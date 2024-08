10 melhores softwares de documentos jurídicos para advogados em 2024

Os escritórios de advocacia podem operar com base em processos baseados em papel, mas quem disse que sua equipe de advogados precisa trabalhar como se fosse 1986? As questões jurídicas podem se complicar rapidamente, por isso nunca foi tão importante adotar soluções modernas como o software de documentos jurídicos.

Com o software certo ao seu lado, você simplificará as operações, melhorará o relacionamento com os clientes e reduzirá os riscos em todas as áreas. Essas ferramentas revolucionam a forma como os profissionais da área jurídica gerenciam projetos, facilitando a organização de casos, funcionários e dados em um só lugar. ✨

Se já está na hora de seu escritório de advocacia fazer uma mudança, consulte este guia de software de documentos jurídicos. Mostraremos a você o que procurar em um software de PM jurídico e compartilharemos as 10 melhores soluções de software para o setor jurídico.

O que é um software de gerenciamento de documentos jurídicos?

O software de documentos jurídicos, também conhecido como software de gerenciamento de documentos jurídicos, refere-se a uma ferramenta especializada projetada para armazenar, gerenciar e rastrear documentos digitais em escritórios de advocacia. Ele simplifica o processo de criação, organização e recuperação de arquivos jurídicos essenciais, garantindo que documentos importantes estejam seguros e acessíveis.

Esse software geralmente inclui recursos como:

Funcionalidade de pesquisa

Ferramentas de colaboração

Controle de versão

Controle de conformidade

Quais são os principais recursos a serem procurados em um software de documentos jurídicos?

Cada escritório de advocacia é diferente, mas ainda existem algumas funcionalidades importantes que você deve procurar em um software de documentos jurídicos. Recomendamos encontrar um software que ofereça:

Gerenciamento e armazenamento de documentos: Os escritórios de advocacia lidam com uma grande quantidade de documentos. Procure um software de PM que venha com armazenamento de documentos baseado em nuvem para que você possa acessar seus arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar 📁 Uma interface amigável: O software de documentos jurídicos é fácil de usar

Os escritórios de advocacia lidam com uma grande quantidade de documentos. Procure um software de PM que venha com armazenamento de documentos baseado em nuvem para que você possa acessar seus arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar 📁 O software de documentos jurídicos é fácil de usar Uma interface amigável: Quanto mais intuitivo for o software, mais rápido será o tempo de retorno do investimento

Quanto mais intuitivo for o software, mais rápido será o tempo de retorno do investimento Modelos personalizáveis e painéis: Procure soluções com modelos que padronizem o processo jurídico. Painéis personalizados também são indispensáveis, pois oferecem uma visão panorâmica do progresso, dos marcos e das dependências do projeto

Procure soluções com modelos que padronizem o processo jurídico. Painéis personalizados também são indispensáveis, pois oferecem uma visão panorâmica do progresso, dos marcos e das dependências do projeto Automação do fluxo de trabalho : Livre-se dos processos manuais automatizando suas tarefas, listas de afazeres e muito mais com automações baseadas em gatilhos

Livre-se dos processos manuais automatizando suas tarefas, listas de afazeres e muito mais com automações baseadas em gatilhos Ferramentas de colaboração em tempo real: Procure porsoftware de gerenciamento de projetos jurídicos na nuvem. Dessa forma, sua equipe pode acessar o trabalho e colaborar em documentos jurídicos em tempo real, não importa onde estejam

Procure porsoftware de gerenciamento de projetos jurídicos na nuvem. Dessa forma, sua equipe pode acessar o trabalho e colaborar em documentos jurídicos em tempo real, não importa onde estejam Controle de horas: Registre cada hora faturável. Uma solução sólida de PM jurídica virá comferramentas para controle de tempo e faturamento para apoiar a lucratividade de seu escritório 💰

Registre cada hora faturável. Uma solução sólida de PM jurídica virá comferramentas para controle de tempo e faturamento para apoiar a lucratividade de seu escritório 💰 Ingresso de clientes Características: Os relacionamentos com os clientes são a espinha dorsal de qualquer prática bem-sucedida. Procure uma solução com recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para gerenciar as entregas, agilizar as comunicações com o cliente e simplificar a entrada de clientes

10 melhores softwares de gerenciamento de documentos jurídicos em 203

Procurando ganhos fáceis para sua empresa? Mude para o melhor software de gerenciamento de projetos jurídicos para seu setor. Estas são as nossas 10 principais opções de software para escritórios de advocacia que desejam subir de nível. 🙌

Agrupe as tarefas em seu Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp Documentos do ClickUp apresenta uma abordagem revolucionária para o gerenciamento de seus documentos jurídicos. O ClickUp garante que seu processo de documentação jurídica seja sempre contínuo e eficiente. Sua robusta funcionalidade de pesquisa ajuda a localizar arquivos com rapidez e facilidade, aumentando a produtividade do escritório jurídico.

Ao transferir seus registros jurídicos para o ClickUp Docs, você terá os benefícios de segurança, acessibilidade e colaboração que um software moderno de documentos jurídicos deve oferecer, simplificando as operações e prestando um serviço superior aos seus clientes. As equipes jurídicas usam o ClickUp para gerenciar casos, cargas de trabalho de funcionários e dados de desempenho em um só lugar. Considere-o o canivete suíço do software PM com recursos para faturamento do cliente, controle de tempo documentação de notas de casos e até mesmo um CRM para captura de leads e gerenciamento de clientes. 🧑‍💼

O ClickUp também inclui uma biblioteca de modelos robusta, repleta de modelos jurídicos. Dê uma olhada no Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos para monitorar o progresso do cliente em um gráfico de Gantt ou lista de verificação e ter uma visão geral rápida de cada cliente e caso. Os Modelo de faturamento e controle de casos jurídicos do ClickUp é imprescindível para organizar todas as informações do cliente, atividades do caso e horas faturáveis em um banco de dados simples e sem códigos. 📚

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Se você não tiver tempo para preencher esses modelos, há uma ferramenta para isso também. ClickUp AI escreve e-mails, resumos de projetos, linhas do tempo e muito mais com apenas um clique. Esse Ferramenta de redação de IA pode verificar sua gramática, resumir contratos e formatar conteúdo em um piscar de olhos.

melhores recursos do #### ClickUp

As mais de 1.000 integrações do ClickUp facilitam a conexão de todas as suas ferramentas digitais em um só lugar

Use a ferramenta Proofing para adicionar sugestões e comentários aos contratos

Compartilhamento e permissões para proteger documentos jurídicos

Faça brainstorming de argumentos vencedores com os membros da equipe viaQuadros brancos ClickUp* Atribua tarefas, crie dependências e monitore o volume de trabalho da sua equipe com oTarefas do ClickUp Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp só está disponível para planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, pode levar algum tempo para que os iniciantes usem a plataforma em seu potencial máximo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Projeto ProProfs

Via Projeto ProProfs O ProProfs é um pacote de software com soluções para gerenciamento de tarefas, agendamento, planejamento de recursos e muito mais. O ProProfs Project não é um software especializado em gerenciamento de projetos jurídicos, mas você pode usá-lo para administrar seu escritório jurídico.

Sim, trata-se mais de uma solução básica de gerenciamento de projetos. Mas se você precisa de uma ferramenta básica para atribuir tarefas, colaborar e visualizar seus fluxos de trabalho, o ProProfs é simples e acessível.

Melhores recursos do ProProfs Project

Gerar faturas e relatórios

Acompanhe as horas faturáveis da sua equipe

Visualize seu fluxo de trabalho com gráficos de Gantt

Mude para o modo de exibição de quadro Kanban para ver todos os projetos em um nível mais alto

Limitações do ProProfs Project

A ferramenta não inclui recursos como CRM ou bate-papo em equipe

Não tem muitas avaliações para você consultar

Preços do ProProfs Project

uS$ 39,97/mês para usuários ilimitados, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do ProProfs Project

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

3. Asana

Via AsanaAsana é um popular gerenciamento de fluxo de trabalho solução repleta de recursos. Usada como software de gerenciamento de documentos jurídicos, a Asana gerencia seu portfólio de clientes e gera relatórios inteligentes. Você pode até mesmo criar regras e dependências personalizadas para gerenciar todos os funcionários, projetos e tarefas com menos complicações. 🧘

Melhores recursos da Asana

Conjuntos de inteligência de IA da Asanametas inteligentes com base no desempenho histórico

Crie fluxos de trabalho e automações personalizados para sua equipe

Visualize projetos na visualização de linha do tempo ou de quadro

Crie um calendário de equipe compartilhado para simplificar a programação

Limitações da Asana

A Asana pode ser difícil de navegar no início

Alguns usuários dizem que é difícil criar hierarquias e dependências de tarefas

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.200 avaliações)

4. MerusCase

Via MerusCase O MerusCase é um software de gerenciamento de projetos jurídicos para escritórios de advocacia com grande volume de trabalho. Projetado especificamente para as nuances do direito, o MerusCase simplifica o gerenciamento de documentos, o faturamento e a colaboração. Ele também oferece segurança de nível bancário - perfeito para proteger arquivos jurídicos confidenciais. 🗄️

Melhores recursos do MerusCase

Digitalize em lote milhares de documentos de uma só vez e organize-os com facilidade

Encontre documentos em menos tempo com a pesquisa preditiva

Sistema de gerenciamento de documentos para gerenciar documentos de clientes

Use o controle de tempo para simplificar o faturamento eletrônico para os clientes

Limitações do MerusCase

O MerusCase não tem muitas avaliações de usuários

Alguns usuários gostariam que o MerusCase tivesse recursos off-line

Preços do MerusCase

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o MerusCase

G2: 4,6/5 (5 avaliações)

4,6/5 (5 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

5. Segunda-feira.com

Via Segunda-feira.comSegunda-feira.com é um conjunto único de três soluções: Work Management, Sales CRM e Dev. Como advogado, você provavelmente precisará do Work Management e do CRM de vendas.

O Work Management inclui recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como gerenciamento de projetos, tarefas e recursos, além do controle de metas. O Sales CRM simplifica gerenciamento de clientes com ferramentas para gerenciamento de leads, visualizações de pipeline de vendas e controle de desempenho. 📈

melhores recursos do #### Monday.com

Crie um quadro visual para cada projeto

Escolha entre visualizações de Kanban, calendário, linha do tempo ou gráfico de Gantt

Acompanhe cronogramas, orçamentos e metas com painéis personalizados

O Monday.com se integra ao Adobe Creative Cloud, Slack e muito mais

Limitações do Monday.com

Vários usuários relatam problemas para navegar pelos recursos da ferramenta

Outros usuários gostariam que a plataforma tivesse mais modelos

Preços do Monday.com

**Gratuito

Básico: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Standard: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

$10/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: $16/mês por usuário, cobrado anualmente

$16/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Monday.com avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

6. Redbooth

Via Redbooth O Redbooth é um software de gerenciamento de prática jurídica projetado para escritórios de advocacia de pequeno e grande porte. Ele integra comunicações internas e externas em um único lugar, combinando videoconferência, gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho personalizados em uma única plataforma.

Melhores recursos do Redbooth

Escolha um modelo do Redbooth para acelerar a criação de projetos

Realize chamadas de vídeo em HD sem sair de sua plataforma PM

Visualize as tarefas da sua equipe em um gráfico de Gantt ou quadro Kanban

Sinalizar tarefas urgentes que precisam de atenção imediata 🚨

Limitações do Redbooth

O Redbooth não tem muitos modelos

Alguns usuários gostariam que a plataforma oferecesse mais personalização

Preços do Redbooth

Profissional: US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Redbooth ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

7. Clio

Via Clio Mais de 150.000 profissionais da área jurídica utilizam esse software de gerenciamento de documentos jurídicos. O Clio combina faturamento, entrada de clientes, gerenciamento de documentos e calendários em uma única plataforma.

Seus recursos não são nada desprezíveis, mas seus protocolos de segurança são realmente impressionantes. O Clio tem uma equipe de segurança 24/7/365 e monitoramento contínuo de vulnerabilidades.

Melhores recursos do Clio

O Clio vem com segurança líder do setor

Integrações com mais de 250 aplicativos

Assine contratos rapidamente com assinaturas eletrônicas

Crie seus próprios modelos para reutilizá-los várias vezes

Limitações do Clio

Alguns usuários mencionam experiências ruins com o atendimento ao cliente

Outros usuários gostariam que o Clio tivesse mais opções de personalização

Preços do Clio

EasyStart: US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente Essentials: $69/mês por usuário, cobrado anualmente

$69/mês por usuário, cobrado anualmente Avançado: US$ 99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 99/mês por usuário, cobrado anualmente Completo: $129/mês por usuário, cobrado anualmente

Clio ratings and reviews

G2: 4,6/5 (570+ avaliações)

4,6/5 (570+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

8. Trello

Via TrelloTrello começou como uma solução de quadro Kanban digital, mas hoje tem recursos poderosos que o tornam uma das principais ferramentas legais de gerenciamento de projetos. Sua ferramenta de automação, Butler, oferece automações sem código para agilizar seriamente os fluxos de trabalho da sua equipe. O Trello também oferece uma robusta biblioteca de modelos que você pode usar para acelerar a criação de projetos. ⏩

Melhores recursos do Trello

Escolha entre centenas de Power-Ups para ampliar a funcionalidade de sua conta do Trello

Escolha entre as visualizações de Linha do Tempo, Calendário, Painel, Tabela e Mapa

Crie quadros de espaço de trabalho personalizados para cada caso

Integrar o Trello com o Google Drive, Zapier, Evernote e outros aplicativos

Limitações do Trello

O Trello não vem com ferramentas de faturamento ou controle de tempo prontas para uso

Alguns usuários não gostam das hierarquias de tarefas e relatórios limitados do Trello

Preços do Trello

Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa : Entre em contato para saber o preço

Trello ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.900+ avaliações)

9. Alta qualidade

Via Alta qualidade O HighQ é um produto da Thomson Reuters projetado para gerenciar um escritório de advocacia. Ele inclui recursos para colaboração, produtividade e controle de tarefas, bem como gerenciamento de documentos e dados. Setenta e cinco por cento dos clientes do HighQ são empresas da Fortune 500, portanto, ele é mais adequado para empresas corporativas. 👔

Melhores recursos do HighQ

Use modelos predefinidos para automatizar a criação de documentos

Crie fluxos de trabalho baseados em gatilhos

Personalize campos e metadados

Gerencie sua equipe com calendários compartilhados, fluxos de atividades e rastreamento de tarefas

Limitações do HighQ

Não tem muitas avaliações para referência

Vários usuários dizem que a plataforma é um pouco cara

Preços do HighQ

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do HighQ

G2: 3,9/5 (4 avaliações)

3,9/5 (4 avaliações) Capterra: 4,5/5 (38 avaliações)

10. Evernote

Via Evernote Com certeza, Evernote tem a reputação de ser um aplicativo de anotações, mas muitas pequenas empresas usam essa ferramenta como software de gerenciamento de projetos jurídicos. Digitalize e armazene documentos no Evernote e encontre-os rapidamente com seu recurso de pesquisa avançada. Ele ainda conecta os calendários, as tarefas e os arquivos da sua equipe em um só lugar. 📅

Melhores recursos do Evernote

Use o Web Clipper para salvar informações de toda a Web

Crie notas compartilhadas para manter sua equipe na mesma página

Colaborar em notas em tempo real

O Evernote oferece suporte a um CRM leve para conectar informações de contato, e-mails e arquivos em um único banco de dados

Limitações do Evernote

O Evernote não vem com recursos paracontrole de tempo ou faturamento

É mais uma plataforma de gerenciamento de notas e documentos do que uma solução de gerenciamento de projetos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 10,83/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10,83/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: $14,17/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.100 avaliações)

Simplifique seus documentos jurídicos com o ClickUp

O exercício da advocacia não é para os fracos de coração, mas o gerenciamento de projetos também não. Por que espalhar seus projetos e tarefas jurídicas diárias em diferentes plataformas se você pode reuni-los?

Com o ClickUp, não há necessidade de alternar entre várias ferramentas. Você pode usar o melhor software de gerenciamento de projetos e personalizá-lo para todo o seu trabalho jurídico, para que você sempre atinja seu objetivo. 🎯

Mas sabemos que ver para crer. Crie um espaço de trabalho ClickUp agora mesmo -não é necessário cartão de crédito.