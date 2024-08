10 melhores softwares de gerenciamento de projetos jurídicos para advogados em 2024

Você é um advogado ou escritório de advocacia que lida com vários clientes e casos diariamente? Não precisa procurar mais!

O que é um software de gerenciamento de projetos jurídicos?

O software de gerenciamento de projetos jurídicos é como ter um assistente pessoal que o ajuda a reduzir riscos, padronizar projetos jurídicos e erradicar processos manuais.

Com o software de gerenciamento de projetos jurídicos, você pode controlar seu tempo com eficiência, gerenciar clientes de forma eficaz e melhorar a eficiência geral do gerenciamento de projetos, do fluxo de trabalho e da comunicação.

Além disso, você pode dizer adeus aos prazos perdidos graças aos lembretes e notificações automatizados que garantem que você fique em dia com suas tarefas.

Com modelos abrangentes, controle de horas de advogados com o uso de um sistema de controle de tempo, estratégias diretas e listas extensas, o gerenciamento de projetos jurídicos nunca foi tão fácil.

Quais são os principais recursos a serem procurados em um software de gerenciamento de projetos jurídicos?

Quando se trata de selecionar o software de gerenciamento de projetos jurídicos certo para o seu escritório de advocacia, é como juntar as peças de um quebra-cabeça - cada elemento precisa se encaixar perfeitamente para criar o quadro geral de eficiência e produtividade.

Aqui estão os principais aspectos a serem observados ao comparar um software de gerenciamento de projetos jurídicos.

Recursos : Ele fornece os fundamentos básicos necessários, como gerenciamento de tarefas?controle de tempo de advogados,gerenciamento de clientese recursos de colaboração de documentos?

Facilidade de uso: É fácil de usar o suficiente para que você e sua equipe possam se adaptar a ele dentro do seu prazo?

Integrações : Ele pode se integrar a outras ferramentas de software essenciais, como o CRM e o software de faturamento?

Segurança : O software oferece o nível de segurança de que você precisa para proteger os dados de seus clientes?

Preço : O preço do software é razoável e está dentro de seu orçamento?

Escala: Ele é adequado ao tamanho, às necessidades e às preferências de seu escritório de advocacia e pode ser dimensionado para acomodar seu crescimento no futuro?

Ao considerar esses fatores, você estará no caminho certo para encontrar o software de gerenciamento de projetos jurídicos ideal, adaptado às necessidades exclusivas do seu escritório. É tudo uma questão de encontrar o ajuste perfeito!

10 melhores softwares de gerenciamento de projetos jurídicos em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos jurídicos em 2024, com base em recursos, preços e avaliações de clientes.

via

Projeto ProProfs

Se estiver procurando um software de gerenciamento de projetos jurídicos de primeira linha projetado para

agilizar os processos

e aumentar a eficiência das práticas jurídicas, você pode considerar o ProProfs Project Planning Software.

O ProProfs permite que as equipes organizem projetos, deleguem tarefas, acompanhem o progresso, colaborem e criem relatórios detalhados.

Com sua interface amigável e recursos abrangentes, o ProProfs Project simplifica o gerenciamento de projetos para que você possa alocar recursos de forma eficaz, otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade em seus esforços de gerenciamento de projetos jurídicos.

Melhores recursos do ProProfs Project

Preço acessível que é ótimo para escritórios menores

O aplicativo móvel é fácil de usar e funciona bem

Equipe de atendimento ao cliente altamente elogiada

Limitações do projeto ProProfs

As integrações de software são limitadas

Os recursos de automação de tarefas são limitados

Lentidão e atrasos ocasionais

Preços do ProProfs Project

Plano anual: US$ 39,97/mês, usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do ProProfs Project

G2: 4,4/5 (mais de 32 avaliações)

4,4/5 (mais de 32 avaliações) Capterra: 4,7/5 (76+ avaliações)

3. Asana

via

Asana

O Asana é um software de gerenciamento de projetos que permite que os profissionais da área jurídica coordenem e otimizem seu trabalho de forma eficaz.

Ele oferece uma plataforma abrangente para organizar e gerenciar projetos jurídicos, desde pequenas tarefas até iniciativas complexas. Ele fornece gerenciamento de tarefas, controle de tempo e

ferramentas de colaboração

que podem ajudar os advogados a reduzir riscos, aprimorar a comunicação e garantir a satisfação do cliente.

Sua interface de usuário amigável e painéis personalizáveis o tornam a escolha ideal para o gerenciamento de projetos jurídicos, permitindo que os advogados padronizem processos e melhorem a eficiência geral do fluxo de trabalho.

Melhores recursos da Asana

O plano gratuito inclui todas as bases

É preciso comprar um mínimo de duas licenças para fazer upgrade

Facilita o rastreamento de projetos e tarefas

Limitações da Asana

O sistema de notificação por e-mail é útil, mas precisa ser aprimorado

Funciona muito bem com o Google Workspace e o Slack para colaboração

Várias funcionalidades são limitadas, então os usuários precisam trabalhar com o que está disponível

Preços da Asana

Gratuito

Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.469 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.469 avaliações) Capterra: 4.5/5 (12.134+ avaliações)

4. MerusCase

via

MerusCase

O MerusCase é um software de gerenciamento de práticas jurídicas baseado em nuvem, projetado para atender a escritórios de advocacia, especialmente aqueles que atuam em litígios.

Ele oferece tipos de casos personalizáveis, modelos de documentos, fluxos de trabalho de tarefas e relatórios. O software inclui recursos como um cliente de e-mail completo, um pacote de contabilidade, digitalização em lote e rastreamento de referências.

O MerusCase é compatível com HIPAA e executa OCR nos documentos carregados. Ele é mais adequado para empresas de pequeno e médio porte, com foco em empresas com 15 a 50 advogados. Embora não haja aplicativos móveis nativos, o aplicativo da Web é totalmente responsivo e pode ser acessado em dispositivos móveis.

Melhores recursos do MerusCase

Atalhos práticos permitem visualizar o número de casos e quantas tarefas estão atribuídas a cada membro da equipe

Dá acesso a todos os seus formulários jurídicos, arquivos de casos e e-mails

Fácil configuração, muito útil para empresas que estão fazendo a transição para o digital

Limitações do MerusCase

Não há aplicativo móvel dedicado disponível, mas a versão para navegador é responsiva

Os recursos limitados de relatórios podem não ser adequados para todos os escritórios de advocacia

Falta de integração com outros sistemas

Preços do MerusCase

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MerusCase

G2 : 4.6/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 81 avaliações)

5. Segunda-feira

via

Segunda-feira

A plataforma abrangente de gerenciamento de trabalho Monday oferece aos profissionais da área jurídica uma solução simplificada para gerenciar seus projetos com eficiência.

Com seus recursos robustos, o Monday permite que os advogados compreendam as capacidades da equipe, planejem tarefas e acompanhem o progresso. Ele fornece painéis personalizáveis, ferramentas de colaboração e recursos de gerenciamento de documentos, permitindo uma coordenação perfeita e maior eficiência no gerenciamento de projetos jurídicos.

Quer se trate de gerenciamento de tarefas, controle de tempo ou colaboração em equipe, o Monday oferece as ferramentas necessárias para

otimizar o fluxo de trabalho

e aprimorar o gerenciamento geral de projetos no setor jurídico.

melhores recursos do #### Monday

Adiciona regularmente atualizações e funcionalidades aprimoradas

Oferece chamadas de suporte humano fáceis de agendar

Painéis de controle personalizáveis para se alinharem à sua prática

Limitações de segunda-feira

Não oferece um plano pago com menos de três licenças

Gera uma grande quantidade de comunicação diária por e-mail que parece spam para alguns usuários

O preço é um pouco mais alto do que a média

Preços de segunda-feira

Gratuito

Básico : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Standard : $10/mês por assento

: $10/mês por assento Pro : uS$ 16/mês por assento

: uS$ 16/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (8.624+ avaliações)

: 4.7/5 (8.624+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.177 avaliações)

6. Redbooth Legal

via

Redbooth Legal

O Redbooth Legal é um software de fácil utilização desenvolvido para o gerenciamento de projetos jurídicos. Ele oferece uma plataforma central em que os advogados podem otimizar seus fluxos de trabalho. Ele permite que os membros da equipe colaborem entre si e acompanhem o processo de seus projetos.

Com recursos como gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos e ferramentas de comunicação, o Redbooth Legal visa aumentar a produtividade e a organização nos escritórios de advocacia.

Melhores recursos do Redbooth

Atribua facilmente tarefas a todos os membros da sua equipe e acompanhe o andamento delas

Fácil de configurar, processo de integração rápido para os membros da equipe

Crie espaços de trabalho separados para diferentes departamentos e equipes

Limitações do Redbooth

Só permite que os administradores resolvam tarefas

Integrações limitadas de terceiros, desenvolvimento lento

Espaço para melhorias em relação ao suporte a aplicativos móveis

Preços do Redbooth

Profissional: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresarial: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Redbooth ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

7. Clio

via

Clio

O software de gerenciamento de práticas jurídicas baseado em nuvem Clio atende a advogados e escritórios de advocacia que buscam ferramentas de gerenciamento de projetos jurídicos.

Ele oferece ferramentas de controle de tempo, gerenciamento de documentos, gerenciamento de tarefas e comunicação com o cliente.

Sua configuração fácil de usar e seus recursos abrangentes permitem que os profissionais da área jurídica otimizem seus fluxos de trabalho e aumentem a produtividade.

melhores recursos do #### Clio

Elogiado por seus recursos de gerenciamento de casos, como encontrar contatos e salvar arquivos

Integrações excelentes e fluidas e atualizações contínuas

O sistema de faturamento é eficiente e facilita os pagamentos

Limitações do Clio

Requer bastante upload e download de documentos (não é possível duplicar)

Difícil de rastrear e acessar e-mails originais

Atraso entre o momento em que os pagamentos ACH são feitos e quando são registrados no sistema

Preços do Clio

EasyStart: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Essentials: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Avançado: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Completo: $129/mês por usuário

Clio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 515 avaliações)

4,6/5 (mais de 515 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.508 avaliações)

8. Trello

via

Trello

Se você deseja encontrar uma solução simples e altamente

software de gerenciamento de projetos visuais

com o qual todos no escritório possam se familiarizar rapidamente, o Trello pode ser a solução!

A ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web Trello oferece uma abordagem flexível para organizar tarefas e projetos.

Com o Trello, os advogados podem criar quadros, listas e cartões para acompanhar e priorizar seus projetos jurídicos e atribuir e monitorar tarefas. Isso ajuda a facilitar a colaboração e a obter uma visão geral clara dos projetos e prazos.

Melhores recursos do Trello

O design amigável torna a organização divertida e eficaz

Configuração simples e fácil integração

Flexível, permite quadros separados para cada projeto

Limitações do Trello

Visualizações integradas limitadas

Recursos limitados para personalizar seu pipeline

Não vem com relatórios e análises

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: $7,38+/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (13.370+ avaliações)

4,4/5 (13.370+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.708+ avaliações)

9. Software de gerenciamento de operações jurídicas da Thomson Reuters

via

Software de gerenciamento de operações jurídicas da Thomson Reuters

O Thomson Reuters Legal Operations Management Software é uma solução de negócios jurídicos para vários setores que ajuda os advogados a gerenciar seus projetos jurídicos.

Ele oferece recursos como gerenciamento de entrada, gerenciamento de assuntos, gerenciamento de contratos, gerenciamento de despesas e gerenciamento de conhecimento.

O software tem como objetivo simplificar as operações, controlar os custos e melhorar a produtividade dos departamentos jurídicos.

Com suas funcionalidades integradas e interface amigável, o Thomson Reuters Legal Operations Management Software fornece aos advogados as ferramentas necessárias para organizar e supervisionar seus projetos de forma eficaz, aumentando a eficiência e garantindo resultados bem-sucedidos.

Os melhores recursos do Thomson Reuters Legal Tracker e do Pro Law

Capaz de gerenciar assuntos durante todo o seu ciclo de vida

Capacidade de gerenciar os gastos do departamento com advogados externos

Fornece modelos de documentos jurídicos

Limitações dos melhores recursos do Thomson Reuters Legal Tracker e do Pro Law

Devido às muitas opções de geração de relatórios, podem ser necessárias algumas tentativas para acertar

Alguns problemas técnicos podem não ter respostas rápidas, exigindo experiências com o atendimento ao cliente

Alguns revisores acham que o atendimento ao cliente precisa ser melhorado

Preços dos melhores recursos do Thomson Reuters Legal Tracker e do Pro Law

Entre em contato para obter preços

Thomson Reuters Legal Tracker e Pro Law melhores recursos avaliações e resenhas

G2: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

4,6/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 3,7/5 (mais de 45 avaliações)

10. Equipes do Evernote

via

Equipes do Evernote

Quando chegar a hora de incorporar um espaço de trabalho digital que possa fazer anotações, organizar e arquivar, o Evernote pode ser a solução que você espera.

O software de produtividade permite armazenar documentos, notas de casos e atas de reuniões em um só lugar.

Seu recurso de pesquisa permite localizar rapidamente informações específicas, o que pode fazer uma diferença real quando você precisa aumentar a eficiência de qualquer gerenciamento de projeto jurídico.

Melhores recursos do Evernote Teams

Excelentes ferramentas de colaboração para equipes, incluindo comunicação em tempo real

Ótima experiência móvel, de acordo com os avaliadores

Etiquetas, pesquisa e cadernos facilitam a localização e o compartilhamento de conteúdo

Limitações do Evernote Teams

Oferece opções de formatação limitadas

O custo pode ser uma consideração para equipes que não precisam de todos os seus recursos

Pode não ser compatível com seus outros aplicativos ou softwares

Preços do Evernote Teams

Profissional: US$ 17,99/mês

US$ 17,99/mês Teams: $24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote Teams

G2: 4,3/5 (75+ avaliações)

4,3/5 (75+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (8.092+ avaliações)

Acessando o poder das ferramentas de gerenciamento de projetos jurídicos: O veredicto final

A escolha do melhor software de gerenciamento de projetos jurídicos em 2024 aumentará significativamente a eficiência e a produtividade de seu escritório de advocacia.

Desde o

benefícios do software de gerenciamento de projetos

para a gama de opções como

Alternativas da Asana

,

Alternativas ao Trello

e

Alternativas de segunda-feira

há uma solução para cada necessidade.

Não se esqueça de considerar

software gratuito de gerenciamento de projetos

também. Aprimore ainda mais sua estratégia com

Ferramentas de redação de IA

,

software de controle de tempo

e

modelos de consultoria

.

