10 ferramentas legais de IA para práticas e profissionais jurídicos em 2024

Você já passou a noite lendo um documento jurídico muito longo? No setor jurídico, você provavelmente já teve muitas dessas noites.

Felizmente, a inteligência artificial (IA) está aqui para ajudar com isso. 🙌

Embora algumas das principais ferramentas de IA jurídica sejam aplicativos desenvolvidos para resumir ou redigir documentos jurídicos, esse não é o único caso de uso da IA no setor jurídico. Há ferramentas de pesquisa jurídica, software para ajudar os escritórios de advocacia a gerenciar casos, aplicativos criados para redigir contratos e muito mais.

Vamos facilitar a vida no mundo jurídico. Explore as 10 melhores ferramentas de IA para advogados.

O que são ferramentas de IA para advogados?

As ferramentas de IA para assistentes jurídicos não são chatbots que podem defender seus casos por você. Elas são ferramentas úteis que podem ajudar muito a simplificar suas tarefas diárias. Muitas dessas ferramentas o ajudarão a redigir documentos e contratos jurídicos complexos, enquanto outras fornecem resumos simplificados para a leitura de versões abreviadas de documentos jurídicos extensos.

Use o ClickUp Brain para gerar atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Exemplos de ferramentas de IA para advogados incluem aplicativos de otimização de fluxo de trabalho, aplicativos de calendário e planejamento e ferramentas de pesquisa. A única coisa que a maioria tem em comum é que eles geralmente dependem de um modelo de linguagem como o ChatGPT para ajudá-lo a trabalhar mais rapidamente.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para advogados?

Encontrar um ótimo aplicativo ou ferramenta se resume a descobrir um com todos os recursos de que você precisa - e para um escritório de advocacia, paralegais e outros departamentos jurídicos corporativos, isso nem sempre é uma tarefa fácil. Os melhores aplicativos para sua prática jurídica devem oferecer tudo o que se segue:

Preço acessível: A OpenAI não cobra muito para usar o ChatGPT 4.0, o que significa que você não deve pagar muito pelos recursos básicos de IA - embora algumas ferramentas de IA para advogados ofereçam recursos adicionais que valem o custo

A OpenAI não cobra muito para usar o ChatGPT 4.0, o que significa que você não deve pagar muito pelos recursos básicos de IA - embora algumas ferramentas de IA para advogados ofereçam recursos adicionais que valem o custo Gerenciamento de documentos: Os aplicativos devem facilitar o upload, a anexação e o compartilhamento de arquivos do Word, PDFs e outros tipos de arquivos 📚

Os aplicativos devem facilitar o upload, a anexação e o compartilhamento de arquivos do Word, PDFs e outros tipos de arquivos 📚 Recursos de colaboração: Mantenha os escritórios de advocacia e os clientes informados com a capacidade decolaborar e comentar em arquivos

Mantenha os escritórios de advocacia e os clientes informados com a capacidade decolaborar e comentar em arquivos Permissões de acesso: A maioria dos documentos jurídicos é confidencial, o que significa que você deve ser capaz de definir permissões e controlar quem acessa o aplicativo e os documentos que você carregou nele

A maioria dos documentos jurídicos é confidencial, o que significa que você deve ser capaz de definir permissões e controlar quem acessa o aplicativo e os documentos que você carregou nele Opções gratuitas e de teste: Como algumas ferramentas de IA para advogados podem ser mais caras, certifique-se de que você possa experimentá-las antes de comprá-las

As 10 melhores ferramentas de IA para advogados a serem usadas em 2024

Com a rápida popularidade do ChatGPT, dos chatbots e da inteligência artificial em geral, existem inúmeras novas ferramentas de IA para assistentes jurídicos. Fizemos o trabalho árduo de examinar os fornecedores para apresentar a você as melhores opções de novas tecnologias para ajudar os profissionais do direito a trabalhar com mais eficiência.

O assistente com tecnologia de IA do ClickUp Brain pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

O ClickUp tem muito a oferecer em termos de soluções jurídicas. Como uma plataforma de produtividade tudo-em-um, é o software ideal para ajudar profissionais da área jurídica centralize todo o seu trabalho em um espaço de trabalho dinâmico. Com mais de 15 exibições personalizáveis, você pode visualizar seu volume de trabalho de todos os ângulos, incluindo exibição de lista, calendário e tabela. Também é possível criar Dashboards personalizados para análises em tempo real e relatórios sobre vários processos, mantendo uma visão geral de alto nível das tarefas importantes.

Além disso, os recursos nativos de controle de tempo, tags e horas faturáveis do ClickUp são essenciais para controlar o tempo gasto com os clientes e criar faturas precisas. Os comentários atribuídos também são um recurso importante para os advogados se comunicarem com seus colegas e clientes no ClickUp. Com a capacidade de adicionar PDFs, mídia e outros arquivos a cada comentário, os advogados podem garantir que todas as informações importantes permaneçam com a tarefa correspondente durante todo o caso. E para começar a usar o ClickUp ainda mais rapidamente, experimente o Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos para se manter organizado.

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

No entanto, o recurso mais valioso do ClickUp para advogados é, sem dúvida, o Cérebro do ClickUp -o revolucionário assistente digital baseado em IA com recursos de IA contextuais e baseados em funções. O ClickUp Brain usa o processamento de linguagem natural para gerar e-mails, documentos, tarefas, resumos e atualizações. Além disso, enquanto o ClickUp Brain estiver lidando com o trabalho pesado de seu caso, as Automações no ClickUp podem fazer o resto. Desde o resumo da pesquisa jurídica até a geração automática de novas tarefas em todo o processo, o ClickUp tem todos os recursos de que os profissionais do setor jurídico precisam para ficar em dia com todos os casos.

Bônus: acesso a recursos pré-construídos *Modelos de IA com prompts do ChatGPT_* Para mesclar o poder do ClickUp Brain com outras ferramentas de aprendizado de máquina

Os melhores recursos do ClickUp:

Use o ClickUp Brain para redigir documentos jurídicos complexos, criar e-mails, gerar relatórios de status e muito mais

Use os recursos de gerenciamento de projetos para acompanhar os casos,agendar reuniõeseotimizar o fluxo de trabalho da sua equipe jurídica* Controle de tempo e horas faturáveis para ajudar os profissionais jurídicos a faturar clientes e criar planilhas de horas

Comunique-se e colabore por meio de recursos de comentários e documentos compartilhados

Use o ClickUp Brain para resumir pesquisas jurídicas e automatizar tarefas repetitivas, como e-mails, memorandos, resumos de documentos e muito mais

Limitações do ClickUp:

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Toneladas de recursos avançados podem representar um pouco de curva de aprendizado para usuários mais novos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.900+ avaliações)

4,7/5 (8.900+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Leigeex

via Leigeex O Lawgeex é o que você precisa se quiser automatizar o processo de revisão de contratos. O aplicativo usa Ferramentas baseadas em IA para revisar e redigir contratos de acordo com as políticas, diretrizes e outros conceitos jurídicos de sua empresa. Com essa ferramenta, as equipes jurídicas podem criar consistência nos contratos, economizar muito tempo e dinheiro no processo de revisão e fechar negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do Lawgeex:

Economize tempo na análise de contratos de alto volume para não divulgações, contratos de serviço e muito mais

Use integrações com sistemas populares de gerenciamento de relacionamento com clientes e outros aplicativos

Use integrações ou e-mail para enviar outros documentos jurídicos para revisão automática

Crie um manual personalizado de diretrizes de análise de contratos específico para seu escritório de advocacia

Acompanhe as revisões, os tipos de questões jurídicas mais frequentemente redigidas e outros detalhes com análises

Limitações do Lawgeex:

Ainda não há feedback suficiente dos usuários para fornecer insights

Pode não ser ideal para o gerenciamento de contratos de alto valor

Preços do Lawgeex:

Os preços podem variar - entre em contato com a Lawgeex para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Lawgeex:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

via Amto O Amto se baseia em inteligência artificial generativa para ajudá-lo a redigir contratos, e-mails, cartas, modelos e muito mais. Escritórios de advocacia e vários profissionais da área jurídica o utilizam para criar contratos de serviços modelos, contratos de trabalho por empreitada, arbitragem, contratos imobiliários e outros tipos de acordos - tudo em um tom uniforme e conciso que pode ser adaptado para atender a clientes individuais.

Amto apresenta os melhores recursos:

Use IA generativa baseada no ChatGPT para redigir documentos jurídicos, cartas e e-mails

Destaque seções de texto e insira instruções para revisões instantâneas

Obter recomendações para cláusulas ausentes, lacunas na pesquisa jurídica ou linguagem em documentos jurídicos

Crie lembretes para os clientes sobre prazos e outras datas importantes

Limitações do Amto:

As taxas mensais são altas, devido à contagem de palavras e às limitações de recursos

Não é recomendado para documentos jurídicos complexos ou de alto valor

Preços do Amto:

Básico: Rascunho gratuito, US$ 99/mês para acesso à maioria dos recursos

Rascunho gratuito, US$ 99/mês para acesso à maioria dos recursos **Profissional: palavras e recursos adicionais por US$ 499/mês

Custom: Preços flexíveis com base em suas necessidades

Amto ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Detangle.ai

via Detangle O Detangle faz uso inovador da tecnologia de IA para resumir longas pesquisas jurídicas ou transformar jargões complexos em inglês simples. Com esse aplicativo, você pode fazer upload de áudio, vídeo ou texto, e o aplicativo o resume automaticamente. ✨

Detangle.ai melhores recursos:

Faça upload de ativos ou cole URLs em uma interface simples

Obtenha resumos gerados por IA de documentos longos, arquivos de áudio ou vídeo

Simplifique o jargão jurídico complexo

Pague por resumo em vez de uma taxa mensal

Limitações do Detangle.ai:

Pode ser necessário entrar em uma lista de espera de novos usuários antes de poder usar o aplicativo

As taxas por arquivo são caras, mesmo para documentos mais curtos

Preços do Detangle.ai:

Varia de acordo com a duração do documento, áudio ou vídeo

Avaliações e resenhas do Detangle.ai:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ansarada

via Ansarada A Ansarada não é necessariamente uma plataforma jurídica, mas é uma plataforma na qual as empresas e suas equipes jurídicas confiam para gerenciar fluxos de trabalho e colaborar em tarefas críticas, como negociações, fusões e aquisições, conformidade regulatória e assim por diante. Com o compartilhamento seguro de arquivos, painéis, notificações e outros recursos, as empresas também usam a Ansarada para organizar políticas de governança, risco e conformidade, para o gerenciamento de aquisições e para unificar processos.

Melhores recursos do Ansarada:

Organize negócios com data rooms alimentados por IA

Crie fluxos de trabalho personalizáveis e específicos para negócios de alto risco

Obter visibilidade das informações de atividade para tomar decisões informadas durante as negociações

As ferramentas de IA geralmente preveem com precisão os resultados de fusões e licitações

Limitações da Ansarada:

A exclusão de usuários ou documentos também exclui as trilhas de auditoria associadas

O upload ou o manuseio de grandes lotes de arquivos pode causar atrasos

A navegação no aplicativo pode ser um desafio para novos usuários

Preços do Ansarada:

uS$ 399/mês para pacote de dados de 250 MB

uS$ 1.231/mês para pacote de dados de 1 GB

uS$ 1.702/mês para o pacote de dados de 2 GB

uS$ 2.351/mês para o pacote de dados de 4 GB

Preços personalizados acima de 4 GB

Ansarada ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 125 avaliações)

4,5/5 (mais de 125 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Lex Machina

via Lex Machina O Lex Machina é uma ferramenta de ponta com tecnologia de IA que pode lidar com muitas pesquisas jurídicas para você. É uma plataforma de análise que permite analisar tribunais, juízes, advogados de oposição, várias partes e até mesmo escritórios de advocacia. Como esse aplicativo oferece fácil acesso aos registros dos tribunais, você também pode usá-lo para encontrar jurisprudência relevante. Os escritórios de advocacia usam essa pesquisa para fechar negócios, elaborar estratégias bem-sucedidas e ganhar casos. 👀

Melhores recursos do Lex Machina:

Gerar relatórios abrangentes mostrando indenizações concedidas, estatísticas de casos e outras métricas vitais

Use as Ferramentas Rápidas de Análise Jurídica para comparar juízes, escritórios de advocacia, partes e muito mais

Use a interface de programação de aplicativos (API) do Lex Machina para criar seus próprios aplicativos personalizados

Acesse documentos dos registros do tribunal diretamente no aplicativo

Limitações do Lex Machina:

O Lex Machina não é de autoatendimento - você precisará trabalhar com a equipe de vendas para se inscrever e escolher as ferramentas necessárias

Existem poucas avaliações para fornecer insights para novos usuários

Preços da Lex Machina:

O preço varia de acordo com os serviços selecionados

Classificações e resenhas de Lex Machina:

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 classificação)

7. Trava

via Trava Usar o Latch é como mesclar seus assistentes jurídicos de IA dentro do MS Word. Depois de integrá-lo ao Word, você pode usá-lo para o gerenciamento geral de casos ou tratá-lo como sua ferramenta pessoal de revisão de contratos com IA. Essa ferramenta de análise de documentos gera sugestões de linhas vermelhas, modifica cláusulas e determina se as cláusulas estão de acordo com os padrões do mercado. Ela também o ajudará a resumir contratos e a gerar linguagem simplificada para auxiliar os leitores que não têm formação jurídica.

os melhores recursos do #### Latch:

Integre-se diretamente ao Microsoft Word em algumas etapas simples

Use o Track Changes para inserir automaticamente alterações geradas por IA em seu documento

Crie instruções personalizadas para modificar a linguagem em todo o documento

Use requisitos personalizados para garantir que os contratos atendam a condições específicas

Integre-se ao armazenamento em nuvem popular para compartilhar e colaborar facilmente em documentos

Limitações de trava:

Só funciona com o Word - não há suporte para o Google Docs ou outros aplicativos populares de processamento de texto

O Latch não é um serviço de autoatendimento - você precisará solicitar acesso e se inscrever para obter acesso parcial e, em seguida, trabalhar com a equipe do Latch para obter acesso total às ferramentas

Preços do Latch:

Entre em contato com a equipe de vendas da Latch para saber mais

Avaliações e resenhas do Latch:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Advogado de IA

via Advogado de IA O AI Lawyer é uma ferramenta inovadora criada com todos em mente. Para o público em geral, ela pode fornecer informações jurídicas e simplificar a linguagem jurídica. Os advogados usam essa ferramenta para pesquisa jurídica e para debater estratégias, e os estudantes de direito podem usar o AI Lawyer para aprimorar suas habilidades de pesquisa jurídica e obter insights sobre as tendências jurídicas modernas.

Melhores recursos do AI Lawyer:

Obtenha percepções rápidas e fáceis de entender sobre questões jurídicas complexas

Faça upload de documentos para obter um resumo simplificado

Crie acordos legais simples em apenas alguns minutos

Simplifica a pesquisa jurídica e fornece sugestões de estratégias jurídicas

Limitações do AI Lawyer:

Embora possa criar documentos jurídicos simples, talvez não seja adequado para criar documentos complexos

Prepare-se para uma curva de aprendizado - alguns recursos podem ser confusos ou difíceis de encontrar

Preços do AI Lawyer:

Just Ask: US$ 9,99/semana

US$ 9,99/semana Golden Choice: Teste gratuitamente, depois US$ 19,99/mês

Teste gratuitamente, depois US$ 19,99/mês Big Case: US$ 99,99/ano

AI Lawyer avaliações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PatentePal

via PatentPal O PatentPal é um automação de documentos ferramenta que se baseia no processamento de linguagem natural para gerar documentação para sua propriedade intelectual. Tanto as práticas jurídicas quanto os criadores podem usar esse aplicativo para pedidos de patentes, fluxogramas, diagramas e tudo o mais necessário para registrar um pedido de patente. Embora você possa querer que um especialista jurídico revise seu pedido finalizado, esse aplicativo elimina grande parte das idas e vindas - e tempo e esforço - do processo de elaboração do pedido.

Melhores recursos do PatentPal:

Use modelos para criar pedidos de patentes e outras documentações

Crie figuras, diagramas e fluxogramas para dar suporte às reivindicações

Faça upload de ilustrações e personalize-as com rótulos

Exporte seus rascunhos para o Word, Visio ou PowerPoint

Limitações do PatentPal:

O aplicativo só cria conteúdo com base no que as reivindicações fornecem, o que significa que você precisará ser preciso e minucioso em suas reivindicações

Há uma pequena curva de aprendizado quando você está descobrindo a melhor maneira de formular reivindicações para obter os melhores resultados

Preços do PatentPal:

Inscreva-se para uma avaliação gratuita para saber mais sobre os custos

Avaliações e resenhas do PatentPal:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

via Humata.ai Com o Humata, você pode carregar documentos para simplificar documentos técnicos, informações jurídicas e muito mais. Ele oferece opções para criar resumos de diferentes tamanhos - basta solicitar ao aplicativo que encurte um resumo longo, se necessário. Ele também oferece um recurso para citações. Clique em uma citação em um resumo e o aplicativo mostrará as informações relevantes do documento carregado.

Melhores recursos do Humata AI:

Use citações de seus resumos para rastrear pesquisas jurídicas dos documentos que você carregou

Revisar e refinar os resumos com comandos simples

Incorporar o Humata em suas páginas da Web para que os clientes possam usá-lo como um mecanismo de pesquisa para encontrar respostas

Use a nuvem privada segura do Humata para compartilhar arquivos e colaborar

Controle o acesso aos arquivos definindo funções de equipe com privilégios limitados

Limitações da IA do Humata:

Há um custo de US$ 0,01 por página para cada página acima do limite de seu plano

Como foi criado especificamente para documentos técnicos e jurídicos, ele pode não resumir outros tipos de documentos também

Preços do Humata AI:

Gratuito: Resume até 60 páginas gratuitamente

Resume até 60 páginas gratuitamente Estudante: US$ 1,99/mês para resumir até 200 páginas

US$ 1,99/mês para resumir até 200 páginas Especialista: US$ 9,99/mês para resumir até 500 páginas

US$ 9,99/mês para resumir até 500 páginas Equipe: $99/mês para resumir até 1.000 páginas

Humata AI ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Simplifique o gerenciamento da prática com as melhores ferramentas de IA para advogados

A inteligência artificial está tomando o mundo de assalto - e isso inclui o setor jurídico. Com a ferramenta certa de assistente jurídico com IA, você pode eliminar tarefas demoradas de sua agenda, obter ajuda com revisões de documentos e até mesmo obter assistência avançada, como encontrar precedentes relevantes ou outros serviços jurídicos. 🙌

Pronto para deixar a IA cuidar de algumas de suas tarefas jurídicas? Comece a usar o ClickUp para descobrir como ele pode ajudá-lo a gerenciar sua prática jurídica com eficiência.