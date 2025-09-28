Como a IA está transformando os serviços profissionais em 2025

Quando 72% dos profissionais de consultoria, direito, contabilidade e finanças afirmam que já utilizam a IA em seu trabalho (um aumento em relação aos 48% do ano passado), você sabe que algo fundamental está mudando.

As empresas de serviços profissionais estão percebendo que o “hype da IA” pode, na verdade, ser a “transformação da IA ” pela qual esperavam.

Se você está aqui, provavelmente está se perguntando: “Onde a IA pode realmente fazer a diferença no meu trabalho diário, sem comprometer a qualidade ou a confiança?”

Entendemos que, quando sua empresa de serviços se baseia em profundo conhecimento, decisões críticas e prazos apertados, a resposta pode determinar o sucesso ou o fracasso de suas operações.

É por isso que, nesta postagem do blog, mostraremos casos concretos de uso da IA no setor de serviços profissionais, desde análise de consultoria até pesquisa jurídica, auditoria financeira e entrega ao cliente. Você também verá como as empresas estão acertando (e onde estão errando)... além dos detalhes práticos da adoção da IA com um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp.

O que é IA em serviços profissionais?

A IA em serviços profissionais refere-se às ferramentas e sistemas — frequentemente incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, modelos de linguagem de grande porte e pipelines de automação — que auxiliam em tarefas que exigem muito conhecimento, como pesquisa, geração de documentos, análise de riscos, resumos e apoio à tomada de decisões.

Por que a IA é importante nos serviços profissionais?

Porque as empresas de serviços profissionais dependem da precisão, credibilidade e eficiência para sobreviver.

Os clientes esperam um trabalho rápido, correto e cuidadoso. O retrabalho é caro. Ele consome tempo e recursos financeiros, incluindo tempo gasto em pesquisa, elaboração manual, conformidade e auditorias.

Em vez de substituir o julgamento ou a experiência dos profissionais na prestação de serviços profissionais, a inteligência artificial os amplifica. Ela acelera o trabalho rotineiro, revelando insights valiosos mais rapidamente e reduzindo a margem de erro.

👀 Você sabia? As pessoas confirmam ter realocado o tempo economizado com o uso da IA para trabalhos de nível superior com clientes ( 42% dos entrevistados em uma pesquisa da Intapp ) e planejamento estratégico (33% dos entrevistados).

📚 Leia também: Como usar a IA no gerenciamento de projetos

Benefícios da IA nos serviços profissionais

As vantagens mais atraentes que fazem com que valha a pena investigar a IA para qualquer serviço profissional incluem:

Economia de tempo em trabalhos repetitivos ou manuais: deixar a IA realizar tarefas rotineiras, como automatizar rascunhos de documentos, resumir relatórios extensos e reunir pesquisas, libera as pessoas de tarefas tediosas de entrada de dados ou formatação, para que possam se concentrar em trabalhos analíticos e estratégicos mais profundos e complexos

Melhoria na qualidade e consistência: O uso da IA geralmente resulta em menos erros, resultados mais padronizados e uso mais consistente da base de conhecimento entre equipes nas áreas jurídica, contábil e de consultoria, com O uso da IA geralmente resulta em menos erros, resultados mais padronizados e uso mais consistente da base de conhecimento entre equipes nas áreas jurídica, contábil e de consultoria, com 82% das pessoas admitindo que o trabalho gerado pela IA é pelo menos tão bom quanto o seu próprio

Escalabilidade e eficiência: Empresas de serviços profissionais que utilizam IA relatam ser capazes de aumentar o volume de trabalho sem aumentar linearmente o número de funcionários e obter respostas mais rápidas para propostas, auditorias, resumos jurídicos, etc.

Melhores resultados para os clientes e maior competitividade: a IA não apenas revela insights valiosos e oferece conselhos mais oportunos para atender os clientes, mas também permite oferecer serviços de novas maneiras, reduzindo potencialmente os custos ou riscos para os clientes.

📌 Exemplo: um escritório de advocacia usa IA para analisar milhares de contratos anteriores em minutos para sinalizar cláusulas incomuns ou riscos de conformidade. Em vez de um advogado júnior revisar manualmente cada contrato por horas, o escritório pode fornecer rapidamente aos clientes avaliações detalhadas de risco e recomendações. Isso não apenas acelera a entrega (aconselhamento oportuno), mas também reduz a chance de erros dispendiosos (menor risco) e permite que o escritório ofereça serviços de revisão de contratos por assinatura a um preço mais baixo (novas formas de atender os clientes)

Atração, satisfação e retenção de talentos: Profissionais de alto nível preferem trabalhar onde as ferramentas facilitam suas vidas, permitem um trabalho mais interessante e reduzem o desgaste causado por tarefas monótonas. É aí que as empresas que investem em IA podem se diferenciar

O recado está claro: para empresas centradas em serviços, os benefícios da IA se estendem a quase todas as áreas de negócios. Aqueles que a adotarem logo no início terão uma vantagem competitiva real. 💪🏼

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com uma IA centralizada alimentando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que de outra forma gastaria procurando informações, assim como 60,2% dos usuários do ClickUp!

Principais casos de uso da IA em serviços profissionais

O verdadeiro poder da IA torna-se evidente quando vemos onde ela é aplicada. Abaixo estão cinco áreas em que a IA está redefinindo os serviços profissionais.

Para cada área, mostraremos como você também pode aproveitá-la ao máximo, com dicas práticas e ferramentas que você pode começar a usar imediatamente.

IA em consultoria

Tradicionalmente, os consultores passavam semanas reunindo dados, criando apresentações de slides, analisando a concorrência, elaborando vários cenários e, então, entregando a análise e as recomendações aos clientes.

As ferramentas de consultoria de IA estão reduzindo esse tempo para meros dias, ajudando os consultores a obter rapidamente insights a partir de dados complexos.

📌 Por exemplo, o chatbot interno da McKinsey, “Lilli”, simplifica o acesso a mais de 100 anos de conhecimento institucional para mais de 70% dos funcionários que o utilizam.

📚 Leia também: Tipos de consultoria

As empresas de estratégia podem usar a IA para criar um protótipo de modelo de negócios em minutos, transformando um briefing inicial do cliente em várias alternativas, cada uma com projeções de receita. O consultor pode então refinar a opção mais adequada. Isso dá confiança ao cliente e libera a equipe sênior para se concentrar na estrutura, nos riscos e no valor personalizado.

📌 Na BCG, por exemplo, os funcionários criaram mais de 3.000 GPTs ( Generative Pre-trained Transformers), que realizam tarefas que vão desde resumos de documentos e redação de propostas até criação de slides, modelagem de cenários e recuperação de conhecimento interno. Graças ao uso da IA para tarefas simples, a produtividade dos novos contratados na BCG aumentou de 30% a 40%, enquanto os consultores experientes também tiveram um aumento de 20% a 30%. Uma ressalva importante? Para tarefas complexas, a produtividade às vezes caiu devido à necessidade de depuração da saída da IA.

Você também pode replicar esses benefícios usando o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, que reúne todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. O ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

🦄 Como usar a IA do ClickUp para consultoria

O ClickUp Brain, o assistente de IA contextual mais completo do mundo, conecta sua base de conhecimento interna, apresentações anteriores, bancos de dados do setor, threads do Slack e outros tesouros de informações organizacionais em seu espaço de trabalho do ClickUp.

Com uma única solicitação, você pode consultar todos esses dados juntos para obter uma resposta ou insight consolidado (“Quais são os principais riscos e obstáculos identificados neste sprint?”).

Consolide e consulte o conhecimento institucional em um só lugar com o ClickUp Brain

Quer passar da teoria à prática?

O Brain também pode criar tarefas ClickUp acionáveis com base em suas próprias recomendações ou em seus comandos explícitos. Tente pedir ao Brain para gerar um esboço de apresentação de slides a partir das informações que ele revela. Em seguida, solicite que ele adicione pontos de discussão e embeleze os detalhes em um documento ClickUp Doc que é pré-preenchido com esses dados. Você e sua equipe podem editar em conjunto em tempo real ou até mesmo expandir e resumir seções com a IA ClickUp integrada ao Docs.

Se você estiver tendo uma discussão no ClickUp Chat com um cliente, também pode transformar qualquer mensagem da conversa em uma tarefa usando a IA com apenas um clique e atribuí-la à pessoa certa.

Colabore, converse e transforme mensagens em tarefas em tempo real com a IA no ClickUp Chat

Enquanto isso, os Autopilot Agents do ClickUp mantêm o projeto em andamento de forma autônoma. Eles aprendem com seus projetos e podem realizar ações complexas e sensíveis ao contexto: criar subtarefas com base nas fases do projeto, atribuir tarefas de forma inteligente com base na carga de trabalho, resumir atualizações ou sugerir as próximas etapas sem que você precise programar explicitamente cada regra.

📚 Leia também: Modelos de consultoria

IA em serviços jurídicos

Pesquisas, elaboração de documentos, comparação de precedentes, revisão de contratos e verificações de conformidade são os principais pontos de atrito em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos.

Sua pilha de tecnologia jurídica alimentada por IA pode pré-processar a devida diligência, sinalizando anomalias, responsabilidades potenciais e desvios. A equipe humana pode fazer a revisão detalhada, mas como a IA lida com a “primeira passagem”, os advogados têm mais tempo para estratégia e estruturação das comunicações com o cliente.

Não é de se admirar que a adoção da IA no setor jurídico esteja se acelerando: nas equipes jurídicas corporativas, 38% já utilizam ferramentas de IA e outros 50% estão explorando-as ativamente. Além disso, entre os advogados que utilizam IA, 45% a utilizam diariamente e 40% semanalmente.

🦄 Como usar a IA do ClickUp para serviços jurídicos

Quando cada caso começa com uma montanha de documentos, faz sentido mantê-los todos juntos em um espaço de trabalho unificado, como o ClickUp. O ClickUp Brain tem acesso a tudo o que precisa para aprender: seus principais documentos do caso, decisões anteriores, memorandos internos, resumos de clientes e muito mais.

Faça perguntas complexas sobre pesquisa jurídica ao ClickUp Brain ou use-o para obter insights dos documentos do seu caso mais rapidamente

Agora, um sócio pode inserir: “Resuma os depoimentos do Caso A, destacando as discrepâncias com a versão do cliente”. O Brain entrega um rascunho do resumo e identifica anomalias para revisão humana.

Quando sua equipe jurídica concluir um resumo, use os Agentes Autopilot personalizados (sem código) para aplicar fluxos de trabalho de revisão: por exemplo, quando um rascunho de contrato passa para “Pronto para revisão”, o agente notifica o parceiro de revisão ou aciona uma lista de verificação.

Enquanto isso, durante as reuniões de casos, o AI Meeting Notetaker da ClickUp captura as discussões em transcrições cuidadosamente rotuladas e gera automaticamente itens de ação como “Apresentar moção sobre a cláusula X até 20/5”. Você pode pedir ao Brain para converter esses itens em tarefas do ClickUp com o AI Autofill Task Properties (propriedades de preenchimento automático de tarefas da IA) ( datas de vencimento, tags, partes interessadas) automaticamente.

Capture transcrições precisas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Nos painéis do ClickUp, os cartões de IA resumem quantos documentos ainda faltam, quais seções precisam de revisão humana ou os detalhes dos riscos jurídicos sinalizados.

💡 Dica profissional: use o Write with AI no ClickUp Docs para redigir modelos de contratos iniciais, memorandos ou resumos de pesquisas de casos sem começar do zero.

🗣️ Não quer digitar? Você também pode ditar conteúdo usando o Talk to Text no ClickUp Brain MAX — seu companheiro de IA para desktop. Assista a este vídeo para saber como!

🧠 Curiosidade: em litígios, 100% dos entrevistados em uma pesquisa da Kaplan concordaram que a análise de documentos é o uso mais impactante da IA, seguido pelo gerenciamento de transcrições (90%), cronologia (87%) e estratégia de casos (77%).

IA em finanças e contabilidade

“O uso da IA e da GenAI está se tornando onipresente em contabilidade, planejamento financeiro, gestão de riscos e muito mais, e as empresas estão obtendo retornos significativos em seus esforços de transformação digital à medida que integram esses recursos tecnológicos em seus processos de relatórios financeiros.”

“O uso da IA e da GenAI está se tornando onipresente em contabilidade, planejamento financeiro, gestão de riscos e muito mais, e as empresas estão obtendo retornos significativos em seus esforços de transformação digital à medida que integram esses recursos tecnológicos em seus processos de relatórios financeiros.”

Embora o uso da IA para planejamento financeiro continue sendo o caso de uso mais popular (para 78% dos entrevistados em uma pesquisa da KPMG), a IA na contabilidade vem logo atrás (76%).

🦄 Como usar a IA do ClickUp para finanças e contabilidade

Sua empresa de serviços financeiros e contábeis compartilhados oferece suporte a várias unidades de negócios? Se sim, é provável que você tenha que lidar com reconciliações de diários, explicações de variações, detecção de anomalias e relatórios todos os meses.

Comece trazendo todas as finanças da unidade, planilhas, feeds do razão geral e comentários para o ClickUp.

Você pode então consultar o ClickUp Brain para sinalizar lançamentos contábeis anômalos durante o fechamento do mês. A IA revelaria “outliers”, acelerando as revisões e evitando distorções materiais. Você também pode usar os Cartões de IA nos Painéis para monitorar anomalias em tempo real ou desvios de KPI em vários projetos contábeis e destacar padrões ou temas recorrentes.

Use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para resumir o desempenho em todos os setores de negócios

💡 Dica profissional: use as tarefas recorrentes no ClickUp para agendar verificações periódicas, como análises de variação mensais ou reconciliações, para que nada passe despercebido. Combine isso com os Autopilot Agents para criar automaticamente subtarefas de acompanhamento quando anomalias forem detectadas, como investigar lançamentos contábeis incomuns ou solicitar esclarecimentos de uma unidade de negócios. Isso mantém sua equipe focada em trabalhos de alto valor, enquanto a IA lida com o monitoramento de rotina, a detecção de padrões e a orquestração de tarefas em todos os projetos contábeis.

🤝 Lembrete amigável: você não precisa de ferramentas separadas de painel de IA, detectores de anomalias ou software de agendamento. Tudo o que você precisa é de um espaço de trabalho ClickUp com Brain, Agents, AI Cards e lógica integrada. Essa abordagem mantém o contexto centralizado para todos os seus projetos, minimizando a dispersão da IA e os custos associados.

IA em agências de marketing

Quando você precisa de planejamento de campanha, pesquisa de mercado, testes criativos e relatórios em tempo real, a IA vem em seu socorro. Agências que valorizam a agilidade não podem se dar ao luxo de avançar sem implantar a IA de forma agressiva.

Como é a gestão média de campanhas (sem IA na equação)

As agências de marketing podem usar a IA para acelerar e otimizar todas as etapas do fluxo de trabalho — desde o brainstorming criativo e a concepção de ideias até a criação de conteúdo, testes A/B e refinamentos de campanha usando variantes geradas por IA.

Eles podem até automatizar relatórios, coletando números de desempenho e gerando painéis fáceis de usar para os clientes durante a noite, em vez de analisar manualmente centenas de linhas de dados em planilhas.

A IA também ajuda as agências a se tornarem proativas, em vez de reativas. Elas podem usar análises preditivas para segmentar melhor o público, prever o comportamento do cliente e decidir quais canais e mensagens priorizar nas próximas campanhas, reduzindo gastos desnecessários.

🦄 Como usar a IA do ClickUp para agências de marketing

Aproveite os superpoderes da IA generativa do ClickUp Brain para criar briefings de campanha, rascunhos de conteúdo, slogans, textos publicitários e até mesmo recursos de imagem a partir de apenas uma ideia ou sugestão

Use Agentes Autopilot para sequenciar fluxos de trabalho de campanhas: por exemplo, quando um conteúdo é enviado, um Agente de Revisão de Conteúdo faz a primeira rodada de revisões com base em manuais estabelecidos e o envia de volta ou o encaminha, conforme aplicável

Use agentes de piloto automático da IA do ClickUp pré-construídos ou crie agentes personalizados para automatizar seus fluxos de trabalho

Peça ao ClickUp Brain para agrupar dados de desempenho de campanhas anteriores e sugerir lições ou padrões (“Quais formatos de conteúdo tiveram melhor desempenho historicamente para este segmento?”)

Configure cartões de IA para exibir resumos de desempenho em nível de campanha

Experimente o ClickUp Criação de tarefas baseada em chat: quando alguém lança uma ideia de conteúdo no chat, a opção “Criar tarefa com IA” permite capturá-la instantaneamente

A IA permite que a agência amplie a experimentação criativa sem aumentar o número de funcionários, mantendo o controle sobre a direção.

💡Dica profissional: Veja como nossas equipes na ClickUp planejam suas campanhas de marketing de ponta a ponta. Ouça o que Mike, um de nossos engenheiros de soluções estratégicas, tem a dizer. 👇🏼

IA na prestação de serviços e operações ao cliente

Imagine uma empresa de serviços profissionais cuja equipe de suporte ao cliente passa metade do dia atualizando os clientes sobre o status, acompanhando transferências internas e reconciliando registros de tickets.

Muitas empresas veem o maior ganho no uso da IA no atendimento ao cliente. Você tem triagem automatizada, colegas de equipe de IA que respondem a perguntas repetitivas dos clientes, transferências internas que ocorrem por conta própria, além de relatórios consolidados e atualizações de status.

“Os ganhos mais rápidos estão em funções onde os processos são bem definidos e os resultados são conhecidos e mensuráveis, como atendimento ao cliente e vendas. Os agentes de IA também aprimorarão os processos criativos.

“Os ganhos mais rápidos estão em funções onde os processos são bem definidos e os resultados são conhecidos e mensuráveis, como atendimento ao cliente e vendas. Os agentes de IA também aprimorarão os processos criativos.

📌 O Walmart, por exemplo, lançou o “Sparky”, um assistente de compras com tecnologia de IA projetado para atuar como um companheiro digital personalizado para os clientes. O Sparky oferecerá recursos como descoberta de produtos, recomendações personalizadas, gerenciamento de carrinho, rastreamento de pedidos e reabastecimento de itens comprados com frequência. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla do Walmart para aprimorar a experiência de compra por meio de tecnologias de IA agênicas.

🦄 Como usar a IA do ClickUp para prestação de serviços e operações ao cliente

Use o Auto-Answers Autopilot Agent nos canais do ClickUp Chat para responder às perguntas frequentes dos clientes (ou consultas operacionais internas) usando sua base de conhecimento do projeto

Use o Agente de Respostas Automáticas no ClickUp Chat para responder às perguntas frequentes mais rapidamente

Crie agentes ClickUp personalizados para monitorar e classificar as solicitações recebidas dos clientes (por chat ou e-mail). Os agentes podem classificar/redirecionar autonomamente as solicitações rotineiras usando critérios predefinidos

Peça ao ClickUp Brain para responder a perguntas sobre o status das tarefas do projeto (“Onde está o módulo de conformidade no Projeto A?”)

Use o preenchimento automático por IA e os campos de IA para manter as tags de status, SLAs e próximas etapas atualizadas automaticamente

Obtenha visões gerais operacionais com os AI Cards , que resumem tickets abertos, escalações e gargalos em seus painéis do ClickUp

Use o Clickup AI Meeting Notetaker em reuniões com clientes ou operações internas para registrar itens de ação, decisões e acompanhamentos com contexto

Transforme qualquer solicitação ou conversa do cliente diretamente do Clickup Chat em uma tarefa usando IA, com o contexto, a data de vencimento e o responsável atribuídos

Crie automações personalizadas e sem código no ClickUp usando comandos de linguagem natural no ClickUp Brain: por exemplo, “Quando o progresso da tarefa > 80% e nenhum comentário for adicionado em 3 dias, atribua ao proprietário a tarefa de verificar”

Na prestação de serviços e operações, o principal papel da IA é reduzir o atrito e fazer com que o cliente se sinta atendido sem sobrecarregar a equipe.

🧠 Curiosidade: 58% das funções comerciais provavelmente terão agentes de IA lidando com pelo menos um processo ou subprocesso diariamente entre 2025 e 2028.

Desafios da adoção da IA em serviços profissionais

Aqui estão os principais desafios que as organizações de serviços profissionais normalmente enfrentam ao adotar a IA e o que muitas vezes atrapalha as pessoas:

Lacunas de habilidades e conhecimentos : muitas empresas não têm funcionários que saibam como solicitar, refinar ou controlar ferramentas de IA adequadamente. Em uma pesquisa realizada em 2025, quase Integração aos fluxos de trabalho existentes : a IA aplicada fora dos processos estabelecidos tende a gerar atrito. De acordo com o relatório “GenAI in Professional Services” da BCG, apenas : muitas empresas não têm funcionários que saibam como solicitar, refinar ou controlar ferramentas de IA adequadamente. Em uma pesquisa realizada em 2025, quase 58% dos líderes de L&D afirmaram que as lacunas de habilidades são o maior obstáculo para a adoção da IA.: a IA aplicada fora dos processos estabelecidos tende a gerar atrito. De acordo com o relatório “GenAI in Professional Services” da BCG, apenas cerca de 38% dos entrevistados utilizam atualmente ferramentas especializadas de GenAI; muitos citam a dificuldade de alinhar a IA aos seus processos

Qualidade e consistência da produção : as ferramentas de IA geralmente produzem conteúdo que requer um grande refinamento humano — especialmente em entregas de alto risco para clientes (jurídico, financeiro, consultoria). As ferramentas gerais ainda são vistas como menos fiáveis em comparação com as específicas do domínio

Segurança de dados, confidencialidade e governança da IA : nos serviços profissionais, os dados dos clientes costumam ser confidenciais. Garantir a privacidade, a conformidade e evitar vazamentos de dados é uma grande preocupação. Pesquisas mostram que a privacidade/confidencialidade dos dados está entre as principais barreiras para a adoção da IA nos setores jurídico, tributário e contábil

Resistência à mudança e gestão da mudança: os profissionais estão acostumados a certas formas de trabalhar. Muitas vezes, há resistência interna — medo de perda de controle, preocupações com a correção e a confiança. Além disso, o custo (tempo, esforço) para retreinar e reformular processos pode tornar a adoção da IA mais difícil

Todos esses desafios são reais, mas nenhum é insuperável — com as práticas certas.

Melhores práticas para aproveitar a IA em serviços profissionais

Vejamos as práticas concretas que ajudam diferentes setores de serviços profissionais a enfrentar os desafios acima e a revelar o seu verdadeiro valor:

Comece com casos de uso de alto impacto e pequena escala

Para começar, reduza o uso a 1 ou 2 casos de uso enquanto avalia as aplicações da IA. Essas devem ser áreas em que o ROI seja mais certo (por exemplo, atualizações de status, elaboração de conteúdo, pesquisa). Fazer muitos projetos-piloto assistidos por IA ao mesmo tempo dilui a atenção e impede a consistência.

Invista em treinamento de equipe e conhecimentos sobre IA

Treine os funcionários não apenas no uso das ferramentas, mas também em engenharia rápida, avaliação crítica dos resultados da IA, ética e governança. Torne o aprendizado um processo contínuo, em vez de uma atividade pontual. Isso ajuda a reduzir a resistência à adoção da IA e melhora a qualidade dos resultados que você espera da tecnologia.

Incorpore a IA aos processos existentes em vez de substituí-los

Não adote a IA como uma ideia de última hora. Mapeie os fluxos de trabalho atuais, identifique seus maiores gargalos e, em seguida, projete etapas de automação/ampliação. Isso evita o caos e garante que você seja capaz de construir confiança gradualmente.

Defina controles claros de governança, segurança e qualidade

Defina políticas sobre quais dados podem ou não ser usados na IA, especialmente quando se trata de dados de clientes. Implemente verificações de revisão, aplique o controle de versão e permita auditorias independentes sempre que possível.

👀 Você sabia? A ClickUp AI prioriza a privacidade dos seus dados 🔐 Ao usar os recursos de IA do ClickUp, como Brain, Brain MAX e Autopilot Agents, seus dados são tratados com o máximo cuidado: Sem retenção de dados : os parceiros de IA da ClickUp estão sujeitos a acordos de retenção de dados zero. Eles não armazenam nem utilizam os dados do seu espaço de trabalho para fins de treinamento

Controle de acesso baseado em funções : a ClickUp AI respeita as permissões e funções do seu espaço de trabalho, garantindo que os usuários acessem apenas os dados que estão autorizados a visualizar

Conformidade com padrões globais: o ClickUp está em conformidade com as principais regulamentações de proteção de dados, incluindo GDPR, CCPA e HIPAA (para clientes empresariais com um BAA)

Avalie as métricas certas desde o primeiro dia

Não acompanhe apenas as horas que a IA economiza para você; avalie também as taxas de erro, a satisfação do cliente, o tempo de resposta e as taxas de adoção para medir a verdadeira eficácia da IA. Revise regularmente as métricas para saber o que está funcionando e o que não está.

Use ferramentas integradas para evitar a “proliferação de ferramentas”

Usar muitas ferramentas de IA desconectadas pode parecer flexível, mas causa perda de contexto. Você também precisa lidar com vários riscos de segurança. Centralizar os fluxos de trabalho em um espaço de trabalho de IA convergente, como o ClickUp, ajuda a manter a consistência, o controle e a clareza, além de reduzir os custos de troca.

Lidere a mudança por meio da liderança e da comunicação

Os líderes precisam definir expectativas, mostrar exemplos de vitórias iniciais, incentivar o feedback e tornar a experimentação segura. A comunicação transparente sobre a adoção e o desempenho da IA ajuda a construir confiança e reduz o medo.

ClickUp AI

Pense na IA do ClickUp como a espinha dorsal completa do seu fluxo de trabalho — desde o briefing até a entrega — tudo em uma única plataforma, minimizando transferências e maximizando o contexto.

De acordo com o estudo Forrester Total Economic Impact™ (TEI), as organizações que utilizam o ClickUp alcançam um ROI de 384% em três anos e economizam 92.400 horas produtivas por meio da IA + automação, com um ponto de equilíbrio em menos de seis meses.

Veja como seria um fluxo de trabalho de exemplo usando a IA do ClickUp de ponta a ponta:

Resumo do projeto e inícioVocê recebe um novo compromisso — digamos, um projeto de consultoria. Você cria um Write with AI no ClickUp Docs, você gera a primeira versão do resumo do projeto a partir de um prompt (objetivos do cliente, escopo, prazos). O Brain/Brain MAX ajuda a reunir resumos anteriores relevantes ou conhecimento interno, para que você não comece do zero Você recebe um novo compromisso — digamos, um projeto de consultoria. Você cria um espaço dedicado ao projeto no ClickUp . Usando o, você gera a primeira versão do resumo do projeto a partir de um prompt (objetivos do cliente, escopo, prazos). O Brain/Brain MAX ajuda a reunir resumos anteriores relevantes ou conhecimento interno, para que você não comece do zero

Converta instruções simples em planos de projeto completos para a prestação de serviços ao cliente com o ClickUp Brain

Criação e planejamento de tarefasA partir desse briefing, o Brain pode gerar automaticamente tarefas/subtarefas — pesquisas, entrevistas com partes interessadas, entregas — e o AI Autofill Task Properties pode adicionar o contexto (proprietários/responsáveis, prazos, tags, prioridades, dependências e muito mais). Use A partir desse briefing, opode gerar automaticamente tarefas/subtarefas — pesquisas, entrevistas com partes interessadas, entregas — e opode adicionar o contexto (proprietários/responsáveis, prazos, tags, prioridades, dependências e muito mais). Use o Calendário com IA do ClickUp para agendar marcos, planejar o trabalho e alinhar os resultados. Ele até sugere os melhores horários para reuniões com clientes e as agenda para você usando comandos simples em inglês.

Compare agendas e marque reuniões mutuamente convenientes com o Calendário ClickUp

Colaboração e atualizações À medida que as equipes trabalham, seus chats, documentos e comentários ficam todos em um só lugar dentro do ClickUp — sem necessidade de alternar entre o Slack, o Google Docs e AI Meeting Notetaker durante as reuniões iniciais ou de progresso para registrar itens de ação e decisões. Use o ClickUp Brain para fazer perguntas como “Quais entregas estão bloqueadas?”, “Quais tarefas não tiveram atualizações esta semana?”, obtendo insights atualizados de seus Chats, Tarefas e Documentos no ClickUp. À medida que as equipes trabalham, seus chats, documentos e comentários ficam todos em um só lugar dentro do ClickUp — sem necessidade de alternar entre o Slack, o Google Docs e plataformas limitadas de gerenciamento de projetos de serviços profissionais . As empresas podem usar odurante as reuniões iniciais ou de progresso para registrar itens de ação e decisões. Use opara fazer perguntas como “Quais entregas estão bloqueadas?”, “Quais tarefas não tiveram atualizações esta semana?”, obtendo insights atualizados de seus Chats, Tarefas e Documentos no ClickUp.

Relatórios e painéis Use cartões de IA em painéis para exibir resumos de status, riscos sinalizados, itens vencidos e marcos futuros. Use resumos de documentos / Usepara exibir resumos de status, riscos sinalizados, itens vencidos e marcos futuros. Use pesquisa de IA empresarial para compilar sugestões ou revisar projetos anteriores.

Revisão e entregaAntes da entrega ao cliente, use o Brain/Write com IA para preparar os resultados (modelos, slides, relatórios) e, em seguida, use Agentes ou automações de tarefas para agendar revisões por pares, verificações jurídicas, etc. Por fim, empacote os resultados e anexe todo o contexto (documentos de pesquisa, notas de reunião) nas Tarefas ClickUp relevantes para que o cliente veja um resultado coerente e refinado.

Tudo fica dentro de um único espaço de trabalho de IA convergente, o que reduz a alternância de contexto, as transferências e a perda potencial de informações — para que sua equipe se concentre mais na estratégia e menos na logística. O relatório TEI da Forrester também observa que a consolidação do trabalho no ClickUp (em vez de alternar entre vários aplicativos) impulsionou grande parte dos ganhos de produtividade.

Embora o ClickUp AI seja a escolha perfeita e independente do setor para incorporar a IA aos seus fluxos de trabalho, às vezes você pode precisar de ferramentas especializadas para realizar o trabalho.

Aqui estão algumas dessas ferramentas, com seus principais casos de uso e recursos mapeados para você:

Vertical Ferramenta O que faz / adequado para Principais recursos/casos de uso Jurídico Harvey AI Uma plataforma de IA para equipes jurídicas/consultores internos oferece LLMs treinados em conteúdo jurídico, ajuda na elaboração de contratos, pontuação de riscos e recuperação de precedentes. • Elaboração/revisão de contratos mais rapidamente • Apresentação de jurisprudência/precedentes relevantes com base em solicitações • Cláusulas ou termos de pontuação de risco para destacar a exposição • Respostas mais rápidas a perguntas jurídicas comuns SpotDraft Ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida do contrato (CLM) destinada a automatizar a geração, revisão e fluxo de trabalho de contratos para equipes jurídicas. Especialmente forte em extração de metadados e conformidade. • Geração automatizada de contratos e modelos • Acompanhamento do ciclo de vida (versões, aprovações) • Extração automática de metadados (datas, obrigações, partes) • Alertas/lembretes sobre renovações ou obrigações Consultoria/Agências de marketing Otterly.ai Para equipes de marketing/SEO, monitora como o conteúdo da marca/produto aparece nas respostas de IA/LLM e ajuda a ajustar a visibilidade da pesquisa de IA. Útil quando as agências estão otimizando o conteúdo para visibilidade em interfaces de pesquisa/conversacionais baseadas em IA. • Monitore a presença da marca nas respostas de LLM/IA • Alertas quando o conteúdo é deturpado ou está faltando • Insights sobre quais tipos de conteúdo estão funcionando e quais estão sendo ignorados • Otimizações de SEO e estratégia de conteúdo específicas para contextos de pesquisa de IA + Adobe Firefly / Ferramentas Creative Cloud IA generativa da AdobeAdobe FireflyFerramentas Creative Cloud Ajuda a gerar recursos visuais, variantes de design e acelerar a iteração criativa. Reduz o tempo entre a concepção e a produção. Útil para agências com altas demandas criativas. • Gere variantes de design a partir de prompts • Iteração rápida de opções criativas • Reutilização de conteúdo (por exemplo, adapte um visual para redes sociais, exibição etc.) • Ferramentas de colaboração + fluxos de trabalho de revisão integrados Finanças e contabilidade UiPath Document Understanding ( ou ferramentas IDP semelhantes) Automatiza a extração de dados de faturas, recibos e relatórios de despesas; classificação, validação e tratamento de exceções. Muito útil em serviços compartilhados ou operações financeiras. • OCR/IDP para documentos financeiros não estruturados • Fluxos de trabalho de exceção para dados incompatíveis • Extração de alta precisão para reduzir a entrada manual de dados • Rendimento escalável (processamento de grande volume) Hebbia Ferramenta de recuperação de conhecimento focada em pesquisa financeira e jurídica, permite a pesquisa em documentos, com maior precisão usando embeddings, etc. Útil para consultores que precisam de insights rápidos e precisos. • Pesquisa de documentos em grandes bancos de conhecimento corporativo • Incorporação/recuperação de similaridades de conteúdo relevante • Pesquisa mais rápida, extração de trechos para relatórios • Integração com fontes de dados existentes para continuidade da pesquisa

📚 Leia também: Software de gerenciamento de contatos

Exemplos de IA em ação em diversos setores

Nesta postagem do blog, já vimos várias maneiras pelas quais a IA está simplificando a vida dos profissionais de serviços.

Se você ainda não tem certeza sobre como testar a IA por conta própria, talvez estes exemplos ajudem a consolidar sua decisão:

Org / Caso O problema As soluções de IA O impacto Omega Healthcare Management Services (Saúde / Ciclo de receitas) Os funcionários processavam manualmente pedidos de indenização de seguros, documentos médicos, correspondência; muita entrada manual de dados, lentidão nos prazos de entrega. Eles implantaram as ferramentas de compreensão de documentos com IA da UiPath para extrair automaticamente dados relevantes de documentos médicos, classificar itens e encaminhá-los para aprovação. Assim, grande parte do trabalho repetitivo de documentação foi automatizado. Economia de mais de 15.000 horas por mês; redução de cerca de 40% no tempo de processamento de documentos; redução de cerca de 50% no tempo de resposta; precisão de cerca de 99,5%; retorno sobre o investimento de cerca de 30% para os clientes A&O Shearman + Harvey Advogados seniores dedicavam tempo a tarefas de baixo valor, mas que exigiam muito esforço: redigir pedidos de informações para registros regulatórios, analisar dados financeiros em várias jurisdições, verificar manualmente se havia dados faltando. Eles criaram uma ferramenta conjunta com a Harvey para automatizar essas tarefas: identificar os arquivos necessários, gerar solicitações de dados, sinalizar informações ausentes e reduzir o esforço manual. Espera-se que a ferramenta reduza custos , especialmente em horas de trabalho de associados sênior/sócios, e melhore as margens nessas tarefas tradicionalmente tediosas. ATB Financial Vários fluxos de trabalho de partes interessadas internas e externas, solicitações de informações ad hoc, tarefas rotineiras espalhadas por vários sistemas; pesquisa e geração de relatórios lentas. Implantamos o Google Workspace + Gemini AI para automatizar tarefas rotineiras, habilitar ferramentas baseadas em agentes para pesquisa e geração de documentos, permitindo que os funcionários se concentrem em tarefas de maior valor. Colaboração mais eficiente ; ciclos de decisão mais rápidos; melhor acesso a informações precisas no início do processo.

Cada um desses exemplos leva as empresas da “IA como experimento” para a “IA como fluxo de trabalho”. O padrão é o mesmo: remover o trabalho excessivo, manter os seres humanos no circuito onde o julgamento é importante e, finalmente, orquestrar agentes e automações com governança clara para que os resultados sejam auditáveis e defensáveis.

O futuro da IA nos serviços profissionais

Os próximos anos serão dedicados a expandir a IA de experimentos com funcionários para fluxos de trabalho confiáveis e controlados que mudam a forma como os serviços são criados e precificados. As tendências e os sinais dos especialistas abaixo mostram o motivo.

Adoção cada vez mais ampla, crescimento rápido : o relatório “2025 State of AI” da McKinsey mostra que : o relatório “2025 State of AI” da McKinsey mostra que 78% dos entrevistados agora usam IA em pelo menos uma função de negócios (um aumento em relação aos 72% no início de 2024 e aos 55% um ano antes), com as operações de serviços entre as áreas de uso que mais crescem. Esse é um sinal claro de que os fluxos de trabalho dos serviços profissionais estão prontos para a integração da IA

Momentum de investimento : a McKinsey também relata que : a McKinsey também relata que 92% das empresas planejam aumentar os investimentos em IA, então fornecedores e integradores continuarão criando ferramentas especializadas e plataformas de orquestração de agentes. Espere que mais empresas vão além dos pilotos e passem para a produção

Integração e ganho econômico : a consolidação compensa. 384% de ROI e dezenas de milhares de horas economizadas — mostrando a vantagem econômica das plataformas integradas em vez de dezenas de aplicativos de IA desconectados : a consolidação compensa. O TEI da Forrester para o ClickUp encontrou um valor enorme quando as organizações abandonaram a proliferação de ferramentas em favor de um espaço de trabalho de IA convergente — medido comoe dezenas de milhares de horas economizadas — mostrando a vantagem econômica das plataformas integradas em vez de dezenas de aplicativos de IA desconectados

IA agênica e orquestração : A próxima onda na adoção da IA será a IA agênica. A PwC, a Deloitte, a EY e outras empresas estão criando “sistemas operacionais agênicos” ou estruturas agênicas para orquestrar vários agentes nos fluxos de trabalho empresariais. Espere que isso acelere a automação complexa de várias etapas nos setores de consultoria, jurídico, auditoria e financeiro

Análise de riscos e regulamentações: os órgãos reguladores e normativos estão se atualizando. Análises recentes mostram que auditores e grandes empresas estão usando mais a IA, mas muitas vezes : os órgãos reguladores e normativos estão se atualizando. Análises recentes mostram que auditores e grandes empresas estão usando mais a IA, mas muitas vezes não acompanham suficientemente como essas ferramentas afetam a qualidade da auditoria — portanto, governança, KPIs e auditabilidade serão obrigatórios, não opcionais. As empresas devem provar que a IA melhora os resultados e não introduz riscos desconhecidos

Em resumo:

A IA passará de “assistente” para “parceira de fluxo de trabalho”. Mais empresas irão integrar LLMs, mecanismos de extração e agentes em fluxos completos (pesquisa → rascunho → revisão → entrega) com o julgamento humano como filtro

A integração supera o melhor da categoria para muitas empresas. A proliferação de ferramentas criará problemas de segurança, perda de contexto e custos; espaços de trabalho convergentes (como sugere o estudo TEI da ClickUp) serão atraentes para empresas que valorizam a auditabilidade e o menor custo total de propriedade

Governança e KPIs mensuráveis serão o divisor entre programas bem-sucedidos e fracassados. Reguladores e clientes exigirão evidências mensuráveis de que a IA melhora a qualidade, não apenas a produtividade

Os líderes do setor (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) já anunciaram publicamente que estão passando de experimentos para plataformas em escala e orquestração de agentes — portanto, as empresas que investirem agora em governança, higiene de dados e plataformas de trabalho convergentes provavelmente serão as vencedoras.

Seu próximo passo: colocar a IA em prática nos serviços profissionais

A IA nos serviços profissionais não é mais uma questão de “e se”. É uma questão de “quando”

As empresas que estão se destacando são aquelas que tratam a IA como uma parceira no fluxo de trabalho, e não como uma coadjuvante, incorporando-a à pesquisa, elaboração de documentos, relatórios e atendimento ao cliente. Quando bem feita, ela economiza milhares de horas, melhora a qualidade e dá aos profissionais de serviços mais tempo para se concentrarem no trabalho que os clientes realmente valorizam: julgamento, estratégia e confiança.

Mas você não precisa de uma dúzia de aplicativos desconectados para dar esse salto. Um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp oferece tudo em um só lugar — agentes para automatizar tarefas rotineiras, Brain para exibir o contexto instantaneamente e AI Cards, Notetakers e Calendars para manter a equipe alinhada. Menos ferramentas, mais contexto, adoção mais rápida. É assim que você faz a IA funcionar para sua empresa hoje — e a expande amanhã.

A melhor parte? Você pode aproveitar essa vantagem da IA gratuitamente. Experimente o ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

A IA impacta a prestação de serviços ao cliente, tornando-a mais rápida, consistente e transparente. Em vez de esperar dias por atualizações ou relatórios, os clientes podem obter insights quase em tempo real, impulsionados pela automação e painéis de controle. A IA também reduz erros no trabalho rotineiro e garante transferências mais suaves entre as equipes. O resultado: menos idas e vindas, comunicação mais proativa e relacionamentos com os clientes baseados em capacidade de resposta e confiança.

A IA não substituirá consultores, advogados e contadores — ela os complementará. A IA pode redigir uma primeira versão de uma proposta, analisar contratos ou sinalizar anomalias nos dados, mas não pode substituir o julgamento profissional, a estratégia ou a confiança do cliente. O trabalho de maior valor nos serviços profissionais — aconselhar, interpretar, persuadir — continua sendo exclusivamente humano. As empresas que adotam a IA com sabedoria a veem como uma assistente que elimina o trabalho pesado para que os profissionais possam se concentrar em contribuições de maior valor.

As empresas de serviços profissionais adotam a IA com sucesso começando com casos de uso direcionados e de alto impacto, como relatórios ou pesquisas, incorporando a IA diretamente nos fluxos de trabalho e treinando a equipe para avaliar e refinar os resultados. Elas também precisam de governança em torno da privacidade dos dados e da qualidade dos resultados. O sucesso vem da escalabilidade gradual — testar, medir o impacto e, então, expandir — em vez de buscar todas as novas ferramentas. Plataformas integradas como o ClickUp ajudam as empresas a evitar a proliferação descontrolada da IA, ao mesmo tempo em que proporcionam ganhos mensuráveis em eficiência e qualidade.

Você equilibra a IA com a experiência humana em serviços profissionais usando a IA para obter velocidade e escala, enquanto mantém os seres humanos responsáveis pelo julgamento, confiança e contexto. A IA lida com a elaboração, resumo ou automação de etapas repetitivas; os seres humanos refinam, validam e decidem. As melhores empresas tratam a IA como um “parceiro de fluxo de trabalho” em vez de um substituto — liberando os profissionais para se concentrarem em insights estratégicos e relacionamentos com os clientes, ao mesmo tempo em que garantem que o resultado permaneça preciso, ético e contextualmente sólido.