Um guia completo passo a passo dos anúncios do LinkedIn para 2026

O LinkedIn se tornou o terreno fértil para profissionais de marketing B2B que sabem que seus clientes ideais vestem roupas casuais e navegam na internet entre uma reunião e outra.

A plataforma fornece acesso a profissionais por cargo, tamanho da empresa, setor e aproximadamente 17 outros pontos de dados, permitindo uma segmentação absurdamente precisa. Você pode literalmente veicular anúncios para “diretores de marketing de empresas de SaaS com 50 a 200 funcionários que mudaram de emprego recentemente”.

Mas a interface apresenta objetivos de campanha, parâmetros de público e opções de lances com a suposição de que você já fez isso antes. A maioria das pessoas não fez.

Este guia de anúncios do LinkedIn divide todo o processo em etapas reais que você pode seguir. Ao terminar de ler, você saberá como lançar campanhas no LinkedIn que geram leads e aumentam o reconhecimento da marca com a ajuda do ClickUp!

Vamos começar. 💪🏼

O que são anúncios no LinkedIn e por que eles são importantes

via LinkedIn

Os anúncios do LinkedIn são anúncios pagos no LinkedIn que permitem que as empresas alcancem públicos profissionais com mensagens direcionadas.

Ao contrário das plataformas de mídia social focadas em conexões pessoais, o LinkedIn é um centro de networking profissional onde tomadores de decisão, líderes do setor e candidatos a emprego passam seu tempo. Na verdade, 44% dos profissionais B2B acreditam que é a plataforma mais importante.

Esse posicionamento exclusivo torna os anúncios do LinkedIn uma ferramenta poderosa para marketing B2B, recrutamento e construção de marcas profissionais.

🧠 Curiosidade: a publicidade tem uma longa história: o primeiro anúncio escrito conhecido data de cerca de 3000 a.C., no antigo Egito, onde uma mensagem em papiro oferecia uma recompensa por um escravo fugitivo e mencionava uma loja de tecelagem.

Benefícios dos anúncios do LinkedIn

Veja por que as empresas estão investindo mais em publicidade no LinkedIn:

Geração de leads: capture clientes potenciais qualificados por meio de formulários nativos de geração de leads que mantêm os usuários na plataforma, reduzindo o atrito em comparação com páginas de destino externas.

Marketing baseado em contas: identifique empresas e cargos específicos para executar campanhas hiperpersonalizadas alinhadas com a lista de metas da sua equipe de vendas.

Autoridade da marca: patrocine conteúdos dos seus executivos para estabelecer patrocine conteúdos dos seus executivos para estabelecer liderança intelectual e visibilidade junto dos principais decisores do seu setor.

Segmentação precisa: segmente por cargo, setor, tamanho da empresa e antiguidade; esses são filtros que simplesmente não existem em outras plataformas sociais.

Recrutamento: encontre candidatos passivos que já estão engajados em suas redes profissionais sem depender apenas de anúncios em sites de emprego.

Redirecionamento de clientes potenciais interessados: reengaje as pessoas que visitaram seu site ou interagiram com seu conteúdo, pois elas já estão mais adiantadas no funil de vendas.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados usa três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O Brain MAX reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre janelas, chega de caos — apenas produtividade centralizada e integrada.

Tipos de anúncios do LinkedIn

Os anúncios do LinkedIn levam a um aumento de 33% na intenção de compra das marcas. A plataforma oferece vários formatos de anúncios, cada um projetado para diferentes objetivos de campanha e estágios da jornada do comprador.

Veja mais detalhes sobre esses tipos. 👀

Anúncios patrocinados do LinkedIn

O conteúdo patrocinado aparece diretamente nos feeds dos usuários e se integra perfeitamente às publicações orgânicas. Esse é o formato mais versátil do LinkedIn, compatível com anúncios em imagem, vídeo, carrossel, documento e evento. O posicionamento nativo significa que os usuários veem sua mensagem em sua experiência natural de rolagem, tornando-a menos intrusiva do que os banners publicitários.

Os tipos de anúncios patrocinados no LinkedIn incluem:

Os anúncios com uma única imagem funcionam melhor para lançamentos de produtos ou anúncios rápidos com imagens fortes.

Os anúncios em vídeo capturam a atenção mais rapidamente e geram taxas de engajamento mais altas do que o conteúdo estático.

Os anúncios de documentos permitem que os usuários visualizem white papers e estudos de caso sem sair do LinkedIn.

Os anúncios de eventos promovem conferências virtuais e presenciais, além de impulsionar as inscrições diretamente da plataforma.

Os anúncios em carrossel destacam vários produtos ou ideias em cartões deslizáveis dentro de uma unidade de anúncio.

Os anúncios de líderes de opinião amplificam as publicações de executivos, fundadores ou funcionários diretamente no feed.

Os anúncios de TV conectada (CTV) exibem vídeos em tela cheia em plataformas de streaming premium usando a segmentação do LinkedIn.

Os anúncios de artigo promovem conteúdo longo diretamente no feed para um engajamento mais profundo.

Os anúncios em boletins informativos ajudam a aumentar as listas de assinantes, apresentando conteúdo especializado recorrente.

Os anúncios de emprego apresentam vagas em aberto a candidatos qualificados com base em dados de perfil em tempo real.

Anúncios em vídeo no LinkedIn

🔍 Você sabia? Pesquisas sobre a irritação causada pelos anúncios digitais mostraram que um maior valor percebido dos anúncios (relevância, entretenimento) leva a melhores atitudes dos consumidores e intenções de compra, enquanto a irritação os enfraquece. Isso ressalta a necessidade de anúncios que agreguem valor e não interrompam.

Mensagens patrocinadas nas mensagens diretas do LinkedIn

Os anúncios de conversa e mensagem entregam mensagens patrocinadas individuais diretamente na caixa de entrada do LinkedIn do usuário, criando um ponto de contato personalizado. Os anúncios de conversa vão além, permitindo que os usuários escolham seu próprio caminho por meio de opções ramificadas, possibilitando a autoqualificação com base em seus interesses.

Esses anúncios do LinkedIn ajudam você a:

Compartilhe ofertas com prazo limitado ou convites para eventos que exijam ação imediata.

Alcance clientes em potencial em um espaço menos concorrido do que os posicionamentos baseados em feed.

Reduza o atrito permitindo que os usuários selecionem opções relevantes antecipadamente.

Crie uma sensação de exclusividade em comparação com os anúncios de feed público.

📖 Leia também: Um guia para construir sua marca pessoal no LinkedIn

Anúncios de texto

Anúncios de texto na sua página inicial do LinkedIn

Os anúncios de texto são unidades compactas e clicáveis que aparecem na barra lateral direita ou no banner superior em computadores. Esses anúncios de formato pequeno são cobrados por clique ou por impressão e funcionam bem em conjunto com campanhas de conteúdo patrocinado maiores.

Razões para incluir anúncios de texto em sua combinação:

Eficaz para testar mensagens antes de investir seu orçamento em formatos maiores.

A colocação no lado direito reduz a cegueira publicitária, uma vez que os anúncios ficam fora do feed de conteúdo principal.

Os CPCs mais baixos tornam-nos adequados para campanhas com orçamentos limitados ou para retargeting.

Requisitos criativos mínimos significam configuração e iteração mais rápidas.

🧠 Curiosidade: os formatos de vídeo e a personalização baseada em IA aumentam significativamente o engajamento, a conversão, o reconhecimento da marca e a fidelidade em comparação com formatos de anúncios mais estáticos.

Anúncios dinâmicos

via LinkedIn

Os anúncios dinâmicos extraem automaticamente informações do perfil do usuário no LinkedIn, como nome e foto, para criar criativos personalizados e atraentes. Os anúncios para seguidores promovem especificamente sua página do LinkedIn com esse elemento de personalização.

Principais vantagens dessa abordagem de personalização:

A personalização do perfil aumenta significativamente as taxas de cliques em comparação com anúncios genéricos.

Os anúncios para seguidores aumentam seu público e fazem com que os seguidores da página se sintam individualmente direcionados.

Aumento mínimo da criatividade, pois a personalização ocorre automaticamente

Particularmente eficaz para redirecionar visitantes do site ou públicos semelhantes.

⚡️ Arquivo de modelos: Fortaleça seu fluxo de trabalho de anúncios no LinkedIn com o Modelo Avançado de Mídias Sociais. Ele ajuda você a planejar todos os recursos de anúncios do LinkedIn dentro de um fluxo de produção claro que rastreia o texto, o design, a segmentação e as aprovações.

Formulários de geração de leads

via LinkedIn

Os formulários de geração de leads são incorporados diretamente nos anúncios patrocinados e permitem que os usuários enviem suas informações sem sair do LinkedIn. O formulário é preenchido automaticamente com os dados do perfil do LinkedIn, incluindo nome, e-mail, empresa e cargo, reduzindo drasticamente o esforço necessário para concluir a conversão. Você pode personalizar os campos exibidos e adicionar perguntas específicas para as necessidades da sua empresa.

Por que os formulários de geração de leads superam as páginas de destino externas:

Tempo de carregamento da página zero, uma vez que os formulários existem dentro do próprio anúncio, reduzindo o abandono.

Inscrições qualificadas, pois as informações do perfil do LinkedIn são normalmente precisas e verificadas.

Captura imediata de dados sem depender dos usuários para preencher formulários em seu site

🧠 Curiosidade: O termo UTM (para rastreamento em anúncios digitais: Urchin Tracking Module) vem da ferramenta desenvolvida pela Urchin Software Corporation, que foi posteriormente adquirida pelo Google em 2005. Essa tecnologia de rastreamento continua viva no Google Analytics até hoje.

Conjuntos de anúncios acelerados vs. clássicos no LinkedIn

Ao configurar uma campanha no LinkedIn, você tem duas maneiras de veicular seus anúncios: Acelerado e Clássico.

O Accelerate usa automação para otimizar sua segmentação, lances e combinações criativas, enquanto o Classic mantém tudo manual para que você mesmo possa controlar todas as configurações. A tabela abaixo destaca como eles diferem e quando cada um faz sentido usar. 📝

Recurso Acelere Clássico O que é Configuração de anúncios com otimização automática e tecnologia de IA Configuração manual de anúncios com controle total Ideal para Otimização e escala rápidas Segmentação precisa e testes personalizados Como funciona Testa e ajusta automaticamente a segmentação, a criatividade e os lances. Você mesmo define e gerencia todos os parâmetros. Nível de controle Baixo controle manual Alto controle manual Quando escolher Você quer eficiência sem microgerenciamento Você precisa de segmentação rigorosa ou experimentos estruturados

🧠 Curiosidade: A taxa média de resposta a e-mails frios é de cerca de 5,1%, enquanto as mensagens do LinkedIn têm uma taxa de resposta de 10,3%, o que significa que o alcance no LinkedIn obtém o dobro das respostas em comparação com o e-mail tradicional.

Como criar uma campanha publicitária no LinkedIn (passo a passo)

Aqui está um guia de anúncios do LinkedIn para configurar, ajustar e lançar uma campanha que alcance os profissionais certos com a mensagem certa. 💬

Etapa 1: acesse o Gerenciador de campanhas e configure sua conta de anúncios

Comece visitando LinkedIn.com/ads ou selecionando Anunciar na barra de navegação superior do seu perfil do LinkedIn.

Você precisará de uma página ativa da empresa no LinkedIn para continuar. Se sua organização não tiver uma, crie-a primeiro preenchendo as informações básicas da empresa, enviando um logotipo e adicionando uma descrição da empresa.

Quando estiver no Gerenciador de campanhas, clique em “Criar” para iniciar o processo de configuração.

Configure o Gerenciador de Campanhas do LinkedIn

Você será solicitado a nomear sua conta de anúncios, selecionar sua moeda e adicionar um método de pagamento. É aqui também que você designa qual página da empresa exibirá os anúncios e estabelece o acesso da equipe para colegas que precisam ajudar a gerenciar as campanhas.

Dê um nome à sua campanha

💡 Dica profissional: dê ao seu grupo de campanhas um nome descritivo que reflita seu objetivo geral de negócios. Em seguida, crie um nome específico para a campanha dentro desse grupo que descreva a abordagem de segmentação ou mensagem.

Etapa 2: escolha o objetivo da sua campanha

O objetivo da sua campanha determina os formatos de anúncio que você pode usar, como o LinkedIn otimiza seus anúncios e quais opções de lances estão disponíveis.

Escolha seu objetivo

O LinkedIn oferece objetivos como Conscientização (construir o reconhecimento da marca entre seu público-alvo), Consideração (impulsionar o engajamento e as visitas ao site) e Conversão (capturar leads ou vendas).

Pense cuidadosamente sobre qual ação você deseja que os profissionais realizem após verem seu anúncio. Portanto, se:

Você deseja aumentar a visibilidade, concentrar-se nas impressões e alcançar os membros do seu público-alvo.

Você está executando uma campanha de geração de leads? Priorize formulários e acompanhamento de conversões para medir os clientes potenciais qualificados.

⚡️ Arquivo de modelos: organize sua campanha publicitária no LinkedIn com o modelo de plano de campanha do ClickUp. Com esse modelo, você pode traçar sua estratégia no LinkedIn com objetivos, orçamentos, funções e pontos de verificação importantes definidos.

Etapa 3: crie e refine seu público-alvo com precisão

A capacidade de segmentação do LinkedIn é um dos seus maiores pontos fortes. Você pode restringir seu público por cargo, função, setor, nome da empresa, tamanho da empresa, nível de senioridade, habilidades e interesses profissionais.

Especifique seu público-alvo

Comece identificando quem é o seu perfil de cliente ideal (ICP) de marketing.

Você está tentando alcançar diretores de marketing em empresas de tecnologia com 500 a 5.000 funcionários? Você está segmentando líderes de RH no setor de varejo? Combine vários critérios de segmentação para obter resultados cada vez mais específicos.

Você também pode criar públicos-alvo correspondentes carregando uma lista de clientes existentes para encontrar profissionais semelhantes ou redirecionando pessoas que visitaram seu site.

A maioria das campanhas tem melhor desempenho com um público entre 100.000 e 1 milhão de pessoas para formatos de Conteúdo Patrocinado. Se for muito pequeno, você não alcançará pessoas suficientes. Se for muito grande, sua mensagem se tornará menos relevante.

Sua estratégia de segmentação de público deve incluir:

Cargos principais que os tomadores de decisão ocupam em seu setor-alvo

Parâmetros de tamanho da empresa que correspondem ao seu perfil de cliente típico

Segmentação geográfica, se você atende apenas regiões ou países específicos

Exclusões para remover clientes potenciais improváveis de conversão ou que já são seus clientes

Públicos-alvo correspondentes usando seus próprios dados de clientes para maior relevância

🔍 Você sabia? Uma pesquisa que abrangeu 575 marcas ao longo de cinco anos (gastos com publicidade ≈ US$ 264 bilhões) descobriu que os anúncios digitais aumentaram o valor percebido das marcas, embora tenham tido menos impacto na qualidade percebida ou na satisfação em comparação com a publicidade tradicional.

Etapa 4: selecione o formato do seu anúncio no LinkedIn

O formato escolhido determina como o público-alvo percebe sua mensagem.

Escolha um tipo de anúncio do LinkedIn que se alinhe

Considere quais recursos criativos você tem disponíveis. Se você tiver apenas uma imagem forte, o Conteúdo Patrocinado com uma única imagem é apropriado. Se você quiser mostrar vários produtos ou orientar alguém em um processo, use os Anúncios Carrossel. Combine seu formato com seu objetivo e com a história que você deseja contar.

Fatores de seleção de formato a serem avaliados:

Alinhamento de objetivos para garantir que o formato apoie a meta da sua campanha

Recursos criativos disponíveis para criar o anúncio corretamente

Preferências de dispositivos do público e onde eles consomem conteúdo

Dados históricos de desempenho, se você já exibiu anúncios anteriormente

Complexidade da história e se você precisa de uma imagem ou vários elementos

🧠 Curiosidade: O primeiro banner publicitário da web foi veiculado em 27 de outubro de 1994, pelo HotWired (braço online da revista Wired ). Era um anúncio gráfico simples da AT&T que perguntava: “Você já clicou com o mouse aqui? Você vai clicar”.

Etapa 5: defina seu orçamento, estratégia de lances e cronograma da campanha

Aproveite ao máximo seu orçamento para anúncios

Você pode definir um orçamento no nível do grupo de campanhas para otimização da plataforma ou no nível da campanha individual para um controle mais rigoroso. Escolha sua estratégia de lances com cuidado:

A opção Entrega máxima permite que o LinkedIn otimize automaticamente para obter os melhores resultados para o seu orçamento.

O Limite de Custo permite que você defina um custo-alvo por resultado, para que o LinkedIn trabalhe para permanecer abaixo desse número.

O lance manual permite que você controle os valores dos lances.

A maioria dos anunciantes iniciantes deve usar a opção “Entrega máxima” para simplificar e se beneficiar da otimização de IA do LinkedIn. Defina um orçamento diário que não exceda seus recursos, um orçamento total para a campanha como limite de gastos e selecione as datas de início e término. Você pode pausar as campanhas a qualquer momento ou prolongá-las se estiverem tendo um bom desempenho.

Etapa 6: crie anúncios criativos atraentes

Agora, crie o anúncio criativo que será exibido ao seu público.

Chame a atenção do público com sua criatividade publicitária

Dependendo do formato, você carregará imagens, escreverá títulos, adicionará textos descritivos e incluirá um botão de call to action (CTA).

O LinkedIn recomenda criar de 4 a 5 variações de anúncios em uma única campanha, permitindo que a plataforma teste e identifique qual criativo tem melhor repercussão. Certifique-se de que as imagens atendam aos requisitos técnicos: no mínimo 100×100 pixels, salvas como .jpg ou .png e com tamanho de arquivo inferior a 2 MB.

Sua estratégia criativa deve abordar:

Títulos que comunicam imediatamente o valor ou benefício

Texto do anúncio que aborda os pontos fracos ou as aspirações específicas do seu público

Imagens profissionais e relevantes para o seu público-alvo

Botões CTA alinhados com o objetivo da sua campanha

Várias variações criativas testadas simultaneamente para comparação de desempenho

🚀 Vantagem do ClickUp: Não é mais necessário alternar entre o ChatGPT para textos, o Midjourney para imagens e ferramentas de design para layout. O ClickUp Brain combina redação por IA + geração de imagens em seu espaço de trabalho para que sua equipe de marketing possa trabalhar mais rápido e manter o foco sem a dispersão da IA. Experimente esta sugestão: Escreva três versões do texto do anúncio do LinkedIn promovendo nosso novo curso de gerenciamento de projetos para diretores de marketing. Mantenha o tom profissional, mas acessível, com foco em economizar tempo e reduzir o caos na equipe. Peça ao ClickUp Brain para escrever o texto do anúncio para você Em seguida, crie uma imagem principal limpa e moderna, mostrando um profissional de marketing confiante trabalhando em uma mesa elegante, com vários painéis de projetos organizados visíveis em sua tela — estética minimalista e brilhante, com tons de azul e branco. Lance uma campanha publicitária no LinkedIn com o apoio da ClickUp Brain

Etapa 7: instale o acompanhamento de conversões (opcional)

Se você rastrear apenas cliques e impressões, perderá a visão completa do que seus anúncios realmente geram.

Acompanhe as conversões com os anúncios do LinkedIn

Instale a LinkedIn Insight Tag no seu site para acompanhar quando alguém do seu anúncio realiza ações valiosas, como preencher um formulário, baixar um recurso ou fazer uma compra. Esse rastreamento baseado em pixels conecta seus gastos com publicidade aos resultados reais do negócio, proporcionando clareza sobre o retorno sobre o investimento.

Você pode criar eventos de conversão para diferentes ações que as pessoas realizam em seu site. Por exemplo, você pode rastrear envios de formulários separadamente das compras concluídas. Esses dados se tornam inestimáveis para otimizar campanhas e demonstrar o valor da publicidade para as partes interessadas.

💡 Dica profissional: antes de lançar, faça uma revisão completa de todos os elementos para garantir que tudo esteja pronto. Você deve: Verifique se o seu objetivo corresponde à meta da sua empresa.

Confirme se sua segmentação de público é específica o suficiente para ser relevante, mas ampla o suficiente para alcançar um número suficiente de pessoas.

Verifique se o seu criativo é atraente e atende às especificações técnicas. Conclua as verificações finais e envie seu anúncio para revisão O LinkedIn realiza um processo de revisão, normalmente concluído em 24 horas, para garantir que tudo esteja em conformidade com as políticas da plataforma antes de ser publicado.

Medindo o sucesso dos anúncios no LinkedIn

A maioria dos anunciantes do LinkedIn se preocupa excessivamente com as impressões, ignorando as métricas que prevêem a rentabilidade. Você precisa medir o que gera conversões, não apenas o que é visto.

Acompanhe estas métricas:

Taxa de cliques (CTR): compare sua CTR com campanhas anteriores e com seus concorrentes do setor. Uma CTR estagnada ou em declínio indica que sua criatividade ou segmentação precisam ser atualizadas.

Custo por clique (CPC): acompanhe esse indicador de forma consistente em todas as campanhas para identificar quais segmentos de público ou formatos de anúncio são mais econômicos para o seu negócio.

Conversões: acompanhe apenas ações com valor comercial. Os envios de formulários que sua equipe de vendas ignora são inúteis. Defina o que conversão realmente significa para sua meta.

Qualidade dos leads: avalie os leads com base em critérios de adequação antes de comemorar os números de conversão. Um grande volume de leads não qualificados desperdiça recursos e distorce seus dados de desempenho.

Retorno sobre o investimento (ROI): trabalhe retroativamente a partir do valor da vida útil do cliente para definir metas realistas de custo de aquisição. Isso determina se seus gastos com publicidade são sustentáveis a longo prazo.

🚀 Vantagem do ClickUp: Mantenha um ritmo constante de revisão para suas campanhas publicitárias no LinkedIn com as Tarefas Recorrentes no ClickUp. Programe tarefas recorrentes no ClickUp para análises semanais/mensais do desempenho dos anúncios Defina uma tarefa semanal ou quinzenal que traga de volta o foco para suas principais métricas, criativos e desempenho do público, para que você possa detectar mudanças antecipadamente e se ajustar com intencionalidade. Isso mantém seu ciclo de otimização consistente, reduz a correria de última hora e apoia um caminho mais suave para decisões de campanha mais sólidas.

Limitações dos anúncios do LinkedIn

O LinkedIn é poderoso para o marketing B2B, mas não é uma solução universal. Entender onde a plataforma fica aquém ajuda você a alocar o orçamento de forma mais estratégica em todo o seu mix de marketing.

Onde os anúncios do LinkedIn enfrentam restrições reais:

Custos elevados: os CPCs e CPMs são significativamente mais altos do que os de outras plataformas sociais, tornando as campanhas de grande escala para consumidores caras e, muitas vezes, pouco rentáveis.

Limitações do B2C: o foco profissional do LinkedIn o torna ineficaz para alcançar consumidores fora do contexto de trabalho, limitando o alcance de marcas de varejo e estilo de vida.

Público menor: menos usuários ativos do que o Facebook ou o Instagram significa que você está trabalhando com um mercado potencial mais restrito para a maioria das campanhas.

Flexibilidade criativa limitada: a voz da marca deve permanecer profissional e formal, restringindo abordagens criativas divertidas, ousadas ou casuais que ressoam em outros lugares.

Fadiga publicitária: um público menor significa que seus anúncios são exibidos repetidamente para as mesmas pessoas, levando a um desempenho decrescente e à fadiga visual ao longo do tempo.

As ferramentas e modelos certos (como o ClickUp para equipes de marketing!) eliminam o trabalho repetitivo para que você possa dedicar mais tempo à estratégia e ao gerenciamento criativo do fluxo de trabalho.

Aqui está uma rápida visão geral:

Agora, vamos analisá-lo em detalhes.

Quadros brancos integrados para brainstorming em um espaço de trabalho unificado

O brainstorming para anúncios no LinkedIn funciona melhor quando você o estrutura em torno dos pontos fortes da plataforma. Tente dividir seu quadro branco em três colunas: cargos que você está almejando, problemas que essas pessoas têm no trabalho e como sua oferta os resolve.

Mantenha suas conversas sobre estratégia vinculadas ao trabalho com os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp oferecem à sua equipe uma tela visual para mapear ideias de campanha, esboçar conceitos de anúncios e conectar os pontos entre os pontos fracos do público e os ângulos de mensagem.

Você pode arrastar notas, soltar imagens para se inspirar, desenhar ideias de layout e vincular tudo diretamente às tarefas no ClickUp quando estiver pronto para seguir em frente.

Ouça a Lulu Press sobre como usar o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Saiba mais sobre como usar a IA para automatizar tarefas:

Rastreador de criativos de anúncios para manter todos os seus ativos centralizados

Acompanhar as criações de anúncios do LinkedIn pode se tornar complicado rapidamente. Você está testando diferentes imagens, títulos, variações de texto e combinações de público. Depois de algumas semanas, fica difícil lembrar qual combinação foi usada em cada lugar ou o que você aprendeu com isso.

O problema se agrava quando você está colaborando. Alguém lança um novo criativo sem perceber que você já testou essa abordagem. Ou um formato vencedor é esquecido porque ninguém documentou por que ele funcionou.

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe nas campanhas do LinkedIn com o modelo de anúncio do ClickUp.

O modelo de anúncio do ClickUp ajuda nessa tarefa. Ele oferece uma estrutura organizada para gerenciar todas as etapas da sua campanha publicitária no LinkedIn. Por exemplo, você pode:

Orçamento alocado , Link da publicação , Data de lançamento , Plataforma e Público-alvo para mapear cada anúncio. Use os campos personalizados do ClickUp , comopara mapear cada anúncio.

Mova as tarefas para diferentes status, como Nova solicitação , Pesquisa , Implementação , Ativo e Concluído , para que todos saibam em que estágio se encontra um ativo.

Calendário, Por cliente, Orçamento, Anúncios ou Designers, para visibilidade das partes interessadas. Escolha entre as visualizações do ClickUp , comoou, para visibilidade das partes interessadas.

Calendário de conteúdo do LinkedIn para acompanhar a programação

Exibir anúncios no LinkedIn sem conteúdo orgânico para apoiá-los é uma oportunidade perdida. Quando alguém vê seu anúncio e clica na página da sua empresa, o que encontra? Se a última publicação for de dois meses atrás, você perdeu credibilidade antes mesmo de iniciar a conversa.

Um calendário de conteúdo do LinkedIn ajuda você a coordenar os dois. Talvez sua campanha publicitária promova um webinar, então suas publicações orgânicas naquela semana fornecem contexto sobre o mesmo tópico. Ou você está redirecionando pessoas que se envolveram com uma publicação, então precisa saber o que está programado e quando.

Experimente este modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn. 👇

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seus fluxos de trabalho de anúncios consistentes e transparentes com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

Concentre-se no seu cronograma de conteúdo publicitário usando o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

Ele permite que você mapeie todos os recursos do LinkedIn — desde publicações de conscientização até atualizações de geração de leads — em um calendário claro, onde você acompanha o conceito, o rascunho, a revisão e a publicação. Você encontrará campos personalizados para Canal, Público-alvo, Data de publicação e Tipo de conteúdo, facilitando a segmentação do seu conteúdo.

Painel de relatórios com tecnologia de IA e resumos rápidos

Ficar olhando para os relatórios nativos do LinkedIn Campaign Manager não leva você muito longe. Os dados estão lá, mas estão espalhados por guias e intervalos de tempo, dificultando a visualização do quadro completo ou a identificação de tendências.

Um painel de relatórios reúne tudo em uma única visualização. Você pode acompanhar gastos, impressões, cliques e conversões lado a lado. Mais importante ainda, você pode observar como as métricas se comportam ao longo do tempo.

Obtenha resumos e atualizações instantâneas de IA com os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão única do desempenho da sua campanha publicitária no LinkedIn, ao mesmo tempo em que mostram como a equipe está avançando nas tarefas. Você pode acompanhar KPIs como cliques, CPL, CTR, conversões, ritmo de gastos e desempenho do público usando cartões que extraem dados do trabalho que sua equipe atualiza todos os dias.

A carga de trabalho da equipe, o andamento das tarefas, as aprovações e os cronogramas de produção ficam ao lado das métricas da sua campanha, para que você possa ver se atrasos, revisões criativas ou alterações de volume estão afetando os resultados.

Mantenha sua campanha em movimento com propósito usando os cartões de IA nos painéis do ClickUp

Incorpore cartões de IA desenvolvidos pela ClickUp Brain, tais como:

AI StandUp: fornece um resumo rápido das atividades recentes de um membro da equipe.

AI Team StandUp: Mostra o que vários membros da equipe realizaram durante um intervalo de tempo selecionado.

Resumo executivo de IA: destaca a saúde geral e as principais atualizações da sua pasta de campanha ou projeto.

Atualização do projeto de IA: oferece um resumo de alto nível do progresso das tarefas, cronogramas e obstáculos.

AI Brain: permite que você faça perguntas específicas sobre desempenho, atrasos ou prioridades para obter insights instantâneos.

Automações e agentes para manter o trabalho em andamento

Gerenciar anúncios no LinkedIn envolve muitas etapas repetitivas.

Alguém finaliza o criativo e você precisa se lembrar de enviá-lo para aprovação. Uma campanha termina e você precisa gerar o relatório. Nada disso é difícil por si só, mas acompanhar tudo isso consome tempo.

Ative a automação necessária ou personalize regras por meio de IA com base em seus fluxos de trabalho.

O ClickUp Automations e os AI Agents podem lidar com etapas repetitivas no fluxo de trabalho dos seus anúncios no LinkedIn, para que sua equipe possa se concentrar na execução.

Alguns exemplos de automação para experimentar:

Status > Pronto para revisão > Criar automaticamente uma tarefa de aprovação

Segmentação por campo personalizado Atualizado > Atribuir tarefa ao líder da campanha

Status > Aprovado > Alterar status para Pronto para agendar

Status > Ativo > Notificar proprietário da análise

Todas as sextas-feiras > Crie uma tarefa de análise de desempenho

Prioridade atualizada > Ajustar automaticamente a data de vencimento

Os agentes fazem a mesma coisa, mas sem que você precise levantar um dedo. Eles podem atribuir tarefas aos membros da equipe, enviar atualizações, compilar resumos e relatórios e até mesmo responder perguntas por você. Veja como. 👇🏼

Produtividade com prioridade para voz com um aplicativo de desktop independente

O ClickUp Brain MAX funciona como um companheiro de IA para desktop que extrai contexto de suas tarefas, documentos e aplicativos conectados, para que você obtenha respostas baseadas no trabalho real da sua campanha.

Você pode pesquisar rascunhos de anúncios, encontrar notas de desempenho anteriores, obter detalhes de segmentação ou exibir as métricas mais recentes do LinkedIn a partir do seu espaço de trabalho sem precisar alternar entre guias. Ele também oferece suporte a vários modelos de IA, para que você possa criar variações de texto, limpar descrições de público ou transformar ideias dispersas em etapas acionáveis, sem sair do seu fluxo de trabalho.

Trabalhe quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Talk to Text no ClickUp O Brain MAX permite que você fale seus pensamentos e os converta diretamente em texto para tarefas, notas ou mensagens.

Ele reconhece @menções e links, oferece suporte a vocabulário personalizado para que os termos do seu setor e os nomes das campanhas sejam compreendidos e funciona em vários aplicativos, o que significa que você pode capturar uma ideia de otimização completa enquanto consulta o Gerenciador de Campanhas do LinkedIn e, em seguida, inseri-la diretamente na tarefa que precisa de uma atualização.

Ele elimina o atrito de digitar durante ciclos de revisão movimentados, mantém seu raciocínio ininterrupto e proporciona à sua equipe transferências mais claras e rápidas quando as decisões precisam ser tomadas.

Melhores práticas para anúncios no LinkedIn

Experimente estas práticas recomendadas para melhorar seus anúncios no LinkedIn. 📈

Pare de tratar o LinkedIn como o Facebook com cargos profissionais

O maior erro que os profissionais de marketing cometem é usar a mesma estratégia que utilizam em outras plataformas.

Os usuários do LinkedIn estão em um estado mental diferente. Eles não estão navegando para relaxar. Eles estão procurando por valor profissional entre uma reunião e outra. Sua criatividade tem talvez dois segundos para sinalizar relevância antes que eles sigam em frente.

Isso significa liderar com especificidade. Problemas genéricos são ignorados. Mas mencione algo que pareça uma conversa que eles tiveram na última terça-feira e você terá a atenção deles.

🔍 Você sabia? Experimentos de campo sobre sinais sociais em publicidade social mostraram que adicionar informações de afiliação a colegas (por exemplo, “Seu amigo gosta desta marca”) aumentou significativamente os cliques em anúncios e a formação de conexões, especialmente quando o colega era um vínculo forte.

Adapte sua oferta ao nível de conscientização

Públicos frios não querem demonstrações. Eles mal sabem quem você é. Forçar uma conversa de vendas muito cedo desperdiça orçamento e afasta clientes em potencial antes que eles estejam prontos.

Pense em etapas:

Públicos desconhecidos precisam de conteúdo educativo que estabeleça credibilidade.

Públicos conscientes dos problemas respondem a estruturas ou perspectivas que reformulam seus desafios.

Públicos interessados em soluções querem provas: estudos de caso, comparações, detalhes

Somente pessoas que estão avaliando ativamente merecem solicitar uma demonstração.

A maioria das contas de anúncios do LinkedIn tem uma oferta em execução para todos. Isso é desperdiçar dinheiro.

Deixe seus anúncios respirarem antes de tomar decisões

A tentação de verificar o desempenho a cada hora é real, mas o algoritmo do LinkedIn precisa de tempo para otimizar. Fazer alterações após um ou dois dias de dados leva a conclusões erradas. Uma campanha que parece um fracasso na terça-feira pode encontrar seu equilíbrio na sexta-feira, quando o sistema aprender quem está se engajando.

Dê aos novos criativos pelo menos uma semana e alguns milhares de impressões antes de avaliá-los. Caso contrário, você estará reagindo ao ruído, não ao sinal.

Use exclusões de forma tão agressiva quanto a segmentação.

A maioria dos anunciantes concentra-se em quem deseja alcançar e esquece-se de quem deseja evitar. Excluir clientes atuais, concorrentes, candidatos a emprego e setores não qualificados afina drasticamente o seu público.

Analise regularmente os dados da sua campanha para identificar padrões.

Se um determinado segmento clica, mas nunca converte, exclua-o. Exclusões rigorosas significam que seu orçamento alcança pessoas que podem comprar.

Programe as campanhas de acordo com os ciclos de compra

As compras B2B seguem ritmos vinculados a orçamentos, trimestres e épocas de planejamento.

Anunciar uma solução de alto custo em dezembro, quando os orçamentos estão congelados, é um desperdício de dinheiro. Intensificar as ações no primeiro trimestre, quando os novos orçamentos são liberados, faz com que cada real renda mais.

Saiba quando seus clientes normalmente avaliam e compram. Ajuste o calendário da sua campanha para corresponder: gastos mais intensos durante períodos de compras ativos, manutenção mais leve durante períodos mais calmos.

Melhore suas campanhas publicitárias no LinkedIn com o ClickUp

Os anúncios do LinkedIn podem parecer caóticos quando cada etapa leva você em uma direção diferente. Você planeja a criatividade em um lugar, acompanha o desempenho em outro e lembra sua equipe sobre as revisões em outra ferramenta. No entanto, depois de superar a curva de aprendizado, todo o processo começa a parecer um ritmo que você controla.

O ClickUp ajuda você a manter esse ritmo.

Você molda os conceitos da campanha nos quadros brancos do ClickUp, monitora as tendências de desempenho por meio dos painéis do ClickUp e cuida das tarefas repetitivas com as automações.

E quando chegar a hora de criar anúncios, você poderá agir ainda mais rápido. O ClickUp Brain redige o texto do seu anúncio, cria variações, aprimora os títulos e ajuda você a adaptar a mensagem para cada segmento de público. Em seguida, você usa o ClickUp Brain MAX para gerar visuais de anúncios limpos e alinhados à marca diretamente no seu espaço de trabalho. Até mesmo suas ideias rápidas vão parar no lugar certo com o Talk to Text, para que nada seja perdido durante os ciclos de revisão.

Tudo permanece conectado, o que significa que cada campanha é executada com mais clareza, consistência e confiança.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

Os anúncios do LinkedIn geralmente funcionam em um modelo CPC ou CPM. Os custos variam de acordo com o público e a concorrência, mas a maioria das campanhas fica na faixa de US$ 5 a US$ 12 por clique ou um CPM comparável. Segmentos altamente direcionados geralmente custam mais.

Os formulários de geração de leads funcionam melhor para capturar leads, pois os usuários enviam detalhes sem sair do LinkedIn. O conteúdo patrocinado também tem um bom desempenho quando combinado com uma oferta forte ou um recurso restrito.

Sim. As pequenas empresas podem realizar campanhas focadas e de baixo orçamento, direcionando-se a públicos-alvo restritos e utilizando objetivos simples, como visitas ao site ou geração de leads. Os mínimos do LinkedIn são viáveis para testes controlados.

As conversões são rastreadas por meio da LinkedIn Insight Tag instalada em seu site. Ela captura ações como preenchimento de formulários, inscrições e downloads para medir a eficácia da campanha.

O ClickUp ajuda a organizar tarefas, aprovações, ativos e cronogramas da campanha. As equipes usam as Prioridades de Tarefas, os Status de Tarefas Personalizados e os Documentos do ClickUp para otimizar o planejamento, monitorar a execução e manter as notas de desempenho alinhadas entre as campanhas.