12 dos mais confiáveis softwares de controle de tempo para advogados

De acordo com um relatório de Tendências Jurídicas para 2021 um advogado médio fatura apenas 31% do seu tempo em um dia de oito horas. Por mais que isso pareça desanimador, gerenciamento de tempo pode ser a razão por trás da glória - ou do fracasso - de um escritório de advocacia.

Como advogado, seu tempo é dividido em várias frações. Desde o comparecimento a audiências em tribunais, consultoria com clientes pesquisa de leis e precedentes e finalização da papelada. O tempo mal monitorado, especialmente para o trabalho nos bastidores, significa que você está perdendo receita.

No entanto, o registro manual das planilhas de horas geralmente é contraproducente. Você acaba desperdiçando suas horas em tarefas administrativas em vez de trabalhar com o cliente, reduzindo suas horas faturáveis.

A alternativa mais eficiente? Software de controle de horas para advogados.

O que é um software de controle de horas para advogados?

Antigamente, os advogados se reuniam com sua equipe no final de cada semana, mês ou caso para quantificar as horas faturáveis de um cliente. O processo era baseado na memória ou em registros de horas soltos, o que tornava as estimativas vagas.

A falta de confiabilidade geral desse sistema falho levou ao desenvolvimento do sistema de registro de horas faturáveis do advogado software de controle de tempo ferramentas. Em vez de acompanhar planilhas de horas desatualizadas, elas o ajudam a controlar suas horas de trabalho em tempo real. ⌛

A maioria das opções de software de controle de horas tem recursos para manter um registro transparente das horas faturáveis e não faturáveis e, ao mesmo tempo, controlar o tempo ocioso e as distrações. Não há incerteza quanto ao faturamento dos clientes porque os registros automáticos servem como prova do trabalho. Você também pode supervisionar o trabalho de seus paralegais, estagiários e outros funcionários e oferecer-lhes uma remuneração justa.

O que os advogados precisam em aplicativos de controle de tempo

O faturamento por hora é, sem dúvida, o modelo de preço mais usado no setor jurídico. Embora seja um formato bastante simples, o fator inerente de controle de tempo complica a equação da lucratividade.

O melhor aplicativo de controle de tempo para advogados deve ter os seguintes recursos principais:

Facilidade de uso: As funções básicas de mapeamento de tempo e produtividade devem funcionar perfeitamente, sem muitas configurações manuais Gerenciamento de casos: Você deve ser capaz de adaptar o produto de acordo com as categorias de casos e as taxas de faturamento. As ferramentas de qualidade permitem que você alocar recursos de acordo com as necessidades atuais do cliente, reavaliar atividades não faturáveis e organizar detalhadamente o tempo gasto Opções de colaboração: Toda a sua equipe deve poder acessar os recursos de controle de tempo. Ferramentas de colaboração como redigir em tempo real e deixar comentários com registro de data e hora podem facilitar a adição de um registro de data e hora Recursos de faturamento e cobrança: O software ideal usaria seus dados rastreados para preparar faturas automaticamente Opções de modelos: Distribuição de trabalho pré-construído e modelos de controle de tempo dentro da plataforma fornecem estrutura e ajudam a minimizar erros ao organizar os cronogramas da equipe Recursos de geração de relatórios: Veja se o produto oferece ferramentas de relatórios de clientes para acompanhar a capacidade e a lucratividade de seu escritório. Você deve ser capaz de comparar a utilização do tempo com a receita para verificar qual especialização jurídica gera melhor rendimento para seu escritório

As 12 melhores ferramentas de controle de tempo do advogado

Analisamos dezenas de softwares de controle de tempo de advogados e selecionamos os 12 melhores que oferecem funcionalidade excepcional. Vamos nos aprofundar - ou, melhor dizendo, iniciar os procedimentos!

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma solução completa solução de gerenciamento de projetos para advogados com uma impressionante recursos para registrar o tempo e gerenciar cargas de trabalho. A plataforma permite que você acompanhe tarefas e projetos individuais com apenas alguns cliques. Ela oferece rastreamento de tempo nativo em cada plano, mas você também pode fazer isso usando:

Extensão do ClickUp para o Chrome

Aplicativos para desktop e dispositivos móveis

API pública do ClickUp

Para advogados que cobram por hora se o tempo de trabalho for faturado, aproveite a plataforma para alternar entre tempo faturável e não faturável, adicionar notas ou rótulos às entradas de tempo, alternar entre tarefas e exportar registros de tempo para faturamento. Ative o Time Tracking ClickApp para monitorar o progresso de cada pessoa em um espaço de trabalho.

Acessar registros personalizáveis Cartões de controle de tempo para atender às suas necessidades de relatórios. Filtre os registros por data, tags ou prioridade para ter uma visão completa das programações de todos. Use as visualizações List, Calendar ou Board para rastrear entradas associadas a tarefas específicas.

Fortaleça seu escritório internamente com os recursos de gerenciamento de tarefas e casos do ClickUp. Você pode atribuir tarefas com estimativas de tempo para sua equipe. **As equipes jurídicas adoram Documentos do ClickUp -um hub centralizado para documentos, notas de casos e arquivos. Compartilhe itens com colegas e clientes para edição, prova ou revisão instantâneas.

Aproveite os modelos gratuitos do ClickUp para facilitar suas entregas diárias. O Modelo de controle de tempo do consultor do ClickUp , Modelo de descoberta do cliente ClickUp e Modelo de divisão de trabalho do escritório de advocacia ClickUp são excelentes opções se você deseja adicionar estrutura aos seus processos.

A plataforma tem instalado modelos de contabilidade para ajudá-lo com o faturamento. Como alternativa, integre o ClickUp a ferramentas como TimeCamp e Médico do tempo que oferecem soluções de faturamento automático.

Melhores recursos do ClickUp

Integrações com plataformas de controle de tempo e faturamento (incluindo Toggl e Clockify ) e outros aplicativos de trabalho, como o Google Calendar

Planilhas de horas personalizáveis para um mergulho profundo na produtividade da sua equipe

Formulários personalizados para simplificar as solicitações e o trabalho administrativo

para simplificar as solicitações e o trabalho administrativo Recurso de revisão para adicionar comentários e sugestões aos arquivos

Registro de horas sem interrupções em qualquer dispositivo

Opções para rastrear horas faturáveis e horas não faturáveis

ClickUp Docs para gerenciamento de papelada

mais de 1.000 modelos para qualquer caso de uso

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Trabalho em equipe

Via: Trabalho em equipe O trabalho em equipe é uma tarefa e gerenciamento de clientes plataforma com amplos recursos para dar suporte ao orçamento de tempo do projeto.

A plataforma permite que você divida seus dias de trabalho em tarefas cronometradas. Pause e retome as gravações quando quiser e tenha dados confiáveis para faturamento. O Teamwork envia lembretes se você esquecer de inserir um registro. 📝

Gere Relatórios de tempo para ter uma visão geral das horas faturáveis, não faturáveis e faturadas. Com uma lista detalhada de tarefas cronometradas, você pode mapear melhor seu fluxo de trabalho jurídico.

Está trabalhando com vários clientes ao mesmo tempo? Use o My Timesheets para fazer malabarismos com vários registros de horas e evitar lacunas na sua agenda. os Company Timesheets, por outro lado, ajudam a criar cronogramas de equipe transparentes e a medir o desempenho individual.

melhores recursos do #### Teamwork

Lembretes para manter os registros de horas

Ferramentas de relatórios perspicazes

Planilhas de horas para monitorar o desempenho individual e do grupo

Opções de marcação para registros de horas

Limitações do trabalho em equipe

A interface do usuário poderia se beneficiar de uma atualização

A configuração inicial pode ser demorada

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Starter : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Deliver : $9,99/mês por usuário

: $9,99/mês por usuário Grow : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

3. actiTIME

Via: actiTIME o actiTIME permite que você controle o tempo por meio de seu navegador ou aplicativo móvel. As planilhas de horas baseadas na Web permitem que você escolha uma tarefa listada, controle seu tempo e notifique seu gerente ou cliente quando terminar. Deixe comentários para adicionar contexto ao registro.

Se você optar pelo aplicativo móvel, poderá medir suas horas mesmo quando estiver off-line. O actiTIME sincronizará e atualizará automaticamente os registros com a versão web assim que você estiver on-line novamente. 📶

Para tarefas que precisam de várias sessões, experimente a visualização de calendário da plataforma para planejar e avaliar seu tempo durante a semana. Você deve inserir os dados "de" e "até" para estabelecer uma linha do tempo clara.

o actiTIME inclui robustas opções de faturamento - você pode atribuir taxas de faturamento às suas tarefas, adicionar impostos e gerar faturas personalizáveis. Exporte-as como arquivos PDF antes de enviá-las aos clientes.

Melhores recursos do actiTIME

Comentários personalizados para registros

Modo off-line no aplicativo móvel

Ferramentas de visibilidade para tarefas individuais e de equipe

Recursos de faturamento e cobrança

limitações do actiTIME

Os gráficos da plataforma poderiam ser melhorados

Alguns usuários não estão satisfeitos com a atual estrutura de preços

preços do actiTIME

1-3 usuários : Gratuito (funcionalidade limitada)

: Gratuito (funcionalidade limitada) 1 a 40 usuários : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário 41-200 usuários : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Mais de 200 usuários: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

actiTIME ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

4. Trilha do Toggl

Via: Trilha do Toggl Se você estiver administrando um grande escritório de advocacia com equipes multifuncionais o controle de quem faz o quê e quando pode se tornar caótico. O Toggl Track é uma ótima ferramenta para colocar ordem em seu espaço de trabalho. 🧑‍🤝‍🧑

A plataforma oferece cronômetro de um clique para você e seus funcionários. O cronômetro é executado em segundo plano, portanto, não causa distração. Os gerentes com privilégios de administrador podem realizar auditorias para garantir a responsabilidade minuto a minuto e tomar decisões sobre a equipe com base em dados concretos.

As ferramentas de relatório do Toggl Track lhe dão uma visão geral transparente das cargas de trabalho. Codifique suas tarefas por cores para facilitar a navegação, use as opções de filtragem e classificação para encontrar as informações de seu interesse e exporte os dados para gerar faturas pontuais.

O Toggl Track se integra a 100+ aplicativos, incluindo calendários e plataformas de controle de tempo, para promover a eficiência tecnológica.

Melhores recursos do Toggl Track

Controle de tempo com um clique

Opções de código de cores

Exportação fácil de dados para faturamento

mais de 100 integrações

Limitações do Toggl Track

Nenhuma opção para criar entradas com comandos de voz

O rastreamento off-line poderia ser aprimorado

Preços do Toggl Track

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Inicial : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Toggl Track classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações)

5. Clio

Via: Clio O Clio é um compreensivo software de gerenciamento de práticas jurídicas com ferramentas dedicadas de controle de tempo. 💼

A plataforma baseada na nuvem configura um rastreador de tempo automático. Adicione ou edite registros de horas para diferentes casos e clientes - pause ou interrompa suas entradas conforme necessário.

Para criar registros de horas retrospectivamente, basta acessar as entradas de calendário, os documentos e as anotações armazenadas na plataforma e adicionar o registro junto com a prova de trabalho. Se você passa muito tempo enviando e-mails no Outlook ou no Gmail, use as opções de integração do Clio para registrar o tempo gasto nas comunicações com o cliente!

Explore os relatórios abrangentes de registro de tempo do software usando métricas de data, usuário ou status. O Clio vem com uma série de recursos de software de faturamento adequados para:

Rastreamento de faturas não pagas Registro de despesas reembolsáveis Criação de faturas com marca Aceitação de pagamentos on-line

Certifique-se de usar o Matter Timeline do Clio para verificar novos registros de tempo em casos ativos.

Melhores recursos do Clio

Projetado para escritórios de advocacia

Controle de tempo e agendamento simplificados

Permite o controle de tempo para comunicações por e-mail

Sistemas integrados de faturamento e pagamento

Limitações do Clio

Personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades pode consumir muito tempo

Formatos de faturamento limitados

Preços do Clio

EasyStart : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Essentials : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Avançado : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Completo: $129/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Clio avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. FreshBooks

Via: FreshBooks Se você precisa de uma plataforma de controle de tempo, contabilidade e escrituração contábil em uma única plataforma, o FreshBooks é o caminho certo!

A plataforma ajuda principalmente a controlar despesas, gerenciar recibos e criar relatórios financeiros, mas também oferece suporte ao controle de tempo funcional. Registro de tempo enquanto estiver trabalhando ou insira-o retroativamente. Tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão Time Tracking.

O FreshBooks permite que você registre o tempo em relação a um cliente ou caso específico e deixe notas extensas explicando a entrada. Após cada dia, sua equipe de contabilidade pode acessar um detalhamento das horas registradas e das anotações. As horas faturáveis são automaticamente adicionadas a um cliente específico, de modo que suas faturas ficam prontas em um piscar de olhos!

Os relatórios semanais e mensais são ideais para comparar o tempo investido em diferentes casos, o que ajuda a monitorar a lucratividade e o ROI.

Melhores recursos do FreshBooks

Detalhamento diário das horas registradas

Relatórios semanais e mensais

Horas registradas segmentadas por cliente ou caso

Fácil criação de faturas

Limitações do FreshBooks

Falta de opções avançadas de personalização de faturas

A plataforma pode ficar defasada em alguns momentos

Preços do FreshBooks

Lite : $142,80/ano

: $142,80/ano Mais : $252/ano

: $252/ano Premium : uS$ 462/ano

: uS$ 462/ano Select: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o FreshBooks

G2 : 4.5/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Colheita

Via: Colheita Tirar o máximo proveito de seu dia de trabalho típico é fácil com o Harvest !

A plataforma tem uma interface amigável que facilita o registro de tarefas sem perder muito tempo na configuração. Digamos que você esteja fazendo uma pesquisa jurídica para o seu cliente. Basta abrir o Harvest, adicionar uma entrada adequada (como identificação de leis ou leitura de precedentes) e começar a gravar.

A plataforma sincroniza automaticamente as entradas no desktop e nos dispositivos móveis para obter uma precisão perfeita. Recomendamos a configuração de lembranças personalizadas para que você não perca o registro do tempo em dias atarefados.

Gere relatórios de tempo com base em Clientes, Tarefas, Equipes e Projetos e mantenha o controle das horas não faturadas e das horas de trabalho não realizadas produtividade no local de trabalho . O Harvest se integra a plataformas de pagamento on-line como o PayPal para ajudá-lo a receber o pagamento mais rapidamente.

Melhores recursos do Harvest

Plataforma fácil de usar

Funciona em todos os dispositivos e sincroniza automaticamente

Lembretes personalizados disponíveis

Ferramentas inteligentes de relatórios

Limitações de colheita

Alguns usuários não estão muito satisfeitos com a estrutura de preços

Não há opção para definir orçamentos específicos para o cliente

Preços do Harvest

Harvest : Gratuito (um usuário, dois projetos)

: Gratuito (um usuário, dois projetos) Harvest Pro: uS$ 10,80/mês por usuário (usuários e projetos ilimitados)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 750 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 550 avaliações)

8. LawBillity (Rastreador de tempo do eBillity)

Via: eBillity O Time Tracker by eBillity oferece uma solução exclusiva de controle de tempo e faturamento chamada LawBillity. Se as tarefas administrativas parecerem uma responsabilidade, confie nessa plataforma para ser um ativo sólido, pois ela pode economizar mais de 30 horas por mês com suas opções integradas de controle de tempo.

Iniciar um cronômetro leva menos de um segundo. Antes de salvar sua entrada, você pode inserir informações como o nome do cliente, a descrição do serviço e o status faturável.

Um dos melhores recursos do LawBillity é executar vários cronômetros simultaneamente, o que salva a vida de quem costuma alternar entre os casos. Após a conclusão de um caso, fature os clientes dentro do aplicativo ou exporte faturas no formato LEDES ou LSS.

As ferramentas de relatórios automatizados da plataforma ajudam você a descobrir taxas de utilização, realização e cobrança para medir a lucratividade de cada cliente.

Melhores recursos do LawBillity

Controle de tempo e despesas jurídicas

Vários cronômetros

Aplicativos móveis para controle de horas off-line

Formatos de fatura LEDES ou LSS com sua marca

Limitações do LawBillity

O layout poderia ser mais simples

Opções de personalização limitadas

Preços do LawBillity

uS$ 24/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do LawBillity

G2 : 4.2/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 2.500 avaliações)

9. Bola de fumaça

Via: Bola de fumaça Como uma ferramenta projetada para escritórios de advocacia, o Smokeball está repleto de recursos de gerenciamento de clientes. Registre automaticamente cada minuto faturável do seu dia de trabalho, acompanhe atividades específicas e permita que a plataforma extraia dados para suas faturas. O Smokeball pode se adaptar a diferentes nichos, como direito de família ou criminal. 👮

Melhores recursos do Smokeball

Controle de tempo para o tempo da equipe

Integração com o LawPay para transações rápidas e seguras

Biblioteca com mais de 20.000 formulários jurídicos

Limitações do Smokeball

Uma solução relativamente cara para alguns usuários

Preços do Smokeball

Fatura : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Boost : $89/mês por usuário

: $89/mês por usuário Grow : $179/mês por usuário

: $179/mês por usuário Prosper+: $219/mês por usuário

Smokeball classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

Via: Crometa O Chrometa pode alocar automaticamente o tempo para um cliente com base em dados como palavras-chave, endereços de e-mail e números de telefone.

Por exemplo, ele monitorará o uso do mouse e do teclado e registrará quanto tempo você permanece em um site, e-mail ou documento. Em seguida, a plataforma compara o tempo com clientes ou casos específicos, criando uma planilha de horas com um detalhamento abrangente do seu dia de trabalho.

Registro automático de tempo

mais de 50 integrações

O aplicativo congela ocasionalmente

Padrão : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Mais : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Premium: uS$ 49/mês por usuário

Chrometa ratings and reviews

Trustpilot : 4/5 (10 avaliações)

: 4/5 (10 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

11. Filevine

Via: Filevine O Filevine simplifica os recursos de manutenção de horas e faturamento à medida que você passa de um caso para outro. Acompanhe as tendências das horas faturáveis, monitore o desempenho da sua empresa, gere relatórios e aproveite os recursos de faturamento automatizado.

Melhores recursos do Filevine

Os registros de horas podem ser editados, clonados ou excluídos em massa

Suporta modelos de faturamento por hora e modelos baseados em retenção

Limitações do Filevine

A plataforma pode sofrer atrasos durante as atualizações

Preços do Filevine

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Filevine

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

12. Base central

Via: Base central Com o Centerbase, registre o seu tempo manualmente ou deixe que a plataforma o faça automaticamente. Transforme o tempo registrado em entradas de faturamento, identifique os indivíduos com melhor desempenho e aproveite a sincronização automática em todos os dispositivos!

Melhores recursos do Centerbase

Controle de tempo automático e manual

Funciona em computadores e dispositivos móveis

Limitações do Centerbase

Os manuais do usuário podem não ser atualizados

Preços do Centerbase

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Centerbase:

Assessoria de software : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

Software de controle de tempo para advogados: Qual é o seu veredicto?

As soluções avançadas de controle de horas dão suporte ao processo de faturamento de diferentes serviços, projetos e clientes, facilitando o trabalho da sua equipe de contabilidade.

Não deixe que o subfaturamento prejudique seus lucros. Use uma ferramenta de controle de tempo como o ClickUp e ganhe honestamente por cada segundo de seu trabalho árduo. Encerraremos nosso caso aqui! ⚖️

Iniciar um espaço de trabalho gratuito