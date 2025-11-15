Os melhores modelos Notion para planejamento de vida para produtividade

Se você já assistiu The Good Place na Netflix, conhece o peculiar sistema de pontos que divide suas ações em uma lista boa e uma lista ruim. Abrace um amigo triste e ganhe 4,98 pontos. Pegue uma motocicleta e perca 64,88 pontos.

A internet tem até uma planilha com essas ações circulando no Reddit.

Agora, imagine se a vida realmente funcionasse assim: cada ação cuidadosamente registrada, cada decisão cuidadosamente equilibrada. Embora não possamos atribuir pontos a tudo, o que podemos fazer é planejar as coisas mais importantes. E é aí que entra o modelo Notion para planejamento de vida.

Ao contrário do sistema de pontos imaginário da sitcom, esses modelos oferecem uma estrutura real para mapear suas metas, equilibrar sua vida diária e gerenciar os aspectos pessoais e profissionais que realmente moldam sua jornada.

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos de planejador de vida do Notion para ajudá-lo a criar um sistema que dê espaço tanto para suas boas escolhas quanto para seus deslizes ocasionais.

O que torna um modelo Notion um bom planejador de vida?

Um bom modelo Notion para planejamento de vida ajuda você a definir metas, planejar seus dias e semanas, acompanhar hábitos e revisar o progresso dentro do seu espaço de trabalho Notion.

O modelo ideal do Notion para planejamento de vida deve conter o seguinte:

Bancos de dados vinculados para metas, planejador diário, listas de tarefas e projetos , para que as tarefas diárias se transformem em resultados.

Acompanhamento de hábitos com visualizações semanais e mensais, sequências e verificações rápidas para manter as rotinas

Calendário e visualizações futuras para agendas diárias e planejamento semanal, com filtros de fácil acesso.

Revise prompts e diários que ajudam você a refletir, medir o progresso e ajustar planos para o crescimento pessoal.

Layouts organizados com visualizações em galeria, quadro e calendário, para que as informações permaneçam fáceis de visualizar e você possa gerenciar sua vida pessoal e profissional em um só lugar.

Modelos de planejador de vida em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de planejamento do Notion e do ClickUp:

Os 20 melhores modelos gratuitos de planejamento de vida do Notion

Os estudantes querem clareza nas tarefas, os profissionais precisam de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e quem busca produtividade anseia por acompanhar hábitos e definir metas em uma única visualização.

Os seguintes modelos gratuitos de planejador de vida do Notion abordam essas dificuldades de frente. Vamos criar sistemas de longo prazo que apoiem tanto o progresso quanto o crescimento pessoal!

1. Planejador de vida da Notion

via Notion

Há uma cena em Everything Everywhere All at Once em que Evelyn é levada por várias versões de sua vida. Em uma delas, ela está brigando em um beco. Em outra, ela é uma estrela de cinema.

É estonteante de se ver, porque parece que ela está vivendo muitas vidas ao mesmo tempo. Essa mesma confusão acontece em nossos dias, quando aulas, metas de saúde e rotinas pessoais competem pela nossa atenção.

O Planejador de Vida da Notion cria uma versão mais suave desse caos. Ele oferece um lugar para cada parte da sua vida, desde afirmações que elevam sua mentalidade até um canto para planejar refeições. Há espaço para trabalhos universitários, hábitos de saúde e metas pessoais, para que você não sinta que está girando em linhas do tempo paralelas. Em vez disso, tudo se reúne em uma visão calma e clara.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os prazos da universidade juntamente com seus objetivos pessoais.

Crie hábitos mais saudáveis com rastreadores simples para mentalidade e bem-estar.

Planeje refeições e exercícios sem sobrecarregar o seu dia.

Personalize o painel com afirmações, imagens e cores que combinem com você.

✨ Ideal para: Estudantes que equilibram aulas e bem-estar, profissionais ocupados que desejam um local tranquilo para metas e rotinas e qualquer pessoa que queira substituir listas dispersas por um único centro.

Aprenda a criar um planejamento de vida com este tutorial em vídeo:

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

2. Life Wiki da Notion

via Notion

O modelo Life Wiki no Notion é como um mapa para a jornada da sua vida, oferecendo uma visão completa de onde você está e para onde está indo.

Este modelo foi criado para pessoas que querem mais do que um planejador diário. Ele combina metas, hábitos, registros de leitura e até planos de viagem em um único hub para que você possa ter uma visão geral da sua vida. Há espaço para fazer anotações, acompanhar o crescimento pessoal e manter um diário regular, para que a reflexão acompanhe a ação.

O design incentiva o equilíbrio, permitindo que você alterne facilmente entre planejar a semana seguinte, verificar suas rotinas diárias e registrar seus pensamentos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje sua semana com visibilidade clara de metas, hábitos diários e tarefas importantes.

Acompanhe o que você está lendo e crie um registro pessoal que você pode revisitar a qualquer momento.

Registre planos de viagem, notas e reflexões sem precisar alternar entre ferramentas.

Use o espaço do diário para refletir sobre o progresso e criar um ritmo de crescimento pessoal.

✨ Ideal para: bibliotecários da vida que querem tudo mapeado, pessoas com múltiplas paixões que acompanham metas, hábitos, viagens e notas em um só lugar, e planejadores reflexivos que escrevem em diários e fazem revisões frequentes.

3. Movie Tracker da Notion

via Not ion

O cinema é uma questão do que está dentro do quadro e do que está fora.

Essa estrutura ainda nos cativa hoje. Mesmo depois que a pandemia quase fechou os cinemas, as bilheterias globais se recuperaram, atingindo US$ 26 bilhões em 2022.

É por isso que plataformas como o Letterboxd explodiram em popularidade, oferecendo aos amantes do cinema um lugar para registrar o que assistiram, escrever reflexões rápidas e selecionar seus “quatro favoritos”.

O Movie Tracker by Notion traz esse mesmo espírito para o seu próprio espaço de trabalho. Em vez de baixar mais um aplicativo, você pode criar seu arquivo pessoal diretamente no Notion.

Ele oferece espaços para diretor, gênero, tags, data de lançamento, classificação e um resumo, para que você não apenas se lembre de que assistiu a um filme, mas também por que ele ficou na sua memória. Ter tudo isso em um painel organizado significa menos esforço para tentar reunir seu histórico de filmes quando você quiser revisitar, refletir ou até mesmo recomendar algo a um amigo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre diretores, gêneros, datas de lançamento e classificações para criar uma biblioteca de filmes viva.

Escreva resumos curtos para capturar como cada história fez você se sentir no momento.

Marque filmes por temas ou estilos para poder facilmente encontrar “filmes reconfortantes” ou “dramas sérios”.

✨ Ideal para: Amantes de cinema que registram assistidos e avaliações, fãs do Letterboxd que desejam notas mais detalhadas e criadores que organizam listas de assistidos com base no humor.

📖 Leia também: Aplicativos de diário digital para bullet journaling

4. Planejador de acampamento da Notion

via Notion

De acordo com o Relatório de Camping e Hospitalidade ao Ar Livre 2024 da KOA, cerca de 11 milhões de famílias a mais acamparam em 2024 em comparação com 2019, um sinal claro de que as viagens ao ar livre se tornaram uma parte importante da vida moderna.

No entanto, você rapidamente começa a sentir falta da vida na cidade quando está na floresta desejando ter trazido aquele par extra de meias.

O Camping Planner da Notion facilita essa reinicialização, oferecendo um único local para organizar todos os detalhes. Ele vem com um banco de dados de equipamentos para que você nunca se esqueça do essencial, uma seção de planejamento de refeições para organizar o café da manhã até o jantar e até mesmo espaços para mapas offline e contatos de emergência.

Como ele foi projetado para uso offline, você ainda pode acessar suas listas importantes quando o serviço estiver indisponível.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie listas completas de verificação de equipamentos para que nada importante seja esquecido.

Planeje as refeições com antecedência e simplifique o cozimento ao ar livre.

Armazene mapas offline e contatos de emergência para sua segurança na estrada.

Adapte a mesma configuração para viagens de fim de semana e expedições mais longas.

✨ Ideal para: campistas de fim de semana e moradores de vans, famílias que planejam equipamentos e refeições e grupos que gostam de atividades ao ar livre e precisam de listas de verificação que funcionem offline.

5. Revisão semestral pela Notion

via Notion

A metade do ano é o momento perfeito para fazer uma pausa, verificar e ajustar o rumo antes que o tempo acabe. É um momento para perguntar não apenas o que você fez até agora, mas o que merece sua atenção nos próximos meses.

A Revisão Semestral da Notion ajuda você a fazer essa pausa com clareza. Ela divide a reflexão em cinco seções simples que abrangem sua vida pessoal, tornando mais fácil dar um passo atrás e ver padrões que você pode perder na correria do dia a dia.

Em apenas 20 a 30 minutos, você pode identificar o que está funcionando, o que não está e onde deseja mudar de rumo. ⚙️

Sua força está na simplicidade. Em vez de sobrecarregar você com layouts complicados, ele oferece a estrutura necessária para organizar seus pensamentos, deixando espaço para uma reflexão honesta.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Analise sua vida pessoal em cinco áreas específicas sem perder o foco.

Identifique pontos fortes, pontos fracos e mudanças que você deseja fazer nos próximos seis meses.

Defina metas práticas que pareçam alcançáveis, em vez de opressivas.

Use o modelo como um ritual anual para refletir, redefinir e recuperar o equilíbrio.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que faça uma pausa para se reorientar no meio do ano, quem gosta de reflexões curtas e orientadas, equipes ou estudantes que fazem retrospectivas pessoais rápidas.

6. Calendário de negociações da Notion

via Notion

Um local simples para registrar negociações e analisar com clareza pode, às vezes, fazer uma grande diferença na sua rotina de negociação.

O Trading Calendar by Notion oferece esse lugar estável. Você pode registrar cada negociação, ver lucros e perdas em um calendário diário e visualizar um gráfico do seu desempenho ao longo do tempo. Ter suas anotações e números lado a lado ajuda você a aprender com suas decisões, em vez de adivinhar.

Ele também funciona como um modelo de planejador de vida mais abrangente, caso você queira acompanhar suas finanças pessoais ou rotinas no mesmo espaço de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre todas as negociações com data, instrumento, notas de entrada e saída e resultado para criar disciplina.

Visualize o P&L diário em um calendário para identificar padrões de tempo, risco e condições de mercado.

Use o gráfico integrado para acompanhar o progresso e ajustar o tamanho das posições com base em evidências.

Adicione uma lista de verificação semanal para que o plano da próxima semana reflita o que você aprendeu nesta semana.

✨ Ideal para: novos traders que estão desenvolvendo disciplina, swing traders ou day traders que acompanham lucros e perdas e notas, e estudantes de finanças que analisam padrões ao longo do tempo.

📖 Leia também: Como usar o gerenciamento de projetos do Bullet Journal para se manter no caminho certo

7. My Food Planner da Notion

via Notion

Este modelo é para aqueles dias em que você abre a geladeira dez vezes na esperança de que algo novo apareça. Nada muda, e o jantar ainda parece um quebra-cabeça às 20h.

O My Food Planner da Notion oferece um plano consistente para que as refeições sejam simples, sem deixar tudo para a última hora, e sua vida diária fique um pouco mais organizada.

Você obtém uma visão semanal clara do café da manhã, almoço, jantar e lanches, além de um espaço para receitas, lista de compras e notas rápidas de preparação. Ele oferece suporte ao acompanhamento suave de hábitos relacionados a água e vegetais, e você pode duplicar uma semana concluída para reutilizar favoritos e refeições recorrentes sem precisar começar do zero.

Além disso, você também pode marcar refeições rápidas para dias agitados e acessá-las no seu celular enquanto faz compras, para que o planejamento e a execução ocorram em um único fluxo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje a semana com horários flexíveis para refeições que se adaptam à sua agenda.

Crie uma lista de compras a partir das receitas que você salva para que as compras sejam mais rápidas.

Acompanhe hábitos como ingestão de água, frutas, vegetais e proteínas para promover o bem-estar.

Salve notas de preparação e sobras para que a refeição de amanhã já esteja pela metade.

✨ Ideal para: Pessoas que preparam refeições com antecedência, estudantes com orçamento limitado e famílias ocupadas que desejam listas de compras vinculadas a menus semanais simples.

8. Moving Out Planner da Notion

via Notion

Caixas, contratos, chaves, produtos de limpeza e mudanças de endereço. Mudar de casa pode ser emocionante e exaustivo.

Dois terços dos americanos afirmam que mudar de casa é estressante, e a maioria relata desafios como fazer as malas e definir o orçamento, por isso um plano claro ajuda muito.

O Moving Out Planner da Notion reúne todas as tarefas em uma lista de verificação tranquila. Você pode classificar o trabalho em categorias como embalagem, cancelamentos e atualizações e, em seguida, mapear os prazos em uma linha do tempo ou calendário. Há seções organizadas para documentos, um orçamento simples e uma lista de configuração da nova casa.

Mantenha confirmações de serviços públicos, digitalizações de contratos de aluguel e medições em um só lugar e marque o progresso com status e caixas de seleção. Uma breve revisão todas as noites mantém a semana em movimento e, no dia da mudança, você se sente pronto, em vez de apressado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida a mudança em categorias como “empacotar”, “cancelar” e “atualizar” com prazos claros.

Armazene contratos de aluguel, documentos de identidade e recibos para que informações importantes fiquem facilmente acessíveis no seu celular.

Acompanhe os custos com mudanças, depósitos e itens essenciais para manter o orçamento sob controle.

Planeje a primeira semana no novo local com tarefas de limpeza, configuração da internet e layout do quarto.

✨ Ideal para: quem está se mudando pela primeira vez, quem vive mudando de cidade e precisa lidar com serviços públicos e aluguéis, e colegas de quarto que precisam coordenar malas, orçamentos e cronogramas.

📖 Leia também: Modelos e técnicas de brainstorming

9. Rastreador de candidaturas a empregos da Notion

via Notion

Candidatar-se a empregos nunca foi tão fácil com o surgimento dos portais de emprego e das redes sociais, e é por isso que agora é necessário ter mais cuidado e estrutura para se destacar entre a multidão.

O LinkedIn relatou um aumento no volume, com candidaturas a empregos crescendo mais de 45% em relação ao ano anterior e cerca de 11.000 sendo enviadas a cada minuto.

Muitas empresas dependem cada vez mais de sistemas de rastreamento de candidatos para lidar com essa enxurrada, o que significa que pequenos detalhes e acompanhamentos são mais importantes do que nunca.

O Job Application Tracker da Notion oferece um local tranquilo para você realizar sua busca com intenção. Você pode registrar cada cargo, acompanhar seu status desde a candidatura até a oferta e adicionar uma próxima ação clara para saber sempre quais passos tomar a seguir.

Cada entrada contém detalhes do recrutador, contatos, notas sobre salários e observações pessoais, para que as entrevistas pareçam preparadas, em vez de apressadas. Este modelo do Notion transforma guias dispersas em um sistema simples que você realmente usará.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as candidaturas com status como “candidatado”, “entrevista”, “oferta”, “rejeitado” e “próximo passo” para manter o ritmo.

Salve nomes de recrutadores, informações de contato e notas para que os acompanhamentos sejam oportunos e personalizados.

Compare funções com faixa salarial, localização, equipe e requisitos essenciais para tomar uma decisão com clareza.

Adicione lembretes sutis para e-mails de agradecimento, indicações e check-ins.

✨ Ideal para: Pessoas em busca ativa de emprego, profissionais em transição de carreira que gerenciam pipelines e acompanhamentos e recém-formados que organizam contatos de recrutadores e próximos passos.

10. Flat Hunting Planner & Tracker da Notion

via Notion

Encontrar um lugar pode ocupar toda a sua semana. Os links se acumulam, as fotos se confundem e você esquece qual tinha a melhor iluminação e qual ficava ao lado de uma rua barulhenta.

O Flat Hunting Planner & Tracker da Notion oferece um espaço tranquilo para reunir anúncios, comparar opções e planejar visitas sem perder informações pequenas, mas importantes.

Você pode salvar cada imóvel com fotos, notas e detalhes importantes e, em seguida, avaliá-lo em relação aos seus requisitos essenciais e fatores decisivos. Há um banco de dados de pesquisa da área para transporte, lojas, segurança e ambiente geral, além de um calendário simples para que as visitas e acompanhamentos ocorram no dia certo.

A visualização comparativa lado a lado ajuda você a escolher com clareza, em vez de ter que percorrer conversas antigas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um hub central de listagens com fotos, links, custos e detalhes de contato.

Defina o que é essencial, o que é inaceitável e o que é desejável para filtrar apartamentos que se encaixam na sua vida.

Planeje e acompanhe as visualizações em um calendário organizado com lembretes e notas após cada visita.

Compare as propriedades selecionadas lado a lado e faça sua escolha final com confiança.

✨ Ideal para: Locatários comparando anúncios e bairros, pessoas que estão se mudando e agendando visitas e casais alinhando itens indispensáveis e fatores decisivos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para redação de conteúdo para uma criação mais rápida

11. Rastreador de finanças pessoais da Notion

via Notion

As tarefas financeiras se acumulam silenciosamente. Um café aqui, uma corrida de carro ali e um pagamento freelance que precisa de uma reserva para impostos.

O Personal Finance Tracker da Notion transforma aquela confusão do dia a dia em um registro simples e confiável, para que você se mantenha organizado sem precisar criar uma planilha do zero.

Cada nova entrada de receita ou despesa é marcada automaticamente com a data, o que mantém seu diário organizado e preciso. Você pode classificar por categoria, adicionar notas e usar lembretes de impostos sobre receitas relevantes para reservar dinheiro antes que você se esqueça.

Além disso, as visualizações mensais facilitam a identificação de tendências, o acompanhamento do progresso em direção às metas e a realização de pequenas mudanças que realmente duram.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje um orçamento mensal e compare os gastos planejados com os reais.

Acompanhe contas recorrentes, assinaturas e datas de vencimento para evitar surpresas.

Prepare-se para os impostos com registros organizados e lembretes automáticos para reservas fiscais.

Analise os resumos das categorias para identificar padrões e ajustar hábitos para finanças mais saudáveis.

✨ Ideal para: Freelancers que controlam renda e impostos, estudantes que aprendem a fazer orçamentos e qualquer pessoa que queira substituir planilhas por um registro financeiro simples.

👀 Curiosidade: os psicólogos chamam isso de falácia do planejamento: quase sempre achamos que as tarefas levarão menos tempo do que realmente levam. O efeito foi descrito pela primeira vez por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Uma solução simples é verificar quanto tempo uma tarefa semelhante levou da última vez e adicionar uma margem de segurança.

12. Cozy Coffee Habit Tracker da Notion

via Notion

Pense nas manhãs em Gilmore Girls, quando Lorelai e Rory chegam ao balcão do Luke, com xícaras de café aquecendo suas mãos e os planos do dia tomando forma.

O Cozy Coffee Habit Tracker da Notion tenta capturar essa sensação. Um espaço pequeno e acolhedor onde você faz uma pausa, anota o que é importante e volta ao seu dia um pouco mais tranquilo.

O layout mantém as coisas simples. Você tem uma visualização semanal simples com caixas de seleção, uma pequena lista de tarefas ao lado de suas rotinas e um espaço para anotações sobre seu humor ou energia. Adicione os hábitos que deseja desenvolver, defina pequenas metas e escreva uma breve linha sobre como foi.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe seus hábitos em um layout semanal organizado, com caixas de seleção rápidas e progresso simples.

Combine uma pequena lista de tarefas com suas rotinas para que as tarefas diárias permaneçam próximas de seus objetivos.

Adicione notas sobre seu humor ou energia para identificar quais hábitos ajudam você a manter o foco.

Use reflexões suaves para celebrar a consistência e manter suas rotinas diárias.

✨ Ideal para: quem deseja criar hábitos de forma gradual, fãs de rotinas matinais e pessoas que querem um check-in semanal aconchegante ao lado de uma pequena lista de tarefas.

13. Planejador de caminhadas da Notion

via Notion

As trilhas ficam lotadas rapidamente. O Serviço Nacional de Parques registrou um recorde de 331,9 milhões de visitas recreativas em 2024. Planejar com antecedência significa que você passa mais tempo caminhando e menos tempo se perguntando o que esqueceu.

O Hiking Planner da Notion oferece um local simples para planejar viagens e lembrar o que funcionou. Você pode registrar detalhes da trilha, dificuldade e notas pessoais; manter uma pequena lista de equipamentos para verificar antes de sair; e salvar informações offline para aqueles locais onde o sinal é fraco.

O modelo também permite agrupar caminhadas por região ou estação e classificá-las por distância ou elevação, para que seja fácil escolher a rota certa para o dia. Você pode duplicar uma viagem anterior com um clique para reutilizar listas de bagagem, mapas e horários para um início mais rápido na próxima vez.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um banco de dados de trilhas com distância, elevação, mapas e notas para facilitar a escolha de futuras caminhadas.

Acompanhe equipamentos essenciais e listas de bagagem para se manter organizado antes de começar cedo.

Salve detalhes offline, como trilhas, coordenadas e contatos de emergência, para ficar tranquilo.

Registre condições, ritmo e destaques para que você possa refletir e planejar melhor da próxima vez.

✨ Ideal para: Excursionistas que planejam rotas e equipamentos, mochileiros que salvam detalhes offline e amantes da natureza que registram notas sobre trilhas e estações do ano.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de lista de tarefas

14. Planejador acadêmico para estudantes — Clean by Notion

via Notion

A semana de planejamento parece tranquila até que três professores publicam prazos no mesmo dia. Com tantas coisas na sua página, você precisa de uma página que mostre o que é mais importante e o que pode esperar.

O Planejador Acadêmico para Estudantes – Clean by Notion oferece uma página única e tranquila para você respirar, ver o que precisa ser feito e decidir o que deve ser feito primeiro. É organizado, amigável e fácil de acompanhar quando sua semana começa a ficar cheia.

As automações ajudam você a registrar novos trabalhos rapidamente e manter os status atualizados, para que você gaste menos tempo corrigindo listas e mais tempo realmente estudando. Você pode acompanhar hábitos que apoiam sua rotina, abrir um pequeno centro de estudos para sessões focadas e ver os próximos exames e tarefas em um calendário claro.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre tarefas e exames com status prontos e prazos para que o planejamento leve apenas alguns minutos.

Use o rastreador de hábitos e um centro de estudos tranquilo para criar rotinas diárias estáveis.

Veja um calendário simples para a semana seguinte e adicione notas rápidas após cada aula.

Personalize assuntos, prioridades e lembretes para que suas listas de tarefas correspondam à sua forma de estudar.

✨ Ideal para: Estudantes que gerenciam tarefas e provas, alunos que desejam hábitos e horários em uma página organizada e criadores de rotinas de estudo.

15. Planejador semanal da Notion

via Notion

Um estudo realizado em seis países e publicado na revista Nature revelou que horários de quatro dias reduziram o esgotamento e melhoraram a saúde mental e física sem prejudicar o desempenho. Ao mesmo tempo, empresas como a Microsoft estão restringindo o retorno ao escritório a três dias por semana, o que torna ainda mais importante planejar seu tempo limitado no escritório e seu tempo de trabalho intenso.

O Planejador Semanal da Notion oferece uma página clara para visualizar a semana que vem, agrupar tarefas por categoria e escolher o que realmente merece sua atenção hoje. É simples e intuitivo, tornando o planejamento uma tarefa rápida, em vez de um trabalho árduo.

Você pode alternar entre as visualizações para ver suas agendas diárias, um Kanban organizado ou uma visão geral do mês, e as cores facilitam a leitura dos status rapidamente. Botões rápidos ajudam você a registrar tarefas diárias em segundos e, em seguida, classificá-las no lugar certo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje a semana com várias visualizações para hoje, esta semana e este mês.

Capture listas de tarefas instantaneamente com ações rápidas e, em seguida, priorize as tarefas diárias.

Agrupe tarefas por classe, projeto ou área da vida para manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Acompanhe o progresso com destaques de status simples que mantêm você focado no que é mais importante.

✨ Ideal para: Profissionais que planejam a semana rapidamente, criadores que lidam com projetos e administração da vida pessoal e qualquer pessoa que adore Kanban e calendários.

16. Planejador de viagens da Notion

via Notion

As viagens estão de volta com força total. A ONU Turismo relata cerca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais em 2024, quase uma recuperação completa, enquanto a IATA afirma que o tráfego aéreo internacional bateu um novo recorde naquele ano.

Planejar bem é importante, pois voos e itinerários são agitados e dinâmicos. O Planejador de Viagens da Notion reúne sua viagem em uma página tranquila.

Você pode salvar voos, estadias, números de confirmação e transporte local em seções organizadas e, em seguida, adicionar links para bilhetes e mapas para que tudo esteja ao alcance de um toque. As listas de bagagem ficam ao lado dos planos diários, e as notas sobre restaurantes ou museus ficam bem ao lado dos horários e endereços.

Ele também ajuda antes de você viajar. Você pode adicionar verificações de visto, lembretes de passaporte e notas de orçamento e, em seguida, classificar os planos por cidade ou dia para que seja fácil visualizar a semana que vem.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna voos, hotéis e reservas com datas, números e links rápidos para facilitar o acesso.

Crie itinerários diários com horários, mapas e notas para se manter focado na viagem.

Mantenha listas de bagagem, contatos de emergência e informações offline reunidas para sua tranquilidade.

Acompanhe um orçamento simples de viagem e salve recibos ou capturas de tela para revisar depois que você voltar.

✨ Ideal para: Viajantes individuais e famílias, amantes de itinerários que mantêm reservas e malas em um só lugar e planejadores de viagens preocupados com o orçamento.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas abertas em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas por meio do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho pesado!

17. Diário pelo Notion

via Notion

Alguns dias passam num piscar de olhos. Uma conversa que você quer lembrar, uma pequena vitória no trabalho, um pensamento no trem que parecia importante, mas escapou antes que você chegasse em casa.

O Journal by Notion oferece um lugar tranquilo para registrar esses momentos e refletir, para que sua vida diária pareça mais intencional e seu crescimento pessoal seja mais fácil de perceber.

As entradas são marcadas automaticamente com a data e você pode classificá-las por humor, tópico ou projeto para facilitar o acesso posterior. Adicione uma linha rápida ou uma nota mais longa, insira fotos ou memos de voz e use prompts simples para fazer um check-in no final do dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha um diário com tags para humores, temas e marcos que você deseja revisitar.

Registre momentos especiais, ideias e lições aprendidas para que não se percam.

Adicione fotos, clipes ou reflexões rápidas para criar um registro mais rico da sua vida.

Revise as entradas semanalmente para perceber padrões, manter o foco e ajustar os planos de forma ponderada.

✨ Ideal para: Fãs de reflexão diária, criadores que capturam ideias e momentos e qualquer pessoa que marque humores e temas para análises cuidadosas.

18. Habit Tracker da Notion

via Notion

A mudança raramente acontece em um único momento heroico. Ela surge em repetições silenciosas, nas pequenas escolhas que ensinam à sua mente quem você está se tornando.

O Habit Tracker da Notion ajuda você a honrar essas escolhas, transformando intenções diárias em simples marcas de verificação que você gosta de marcar. Um clique no bloco de botões registra o esforço de hoje, e o layout tranquilo facilita o retorno amanhã.

Você pode adicionar os hábitos que são importantes para você, definir pequenas metas e acompanhar o progresso ao longo da semana e do mês. Há espaço para anotações rápidas ao lado de cada hábito, para que você se lembre do que ajudou e do que atrapalhou.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os hábitos diários com um único clique e veja as sequências de uma só vez.

Agrupe hábitos por tema, como saúde, estudos ou foco, para manter as prioridades claras.

Adicione notas curtas ou reflexões para entender o que contribui para a consistência.

✨ Ideal para: quem busca consistência, iniciantes em bem-estar que acompanham pequenas conquistas e pessoas que preferem botões simples e visualizações contínuas.

📖 Leia também: Como usar o Notion para gerenciamento de projetos

19. Painel de controle da vida pela Notion

via Notion

O segredo não é priorizar sua agenda, mas agendar suas prioridades

A citação de Stephen Covey não poderia ser mais relevante para o nosso próximo modelo.

O Life Dashboard da Notion oferece uma página tranquila para você começar o dia com intenção, ver sua agenda e manter alguns objetivos significativos em vista.

Você pode escrever um diário, acompanhar hábitos e saúde e manter anotações de aulas ou do trabalho sem precisar alternar entre aplicativos. Seções para leitura, finanças e ideias criativas ficam ao lado de uma pequena lista de tarefas, e widgets discretos ajudam você a perceber o progresso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje seu dia e sua semana com uma agenda organizada, metas e listas de tarefas em uma única visualização.

Acompanhe hábitos, humor e bem-estar para que as rotinas diárias apoiem o crescimento a longo prazo.

Mantenha entradas de diário, registros de leitura e anotações de aulas ou projetos organizados de maneira clara.

Use widgets rápidos para ver o progresso e manter o foco no que é mais importante.

✨ Ideal para: minimalistas que desejam um único lar matinal, pessoas que buscam equilíbrio e acompanham metas, hábitos e notas juntas, e check-ins diários.

👀 Curiosidade: “Prioridade” foi singular em inglês por cerca de 500 anos. Só começamos a dizer “prioridades” no século XX, quando o trabalho se multiplicou. Planejar é, em parte, a arte de admitir que não pode haver dez coisas “mais importantes”.

20. Planejador de vida estético That Girl da Notion

via Notion

Se o seu feed tem exibido vídeos sobre rotinas matinais, você sabe como é. Luz do sol, uma mesa organizada, café gelado, alguns alongamentos rápidos e, então, uma lista organizada que define o tom do dia.

O Aesthetic That Girl Life Planner da Notion traz a energia do TikTok para uma lista de verificação matinal calma e prática que você pode realmente usar.

Nele, você tem visualizações simples para o seu dia, semana e mês, além de espaços tranquilos para hábitos, anotações, listas de desejos e leituras. Este modelo ajuda você a definir metas, acompanhar pequenas rotinas e cumprir promessas que fez a si mesmo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje seu dia, semana e mês com prioridades claras e verificações fáceis.

Acompanhe hábitos e rotinas para que o progresso seja constante e não estressante.

Registre suas ideias em páginas de brainstorming e lista de desejos antes que elas se percam.

Gerencie projetos e uma lista de livros em um só lugar e, em seguida, analise o progresso com layouts calmos e estéticos.

✨ Ideal para: Amantes de rotinas inspirados por vídeos de rotinas matinais, estudantes e jovens profissionais que estão criando hábitos e planejadores que valorizam a estética.

Limitações do Notion

Embora a maioria dos modelos do Notion seja fácil de usar e tenha recursos úteis integrados, eles não são isentos de desvantagens.

O Notion AI não tem a capacidade de editar diretamente as propriedades de um banco de dados.

Os usuários deste tópico do Reddit também mencionam congelamentos em bate-papos longos, resumos imprecisos da IA e qualidade do modelo que parece inferior a outras ferramentas. Isso leva a algumas limitações práticas que devem ser levadas em consideração ao configurar qualquer modelo Notion para planejamento de vida.

A IA não consegue escrever em campos de banco de dados, portanto, atualizações em massa ainda precisam ser feitas manualmente ou com soluções alternativas.

Páginas grandes tornam o sistema lento. Divida os rastreadores de hábitos, diários e listas de tarefas em visualizações menores interligadas.

Os limites do plano gratuito são restritos: uploads de arquivos de 5 MB, histórico de versões curto e uma versão de avaliação limitada de IA.

As edições em dispositivos móveis são limitadas e o uso offline é restrito, portanto, alterações profundas são mais adequadas em computadores.

Os modelos são flexíveis, mas não são plug and play. Relações, rollups e permissões precisam de uma configuração cuidadosa para manter tarefas, metas e entradas sincronizadas.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos para acompanhamento de metas

Modelos alternativos do Notion

Sabe aquele momento em que uma simples atualização se transforma em uma caça ao tesouro? As tarefas estão espalhadas por diferentes plataformas: uma em um aplicativo, notas em outro, o briefing em um e-mail e um documento pela metade aberto em outro lugar. Isso é espalhamento de trabalho e, silenciosamente, drena seu tempo e energia.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho com inteligência artificial convergente.

Ele reúne tarefas, documentos, painéis e Work AI em um só lugar, para que você pare de procurar links e comece a progredir. Ele elimina a dispersão de contextos e processos e até ajuda com a dispersão de IA, oferecendo redação, planejamento e insights no mesmo espaço.

Se um modelo Notion para planejamento de vida tem sido seu sistema inicial, o ClickUp é a atualização que se adapta a semanas agitadas e equipes reais.

1. Modelo de planejamento de vida do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça pequenas correções de rumo quando a vida ficar agitada com o modelo de planejamento de vida do ClickUp.

Se você já experimentou um modelo Notion para planejamento de vida e ainda se sente dividido entre várias direções, o modelo Life Plan da ClickUp oferece um lugar tranquilo para reunir tudo.

Este modelo ajuda você a identificar o que é importante, definir algumas metas e escolher pequenas ações que se encaixam na sua semana real. Você vê seu progresso de forma clara, o que torna mais fácil manter a consistência, ajustar quando os planos mudam e manter a fé em seus objetivos.

Você pode mapear metas de longo prazo na Lista de Planos, registrar ideias no Quadro de Vida e seguir um breve guia de “Introdução” para nunca ficar diante de uma página em branco. Campos personalizados, como Área e Parceiro de Responsabilidade, mantêm o contexto próximo, enquanto status simples, como A Fazer, Em Andamento e Concluído, deixam claro o próximo passo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas claras, adicione marcos e transforme-os em tarefas diárias que você realmente vai concluir.

Veja o progresso rapidamente com status tranquilos e um painel simples.

Mantenha áreas da vida como saúde, carreira e finanças em um único lugar para que suas escolhas correspondam aos seus valores.

Convide um amigo ou mentor para ser seu parceiro de responsabilidade e revisem a semana juntos.

✨ Ideal para: pessoas que estabelecem metas gerais, transformam marcos em ações semanais e desejam ver progressos em todas as áreas da vida.

2. Modelo gratuito do ClickUp para planejamento do fim da vida

Obtenha um modelo gratuito Comece de forma simples e vá adicionando pouco a pouco com o modelo gratuito de planejamento de fim de vida do ClickUp.

Planejar o fim da sua vida é um trabalho delicado. Exige que você pare, pense sobre seus desejos e facilite as coisas para as pessoas que você ama.

O modelo gratuito de planejamento para o fim da vida do ClickUp oferece um local tranquilo para reunir tudo em um só lugar, para que sua família não fique procurando ou adivinhando em um momento difícil.

Você pode manter documentos, contatos e instruções importantes juntos e, em seguida, usar listas de verificação para anotar o que foi feito e o que ainda precisa de atenção.

Também há espaço para detalhes práticos, como contas e políticas, bem como aspectos humanos que sua família valoriza, como música, cartas e como você deseja que seu dia seja. Você pode revisá-lo uma vez por ano, fazer pequenas atualizações e saber que o que importa está anotado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Salve documentos importantes, políticas e identidades com notas sobre onde estão os originais e para quem ligar primeiro.

Registre desejos médicos, cuidados preferidos e instruções práticas para que as decisões sejam claras.

Mantenha as preferências para funerais ou memoriais, músicas, leituras e mensagens pessoais em um só lugar.

Acompanhe o progresso com status simples e uma lista de verificação discreta para que seus entes queridos tenham fácil acesso quando precisarem.

✨ Ideal para: famílias que organizam desejos e documentos, cuidadores que precisam de clareza e qualquer pessoa que queira registrar seus planos com carinho.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital

3. Modelo de planejador diário ClickUp

Lembra da terceira temporada de The Bear, quando Carmy ficava mudando o cardápio todos os dias? A comida era ousada, mas o serviço ficou confuso. Os pedidos se acumularam.

É assim que um dia pode ser sem um plano. O modelo de planejador diário do ClickUp oferece o quadro organizado de que você precisa para que o trabalho flua e nada saia do controle.

Você pode classificar as tarefas nas categorias “Pessoal”, “Trabalho” ou “Meta” e, em seguida, definir prioridades moderadas para que os itens mais importantes apareçam no topo. Uma visualização clara do calendário ajuda você a colocar o trabalho onde ele se encaixa, e status simples como “Aberto” e “Concluído” facilitam a visualização do progresso.

Se você gosta de uma reinicialização rápida, a visualização Comece aqui apresenta seu plano para que você nunca fique diante de uma tela em branco.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje seu dia em minutos e marque as tarefas concluídas à medida que avança, para se manter organizado.

Agrupe tarefas de trabalho, escola e pessoais para manter limites claros e manter o foco.

Use o calendário para colocar tarefas em tempo real, de modo que as programações diárias correspondam à sua energia.

Anote rapidamente observações e pequenas tarefas de acompanhamento para que nada seja esquecido entre reuniões ou aulas.

✨ Ideal para: Pessoas que gostam de começar o dia com o calendário, estudantes e profissionais que dividem tarefas profissionais e pessoais e amantes de listas de verificação.

4. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme intenções em tarefas diárias usando o modelo de plano de ação diário do ClickUp.

Os dias de trabalho modernos continuam se prolongando. O último Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft revelou que as reuniões após as 20h aumentaram 16% em relação ao ano anterior, com as pessoas trocando dezenas de mensagens fora do horário de trabalho.

Se isso lhe parece familiar, o modelo de plano de ação diário do ClickUp oferece um novo começo a cada manhã. Você define uma meta clara, divide-a em pequenas ações e as alinha em um cronograma simples.

Nele, você pode agrupar tarefas pessoais e profissionais, adicionar uma prioridade rápida e ver o progresso rapidamente. As visualizações de metas, cronograma e etapas de ação facilitam o planejamento do dia e os ajustes quando a vida acontece.

Você também pode acompanhar o progresso e monitorar seus resultados de acordo com suas metas usando os painéis do ClickUp.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje um dia realista entre tarefas profissionais e pessoais para se manter organizado e ainda ter energia após o expediente.

Divida uma grande tarefa em etapas de ação, atribua responsáveis e acompanhe o progresso sem sair do seu planejador diário.

Crie uma rotina matinal e noturna repetível para manter as rotinas diárias e manter o foco.

Passe rapidamente das ideias à execução quando as prioridades mudarem, mantendo o ritmo e evitando a dispersão do contexto.

✨ Ideal para: Criadores que escolhem uma meta diária, equipes que dividem o trabalho em etapas claras e dias agitados que exigem replanejamentos rápidos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de autocuidado

5. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comemore os pequenos passos que se somam com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp.

Você abre seu celular e vê três coisas ao mesmo tempo: uma sequência no Duolingo em risco, um lembrete da academia que você adiou duas vezes e um artigo salvo sobre como atualizar seu portfólio.

Você se preocupa com tudo isso, mas seus planos estão espalhados por cinco lugares diferentes, e nenhum deles se comunica. O modelo de plano de desenvolvimento pessoal da ClickUp oferece um único local para o seu crescimento pessoal.

Veja como funciona: defina uma ou duas metas trimestrais claras, adicione pequenas metas semanais e registre as conquistas para ver o progresso. As visualizações para planejamento, ação e acompanhamento ficam lado a lado, o que ajuda você a manter o foco e atingir as metas.

Ele também se adapta à vida real. Use-o para habilidades profissionais, rotinas de bem-estar e projetos pessoais no mesmo espaço.

Para ir um passo além, você pode conectar seu Plano de Desenvolvimento Pessoal ao ClickUp Docs. O ClickUp Docs permite que você gere documentos dinâmicos, wikis e notas que permanecem conectados aos seus objetivos e tarefas. Seja para salvar artigos, escrever reflexões ou manter um registro de aprendizagem, tudo fica no mesmo espaço de trabalho onde seus planos estão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transforme uma meta profissional em habilidades a serem aprendidas, tarefas a serem praticadas e provas que você pode apresentar em avaliações.

Crie uma rotina de bem-estar com hábitos, check-ins semanais e um lugar tranquilo para acompanhar seu humor e energia.

Crie um caminho de aprendizagem para livros e cursos, para que o tempo de estudo não fique para trás em relação às tarefas diárias.

Transforme metas de longo prazo em tarefas diárias e analise o progresso rapidamente.

✨ Ideal para: profissionais em ascensão mapeando habilidades, praticantes de bem-estar acompanhando rotinas e aprendizes ao longo da vida transformando metas em prática.

6. Modelo ClickUp para acompanhamento de hábitos pessoais

Obtenha um modelo gratuito Torne seu progresso fácil de perceber e comemore com o modelo ClickUp Personal Habit Tracker.

Os hábitos estão em alta. O livro Atomic Habits, de James Clear, vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, o que mostra quantas pessoas estão tentando criar rotinas melhores e mantê-las.

O modelo ClickUp Personal Habit Tracker oferece uma maneira suave e visual de cumprir as promessas que você fez a si mesmo. Ele permite que você nomeie os poucos hábitos que são importantes neste mês, veja sua sequência de dias crescer e identifique os dias que precisam ser reiniciados.

Por trás dos bastidores, este modelo de empilhamento de hábitos é prático e amigável. Se você gosta de números, os campos personalizados ajudam a acompanhar as metas, e uma breve visualização de “introdução” torna a configuração fácil, em vez de complicada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um pequeno conjunto de hábitos diários e acompanhe-os em um único lugar organizado.

Veja sequências e progressos simples para se manter motivado em semanas agitadas.

Adicione campos personalizados para itens como passos, páginas lidas ou metas de hidratação.

Analise seu mês para identificar padrões e escolha um hábito para melhorar no próximo mês.

✨ Ideal para: pessoas que gostam de acumular hábitos, curiosas por dados, que gostam de metas e sequências, e qualquer pessoa que esteja começando aos poucos e quer manter a consistência.

👀Curiosidade: A palavra “deadline” (prazo) significava originalmente uma linha literal que não se podia ultrapassar, usada nos campos de prisioneiros da Guerra Civil. Mais tarde, os tipógrafos passaram a usar “deadline” para designar as bordas do espaço imprimível. Hoje, é uma data no seu calendário, mas a urgência permaneceu.

7. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite que tarefas inesperadas fiquem para trás com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

Se o seu feed está cheio de vídeos sobre “reinício de domingo”, você não está sozinho. A tendência cresceu porque um simples reinício semanal ajuda as pessoas a se sentirem preparadas para a semana, e até mesmo os principais veículos de comunicação estão cobrindo isso como uma rotina útil, não apenas uma moda passageira.

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp oferece um local simples para você pousar, respirar e decidir o que realmente merece sua atenção hoje.

No interior, tudo está organizado de uma forma amigável e clara. Você pode classificar as tarefas por categoria, definir prioridades moderadas e acompanhar o progresso sem precisar microgerenciar a si mesmo. As visualizações do calendário e do quadro facilitam o planejamento da semana seguinte.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje seu dia em minutos, agrupe tarefas por trabalho, vida pessoal ou escola e mantenha-se organizado.

Transforme ideias dispersas em tarefas diárias, adicione prazos e veja sua carga semanal rapidamente.

Acompanhe pequenas vitórias em metas de longo prazo para manter o foco e realmente alcançar os objetivos que importam.

Use-o junto com seus modelos de planejador favoritos se estiver mudando de um modelo de planejador de vida do Notion ou testando um novo sistema.

✨ Ideal para: planejadores que reiniciam aos domingos, criadores que capturam ideias e depois priorizam, e pessoas que desejam visualizações de lista e quadro juntas.

A vantagem do ClickUp: os modelos de produtividade ficam ainda mais precisos quando combinados com o ClickUp Brain. Imagine encerrar uma reunião de equipe e encontrar um documento já pronto com notas, itens de ação e tarefas atribuídas. O ClickUp Brain conhece o contexto do seu espaço de trabalho, recomenda os próximos passos e preenche os detalhes. Em média, os usuários economizam 1,1 dia por semana, devolvendo-lhe tempo para se concentrar no trabalho que importa. Use o ClickUp Brain gratuitamente Recupere mais de um dia do seu tempo, todas as semanas, com o ClickUp Brain.

8. Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja o progresso sem precisar ficar de olho em uma planilha com o modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp.

O Índice de Anatomia do Trabalho da Asana descobriu que as pessoas passam cerca de 60% do dia em “trabalho sobre trabalho” — como buscar atualizações e procurar documentos — e não no trabalho em si!

O modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp oferece uma visão clara de onde seu tempo realmente é gasto. Você registra o trabalho uma vez e o modelo o transforma em visualizações simples que você pode verificar diariamente, semanalmente ou mensalmente.

O modelo destaca padrões que você pode deixar passar despercebidos no momento, como tarefas que sempre demoram muito ou horários tranquilos em que você realiza seu melhor trabalho. O objetivo é obter visibilidade honesta com o mínimo de manutenção possível.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Analise uma linha do tempo clara do seu dia ou semana para identificar perdas de tempo e proteger seus blocos de foco.

Compare o tempo planejado com o tempo real para que você possa ajustar as estimativas futuras com menos suposições.

Agrupe o trabalho por tipo de tarefa ou cliente para ver o que compensa e o que precisa ser eliminado.

Exporte resumos simples quando quiser compartilhar o progresso ou anexar o tempo a uma fatura.

✨ Ideal para: Freelancers e consultores que controlam o tempo, profissionais independentes que identificam perdas de tempo e qualquer pessoa que deseja ter uma visão geral simples do progresso.

A vantagem do ClickUp: imagine perguntar: “Quais projetos consumiram mais tempo esta semana?” e obter uma resposta instantânea e rica em contexto, extraída de todas as suas ferramentas. O ClickUp Brain MAX conecta seus aplicativos, arquivos e dados, para que você nunca perca tempo procurando respostas. Use o recurso de conversão de voz em texto para capturar ideias rapidamente, definir lembretes ou delinear suas ambições — seja para carreira, saúde, finanças, aprendizado ou crescimento pessoal. O Brain MAX utiliza vários modelos de IA líderes para ajudá-lo a dividir grandes objetivos em etapas viáveis, acompanhar o progresso e sugerir ajustes inteligentes ao longo do caminho. Ele pode organizar suas rotinas, automatizar tarefas recorrentes e até mesmo apresentar insights ou lembretes para mantê-lo motivado e no caminho certo. De tarefas diárias a visões de longo prazo, o Brain MAX torna o planejamento de vida mais inteligente, mais organizado e perfeitamente adaptado a você.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos gratuitos de notas adesivas online

9. Modelo ClickUp Getting Things Done Framework

Obtenha um modelo gratuito Use essa estrutura poderosa para criar uma lista de tarefas prática!

Sua mente serve para ter ideias, não para guardá-las.

David Allen repete essa frase com frequência, e ela resume todo o objetivo do GTD: tire tudo da sua cabeça para que você possa realmente pensar.

O modelo Getting Things Done Framework do ClickUp oferece um local simples para registrar, esclarecer e organizar antes de escolher o que fazer a seguir.

O modelo reflete as cinco etapas do GTD para que você possa esvaziar sua mente em uma caixa de entrada, classificar cada item na lista certa, revisá-lo em um ritmo e, então, começar do zero.

Se você já sentiu que suas notas e tarefas estão espalhadas por dez lugares diferentes, isso as coloca em um fluxo tranquilo e confiável.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Capture tudo em uma única caixa de entrada, desde ideias até tarefas, e transforme cada uma delas na próxima ação visível.

Esclareça e organize com campos de status e personalizados, arquivando resultados, referências e itens em espera para que suas listas mostrem apenas o que você pode realmente fazer agora.

Defina uma revisão semanal tranquila para dar um passo atrás, analisar projetos e redefinir prioridades, para que o sistema continue confiável quando a vida ficar agitada.

✨ Ideal para: fãs do GTD que registram tudo, mentes sobrecarregadas que precisam de uma caixa de entrada confiável e revisores semanais que gostam de ciclos organizados.

📖 Leia também: Coisas produtivas para fazer no seu tempo livre

10. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma lista tranquila em que você confia e um dia que parece gerenciável com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp.

Você já terminou um dia se perguntando onde foi parar todo o tempo — ou pior, percebendo que esqueceu algo importante?

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ajuda você a ver exatamente o que é mais importante para você em um dia, para que as tarefas obrigatórias permaneçam em foco enquanto as tarefas opcionais aguardam sua vez.

Abra-o pela manhã, escolha suas três principais tarefas e deixe o resto do dia se alinhar atrás delas. Tarefas curtas se tornam marcas de verificação satisfatórias. As maiores podem ser divididas em algumas etapas pequenas para que sejam realmente concluídas.

Ele também se adapta perfeitamente à sua vida cotidiana. Adie ou reprograme sem perder o controle, defina lembretes discretos que avisam você antes dos prazos e salve tarefas repetitivas para suas rotinas matinais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Uma lista diária focada em blocos de trabalho, prazos escolares, tarefas e uma ou duas metas ambiciosas que você deseja proteger.

Capture rapidamente novas tarefas durante o dia e, em seguida, classifique-as por prioridade ou tempo para que seu plano permaneça realista.

Itens recorrentes simples para hábitos e tarefas domésticas que devem aparecer em dias específicos sem configuração manual.

Verificação no final do dia para transferir tudo o que não foi concluído para o dia seguinte e adicionar uma breve nota sobre o que funcionou e o que deve ser alterado.

✨ Ideal para: Fãs dos três principais focos diários, estudantes e pais ocupados que precisam conciliar tarefas e afazeres, e pessoas que mantêm rotinas recorrentes.

📖 Leia também: Como priorizar tarefas no trabalho

Viva sua vida da melhor maneira possível com o ClickUp

Muitas abas. Muitas listas. Pouca clareza.

É assim que o planejamento funciona atualmente.

Analisamos planejadores, rastreadores e diários que realmente ajudam e também identificamos os limites que atrasam as pessoas quando o trabalho e a vida pessoal estão separados.

Veja por que o ClickUp é a melhor opção para esse tipo de vida. ✨

O ClickUp simplifica a dispersão do trabalho e a busca por contexto, combinando tarefas, documentos, bate-papos, metas e relatórios em um único local personalizável para o seu dia. Você pode planejar uma semana, registrar uma ideia, criar uma lista de verificação e acompanhar o progresso sem precisar alternar entre aplicativos.

Inscreva-se no ClickUp, escolha um modelo adequado e prepare-se para sua próxima pequena vitória!