pares publicados no ano passado sobre a eficácia do jejum intermitente na saúde metabólica. Encontre pelo menos cinco estudos, resuma suas metodologias e principais conclusões e anote quaisquer resultados conflitantes entre os estudos.

30. Pesquise quais novos recursos o Notion lançou nos últimos três meses. Verifique o blog, a página de atualizações de produtos, os anúncios no Twitter e os fóruns de usuários. Descreva cada recurso e encontre os primeiros comentários dos usuários sobre a qualidade da implementação.

31. Encontre as restrições de viagem e os requisitos de visto atuais para cidadãos americanos que visitam o Japão. Inclua requisitos de vacinação, processo de solicitação de visto, tempo de processamento e quaisquer mudanças recentes nas políticas anunciadas no último mês.

32. Encontre as estatísticas completas de desempenho de Lionel Messi pelo Inter Miami na temporada 2024 da MLS. Inclua gols marcados, assistências, jogos disputados e uma comparação de suas estatísticas com as de outros artilheiros da liga. Verifique se ele quebrou algum recorde.

33. Encontre o horário de funcionamento atual do Metropolitan Museum of Art em Nova York. Verifique se eles têm horários especiais para a semana do Dia de Ação de Graças e se oferecem dias de entrada gratuita. Verifique se as informações estão atualizadas.

34. Encontre todas as empresas que garantiram financiamento da Série B nos últimos seis meses. Concentre-se nos setores de tecnologia e SaaS nos EUA.

35. Identifique quaisquer novas regulamentações governamentais, atualizações de conformidade ou alterações legais que afetem [setor ou região] nos últimos 60 dias. Forneça resumos curtos com citações de fontes e impacto esperado.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse incorporada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Produtividade e gerenciamento de tarefas

Aumente sua produtividade com os prompts do Bing AI.

36. Crie uma lista de verificação abrangente para a integração de novos membros da equipe de marketing. Aborde o primeiro dia (documentação, configuração de contas), a primeira semana (sessões de treinamento, apresentações) e o primeiro mês (projetos iniciais, feedback). Inclua quem é o responsável por cada tarefa.

37. Tenho estas 12 tarefas para concluir hoje, com diferentes requisitos de tempo e prioridades: [listar tarefas]. Crie um cronograma otimizado das 9h às 18h que leve em consideração minhas horas de pico de produtividade (10h-12h), inclua tempo de buffer e agrupe tarefas semelhantes.

38. Resuma as notas da reunião semanal de segunda a sexta-feira: [cole as notas]. Identifique tarefas concluídas, trabalhos em andamento, obstáculos que surgiram várias vezes e membros da equipe que podem precisar de apoio. Formate como um breve relatório para a gerência.

39. Elabore uma agenda para uma reunião trimestral de revisão de negócios de 60 minutos com cinco chefes de departamento. Inclua alocações de tempo para cada segmento, tópicos de discussão que precisam de decisões versus atualizações e espaço para perguntas. Mantenha o foco e a viabilidade.

40. Estou trabalhando 60 horas por semana e me sentindo esgotado. Analise minha agenda atual: [cole a agenda]. Sugira onde posso reduzir, quais tarefas posso adiar ou delegar, quando devo fazer pausas e como incorporar tempo de recuperação sem prejudicar os projetos.

41. Elabore um documento com o protocolo de comunicação da equipe. Especifique quando usar e-mail, Slack ou reuniões; tempos de resposta esperados para cada canal; limites de comunicação após o expediente; e como escalar questões urgentes. Torne-o prático e respeitoso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

42. Crie um modelo de calendário semanal que proteja o tempo de concentração para trabalhos profundos, ao mesmo tempo que acomoda reuniões e trabalhos colaborativos. Preciso de pelo menos 15 horas ininterruptas por semana para escrever e elaborar estratégias. Mostre como estruturar de segunda a sexta-feira.

⭐ Bônus: Se você tem usado os prompts do Bing AI para gerenciar tarefas, planejar agendas ou otimizar fluxos de trabalho, há uma oportunidade ainda maior à sua frente: a orquestração de IA. A orquestração de IA reúne vários sistemas de IA, como o Bing AI para pesquisa, o ClickUp Brain para execução de tarefas contextuais e automações para trabalhos repetitivos, em um único fluxo de trabalho coordenado. Em vez de tratar cada ferramenta como um assistente separado, a orquestração as conecta para que funcionem como uma camada de inteligência unificada em seus projetos. Com a orquestração de IA no ClickUp, você pode: Acione ações de IA automaticamente quando as tarefas forem atualizadas, formulários forem enviados ou o trabalho passar por diferentes etapas.

Use agentes de IA para encaminhar trabalhos, atribuir responsáveis ou escalar bloqueadores sem intervenção manual.

Combine automações + IA contextual para manter a precisão, as dependências e as prioridades do projeto.

Reúna pesquisa, planejamento, documentação e execução em um único fluxo conectado.

Geração de imagens

Antes de nos aprofundarmos nas sugestões de imagens de IA, saiba que você pode usar o “Bing image creator” ou a opção “gerar uma imagem” no Copilot para gerar imagens.

💡 Dica profissional: de acordo com as diretrizes da Microsoft, use palavras descritivas ao explicar como você deseja uma imagem. Na verdade, use esta fórmula como uma lista de verificação para sua solicitação de geração de imagens: Ação clara: Crie uma imagem fotorrealista

Assunto detalhado: Rosa, mas torne-a descritiva (uma rosa vermelha intensa com pétalas aveludadas cobertas por gotas de orvalho matinal).

Estilo específico: Macro close-up

Cena ou cenário: Nascer do sol com luz dourada suave

Elementos adicionais: fundo bokeh, gotas de água refletindo a luz, pequenas folhas verdes Prompt completo: Crie uma imagem fotorrealista de uma rosa vermelha intensa com pétalas aveludadas cobertas por gotas de orvalho matinal no modo Dall’e. Close-up macro extremo com profundidade de campo rasa em um jardim inglês enevoado ao amanhecer com luz dourada suave. Inclua fundo bokeh, gotas de água refletindo a luz, pequenas folhas verdes e uma atmosfera romântica. Usando prompts do Bing AI para processamento de imagens

43. Ilustre a capa de um livro de fantasia épico mostrando um jovem mago parado à beira de um penhasco com vista para um vasto reino com ilhas flutuantes. Nuvens escuras de tempestade se acumulam acima, enquanto runas mágicas brilhantes circulam ao redor do personagem. Estilo pictórico com cores ricas e dramáticas.

44. Fotografe uma mochila de couro de luxo em um ambiente de estilo de vida sobre uma mesa de centro de madeira com um laptop, um diário e uma xícara de café artesanal. Luz suave da manhã entrando pelas cortinas transparentes. Tons quentes e terrosos com profundidade de campo rasa criam um clima sofisticado e inspirador.

45. Crie um slide infográfico moderno e com design plano para o Instagram, mostrando cinco dicas de produtividade. Use uma paleta de cores pastéis com rosa, verde menta e creme. Inclua ícones simples, fontes sans-serif legíveis e bastante espaço em branco. Estilo contemporâneo e minimalista.

46. Ilustre um diagrama amigável e colorido explicando como funciona a fotossíntese. Mostre uma árvore de desenho animado com setas rotuladas apontando para raízes, folhas, sol e gotas de água. Use verdes, amarelos e azuis brilhantes com formas simples e tipografia clara, adequada para alunos do ensino fundamental.

47. Ilustre uma cena caprichosa na floresta, onde personagens animais amigáveis (um urso, um coelho e uma raposa) estão fazendo uma festa do chá sob um cogumelo gigante. Formas suaves e arredondadas com cores quentes e convidativas. Estilo aquarela de livro de histórias com texturas suaves e iluminação onírica.

48. Crie um personagem robô mascote amigável para uma startup de tecnologia. O robô deve ter bordas arredondadas, um painel azul brilhante no peito, olhos LED expressivos e estar acenando para dizer olá. Design moderno e acessível com gradientes e sombras sutis. Vista de corpo inteiro em fundo transparente.

49. Crie uma renderização fotorrealista do interior de uma cozinha moderna e luxuosa com bancadas de mármore, eletrodomésticos de aço inoxidável, luzes pendentes e grandes janelas com vista para a cidade. Iluminação quente da tarde, decorada com uma fruteira e flores frescas. Estilo de fotografia arquitetônica com qualidade de revista.

50. Ilustre uma visão isométrica moderna de uma interface de painel flutuando no espaço 3D, mostrando gráficos coloridos, tabelas e cartões de dados. Use um fundo gradiente de azul escuro a roxo. Inclua efeitos de brilho sutis e linhas limpas. Estilo sofisticado e tecnológico para a seção principal da página inicial.

E essa é a nossa compilação de casos de uso extensos (mas definitivamente não exaustivos) do Bing AI e suas sugestões.

👀 Você sabia? O desenvolvimento de IA passou de testes fechados para experimentação pública. O Microsoft Copilot Labs é um excelente exemplo, onde os usuários podem testar recursos experimentais, como Copilot Vision e experiências de jogos, antes que eles se tornem populares. Essa abordagem de “flywheel de avaliação” permite que as equipes lancem rapidamente, coletem feedback do mundo real e iterem mais rápido do que os ciclos de desenvolvimento tradicionais.

Erros comuns a evitar com os prompts do Bing AI

Sua insatisfação com os resultados do Bing pode ser devido a um desses erros de solicitação. Vamos ver o que você pode fazer para evitá-los:

Erro O que acontece? Como corrigir isso? Ser muito vago ou genérico O Bing fornece conteúdo superficial e inutilizável que não atende às suas necessidades específicas. Defina as expectativas, ofereça contexto, mostre exemplos de sucesso e seja descritivo em suas solicitações. Sobrecarregando um único prompt O Bing tentará lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e fornecerá resultados incompletos ou superficiais. Divida sua solicitação em prompts menores, lógicos e sequenciais e aproveite as respostas oferecidas pelo Bing. Ignorando recursos em tempo real Você perde dados atuais, como notícias de última hora, preços, tendências ou atualizações recentes. Use o Bing para consultas urgentes e especifique que você precisa de informações atualizadas da web. Esquecendo as especificações de formato Você pode acabar recebendo respostas longas quando tudo o que queria era uma tabela comparativa clara. Indique explicitamente o formato: “organizar como pontos-chave”, “escrever em parágrafos de 2-3 linhas” ou “criar uma tabela”. Mantendo um único modo de conversa Você recebe respostas que não atendem às suas necessidades. Alterne entre diferentes modos do Bing (Inteligente (GPT-5), resposta rápida, reflexão mais profunda, etc.) para obter uma resposta adequada ao contexto.

Você sabia? A constante alternância entre ferramentas de IA está prejudicando a produtividade. Reexplicar o contexto, reformatar dados, gerenciar diferentes interfaces e conciliar resultados conflitantes cria uma carga cognitiva tão grande que usar IA muitas vezes parece mais difícil do que realizar o trabalho manualmente. Na verdade, 79,3% dos trabalhadores relataram que o esforço necessário para usar prompts de IA parece desproporcionalmente alto em comparação com o valor do resultado.

Limitações do uso do Bing AI

O Bing oferece uma experiência de pesquisa aprimorada, ao mesmo tempo em que executa tarefas que LLMs, como o ChatGPT, também podem realizar. Ele pode escrever código, gerar conteúdo, executar pesquisas em tempo real, desenvolver relatórios e até mesmo selecionar um podcast. Pode-se dizer que ele é capaz de fazer praticamente tudo.

Mas ele encontra um obstáculo, e é aqui que ele irá atrapalhar você:

Não mantém o contexto entre sessões : o Bing não mantém o contexto entre várias sessões, portanto, mesmo para projetos semelhantes, você terá que repetir as instruções sempre que recomeçar.

Respostas alucinadas : o Bing alucina fatos e apresenta ideias ambíguas para sua consulta completamente distinta.

Janelas contextuais mais curtas : a janela contextual do Bing no modo criativo é limitada. E embora não haja um número específico de tokens, ela é comparativamente menor do que as janelas de retenção de : a janela contextual do Bing no modo criativo é limitada. E embora não haja um número específico de tokens, ela é comparativamente menor do que as janelas de retenção de ferramentas de IA como ChatGPT e Claude.

Filtros de segurança e conteúdo bloqueado : solicitações envolvendo temas sensíveis, figuras públicas específicas ou conteúdo que acione mecanismos de segurança são recusadas imediatamente. Esses filtros de bloqueio são mais rígidos do que outros LLMs.

Profundidade e consistência limitadas : o Bing gera resultados superficiais mesmo em consultas complexas e específicas; às vezes, ele perde completamente as nuances e o contexto.

Proporções fixas para imagens geradas por IA: o Bing não permite personalizar as dimensões ou proporções das imagens, obrigando você a trabalhar com proporções padrão de 1:1 ou 3:4.

⚠️ Atenção: evite cair na expansão descontrolada da IA. Com ferramentas como o Bing AI, é fácil acumular vários aplicativos para pesquisa, redação, planejamento e pesquisa. Cada ferramenta de IA resolve uma parte do seu fluxo de trabalho. Mas essa fragmentação cria uma dispersão da IA, em que seu trabalho e contexto ficam espalhados por guias, chats e ferramentas desconectadas. Sempre que o Bing esquece suas instruções anteriores ou fornece resultados superficiais e inconsistentes, você é forçado a compensar isso alternando entre várias ferramentas e juntando tudo manualmente. Isso retarda o trabalho das equipes, em vez de acelerá-lo. Veja como controlá-lo antes que as coisas saiam do controle.

Principais alternativas ao Bing AI para explorar

Temos alternativas melhores ao Bing AI que podem otimizar seus fluxos de trabalho. Antes de explorá-las em detalhes, aqui está uma comparação rápida:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Espaço de trabalho de IA convergente para execução contextual de projetos. IA sensível ao contexto (Brain), AI Notetaker, modelos de prompt, BrainGPT (multimodel), Enterprise Search, geração de imagens, automações, agentes de IA, integrações profundas, gerenciamento de tarefas e documentos, Codegen. Gratuito para sempre; personalização para empresas. Runway ML Geração e edição de conteúdo multimídia Texto para vídeo Gen-2/Gen-3, interpolação de quadros, rastreamento de movimento, modo diretor, integração com o Adobe Premiere, colaboração em tempo real. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês. ChatGPT IA conversacional para conteúdo, código e pesquisa Modo de voz, upload e análise de arquivos, memória, interpretador de código, organização de projetos/espaço de trabalho. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês. Google Gemini IA multimodal com integração profunda ao Google Workspace. Acesso nativo a aplicativos do Google, entrada multimodal, dados da web em tempo real, Gemini Nano para controle no nível do dispositivo. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês. Perplexity AI Pesquisa conversacional em tempo real com citação das fontes Pesquisa na web ao vivo, citações embutidas, perguntas e respostas de acompanhamento, multimodal/multimodel, fixação de fontes. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês.

1. ClickUp

Otimize seus processos de trabalho com o ClickUp Brain integrado.

O Bing pode gerar diversos resultados para suas consultas, na forma de resumos, conteúdo, imagens, vídeos e até relatórios de pesquisa. Mas é aí que ele para.

Ele não pode atribuir tarefas à sua equipe, comunicar-se com ela ou acompanhar o status e o sucesso de um projeto. Há uma lacuna entre o que o Bing produz e o que sua equipe realmente executa. Uma lacuna que faz com que a produtividade da sua equipe diminua.

O que as equipes precisam é de uma IA que se integre ao seu espaço de trabalho real. Uma IA que não só possa redigir um resumo do projeto, mas também convertê-lo em tarefas atribuíveis com prazos.

Digite: ClickUp.

O primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que combina várias ferramentas e fluxos de trabalho em uma única plataforma. Projetos, conversas, documentos e análises coexistem nesta plataforma de IA contextual.

Veja mais detalhes sobre seus recursos de IA. 💬

Uma IA com o contexto completo do seu trabalho

O ClickUp Brain (IA nativa do ClickUp) possui uma compreensão contextual completa do seu espaço de trabalho. Você não precisa explicar a natureza do projeto ou o contexto do chat ao solicitar que ele execute uma tarefa.

A IA compreende você e seu trabalho.

O Brain busca respostas contextuais com base nos seus projetos no ClickUp.

Uma IA que ajuda você a moldar suas mensagens.

O ClickUp Brain pode ser usado da mesma forma que você usaria o ChatGPT ou o Bing. Você pode pedir para ele explicar conceitos, escrever posts para blogs, criar campanhas de mídia social, redigir narrativas e praticamente tudo mais.

Mas, ao contrário das ferramentas de IA independentes, este assistente de IA funciona diretamente no seu espaço de trabalho ClickUp.

Digamos que você queira escrever um artigo de liderança inovadora sobre “Como a IA está reformando a produtividade no local de trabalho”. Abra o ClickUp Docs e simplesmente peça ao ClickUp Brain para escrever uma postagem no blog.

Use o Brain dentro do ClickUp Docs

Você pode até criar e salvar modelos de prompts de IA no ClickUp Docs para que qualquer pessoa da sua equipe possa consultá-los.

Ou use este método de cadeia de pensamento para obter uma estrutura mais completa e uma visão mais aprofundada do tema:

Analise os principais blogs SERP e gere um esboço com seções-chave e pontos de discussão.

Sugira três ângulos contrários que desafiem os conselhos comuns de produtividade.

Escreva uma introdução envolvente que prenda a atenção dos leitores com uma estatística surpreendente ou uma afirmação ousada.

Crie perguntas para entrevistas com especialistas no assunto na área.

Com o ClickUp BrainGPT, você pode acessar todos os modelos de IA premium mais recentes e alternar entre eles para ajudar em pesquisas breves e aprofundadas, elaboração de estratégias e redação criativa.

Acesse os modelos de IA mais recentes em um só lugar com o ClickUp Brain.

📌 Salve estas sugestões de redação com IA: Crie um esboço do calendário de conteúdo para o quarto trimestre com temas semanais e ideias para publicações.

Escreva um comunicado à equipe sobre [mudança de política/nova iniciativa] que seja claro e encorajador.

Ajude-me a criar um documento com diretrizes para a voz da marca para as equipes de marketing. Sugira o que devemos incluir neste documento.

Dê-me uma lista de blogs que podemos escrever para atingir proprietários de restaurantes na Louisiana.

IA para pesquisa na web e anotações

O ClickUp BrainGPT inclui o Enterprise Search, que fornece respostas contextuais e atualizadas recentemente a partir do seu espaço de trabalho, aplicativos e ferramentas conectados e da Internet. Tudo isso sem precisar trocar de ferramenta.

Digamos que sua equipe esteja elaborando estratégias de marketing para o próximo trimestre e precise de insights recentes sobre as tendências de comportamento do consumidor. Em vez de abrir várias abas do navegador e sintetizar manualmente as informações, você pode solicitar diretamente ao Brain.

O BrainGPT pesquisa em todos os aplicativos que você usa para encontrar respostas contextuais.

O Brain extrairá insights de fontes confiáveis, resumirá as descobertas e as apresentará em um formato fácil de entender, diretamente no ClickUp Docs.

Para colaboração em tempo real, aqui estão algumas maneiras de usar recursos adicionais do ClickUp.

Recurso O que acontece? Exemplo Notas de reunião + Documentos Obtenha transcrições, vídeos e resumos em seus documentos privados. Se você se distraiu e deseja uma rápida recapitulação do que foi discutido pelo líder do projeto, basta verificar o resumo principal. Notas de reunião + Chat Faça perguntas e obtenha respostas agregadas de todas as suas notas de reunião. Pergunte ao Brain: “Quais preocupações a equipe de vendas levantou sobre preços nas últimas três reuniões?” e obtenha respostas instantâneas. Notas de reunião + Tarefas Transforme cada item de ação das suas chamadas em tarefas exequíveis. O Brain identifica “Precisamos finalizar o texto da página de destino até sexta-feira” e cria uma tarefa com prazo determinado.

💡 Dica profissional: use o recurso Talk to Text do BrainGPT para capturar instantaneamente seus pensamentos à medida que eles surgem. Você pode atribuir tarefas, mencionar pessoas ou expressar sua criatividade sem filtros, sem deixar que o teclado se torne uma barreira. Traduza instantaneamente seus pensamentos em palavras escritas com o Talk to Text.

IA para geração de imagens

O Brain também permite que você gere textos de marketing e recursos visuais para seus projetos sem sair do seu espaço de trabalho.

Digamos que você esteja criando um texto para as redes sociais e precise de alguns recursos visuais atraentes para acompanhá-lo.

Em vez de usar uma ferramenta de design separada e detalhar manualmente cada etapa, o ClickUp Brain extrai o contexto do seu texto e gera visuais impressionantes com base no que você já escreveu no ClickUp Whiteboards.

Use a combinação ClickUp Brain + Whiteboard para geração de imagens.

A partir daí, você pode colaborar com a equipe para ajustar o visual.

Deixe que as automações, os agentes de IA e o cérebro façam o trabalho pesado.

As automações, os agentes de IA e o Brain do ClickUp trabalham juntos para converter o pensamento em execução, sem que você precise unir várias ferramentas.

O Brain compreende todo o contexto do seu espaço de trabalho, documentos, projetos e prioridades.

As automações lidam com o trabalho repetitivo e baseado em regras que você não deve fazer manualmente.

Os agentes de IA agem em seu nome, interpretando o contexto, tomando decisões, atribuindo tarefas, atualizando status, escalando bloqueios e mantendo os projetos em andamento, mesmo quando você não está online.

Diga ao Brain em linguagem simples o que você precisa, e ele lhe dará fluxos de trabalho inteligentes e proativos.

Para obter mais dicas sobre como criar seu agente de IA no ClickUp, assista a este vídeo 👇

Melhores recursos do ClickUp

Transforme chamadas em ações claras: use use o AI Notetaker para gravar, resumir e transcrever chamadas e reuniões. Ele captura decisões e atribui acompanhamentos diretamente nas Tarefas.

Traduza mensagens não estruturadas em dados utilizáveis: Os campos ClickUp AI classificam sentimentos, urgência, prioridade, integridade da conta ou tipo de solicitação diretamente dentro das tarefas.

Forneça à IA o contexto completo da sua pilha de tecnologia: com com as integrações do ClickUp , você pode conectar ferramentas como Google Drive, Slack, Figma, GitHub e muito mais, dando à IA acesso ao histórico real da conta, em vez de prompts isolados.

Limitações do ClickUp

Um conjunto abrangente de recursos pode ser um pouco complicado para um novo usuário.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do ClickUp compartilha sua experiência no G2:

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

⭐ Bônus: a ClickUp University oferece ótimos recursos para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades em IA.

2. Runway ML

Via Runway ML

O Runway ML é uma alternativa ao criador de imagens Bing AI, desenvolvido para gerar e editar conteúdo multimídia. A plataforma combina mais de 30 ferramentas de IA em uma única interface intuitiva para casos de uso como remoção de fundo, rastreamento de movimento, rotoscopia e interpolação de quadros.

O modelo Gen 2 da Runway pode produzir vídeos realistas a partir do zero. Ele oferece opções avançadas de edição de IA e suporta colaboração em tempo real.

Ele se integra ao Adobe Premiere Pro e outras ferramentas profissionais, tornando-o acessível tanto para criadores independentes quanto para estúdios de produção.

Principais recursos do Runway ML

Modelos Gen-2 e Gen-3 Alpha : geração avançada de texto para vídeo e imagem para vídeo, capaz de produzir clipes curtos e fotorrealistas (até 18 segundos) a partir de prompts de texto ou imagens estáticas.

Câmera lenta suave : a interpolação de quadros gerada por IA converte imagens regulares de 30 fps em câmera lenta suave de 120 fps, imitando a saída de uma câmera de alta velocidade.

Rastreamento de movimento e efeitos visuais : permite anexar elementos visuais a objetos em movimento dentro da filmagem para composição avançada e aprimoramentos criativos.

Modo diretor: permite controle dinâmico sobre o ângulo da câmera, zoom e trajetórias de movimento nos vídeos gerados, oferecendo orientação criativa detalhada para atender às necessidades de produção profissional.

Limitações do Runway ML

A qualidade da geração de vídeo diminui com prompts complexos ou abstratos.

Preços do Runway ML

Gratuito

Padrão: US$ 15/usuário/mês

Pro: US$ 35/usuário/mês

Ilimitado: US$ 95/usuário/mês

Avaliações e comentários do Runway ML

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🌟 Bônus: Agora, qualquer pessoa pode programar como um profissional com o agente Codegen do ClickUp. Atribua-o a qualquer tarefa e observe: Leia o contexto completo

Escreva código pronto para produção

Abrir um PR

Atualize todos sobre a tarefa

3. ChatGPT

via ChatGPT

A alternativa ao Bing, o ChatGPT da OpenAI, pode lidar com uma ampla gama de tarefas, desde a geração de imagens até a escrita de código e o planejamento do seu dia. A interface simples não requer aprendizado; você pode começar a usá-la imediatamente.

Com janelas de contexto maiores, melhor continuidade em conversas longas e ferramentas integradas, como memória e interpretação de código, o ChatGPT oferece resultados mais coerentes, precisos e de alta qualidade.

Melhores recursos do ChatGPT

Modo de voz: fale naturalmente com o ChatGPT e receba respostas faladas — útil para fluxos de trabalho sem uso das mãos, brainstorming em movimento ou comunicação acessível.

Upload de arquivos: envie documentos (PDFs, planilhas, arquivos de texto), conjuntos de dados (CSV, Excel) ou código. O ChatGPT pode analisar, resumir, visualizar, converter ou até mesmo escrever código com base nesses uploads.

Memória entre sessões: com a memória ativada, o ChatGPT pode lembrar detalhes que você compartilhou, incluindo preferências, contexto anterior e projetos em andamento.

Organização de projetos e espaço de trabalho: organize bate-papos, arquivos e contexto em projetos compartilhados.

Limitações do ChatGPT

Os usuários gratuitos são transferidos para modelos mais lentos durante os horários de pico.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.045 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Chatgpt é o recurso gpt personalizado. Ele me poupou 20 horas que eu desperdiçava explicando e fornecendo instruções e informações sobre meu fluxo de trabalho de criação de conteúdo antes, em todas as conversas e outros chatbots de IA. Mas, depois do gpt personalizado, não preciso mais fornecer instruções e explicar tudo todas as vezes. Basta fornecer as instruções e informações uma vez e ele as analisa profundamente. Sempre que você quiser algo relacionado a isso, basta perguntar e ele fornecerá o resultado com base nas instruções e informações que você forneceu.

O que mais gosto no Chatgpt é o recurso gpt personalizado. Ele me poupou 20 horas que eu desperdiçava explicando e fornecendo instruções e informações sobre meu fluxo de trabalho de criação de conteúdo antes, em todas as conversas e outros chatbots de IA. Mas, depois do gpt personalizado, não preciso mais fornecer instruções e explicar tudo todas as vezes. Basta fornecer as instruções e informações uma vez e ele as analisa profundamente. Sempre que você quiser algo relacionado a isso, basta perguntar e ele fornecerá o resultado com base nas instruções e informações que você forneceu.

4. Google Gemini

via Gemini

O Google Gemini é uma alternativa útil ao Bing AI para quem está profundamente integrado ao ecossistema do Google. Ele acessa o enorme índice de pesquisa do Google e se conecta diretamente ao Gmail, Drive e Docs, facilitando a localização de informações, a criação de rascunhos de conteúdo ou a análise de arquivos.

Seus recursos multimodais são uma grande vantagem: você pode enviar imagens, vídeos e documentos e obter respostas contextuais instantaneamente.

Melhores recursos do Google Gemini

Integrações profundas com o Google Workspace: o Gemini está integrado ao Gmail, Docs, Sheets, Slides e Drive, permitindo que você redija e-mails, reescreva documentos, analise planilhas etc., sem sair do seu fluxo de trabalho.

Compreensão multimodal nativa: o Gemini pode interpretar texto, imagens, áudio e vídeo de forma nativa em um único modelo.

Respostas de alta qualidade baseadas na web: com acesso direto à Pesquisa Google, o Gemini pode extrair dados em tempo real, citar fontes, comparar resultados e fornecer respostas atualizadas.

Controle no nível do aplicativo e do dispositivo através do Gemini Nano: em dispositivos Android, o Gemini Nano permite raciocínio offline, resumos e respostas inteligentes.

Limitações do Google Gemini

A integração profunda significa que você está se comprometendo com todo o Google Workspace.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Gemini é a sua rapidez e capacidade de resposta, especialmente para tarefas diárias de redação e pesquisa. A interface é simples, limpa e fácil de usar, o que o torna ótimo para perguntas rápidas ou trabalhos mais aprofundados. Também aprecio a forma como se integra com o ecossistema do Google — alternar entre o Docs, o Gmail e o Gemini torna o fluxo de trabalho muito mais suave. A sua capacidade de resumir conteúdo, redigir e-mails e gerar ideias poupa uma enorme quantidade de tempo.

O que mais gosto no Gemini é a sua rapidez e capacidade de resposta, especialmente para tarefas diárias de redação e pesquisa. A interface é simples, limpa e fácil de usar, o que o torna ótimo para perguntas rápidas ou trabalhos mais aprofundados. Também aprecio a forma como se integra com o ecossistema do Google — alternar entre o Docs, o Gmail e o Gemini torna o fluxo de trabalho muito mais suave. A sua capacidade de resumir conteúdo, redigir e-mails e gerar ideias poupa uma enorme quantidade de tempo.

📚 Leia mais: Os melhores prompts da Gemini AI para melhorar a produtividade

5. Perplexity AI

via Perplexity

O Perplexity AI é um mecanismo de respostas conversacionais que combina os pontos fortes dos mecanismos de pesquisa e dos chatbots LLM. Em vez de fornecer uma lista de links, ele pesquisa a web em tempo real e oferece respostas concisas e bem citadas diretamente no formato de chat.

Se você precisa de fatos atualizados, resumos de tópicos complexos ou pesquisas rápidas, o Perplexity apresenta fontes e destila informações em respostas fáceis de entender.

Graças à sua combinação de rastreamento da web em tempo real + modelos de linguagem avançados, é uma alternativa útil ao Bing AI quando você precisa de rastreabilidade em seu trabalho de pesquisa.

Melhores recursos do Perplexity AI

Respostas em tempo real, com fontes comprovadas: o Perplexity pesquisa na web ao vivo e inclui citações em linha para as fontes originais.

Acompanhamento e pesquisa conversacional: faça perguntas complementares naturalmente e aprofunde-se em um tópico sem precisar repetir detalhes contextuais.

Flexibilidade multimodal e multimodelo: o Perplexity suporta diferentes modelos de linguagem subjacentes e pode lidar com vários tipos de conteúdo — desde pesquisas rápidas na web até pesquisas mais aprofundadas, resumos de dados, análise de arquivos ou consultas de mídia mista.

Marque as fontes consultadas com frequência: quando você faz perguntas complementares, o Perplexity prioriza automaticamente as fontes marcadas.

Limitações da Perplexity AI

Não é possível definir instruções personalizadas ou criar personas para adaptar os estilos de resposta a diferentes projetos.

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: $200/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Enterprise Max: US$ 325/mês por usuário

Avaliações e comentários da Perplexity AI

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity AI?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Perplexity é sua velocidade e precisão na recuperação de informações. Ele combina o poder de um modelo de linguagem de IA com pesquisa na web em tempo real, o que significa que obtenho respostas atualizadas e com fontes quase instantaneamente. É ótimo para pesquisas rápidas, verificação de fatos e exploração de tópicos sem se perder em dezenas de guias do navegador. Também aprecio a interface limpa e sem distrações e a forma como cita suas fontes de forma transparente.

O que mais gosto no Perplexity é sua velocidade e precisão na recuperação de informações. Ele combina o poder de um modelo de linguagem de IA com pesquisa na web em tempo real, o que significa que obtenho respostas atualizadas e com fontes quase instantaneamente. É ótimo para pesquisas rápidas, verificação de fatos e exploração de tópicos sem se perder em dezenas de guias do navegador. Também aprecio a interface limpa e sem distrações e a forma como cita suas fontes de forma transparente.

📚 Leia mais: Melhores alternativas ao Perplexity AI

Trabalhe com uma IA que se integra ao seu trabalho

Prompts bem definidos do Bing podem ajudá-lo a realizar tarefas em um ritmo muito melhor. No entanto, o Bing, sendo uma ferramenta de IA independente, não pode converter suas ideias em tarefas ou trabalho real.

Com o ClickUp, a IA se integra ao seu espaço de trabalho. Você pode gerar resultados, transformá-los em tarefas acionáveis, automatizar transferências, colaborar com sua equipe e também alternar entre diferentes modelos de IA — sem precisar trocar de ferramenta ou copiar informações entre plataformas.

Com todas as suas tarefas, documentos, bate-papos em equipe, aplicativos conectados e conhecimento organizacional em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA, o ClickUp elimina a dispersão do trabalho para que você possa fazer mais em seu dia.

Inscreva-se no ClickUp e comece a trabalhar com uma IA que impulsiona seus projetos.