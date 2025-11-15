Modelos gratuitos de contratos para maquiadores para garantir suas reservas

Já teve um cliente que cancelou logo antes do grande dia? Ou alguém que foi embora sem pagar depois de horas de trabalho de maquiagem?

Quando não há contrato, torna-se quase impossível garantir seus termos ou proteger o valor do seu tempo e esforços.

A maioria dos maquiadores freelancers já enfrentou isso em algum momento. Com a pressão de gerenciar clientes e agendar compromissos, a papelada muitas vezes fica de lado. Mas esse pequeno atraso pode se transformar em um problema real quando um desentendimento ou um compromisso não cumprido leva à perda de renda e a muito estresse.

Foi exatamente por isso que criamos este artigo. Aqui, você encontrará modelos de contrato para maquiadores gratuitos e prontos para usar do ClickUp que podem ajudá-lo a:

Garanta suas reservas

Defina expectativas claras

Gerencie seu negócio de beleza com confiança.

Então, sem mais delongas, vamos começar!

👀 Você sabia? O mercado de serviços de maquiagem está em expansão em todo o mundo. A previsão é que ele cresça de US$ 6,93 bilhões em 2025 para quase US$ 12 bilhões em 2035, marcando um CAGR estável de 5,6%. Este aumento mostra como a demanda por eventos está crescendo rapidamente em todo o mundo e como as pessoas agora valorizam muito mais os serviços profissionais de beleza na era dos influenciadores.

O que são modelos de contrato para maquiadores?

Um modelo de contrato para maquiadores é um documento legal pronto para uso que descreve os termos de serviço entre um maquiador e seu cliente. Ele define claramente detalhes como:

Âmbito do trabalho

Preços

Políticas de depósito e cancelamento

Datas dos eventos

Cláusulas de responsabilidade

Ele serve como um acordo por escrito que protege ambas as partes (maquiadores freelancers e clientes, neste caso), evita mal-entendidos e garante uma colaboração tranquila entre eles.

Dependendo da sua configuração de trabalho, existem diferentes tipos de contratos que os maquiadores podem usar, como contratos de serviço, contratos de trabalho ou cartas de entendimento para se adequar a cada tipo de relacionamento com o cliente.

Modelos gratuitos de contratos para maquiadores em resumo

O que torna um modelo de contrato de maquiador bom?

Um bom modelo de contrato para maquiadores deve ser claro, detalhado e juridicamente válido. Ele deve cobrir todos os aspectos do seu serviço para evitar confusões ou disputas posteriores. Veja o que você deve procurar antes de escolher um 👇

Âmbito do serviço e resultados esperados : Certifique-se de que o modelo descreve claramente o que está incluído no contrato, como o tipo de maquiagem (noiva, editorial, festa), número de pessoas, etc.

Detalhes e programação da reserva : selecione um modelo que inclua espaço para mencionar a data do evento, os horários de início e término e o local do evento, incluindo o tempo de viagem, se aplicável. Isso mantém sua agenda organizada e ajuda a evitar reservas duplicadas ou conflitos de horários.

Preços, depósitos e condições de pagamento: uma cláusula de pagamento transparente protege sua renda e estabelece limites profissionais. Seu modelo de contrato deve incluir o custo total, a porcentagem de pagamento antecipado, os métodos de pagamento aceitos, as datas de vencimento e uma política de reembolso para despesas de viagem, estacionamento ou outras despesas relacionadas ao evento.

Política de cancelamento e reembolso : use modelos que especificam o que acontece se o cliente cancelar ou remarcar, bem como se os depósitos são reembolsáveis. Isso ajuda você a economizar tempo e recursos gastos com datas bloqueadas ou cancelamentos de última hora.

Cláusulas de atraso e não comparecimento : certifique-se de que o modelo escolhido descreve o período de tolerância e quaisquer encargos adicionais por atrasos causados pelo cliente.

Cláusula de saúde, higiene e responsabilidade : selecione um modelo que indique claramente que todos os produtos são higienizados e seguros e especifique a responsabilidade em caso de reações alérgicas. Isso protege você legalmente e tranquiliza seus clientes quanto à segurança e ao profissionalismo.

Direitos de uso de fotos e portfólio : para esclarecer a propriedade, seu modelo de contrato deve mencionar se você pode usar fotos do cliente para mídias sociais, portfólio ou uso promocional, e obter consentimento por escrito para o mesmo.

Assinaturas e reconhecimento do contrato: escolha um modelo que garanta que ambas as partes assinem digitalmente ou fisicamente, confirmando que compreendem e aceitam os termos.

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam, alternando entre e-mails, chats, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

Modelos de contrato para maquiadores

Gerenciar um negócio de maquiagem significa manter suas reservas, clientes e pagamentos em ordem. Entre eventos consecutivos e mudanças de última hora, muitas vezes é possível perder detalhes importantes.

É aí que o ClickUp entra em cena como um espaço de trabalho completo. Ele ajuda maquiadores freelancers e profissionais de beleza a se manterem organizados, desde o gerenciamento de agendas de clientes até o acompanhamento de faturas e contratos.

E para tornar as coisas ainda mais fáceis, o ClickUp oferece modelos gratuitos de contratos para maquiadores que você pode começar a usar imediatamente. Cada um deles foi criado para ajudá-lo a criar acordos claros e proteger suas reservas sem o estresse de redigir contratos do zero.

1. Modelo de contrato de serviços da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use este modelo de contrato de serviços da ClickUp para criar e gerenciar seus contratos de serviços de agendamento de maquiagem.

O modelo de contrato de serviços da ClickUp funciona como um centro de contratos limpo e personalizado com a sua marca, que aumenta instantaneamente as suas reservas de maquiagem e facilita o processo de integração de clientes. Você pode adicionar o nome da sua empresa e inserir o seu logotipo para definir o tom de uma relação de trabalho profissional desde a primeira página. Ele também define com quem você está trabalhando e o que o contrato abrange, ou as expectativas básicas de ambas as partes.

Você pode descrever exatamente o que está oferecendo para aquela reserva, seja maquiagem para noivas, maquiagem para festas, cuidados pessoais, retoques, testes ou styling editorial, para que não haja confusão mais tarde. Ele também permite que você especifique os detalhes financeiros com total clareza, indicando valores adiantados, custos de testes, despesas de viagem, cobranças por horas extras ou looks extras adicionados no último minuto.

Por que você vai adorar este modelo:

Especifique a duração do contrato e descreva o que acontece se qualquer uma das partes cancelar ou remarcar.

Resuma seus serviços e entregas rapidamente usando o prompt integrado para delinear aprovações e transferências.

Defina facilmente cronogramas de pagamento mensais ou baseados em marcos para colaborações de longo prazo com estúdios ou marcas.

Reutilize o mesmo formato de contrato elegante e personalizável para reduzir horas de trabalho administrativo para cada cliente.

✅ Ideal para: Maquiadores freelancers e empreendedores da área de beleza que desejam manter-se organizados e profissionais, ao mesmo tempo em que protegem seus negócios.

💡 Dica profissional: Escrever contratos com clientes do zero pode levar horas, mas não quando você tem o ClickUp Brain ao seu lado. Este assistente de IA integrado ajuda você a redigir contratos de serviço personalizados em poucos minutos, usando seus próprios detalhes, tom e fluxo de trabalho. Basta informar ao ClickUp Brain que tipo de serviço de maquiagem você oferece, e ele gerará um esboço de contrato refinado, pronto para suas edições. De preços e prazos a políticas de cancelamento, ele cobre todos os elementos essenciais de que você precisa. Solicite ao ClickUp Brain para “Criar um contrato profissional de serviços de maquiagem para noivas, descrevendo preços, depósito, termos de cancelamento, taxas de deslocamento e cláusulas de responsabilidade. ”

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de contratos de prestação de serviços

2. Modelo de contrato de serviços principal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os termos do contrato entre cliente e prestador de serviços e garanta clareza sobre pagamentos e responsabilidades com o modelo de contrato de serviços principal do ClickUp.

Se você trabalha com clientes recorrentes, salões, produtoras ou agências, o modelo de contrato de serviços principal do ClickUp é perfeito para você. Ele inclui todos os elementos básicos, como o nome da sua empresa, os detalhes do cliente, a data de início do projeto, os serviços que você oferece e como você será pago. Você pode mapear cronogramas para tarefas como quando o feedback do teste deve ser compartilhado, quando as aprovações finais do visual ocorrem ou quando você deve entregar moodboards, folhas de referência ou suporte no set.

O que torna este modelo especialmente tranquilizador é o quão bem ele protege o seu negócio. Ele descreve claramente as expectativas de responsabilidade para mantê-lo seguro em caso de reações cutâneas inesperadas ou acidentes relacionados ao equipamento. A seção de confidencialidade também protege você, garantindo que conversas privadas, imagens, briefings e conceitos não divulgados permaneçam entre você e o cliente, mesmo muito tempo após o término do projeto.

Por que você vai adorar este modelo:

Escolha o formato de pagamento ideal, seja por hora, taxa fixa, comissão ou personalizado, para se adequar a qualquer situação, desde uma única reserva para casamento até uma sessão fotográfica de vários dias.

Esclareça quem fornece kits de maquiagem, iluminação, ferramentas de higiene ou suprimentos no local, para que não haja confusão quando você chegar ao local ou estúdio.

Proteja seu trabalho criativo definindo quem é o proprietário das fotos, looks personalizados, conceitos e material visual compartilhado ou desenvolvido durante o projeto.

Confirme se assistentes ou segundos maquiadores podem se juntar a você em grandes eventos e obtenha a aprovação do cliente quando necessário para configurações com vários maquiadores.

✅Ideal para: Maquiadores de noivas e equipes de maquiagem baseadas em produção que lidam com relacionamentos recorrentes ou de longo prazo com clientes

💡 Dica profissional: como o modelo de contrato de serviços principal é criado usando o ClickUp Docs, você não precisa lidar com nada disso por meio de mensagens dispersas ou promessas verbais. Você pode definir horários de trabalho, estruturas de pagamento mensais ou por evento, confidencialidade em relação às listas de clientes e até mesmo políticas de uso de produtos em um documento limpo e pronto para edição. Gere um modelo de contrato para maquiadores no ClickUp Docs. Além disso, com a IA integrada do ClickUp, você pode até mesmo gerar cláusulas contratuais instantaneamente, ajudando a finalizar acordos profissionais mais rapidamente e mantendo toda a sua equipe de beleza alinhada, sem confusão.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de declarações de trabalho

3. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina claramente o escopo do trabalho e as condições de pagamento com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp.

Se você é um maquiador que oferece orientação individual ou sessões de consultoria de marca, o modelo de contrato de consultoria do ClickUp é ideal para você. Ele é perfeito para trabalhos únicos, como maquiagem de noivas, sessões fotográficas, preparação nos bastidores ou qualquer projeto em que você seja contratado para uma tarefa clara e definida. Tudo gira em torno desse trabalho específico: o que você fará, quanto custará, quando será entregue e o que o cliente pode esperar de você.

A configuração de remuneração funciona perfeitamente para todos os estilos de preços de maquiadores. Você pode definir se cobra por look, por hora, por noiva, uma taxa fixa para todo o projeto ou até mesmo uma comissão, se estiver prestando consultoria relacionada à marca. E se você cobrar adiantamentos para dias mais importantes, como pacotes de casamento ou eventos em outros locais, a seção de adiantamentos deixa bem claro quanto precisa ser pago antecipadamente e se esse valor é reembolsável ou não.

Por que você vai adorar este modelo:

Personalize todos os detalhes do evento, desde o número de looks e testes até retoques e horários, para que os clientes saibam exatamente o que está incluído na sua reserva.

Esclareça antecipadamente as expectativas de pagamento, indicando quando as faturas vencem e como serão pagas, para evitar confusões ou atrasos de última hora.

Torne os contratos oficiais instantaneamente, com opções de assinaturas digitais ou físicas que aceleram as confirmações e garantem suas reservas.

✅ Ideal para: Consultores de maquiagem freelancers ou profissionais que oferecem orientação especializada em maquiagem e serviços de treinamento

⚡ Arquivo de modelos: Explore modelos gratuitos de consultoria para contratos e serviços de consultoria para otimizar a forma como você estrutura, precifica e entrega seus projetos de consultoria de beleza.

4. Modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os termos do seu projeto com clareza usando o modelo de contrato de prestador de serviços do ClickUp.

O modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp funciona muito bem quando você é contratado exclusivamente como maquiador prático. Este modelo se concentra no lado prático do seu trabalho, ou seja, comparecer ao local, criar looks, fazer retoques e prestar serviços no local ou no set.

Isso ajuda você a definir seus limites de trabalho, seja quem traz seu próprio kit, arranjos de viagem ou como lidar com cancelamentos de última hora. Você também pode mapear a duração da relação de trabalho. O contrato é renovado automaticamente a cada ano, a menos que alguém o rescinda. A configuração de pagamento também é simples e flexível, seja você pago mensalmente, semanalmente, por sessão ou por contrato como artista preferencial.

Por que você vai adorar este modelo:

Reforce sua independência, declarando claramente que você não é um funcionário e pode aceitar outros clientes livremente.

Esclareça suas responsabilidades fiscais para que as finanças do seu negócio permaneçam organizadas e em conformidade.

Proteja a privacidade dos clientes usando termos de confidencialidade firmes que mantêm ideias confidenciais e detalhes pessoais totalmente seguros.

Simplifique a colaboração usando o acompanhamento de tarefas e os painéis compartilhados do ClickUp para gerenciar todas as reservas com facilidade.

✅ Ideal para: Maquiadores que trabalham com vários colaboradores, buscando parcerias organizadas e justas para manter a profissionalidade em todos os projetos.

💡Dica profissional: Trabalha em sessões fotográficas de alto nível ou campanhas de marcas? Proteja o seu trabalho e os detalhes dos seus clientes com modelos de NDA criados para profissionais criativos. Veja o que você pode fazer com eles: Proteja informações confidenciais de clientes ou marcas antes das discussões sobre o projeto.

Proteja seu trabalho criativo colocando todas as suas ideias de maquiagem e materiais de planejamento sob forte proteção de NDA.

Construa confiança com os colaboradores, mantendo todas as trocas profissionais e privadas.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos e contratos comerciais simples e gratuitos

5. Modelo de contrato de serviço genérico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie contratos de serviço simples e personalizáveis com o modelo de contrato de serviço genérico do ClickUp.

O modelo de contrato de serviço genérico do ClickUp é outra maneira simples e profissional de descrever seus serviços de maquiagem sem complicar as coisas. Ele transforma seus serviços em compromissos claros que protegem seu tempo e esforço antes mesmo de você abrir seu kit. Você pode definir a duração do contrato com base no trabalho que está realizando, seja uma sessão de fotos de um dia ou uma temporada inteira de casamentos.

Ele também oferece espaço para explicar exatamente o que você foi contratado para fazer, como quantos looks, se o serviço inclui cuidados pessoais ou penteados, quanto tempo você ficará para retoques ou se testes e preparação pré-evento fazem parte do pacote. Você também pode reconhecer quaisquer regras do estúdio ou diretrizes do cliente que você seguirá, o que ajuda a evitar confusão quando você chegar ao set ou ao local do evento. E como o profissionalismo é tão importante quanto a criatividade, o contrato afirma claramente que o trabalho será realizado com sobriedade e responsabilidade para proteger sua reputação e o ambiente de trabalho do cliente.

Por que você vai adorar este modelo:

Proteja ambas as partes, permitindo que os clientes revisem seu trabalho final antes do pagamento.

Centralize seu fluxo de trabalho usando os lembretes do ClickUp para que cada etapa (viagens, horários de chamadas, retoques) seja perfeitamente coordenada.

Personalize o modelo para reservas únicas ou sessões fotográficas recorrentes e duplique-o facilmente para futuros clientes.

Mantenha a estabilidade do contrato com a cláusula de separabilidade, garantindo que o acordo permaneça válido mesmo que uma cláusula se torne inexequível.

✅ Ideal para: Maquiadores, cabeleireiros, proprietários de salões de beleza e freelancers da área de beleza que desejam um contrato flexível e pronto para edição que possam usar para qualquer tipo de cliente ou projeto.

💡 Dica profissional: Manter contato com os clientes antes e depois dos compromissos não é apenas uma questão de etiqueta, mas também uma estratégia comercial inteligente. Pesquisas mostram que 75% dos clientes permanecem fiéis aos profissionais de beleza que mantêm uma comunicação consistente durante toda a experiência de serviço. Experimente isto: traga um toque de consistência ao seu fluxo de trabalho configurando pequenas mensagens automatizadas que mantêm os clientes informados e satisfeitos nos momentos certos. Algumas mensagens bem pensadas podem transformar clientes ocasionais em reservas repetidas e referências!

6. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de contrato de trabalho do ClickUp para alinhar sua equipe, esclarecendo como todos irão contribuir e colaborar.

O trabalho em equipe funciona melhor quando todos estão em sintonia, e é exatamente isso que o modelo de contrato de trabalho da ClickUp ajuda você a alcançar. Ele funciona como uma folha de dicas colaborativa para você e sua equipe, perfeita para quem trabalha com cabeleireiros, assistentes ou fotógrafos, ou toda uma equipe de beleza em casamentos ou grandes produções.

O modelo usa um layout estilo quadro branco que parece uma mesa de estúdio digital onde todos podem trocar ideias em tempo real. Você pode planejar looks para festas de casamento, criar painéis de inspiração, mapear cronogramas de sessões fotográficas ou anotar detalhes de continuidade para eventos de vários dias, mesmo que alguns membros estejam trabalhando remotamente ou no estúdio. Ele organiza tudo em três painéis interativos que mantêm seu fluxo de trabalho tranquilo e colaborativo:

Personalidade: Entenda como cada membro da equipe trabalha. Saiba se eles são madrugadores, trabalhadores rápidos, criativos discretos ou multitarefas cheios de energia, para que as manhãs de casamento e as sessões fotográficas transcorram sem problemas.

Aspirações: Dê a todos espaço para compartilhar seus objetivos, como se preferem fazer mais trabalhos editoriais, liderar equipes de noivas, viajar para eventos em outros locais ou simplesmente manter uma agenda equilibrada durante a alta temporada.

Resoluções de tópicos: transforme discussões em acordos claros, organizando tópicos (como padrões de higiene, taxas de assistentes, fluxo de comunicação ou compartilhamento de kits) em propostas e decisões finais aprovadas pela equipe.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina a hierarquia da sua equipe para que todos entendam o fluxo de responsabilidades e como funciona a organização geral do glamour durante um projeto.

Use os quadros brancos do ClickUp para criar um espaço visual claro onde sua equipe possa ver como todos se encaixam no fluxo de trabalho e como o cronograma e o estilo de trabalho se complementam.

Defina regras de comunicação simples que expliquem os momentos certos e a maneira correta de compartilhar o feedback do cliente ou quaisquer alterações durante o projeto.

Ligue as suas notas adesivas entre quadros para poder mapear o fluxo das suas sessões fotográficas ou prazos de aprovação de uma forma clara e visual.

✅ Ideal para: Maquiadores que gerenciam pequenas equipes criativas ou colaboradores freelancers que desejam uma forma mais clara e transparente de trabalhar em conjunto.

🎥 Bônus: Aprenda como os maquiadores podem usar os quadros brancos do ClickUp para planejar seu trabalho e organizar tudo visualmente, desde ideias de looks até cronogramas gerais e alinhamento da equipe.

⚡ Arquivo de modelos: Tem parceria com cabeleireiros, fotógrafos ou marcas de moda? Mantenha todos os projetos justos e transparentes com os modelos de contratos de colaboração feitos sob medida para profissionais criativos. Veja o que você pode fazer com eles: Reduza a confusão colocando suas expectativas em relação ao trabalho e aos prazos em termos claros e escritos, nos quais todos possam confiar.

Defina como cada pessoa contribui e quem detém os direitos criativos e financeiros, para que todo o projeto seja executado com um entendimento claro desde o início.

Esclareça como seu conteúdo pode ser usado, descrevendo as permissões para qualquer material visual ou promocional criado durante o projeto.

Se o seu foco é melhorar a coordenação e a eficiência, você também vai adorar este guia rápido sobre como aumentar a produtividade do seu negócio ou empresa .

7. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de contrato de trabalho do ClickUp para compartilhar as responsabilidades do cargo e as expectativas do local de trabalho em um formato claro e organizado.

Quando seu negócio de beleza começa a crescer, a papelada se torna tão importante quanto seus pincéis. O modelo de contrato de trabalho do ClickUp surge como sua ferramenta essencial para formalizar uma relação de trabalho com qualquer pessoa que você traga para o seu negócio de beleza, como um maquiador júnior que está aprendendo com você ou um assistente de estúdio que o apoia durante os meses movimentados de casamentos.

O modelo abre com uma introdução simples para preencher, onde você pode adicionar nomes, endereços, detalhes da empresa e a data efetiva de adesão. Depois disso, você tem um espaço dedicado para definir como funciona a contratação, como é a integração e os padrões profissionais que qualquer pessoa que represente sua marca deve seguir. A melhor parte? Você também pode delinear uma estrutura completa de pagamentos que abrange como e quando as pessoas são pagas em diferentes tipos de trabalho.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina expectativas claras para o estúdio, explicando como sua equipe deve gerenciar o tempo e se comportar profissionalmente com os clientes.

Proteja a cultura da sua marca definindo regras de comportamento respeitoso, padrões de higiene, práticas de segurança, interações com clientes e confidencialidade para sessões fotográficas ou trabalhos com celebridades.

Mantenha todos os seus registros essenciais organizados, colocando os documentos e assinaturas necessários diretamente dentro do contrato por meio dos anexos do ClickUp.

Otimize a comunicação da equipe usando comentários e lembretes para gerenciar atualizações de contratos ou alterações de políticas.

✅ Ideal para: Maquiadores freelancers e proprietários de salões que contratam pessoal de apoio para diferentes projetos de clientes e querem uma forma clara de gerir essas relações de trabalho.

⭐ Bônus: Registre suas ideias de maquiagem apenas com sua voz usando o ClickUp Brain Max – Talk to Text. Está ocupado com a mistura ou o estilo quando surge uma ótima ideia? Em vez de parar para digitar, basta dizê-la em voz alta. Com o Talk to Text no ClickUp Brain Max, você pode: Salve notas de clientes sem usar as mãos durante os testes

Registre nomes de produtos, tons, cores ou técnicas antes que você se esqueça.

Armazene alterações de última hora no visual enquanto estiver em movimento. Tudo o que você diz se transforma instantaneamente em texto dentro do ClickUp. Perfeito para maquiadores que estão sempre criando em movimento!

8. Modelo de carta de acordo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de carta de acordo do ClickUp para explicar como o projeto funcionará do início ao fim, dando a todos uma compreensão clara dos termos.

Todo maquiador conhece aquele momento constrangedor em que um cliente diz “Vou pagar depois do evento” e depois desaparece. O modelo de carta de acordo da ClickUp mantém o foco no compromisso financeiro: quanto é devido, como será pago, multas por atraso e o que acontece se os pagamentos forem atrasados.

Para clientes de casamento, você pode anotar claramente o adiantamento, a taxa de teste, o saldo devido após a aprovação final do visual ou quaisquer encargos adicionais, como viagens, complementos de cabeleireiro ou taxas de chamada antecipada. E para trabalhos de produção, você pode definir tarifas diárias e prazos para liquidação do pagamento. Ele também permite que você especifique como os pagamentos devem ser feitos, seja por UPI, transferência bancária, dinheiro ou até mesmo um número dedicado que você usa separadamente para o WhatsApp Business e para comunicações pessoais. Além disso, você também pode adicionar uma cláusula de juros que, se um cliente atrasar o pagamento, você pode aplicar uma pequena taxa de atraso ou porcentagem de juros.

Por que você vai adorar este modelo:

Proteja-se usando a indenização para impedir que os clientes reabram dívidas antigas ou questões passadas depois que o contrato for assinado.

Defina turnos de agendamento claros para que todos saibam o que acontece se uma noiva transferir o seu horário ou uma marca designar um novo coordenador.

Documente todas as alterações para garantir que looks adicionais, horários mais longos ou damas de honra extras sejam formalmente aprovados.

Resolva conflitos de forma profissional, para que qualquer desacordo siga um processo legal claro, mesmo para reservas em destinos ou fora da cidade.

✅ Ideal para: Maquiadores freelancers e profissionais de beleza que desejam garantir o trabalho com os clientes com termos claros de serviço e pagamento, seja uma sessão de fotos pré-casamento ou uma colaboração mais ampla.

⚡ Arquivo de modelos: Quer promover seus serviços de maquiagem ou colaborar com influenciadores de forma profissional? Use os modelos de contrato de marketing para definir sua campanha ou metas pessoais, resultados esperados, prazos e condições de pagamento, para que todas as promoções ocorram de forma tranquila e transparente. Veja o que você pode fazer com eles: Defina as regras relativas aos direitos de conteúdo ou revisões para que as expectativas fiquem claras.

Defina os resultados esperados nas redes sociais, como vídeos, stories, publicações de antes e depois ou menções à marca.

Defina prazos claros e pontos de verificação de aprovação com clientes ou parceiros.

9. Modelo de contrato operacional do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use este modelo de acordo operacional do ClickUp para definir claramente as funções de propriedade e os termos de participação nos lucros.

Quando vários maquiadores se unem para abrir um estúdio ou criar uma marca de beleza, a clareza se torna a espinha dorsal da parceria. O modelo de acordo operacional do ClickUp ajuda você a documentar todas as decisões importantes, desde a propriedade até os pagamentos, de maneira clara e simples, para que seu negócio não funcione com base em suposições.

Ele permite que você liste claramente os parceiros envolvidos, juntamente com seus detalhes comerciais e funções. Ele também descreve o que cada pessoa contribui e qual é a sua participação real no negócio. Você também pode esclarecer quem tem autoridade para assinar contratos em nome do seu negócio de beleza. O modelo também detalha como os lucros serão divididos após considerar todas as despesas incorridas. Além do dinheiro, ele também define o ritmo de trabalho da sua equipe. Você pode definir com que frequência se reunir, como analisar as finanças e como planejar serviços, workshops ou expansões futuras.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina um processo de saída claro para que saídas repentinas de parceiros não atrapalhem as reservas de casamentos ou compromissos do estúdio.

Especifique quais registros financeiros e documentos devem ser compartilhados para manter o fluxo de caixa e as despesas transparentes.

Proteja sua marca de beleza, impedindo que parceiros abram um estúdio concorrente ou uma equipe de noivas voltada para os mesmos clientes.

Descreva claramente quais leis estaduais ou regionais se aplicam para que as disputas permaneçam simples, mesmo quando você trabalha em várias cidades ou locais de casamento.

✅ Ideal para: Maquiadores ou empreendedores da área de beleza que estão construindo uma parceria comercial formal ou LLC para expandir sua marca com clareza e confiança.

💡 Dica profissional: Se você deseja manter parcerias consistentes com seus clientes além de um único evento, é hora de pensar a longo prazo. É aí que entram os modelos de contrato de retenção. Eles são perfeitos para maquiadores que trabalham com clientes recorrentes ou gerenciam projetos contínuos com marcas e estúdios. E se você está planejando levar seu negócio além do trabalho freelance individual, complemente-o com modelos de contratos comerciais para definir como a empresa funcionará e crescerá, proporcionando a todos uma compreensão clara desde o primeiro dia.

10. Modelo de formulário de orçamento para maquiadores da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna solicitações detalhadas dos clientes com seus requisitos de serviço e informações de preços usando este modelo de formulário de orçamento para maquiadores da ClickUp.

Para maquiadores que gerenciam várias reservas de eventos ou projetos em equipe, o modelo de formulário de orçamento para maquiadores da ClickUp se torna seu centro de comando pré-contrato. Ele funciona como um coletor inteligente de consultas e um organizador de preços em um só lugar, ajudando você a gerenciar leads muito antes de emitir um contrato ou fatura. O formulário de solicitação de orçamento de serviço pronto tem aparência profissional e pode ser facilmente compartilhado através da sua biografia no Instagram, site ou WhatsApp Business.

Cada envio aparece automaticamente na Lista de Novos Pedidos de Orçamento, onde você pode classificar e priorizar rapidamente eventos urgentes ou de alto valor. A partir daí, cada consulta passa para o quadro do Processo de Criação de Orçamentos. Trata-se de um pipeline visual que mostra em que fase se encontra cada orçamento, desde a revisão até ao envio e confirmação. Cada cartão exibe detalhes importantes, como a data do evento, os serviços necessários, o número de pessoas e o valor estimado do projeto, ajudando-o a decidir quais as reservas que deve aceitar e agendar primeiro com total clareza.

Por que você vai adorar este modelo:

Veja todas as consultas recebidas de uma só vez usando a Visualização em Lista , que oferece uma visão geral clara de quem fez a consulta, a data do evento, os serviços solicitados e o status atual da cotação.

Acompanhe todo o seu pipeline de orçamentos visualmente com a Visualização do Quadro , arrastando cada consulta por etapas como Nova Solicitação, Em Análise, Pronto para Orçamento e Orçado.

Registre todos os detalhes essenciais da reserva usando os campos personalizados do ClickUp para data do evento, número de participantes, e-mail do cliente, fotos de referência, categoria de serviço, etc.

Gere preços precisos automaticamente com campos que calculam estimativas com base em horas, taxas e duração.

✅ Ideal para: Maquiadores freelancers e profissionais de beleza que desejam criar orçamentos transparentes e bem estruturados que impressionem os clientes e simplifiquem o gerenciamento de reservas.

⚡ Arquivo de modelos: Quer mais layouts de preços prontos para usar? Explore os modelos gratuitos de orçamentos comerciais para criar estimativas claras e profissionais em poucos minutos. Veja o que você pode fazer com eles: Mantenha todas as cotações dos clientes organizadas e fáceis de atualizar antes da aprovação final.

Personalize cotações detalhadas para pacotes de maquiagem ou reservas de eventos.

Adicione descrições de serviços e descontos, juntamente com impostos, sem formatação adicional.

Feche todos os negócios de maneira inteligente com o ClickUp!

Gerir um negócio de maquiagem já exige foco constante e energia criativa, por isso os seus contratos não devem tornar as coisas mais difíceis. Os modelos de contrato para maquiadores prontos a usar do ClickUp oferecem uma estrutura simples que o ajuda a explicar os seus serviços e a iniciar cada reserva com clareza e confiança.

Esses modelos eliminam as idas e vindas habituais e oferecem cobertura jurídica sólida, fazendo com que você pareça organizado e confiável desde a primeira interação. Todo o processo se torna mais fácil, pois tudo fica claro e consistente tanto para você quanto para seus clientes.

E não importa se o trabalho envolve maquiagem para noivas, colaborações criativas, sessões fotográficas únicas ou compromissos regulares no salão, o ClickUp mantém tudo em um só lugar, guiando você com facilidade desde o primeiro orçamento até a assinatura final.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e simplifique a gestão do seu negócio de beleza!