Modelos jurídicos gratuitos e personalizáveis para trabalho e conformidade

Todas as empresas dependem de sua equipe jurídica, seja interna ou terceirizada, para manter tudo funcionando perfeitamente. Mas o suporte jurídico em tempo integral não é realista para muitas pequenas empresas, startups ou profissionais independentes.

Freelancers e consultores podem intervir, mas tarefas diárias como redigir contratos ou políticas muitas vezes precisam de uma solução mais rápida e simples. É aí que entram os modelos jurídicos. Eles permitem que qualquer pessoa crie documentos jurídicos confiáveis sem atrasos prolongados ou custos elevados.

E eles estão se tornando padrão: a PwC relata que 49% das empresas agora usam tecnologia para pelo menos 11 atividades de conformidade.

Neste artigo, destacaremos alguns dos melhores modelos jurídicos para trabalho e conformidade. Vamos ao que interessa.

Isenção de responsabilidade: este artigo fornece informações gerais sobre modelos jurídicos e ferramentas de produtividade. Ele não substitui aconselhamento jurídico profissional, nem cria uma relação advogado-cliente. Para obter orientação específica para sua situação, consulte um profissional jurídico qualificado.

O que são modelos jurídicos?

Os modelos jurídicos são documentos jurídicos pré-elaborados e personalizáveis que auxiliam indivíduos e empresas a gerenciar tarefas jurídicas rotineiras sem a necessidade de começar do zero.

Elas abrangem tudo, desde contratos de trabalho e contratos de serviço até locações imobiliárias e formulários de confidencialidade. Cada modelo fornece uma estrutura jurídica básica com seções e termos claramente definidos que podem ser editados para atender às suas necessidades.

Você pode preencher suas informações, ajustar cláusulas e assinar — tudo em poucos minutos —, geralmente por meio de plataformas jurídicas online.

O que torna um modelo jurídico bom?

Você sabia que muitas empresas da Fortune 500 têm equipes jurídicas dedicadas apenas para manter e atualizar seus documentos jurídicos internos? Essas equipes garantem que todos os acordos, contratos e formulários reflitam as regulamentações mais recentes.

Para pequenas empresas e startups, esse tipo de supervisão jurídica constante nem sempre é possível. É aí que entram os modelos jurídicos bem elaborados.

Então, o que torna um modelo bom?

✅ Inclua uma linguagem clara e juridicamente correta que evite ambiguidades.

✅ Aborde cláusulas essenciais, como partes, escopo do trabalho , duração e rescisão.

✅ Permita uma fácil personalização sem alterar a estrutura do documento

✅ Reflete as normas jurídicas e os requisitos de conformidade mais recentes

✅ Reserve espaço para assinaturas, datas e outras informações importantes para que estejam prontos para uso.

Os 16 melhores modelos jurídicos

Você já desejou que seus documentos jurídicos, notas e contratos ficassem no mesmo lugar que o resto do seu trabalho?

O ClickUp para equipes jurídicas é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho, incluindo documentos, modelos jurídicos e aprovações.

Os documentos jurídicos permanecem conectados a tarefas, comentários, versões e cronogramas de projetos, facilitando a revisão, atualização e alinhamento de todos os acordos com o trabalho que eles apoiam.

Assim, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.

Com a biblioteca de modelos jurídicos do ClickUp e o poderoso ClickUp Docs, as equipes podem redigir, editar e gerenciar contratos em questão de minutos. Tudo permanece organizado, pesquisável e vinculado à execução, proporcionando uma maneira mais rápida e confiável de lidar com o trabalho jurídico.

Aqui estão 16 modelos jurídicos essenciais que você pode personalizar:

1. Modelo de contrato do ClickUp

Padronize os compromissos com fornecedores entre as equipes para que todos os contratos sigam a mesma estrutura por meio do modelo de contrato do ClickUp.

As empresas perdem cerca de 9% do valor a cada ano devido ao gerenciamento inadequado de contratos. O modelo de contrato do ClickUp ajuda você a criar um acordo claro e personalizável em um único lugar, para que ambas as partes entendam o escopo do trabalho.

Você pode definir funções, estabelecer marcos, adicionar cláusulas de confidencialidade e propriedade intelectual e acompanhar todas as alterações no mesmo espaço de trabalho.

Além da elaboração, este modelo de contrato se adapta à forma como as equipes realmente gerenciam o trabalho. Converta seções em tarefas, atribua responsáveis e visualize dependências em um gráfico de Gantt para garantir que os termos comerciais correspondam ao plano. Você também pode adicionar pontos de verificação de conformidade e usar comentários para negociações, de modo que o acordo final reflita o que foi discutido.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Contrate freelancers ou agências com uma descrição clara do trabalho, pagamentos por etapas e datas de entrega.

Formalize serviços de consultoria com termos de confidencialidade, propriedade intelectual e responsabilidade que protegem sua empresa.

Defina expectativas para prestadores de serviços remotos, incluindo frequência de comunicação, processo de aprovação e regras de faturamento.

✨ Ideal para: Empresas que contratam prestadores de serviços ou freelancers e precisam de acordos legais claros.

2. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp

Gerencie a admissão de clientes e os detalhes dos casos em um espaço de trabalho central usando o modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp.

Lembra-se de Harvey Specter, da série Suits? Ele ganha os casos não porque trabalha mais, mas porque está sempre dez passos à frente. As equipes jurídicas do mundo real não podem contar com a magia da televisão, mas podem contar com sistemas que tornam seus fluxos de trabalho tão precisos.

O modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp traz precisão às operações diárias. Ele ajuda você a gerenciar todos os clientes, casos e documentos em um só lugar. Ele oferece aos profissionais da área jurídica a estrutura necessária para acompanhar prazos, pagamentos e comunicações, mantendo todos os formulários e notas jurídicas relacionados claramente organizados.

Além disso, os status personalizados permitem que você acompanhe cada caso, desde a versão preliminar até o encerramento, enquanto os painéis e gráficos de Gantt fornecem uma visão clara e fácil de acompanhar da sua carga de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe datas de audiências, ciclos de faturamento e envios de documentos com lembretes automáticos.

Gere relatórios de desempenho e progresso de casos com painéis visuais.

Melhore a comunicação com os clientes compartilhando atualizações e documentos assinados online.

✨ Ideal para: escritórios de advocacia e equipes jurídicas que gerenciam vários clientes, casos e prazos com eficiência.

📮 ClickUp Insight: nossa pesquisa recente sobre a eficácia das reuniões revelou algo surpreendente: em uma equipe de 100 pessoas, os funcionários podem passar quase 308 horas por semana em reuniões. Isso significa quase duas semanas inteiras perdidas conversando em vez de trabalhando. Agora imagine reduzir esse número sem perder o contexto. O espaço de trabalho unificado do ClickUp ajuda você a substituir sincronizações redundantes por visibilidade clara, documentos compartilhados e fluxos de trabalho automatizados. 💫 Resultados reais: empresas como a Trinetix já observaram uma redução de até 50% nas reuniões após centralizar a comunicação e o acompanhamento de projetos no ClickUp, liberando centenas de horas produtivas todas as semanas.

3. Modelo de acompanhamento de processos judiciais do ClickUp

Coordene investigações de conformidade com tarefas e aprovações usando o modelo de acompanhamento de casos jurídicos do ClickUp.

A taxa média de utilização dos escritórios de advocacia é de 37%, o que equivale a apenas 2,9 horas faturáveis em um dia de oito horas. Um melhor acompanhamento é uma das maneiras mais fáceis de recuperar tempo.

O modelo de acompanhamento de processos judiciais do ClickUp mantém todos os assuntos em um só lugar, para que sua equipe possa ver o histórico completo rapidamente. Estamos falando de documentos jurídicos, notas e comunicações, além de tarefas, cronogramas e datas de audiências.

Use campos personalizados para capturar informações importantes, como partes, detalhes do tribunal e status de pagamento, para classificar, filtrar e encontrar o que você precisa em minutos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os litígios desde a admissão até o veredicto com arquivamentos, provas e datas de audiências.

Gerencie questões imobiliárias com detalhes da propriedade, marcos do contrato de locação e listas de verificação de fechamento.

Lide com casos trabalhistas organizando provas, notas de entrevistas e documentos de acordo.

✨ Ideal para: equipes que lidam com vários casos e precisam de um acompanhamento claro e confiável.

👀 Curiosidade: os juízes agora tratam os emojis como parte da mensagem, não como decoração. Em 2023, os casos nos EUA que fizeram referência a emojis ultrapassaram a marca de 1.000. Portanto, se um chat de contrato incluir um 👍, espere que um tribunal avalie seu significado.

4. Modelo de acompanhamento de processos judiciais e faturamento do ClickUp

Padronize as revisões de contratos com tabelas de preços e faturas salvas no modelo de acompanhamento de casos jurídicos e faturamento do ClickUp.

A taxa média de realização para escritórios de advocacia é de 88%, e a taxa média de cobrança é de 91%. Isso significa que pequenas falhas no rastreamento e no faturamento podem resultar em perdas financeiras reais.

O Modelo de acompanhamento de processos judiciais e faturamento do ClickUp reúne seus assuntos, documentos jurídicos e registros de tempo em um só lugar. Registre as partes e os detalhes do contrato, anexe formulários jurídicos e registre o tempo enquanto trabalha para que as atividades faturáveis se transformem em faturas claras.

O modelo converte entradas de tempo aprovadas em rascunhos de faturas. Você pode acompanhar a realização e a cobrança no nível do assunto e manter os documentos online para rápida revisão do cliente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o trabalho de litígio com arquivamentos, comparecimentos e entradas de tempo contemporâneas prontas para faturamento.

Gerencie questões imobiliárias com detalhes da propriedade, tarefas de fechamento e faturas baseadas em marcos.

Lide com casos trabalhistas organizando evidências, notas e faturamento por etapas para cada fase.

✨ Ideal para: Empresas que precisam de visibilidade e faturamento confiável em um único lugar.

Assista: A IA pode facilitar a redação de documentos — desde guias do usuário e SOPs até contratos legais e descrições de produtos. Neste vídeo, mostraremos exatamente como usar a IA para redigir documentação usando exemplos reais e prompts comprovados.

5. Modelo de atribuição jurídica do ClickUp

Cumpra prazos, mantenha os clientes satisfeitos e proteja os resultados com o modelo de atribuição jurídica do ClickUp.

Quase oito em cada dez departamentos jurídicos corporativos estão lidando com mais assuntos do que nunca, mas a maioria não contratou novos advogados ou funcionários para acompanhar esse crescimento.

O modelo de atribuição jurídica do ClickUp transforma essa confusão em um plano. Cada tarefa está vinculada a um assunto, com o proprietário, a data de vencimento e os documentos de origem prontamente disponíveis. Você pode marcar questões privilegiadas, vincular ao contrato de controle e anexar os formulários jurídicos necessários.

Além disso, as atribuições de funções e os gráficos de Gantt mostram quem redige, quem revisa e quem assina. Os status tornam o progresso visível. Os comentários mantêm o contexto onde o trabalho é realizado. É uma maneira simples de gerenciar transferências, evitar retrabalho e proteger cronogramas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Atribua memorandos de pesquisa, rascunhos de moções, verificações de citações e revisões de parceiros com responsáveis e prazos claros.

Planeje fechamentos imobiliários atribuindo curativos de títulos, resumos de locação, estoppels e registros de propriedade.

Coordene questões trabalhistas dividindo entrevistas de admissão, memorandos de fatos e termos de acordo em tarefas rastreáveis.

✨ Ideal para: equipes ocupadas que precisam de responsabilidades bem definidas e transferências mais rápidas e claras.

💡 Dica profissional: quando você estiver sobrecarregado com contratos e documentos de conformidade, deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado. Peça para ele “resumir cláusulas de indenização” ou “listar datas de renovação nesta pasta”, e ele instantaneamente extrairá insights contextuais sem sair do seu espaço de trabalho. O ClickUp Brain entende o contexto, não apenas palavras-chave. Você também pode solicitar que “encontre todas as tarefas marcadas com SOC2 e mostre os documentos de política relacionados”, e ele conectará os pontos entre arquivos, comentários e anexos — eliminando o ruído durante auditorias ou revisões. Você pode até mesmo redigir memorandos jurídicos ou atualizações de políticas com um único comando. Comece com “redigir uma nota ao cliente sobre as novas regulamentações de privacidade” e, em seguida, refine o resultado para se adequar ao tom da sua empresa. Elabore contratos, resuma obrigações legais e transforme termos complexos em linguagem simples com o ClickUp Brain.

6. Modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp

Acompanhe os assuntos por meio de verificação, due diligence e entrega de resultados finais com o modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp.

“Justiça atrasada é justiça negada.” Essa frase se refere à forma como o trabalho jurídico é gerenciado nos bastidores. Perca um arquivo, perca o controle de uma aprovação e um caso sólido pode rapidamente desmoronar.

O modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp ajuda escritórios de advocacia e equipes internas a transformar esse desafio em estrutura. Todos os assuntos, sejam eles litígios envolvendo várias partes, transações internacionais ou auditorias de conformidade, ficam em um único painel.

Você pode atribuir funções, adicionar documentos jurídicos e revisar contratos em andamento sem perder o contexto. Este modelo traz disciplina às partes móveis do trabalho jurídico. Use painéis para revisar o desempenho do orçamento, gráficos de Gantt para acompanhar os arquivamentos e automações para acionar lembretes antes de datas importantes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie projetos de litígios ou transações com marcos específicos por fase, dependências e orçamentos.

Supervisione projetos de emprego, como implementações de políticas ou investigações internas, com cronogramas e responsáveis designados.

Coordene grandes projetos de revisão de contratos com controle de versão, comentários das partes interessadas no projeto e encaminhamento para aprovação.

✨ Ideal para: equipes jurídicas que lidam com projetos multifásicos que exigem estrutura, responsabilidade e visibilidade.

👀 Curiosidade: você não precisa de tinta para a maioria dos contratos. A Lei ESIGN torna as assinaturas eletrônicas juridicamente válidas se o signatário tiver a intenção de assinar e consentir com os registros eletrônicos. É por isso que tantos modelos jurídicos utilizam a assinatura eletrônica.

7. Modelo de memorando jurídico do ClickUp

Elabore memorandos jurídicos internos ou voltados para o cliente com estrutura completa usando o modelo de memorando jurídico do ClickUp.

Recentemente, tribunais em todos os Estados Unidos alertaram advogados sobre e-mails de phishing que se passam por “notificações de processos judiciais eletrônicos”, com links maliciosos disfarçados como notificações de casos. Os advogados estão sendo aconselhados a validar os documentos através do sistema oficial de arquivamento, em vez de confiar nos anexos.

Se um link incorreto pode comprometer a segurança, rascunhos malfeitos ou anexos mal posicionados podem comprometer seu argumento. O modelo de memorando jurídico do ClickUp oferece um caminho claro e viável para a elaboração de rascunhos. Ele inclui seções para a questão, uma resposta breve, fatos, análise e conclusão. Você pode anexar estatutos, decisões anteriores, contratos ou índices de anexos ao lado de cada seção.

Use campos personalizados para marcar jurisdições, autoridades importantes e prazos, para que os revisores sempre saibam qual versão estão vendo. Este modelo também se alinha à forma como um advogado trabalha. Transforme perguntas em aberto em tarefas, envolva revisores por meio de comentários embutidos, acompanhe as alterações entre as versões e exporte memorandos finais como documentos jurídicos profissionais. Tudo fica perto de onde é importante.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Atribua revisões por pares ou edições de parceiros com tarefas e prazos claros.

Use em todas as áreas de atuação: litígios, conformidade, contratos, análise regulatória.

Incorpore estatutos, jurisprudência, acordos ou anexos relevantes online para referência rápida.

✨ Ideal para: Advogados que desejam memorandos eficientes e de alta qualidade sem sacrificar a organização ou a autoridade.

8. Modelo de revisão de contrato do ClickUp

Atualize cláusulas restritivas e específicas da jurisdição usando o modelo de revisão de contratos do ClickUp.

A decisão da FTC de abandonar sua proposta de proibição de cláusulas de não concorrência colocou advogados e equipes jurídicas de volta na posição familiar de revisão de cláusulas. Todos os contratos antigos de trabalho ou fornecimento agora precisam ser revisados para garantir que ainda sejam válidos.

É aí que o modelo de revisão de contratos do ClickUp faz toda a diferença. Em vez de folhear longos PDFs ou pastas codificadas por cores, você pode reunir todas as versões, cláusulas e notas em uma única visualização. Isso ajuda a identificar padrões, sinalizar alterações e comparar seções importantes em vários contratos.

Mais importante ainda, ele ajuda você a gerenciar revisões da mesma forma que gerencia casos — de maneira sistemática e transparente. Você pode criar listas de verificação para pontos de risco, como indenização, privacidade de dados ou condições de pagamento. Use campos personalizados para registrar a lei aplicável ou os limites de responsabilidade e acompanhar os comentários internos e dos clientes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Faça revisões de alerta em NDAs, MSAs, DPAs, SOWs e contratos de trabalho.

Padronize a linguagem de indenização, responsabilidade e rescisão em contratos de fornecedores e serviços.

Gerencie contratos de locação imobiliária e adendos com acompanhamento claro para renovação, cessão e rescisão.

✨ Ideal para: equipes jurídicas que lidam com um grande volume de contratos e precisam de processos de revisão confiáveis e transparentes.

🧠 Você sabia? O Colorado permite que casais se casem sem um oficial ou testemunhas, um processo chamado auto-solenização. É legal se você seguir as etapas do estado. Incomum, mas muito real.

9. Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Mantenha um registro claro de aprovações, assinaturas e alterações por meio do modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp.

Lembra daquela cena em A Rede Social, quando Eduardo descobre que suas ações no Facebook foram diluídas até quase nada? A traição é cinematográfica e contratual. Cada cláusula que ele não acompanhou e cada assinatura que ele não verificou resultaram na perda da propriedade. Esse é o exemplo perfeito de por que o gerenciamento de contratos tem tudo a ver com controle e proteção.

O Modelo de Gerenciamento de Contratos do ClickUp devolve esse controle a você. Ele ajuda a criar um local estruturado para todos os acordos, desde NDAs e MSAs até contratos com fornecedores e locações imobiliárias.

Cada registro inclui documentos jurídicos vinculados, datas de renovação, partes envolvidas e termos regulamentares para que você sempre saiba quem é responsável por quê. Com painéis e lembretes, você pode se antecipar às renovações, revisões de conformidade e períodos de aviso sem depender de alertas dispersos na caixa de entrada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene NDAs, MSAs, DPAs, contratos de trabalho e contratos com fornecedores com histórico completo de versões e cláusulas pesquisáveis.

Acompanhe renovações, vencimentos e datas de conformidade para evitar renovações automáticas silenciosas ou obrigações não cumpridas.

Designe responsáveis internos para monitorar entregas, SLAs e compromissos pós-assinatura.

✨ Ideal para: equipes jurídicas que precisam de visibilidade total e responsabilidade em todas as etapas do ciclo de vida do contrato.

💡 Dica profissional: evite tomar notas freneticamente durante chamadas com clientes ou reuniões sobre casos. Com o Talk to Text do ClickUp, você pode capturar cada palavra em tempo real e vê-la se organizar em notas ou tarefas pesquisáveis. Quando a conversa terminar, peça para “criar acompanhamentos a partir desta transcrição” e ela transformará os pontos-chave em itens de ação com responsáveis e datas. Adicione menções, vincule tarefas ou documentos e deixe-a memorizar seu vocabulário jurídico. É uma documentação automática que mantém sua equipe jurídica focada na estratégia, em vez de em anotações. Introduza a documentação sem uso das mãos para revisões, reuniões e chamadas com clientes com o ClickUp Talk to Text

10. Adendo ao modelo de contrato do ClickUp

Atualize contratos de trabalho para refletir mudanças na remuneração ou mudanças de função com o modelo de adendo a um contrato do ClickUp.

Na prática jurídica, alterações e adendas são comuns. O modelo de adenda a um contrato do ClickUp oferece uma maneira confiável de documentar alterações sem quebrar o acordo original.

Você pode começar com este modelo jurídico estruturado que captura o nome do contrato, as partes, a cláusula que está sendo modificada, a substituição exata ou os termos adicionados e a data de vigência. Anexe o contrato de controle, os documentos jurídicos relacionados e quaisquer aprovações necessárias para garantir que sua trilha de auditoria esteja completa.

Enquanto isso, os campos personalizados permitem que você sinalize a lei aplicável, os requisitos de notificação, a contraprestação e as assinaturas necessárias. Tudo fica em um só lugar, o que significa menos confusão entre versões e documentos online mais claros para revisão interna e pela contraparte.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Prolongue o prazo de um contrato de locação ou de serviços e atualize os períodos de aviso prévio, taxas ou janelas de renovação.

Adicione trabalho a um SOW existente com novos resultados, cronogramas e critérios de aceitação.

Modifique formulários de processamento de dados com obrigações de segurança revisadas, listas de subprocessadores ou linguagem jurisdicional.

✨ Ideal para: Equipes que formalizam mudanças rapidamente, mantendo um registro de contratos claro e defensável.

👀 Você sabia? Em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%, de acordo com a Forrester Research. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

11. Modelo de acordo de parceria do ClickUp

Defina funções, responsabilidades e limites de decisão para as operações diárias com o modelo de acordo de parceria do ClickUp.

Imagine um momento clássico do Shark Tank. O fundador fecha um acordo por participação acionária mais uma pequena royaltie. Todos sorriem. Então, começa a due diligence e os números mudam. A única coisa que protege ambas as partes nesse momento é um acordo de parceria claro que especifica a propriedade, os direitos de voto, as regras de decisão e o que acontece se alguém quiser sair.

O modelo de acordo de parceria do ClickUp abrange contribuições, divisão de lucros, direitos de gestão, resolução de disputas e mecanismos de saída em um só lugar.

Anexe o contrato principal, documentos jurídicos relacionados e quaisquer detalhes da tabela de capitalização para que todas as informações fiquem reunidas. Os campos personalizados permitem que você registre a lei aplicável, aquisição de direitos, fórmulas de compra e termos-chave, garantindo que as partes saibam exatamente o que estão assinando.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina propriedade, contribuições de capital e regras de votação com definições claras.

Adicione mecanismos de aquisição, compra e dissolução, para que as saídas sejam previsíveis.

Mantenha NDAs, atribuições de IP e alterações de parceria como documentos online em um único lugar.

✨ Ideal para: Fundadores que formalizam funções, propriedade e tomada de decisões com clareza.

12. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp

Reúna as cláusulas de propriedade intelectual, confidencialidade e rescisão em um único contrato usando o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp.

O modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um modelo jurídico estruturado para definir o escopo, os marcos, os resultados esperados, o controle de alterações e as condições de pagamento em um único lugar.

Anexe SOWs, tabelas de preços e documentos jurídicos de apoio, use campos personalizados para registrar cronogramas, frequência de faturamento e direitos de rescisão. Dessa forma, ambas as partes estão cientes do plano com antecedência. Esse modelo também mantém o projeto ativo alinhado com o documento.

Converta seções do contrato em tarefas, atribua responsáveis, mapeie dependências em uma visualização Gantt ou calendário e defina lembretes para revisões e aprovações.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre o escopo, os resultados esperados, as premissas e as solicitações de alteração em um único documento fácil de gerenciar.

Vincule pagamentos a marcos ou formulários de aceitação e acompanhe o status sem precisar vasculhar e-mails.

Use-as em implementações de TI, campanhas de marketing e reformas imobiliárias, onde prazos e aprovações são importantes.

✨ Ideal para: equipes que entregam projetos e desejam ter certeza da entrega, respaldadas por um acordo claro e executável.

13. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Defina o escopo do projeto, as taxas e os prazos em um documento estruturado com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp.

Mesmo os maiores empreendedores do mundo precisam de contratos irrefutáveis que definam valor, responsabilidade e escopo. É exatamente isso que o modelo de contrato de consultoria do ClickUp ajuda você a alcançar.

Isso oferece a consultores independentes, agências e empresas um documento jurídico personalizável para descrever serviços, entregas, taxas e termos. Você pode especificar detalhes de pagamento, cláusulas de confidencialidade e limites de responsabilidade para que ambas as partes saibam exatamente o que é esperado e o que está protegido.

No ClickUp, você pode vincular este contrato diretamente a projetos de clientes em andamento. Transforme cláusulas em tarefas acionáveis, defina lembretes para revisões de entregas e anexe formulários jurídicos, como NDAs ou adendos, para obter visibilidade total.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Adicione cláusulas de confidencialidade, propriedade intelectual e não concorrência para proteger os dados dos clientes e os interesses comerciais.

Gerencie revisões e renovações usando tarefas, prazos e acompanhamento de status.

Armazene todos os documentos jurídicos online para facilitar a colaboração e a preparação para auditorias.

✨ Ideal para: Consultores, assessores e empresas que desejam formalizar serviços e garantir a conformidade, mantendo a confiança do cliente.

14. Modelo de contrato de serviços do ClickUp

Mantenha todas as revisões, formulários e assinaturas em um só lugar com o modelo de contrato de serviços do ClickUp.

Um bom contrato de serviços descreve claramente o valor, o escopo, os critérios de aceitação e os prazos, para que ambas as partes saibam exatamente como o trabalho será realizado. O modelo de contrato de serviços do ClickUp transforma essa clareza em um documento pronto para uso que você pode personalizar.

Defina o escopo, os resultados esperados e as condições de pagamento em um único lugar e, em seguida, anexe o SOW (Escopo do Trabalho) e todos os documentos legais necessários. Os campos personalizados tornam o contrato ainda mais fácil de gerenciar. Você pode acompanhar taxas, cadência de faturamento, solicitações de alteração, termos de rescisão e propriedade de IP para que ambas as partes estejam protegidas.

O modelo também ajuda as equipes a cumprir suas promessas. Você pode converter cláusulas em tarefas, atribuir responsáveis e acompanhar aprovações em um calendário ou gráfico de Gantt. Isso reduz disputas, agiliza a aprovação e cria um registro profissional no qual você pode confiar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Ofereça serviços profissionais com escopo claro, critérios de aceitação e SOWs vinculados.

Vincule pagamentos a marcos ou entregas e acompanhe o status sem precisar ficar atrás de e-mails.

Gerencie reformas imobiliárias, implementações de TI ou serviços de marketing com dependências e aprovações mapeadas.

Reúna confidencialidade, proteção de dados e rescisão por conveniência em um único contrato pesquisável.

✨ Ideal para: Prestadores de serviços e equipes internas que desejam um escopo bem definido, transferências claras e entregas pontuais, respaldadas por termos jurídicos claros.

15. Modelo de política da empresa ClickUp

Torne as políticas uma parte viva do seu ecossistema de trabalho com o modelo de política da empresa do ClickUp.

Os primeiros manuais modernos para funcionários surgiram a partir de manuais corporativos do pós-guerra, como o “Basic Beliefs” da IBM. Mas hoje os riscos são maiores do que apenas a cultura. Por exemplo, deixar de cumprir uma etapa de conformidade pode resultar em penalidades reais ou litígios.

O Modelo de Política da Empresa ClickUp oferece um único local para redigir, atualizar e publicar políticas claras como documentos jurídicos ativos. Crie seções para o código de conduta, políticas de licença, trabalho remoto, segurança de dados e prevenção de assédio. Em seguida, anexe os formulários jurídicos e reconhecimentos subjacentes para que o registro esteja pronto para auditoria.

Isso também ajuda você a colocar as políticas em prática. Atribua responsáveis a cada política, programe revisões anuais e defina lembretes automáticos para treinamentos ou atestados.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize capítulos de manuais, avisos obrigatórios e adendas específicas da jurisdição com controle de versão.

Acompanhe os ciclos de treinamento sobre assédio e armazene registros de conclusão para atender aos requisitos estaduais.

Mapeie políticas de segurança relacionadas à OSHA para tarefas e prazos para evitar atualizações perdidas.

✨ Ideal para: equipes de RH e jurídicas que padronizam políticas em todas as localidades com conformidade confiável.

16. Modelo de políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

Garanta clareza e consistência entre equipes globais com o modelo de políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp.

A cultura devora a estratégia no café da manhã

A visão atemporal de Peter Drucker captura perfeitamente por que políticas de funcionários bem documentadas são mais importantes do que a maioria dos líderes imagina.

O modelo de políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp ajuda as equipes de RH a transformar esses valores culturais em políticas práticas e transparentes. Da integração à folha de pagamento, ele oferece um espaço de trabalho central para redigir, revisar e refinar manuais do funcionário.

Você pode atribuir ciclos de revisão, marcar os responsáveis pelas políticas e adicionar notas de conformidade, garantindo que sua documentação permaneça relevante à medida que sua equipe ou regulamentos evoluem.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha uma biblioteca centralizada e pesquisável de políticas de funcionários.

Atribua responsabilidades e automatize os ciclos de revisão de políticas.

Mantenha todas as versões prontas para auditoria e em conformidade com as leis em constante mudança.

✨ Ideal para: equipes de RH e conformidade que buscam criar culturas de trabalho sólidas e transparentes.

Esteja em conformidade e legalmente preparado com o ClickUp.

Seja um contrato com um cliente, uma atualização de política ou um acordo de parceria, a clareza é o que mantém os relacionamentos fortes. E é isso que esses modelos jurídicos realmente oferecem. 💯

O que destaca o ClickUp não é apenas o fato de oferecer esses modelos, mas também de proporcionar um espaço onde documentos, prazos e decisões coexistem. Você pode revisar um contrato, atribuir uma tarefa para feedback, acompanhar revisões e até mesmo automatizar lembretes para renovações.

É como ter suas equipes jurídicas, operacionais e de gerenciamento de projetos na mesma página, literalmente. 🎉

Use os modelos jurídicos online do ClickUp para criar rapidamente o que você precisa — acordos pessoais, formulários de propriedade e contratos com clientes. Escolha um modelo abrangente, preencha os campos, obtenha as cláusulas certas e, em seguida, imprima ou baixe e compartilhe o acesso facilmente.

Se surgirem dúvidas, use o ícone de comentário para obter uma resposta, crie cópias à medida que avança para manter versões ilimitadas para alterações populares e potenciais e esteja pronto para vender ou integrar familiares e clientes.

Explore modelos jurídicos gratuitos inscrevendo-se no ClickUp !