Como escolher a pilha de IA certa para iniciantes

Todas as empresas estão falando sobre se preparar para a IA.

A maioria das organizações está experimentando a IA de alguma forma ou está em fase piloto.

Apesar da pressa em integrar novos modelos poderosos, quase 95% dos programas de IA de última geração não conseguem gerar um impacto mensurável no P&L.

Sem a base certa, mesmo o algoritmo mais inteligente não consegue corrigir fluxos de trabalho fragmentados.

Se você é iniciante, seu foco deve ser construir uma pilha de IA simples que reduza o trabalho excessivo e apoie sua produtividade diária.

Este guia explica tudo detalhadamente. Mostramos qual pilha de IA é ideal para iniciantes e como você pode escolher uma.

O que é uma pilha de IA?

Uma pilha de IA é o conjunto de ferramentas que você usa para escrever, pesquisar, analisar, projetar e automatizar o trabalho, sem precisar construir a IA você mesmo.

Veja como funciona:

Camada de infraestrutura: inclui o hardware e o software da sua pilha de IA. Por exemplo, GPUs, chips de IA, serviços em nuvem, ferramentas de implantação etc.

Camada de dados: lida com dados estruturados e não estruturados necessários para a IA. Inclui ferramentas de gerenciamento de dados, ferramentas de análise de dados, ferramentas de coleta de dados, ferramentas de mineração de dados, ferramentas de processamento de dados, etc.

Camada de modelo: redes neurais que interpretam seus dados, geram conteúdo, fazem previsões e fornecem insights com base nas informações recebidas.

Camada de aplicação: consiste em ferramentas voltadas para o usuário que você realmente usa, como assistentes de escrita de IA, painéis de análise de dados, etc.

👀 Você sabia? O primeiro “robô” do mundo pode ter sido um pombo de madeira movido a vapor, construído pelo matemático grego Arquitas por volta de 400-350 a.C. Seu pássaro mecânico poderia voar cerca de 200 metros antes de ficar sem vapor. Isso é que é tecnologia antiga!

Por que criar uma pilha de IA parece tão difícil para iniciantes

A expansão da IA é real. Como iniciante, você experimentaria muitas ferramentas, acabaria com recursos sobrepostos e não saberia qual escolher, o que levaria à confusão em vez de produtividade.

Algumas razões pelas quais construir uma pilha de tecnologia de IA pode ser complicado são:

Você não programa: talvez você seja um profissional de marketing, um artista ou um estudante. Você não entende de linguagens de programação e não consegue criar soluções de IA por conta própria.

Você não é um especialista em IA: você acabou de começar a aprender sobre tecnologias de IA e sente que precisa de um doutorado só para entender a conversa, sem falar em construir qualquer coisa.

Você não tem os recursos certos: você tem formação técnica, mas não tem um orçamento dedicado ou ajuda para desenvolver soluções avançadas de IA para sua pilha.

Ao escolher uma pilha de tecnologia de IA eficaz, você pode contornar os aspectos técnicos do desenvolvimento de IA e começar a aproveitar os recursos de IA desde o primeiro dia.

🧠 Curiosidade: em 1952, o cientista da computação Arthur Samuel criou um programa de damas que se tornou o primeiro sistema a aprender sozinho a jogar. Ele aprendeu reproduzindo jogos de especialistas do “Lee’s Guide to Checkers” (Guia de Damas de Lee), ajustando sua estratégia a cada vez para escolher os mesmos movimentos que os melhores jogadores consideravam bons. Esse foi um dos primeiros exemplos de aprendizado de máquina em ação.

Componentes principais de uma pilha de IA fácil de usar para iniciantes

Já falamos muito sobre pilhas de IA, mas como elas são na realidade?

Vamos descobrir o que envolve uma pilha de tecnologia de IA:

Assistentes de escrita com IA

Essa camada ajuda os iniciantes a superar o problema da página em branco e produzir conteúdo útil rapidamente. Em vez de criar modelos de linguagem ou ajustar prompts, você conta com ferramentas de escrita de IA pré-treinadas que oferecem modelos, controles de tom e fluxos de trabalho guiados.

Jasper

O Jasper é uma plataforma de redação com IA criada para equipes de marketing e conteúdo que precisam de textos consistentes e alinhados à marca em grande escala.

O Jasper Grid oferece um sistema sem código semelhante a uma planilha que acelera a produção, ao mesmo tempo em que protege a voz, o alinhamento do público e a integridade da marca.

Componentes principais:

Configurações de voz e tom da marca para manter a consistência

Modelos pré-construídos para blogs, e-mails, anúncios e páginas de destino.

Editor de texto longo para redigir e expandir conteúdo

Colaboração em equipe e controle de versão

Writesonic

O Writesonic é uma ferramenta de escrita com IA fácil de usar para iniciantes, projetada para a criação rápida de conteúdo em vários formatos. É ideal para indivíduos e pequenas equipes que buscam rapidez e simplicidade.

Componentes principais:

Modelos de conteúdo prontos para blogs, anúncios e descrições de produtos.

Reescrita, redução e alterações de tom com um clique

Opções de geração de conteúdo com foco em SEO

Interface leve com configuração mínima

As ferramentas de IA são ótimas para variações rápidas de A/B, reescritas, resumos e para ir além de uma página em branco.

✅ Verificação dos fatos: o ChatGPT foi escolhido por 77,9% dos profissionais de marketing de conteúdo como a ferramenta de IA mais confiável para a criação geral de conteúdo — mais de 50% a mais do que o Claude.

Uma pilha de IA moderna fica incompleta sem uma boa ferramenta de brainstorming. Em vez de passar horas pesquisando no Google ou procurando manualmente em documentos, use essas ferramentas para encontrar informações rapidamente.

Eles condensam horas de pesquisa em uma única conversa, simplificam tópicos complexos para sua compreensão e apresentam informações de maneira estruturada.

ChatGPT

O ChatGPT é uma ferramenta de IA conversacional projetada para ajudar os usuários a debater ideias, explorar tópicos e refletir sobre problemas de forma interativa.

Componentes principais:

Interface conversacional para fazer perguntas complementares de forma natural

Capacidade de decompor tópicos complexos em explicações simples

Geração de ideias para conteúdo, campanhas, estratégias e fluxos de trabalho

Elaboração de esboços, estruturas e resumos estruturados

Perplexidade

O Perplexity é uma ferramenta de pesquisa alimentada por IA criada para a descoberta rápida e confiável de informações. Ele combina pesquisa conversacional com resultados da web em tempo real, tornando-o ideal para iniciantes que desejam respostas com fontes.

Componentes principais:

Pesquisa na web em tempo real com fontes citadas

Resumos concisos de tópicos complexos

Sugestões de acompanhamento para refinar ou expandir a pesquisa

Respostas estruturadas adequadas para uma tomada de decisão rápida

✅ Verificação dos fatos: De acordo com a Pesquisa sobre a lacuna no uso da IA do ClickUp, 37% das pessoas usam IA para criar conteúdo, 30% para pesquisa e coleta de informações e 11% para brainstorming e ideação. Isso ocorre porque a falta de contexto e de ferramentas de IA conectadas torna muito difícil trabalhar com ela.

Uma pilha de tecnologia de IA ideal reduz a dispersão da IA. Em palavras simples, ela unifica todo o seu espaço de trabalho — tarefas, documentos, chats, comentários de feedback, notas de reuniões — para que você não precise alternar entre 10 ferramentas ou modelos de IA diferentes para trabalhar.

ClickUp BrainGPT

O ClickUp Brain é um poderoso assistente de IA que trabalha ao seu lado para fornecer assistência contextual, gerar conteúdo e automatizar fluxos de trabalho diretamente em seu espaço de trabalho do ClickUp.

Para começar, faça perguntas em linguagem natural, como “Quais tarefas devo priorizar hoje?”

A IA contextual reúne informações sobre suas tarefas pendentes, compara prioridades e fornece uma lista na ordem correta para você começar.

Use o ClickUp Brain para priorizar tarefas de maneira integrada para você.

O ClickUp Chat atua como seu copiloto de IA em todas as discussões. Ele entende a conversa, identifica o que precisa de atenção e pode transformar decisões em tarefas automaticamente.

Converta mensagens em tarefas no ClickUp Chat.

Microsoft Copilot

O Microsoft Copilot é um assistente de IA integrado aos aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Ele foi projetado para profissionais e equipes que já trabalham no ecossistema da Microsoft e desejam assistência de IA sem alterar ferramentas ou fluxos de trabalho.

Componentes principais:

Assistência de IA diretamente no Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams.

Sugestões em linguagem natural para redigir documentos, resumir e-mails e criar apresentações.

Obtenha insights do Excel usando perguntas em linguagem simples em vez de fórmulas.

Resumos de reuniões, itens de ação e acompanhamentos gerados a partir de conversas do Teams.

✅ Verificação dos fatos: Mais da metade (57%) dos desenvolvedores agora usa IA para automatizar e acelerar seus projetos de software. Ela não é usada apenas para escrever código, mas também para discutir problemas, testar lógica, detectar bugs e melhorar o desempenho.

IA para insights de dados

Essa camada ajuda os iniciantes a entender os dados sem planilhas, fórmulas ou SQL. Em vez de analisar manualmente linhas e gráficos, a IA traduz os dados em insights e resumos em linguagem simples que você pode colocar em prática.

Airtable AI

A Airtable AI adiciona inteligência às tabelas e bancos de dados flexíveis da Airtable, facilitando para iniciantes analisar, resumir e trabalhar com dados estruturados.

Componentes principais:

Resumos em linguagem natural dos dados da tabela

Valores de campo e categorizações gerados por IA

Sugestões de fórmulas sem sintaxe manual

Funciona em visualizações semelhantes a planilhas familiares

Obviamente IA

Obviamente, a IA é uma ferramenta de análise sem código projetada para usuários não técnicos que desejam respostas a partir de dados sem criar modelos ou painéis.

Componentes principais:

Faça perguntas em inglês simples (por exemplo, “O que mais afeta a rotatividade?”).

Análise preditiva e previsão automatizadas

Resultados visuais limpos sem configuração manual

Não é necessário ter conhecimentos de ciência de dados ou programação.

Essa camada permite que pessoas que não são designers criem visuais refinados rapidamente, sem precisar aprender a usar softwares de design ou depender de designers para cada pequeno recurso.

Canva Magic Studio

O Canva Magic Studio traz a IA para a plataforma de design do Canva, ajudando iniciantes a gerar, editar e adaptar recursos visuais com instruções simples.

Componentes principais:

Texto para design e layouts assistidos por IA

Magic Write para textos dentro de designs

Remoção de fundo e edições de imagem com um clique

Modelos para publicações em redes sociais, apresentações e recursos de marketing

Figma AI

A Figma AI apresenta assistência com inteligência artificial dentro do Figma, ajudando as equipes a gerar layouts, editar designs e explorar ideias mais rapidamente.

Componentes principais:

Layouts de interface do usuário e sugestões de design gerados por IA

Iterações e variações mais rápidas

Funciona diretamente em arquivos de design colaborativos.

Reduz o esforço manual de design para os primeiros rascunhos

✅ Verificação dos fatos: 61% dos usuários do Figma em pequenas empresas (1 a 10 funcionários) afirmam que a IA é muito ou extremamente importante para atingir suas metas de participação no mercado.

Essa camada elimina o trabalho repetitivo ao automatizar o encaminhamento de tarefas, notificações e transferências, sem precisar escrever código ou gerenciar fluxos de trabalho complexos.

Zapier

O Zapier conecta diferentes aplicativos e automatiza ações entre eles usando uma lógica simples de gatilho e ação.

Componentes principais:

Construtor de automação sem código

Milhares de integrações de aplicativos

Sugestões de fluxo de trabalho assistidas por IA

Casos de uso comuns, como criação de tarefas, alertas e sincronização de dados

Criar

O Make (anteriormente Integromat) oferece uma maneira mais visual e flexível de criar automações, sem precisar de código.

Componentes principais:

Construtor visual de fluxo de trabalho com recurso de arrastar e soltar

Lógica avançada sem codificação

Monitoramento de automação em tempo real

Adequado para fluxos de trabalho um pouco mais complexos.

✅ Verificação dos fatos: De acordo com líderes de TI e engenharia, 74% afirmam que a automação de processos economizou para suas equipes de 11 a 30% do tempo que costumavam gastar em trabalho manual, e 59% relatam uma redução semelhante de 11 a 30% nos custos.

Como escolher a pilha de IA certa para iniciantes

Aqui estão algumas considerações importantes a serem lembradas (para que você não crie uma pilha de ferramentas sobrepostas que complicam seu fluxo de trabalho).

Comece com o objetivo

Não pense em IA ainda. Pense em quais tarefas são de baixo valor, lentas, enfadonhas ou repetitivas.

Liste todos os seus pontos fracos e agrupe-os para facilitar a categorização.

📌 Exemplo: a dificuldade em localizar arquivos e a inconsistência na nomenclatura dos ativos são exemplos de má gestão de ativos. Troca de mensagens para atualizações de status e esquecimento de prazos são exemplos de má visibilidade das tarefas. Demorar muito para redigir e-mails e ter dificuldade para reescrever o conteúdo em diferentes tons são exemplos de gargalos na criação de conteúdo.

Em seguida, atribua uma pontuação a cada grupo em uma escala de 1 a 10. Quanto maior a pontuação, mais urgente ou problemática é essa categoria.

Por fim, selecione os 2 ou 3 grupos com a pontuação mais alta e defina o que seria o sucesso da IA para cada um deles.

Se a baixa visibilidade das tarefas é o seu maior problema, o sucesso pode significar ter um único painel para prazos, lembretes automatizados ou resumos gerados por IA, em vez de ficar atrás de atualizações.

Quando terminar, passe para a próxima etapa.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Analise cada grupo criado na Etapa 1 e pergunte-se: Existe um único aplicativo de IA que cubra todos ou a maioria dos pontos críticos desse grupo?

A regra geral:

Escolha ferramentas que oferecem recursos de IA integrados que você pode usar instantaneamente.

Sem programação. Sem APIs. Sem infraestrutura. Basta abrir o aplicativo e começar a trabalhar.

O objetivo aqui é evitar a criação de uma pilha inchada com funcionalidades sobrepostas. Se uma ferramenta resolver totalmente os pontos fracos de um grupo, escolha essa ferramenta. Se ela resolver apenas 25% do problema, continue procurando.

📌 Exemplo: Se sua categoria é visibilidade insuficiente das tarefas, você precisa procurar plataformas multifuncionais de gerenciamento de projetos ou trabalho com IA integrada. Elas devem oferecer painéis unificados, rastreamento automatizado de tarefas, resumos e relatórios de IA e comunicação integrada.

📚 Leia mais: Arquivos de gerenciamento de projetos

Priorize a integração, a segurança e a usabilidade.

Os recursos de integração significam duas coisas:

Integração perfeita — suas ferramentas de IA em sua pilha de tecnologia devem se comunicar entre si.

Toda a pilha de IA deve se conectar aos seus sistemas empresariais existentes.

Por exemplo, se o seu anotador de reuniões de IA puder enviar itens de ação diretamente para o seu gerenciador de tarefas, seu fluxo de trabalho permanecerá organizado e conectado.

Em seguida, considere a segurança. Afinal, mesmo os iniciantes precisam de ferramentas de IA que lidem com dados confidenciais de forma responsável. Certifique-se de que todas as ferramentas de IA em sua pilha sigam protocolos de segurança robustos para garantir um gerenciamento de dados seguro e eficaz.

Verifique as garantias básicas: privacidade de dados, como as informações do usuário são armazenadas e se a ferramenta compartilha ou treina modelos de aprendizado de máquina com seu conteúdo.

Por fim, avalie a usabilidade de cada solução baseada em IA. Estamos falando da facilidade de trabalhar com a ferramenta no dia a dia, para que você possa realizar tarefas rapidamente e navegar sem precisar consultar constantemente os documentos de ajuda.

(Qual é o sentido de adotar a IA se a interface pesada da ferramenta atrasa seu trabalho, certo?)

🚀 Vantagem do ClickUp: o ClickUp oferece mais de 1.000 integrações para conectar sua pilha de tecnologia de IA existente às ferramentas do ClickUp. Para começar, você pode se conectar ao Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub e Zoom em segundos (e sem nenhuma configuração técnica!). Crie uma pilha de tecnologia de IA integrada usando as integrações do ClickUp.

Experimente, avalie e simplifique

O melhor método para implantar IA? Faça pequenos experimentos controlados e avalie os resultados. Não implante tudo de uma vez.

Escolha uma ou duas ferramentas de IA e deixe-as cuidar de suas tarefas por uma semana. Ao longo dessa fase, avalie resultados como tempo economizado, redução de etapas manuais, taxa de erros, tempo de resposta etc.

Se uma ferramenta não melhorar o desempenho nas áreas que você identificou anteriormente, reavalie-a antes de construir em torno dela. Remova tudo o que parecer redundante ou usado em excesso.

Dessa forma, você cria uma pilha de IA pequena e de bom desempenho, que é valiosa e escalável.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de produtividade para gerenciar suas listas de tarefas

Exemplos de pilha de IA fácil de usar para iniciantes

Quer saber como é a pilha de tecnologia de IA certa para você?

Aqui estão exemplos simples e reais que mostram como combinar apenas algumas ferramentas de IA para melhorar sua produtividade e o gerenciamento do fluxo de trabalho diário. Não é necessária nenhuma configuração técnica.

Exemplo 1: A pilha de produtividade diária para profissionais ocupados

Ideal para: Funcionários sobrecarregados, gerentes e proprietários de pequenas empresas que desejam clareza e tomada de decisões mais rápida.

Ferramentas:

ClickUp Brain → priorização de tarefas diárias, resumos de IA, extração de notas de reuniões

Automações do ClickUp → lembretes, acompanhamentos, tarefas recorrentes

ChatGPT ou Perplexity → respostas rápidas, pesquisa, geração de ideias

O que isso resolve:✅ Manter-se em dia com os prazos✅ Converter reuniões em itens de ação✅ Reduzir o tempo gasto na busca por informações✅ Obter clareza instantânea sem complexidade tecnológica

Exemplo 2: A pilha de IA para equipes de marketing individuais

Ideal para: Empreendedores, gerentes de mídias sociais, equipes de conteúdo, redatores de boletins informativos.

Ferramentas:

ClickUp Docs + Brain → primeiros rascunhos, geração de imagens, reescritas, esboços de SEO

Canva Magic Studio → miniaturas, gráficos sociais, designs rápidos

ChatGPT → exploração de ideias, reescritas de voz/tom

Automações do ClickUp → publique lembretes, sincronização de calendário

O que isso resolve:✅ Escrever mais rápido e reutilizar conteúdo✅ Manter as campanhas organizadas✅ Criar gráficos rapidamente✅ Evitar a proliferação de ferramentas em vários aplicativos

Se você está trabalhando com muitas ferramentas de IA e sente que “há IA em todos os lugares, mas sem impacto em lugar nenhum”, este vídeo é para você. Veja como corrigir a proliferação da IA antes que ela saia do controle.

Exemplo 3: A pilha de colaboração para equipes pequenas para agências e startups

Ideal para: equipes que gerenciam projetos, entregas, trabalho com clientes e comunicação.

Ferramentas:

Tarefas + Brain do ClickUp → atribuição de trabalho, atualizações de status, resumos de projetos de IA

ClickUp Chat → Chat com tecnologia de IA com conversão de tarefas e resumos de tópicos

Miro ou FigJam AI → brainstorms, fluxogramas, planejamento

Zapier (opcional) → crie tarefas automaticamente a partir de aplicativos de chat, e-mail ou formulários

O que isso resolve: ✅ Visibilidade clara sobre quem está fazendo o quê✅ Chega de perseguir mensagens ou perder atualizações✅ Resumos gerados por IA para um alinhamento rápido✅ Planejamento de projetos sem ferramentas técnicas

Exemplo 4: A pilha de serviços profissionais para consultores e equipes de atendimento ao cliente

Ideal para: consultores, prestadores de serviços de RH, contadores, designers, equipes jurídicas e profissionais de finanças que lidam com documentação e entregas e desejam usar IA em serviços profissionais.

Ferramentas:

Tarefas + Brain do ClickUp → cronogramas de clientes, itens de ação, resumos de IA, listas de verificação de serviços

ClickUp Docs → contratos, propostas, fluxos de trabalho estruturados, briefings de clientes

Fireflies.ai / Otter.ai → notas de reuniões, resumos de chamadas, itens de ação automáticos

Tability AI → OKRs, KPIs de clientes, atualizações semanais do progresso

Scribe AI → SOPs, guias de integração, documentos de transferência de clientes

Loom ou Tella AI → atualizações do cliente e orientações sobre os resultados

O que isso resolve: ✅ Entrega centralizada ao cliente✅ Resumos instantâneos de IA de chamadas e requisitos do cliente✅ Propostas mais rápidas e SOPs repetíveis✅ Atualizações de status claras sem trabalho manual✅ Integração suave e cronogramas transparentes

Veja o que Andrea Park, coordenadora de operações comerciais da Spekit, tem a dizer sobre o uso do ClickUp para gerenciamento consolidado de projetos:

O ClickUp foi a melhor solução para nós, pois combina várias ferramentas de gerenciamento de projetos em uma só. De mapas mentais a documentos e sprints, o ClickUp é uma ferramenta dinâmica para organizar as necessidades de gerenciamento de tarefas de qualquer departamento e dar visibilidade a toda a empresa.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com uma IA centralizada alimentando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que você gastaria procurando informações, assim como 60,2% dos usuários do ClickUp!

Como o ClickUp simplifica a IA para iniciantes

Embora escolher uma pilha de IA seja mais fácil do que construir uma, nem tudo são flores.

Você precisa ter cuidado com os aplicativos de IA que implanta para minimizar a redundância de recursos e garantir a escalabilidade.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, reúne várias ferramentas de IA e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

Isso significa que as ferramentas de IA pré-construídas se integram aos seus sistemas existentes.

Além disso, é totalmente sem código, o que significa que os iniciantes podem personalizar facilmente e começar a usar suas pilhas de IA em poucos minutos!

Faça brainstorming, crie e refine o conteúdo

Cansado de alternar entre o ChatGPT para pesquisa, o Gemini para rascunhar conteúdo e alguma outra ferramenta de design de IA para gerar imagens?

Isso não só consome tempo, mas também leva a mudanças constantes de contexto, perda de foco e resultados mais lentos.

Use o ClickUp Brain para eliminar esse atrito e evitar a perda de produtividade. Peça ao Brain para sugerir tópicos relevantes, esboçar estruturas e gerar rascunhos iniciais para que todo o seu processo de criação de conteúdo fique em um só lugar.

Usando o ClickUp Brain para brainstorming de ideias

Use-o como seu companheiro de pesquisa para realizar pesquisas rápidas na web, analisar grandes quantidades de informações, extrair insights importantes de trabalhos de pesquisa e compartilhar fontes confiáveis para verificação.

Gere resumos das principais conclusões da pesquisa usando ferramentas de IA como o ClickUp Brain.

O assistente de IA também resume documentos, corrige ortografia e gramática, formata conteúdo e gera modelos de IA reutilizáveis.

Para saber mais sobre como usar a IA para aumentar a produtividade, assista a este vídeo:

👀 Você sabia? Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre os principais modelos externos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, para produzir vários tipos de conteúdo, incluindo posts de blog, e-mails, infográficos, ativos de marca e imagens. Alterne entre vários modelos de IA dentro do ClickUp Brain.

Crie um espaço de trabalho unificado usando IA

Um espaço de trabalho unificado ajuda os iniciantes a gerenciar tarefas, documentos e ideias sem precisar alternar entre ferramentas. Isso é necessário para reduzir a dispersão do trabalho e aumentar a eficiência operacional.

Apresentamos: ClickUp BrainGPT — seu companheiro de IA para desktop.

A pré-construída com IA contextual que entende seu trabalho, auxilia você em cada etapa e unifica pessoas e conhecimento.

Por exemplo, imagine que você está procurando um arquivo, mas não se lembra do nome ou onde o armazenou. Com a Pesquisa de IA Empresarial do ClickUp, descreva-o em linguagem natural e a IA irá procurá-lo em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados!

Use o ClickUp Enterprise Search para obter resultados em documentos, tarefas e aplicativos conectados.

Além disso, os algoritmos inteligentes de aprendizado de máquina do ClickUp podem analisar suas tarefas, bate-papos e planos de negócios, além de processar dados para responder a perguntas contextualmente.

Assim, você pode conversar com o assistente de IA e fazer perguntas como “Quais tarefas devem ser concluídas esta semana?” ou “Qual é a política de trabalho remoto da empresa?” Ele responde após ler suas tarefas semanais ou documentos de política interna.

🛠️ Dica rápida: Dite consultas de pesquisa, mensagens, notas etc. usando o recurso Talk-To-Text do ClickUp. O Brain converte sua fala em texto limpo e pontuado que é colado diretamente onde quer que seu cursor esteja — documentos, e-mails, comentários ou a própria barra de pesquisa do Brain! Use o Talk-to-Text do ClickUp para converter palavras faladas em uma transcrição clara e até mesmo converter notas em itens de ação.

Analise e relate insights em tempo real.

Ótimo, toda a sua pilha de tecnologia de IA está conectada. O próximo desafio é dar sentido a todas as informações que fluem pelos seus projetos.

A última coisa que você quer fazer é passar horas reunindo atualizações de planilhas, conversas de chat e mensagens da equipe apenas para entender o que está acontecendo.

O ClickUp resolve isso transformando seus dados de tarefas, conversas e fluxos de trabalho em insights instantâneos.

Use os painéis do ClickUp para visualizar o andamento do projeto, a carga de trabalho da equipe, cronogramas, riscos e KPIs — tudo atualizado automaticamente, sem necessidade de relatórios manuais.

Adicione widgets para tarefas, sprints, documentos ou metas e veja suas métricas serem atualizadas em tempo real.

Analise dados complexos do espaço de trabalho e gere relatórios com insights em tempo real usando os painéis do ClickUp com tecnologia de IA.

Os cartões de IA nos painéis do ClickUp adicionam resumos e insights alimentados por IA ao lado de seus gráficos e tabelas. Eles mostram automaticamente as principais realizações, próximos passos, principais riscos, prazos futuros, resumos de reuniões e muito mais.

Adicione cartões de IA aos seus painéis para compartilhar insights personalizados rapidamente.

Automatize as tarefas rotineiras e concentre-se na estratégia.

Pequenas tarefas como definir lembretes, encaminhar trabalhos ou compartilhar atualizações interrompem constantemente o foco. Antes que você perceba, as tarefas administrativas já consumiram metade do seu dia.

Exatamente por que os aplicativos de IA com automações de fluxo de trabalho são essenciais em uma pilha de IA moderna.

O ClickUp torna isso possível combinando ClickUp Automations, AI Agents e ClickUp Brain em um sistema unificado.

Em vez de empilhar manualmente gatilhos e condições, diga à IA o que você deseja que aconteça e deixe que ela cuide da logística nos bastidores.

Diga ao ClickUp Brain em linguagem simples o que você precisa, e ele ajudará você a criar fluxos de trabalho inteligentes e proativos.

Pense nos agentes de IA como colegas de equipe inteligentes dentro do seu espaço de trabalho:

Eles interpretam o contexto automaticamente: os agentes leem tarefas, comentários, formulários e campos para entender o que deve acontecer a seguir.

Eles agem de forma autônoma: atribuindo proprietários, atualizando status, escalando problemas ou gerando respostas — sem que você precise configurar todas as regras.

Eles se adaptam ao trabalho real: conforme o conteúdo muda ou a urgência muda, os agentes ajustam o fluxo de trabalho para que as coisas continuem avançando.

Eles reduzem o tempo de configuração: sem longas cadeias de regras ou fluxogramas. Basta definir o resultado e deixar o Brain determinar a sequência correta de ações.

Os Agentes Autopilot dentro do ClickUp mantêm o fluxo de informações em todo o espaço de trabalho.

🤖 O que os Super Agentes realmente fazemOs iniciantes muitas vezes assumem que automação significa criar regras ou fluxogramas complicados. Os Super Agentes mudam essa maneira de pensar. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp. Eles observam seu espaço de trabalho da mesma forma que um colega de trabalho real faria. Quando uma tarefa fica parada, um prazo passa ou uma decisão não é tomada, eles dão um empurrãozinho sem que seja necessário dizer o que fazer passo a passo. Eles cuidam da coordenação silenciosa e constante que geralmente consome seu dia, para que você possa dedicar seu tempo à resolução de problemas, em vez de ficar cuidando da sua lista de tarefas.

Pronto para usar a IA para automatizar tarefas e recuperar o tempo perdido? Assista a este vídeo:

📚 Leia mais: Exemplos e modelos de automação de processos de negócios

Comunique-se e colabore com clientes/equipes

Ter um grupo no WhatsApp ou longas cadeias de e-mails funciona para a maioria dos iniciantes. O problema começa quando a carga de trabalho aumenta, novos membros se juntam à equipe e você precisa ampliar sua comunicação.

Neste ponto, os recursos de IA do ClickUp ajudam a integrar a comunicação com o trabalho real.

Use o Brain com o ClickUp Chat para criar tarefas instantaneamente a partir de mensagens.

Da mesma forma, use o AI Notetaker do ClickUp para transcrever reuniões/notas de voz, extrair itens de ação importantes das notas de transcrição e gerar resumos automatizados.

Grave, transcreva e resuma suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker.

As automações do ClickUp, combinadas com IA, permitem fluxos mais avançados nos quais as alterações nas tarefas não apenas atualizam campos, mas também acionam a comunicação. Você pode postar comentários automaticamente, enviar e-mails padronizados e gerar resumos de IA quando marcos ou prazos forem atingidos.

📮 ClickUp Insight: Quando uma tarefa se perde no chat, 41% dos funcionários vasculham as conversas para encontrá-la, 22% dizem que ela nunca é concluída e 19% tentam recriá-la mais tarde a partir da memória. Você está basicamente trabalhando com um sistema em que 40% das discussões se perdem no vazio. As equipes começam a fazer capturas de tela de mensagens, enviar lembretes por DM ou criar documentos paralelos para compensar a fragilidade do chat. O ClickUp AI, que funciona dentro do ClickUp Chat, muda essa dinâmica. Ele exibe automaticamente compromissos, sinaliza itens de ação não atribuídos e os conecta a projetos relevantes. Chega de detalhes perdidos. Apenas um registro que acompanha o ritmo da conversa.

📚 Leia mais: Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

Dicas para começar a usar sua pilha de tecnologia de IA

Escolher a pilha de tecnologia de IA certa envolve avaliar e comparar aplicativos de IA para garantir o sucesso do projeto.

Mas, depois de selecionar sua pilha, como você pode aproveitá-la ao máximo?

Abaixo estão algumas dicas para uma implantação bem-sucedida da IA:

Explore as configurações da ferramenta: confira recursos como preferências de modelo, opções de tom, atalhos e configurações de automação. Isso ajuda você a utilizar os aplicativos de IA em seu potencial máximo.

Use modelos de prompts para obter melhores resultados: em vez de escrever prompts do zero todas as vezes, salve aqueles com melhor desempenho. Crie uma biblioteca de modelos para e-mails, resumos, relatórios, reescritas e brainstorming.

Comece devagar, cresça rápido: não adote várias ferramentas no primeiro dia. Comece com uma ou duas, aprenda a usá-las bem e deixe que seus sucessos guiem a próxima atualização.

Opte por ferramentas que se complementam: procure ferramentas que funcionem naturalmente juntas, em vez de se sobreporem. Por exemplo, ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations criam um fluxo de trabalho suave e convergente.

Espere inconsistências: os modelos de IA não são perfeitos. Às vezes, o resultado pode ser inconsistente ou incompleto. A melhor maneira de melhorar os resultados é experimentar: reescreva o prompt, adicione contexto, faça perguntas complementares ou experimente ferramentas diferentes. Quanto mais você orientar, melhor ficará.

Lembro-me que, no início de 2021, estávamos tentando lançar vários produtos. Perdemos prazos, tivemos problemas. As pessoas não estavam se comunicando. Não sabíamos quem deveria tomar as decisões. Contratamos algumas pessoas inteligentes, mas eu diria que o ClickUp tem sido a espinha dorsal da operação da empresa, especialmente para ótimos fluxos de trabalho.

Lembro-me que, no início de 2021, estávamos tentando lançar vários produtos. Perdemos prazos, tivemos problemas. As pessoas não estavam se comunicando. Não sabíamos quem deveria tomar as decisões. Contratamos algumas pessoas inteligentes, mas eu diria que o ClickUp tem sido a espinha dorsal da operação da empresa, especialmente para ótimos fluxos de trabalho.

Trabalhando com sistemas de IA pela primeira vez? Aqui estão os desafios comuns da adoção de IA que você deve conhecer:

❌ Investir demais em sua pilha de tecnologia de IA

É fácil presumir que sua primeira pilha de IA será a pilha. Então, você compra planos premium, assina muitas ferramentas ou se compromete com contratos anuais antes mesmo de testar se elas se encaixam bem no seu fluxo de trabalho.

✅ Solução: primeiro, mapeie o fluxo de trabalho e, em seguida, automatize uma etapa de cada vez. Comece com um único gatilho (por exemplo, alteração do status da tarefa para “Em revisão”) e confirme se funciona antes de adicionar mais regras.

❌ Automatização excessiva prematura

Você pode ficar tentado a automatizar tudo de uma vez, sem entender o processo subjacente. Isso pode causar fluxos de trabalho interrompidos, dados duplicados, custos operacionais mais altos e retrabalho desnecessário.

✅ Solução: Comece mapeando o processo manualmente primeiro. Em seguida, automatize uma etapa de cada vez (transferências, lembretes, encaminhamentos). Se o fluxo de trabalho falhar, corrija o processo antes de adicionar mais automação.

Aumente sua produtividade e sucesso com o ClickUp

Uma pilha de tecnologia de IA moderna é uma parte indispensável do seu fluxo de trabalho, seja você um estudante, um artista, um profissional ou uma empresa.

O ClickUp oferece uma solução mais simples: uma estrutura de IA completa que reúne sua redação, planejamento, reuniões, tarefas e fluxos de trabalho em um só lugar.

Em vez de juntar uma dúzia de aplicativos ou lutar com códigos, você obtém uma experiência de IA conectada e fácil de usar para iniciantes que cresce com você.

Não é necessário ter conhecimentos técnicos de configuração ou treinamento de modelos para implementar a IA.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma pilha de IA é o conjunto de sistemas de IA que você usa para escrever, pesquisar, analisar, projetar, automatizar ou gerenciar seu trabalho usando inteligência artificial. Cada ferramenta lida com uma parte diferente do seu fluxo de trabalho e, juntas, elas permitem que empresas e indivíduos trabalhem de maneira inteligente.

Ferramentas fáceis de usar para iniciantes são aquelas que funcionam imediatamente, sem qualquer desenvolvimento técnico de modelo de IA. Por exemplo, ChatGPT ou Gemini para redação e brainstorming, Perplexity para pesquisa rápida, Canva Magic Studio para geração instantânea de imagens, ClickUp Brain para automação de tarefas e fluxo de trabalho, etc.

Comece identificando seus maiores gargalos — redação, planejamento, reuniões, relatórios ou trabalho administrativo. Em seguida, escolha um aplicativo de IA para cobrir todos os pontos críticos em cada categoria. É melhor ter uma configuração pequena e conectada que você possa usar diariamente do que um sistema complexo com várias ferramentas.

Alguns erros comuns são: investir demais muito cedo, escolher ferramentas com recursos sobrepostos, esperar resultados perfeitos de uma única solicitação ou automatizar mais do que o necessário.

O ClickUp Brain coloca a IA em seu fluxo de trabalho diário para um trabalho mais inteligente e rápido. Você pode pesquisar e debater ideias, gerar conteúdo, transcrever reuniões, gerenciar documentos, conversar com membros da equipe, atribuir tarefas e configurar automações sem sair do seu espaço de trabalho. Ele elimina a necessidade de várias ferramentas e oferece aos iniciantes uma maneira simples e unificada de usar a IA desde o primeiro dia.