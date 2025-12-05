Principais alternativas ao Follow Up Boss para impulsionar a gestão de leads

O Follow Up Boss é um CRM amplamente utilizado por equipes imobiliárias.

Ele mantém todos os seus leads e contatos em um só lugar. Você pode enviar e-mails automatizados e personalizados, fazer ligações e enviar mensagens de texto para clientes em potencial no momento certo. Toda a sua equipe trabalha a partir de um sistema compartilhado, em vez de uma combinação de ferramentas.

Embora os recursos sejam premium, o preço, a partir de US$ 69/mês/usuário, é alto para agentes individuais e pequenas equipes com orçamento apertado.

É por isso que faz sentido explorar alternativas ao Follow Up Boss, especialmente se você deseja recursos semelhantes a um custo menor ou com recursos extras.

As melhores alternativas ao Follow Up Boss num relance

Aqui está uma rápida visão geral dos principais CRMs imobiliários que funcionam como alternativas ao Follow Up Boss:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Fluxos de trabalho completos para vendas imobiliárias Tamanho da equipe: de corretores individuais a corretoras empresariais Modelos de CRM imobiliário, visualização de mapas, painéis, automações, documentos, aplicativo móvel, resumos do ClickUp Brain AI. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas BoldTrail (kvCORE) CRM imobiliário empresarial com tecnologia de IA Tamanho da equipe: equipes de médio porte a grandes corretoras Sites IDX, ferramentas de geração de leads, campanhas automatizadas, fluxos de trabalho de transações, integração de back-office + QuickBooks Preços personalizados BoomTown Geração integrada de leads + CRM imobiliário Tamanho da equipe: Equipes em crescimento que precisam de geração de leads escalável CRM preditivo, sites IDX, acompanhamentos automatizados, aplicativo móvel, concierge de garantia de sucesso Preços personalizados IXACT Contact Automação de marketing + construção de relacionamentos Tamanho da equipe: Agentes individuais e equipes pequenas Acompanhamento contínuo, campanhas Drip, publicação automática em redes sociais, envio em massa de mensagens de texto, site imobiliário. A partir de $55/mês CINC Conversão de leads online de alto volume Tamanho da equipe: Equipes com muitos leads + ISAs Discador integrado, envio em massa de mensagens de texto, interação com IA, regras de encaminhamento, páginas de avaliação de imóveis, painéis de ROI Preços personalizados Top Producer CRM integrado ao MLS para fluxos de trabalho tradicionais Tamanho da equipe: equipes estabelecidas com pipelines intensivos em MLS Sincronização MLS, planos inteligentes, e-mails com resumo do mercado, gerenciador de transações, sincronização bidirecional de e-mails Planos a partir de $179/usuário/mês Venda. Faça Desenvolvedores + parceiros de canal que precisam de automação completa do ciclo de vendas Tamanho da equipe: Desenvolvedores imobiliários, corretores, redes CP Gerenciamento de leads, rastreamento de inventário, ferramentas de visita ao local, fluxos de trabalho pós-venda, portal de parceiros de canal Preços personalizados Pipedrive Gerenciamento visual do funil de vendas Tamanho da equipe: equipes pequenas + agentes independentes Pipeline Kanban, assistente de vendas com IA, CRM móvel, mais de 300 integrações, criador de automação Planos a partir de $19/usuário/mês HubSpot CRM Marketing integrado + base de CRM gratuita Tamanho da equipe: Agentes + equipes que desejam automação + fluxos de nutrição Pipelines inteligentes, agentes de IA (prospecção/cliente/conteúdo), rastreamento de e-mails, fluxos de trabalho personalizados Planos a partir de $49/usuário/mês Freshsales CRM de vendas com inteligência artificial e comunicação multicanal Tamanho da equipe: equipes que precisam de chamadas, SMS e e-mail em um único lugar Pontuação Freddy AI, telefone/SMS integrado, WhatsApp, informações sobre negócios, CRM móvel Planos a partir de US$ 11/usuário/mês

O que você deve procurar em uma alternativa ao Follow Up Boss?

Antes de fazer a mudança, avalie o CRM imobiliário quanto aos seguintes recursos:

Captura e encaminhamento de leads: certifique-se de que o CRM extraia facilmente leads de portais, sites, anúncios sociais e ferramentas de terceiros. O encaminhamento automatizado com base na localização, faixa de preço ou disponibilidade do agente ajuda a reduzir atrasos e aumentar o tempo de resposta.

Automação para acompanhamentos: procure fluxos de trabalho inteligentes que enviem automaticamente mensagens de texto, e-mails e lembretes para ajudá-lo a se destacar na gestão de projetos imobiliários . Você não quer que os leads mais promissores esfriem só porque você se esqueceu de fazer o acompanhamento. Escolha uma alternativa ao Follow Up CRM com campanhas de drop para cultivar prospects a longo prazo.

Ferramentas de comunicação integradas: o CRM deve oferecer suporte a mensagens de texto, chamadas, lembretes de tarefas e sincronização bidirecional de e-mails para uma comunicação perfeita e colaboração em equipe.

Integrações que economizam tempo: seu CRM deve se conectar facilmente a sites IDX, plataformas MLS, ferramentas de marketing, aplicativos de avaliação de imóveis e software de transações. Você não deve ter que pagar por muitos complementos extras apenas para que as ferramentas se comuniquem entre si.

Visibilidade e análise do pipeline: você precisa de painéis para ter visibilidade em tempo real das principais métricas, acompanhamento de leads e negócios, insights acionáveis, alertas e muito mais.

Experiência com aplicativos móveis: o mercado imobiliário é um negócio dinâmico. Um aplicativo móvel garante que os corretores possam responder instantaneamente aos leads, agendar visitas e atualizar pipelines diretamente do carro.

Assistência com inteligência artificial: a inteligência artificial integrada pode resumir conversas com leads, sugerir as melhores ações a seguir e redigir mensagens de acompanhamento — para contextualizar e reduzir a inteligência artificial integrada pode resumir conversas com leads, sugerir as melhores ações a seguir e redigir mensagens de acompanhamento — para contextualizar e reduzir a dispersão de informações.

Preços escalonáveis: à medida que sua equipe cresce, seus custos não devem disparar. Escolha um CRM que ofereça mais valor por licença, sem cobranças surpresa por itens essenciais como automação, integrações e relatórios.

👀 Você sabia? A receita do software de geração de leads imobiliários atingiu US$ 4,5 bilhões em 2024 e deve chegar a US$ 10,2 bilhões, expandindo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,8% (2026-2033). As equipes que investem antecipadamente em CRMs e ferramentas de automação mais inteligentes estão preparadas para obter os maiores ganhos.

As melhores alternativas ao Follow Up Boss

Encontrar o CRM certo pode melhorar drasticamente os acompanhamentos, a visibilidade do pipeline e as taxas de conversão para equipes imobiliárias. Aqui estão as melhores alternativas ao Follow Up Boss que vale a pena explorar:

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho completos de vendas imobiliárias)

Reúna suas metas imobiliárias, negócios com clientes e principais resultados no ClickUp Real Estate CRM.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne recursos de gerenciamento de projetos imobiliários e CRM em um só lugar. Gerentes de vendas e agentes podem gerenciar leads, listagens e negócios no mesmo lugar.

Para começar, use a Plataforma de Gerenciamento de Projetos Imobiliários da ClickUp para gerenciar todos os seus projetos de desenvolvimento em um só lugar.

De aquisições comerciais a listagens de vendas residenciais, todos os marcos, documentos, tarefas e atualizações das partes interessadas ficam organizados em um único espaço de trabalho.

Embora seja principalmente uma ferramenta de projetos, o ClickUp oferece um conjunto completo de recursos no estilo CRM: você pode manter bancos de dados de contatos, propriedades, tarefas, comentários e documentos relacionados.

Gerencie e otimize todas as suas necessidades de relacionamento com o cliente com o ClickUp CRM.

Para operações com grande volume de imóveis, o ClickUp oferece visualizações em mapa que permitem ver listagens ou locais geograficamente fixados, codificados por cores de acordo com o preço, status ou atividade.

As tarefas no ClickUp representam itens de trabalho individuais que podem ser personalizados com status, responsáveis, prazos, campos personalizados e subtarefas, permitindo que as equipes acompanhem claramente o que precisa ser feito.

Com o aplicativo móvel ClickUp, os profissionais do setor imobiliário podem atualizar listas de verificação e tarefas em qualquer lugar durante as operações de campo.

Além disso, usando o ClickUp para gerenciamento de projetos de vendas, seus representantes de vendas podem acompanhar o pipeline em um só lugar, colaborar em negócios e transferir informações de forma organizada para a integração, sem perder o contexto.

Mantenha sua equipe alinhada com uma visão única de todas as tarefas, mensagens e atualizações de leads no software de gerenciamento de projetos de vendas do ClickUp.

Use as mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu pipeline, acompanhar a atividade da conta e colaborar em negócios.

Para monitorar a saúde do pipeline, você tem os painéis do ClickUp.

Os Dashboard AI Cards transformam os dados do espaço de trabalho (tarefas, tempo registrado, progresso do projeto) em relatórios visuais claros. Você pode filtrar e compartilhar painéis, exportá-los para PDF e atualizá-los automaticamente para manter as partes interessadas alinhadas e as atividades de vendas transparentes.

E então temos o ClickUp Brain. É a primeira camada de IA convergente que entende o seu trabalho, atualiza-o e toma medidas em seu nome.

Por exemplo, o ClickUp Brain pode elaborar um plano de negócios imobiliário com base em seus objetivos. Ele pode extrair dados de projetos existentes para a proposta.

Use o ClickUp Brain para elaborar propostas de representação do comprador.

Além disso, você pode usar o Brain para obter transcrições de reuniões, resumir relatórios, redigir e-mails de acompanhamento para clientes potenciais, atualizar o status de listagens e notificar as partes interessadas.

Ao usar IA no setor imobiliário com o Brain, faça perguntas como “Onde estamos com o lançamento do marketing?” e o Brain analisa o ClickUp e recupera as respostas para você.

E se a criação de conteúdo está tomando muito tempo, deixe a IA ajudá-lo a escrever mais rápido — este vídeo mostra como colaborar com a IA para refinar, redigir e aperfeiçoar seu trabalho com eficiência.

Além disso, você também pode começar mais rápido com os modelos de CRM imobiliário prontos para uso do ClickUp. Eles ajudam seus agentes a gerenciar relacionamentos, facilitar a comunicação e organizar seus fluxos de trabalho.

Para começar, use o modelo ClickUp CRM para gerenciar o ciclo de vida do cliente. Você ou seus agentes podem acompanhar as vendas, monitorar a satisfação do cliente e cultivar leads.

Obtenha um modelo gratuito Qualifique mais leads, feche mais negócios e cultive cada relacionamento com o cliente com o modelo de CRM imobiliário do ClickUp.

Veja por que as equipes imobiliárias adoram:

Mantenha todos os detalhes do comprador, vendedor e propriedade organizados em um só lugar

Simplifique a comunicação com clientes, potenciais clientes e parceiros

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos e lembretes de visitas, para economizar um tempo valioso.

Obtenha insights úteis a partir de seus dados de pipeline e clientes para acelerar o fechamento de negócios e impulsionar o crescimento dos negócios.

Para equipes menores ou agentes individuais, existe o modelo ClickUp Real Estate Agent. Esse modelo plug-and-play rastreia clientes, propriedades, comissões e datas importantes, tudo organizado em uma única fonte de informações.

Obtenha um modelo gratuito Diga adeus aos leads perdidos e mantenha todos os clientes potenciais avançando com o modelo ClickUp para corretores imobiliários.

📌 Automatize seus acompanhamentos imobiliários com o ClickUp Autopilot Agents: acompanhar todas as perguntas dos compradores, tarefas de acompanhamento, discussões sobre preços e agendar visitas pode ser algo exaustivo. O ClickUp Agents resolve isso, lidando automaticamente com o gerenciamento de leads e atualizações do pipeline para você. Crie e atribua tarefas automaticamente no momento em que um novo lead entrar no seu CRM.

Envie lembretes de acompanhamento oportunos após visitas ou apresentações de ofertas.

Mova automaticamente as negociações pelas etapas do funil de vendas com base em gatilhos

Publique atualizações e comentários diretamente na tarefa quando marcos importantes forem alcançados.

Gere resumos rápidos sobre o progresso dos leads e o desempenho das vendas Assim, em vez de se dedicar ao trabalho administrativo, sua equipe permanece focada nas conversas que fecham negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do ClickUp

Quer consolidar ferramentas e preparar sua pequena empresa para o sucesso em 2026? Confira nosso manual passo a passo.

Limitações do ClickUp

Automações avançadas de CRM (como sequenciamento de e-mails) podem ser menos robustas do que em CRMs desenvolvidos especificamente para esse fim.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

O ClickUp foi uma grande mudança para nossa pequena empresa. Ele é muito poderoso e oferece um ótimo custo-benefício em comparação com outras soluções de CRM. Como uma empresa imobiliária comercial, foi um desafio encontrar uma plataforma específica para o nosso setor. O ClickUp nos permitiu desenvolver uma plataforma personalizada que se adapta perfeitamente às nossas necessidades e é fácil de usar, para que todos no escritório possam utilizá-la, independentemente do seu conhecimento técnico.

⭐ Bônus: Com o recurso Talk to Text do ClickUp Brain MAX, você pode ditar e-mails, notas de reuniões, descrições de listagens ou mensagens de acompanhamento. Ele converte sua fala em texto refinado, insere @menções, links para tarefas/documentos automaticamente, suporta mais de 50 idiomas e aprende seu vocabulário. Você mantém o fluxo; a IA digita e estrutura para você.

2. BoldTrail (ideal para CRM empresarial imobiliário com tecnologia de IA)

via BoldTrail

A plataforma de software imobiliário BoldTrail combina CRM e comunicação. Ela oferece suporte à captura de leads, automação de marketing, fluxos de trabalho de transações, relatórios e operações administrativas em um único sistema.

A plataforma de front office permite que você mostre sua experiência com um site IDX integrado. Use esse site para capturar leads. Você pode adicionar páginas de áreas hiperlocais, páginas de avaliação de imóveis e gerar insights comportamentais.

No back-end, o módulo BackOffice foi projetado para corretoras e equipes maiores, oferecendo ferramentas de faturamento para agentes, fluxos de trabalho de integração, integração com o QuickBooks, rastreamento de comissões e relatórios/análises.

Para empresas focadas em crescimento e talentos, o módulo Recruit adiciona painéis de recrutamento e relatórios de equipe. Ele oferece mapas de calor de transações e campanhas inteligentes para apoiar a retenção e a expansão.

O BoldTrail Marketplace é um complemento opcional que funciona com a plataforma principal BoldTrail CRM. Ele inclui ferramentas pré-integradas, como PropertyBoost (anúncios no Facebook baseados em listagens), Leads360 (leads qualificados entregues automaticamente), Success Assurance (concierges de leads ao vivo baseados nos EUA) e Voicemail Drop (correio de voz automatizado para contatos).

Melhores recursos do BoldTrail

Gere um fluxo consistente de leads usando integrações PPC, páginas de destino e roteamento automatizado para acompanhamentos rápidos.

Automatize campanhas multicanais com e-mails baseados em comportamento, SMS e recomendações de imóveis com IA para manter os clientes envolvidos.

Gerencie listagens e transações em um único hub com ferramentas de inventário, publicação em redes sociais, envio de mensagens em massa e integração com o QuickBooks.

Limitações do BoldTrail

A plataforma pode parecer muito complexa para equipes pequenas que não precisam de automação avançada do fluxo de trabalho.

Preços do BoldTrail

Preços personalizados

Avaliações e comentários do BoldTrail

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BoldTrail?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o BoldTrail:

O kvCORE é essencial para o meu negócio. Entrei no mercado imobiliário em 2021, depois de me mudar da Flórida durante a Covid. Mudar para um novo lugar sem conhecimentos e sem a possibilidade de conhecer novas pessoas devido ao confinamento da Covid e à falta de contato pessoal e à mudança para o virtual foi um grande obstáculo para o crescimento do meu negócio. O kvCORE realmente desempenhou um papel importante no início do meu negócio e em deixar uma marca. Nunca ficarei sem ele, mesmo que tenha que comprá-lo por conta própria. Adoro-o e adoro como eles continuam trabalhando duro para avançar e encontrar maneiras melhores de nos ajudar.

👀 Você sabia? 9 em cada 10 compradores e vendedores afirmam que recomendariam seu corretor, mas poucos realmente o fazem. O motivo é que eles esquecem quem os ajudou. Manter contato após o fechamento do negócio muda isso. Um rápido acompanhamento posterior pode transformar um negócio passado em uma fonte confiável de indicações a longo prazo. Peça ao ClickUp Brain para definir lembretes para você quando concluir um projeto. Defina lembretes e outras tarefas fornecendo instruções ao ClickUp Brain.

3. BoomTown (ideal para geração integrada de leads e CRM para equipes imobiliárias em crescimento)

via BoomTown

O BoomTown é uma plataforma de software imobiliário criada para lidar com geração de leads, CRM, sites e gerenciamento de equipes, tudo em um único sistema. Ele oferece suporte a sites habilitados para IDX para capturar leads, rastreia esses leads por meio de um CRM centralizado, permite fluxos de trabalho de acompanhamento automatizados e oferece análises e relatórios para equipes e corretores.

O sistema é vendido em quatro pacotes: Launch, Core, Grow e Advance. Se você deseja começar aos poucos, opte pelo pacote Launch e, depois, amplie com os outros pacotes. Um serviço chamado Success Assurance fornece uma equipe de concierge de leads que ajuda a monitorar e interagir com os leads na plataforma.

Como alternativa ao Follow Up Boss, ele se integra a uma ampla gama de ferramentas de terceiros (mais de 70 integrações) para que os usuários possam conectar seus sistemas existentes e expandir a funcionalidade.

Melhores recursos do BoomTown

Automatize o encaminhamento de leads, segmente contatos de forma inteligente e identifique oportunidades de alta prioridade com um CRM imobiliário preditivo.

Crie e lance um site personalizado habilitado para IDX que captura leads, exibe listagens e converte visitantes em contatos.

Responda a novas consultas instantaneamente usando o aplicativo móvel BoomTown NOW com alertas em tempo real e acompanhamento de tarefas.

Limitações do BoomTown

Embora o BoomTown inclua um recurso de “CRM preditivo” que identifica os leads mais prováveis de conversão usando rastreamento de comportamento, o sistema carece de um sistema de IA generativo ou autônomo.

Preços do BoomTown

Preços personalizados

Avaliações e comentários do BoomTown

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BoomTown?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o BoomTown:

O Boomtown é sempre útil. Todos os meus leads estão lá, sem que eu precise me estressar. As atualizações são importantes para saber em que estágio do processo de compra de imóveis meus clientes se encontram. Em comparação com outros aplicativos imobiliários, este é o melhor.

🧠 Curiosidade: Profissionais do setor imobiliário que passam de corretores para agentes veem sua renda média saltar de US$ 56 mil para mais de US$ 72 mil, de acordo com o Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho) dos EUA. Esse crescimento geralmente se deve a sistemas mais inteligentes — os corretores gastam menos tempo com tarefas administrativas manuais e mais com operações de expansão. Com o ClickUp, você pode fazer o mesmo automatizando listagens, acompanhamentos e rastreamento de negócios a partir de um único espaço de trabalho.

via IXACT Contact

Alternativa ao Follow Up Boss O IXACT é um sistema de gerenciamento de contatos que permite criar perfis de contatos detalhados. Você pode rastrear números de telefone, endereços residenciais e comerciais, membros da família, histórico de referências, detalhes de propriedades/hipotecas e registros de comunicação.

Com o recurso automatizado de coaching para manter contato, você recebe avisos para fazer ligações, enviar e-mails ou mensagens de texto, marcar aniversários de mudança ou datas de nascimento e acompanhar leads por meio do CRM imobiliário.

Para sites e captura de leads, o IXACT Contact permite que você lance um site otimizado para dispositivos móveis e SEO com formulários inteligentes, conteúdo de blog e integração IDX opcional para listagens de propriedades. Painéis integrados mostram a saúde do pipeline, atividades individuais e da equipe, gerenciamento de tarefas, atribuições e acompanhamento de metas.

O IXACT Contact também automatiza a captura e o cultivo de leads. Novos leads podem ser coletados de qualquer site ou provedor de leads, incluindo o Zillow. Os leads podem ser automaticamente atribuídos a uma campanha de gotejamento para acompanhamentos automatizados.

Automatize sua divulgação mensal com um boletim informativo eletrônico pronto para uso com o serviço de marketing por mala direta.

Publique automaticamente novos conteúdos imobiliários nas redes sociais para manter a visibilidade sem ter de fazer publicações manuais constantemente.

Envie mensagens de texto personalizadas em massa para um grupo de contatos e receba respostas no seu celular. Você também pode responder a novos leads com um respondedor automático de mensagens de texto.

O IXACT Contact não oferece um suporte integrado robusto para armazenamento de documentos e assinatura eletrônica, e não atende a etapas complexas do funil de vendas.

Teste gratuito disponível Solução integrada de CRM e marketing por e-mail da IXACT Contact: US$ 55/mês

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o IXACT Contact:

Gosto de usar o sistema IXACT crm porque me permite concentrar-me noutros aspetos do setor imobiliário. Receber avisos e lembretes de aniversários e datas comemorativas é muito útil. Basta configurar e esquecer! Bem, não esquecer propriamente, mas você percebe o que quero dizer.

5. CINC (ideal para conversão de leads em grande volume)

via CINC

O CINC é destinado a equipes imobiliárias que gerenciam um grande número de leads online provenientes de fontes como SEO, PPC e anúncios sociais pagos. Todas as consultas fluem diretamente para o CRM com rastreamento completo da fonte, insights comportamentais e análises preditivas.

Os agentes podem priorizar as etapas certas do funil de vendas e se concentrar nos clientes potenciais com maior probabilidade de conversão. Regras de roteamento inteligentes garantem que novos leads sejam encaminhados instantaneamente para o agente ou ISA certo, evitando tempos de resposta lentos que custam negócios.

Depois que os leads entram no sistema, os agentes podem lidar com todos os pontos de contato em um único lugar, usando discadores integrados, e-mail e envio de mensagens de texto em massa. Todas as chamadas, cliques e conversas são registrados na linha do tempo do lead, mantendo o acompanhamento organizado e responsável.

A CINC AI entra em ação imediatamente para aquecer as consultas por meio de mensagens de texto, mantendo os clientes em potencial envolvidos até que um agente humano esteja pronto para assumir.

Melhores recursos do CINC

Impulsione a conversão em movimento usando aplicativos móveis poderosos com clique para ligar e notificações instantâneas.

Atraia vendedores com páginas dedicadas à avaliação de imóveis e acompanhamentos CMA automatizados.

Analise seu pipeline com painéis de ROI que mostram fontes de leads, custos e métricas de conversão de agentes.

Limitações do CINC

Alguns usuários acham que o sistema depende muito de complementos, com personalização limitada.

Preços do CINC

Preços personalizados

Avaliações e comentários da CINC

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CINC?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o CINC:

Gosto mais dos recursos simplificados e automatizados do CINC. Eles facilitaram muito meu trabalho de acompanhamento (de clientes antigos e potenciais vendedores/compradores). Não tenho mais “medo da falta de acompanhamento”. O AutoTracks do CINC garante que meu pessoal seja contatado e não seja esquecido.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

6. Top Producer (ideal para veteranos em CRM e integração com MLS)

via Top Producer

Alternativa ao Follow Up Boss O Top Producer é uma plataforma de gestão de negócios para o setor imobiliário.

Ele centraliza e-mails, mensagens de texto, lembretes de tarefas, dados de listagem e atividades MLS em uma única plataforma. O Market Snapshot extrai dados MLS em tempo real para gerar relatórios de atividades de listagem que os agentes podem enviar a clientes potenciais ou atuais.

O Top Producer também sincroniza com as principais fontes de leads — incluindo Zillow, Trulia, Realtor.com e anúncios de leads do Facebook — para que novas consultas fluam diretamente para o CRM.

Categorize os contatos em compradores ativos, vendedores, clientes potenciais e clientes antigos, e atribua planos de acompanhamento automatizados. O CRM mantém um histórico de e-mails, chamadas, notas e progresso das negociações.

Ele também se integra a ferramentas de gerenciamento de transações e oferece sincronização bidirecional de e-mails com o Gmail e o Outlook.

Principais recursos do Top Producer

Organize fechamentos com um Transaction Manager leve que rastreia datas de negócios e contingências.

Automatize seu fluxo de trabalho usando Planos Inteligentes que acionam listas de verificação de tarefas para listagens e tipos de clientes.

Envie e-mails com instantâneos do mercado com a sua marca e dados MLS em tempo real para se posicionar como o especialista de referência na sua área e reengajar leads anteriores.

Limitações do Top Producer

Não há um aplicativo móvel dedicado para os corretores usarem em trânsito.

Preços do Top Producer

Pro: US$ 179/usuário/mês

Pro+ Leads: US$ 479/usuário/mês

Pro+ Farming: US$ 599/usuário/mês

Pro Teams 5: US$ 399/5 usuários/mês

Pro Teams 10: US$ 699/10 usuários/mês

Pro Teams 25: US$ 1.199/25 usuários/mês

Avaliações e comentários dos melhores produtores

G2: 3,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Top Producer?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Top Producer:

Experimentei outros CRMs, mas continuo voltando ao TP porque ele parece ser o programa mais bem planejado para agentes, corretores ou qualquer pessoa do setor imobiliário que precise de um CRM completo com ótimos sistemas integrados.

7. Sell. Do (Ideal para incorporadoras imobiliárias e vendas de ponta a ponta)

O Sell. Do foi desenvolvido para incorporadoras, corretores e parceiros de canal, em vez de equipes de vendas de uso geral.

Ele abrange fluxos de trabalho completos para fechar negócios. Isso inclui gerenciamento de leads, rastreamento de estoque e visitas ao local, automação de marketing (e-mails, SMS, WhatsApp), gerenciamento do funil de vendas, atendimento pós-venda e painéis de desempenho para insights valiosos.

Este CRM imobiliário integrado oferece suporte à automação de processos, incluindo captura e encaminhamento de leads, atribuição de tarefas, fluxos de aprovação, geração de documentos e pagamentos digitais.

Seu aplicativo móvel permite que os agentes trabalhem em campo, com acesso offline, notificações push e rastreamento de chamadas, mesmo quando estão longe do escritório.

Uma grande diferença entre o Sell. Do e outras alternativas ao Follow Up Boss é que ele oferece gerenciamento de propriedades. Você pode gerenciar a disponibilidade de unidades, preços, reservas e agendamentos.

Venda. Melhores recursos

Gerencie parceiros de canal com um portal dedicado para atribuir leads, acompanhar o andamento das negociações e lidar com comissões de maneira integrada.

Automatize reservas e gerencie cronogramas de pagamento e documentos para otimizar as transações pós-venda.

Analise o desempenho da campanha com acompanhamento completo do funil, desde a fonte do lead até as vendas finais.

Venda. Limitações

O aplicativo móvel não possui certos recursos presentes na versão para desktop, o que dificulta o gerenciamento de tarefas e o acesso a informações críticas do projeto enquanto você está em trânsito.

Venda. Defina preços

Preços personalizados

Venda. Faça avaliações e comentários.

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sell. Do?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Sell. Do:

O Sell. Do é um CRM pronto para uso, projetado especificamente para o setor imobiliário. Ele vem totalmente equipado com todas as integrações essenciais, o que elimina a necessidade de qualquer parceiro de implementação externo. A plataforma reflete claramente um profundo conhecimento dos processos de negócios imobiliários, tornando-a extremamente relevante e prática desde o primeiro dia. O que mais se destaca é seu baixo custo de licenciamento, desempenho rápido e a rapidez com que as equipes podem começar a usá-lo, sem configurações ou personalizações complexas. É eficiente, econômico e realmente desenvolvido com o setor imobiliário em mente.

🧠 Curiosidade: a Flórida tem mais corretores e agentes imobiliários do que qualquer outro estado dos EUA. A Califórnia e o Texas ocupam os lugares seguintes.

8. Pipedrive (ideal para gerenciamento visual do funil de vendas)

via Pipedrive

O Pipedrive simplifica o gerenciamento de negócios com seu pipeline Kanban visual. Embora não seja específico para o setor imobiliário, pequenas corretoras e profissionais do setor imobiliário utilizam o Pipedrive para gerenciar leads e negócios devido à sua interface intuitiva e fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar.

Cada negócio é representado por um cartão que você pode arrastar de “Novo cliente potencial” para “Visita marcada” e “Sob contrato”, facilitando muito o acompanhamento do progresso e evitando a estagnação.

O Pipedrive também inclui um conjunto crescente de CRM com IA que gera e-mails de acompanhamento, resume longas conversas por e-mail, pontua negócios para sinalizar clientes potenciais com alta intenção e destaca oportunidades em risco. A IA auxilia na previsão e sugere regras de automação com base em padrões de fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Pipedrive

Conecte mais de 300 ferramentas, incluindo Zillow, Facebook Lead Ads e discadores telefônicos para otimizar o fluxo de leads com as integrações do Pipedrive.

Atualize seu CRM instantaneamente em campo usando o aplicativo móvel com registro de chamadas, geolocalização e digitalização de cartões de visita.

Conclua tarefas, agende reuniões e responda a e-mails em qualquer lugar com o aplicativo móvel para Android e iOS.

Limitações do Pipedrive

Como o Pipedrive não é uma plataforma nativa para o setor imobiliário, ele não inclui sites IDX integrados, gerenciamento de listagens ou rastreamento de comissões; esses recursos exigem aplicativos adicionais.

Preços do Pipedrive

14 dias de teste gratuito

Lite: US$ 19/usuário/mês

Crescimento: US$ 34/usuário/mês

Premium: US$ 64/usuário/mês

Ultimate: US$ 89/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Pipedrive:

É muito fácil de entender e gerenciar, e atende às necessidades da minha linha de trabalho no setor imobiliário. Seu aplicativo móvel é muito abrangente e também ajuda a garantir que você não perca nada.

9. HubSpot CRM (ideal para marketing integrado e CRM gratuito)

via HubSpot

O HubSpot CRM foi desenvolvido para equipes imobiliárias que precisam de mais do que um simples banco de dados de contatos. Como um CRM completo, ele auxilia em todo o ciclo de vida do cliente, desde a captura de leads até o acompanhamento de interações e o envolvimento pós-venda.

Os leads provenientes de visitas a imóveis, formulários de sites, anúncios em redes sociais, referências ou portais fluem diretamente para o CRM. O HubSpot enriquece seu perfil e os coloca em sequências de nutrição específicas para cada imóvel.

A plataforma se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os agentes podem criar pipelines personalizados que refletem cada etapa de uma transação imobiliária, desde a consulta inicial até a inspeção, negociação e fechamento.

Todos os e-mails, mensagens de texto, chamadas, documentos e prazos são registrados automaticamente, para que nada seja esquecido durante um longo ciclo de vendas.

O pacote Breeze oferece agentes de IA, como o Prospecting Agent (para encontrar leads e criar campanhas de divulgação), o Customer Agent (chatbot/assistente) e o Content Agent (para gerar conteúdo de e-mail e texto). Juntos, eles automatizam tarefas e ajudam você a ampliar o alcance das suas campanhas.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Defina acompanhamentos individuais contínuos para que novos leads recebam pontos de contato oportunos sem esforço manual, reduzindo oportunidades perdidas.

Mantenha os negócios imobiliários organizados em todas as etapas (como “Lead do comprador” a “Fechado”) e impulsione o alcance diário com tarefas sincronizadas e lembretes de calendário.

Monitore fontes de leads, engajamento por e-mail, progresso de negócios e produtividade da equipe para reforçar o que está funcionando e melhorar as taxas de conversão.

Limitações do HubSpot CRM

Embora a plataforma ofereça uma ampla gama de recursos, pode ser difícil configurá-la e personalizá-la sem treinamento ou suporte adequados.

Preços do HubSpot CRM

Smart CRM Professional: US$ 49/licença/mês

Smart CRM Enterprise: US$ 75/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o HubSpot CRM:

O HubSpot CRM é muito fácil de usar, com uma interface simples. O HubSpot CRM se conecta facilmente a ferramentas populares como Gmail, Outlook, Slack, Shopify e WordPress, além de oferecer integrações com terceiros. Eles têm um bom suporte ao cliente.

👀 Você sabia? Embora as mulheres solteiras possuíssem 58% dos quase 35,2 milhões de casas pertencentes a americanos solteiros em 2022, essa liderança diminuiu em relação aos 64% registrados em 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Ideal para vendas impulsionadas por IA com alcance multicanal)

via Freshworks

O Freshsales, parte do pacote Freshworks, é destinado a equipes imobiliárias que desejam um CRM com inteligência artificial e canais de comunicação integrados, tudo em um só lugar. Ele ajuda os agentes a se conectarem por telefone, SMS, e-mail, WhatsApp e chat sem precisar alternar entre várias ferramentas.

O assistente de IA Freddy analisa o comportamento do comprador e os padrões de engajamento. Ele atribui pontuações aos leads, revela insights e sugere as melhores ações a serem tomadas.

Esta alternativa ao Follow Up Boss permite que os agentes priorizem as oportunidades mais promissoras e fortaleçam sua estratégia de vendas com decisões baseadas em dados.

Melhores recursos do Freshsales

Gerencie negócios, chamadas e atualizações de clientes em qualquer lugar usando o aplicativo móvel Freshsales com recursos completos e geolocalização.

Unifique os dados de vendas, suporte e marketing conectando-se ao ecossistema mais amplo da Freshworks para obter uma visão 360 graus do cliente.

Analise a saúde e o desempenho do pipeline com insights baseados em IA e previsões visuais de vendas para atingir suas metas de fechamento.

Limitações do Freshsales

Gerar relatórios pode ser frustrante, e falta a flexibilidade e facilidade de uso que alguns outros CRMs oferecem.

Preços do Freshsales

Avaliação gratuita por 21 dias

Crescimento: US$ 11/usuário/mês

Pro: US$ 47/usuário/mês

Enterprise: US$ 71/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o Freshsales:

Tem uma excelente lista de funcionalidades. Desde adicionar contactos/leads à plataforma, gerir o ciclo de vida dos leads através de tarefas e criar negócios para incentivar o ciclo, é uma plataforma muito fácil de usar.

TL;DR A melhor alternativa ao Follow Up Boss é...

O ClickUp é um hub de gerenciamento de projetos imobiliários e CRM para equipes de todos os tamanhos.

Se você é um agente independente, o ClickUp ajuda a gerenciar seu pipeline, listagens, tarefas e acompanhamentos em um só lugar.

Se você faz parte de uma equipe ou corretora em crescimento, o ClickUp adiciona painéis compartilhados, automações, armazenamento de documentos, resumos de conversas com IA e visibilidade em todas as listagens, etapas de negócios e projetos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar.