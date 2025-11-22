Modelos de kits de imprensa para criar recursos de marca prontos para a mídia em minutos

Sua marca tem uma história — e seu kit de imprensa garante que ela seja contada da maneira certa, controlando a narrativa.

Mas criar um do zero todas as vezes? Isso é um caminho rápido para o esgotamento. Desde a coleta de recursos até o design de layouts, o processo consome horas que você não tem. A maior parte desse atrito vem da dispersão do trabalho.

É aí que entram os modelos de kits de imprensa. Com os elementos-chave já incorporados, tudo o que você precisa fazer é inserir seus detalhes. É rápido, elegante e profissional, sem precisar começar do zero.

Vamos conferir alguns dos melhores modelos de kits de imprensa eletrônicos para ajudá-lo a apresentar sua marca com confiança (e muito menos estresse).

O que são modelos de kits de imprensa?

Os modelos de kits de imprensa são estruturas pré-concebidas utilizadas para criar uma coleção de informações essenciais, incluindo imagens de alta resolução e recursos para jornalistas e profissionais da mídia, também conhecidos como kits de imprensa.

Esses modelos fornecem uma estrutura para organizar detalhes importantes, recursos visuais e informações de contato sobre uma empresa ou produto.

Veja como esses modelos facilitam o processo de compartilhamento de informações com a mídia:

✅ Contém um slide de capa destacando a marca da empresa✅ Inclui a seção “Sobre nós” com uma breve visão geral da empresa e seus valores fundamentais✅ Exibe produtos/serviços descrevendo claramente a oferta da empresa✅ Oferece comunicados à imprensa apresentando as últimas notícias e eventos da empresa

👀 Curiosidade: O primeiro kit de imprensa conhecido foi criado pela Parker & Lee para uma campanha de relações públicas em 1906, promovendo uma empresa ferroviária.

O que torna um modelo de kit de imprensa bom?

Um bom modelo de kit de imprensa comunica de forma eficaz a história de uma marca aos meios de comunicação, fornecendo informações essenciais e recursos de alta qualidade para a cobertura.

No entanto, o que torna os modelos gratuitos de kits de imprensa realmente atraentes é geralmente o seguinte:

Apresente informações de forma clara e concisa, tornando-as fáceis de entender e assimilar , geralmente em um documento ou site.

Reflete a consistência da marca com cores, fontes e estilo adequados, além de elementos adicionados.

Conte uma história envolvente que destaque o valor da marca, a prova social e os pontos de venda exclusivos.

Inclui imagens de alta qualidade , como fotos profissionais, logotipos e outros recursos de mídia.

Permite uma navegação fácil, permitindo que os jornalistas encontrem rapidamente as informações de que precisam.

Modelos de kits de imprensa em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de kits de imprensa do ClickUp e do Template. Net:

Veja como criar um plano de projeto de alto nível em menos de 30 minutos, desde a definição de metas até a atribuição de tarefas.

Os 14 melhores modelos de kits de imprensa

Aqui está uma lista de 14 modelos de kits de imprensa projetados para ajudá-lo a criar um kit de mídia profissional e bem organizado que apresente de forma eficiente a missão, a história e as principais conquistas da sua empresa.

1. Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça com que sua mensagem se destaque em um cenário midiático concorrido com o modelo de comunicado à imprensa do ClickUp.

Quando se trata de comunicados à imprensa, acertar na narrativa é fundamental para captar a atenção dos jornalistas e do seu público-alvo. O objetivo é contar a história do seu produto de uma forma que cause impacto e se destaque. Mas como garantir que a sua mensagem cause impacto de forma eficaz?

É aí que entra o modelo de comunicado à imprensa do ClickUp. Esse modelo facilita a elaboração de um comunicado à imprensa que destaca o valor único do seu produto ou serviço, com um formato pronto para chamar a atenção.

Este modelo de comunicado à imprensa também incorpora perfeitamente recursos visuais e textos que envolvem tanto a mídia quanto o seu público, aumentando as chances de que seu comunicado à imprensa receba a cobertura que merece.

✨ Ideal para: Startups, profissionais de marketing e criadores que desejam elaborar comunicados de imprensa impactantes de forma rápida e eficaz.

Como o Brain MAX acelera a criação de kits de imprensa Os kits de imprensa ficam prontos mais rapidamente quando você consegue capturar ideias e recursos sem precisar alternar entre ferramentas. O ClickUp Brain MAX ajuda você a reunir atualizações da marca, resumir detalhes do produto e refinar suas mensagens com mais clareza. Com o Talk to Text, você pode falar notas durante entrevistas, sessões de planejamento ou brainstorms e convertê-las instantaneamente em texto limpo para o rascunho do seu kit de imprensa. Isso mantém seu conteúdo preciso e pronto para edição, sem atrasar o processo criativo. Planeje, execute e analise 4 vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

2. Modelo de kit de imprensa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente um portfólio atraente dos seus diferenciais usando o modelo de kit de mídia do ClickUp.

Todos os kits de mídia têm um objetivo comum: comunicar quem você é, o que você oferece e por que trabalhar com você é uma escolha inteligente.

O desafio? Destacar-se em um espaço repleto de vozes que competem pela mesma atenção.

O modelo de kit de mídia ClickUp facilita a criação de um portfólio profissional e sofisticado que destaca suas maiores conquistas e posiciona sua marca para colaboração.

Com algumas personalizações para combinar com a sua história única, você estará pronto para apresentar tudo o que sua empresa conquistou e por que ela é uma oportunidade valiosa para outras pessoas.

✨ Ideal para: Empresas que desejam atrair potenciais parceiros e anunciantes, apresentando os sucessos da sua marca.

💡 Dica profissional: Simplifique a criação de conteúdo mapeando todas as etapas do processo, desde a pesquisa até a publicação.

3. Modelo de lista de mídia ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha tudo sob controle enquanto se concentra em construir relacionamentos duradouros com a mídia usando o modelo de lista de mídia do ClickUp.

A divulgação na mídia está comprometida? Como os profissionais de relações públicas realmente conseguem que seus clientes sejam destaque?

A divulgação na mídia está comprometida? Como os profissionais de relações públicas realmente conseguem que seus clientes sejam destaque?

Um usuário do Reddit perguntou.

Embora o cenário possa parecer dramático, gerenciar a divulgação na mídia pode rapidamente se tornar uma tarefa difícil sem as ferramentas certas. Sem um sistema claro em vigor, acompanhar os contatos, os follow-ups e o progresso da campanha pode ser uma tarefa assustadora.

O modelo ClickUp Media List simplifica a organização e a eficiência. Ele ajuda você a:

Crie uma lista abrangente de contatos para comunicados à imprensa, entrevistas e outras ações de divulgação na mídia.

Acompanhe o status de cada contato (por exemplo, contatado, em andamento, concluído).

Guarde dados essenciais, como informações de contato, tópicos discutidos e notas de acompanhamento.

Por falar em acompanhamento, o ClickUp para equipes de mídia é a ferramenta de que você precisa para garantir que os prazos sejam cumpridos. Com a flexibilidade de gerenciar tudo a partir de uma única plataforma, as equipes permanecem alinhadas, evitam confusões e mantêm todas as peças móveis da sua estratégia de mídia sob controle.

✨ Ideal para: Equipes que desejam organizar seus esforços de divulgação na mídia, garantindo que todos os contatos sejam gerenciados com eficiência.

📖 Leia também: Modelos de anúncios comerciais

4. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que a voz, os recursos visuais e as mensagens da sua marca estejam sempre alinhados com o modelo de diretrizes da marca ClickUp.

Já sentiu que a identidade da sua marca está dispersa por diferentes plataformas, sem uma direção clara? É aí que as coisas podem se tornar complicadas, especialmente quando você precisa manter a consistência em todos os pontos de contato.

O modelo de diretrizes da marca ClickUp está aqui para resolver isso. Este modelo oferece uma maneira simplificada de criar, colaborar e armazenar todos os materiais da sua marca em um só lugar.

Com modelos personalizáveis e atualizações em tempo real, você pode garantir que a voz, os recursos visuais e as mensagens da sua marca permaneçam unificados em todos os canais.

✨ Ideal para: Equipes prontas para criar uma identidade de marca consistente e coesa e mantê-la de forma integrada.

👀 Curiosidade: 93% dos profissionais de relações públicas afirmam ter usado um kit de imprensa em suas campanhas, mostrando como eles são importantes para gerenciar a imagem de alta resolução de uma marca na mídia.

5. Modelo de livro da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a mensagem da sua marca unificada e consistente em todas as plataformas usando o modelo de livro da marca ClickUp.

42% dos consumidores acreditam que os logotipos desempenham um papel fundamental na transmissão da personalidade de uma marca.

No entanto, sua marca é mais do que apenas um logotipo ou slogan. É a aparência, a sensação e a personalidade geral da sua empresa.

O modelo ClickUp Brand Book ajuda você a definir e manter uma identidade de marca consistente em todos os canais. Ele fornece a estrutura necessária para organizar as diretrizes da sua marca, incluindo logotipos, fontes, cores e mensagens.

Ao usar este modelo, você pode acompanhar facilmente o desenvolvimento do conteúdo da sua marca e garantir que cada peça de material de marketing reflita a identidade única da sua empresa.

✨ Ideal para: Equipes que desejam criar uma identidade de marca coesa e profissional que permaneça consistente em todos os materiais e canais de marketing.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa manifestaram interesse em usar IA para organizar suas vidas, incluindo o gerenciamento de calendários, tarefas e lembretes. Além disso, 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para que a IA faça seu trabalho de forma eficaz, ela precisa entender as prioridades das tarefas, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. Enquanto a maioria das ferramentas cobre uma ou duas dessas etapas, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar cinco ou mais aplicativos em uma única plataforma! Com o agendamento alimentado por IA, você pode facilmente alocar tarefas e reuniões para horários disponíveis com base nos níveis de prioridade. Além disso, você pode configurar regras de automação personalizadas com o ClickUp Brain para automatizar tarefas rotineiras — adeus ao trabalho pesado!

6. Modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe em torno de uma missão unificada usando o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp.

Você já tentou fazer com que um grupo de mentes criativas chegasse a um acordo sobre como uma marca deve soar? Não é fácil.

É essencial que todos estejam de acordo para estabelecer uma identidade de marca robusta. O segredo é ter uma ferramenta que alinhe toda a sua equipe e a mantenha alinhada.

É aí que entra o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp. Ele foi projetado para manter todos — de designers a profissionais de marketing — no mesmo caminho.

O modelo permite que você planeje e acompanhe o progresso de várias campanhas simultaneamente. Ele reúne todas as ferramentas necessárias para estratégias eficazes de gerenciamento de marca em um só lugar, tornando seu trabalho mais eficiente.

✨ Ideal para: gerentes e equipes de marca que buscam um planejamento e execução fáceis de campanhas, mantendo a consistência da marca em todas as estratégias de comunicação de marketing.

📖 Leia também: Exemplos de kits de marca para inspirar a criação do seu

7. Modelo de guia de estilo da marca ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu estilo consistente em todas as suas comunicações com o modelo de guia de estilo da marca ClickUp.

Este é o maior desafio da criação de conteúdo: você quer que todas as mensagens, desde e-mails até publicações em plataformas de mídia social, reflitam a personalidade e os valores da sua marca, mas ainda assim se destaquem individualmente.

Com o modelo de guia de estilo da marca ClickUp, você pode definir rapidamente diretrizes claras para o tom, os recursos visuais e as mensagens da sua marca.

Em apenas alguns segundos, você terá a base necessária para manter uma identidade de marca unificada em todos os lugares importantes com este modelo de guia de estilo. Dessa forma, você pode criar conteúdos diversificados, mantendo-se fiel à sua visão.

✨ Ideal para: Equipes que desejam criar uma identidade de marca consistente e profissional.

💡 Dica profissional: Quer garantir que seus anúncios alcancem o público certo no momento certo? Aprenda a elaborar um plano de mídia que gere resultados.

8. Modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tudo o que você precisa para lançar um produto em um só lugar com o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp.

Você tem o produto; e agora? Divulgá-lo para as pessoas certas, no momento certo, é um desafio totalmente diferente.

Uma estratégia sólida de entrada no mercado pode ser a diferença entre um lançamento de produto que fracassa e outro que decola. Aqui está um guia sobre como elaborar uma estratégia de entrada no mercado que alcance o equilíbrio certo.

O modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp foi criado para simplificar o processo. Com ele, você pode avaliar rapidamente as necessidades do mercado, refinar seu posicionamento e alinhar sua equipe em torno das principais estratégias de preços e distribuição — sem mais alternar entre planilhas ou notas desconexas.

✨ Ideal para: Equipes que estão lançando novos produtos e precisam de um roteiro claro e estruturado.

👀 Curiosidade: os estúdios de cinema costumam criar kits de imprensa elaborados, com não apenas informações, mas também fotos dos bastidores, entrevistas com o diretor e até mesmo amostras da trilha sonora do filme!

9. Modelo de guia de estilo do logotipo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de que o logotipo da sua marca seja usado de forma consistente com o modelo de guia de estilo de logotipo da ClickUp.

Pense na última vez que viu o logotipo de uma marca usado incorretamente — talvez as cores estivessem erradas, o espaçamento estivesse incorreto ou ele estivesse distorcido a ponto de ficar irreconhecível. É algo que desmotiva instantaneamente, certo?

Imagine seu logotipo aparecendo de maneiras inesperadas em milhares de pontos de contato.

É por isso que ter um guia de estilo de logotipo sólido é crucial. O modelo de guia de estilo de logotipo do ClickUp garante que seu logotipo permaneça consistente e reconhecível em todas as aplicações. De valores de cores a espaçamento adequado, você pode definir exatamente como seu logotipo deve ser usado e compartilhar esse guia com parceiros e fornecedores para garantir que ele seja aplicado corretamente todas as vezes.

✨ Ideal para: Equipes que desejam proteger a integridade de sua marca, seja em mídia impressa, digital ou em plataformas de parceiros.

💡 Dica profissional: Sem uma direção clara, mesmo os melhores esforços podem falhar.

10. Modelo de lista de verificação para publicidade de kits de imprensa da Template. Net

Ao preparar um kit de imprensa, é fácil ignorar detalhes pequenos, mas críticos, que podem afetar significativamente o alcance da sua mídia.

Por exemplo, imagine enviar um kit de imprensa com informações de contato desatualizadas ou sem imagens de alta qualidade dos seus produtos — ambos podem rapidamente transformar o interesse potencial da mídia em oportunidades perdidas.

O modelo de lista de verificação para publicidade do kit de imprensa da Template. Net permite que você faça cada passo com total confiança. Desde definir o objetivo principal do seu kit de imprensa até realizar uma revisão final com as partes interessadas, este modelo ajuda você a se manter organizado e focado em cada etapa do processo.

✨ Ideal para: Equipes que precisam de um guia passo a passo confiável para garantir que seu kit de imprensa inclua fichas técnicas e esteja pronto para distribuição à mídia.

💡 Dica profissional: Escolher o software de gerenciamento de marca certo é fundamental para acompanhar o desempenho da sua marca e otimizar estratégias.

11. Modelo de kit de imprensa profissional da Template. Net

Um kit de imprensa pouco claro ou com detalhes importantes em falta pode fazer mais mal do que bem. Em vez de despertar interesse e credibilidade, pode confundir os meios de comunicação e potenciais parceiros, levando à perda de oportunidades ou mesmo de negócios.

O modelo de kit de imprensa profissional da Template. Net garante que isso não aconteça. Ele ajuda você a organizar todos os detalhes importantes, como a missão da sua empresa, marcos importantes e informações de contato, em um formato claro e fácil de navegar.

✨ Ideal para: Empresas que desejam criar um kit de imprensa profissional e fácil de ler.

12. Modelo de kit de imprensa da empresa por Template. Net

Quando você apresenta sua empresa a potenciais parceiros, veículos de comunicação ou investidores, a última coisa que você quer é causar uma má primeira impressão.

Pequenos detalhes, como biografias de executivos ausentes ou marcos da empresa desatualizados, podem fazer com que as pessoas questionem sua credibilidade.

O modelo de kit de imprensa da empresa da Template. Net organiza tudo, desde a missão e os principais marcos da sua empresa até as biografias da equipe executiva e informações de contato da mídia, tudo em um modelo fácil de usar.

✨ Ideal para: Empresas que desejam uma maneira simples e confiável de criar um kit de imprensa que comunique claramente a história da sua empresa.

📖 Leia também: Exemplos de diretrizes de marca para ajudar a criar uma marca inspiradora

13. Modelo de kit de imprensa para influenciadores da Template. Net

Embora o conteúdo seja o ponto central do seu trabalho, uma grande parte da sua função como influenciador é construir conexões reais com o seu público e provar constantemente o seu valor para as marcas.

No entanto, quando se trata de se apresentar para novas colaborações, organizar todos os detalhes certos — como dados demográficos do seu público, estatísticas de engajamento e parcerias anteriores da marca — pode ser um desafio.

O modelo de kit de imprensa para influenciadores da Template. Net tira esse peso dos seus ombros. Este modelo oferece um layout limpo e profissional que destaca seu alcance, insights do público e trabalhos anteriores, permitindo que as marcas compreendam rapidamente sua proposta de valor.

✨ Ideal para: Influenciadores que procuram uma maneira simples e eficaz de apresentar seu impacto e atrair novas colaborações com marcas com um kit de imprensa profissional.

💡 Dica profissional: Está com dificuldades para gerenciar todos os aspectos da sua estratégia de marketing, especialmente quando se trata de entrar em contato com blogueiros?

14. Modelo de kit de imprensa para filmes da Template. Net

Luzes, câmera, ação! Quando você está se preparando para lançar um filme, seu kit de imprensa é o herói nos bastidores que dá ao seu filme a atenção que ele merece.

O modelo de kit de imprensa para filmes da Template. Net elimina o trabalho de criar o kit de imprensa perfeito. Este modelo foi projetado para manter tudo, desde o título do seu filme até o elenco repleto de estrelas, datas de lançamento e informações de contato, organizado em um pacote profissional e fácil de compartilhar.

Quer esteja a apresentar a sua proposta a distribuidores ou a partilhar o seu filme com os meios de comunicação, este modelo garante que todos os detalhes essenciais, incluindo links, se destacam.

✨ Ideal para: Cineastas e estúdios que desejam apresentar os principais detalhes de seus filmes em um formato profissional e organizado.

Não se preocupe com o kit de imprensa com o ClickUp

As primeiras impressões são muito importantes em relações públicas, e um kit de imprensa bem elaborado coloca sua marca na melhor posição. Se você deseja mais cobertura da imprensa ou parcerias mais sólidas, a consistência em todos os ativos da sua marca é fundamental.

Com o ClickUp, você pode criar e gerenciar todas as partes do seu kit de imprensa dentro de um espaço de trabalho de IA convergente, onde seus arquivos, atualizações, recursos visuais e notas ficam reunidos. Com modelos personalizáveis e excelentes recursos de rastreamento, o ClickUp garante que todos os aspectos do seu kit de imprensa sejam cobertos, sem que nenhum detalhe seja esquecido.

Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, concorda com essa opinião:

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Pronto para facilitar o processo de criação do seu kit de imprensa? Inscreva-se agora no ClickUp!