Os 10 melhores modelos de planejamento de casamento do Notion para um planejamento sem estresse

O casamento deve ser um dos momentos mais felizes da sua vida. Mas, sem um planejamento adequado, pode se tornar um dos momentos mais estressantes.

À medida que a lista de tarefas fica mais longa, toda a emoção pode simplesmente desaparecer. Para lidar com o caos, pode ser útil usar um modelo de casamento.

Esteja você planejando uma cerimônia pequena e íntima ou uma celebração de vários dias em outro local, os modelos de casamento do Notion podem ajudar. Eles reúnem todos os detalhes relacionados ao evento em um único espaço organizado. E se você quiser lembretes automáticos, o ClickUp tem modelos prontos para usar e totalmente personalizáveis que levam seu planejamento a um novo patamar. Vamos prepará-lo para o grande dia sem contratempos de última hora.

Modelos gratuitos de planejamento de casamento em resumo

O que torna um modelo de planejamento de casamento do Notion bom?

Um modelo de planejamento de casamento do Notion é um espaço de trabalho pré-construído no Notion, projetado para ajudar os casais a organizar todos os detalhes de seu casamento em um só lugar.

Normalmente, incluem páginas estruturadas e bases de dados para planear tarefas, orçamentos, listas de convidados, fornecedores, cronogramas, planos de lugares e inspiração.

Antes de escolher um modelo de planejamento de casamento do Notion, é importante saber o que diferencia um sistema útil de uma página bonita, mas confusa.

Aqui estão os itens indispensáveis que você deve procurar:👇

Layout simples e tranquilo: escolha um modelo que seja agradável aos olhos e fácil de navegar, para que você sempre saiba onde se concentrar a seguir.

Gerenciamento da lista de convidados e clareza nas confirmações de presença: procure campos como status da confirmação de presença, detalhes de contato, lugares à mesa e preferências alimentares, para que você não precise se preocupar em rastrear esses detalhes separadamente mais tarde.

Acompanhamento de fornecedores e pagamentos: escolha um modelo que mantenha os detalhes dos fornecedores, informações de reservas, prazos de pagamento e acompanhamentos fáceis de acessar.

Transparência orçamentária: procure um modelo de plano de casamento que inclua uma tabela orçamentária simples com os custos planejados e reais, para que você mantenha os pés no chão financeiramente durante todo o planejamento.

Espaço para ideias e inspiração: priorize ter um espaço para ideias de decoração, roupas, inspiração floral e anotações.

Seções flexíveis e editáveis: certifique-se de que o modelo escolhido seja fácil de personalizar, para que ele acompanhe suas decisões, em vez de limitar você a blocos rígidos.

👀 Você sabia? A inteligência artificial está silenciosamente se tornando essencial para casamentos. Na verdade, 1 em cada 10 casais já a utilizou para lidar com tarefas de redação, como cartões de agradecimento, textos para convites de casamento, itinerários de lua de mel e até mesmo momentos delicados de etiqueta, como dizer “não” educadamente.

Modelos gratuitos de planejamento de casamento do Notion

Os modelos gratuitos de planejamento de casamento do Notion oferecem um ponto de partida fácil e funcionam bem para vários estilos de planejamento. Vamos explorá-los um por um.

1. Modelo de kit de planejamento de casamento

via Notion

O Modelo de Kit de Planejamento de Casamento é um espaço de trabalho completo do Notion que reúne todas as etapas da sua jornada de casamento em um único local organizado. Sua melhor característica é a estrutura de cronograma. Em vez de sobrecarregá-lo com todas as tarefas de uma só vez, ele divide as tarefas por cronograma, como um ano antes, seis meses antes, um mês antes, no dia e após o casamento.

Os casais podem criar painéis de inspiração no estilo Pinterest, onde podem compartilhar ideias sobre decoração, cores, temas, artigos de papelaria, estilo do local e a estética geral. Também inclui um banco de dados de lista de convidados bem estruturado, que mantém o controle de quem foi convidado e o status de confirmação de presença.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe as despesas do casamento com uma ferramenta de orçamento que mostra estimativas, pagamentos, valores pendentes e notas em tempo real.

Organize todos os fornecedores em uma tabela com informações de contato e detalhes do dia do evento para uma coordenação tranquila.

Oriente seu fotógrafo com uma lista clara de fotos e um quadro de inspiração para momentos em família e ideias criativas.

Simplifique o planejamento das roupas com paletas de cores vinculadas para cada grupo envolvido no casamento.

✅ Ideal para: Casais que desejam um sistema simples e pré-estruturado que os oriente mês a mês no planejamento do casamento.

2. Modelo de planejador de casamento ecológico

via Notion

Alguns casamentos são planejados com planilhas. Outros são planejados com o coração e um pouco de amor pelo planeta também. O Modelo de Planejador de Casamento Ecológico foi criado para casais que querem que sua celebração seja linda sem deixar uma pegada de carbono pesada. 🌎

Ele o orienta desde a primeira ideia até a contagem regressiva final com uma lista de verificação de planejamento de eventos que prioriza a sustentabilidade. Essa lista de verificação ajuda você a explorar locais mais ecológicos, escolher fornecedores conscientes, enviar convites digitais e planejar opções de baixo impacto ao longo de toda a jornada.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie um quadro de visualização com ideias de decoração sustentáveis, inspiração para roupas éticas, conceitos de locais naturais e espaço para anotações.

Gerencie sua lista de convidados com RSVPs e preferências alimentares para reduzir o desperdício de alimentos.

Use modelos de e-mails pré-escritos para negociar opções sustentáveis com os fornecedores.

Aproveite a seção de orçamento para seus custos planejados e reais, com sugestões sutis para opções sustentáveis, como usar iluminação natural ou roupas recicladas que podem ser reutilizadas ou compartilhadas novamente.

✅ Ideal para: Casais que desejam uma celebração consciente, com etapas de planejamento cuidadosas que protejam tanto a magia do seu dia quanto o mundo ao seu redor.

💡 Dica profissional: O planejamento de casamentos envolve milhares de coisas diferentes, e o ClickUp Brain ajuda você a ficar por dentro de cada uma delas. Essa IA sensível ao contexto analisa seu espaço de trabalho pessoal para identificar as tarefas mais urgentes do casamento, desde o acompanhamento de fornecedores até prazos de convites e lembretes de pagamento. Ele até sugere a ordem certa para concluí-los e atribui prazos realistas com base em como você normalmente trabalha. Com a IA orientando suas prioridades, você gasta menos tempo decidindo o que fazer a seguir e mais tempo aproveitando seu dia especial.

3. Modelo alternativo de planejador de casamento

via Notion

Se vocês são o tipo de casal que pensa: “Apenas me diga o que precisa ser feito e quando”, este Modelo Alternativo de Planejador de Casamento é uma boa opção. A lista principal de tarefas do casamento fica na frente, com tarefas como fotos de noivado, propostas para damas de honra, pesquisa de locais e configuração do orçamento, todas marcadas com datas para que você possa acompanhar o progresso facilmente.

Logo abaixo, o quadro de orçamento mostra exatamente para onde seu dinheiro está indo. Cada cartão de categoria abre suas despesas em um piscar de olhos, seja o local, o catering, a decoração ou a fotografia.

Quando precisar de um toque de criatividade, há uma galeria de inspiração repleta de looks de noivas, buquês, bolos, centros de mesa e arranjos para cerimônias. Filtre por estilo ou tema e você sempre encontrará uma ideia nova esperando por você.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sua lua de mel com ideias de destinos adequados para diferentes orçamentos e épocas do ano.

Armazene os detalhes dos convidados em uma tabela classificável que rastreia RSVPs, opções de refeições, lugares à mesa e notas de agradecimento.

Siga uma contagem regressiva mês a mês que o mantém dentro do cronograma com as principais tarefas, desde o planejamento inicial até a semana final.

✅ Ideal para: Casais que desejam um quadro de planejamento organizado e uma estrutura simples que facilite o gerenciamento de todas as decisões relacionadas ao casamento.

4. Modelo de planejador de microcasamentos

via Notion

Um casamento pequeno não significa um planejamento pequeno. Mesmo com menos convidados, ainda há decisões, pagamentos, painéis de inspiração e pequenos detalhes que precisam ser cuidados. O Modelo de Planejador de Micro Casamento mantém as coisas leves e simples.

Em vez de cronogramas longos de 12 meses e pipelines de fornecedores volumosos, você obtém uma lista de verificação com apenas o essencial, personalizada para casamentos íntimos. Ela ajuda você a reservar o local rapidamente, criar uma lista curta de convidados, fazer escolhas rápidas de fornecedores e organizar a decoração.

Toda a configuração é intencionalmente minimalista, oferecendo apenas os cinco centros principais que você realmente usará, incluindo suas finanças, seus fornecedores, seus convidados, seu espaço de inspiração e uma pequena área de recursos.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje o orçamento do seu pequeno evento com entradas simples e visibilidade instantânea dos custos.

Trate os convidados com atenção com uma lista microamigável que acompanha as necessidades alimentares e as opções de lugares.

Gerencie fornecedores essenciais, como fotógrafo, celebrante, bufê e florista, a partir de uma visão geral clara.

✅ Ideal para: Casais que planejam uma cerimônia pequena e sincera e desejam um painel simples e leve, em vez de um grande planejador feito para eventos de grande porte.

⚡ Arquivo de modelos: Planejar uma disposição de lugares bem pensada é uma das etapas mais importantes para criar uma experiência de casamento confortável. Os modelos de plano de lugares ajudam você a criar um layout perfeito ao: Organize os convidados em seções intuitivas para um fluxo mais suave

Registre detalhes essenciais, como convidados VIPs e grupos familiares.

Mantenha todas as atualizações sincronizadas para que as alterações não atrapalhem seu plano.

5. Modelo de planejador de casamento virtual

via Notion

Com o Modelo de Planejador de Casamento Virtual, tudo se move através de um fluxo simples no estilo kanban que você pode arrastar e atualizar à medida que o grande dia se aproxima. Todas as pessoas importantes em seu casamento, com suas funções claramente definidas, são mantidas em um só lugar.

Ele também possui um diretório de fornecedores onde você pode listar fotógrafos, cinegrafistas, confeiteiros, DJs e celebrantes, juntamente com os nomes e números de telefone dos seus contatos. Você tem páginas dedicadas para planejar viagens de despedida de solteiro e solteira, onde pode acompanhar as necessidades dos convidados, a estadia que você deseja e as opções do Airbnb que está considerando.

Por que você vai adorar este modelo:

Confira a previsão do tempo para o fim de semana do casamento com uma contagem regressiva dia a dia para manter sua energia de planejamento alta.

Classifique os convidados por nome e acompanhe as confirmações de presença, etiquetas de grupo, números de mesa, comentários e detalhes dos convites digitais.

Use o filtro Participantes para ver instantaneamente os convidados confirmados para atualizações do catering e preparação final dos lugares.

Organize todas as despesas do casamento com um rastreador de orçamento que mostra estimativas, valores reais, pagamentos, saldos e notas.

✅ Ideal para: Casais que desejam um espaço Notion organizado e pronto para o cronograma, que simplifique tanto os detalhes pré-casamento quanto a execução no dia do evento.

6. Modelo completo de planejador de casamento

via Notion

O Modelo Completo de Planejamento de Casamento é um sistema de planejamento completo que ajuda você a organizar cada detalhe do seu grande dia. Você pode mapear o número de convidados, o orçamento, os temas e quaisquer tradições culturais ou itens indispensáveis. Ele também mantém o controle das pessoas que ajudarão a transformar sua visão em realidade.

O calendário apresenta todas as datas importantes em um fluxo visual claro: provas de vestido, pagamentos a fornecedores, retirada dos anéis, ensaios e todos os pequenos marcos da cerimônia. Um painel de metas e lembretes mantém a semana em dia, permitindo que você defina pequenas metas e anote qualquer coisa urgente.

Por que você vai adorar este modelo:

Registre todas as despesas do casamento com valores, datas, faturas, notas, status de pagamento e quem cobriu os custos.

Acompanhe seu progresso arrastando tarefas por meio de um fluxo de trabalho visual simples que mantém o planejamento sem estresse.

Planeje o dia do seu casamento com uma programação hora a hora que mostra o que vai acontecer, quando e quem está responsável por cada tarefa.

✅ Ideal para: Casais que desejam um planejador de casamento digital simples e estruturado que os guie desde a primeira ideia até a execução final.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.

7. Modelo simples de planejador de casamento

via Notion

No Modelo Simples de Planejamento de Casamento do Notion, você tem um painel que permanece leve e limpo, uma contagem regressiva para manter a emoção e um painel de navegação rápida para acesso instantâneo. Há também um quadro compacto de tarefas, onde as tarefas passam de “A fazer” para “Concluído”.

Todas as suas tarefas de planejamento são organizadas em uma tabela, com datas de vencimento, prioridades, status e links. Um único orçamento principal mostra o valor total, quanto você gastou, quanto ainda resta e cartões de categorias simples que detalham as despesas.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize os convidados por categoria para que você possa gerenciar os lugares e a comunicação com facilidade.

Registre antecipadamente as necessidades alimentares para que alergias e preferências culturais ou veganas nunca sejam esquecidas.

Salve podcasts, artigos, guias e inspirações úteis em um único lugar, sem precisar lidar com pastas intermináveis.

✅ Ideal para: Noivas, noivos, famílias ou organizadores que desejam um sistema de planejamento simples que os mantenha organizados e facilite a jornada do casamento.

🎥 Assista: Aprenda a criar uma lista de prioridades para todas as tarefas do casamento:

8. Modelo digital de planejador de casamento

via Notion

O Modelo de Planejador de Casamento Digital é baseado no sistema que um casal real usou para planejar seu casamento de três dias no destino. Tudo dentro dele vem de experiências reais. O painel inclui ícones fáceis para seu quadro de inspirações, fornecedores, orçamento, planos de decoração, RSVPs e música.

Uma lista prática de tarefas mantém você em dia com tarefas como reservar o local, coletar e-mails dos convidados, enviar convites, confirmar ajustes e compartilhar detalhes da estadia. À medida que o grande dia se aproxima, o cronograma do dia do casamento orienta você hora a hora.

Ele abrange sessões de fotos, lugares dos convidados, cerimônia, discursos, jantar e todos os momentos importantes. Tudo isso está escrito em uma linguagem clara, simples e prática — exatamente como um planejador digital deve ser.

Por que você vai adorar este modelo:

Entregue aos seus decoradores um guia de configuração claro que descreva como você deseja que o local seja organizado e decorado.

Dê ao seu mestre de cerimônias um roteiro pronto com dicas para boas-vindas, momentos do jantar, discursos, danças e anúncios importantes.

Acompanhe todos os fornecedores e despesas em um único sistema de orçamento que suporta várias moedas e notas detalhadas.

Monitore os custos de design e impressão de sinalização, artigos de papelaria, cartões de mesa e outros itens de branding.

✅ Ideal para: Casais que desejam um sistema de casamento claro, baseado em listas de verificação, com espaço para planejamento criativo e ideias modernas, como livros de visitas em áudio e RSVPs para vários eventos.

⭐ Bônus: As ideias para o planejamento do casamento surgem como uma onda de emoções. Elas aparecem enquanto você está dirigindo, navegando na internet, cozinhando ou meio adormecido. Com o Talk to Text do ClickUp, você pode registrar lembretes de fornecedores, ideias de decoração, votos, atualizações sobre os convidados ou pensamentos aleatórios do tipo “Nossa, devíamos fazer isso!” no momento em que eles surgirem e salvá-los instantaneamente em seu espaço de trabalho. Em vez de parar tudo para digitar, você pode gravar suas tarefas, perguntas sobre o local, notas sobre o menu ou ideias de conteúdo e organizá-las mais tarde, sem perder o entusiasmo. Além disso, ele se conecta ao ClickUp Brain para que você possa pesquisar e resumir ou transformar notas faladas em tarefas de casamento acionáveis em segundos.

9. Modelo de planejador de casamento tudo-em-um

via Notion

O Modelo de Planejador de Casamento Tudo-em-Um inclui um cronograma visual do casamento que descreve todos os principais marcos. Você tem seções que vão desde a reserva do local e provas de vestidos até testes, convites e rituais pré-casamento.

Ele também permite conectar cada etapa a tarefas, para que você sempre saiba o que precisa ser feito a seguir. O sistema flexível permite classificar por prioridade, status, categoria ou data. Você pode até filtrar para ver o que precisa ser feito esta semana, no dia do casamento ou por uma pessoa específica.

O acompanhamento do orçamento é fácil com a seção de finanças do casamento, onde os custos estimados e reais são atualizados instantaneamente e as despesas são agrupadas por categoria com links para os respectivos fornecedores.

Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie todas as roupas do casamento com datas de provas, detalhes de custos e etapas de status para manter o planejamento do guarda-roupa tranquilo.

Planeje a trilha sonora completa do seu casamento e organize os momentos fotográficos imperdíveis durante os preparativos, a cerimônia, a reunião familiar e a recepção.

Organize sua lua de mel mapeando destinos, reservas, atividades, listas de bagagem, orçamentos e logística de viagem em um layout simples.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um centro completo de planejamento de casamentos que conecte cronogramas, tarefas, fornecedores, roupas, música, RSVPs e orçamentos em um fluxo de trabalho tranquilo.

10. Sistema de planejamento de casamento por Chloe Shih

via Notion

O Sistema de Planejamento de Casamento combina duas das coisas mais importantes que todo casal precisa acompanhar: o orçamento e os convidados. A divisão do orçamento aparece como um gráfico circular dinâmico que é atualizado automaticamente sempre que você registra uma nova despesa. Dessa forma, você pode ver exatamente para onde seu dinheiro está indo nas principais categorias, como local, planejadores, decoração, fotografia e viagem.

Além disso, o gráfico de status de RSVP visualiza quem confirmou, quem recusou e quem ainda não respondeu, dando a você uma visão clara da participação sem precisar procurar as pessoas manualmente.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje os detalhes visuais do seu casamento em um espaço de trabalho Figma, onde você pode criar ideias de decoração, roupas, layouts, presentes e cenários.

Organize o dia do seu casamento com um roteiro minuto a minuto que mantém toda a equipe alinhada.

Reúna ideias de conteúdo adequadas para as redes sociais e transforme-as em vídeos reais usando um plano de conteúdo que lida com filmagens, proprietários e cópias.

Registre todas as ligações e reuniões de atualização em uma tabela de notas pesquisável para que as decisões fiquem documentadas e fáceis de revisar.

✅ Ideal para: Casais que desejam um sistema de planejamento de casamento que pareça um painel de controle de projeto real, com gráficos em tempo real e rastreadores práticos moldados pela experiência real do casamento.

Limitações do Notion

Embora o Notion seja flexível, os comentários dos usuários frequentemente destacam lacunas recorrentes que se tornam perceptíveis durante um planejamento complexo.

Aqui estão algumas das limitações da ferramenta:

Desempenho lento em páginas e bancos de dados grandes, com muitos usuários relatando lentidão e rolagem lenta quando os espaços de trabalho ficam pesados.

O modo offline ainda não é confiável, e os avaliadores mencionam consistentemente que o Notion continua difícil de usar sem uma conexão estável à Internet.

A experiência do aplicativo móvel é mais fraca, com reclamações sobre carregamento lento e conforto de edição limitado, além de problemas de navegação.

Não há chat em tempo real ou threads de comentários integrados como no Slack/ClickUp, o que, segundo os usuários, torna a colaboração mais lenta do que o esperado.

Modelos alternativos do Notion

Para casais que precisam de recursos avançados, algumas alternativas ao Notion, como o ClickUp, oferecem automação mais robusta, lembretes, fluxos de trabalho de tarefas e uma estrutura para uma jornada de casamento sem estresse.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo. Ele foi projetado para reunir todos os seus aplicativos, tarefas e ferramentas de planejamento em um só lugar.

Para o planejamento do casamento, isso significa que seus cronogramas, listas de fornecedores, orçamentos, detalhes dos convidados e painéis de inspiração podem finalmente ficar reunidos em um só lugar, em vez de espalhados por e-mails e planilhas.

Não acredite apenas na nossa palavra! Veja o que um usuário real disse sobre o ClickUp:

Adoro poder organizar minhas tarefas em diferentes projetos. Utilizo o ClickUp para itens pessoais, projetos de interesse, trabalho e, em breve, para o planejamento do meu casamento. Adoro poder ver as tarefas em uma visualização de calendário — isso ajuda a priorizar o que precisa ser feito em uma semana e se realmente devo reorganizar as coisas para aproveitar minha energia naquele dia/semana/mês.

Adoro poder organizar minhas tarefas em diferentes projetos. Utilizo o ClickUp para itens pessoais, projetos de interesse, trabalho e, em breve, para o planejamento do meu casamento. Adoro poder ver as tarefas em uma visualização de calendário — isso ajuda a priorizar o que precisa ser feito em uma semana e se realmente devo reorganizar as coisas para aproveitar minha energia naquele dia/semana/mês.

Aqui estão alguns modelos de planejamento de casamento do ClickUp lindamente estruturados que você pode usar.

1. Modelo de resumo do projeto do evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use este modelo de resumo de projeto de evento do ClickUp para delinear os detalhes principais, definir metas, acompanhar marcos e manter sua equipe alinhada para o grande dia.

O modelo de resumo do projeto do evento do ClickUp oferece a você e ao seu planejador um espaço organizado para mapear toda a celebração antes do trabalho real começar. A página de visão geral é simples e clara. Você adiciona os nomes do casal, a data do casamento, links do local, orçamento e canal de comunicação principal.

Com o ClickUp Docs integrado, tenha espaço para definir sua visão e descrever como seria um dia significativo para você. A colaboração em tempo real permite que todos os envolvidos contribuam com suas ideias e sugestões. As ideias podem ser convertidas em tarefas instantaneamente e atribuídas à pessoa/equipe certa, com prazos e rótulos de prioridade.

Por que você vai adorar este modelo:

Entenda seus convidados registrando o número de pessoas, grupos importantes, VIPs e necessidades culturais, para que seja mais fácil planejar a hospitalidade e os lugares à mesa.

Organize sua equipe de casamento com atribuições de funções simples para que todos saibam suas responsabilidades sem confusão.

Acompanhe os principais marcos, como confirmação do local, reservas de fornecedores, aprovação da decoração e preparação do ensaio, para manter o planejamento em dia.

Crie um itinerário claro de vários dias que inclua cerimônias, vitrines de estilo, momentos para fotos, discursos importantes e transições de eventos com responsáveis designados.

✅ Ideal para: Casais e organizadores de casamentos que desejam um briefing claro e estruturado que alinhe toda a equipe de planejamento antes do início do trabalho real do casamento.

📌 Você sabia? Mais casais do que nunca estão sonhando com o casamento dos seus sonhos, além do típico palácio ou salão de festas. Pesquisas recentes mostram que 85% dos casais agora preferem casamentos em destinos turísticos, e 83% estão abertos a escolher locais incomuns que pareçam mais pessoais e inesquecíveis.

2. Modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as tarefas do casamento e acompanhe os prazos usando o modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp.

O modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp funciona como o centro de comando dos bastidores do seu casamento. Você pode planejar primeiro os detalhes principais, como o local, a decoração, as opções de comida e as roupas, e depois passar para os detalhes mais específicos no seu próprio ritmo.

Todos os custos ficam em um só lugar, com faturas e pagamentos registrados de forma organizada, dando a você uma visão clara do que você gastou e do que está por vir. Convidados e fornecedores são igualmente fáceis de gerenciar. Você pode acompanhar quem vai comparecer, com quem eles virão, quaisquer necessidades de assentos e até mesmo notas rápidas para hospitalidade.

Todos os seus fornecedores ficam organizados em um único local, com seus dados de contato e contratos, facilitando a coordenação para toda a família.

Por que você vai adorar este modelo:

Reúna as confirmações de presença e os detalhes dos fornecedores por meio de formulários compartilháveis que convertem automaticamente os envios em tarefas.

Visualize todo o seu casamento de forma visual na visualização Gantt Chat do ClickUp , que mostra as principais dependências e horários de chegada.

Organize as tarefas nas visualizações Lista ou Quadro , agrupadas por prioridade ou fase do casamento, para obter um espaço de trabalho intuitivo.

Personalize seu planejador com campos personalizados para despesas, tipos de convidados, atualizações de pagamento, necessidades dos fornecedores e contas anexadas.

✅ Ideal para: Casais, organizadores de casamentos, famílias ou coordenadores que desejam um sistema ClickUp estruturado e rico em detalhes para gerenciar casamentos, desde o planejamento até a execução.

⚡ Arquivo de modelos: Casamentos grandes não se planejam sozinhos, e qualquer pessoa que já tenha organizado até mesmo um jantar de noivado simples sabe como as tarefas se multiplicam rapidamente. Desde planos de mesa e ligações para fornecedores até cronogramas de decoração, lembretes de pagamento e atualizações dos convidados, tudo precisa de um planejamento cuidadoso. Confira esta lista selecionada de modelos de planejamento de eventos para ajudá-lo a manter tudo organizado.

3. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as despesas do casamento e compare os custos dos fornecedores, mantendo todo o seu orçamento organizado com o modelo de orçamento para eventos do ClickUp.

Se você deseja eliminar o estresse da gestão financeira do seu casamento, o modelo de orçamento para eventos do ClickUp oferece espaço para acompanhar todas as principais funções, comparar opções e manter seus gastos sob controle. Você pode definir seu orçamento planejado ao lado dos gastos reais para manter seu planejamento realista e transparente.

Você também tem várias maneiras de acompanhar tudo o que está acontecendo. Uma visualização simples em lista permite que você dê uma olhada em todos os eventos e despesas como se fosse uma planilha organizada. Uma visualização em quadro ajuda a agrupar as coisas por prioridade ou tipo de evento, para que a carga de trabalho fique clara à primeira vista. E um layout de calendário mapeia todos os seus pagamentos, reservas e acompanhamentos ao longo do mês.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe todas as despesas do casamento como uma tarefa individual com prioridades, prazos, informações de fornecedores, faturas e limites orçamentários.

Use os campos “Dinheiro” para monitorar valores sem precisar fazer cálculos manuais.

Categorize eventos e tipos de fornecedores com menus suspensos simples que mantêm suas listas estruturadas.

Mapeie locais e vincule tarefas relacionadas usando campos de localização e relacionamento para um fluxo de planejamento mais suave.

✅ Ideal para: Casais e organizadores de casamentos que desejam um sistema simples e confiável para acompanhar todos os pagamentos com total clareza.

🧠 Curiosidade: de acordo com uma pesquisa realizada com mais de 6.000 casais que se casaram, os casais estão mais dispostos a gastar em: 57% no fotógrafo

47% no local do evento

37% no bar aberto

4. Modelo de gerenciamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp para organizar as tarefas do casamento e gerenciar fornecedores a partir de um painel de controle simples.

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp divide seu planejamento em fases — seleção do local, contratação de fornecedores, finalização do design, coordenação do dia — com tarefas, subtarefas e dependências que mostram o que precisa ser feito e em que ordem.

Você pode atribuir responsabilidades ao seu parceiro, organizador de casamentos ou familiares que estão ajudando, para que todos saibam suas funções sem precisar verificar constantemente. O modelo inclui campos personalizados para acompanhar informações de contato de fornecedores, cronogramas de pagamento e prazos para decisões.

Você pode anexar contratos diretamente às tarefas dos fornecedores, vincular painéis de inspiração às decisões de design e definir lembretes automáticos para depósitos ou acompanhamentos.

Por que você vai adorar este modelo:

Veja todas as tarefas, responsáveis, cronograma, progresso e detalhes do orçamento em uma lista rolável que parece uma sala de controle nos bastidores.

Organize celebrações de vários dias com listas de eventos separadas que acompanham o progresso e os gastos, mantendo-se ligado ao plano principal.

Arraste as tarefas em uma linha do tempo unificada para identificar sobreposições e manter cada cerimônia funcionando perfeitamente.

✅ Ideal para: Casais ou organizadores que desejam um sistema completo e profissional para gerenciar todos os detalhes e orçamentos de eventos de casamento com vários dias de duração com total clareza.

5. Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os fornecedores do casamento e os detalhes do catering enquanto gerencia as necessidades alimentares dos convidados em uma lista organizada com o modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp.

Os casamentos envolvem milhares de pequenos detalhes e o dobro de opiniões. Com o modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp, você pode salvar instruções, notas sobre estacionamento e quaisquer instruções pequenas, mas importantes, para convidados, fornecedores ou a equipe de planejamento.

O layout da linha do tempo mantém todo o dia bem claro. Você pode criar um plano minuto a minuto ou hora a hora para cada evento. O espaço de configuração torna a decoração e os arranjos mais fáceis de gerenciar, oferecendo seções dedicadas para registro, coquetel e recepção.

Você também recebe listas de verificação estruturadas para itens como check-ins de fornecedores, disposição das mesas, balcões de sobremesas, preparação do palco e pequenos detalhes que geralmente são esquecidos.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os convites dos seus convidados em uma tabela simples com RSVPs, nomes e endereços.

Crie um mini diretório de fornecedores com detalhes sobre locais, bufês, decoradores, fotógrafos, equipes de maquiagem e transporte.

Registre as necessidades alimentares dos convidados para coordenar as refeições e pedidos especiais com facilidade.

✅ Ideal para: Casais, famílias ou organizadores de casamentos que desejam ter todos os detalhes, desde cronogramas até gerenciamento de fornecedores, em um espaço de trabalho organizado e sem estresse.

💡 Dica profissional: O planejamento do casamento parece mágico até que todas as datas, prazos e promessas dos fornecedores começam a ocupar sua cabeça. O ClickUp Calendar reúne todos esses compromissos e permite que você: Arraste e solte tarefas à medida que os planos evoluem, sem perder o controle.

Veja toda a sua jornada de casamento em uma linha do tempo

Sincronize todas as datas com o Google ou o Outlook para nunca perder um momento importante.

Destaque tarefas por fornecedor ou membro da família, ou marque-as por prioridade.

Alterne entre as visualizações diária, semanal e mensal para se manter organizado. Planeje todo o fluxo do seu casamento sem esforço com o Calendário ClickUp.

6. Modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp para planejar anúncios de casamento, programar promoções nas redes sociais, gerenciar orçamentos e muito mais.

Já sentiu que os detalhes do seu casamento estão em todos os lugares, menos onde você precisa deles? O modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp reúne cronogramas, fornecedores, convidados e configurações em um único espaço de trabalho. Você pode personalizar tudo com menus suspensos, dando ao seu plano de casamento uma personalidade própria.

Você também pode adicionar orçamentos para cada função, salvar ideias de decoração, anexar fotos inspiradoras, anotar lembretes de fornecedores e acompanhar seu progresso em tempo real.

Blocos codificados por cores destacam as tarefas principais e ajudam você a ter clareza instantânea. O quadro de exemplo mostra exatamente como será o seu plano de casamento. Com o ClickUp Tasks, tarefas mais amplas, como “Decoração da recepção”, podem ser divididas em partes menores, como iluminação, arranjos florais e estilo das mesas, com cada parte atribuída à pessoa certa.

Por que você vai adorar este modelo:

Veja todos os prazos em um calendário mensal ou semanal para que os testes, degustações, pagamentos, ajustes e RSVPs permaneçam em dia.

Calcule orçamentos automaticamente com fórmulas que mostram o gasto total e os custos dos fornecedores sem precisar fazer cálculos manuais.

Adapte o modelo ao seu próprio estilo de planejamento usando orçamentos personalizáveis, barras de progresso, avaliações e notas.

✅ Ideal para: Casais e organizadores que desejam um documento único e fácil de seguir, que mantenha todos os detalhes do casamento em um fluxo claro e coordenado.

7. Modelo de promoção de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as campanhas pré-casamento dentro do prazo com o modelo de promoção de eventos do ClickUp.

O modelo de promoção de eventos do ClickUp ajuda você a planejar as promoções do seu casamento. Você pode delinear o fluxo — desde a escolha de canais como Instagram, grupos do WhatsApp ou convites impressos até a organização de etapas como save the date, convite principal e lembretes.

Ele também permite que você defina orçamentos para cada atividade. Você pode adicionar notas de referência que seu decorador ou fotógrafo possam precisar. Um conjunto de campos personalizados mantém a estrutura organizada. Você pode anotar onde cada postagem vai, a qual função ela está conectada, quem está cuidando dela e o que é necessário antes de ela ser publicada.

Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie todas as promoções do casamento atualizando seu status, adicionando prazos, atribuindo responsáveis, anexando designs de convites e acompanhando a coordenação dos fornecedores.

Envie mensagens personalizadas de casamento que aumentam a emoção e chegam aos convidados certos no momento certo.

Use listas de verificação prontas para repetir automaticamente lembretes de eventos e atualizações do dia do casamento sem precisar recriar tarefas todas as vezes.

✅ Ideal para: Casais e famílias que desejam promoções de casamento estruturadas e prontas para a plataforma, sem precisar lidar com várias notas e conversas.

8. Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje todos os eventos do casamento e organize as tarefas por datas e fases para manter todas as atividades pré-casamento e do dia do casamento em dia com o modelo de plano de projeto de evento do ClickUp.

O próximo é o modelo de plano de projeto de evento ClickUp. Desde a primeira prova do vestido até os detalhes finais da recepção, todas as tarefas e prazos são mapeados visualmente, fazendo com que este modelo pareça menos uma lista de tarefas e mais um storyboard completo do casamento.

O modelo combina visualizações de lista para ver todas as tarefas em um só lugar e marcar as coisas facilmente. Ele também possui etapas Kanban para acompanhar o progresso de cada evento, desde o planejamento até a conclusão. O modelo inclui gráficos de Gantt dinâmicos e um calendário lindamente planejado em um único ecossistema de planejamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize todo o fluxo de trabalho do seu casamento em um pipeline etapa por etapa, onde as tarefas passam do planejamento à preparação e à conclusão.

Veja todas as atividades do casamento em uma tabela no estilo linha do tempo com datas de vencimento, prioridades, equipes e tipos de eventos.

Planeje todo o mês do seu casamento em um calendário que mostra cerimônias, tarefas dos fornecedores, chegadas da família e prazos importantes em um piscar de olhos.

✅ Ideal para: Casais que desejam um plano de casamento claro e orientado por um cronograma, que mostre todos os detalhes e prazos em um espaço de trabalho bem organizado.

9. Modelo simples de plano de evento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de plano de evento simples do ClickUp para organizar as tarefas do casamento por status e manter todos os detalhes pré-casamento funcionando perfeitamente.

Todo casamento tem sua magia, mas por trás dessa magia há uma montanha de planejamento. O modelo de plano de evento simples do ClickUp oferece listas pré-criadas para atividades, instalações, tarefas pré-evento e faturamento, para que você tenha uma estrutura instantânea que mantém o estresse sob controle.

O modelo se adapta perfeitamente a qualquer estilo de casamento, seja ele íntimo, tradicional, luxuoso ou distribuído por vários dias. Você pode alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Calendário para se adequar ao seu estilo de planejamento. A melhor parte é que tudo fica conectado em um único fluxo de trabalho, oferecendo uma visão completa.

Por que você vai adorar este modelo:

Use campos personalizados para organizar convidados, prioridades, locais, prazos e detalhes dos fornecedores.

Armazene contratos, fotos de referência, menus e inspirações no ClickUp Docs para acesso rápido.

Organize todas as tarefas do casamento em uma hierarquia clara para a preparação pré-evento e a coordenação do dia do evento.

Calcule totais, médias e intervalos automaticamente para manter o orçamento do seu casamento preciso.

✅ Ideal para: Casais, famílias ou organizadores de casamentos que desejam uma maneira simples e sem estresse de gerenciar o grande dia a partir de um sistema organizado.

10. Modelo avançado de plano de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo avançado de planejamento de eventos do ClickUp para classificar as tarefas do casamento por status, definir cronogramas e manter todos os detalhes funcionando perfeitamente.

Você está planejando um casamento em que cada detalhe parece um minievento? O modelo avançado de planejamento de eventos do ClickUp foi criado para casamentos com várias partes móveis, como múltiplas funções, diferentes locais, inúmeros fornecedores, orçamentos variáveis e listas de convidados em constante evolução.

O que torna o modelo poderoso é a forma natural como ele se adapta à sua maneira de planejar. Você pode alternar entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário ou Gantt para visualizar os preparativos do casamento da maneira que preferir. Precisa ficar por dentro das reservas do local, provas de roupas, negociações com fornecedores e atribuições de tarefas para a família? Tudo está organizado em seções estruturadas que refletem os fluxos de trabalho reais de um casamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie todas as tarefas do casamento com 29 status personalizados que abrangem tudo, desde a preparação da decoração até as confirmações dos fornecedores.

Automatize itens essenciais, como lembretes de pagamento e check-ins de fornecedores, ou envie acompanhamentos rápidos de RSVP.

Acompanhe orçamentos e faturas com campos personalizados que oferecem visibilidade clara de todos os pagamentos aos fornecedores.

✅ Ideal para: Casais e organizadores de casamentos que gerenciam casamentos grandes e multifuncionais que precisam de visibilidade completa e estrutura para manter tudo funcionando perfeitamente.

Domine o planejamento do seu casamento com o ClickUp

Planejar um casamento é uma grande jornada por si só, mas você não precisa enfrentá-la sozinho.

Com o ClickUp, cada detalhe — desde o primeiro rascunho da lista de convidados até o cronograma final — tem um lugar que transmite tranquilidade, organização e é realmente útil.

Deixe que o seu espaço de planejamento o apoie, em vez de estressá-lo, para que você possa se concentrar no que mais importa: celebrar um dia repleto de amor, alegria e as pessoas que são importantes para você.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e torne seu planejamento livre de estresse e organizado com uma estrutura clara.