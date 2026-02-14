Automação de fluxos de trabalho para equipes: processos, ferramentas e melhores práticas

Já se foram os dias em que configurar fluxos de trabalho automatizados significava longos documentos de requisitos, scripts personalizados, ferramentas rígidas de BPM e semanas de configuração.

Mesmo pequenas mudanças, como adicionar uma aprovação ou redirecionar uma tarefa, exigiam intervenção técnica. A automação demorava para ser adaptada e era difícil de manter.

Como resultado, a maioria das equipes acabou recorrendo ao trabalho manual. Elas dependiam de listas de verificação, planilhas e acompanhamentos porque mudar o sistema parecia mais difícil do que realizar o trabalho.

A automação de fluxos de trabalho com IA moderna está bem diferente hoje em dia. A seguir, compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre automação de fluxos de trabalho.

O que é automação de fluxo de trabalho?

A automação de fluxos de trabalho simplifica a execução de tarefas repetitivas — geralmente por meio de software — ao definir diretrizes específicas que automatizam processos manuais. Ela é usada para reduzir a entrada manual de dados e automatizar tarefas, permitindo uma delegação mais rápida do trabalho.

Você pode automatizar tarefas ou fluxos de trabalho inteiros para melhorar o fluxo de trabalho geral da sua empresa. Seja na semi-automatização ou na automatização total de fluxos de trabalho para executar tarefas específicas ou manuais, esse processo agiliza a forma como você realiza o trabalho.

Afinal, qual é o sentido de fazer todo o trabalho que um software pode fazer por você? Basta definir as regras e os procedimentos que automatizam os fluxos de trabalho.

👀 Você sabia? O conceito de roteamento automatizado de tarefas remonta a 1965, quando um jornal sensacionalista do Reino Unido implantou um sistema baseado em algoritmos para distribuir as chamadas recebidas entre os atendentes.

Fluxos de trabalho manuais vs. automatizados

Os fluxos de trabalho manuais dependem de pessoas para avançar o trabalho em cada etapa. Os fluxos de trabalho automatizados reduzem a necessidade de intervenção humana ao utilizar software para lidar com tarefas rotineiras acionadas por regras.

Veja a comparação abaixo 👇

Aspect Fluxos de trabalho manuais Fluxos de trabalho automatizados Execução Requer intervenção humana para realizar até mesmo as tarefas mais simples Executado com base em gatilhos e regras predefinidos, sem necessidade de intervenção manual Velocidade Mais lento devido a dependências humanas e transferências de tarefas Execute tarefas instantaneamente assim que as condições forem atendidas Taxa de erros Sujeito a erros humanos, especialmente em tarefas repetitivas Consistente e preciso quando as regras são configuradas corretamente Escalabilidade Difícil de escalar sem contratar mais pessoas Mais fácil de escalar com as ferramentas de automação certas Custo Custos de mão de obra mais elevados para trabalhos rotineiros Custos operacionais mais baixos após a configuração inicial Flexibilidade Comparativamente mais fácil de implementar mudanças Requer a reconfiguração dos fluxos de trabalho automatizados para acomodar as mudanças Exemplo O funcionário envia o relatório de despesas por e-mail. O gerente analisa e aprova manualmente. A equipe financeira insere manualmente os dados no sistema contábil. O funcionário envia o relatório de despesas por meio do formulário. O sistema encaminha automaticamente para o gerente para aprovação. Atualiza o sistema contábil automaticamente após a aprovação.

Como funciona a automação de fluxos de trabalho (explicação simples)

No cerne de qualquer processo de automação, encontram-se três componentes essenciais: gatilhos, condições e ações.

Juntos, eles criam um sistema automatizado que gerencia a transferência de tarefas e elimina acompanhamentos manuais. Veja como funciona a automação:

Configure um gatilho: O evento que dá início à automação. Por exemplo, um novo lead envia um formulário de contato, o status de uma tarefa muda para “Em revisão” ou um arquivo é enviado para uma pasta compartilhada

Defina condições (opcional): As condições especificam quando a automação deve ser executada. Por exemplo, acione a automação apenas se o lead for de uma região específica ou se a prioridade da tarefa estiver marcada como “Alta”

Executar ações: Estas são as tarefas que o sistema realiza assim que o gatilho e as condições são atendidos. As ações podem incluir o envio de notificações, a atribuição de tarefas, a atualização de bancos de dados ou a geração de relatórios

Em termos simples, a automação funciona com base na lógica “Se/Quando isso acontecer, faça aquilo”.

Por exemplo, no ClickUp, você tem a automação baseada em IA, na qual a IA preenche as condições para você usando campos de IA. É assim que funciona na prática:

Automatize acompanhamentos e lembretes com o ClickUp Automations

Por que a automação de fluxos de trabalho é importante

A automação traz eficiência de custos e de processos para as operações da sua empresa.

Pense em uma tarefa simples, mas comum, como encaminhar solicitações recebidas. Sem automação, alguém verifica um formulário ou e-mail, decide quem deve lidar com o caso, atribui a tarefa, atualiza o status e acompanha o andamento caso haja atrasos. Multiplique isso por dezenas de solicitações por dia, e o custo oculto se torna evidente.

A automação tira essa coordenação manual das mãos da sua equipe. Os benefícios da automação do fluxo de trabalho incluem:

Aumento da produtividade: Quando os funcionários não estão sobrecarregados com tarefas administrativas cansativas e monótonas, eles podem dedicar seu tempo a trabalhos que exigem criatividade e resolução de problemas, o que, por sua vez, aumenta sua produtividade

Tempos de resposta aprimorados: Quando interações rotineiras e de baixo risco são automatizadas, sua equipe pode se concentrar em casos complexos e problemas que exigem conhecimento humano. Dessa forma, mesmo com uma equipe pequena, você pode responder a todos os leads enquanto eles ainda estão quentes

Experiências personalizadas e escaláveis: as marcas podem criar interações altamente personalizadas com os clientes em grande escala, automatizando pontos de contato com base no comportamento, nas preferências e no histórico de engajamento deles. Com a automação, é possível determinar quando a interação com clientes em potencial será mais significativa

Elimina erros administrativos: Os seres humanos cometem erros quando as tarefas se tornam enfadonhas, repetitivas e administrativas. Os sistemas automatizados, no entanto, podem executar tarefas monótonas repetidamente sem erros e podem até mesmo sinalizar inconsistências nos dados que processam

Custos operacionais reduzidos: A automação de tarefas rotineiras diminui a necessidade de contratações adicionais para lidar com cargas de trabalho crescentes. O retorno sobre o investimento (ROI) se reflete na redução do tempo de processamento e na diminuição dos recursos gastos com trabalho administrativo

Maior visibilidade em todos os fluxos de trabalho: a automação de fluxos de trabalho com IA otimiza os processos ao monitorar cada etapa, fornecendo dados em tempo real sobre gargalos, taxas de conclusão de tarefas e desempenho da equipe, sem a necessidade de relatórios manuais

📮 ClickUp Insight: 45% dos profissionais já pensaram em usar a automação, mas ainda não deram o passo. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e uma variedade esmagadora de opções podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início do uso de automações. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode acessar automações poderosas e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos — sem a necessidade de um longo aprendizado. Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho: 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

Componentes essenciais de um bom sistema de automação de fluxo de trabalho

O sucesso da automação do fluxo de trabalho depende muito da ferramenta que você escolher.

Algumas plataformas priorizam velocidade e simplicidade, mas atingem rapidamente seus limites. Outras são projetadas para oferecer suporte a regras em camadas, transferências entre funções e otimização contínua à medida que seus fluxos de trabalho amadurecem.

Veja o que um bom sistema de automação de fluxo de trabalho realmente precisa:

Regras baseadas em gatilhos

Toda regra de automação começa com um gatilho. Ele inicia a execução do seu fluxo de trabalho com base em condições ou eventos específicos.

Para uma ferramenta de automação, os gatilhos constituem a base do que você pode ou não automatizar. Idealmente, sua ferramenta de automação deve oferecer flexibilidade e a opção de vários tipos de gatilhos. Por exemplo:

Gatilho O que ela faz? Casos de uso Alteração de status É acionado quando uma tarefa ou lead muda de status, por exemplo, de “Em andamento” para “Revisão” Transferências de projetos, encaminhamento de aprovações, notificações às partes interessadas, atualizações das etapas do pipeline e verificações de garantia de qualidade Baseado no tempo Executa-se de acordo com horários ou prazos, por exemplo, 24 horas antes do prazo da tarefa Relatórios recorrentes, lembretes de acompanhamento, alertas de prazos, renovações de assinaturas, avaliações de desempenho, vencimentos de contratos Envio de formulários É acionada quando novos dados são inseridos por meio de formulários ou aplicativos, por exemplo, quando um cliente potencial envia um formulário de contato no site Roteamento de leads, integração de clientes, criação de tickets de suporte, coleta de feedback, inscrições em eventos, respostas a pesquisas Atualização de campo É acionado quando o valor de um campo específico muda, por exemplo, quando a prioridade muda de “Baixa” para “Alta” Escalações, reatribuições de tarefas, notificações às partes interessadas, alertas de orçamento e atualizações de estoque Evento de Webhook/API Responde a eventos de sistemas externos, por exemplo, pagamentos processados no Stripe Atendimento de pedidos, geração de faturas, atualizações de clientes, notificações de envio, sincronizações de CRM, integrações com terceiros

🔔 Lembrete: Leve em consideração suas necessidades específicas de automação para priorizar quais gatilhos são mais importantes para seus fluxos de trabalho.

Atribuição e encaminhamento de tarefas

A atribuição manual de tarefas em ambientes de alto volume (suporte ao cliente, operações de TI ou RevOps) é insustentável. Você precisa de uma ferramenta de automação que atribua automaticamente tarefas, tickets ou solicitações à equipe ou pessoa mais adequada com base em regras predefinidas, lógica ou condições em tempo real.

Procure uma ferramenta que utilize um ou uma combinação destes métodos de roteamento:

Método de encaminhamento de tarefas O que é isso? Exemplo Atribuição baseada em regras Atribui tarefas de acordo com uma lógica fixa e predefinida, como tags, campos de formulário ou tipo de cliente Os tickets de suporte marcados como “Problema técnico” são encaminhados para a equipe de engenharia; os tickets marcados como “Faturamento” são encaminhados para o departamento financeiro Roteamento baseado em IA Atribui tarefas dinamicamente por meio da análise do desempenho histórico, dos metadados dos tickets e de pistas contextuais A redefinição de senhas é encaminhada para agentes juniores, enquanto questões relacionadas à infraestrutura são encaminhadas para especialistas Distribuição round-robin Distribua as tarefas de maneira uniforme entre os agentes disponíveis, em uma rotação rígida ou com base na carga de trabalho atual de cada agente Novos leads são atribuídos aos representantes de vendas um por um, em sequência Roteamento baseado na carga de trabalho Atribui tarefas com base na capacidade e disponibilidade atuais Um novo ticket de suporte é encaminhado ao agente com o menor número de tickets em aberto ou com a fila de resposta mais curta Encaminhamento de escalonamento Reatribui ou encaminha automaticamente as tarefas que permanecem sem solução após um determinado período de tempo Se um ticket não for respondido em até 2 horas, ele é encaminhado ao líder da equipe

💡 Dica profissional: Dependendo do volume e da complexidade dos seus fluxos de trabalho, talvez seja interessante ir além das atribuições baseadas em regras e adotar o roteamento baseado em IA ou o balanceamento de carga para uma distribuição mais inteligente. Veja como funciona um fluxo de trabalho de atribuição de tarefas assistido por IA no ClickUp:

Os fluxos de trabalho de aprovação são onde os processos manuais geram mais atrito.

Os fluxos de aprovação automatizados eliminam atritos ao encaminhar solicitações aos aprovadores corretos e atualizar automaticamente o status à medida que as decisões são tomadas. Isso automatiza aprovações em várias etapas, garantindo que tarefas com múltiplas dependências avancem sem transferências manuais.

Os recursos que você deve procurar são:

Aprovações sequenciais: As solicitações passam pelos aprovadores uma de cada vez, em uma ordem definida, ou seja, postagem no blog → editor → gerente → publicação

Aprovações paralelas: Envia para vários aprovadores simultaneamente para um consenso mais rápido, ou seja, envia os recursos de design para o departamento jurídico e de marketing de uma só vez

Roteamento condicional: Os caminhos de aprovação mudam com base nos detalhes da solicitação, ou seja, solicitações abaixo de US$ 500 são aprovadas automaticamente; acima de US$ 500, são encaminhadas ao diretor financeiro

Atualizações automáticas de status: O status da tarefa ou solicitação muda automaticamente com base nas decisões de aprovação, ou seja, “Pendente” → “Aprovado” aciona a criação da próxima tarefa

Notificações de lembrete: lembretes automáticos enviados aos aprovadores quando as solicitações ficam pendentes por muito tempo, evitando gargalos causados por e-mails esquecidos

Com a inclusão de agentes, você pode elevar ainda mais esse nível. Por exemplo, este Super Agente da nossa colega Libby pode, na verdade, revisar textos e fornecer feedback em seu lugar!

Conheça a Super Agente da Libby na ClickUp, que revisa o conteúdo em seu lugar!

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho no Excel e no ClickUp

Verifique se a ferramenta de automação de sua escolha é compatível com suas ferramentas e softwares existentes.

Isso é fundamental porque, sem integrações, você é obrigado a transferir informações manualmente entre ferramentas, o que vai contra o objetivo da automação.

Algumas funcionalidades de integração que você deve procurar são:

Conectores pré-configurados: integrações nativas com ferramentas comumente utilizadas, como Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, HubSpot e Zoom

Acesso à API: Capacidade de criar integrações personalizadas para ferramentas especializadas ou sistemas internos não abrangidos pelas opções pré-configuradas

Sincronização de dados: Atualizações automáticas entre plataformas, de modo que as alterações em uma ferramenta sejam refletidas nas outras sem a necessidade de inserção manual de dados

Gatilhos multiplataforma: Capacidade de acionar automações com base em eventos em outras ferramentas, como criar uma tarefa quando um negócio é fechado no seu CRM

Suporte a Webhooks: Notificações de eventos em tempo real provenientes de sistemas externos para manter os fluxos de trabalho responsivos

Opções de importação/exportação: uploads em massa de arquivos CSV e exportações via API para migração de dados entre sistemas

🚀 Vantagem do ClickUp: Acesse integrações com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Zapier, Zendesk, Slack, HubSpot, GitHub, Figma e muitos outros com o ClickUp Integrations. Sincronize tarefas, automatize notificações, acione atualizações e otimize fluxos de dados — automatize fluxos de trabalho em toda a sua pilha de tecnologia com o ClickUp. O ClickUp integra-se a mais de 1.000 aplicativos externos

Modelos personalizáveis

Lembre-se de que, se a configuração das automações exigir conhecimento técnico ou uma configuração extensa, a adesão será baixa.

Procure ferramentas que permitam criar fluxos de trabalho personalizados com construtores intuitivos do tipo arrastar e soltar. Qualquer pessoa deve ser capaz de definir condições, sobrepor vários gatilhos e direcionar tarefas sem escrever código ou criar árvores lógicas complexas.

A maneira mais fácil de começar é usar fluxos de trabalho pré-configurados para casos de uso comuns. Basta inserir suas informações e começar a usar.

📌 Exemplo: Em uma agência de marketing, um modelo de integração de clientes pode ser acionado no momento em que um contrato é assinado. Ele cria automaticamente tarefas para chamadas iniciais, coleta de ativos, definição de estratégia e execução de campanhas, designa responsáveis entre as equipes e define cronogramas.

🚀 Vantagem do ClickUp: Quer otimizar e padronizar os processos na sua empresa? O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis e pré-criados, adequados para todos os casos de uso. Esses modelos são totalmente adaptáveis, permitindo que as equipes ajustem os fluxos de trabalho à medida que seus processos evoluem, em vez de reconstruir as automações do zero. Como os modelos coexistem com tarefas, documentos e automações, as atualizações permanecem conectadas ao trabalho real e são fáceis de serem adotadas pelas equipes.

Como automatizar um fluxo de trabalho (passo a passo)

Por mais tentador que seja, evite automatizar tudo de uma vez.

Escolha um processo em que a automação possa gerar resultados imediatos. Pode ser o fluxo de trabalho mais repetitivo, demorado ou propenso a erros que sua equipe lida atualmente.

Em seguida, use os aprendizados do projeto piloto para construir seu argumento a favor da automação em toda a empresa.

Vamos mostrar como automatizar os fluxos de trabalho e processos da sua empresa, com a ajuda do ClickUp.

Passo 1: Mapeie seu processo atual

Documente visualmente seu fluxo de trabalho atual do início ao fim. Mas não faça isso sozinho. Envolva as partes interessadas e os membros da equipe que fazem parte desse processo (que você está automatizando), e até mesmo equipes multifuncionais que interagem com ele em qualquer etapa.

Este mapeamento colaborativo permitirá que você capture detalhes intrínsecos como:

Como as tarefas fluem entre os membros da equipe e os departamentos

Funções e responsabilidades atuais das pessoas que executam cada etapa

Como o projeto é iniciado, o escopo do trabalho e os critérios para considerar as tarefas concluídas

Se outras ferramentas estão sendo utilizadas para concluir o processo e como os dados são transferidos entre elas

Ineficiências no fluxo de trabalho do processo existente — tarefas atrasadas, falhas de comunicação ou atrasos nas transferências

Práticas desnecessárias que não agregam valor, mas consomem tempo

Como o ClickUp ajuda

Use os Quadros Brancos do ClickUp para criar este mapa visual do processo com sua equipe.

Ou você pode usar um dos modelos pré-criados para traçar um roteiro claro e organizado do seu processo.

Use os Quadros Brancos do ClickUp para acessar as ferramentas criativas e de colaboração necessárias para criar seu fluxo de trabalho

No Whiteboards, você também pode:

Incorpore documentos, links ou imagens para adicionar contexto e referências — tudo fica em um só lugar, sem precisar se espalhar por quatro ferramentas diferentes

Marque os membros da equipe para obter esclarecimentos ou contribuições sobre determinadas etapas

Use desenhos à mão livre para marcar pontos críticos ou caminhos alternativos sugeridos pelos membros da equipe

Transforme suas ideias iniciais em projetos completos com IA integrada que converte ideias em tarefas

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word

Etapa 2: Identifique áreas repetitivas e manuais

Depois de mapear seu fluxo de trabalho, procure padrões em que as mesmas ações se repetem sem exigir julgamento humano. Esses são seus alvos de automação.

Aqui está uma tabela para ajudá-lo a identificar oportunidades de automação

Tipo de trabalho repetitivo Exemplo comum Potencial de automação Entrada e transferência de dados Copiar informações de leads de formulários para o seu CRM, atualizar planilhas com o status das tarefas Alta; os sistemas podem sincronizar dados automaticamente sem intervenção humana Atribuição de tarefas Encaminhamento de tickets de suporte com base em palavras-chave, atribuindo bugs aos desenvolvedores por nível de gravidade Alta; a lógica baseada em regras lida com isso mais rapidamente do que a revisão manual Atualizações de status e notificações Envio de lembretes quando os prazos se aproximam, alertando as partes interessadas quando as tarefas passam para a fase de revisão Alta; gatilhos baseados em tempo ou mudança de status eliminam acompanhamentos manuais Roteamento de aprovação Encaminhar relatórios de despesas aos gerentes, encaminhar solicitações acima de determinados valores aos executivos Média a alta; depende da complexidade da aprovação e das exceções Geração de relatórios Extrair métricas semanais de várias ferramentas e compilar o status dos projetos para a liderança Médio; relatórios recorrentes com formatos padrão são facilmente automatizáveis Organização de arquivos Transferir faturas concluídas para pastas de arquivo, marcar documentos por projeto ou cliente Médio; regras simples funcionam, mas casos extremos podem exigir supervisão humana

Como o ClickUp ajuda

Use o ClickUp Docs para documentar e validar oportunidades de automação antes de implementá-las.

Depois de identificar áreas repetitivas e manuais em seu fluxo de trabalho, o Docs se torna o espaço onde as equipes se alinham sobre o que deve ser automatizado e por quê.

Você pode listar candidatos à automação, definir regras, anotar exceções e identificar casos extremos que ainda possam exigir julgamento humano.

Recursos de automação de documentos no ClickUp Docs

No ClickUp Docs, você pode usar IA para condensar fluxos de trabalho longos, esclarecer etapas vagas e identificar ações repetitivas que são ótimas candidatas à automação.

Etapa 3: Identificar oportunidades de integração

A maioria dos fluxos de trabalho não começa e termina em uma única ferramenta. Os dados que alimentam um fluxo de trabalho geralmente provêm de várias fontes, tais como:

Um formulário online no seu site

Solicitações por e-mail ou envios para a caixa de entrada

Ferramentas de chat ou chatbots

Documentos compartilhados ou assinados

Bancos de dados ou planilhas

Aplicativos de terceiros, como CRMs, ferramentas de suporte ou plataformas de marketing

Ao revisar seu rascunho de fluxo de trabalho, anote as etapas que dependem de dados provenientes de fora do seu espaço de trabalho principal. Esses são pontos naturais de integração e, muitas vezes, as maiores fontes de trabalho manual.

Em seguida, verifique quais integrações sua ferramenta de automação de fluxo de trabalho suporta e como os dados fluem entre os sistemas.

Como o ClickUp ajuda

Além das integrações nativas, o ClickUp também oferece suporte a:

Acesso à API para conexões personalizadas quando não houver uma integração pré-configurada disponível

Webhooks para enviar ou receber eventos em tempo real entre o ClickUp e plataformas externas

Sincronização bidirecional por meio de conectores de parceiros, para que as atualizações no ClickUp sejam refletidas em sistemas como CRMs ou ferramentas de suporte

Habilite facilmente webhooks em seu espaço de trabalho do ClickUp para uma sincronização perfeita entre as ferramentas

⭐ Bônus: Se você está apenas começando, aqui estão os Agentes de IA que podem automatizar seus fluxos de trabalho rapidamente.

Etapa 4: Aborde também as ineficiências

Concentre-se nos pontos de atrito onde o trabalho tende a ficar parado ou a perder qualidade. Eles podem ser: transferências desnecessárias, entrada duplicada de dados ou etapas que existem apenas por causa de processos legados.

Procure oportunidades de simplificação antes de automatizar. Nem todas as etapas precisam de um gatilho ou regra. Às vezes, remover ou mesclar etapas tornará o fluxo de trabalho mais rápido e fácil de manter.

Etapa 5: Escolha a ferramenta de automação certa

Nesta fase, ao avaliar diferentes ferramentas de automação de fluxos de trabalho, você deve compreender:

Ela se integra às ferramentas que sua equipe já usa diariamente ou cria mais um silo?

Os membros da equipe sem conhecimentos técnicos podem criar e modificar automações sem precisar esperar pela equipe de TI?

Será que ele dará conta da complexidade crescente à medida que você passa da atribuição de tarefas básicas para fluxos de aprovação com várias etapas?

Ela oferece visibilidade sobre o que está automatizado, o que está falhando e onde ainda existem gargalos?

Você não quer uma ferramenta que funcione isoladamente do seu CRM, dos aplicativos de comunicação ou dos sistemas de gerenciamento de projetos. Isso desarticularia seus fluxos de trabalho de automação, criando mais silos.

O ClickUp evita isso ao funcionar como um espaço de trabalho integrado, onde seu trabalho, chat, conhecimento e tarefas permanecem conectados. Seu construtor visual de automação permite que qualquer membro da sua equipe configure fluxos de trabalho sem precisar de conhecimentos técnicos.

O criador de automações do ClickUp mantém seus processos de automação simples e fáceis de acompanhar

Você pode começar com automações simples baseadas em regras e expandir para processos complexos de várias etapas à medida que suas necessidades crescem — tudo dentro da mesma plataforma.

Etapa 6: Configure gatilhos, ações e regras ao criar a automação

Comece com automações simples do tipo “se isso, então aquilo”. Em seguida, incorpore condições e lógica de roteamento à medida que você lida com cenários mais complexos.

Veja como um processo manual se traduz em automação de processos de negócios:

Processo manual Fluxo de trabalho automatizado Chega um novo ticket de suporte por e-mail O ticket é criado automaticamente como uma tarefa no ClickUp com prioridade baseada em palavras-chave O gerente analisa e atribui a um agente disponível O sistema atribui a tarefa ao agente com o menor número de tickets ativos O agente resolve o ticket e atualiza o status A alteração de status aciona o envio de um e-mail de notificação ao cliente Os dados dos tickets são registrados para fins de relatórios As métricas são atualizadas no painel sem necessidade de entrada manual

Como o ClickUp ajuda

Em vez de criar do zero, você pode simplesmente ativar automações pré-configuradas para acionar ações em tarefas e subtarefas. As automações também podem ser vinculadas a prazos futuros, mudanças de responsável ou até mesmo eventos de controle de tempo, garantindo que as tarefas permaneçam consistentemente identificadas.

Use automações pré-configuradas para a automação de fluxos de trabalho

✏️ Observação: O mecanismo de automação do ClickUp abrange tarefas, projetos, cronogramas, metas e colaboração em equipe de maneira que parece nativa, em vez de adaptada posteriormente.

Etapa 7: Teste, monitore e otimize seu fluxo de trabalho de forma consistente

Assim que o fluxo de trabalho estiver funcionando perfeitamente, implemente-o para toda a equipe e comece a monitorá-lo de perto. A automação agrega valor quando continua a funcionar sob cargas de trabalho reais, mudanças de prioridades e aumento de volume.

Ao monitorar o fluxo de trabalho, fique atento a sinais que indiquem a necessidade de otimização. Entre eles estão tempos de conclusão mais lentos, distribuição desigual da carga de trabalho, SLAs não cumpridos ou resultados que não atendem às expectativas de qualidade. Identificar esses problemas precocemente evita que eles se transformem em problemas operacionais maiores.

Por fim, estabeleça KPIs claros para o seu fluxo de trabalho automatizado. Métricas como tempo de ciclo, taxas de conclusão de tarefas, frequência de erros e tempos de resposta ajudam a refinar o fluxo de trabalho ao longo do tempo. Elas também fornecem à liderança evidências tangíveis de que a automação do fluxo de trabalho está proporcionando os ganhos de eficiência e desempenho que você se propôs a alcançar.

Como o ClickUp ajuda

No ClickUp, você pode visualizar o desempenho das suas automações usando os painéis do ClickUp. Monitore alterações nos dados, movimentos de tarefas e registros de atividades resultantes das suas automações.

Acompanhe o sucesso de suas atividades de automação de fluxo de trabalho usando os painéis do ClickUp

Você pode adicionar esses cartões e widgets de IA ao seu painel para visualizar os resultados da automação:

Gráficos de barras/setores : visualize o número de tarefas por status para verificar se as automações estão conduzindo as tarefas com sucesso pelo pipeline

Cartões de cálculo : Avalie KPIs como o tempo total em um status para verificar se a automação reduz os gargalos

AI Brain : Faça perguntas como “Quais tarefas ficam mais tempo na revisão?” e obtenha respostas instantâneas sem precisar filtrar os dados manualmente

AI StandUp: Resuma suas atividades de fluxo de trabalho durante um período selecionado para analisar rapidamente o que está funcionando

Etapa 8: Treine sua equipe

Essa etapa é especialmente relevante se sua empresa ou equipe adotou recentemente um software de automação de fluxos de trabalho. Ensine-os a usar o software para que possam começar a trabalhar imediatamente ao adotarem seus fluxos de trabalho automatizados.

Além disso, ao aprimorar um fluxo de trabalho, é preciso preparar a equipe para as mudanças. Pode até ser necessário um programa de gestão de mudanças se as alterações forem muito extensas e sua equipe não tiver experiência com automação de fluxos de trabalho.

Exemplos de automação de fluxos de trabalho

Vamos examinar cenários específicos de automação que você pode implementar imediatamente.

1. Automatização da atribuição de tarefas com base no status

As equipes de suporte lidam com volumes de tickets que tornam a atribuição manual insustentável. As equipes de vendas enfrentam o mesmo problema: os leads recebidos se acumulam enquanto os representantes aguardam a distribuição.

Ao configurar a automação baseada em status, as solicitações são encaminhadas para a pessoa certa e as tarefas são automatizadas.

Aqui estão alguns exemplos de automação:

Solicitações de suporte marcadas como “espanhol” são encaminhadas automaticamente para o líder da equipe de língua espanhola

O sistema analisa a natureza da consulta com base em palavras-chave e encaminha as dúvidas sobre faturamento para o departamento financeiro, as questões técnicas para a engenharia e os comentários sobre o produto para a equipe de produto

As solicitações de redefinição de senha são encaminhadas aos agentes de suporte juniores, enquanto as interrupções na infraestrutura são encaminhadas diretamente aos engenheiros seniores

Veja um fluxo de trabalho em ação. 👇🏼

👀 Você sabia? Os agentes de IA não se limitam a seguir instruções — eles tomam decisões autônomas para atingir objetivos. Especialistas prevêem que 33% dos aplicativos corporativos utilizarão IA autônoma para lidar com 15% das decisões diárias de trabalho sem intervenção humana.

2. Geração automática de tarefas recorrentes

Muitos fluxos de trabalho críticos se repetem em um cronograma fixo — relatórios semanais, auditorias mensais, listas de verificação de integração ou tarefas de manutenção de rotina. Criar e acompanhar esses processos manualmente aumenta o risco de etapas serem omitidas ou de a execução ser inconsistente.

Tarefas recorrentes automatizadas garantem que esses fluxos de trabalho sejam executados no prazo, sempre, sem depender da memória ou de configurações manuais. Aqui estão alguns exemplos de automação:

Tarefa de relatório mensal de desempenho da campanha criada no dia 1º de cada mês, atribuída ao gerente de marketing, com fontes de dados vinculadas

Tarefa de preparação para a reunião semanal gerada todas as quintas-feiras às 17h, atribuída aos líderes de equipe com a solicitação de resumir o progresso

Lista de verificação mensal para o fechamento financeiro gerada no dia 25, encaminhada à equipe de contabilidade com subtarefas passo a passo já preenchidas

Lembretes de avaliação de desempenho trimestral são gerados duas semanas antes do término do período de avaliação, atribuídos aos gerentes com listas de funcionários e modelos de avaliação anexados

📚 Leia também: Os melhores softwares de automação de tarefas para aumentar a produtividade

3. Aprovações automáticas de solicitações

Alguns dos cenários comuns em organizações:

Um designer está aguardando a aprovação dos recursos

Um representante de vendas precisa da aprovação do preço antes de fechar um negócio

Um funcionário que enviou um pedido de reembolso não recebeu nenhuma resposta há uma semana

Quando as solicitações de aprovação ficam paradas nas caixas de entrada, elas atrasam o trabalho entre as equipes. Os fluxos de aprovação automatizados encaminham as solicitações aos aprovadores certos com base em critérios predefinidos. Para solicitações de baixo risco ou padrão, o sistema pode aprovar automaticamente, sem intervenção humana.

Aqui estão alguns exemplos de automação:

Relatórios de despesas abaixo de US$ 200 são aprovados automaticamente e sincronizados com o sistema contábil; solicitações acima de US$ 200 são encaminhadas ao gerente financeiro para análise

Os recursos de design enviados para aprovação vão primeiro para o líder de marca e, somente se ele sinalizar algum problema, para o diretor de marketing

Os pedidos de férias são aprovados automaticamente se o funcionário tiver dias disponíveis e não houver conflitos na equipe; caso contrário, eles são encaminhados ao gerente

Solicitações de orçamento abaixo de US$ 5.000 são encaminhadas aos chefes de departamento; valores superiores vão diretamente para o diretor financeiro, acompanhados do contexto das aprovações anteriores

Os gerentes de projeto passam horas todas as semanas extraindo dados de diferentes ferramentas, compilando atualizações de status e enviando relatórios às partes interessadas. Essas tarefas aparentemente inofensivas consomem seu tempo, que poderia ser dedicado à resolução de problemas reais ou à remoção de obstáculos para sua equipe.

Veja como a automação do gerenciamento de projetos simplifica a geração de relatórios:

Relatório semanal do status do projeto gerado todas as sextas-feiras às 16h, resumindo tarefas concluídas, prazos futuros e obstáculos, e enviado às partes interessadas por e-mail ou Slack

Resumo diário da reunião de stand-up criado todas as manhãs, com atualizações extraídas dos comentários das tarefas e das mudanças de status, publicado diretamente no canal da equipe

Alertas de risco são acionados quando um projeto fica mais de três dias atrasado, notificando o gerente de projetos e o patrocinador sobre as tarefas específicas que estão causando os atrasos

Veja como Cass, da nossa equipe, automatiza a geração de relatórios com IA e prompts salvos:

📚 Leia mais: Como usar IA para automatizar tarefas

Escolhendo a melhor ferramenta de automação de fluxo de trabalho

Abaixo estão os principais recursos a serem considerados em uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho:

Recurso O que significa realmente ser “bom” Por que isso é importante na prática Facilidade de uso Construtor visual, gatilhos em linguagem simples, lógica de arrastar e soltar, sugestões de IA para regras e testes seguros antes da entrada em operação Se apenas os desenvolvedores puderem mexer nas automações, elas se tornam gargalos. As melhores ferramentas permitem que as equipes de operações, marketing e gerentes de produto criem e aprimorem os fluxos por conta própria, sem precisar abrir tickets Nível de integração Integrações nativas bidirecionais com sincronização em nível de campo, não apenas gatilhos básicos; suporte a webhooks e APIs quando necessário Integrações superficiais geram “trabalho paralelo”. Integrações profundas garantem que atualizações de status, comentários, arquivos e campos personalizados permaneçam alinhados entre os sistemas Escalabilidade Lida com regras simples e fluxos de trabalho complexos de várias etapas, com lógica de ramificação, dependências, permissões baseadas em funções e trilhas de auditoria As automações geralmente começam pequenas. Elas se tornam complicadas rapidamente. Você não vai querer reconstruir seu sistema quando ultrapassar os gatilhos básicos Opções de personalização Campos personalizados, status personalizados, lógica condicional, modelos reutilizáveis e classificação baseada em IA Cada equipe trabalha de maneira diferente. Modelos rígidos de automação obrigam você a alterar seu processo, em vez de apoiá-lo Estrutura de custos Preços transparentes vinculados ao valor, sem limites arbitrários para automações ou gatilhos Algumas plataformas parecem acessíveis até você ultrapassar um limite de uso e, de repente, precisar de um plano empresarial apenas para manter os fluxos de trabalho em funcionamento Recursos de RPA Capacidade de interagir com sistemas legados, aplicativos de desktop ou ferramentas sem APIs; ou integração perfeita com plataformas de RPA Muitas empresas ainda dependem de sistemas que não “se comunicam”. Sem o suporte da RPA, a automação fica limitada aos limites da API Aplicação de IA IA capaz de classificar, atribuir, priorizar, resumir ou gerar fluxos de trabalho dinamicamente A automação é baseada em regras. A IA torna-a adaptável. A diferença está entre “se X, então Y” e “compreender o contexto e decidir de forma inteligente” Governança e visibilidade Painel central de automações, registros de uso, controles de permissão e relatórios de impacto À medida que a automação cresce, o risco também aumenta. Você precisa de proteções e observabilidade, não de uma caixa preta controlando suas operações Coordenação entre equipes Capacidade de coordenar fluxos de trabalho entre departamentos, e não apenas dentro de um único projeto O trabalho real abrange várias funções. Uma solicitação de marketing pode acionar uma análise financeira e uma aprovação jurídica. Sua ferramenta deve lidar com isso sem precisar recorrer a soluções improvisadas

Vamos comparar os principais softwares de automação de fluxo de trabalho para ver como eles se saem em critérios-chave:

Pipedream (Ideal para automação de fluxos de trabalho voltada para desenvolvedores e no nível do código)

via Pipedream

O Pipedream é uma plataforma de integração sem servidor criada para desenvolvedores que precisam de controle no nível do código sobre suas automações. Ao contrário das ferramentas do tipo arrastar e soltar, ele permite que você escreva código personalizado em Node.js, Python, Go ou Bash diretamente nos fluxos de trabalho quando as ações pré-definidas não forem suficientes.

A plataforma opera em um sistema baseado em créditos, no qual você paga pelo tempo de computação em vez de pela execução de cada etapa, e os fluxos de trabalho são implantados instantaneamente em uma infraestrutura sem servidor, sem qualquer necessidade de gerenciamento de servidores.

Os melhores recursos do Pipedream

Escreva e execute código personalizado em Node.js, Python, Go ou Bash dentro dos fluxos de trabalho sem sair da plataforma ou gerenciar dependências de pacotes

Conecte-se a mais de 2.700 aplicativos com ações pré-definidas e suporte a OAuth, que lida com a autenticação automaticamente

Implemente fluxos de trabalho instantaneamente em uma infraestrutura sem servidor, sem preocupações com gerenciamento ou dimensionamento de servidores

Acesse logs em tempo real, histórico de eventos e ferramentas de depuração para reproduzir eventos com falha e solucionar erros rapidamente

Crie fluxos de trabalho usando o recurso visual de arrastar e soltar para automações simples ou mude para a programação quando precisar de lógica personalizada

Limitações do Pipedream

Curva de aprendizagem mais íngreme para quem não é desenvolvedor

A precificação baseada em créditos pode se tornar cara em grande escala para fluxos de trabalho com tempos de execução longos ou alto uso de memória

Preços do Pipedream

Gratuito

Básico : US$ 45/mês

Avançado : US$ 74/mês

Connect: US$ 150/mês

Avaliações e comentários sobre o Pipedream

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedream?

Veja o que diz um avaliador do G2:

O Pipedream torna a integração de APIs algo muito simples. Posso criar fluxos de trabalho sem servidor sem precisar configurar infraestrutura, o que é uma grande vantagem. Adoro as ações e gatilhos pré-configurados — eles economizam muito tempo ao conectar ferramentas como o Slack, o Notion etc. A capacidade de escrever código personalizado em cada etapa me dá total flexibilidade sem a necessidade de uma implantação completa de back-end.

O Pipedream torna a integração de APIs algo muito simples. Posso criar fluxos de trabalho sem servidor sem precisar configurar infraestrutura, o que é uma grande vantagem. Adoro as ações e gatilhos pré-configurados — eles economizam muito tempo ao conectar ferramentas como o Slack, o Notion etc. A capacidade de escrever código personalizado em cada etapa me dá total flexibilidade sem a necessidade de uma implantação completa de back-end.

⭐ Bônus: Seja você iniciante ou profissional, descubra como é fácil e poderoso criar uma automação de fluxo de trabalho que economiza mais de 5 horas por semana — para você e para todos da sua equipe! ⏰

Zapier (Ideal para automação sem código em milhares de aplicativos)

via Zapier

O Zapier é uma plataforma de automação sem código que conecta mais de 8.000 aplicativos sem exigir nenhum conhecimento de programação. Ele opera com um modelo de preços baseado em tarefas, no qual cada ação executada pelo seu fluxo de trabalho conta como uma tarefa, fazendo com que os custos estejam diretamente ligados à frequência com que suas automações são executadas. A plataforma foi criada para usuários sem conhecimentos técnicos que precisam conectar ferramentas rapidamente.

Os melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho com várias etapas usando lógica condicional, com filtros, caminhos e formatadores que não contam para o seu limite de tarefas

Acesse recursos baseados em IA, incluindo o Copilot para criar automações por meio de linguagem natural e agentes de IA capazes de raciocinar e executar tarefas de forma autônoma

Implemente fluxos de trabalho instantaneamente, sem necessidade de gerenciamento de servidores ou configuração técnica, com execução confiável e tempo de inatividade mínimo

Comece com modelos pré-definidos para fluxos de trabalho comuns, como encaminhamento de leads, geração de faturas ou gerenciamento de tickets de suporte

Limitações do Zapier

A cobrança por tarefa pode se tornar cara rapidamente para fluxos de trabalho de alto volume ou executados com frequência, com os custos aumentando à medida que o uso cresce

O nível de integração varia entre os aplicativos, com alguns oferecendo apenas gatilhos e ações básicas que exigem soluções alternativas ou webhooks personalizados para funcionalidades avançadas

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe : US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Veja o que diz um avaliador do G2:

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem formação técnica. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets), de modo que nosso gerenciamento de leads ficou muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem formação técnica. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets), de modo que nosso gerenciamento de leads ficou muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

Make (Ideal para fluxos de trabalho visuais complexos e com várias ramificações e transformações de dados)

via Make

O Make (anteriormente Integromat) é uma plataforma de automação visual criada para equipes que precisam de lógica de ramificação, transformações de dados e fluxos de trabalho complexos com várias etapas. Ele utiliza uma tela de arrastar e soltar onde você visualiza todo o fluxo de trabalho de uma só vez, facilitando a compreensão de como os dados fluem entre os aplicativos em comparação com construtores lineares e passo a passo.

A plataforma opera com um modelo de preços baseado em operações, no qual cada ação de um módulo conta como uma operação, o que pode ser mais econômico do que ferramentas baseadas em tarefas para fluxos de trabalho com muitas etapas.

Os melhores recursos do Make

Crie fluxos de trabalho com roteadores, iteradores e agregadores que permitem dividir dados em vários caminhos, percorrer matrizes e combinar resultados de operações paralelas

Transforme dados em tempo real usando funções integradas para reformatar datas, analisar JSON, converter moedas ou manipular texto sem ferramentas externas

Conecte-se a qualquer API REST usando o módulo HTTP quando não houver integrações pré-configuradas, oferecendo flexibilidade além dos mais de 2.800 conectores de aplicativos nativos

Depure fluxos de trabalho visualmente com logs de execução detalhados que mostram exatamente o que aconteceu em cada etapa, incluindo os dados transmitidos entre módulos

Estabelecer limites

Curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos, com a interface baseada em tela exigindo tempo para ser dominada em comparação com construtores lineares mais simples

Os preços baseados em operações podem aumentar rapidamente para fluxos de trabalho de alta frequência ou aqueles com gatilhos de sondagem que verificam se há atualizações a cada poucos minutos

Definir preços

Gratuito

Plano Make : US$ 10,59/mês

Empresa (Corporate): Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2 : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Veja o que diz um avaliador do G2:

O que mais gosto no Make é a simplicidade e a intuitividade com que se criam automações. Aprecio especialmente a facilidade com que ele se conecta a ferramentas como o Webflow e muitas outras, tornando possível automatizar processos sem a necessidade de códigos complexos.

O que mais gosto no Make é a simplicidade e a intuitividade com que se criam automações. Aprecio especialmente a facilidade com que ele se conecta a ferramentas como o Webflow e muitas outras, tornando possível automatizar processos sem a necessidade de códigos complexos.

Por que o ClickUp é uma excelente opção para automação

A maioria das ferramentas de automação fica fora do seu ambiente de trabalho. O ClickUp, por outro lado, integra a automação diretamente ao seu espaço de trabalho, onde as tarefas, os documentos e a comunicação já estão presentes.

Construtor de automação com tecnologia de IA

Com o ClickUp Automations, você pode definir regras baseadas em gatilhos que se aplicam às suas listas, pastas e espaços. A plataforma opera no nível da tarefa, mas aplica a lógica onde você precisar — quando uma tarefa muda de status, recebe um novo responsável, atinge uma data de vencimento ou quando um campo personalizado específico é atualizado.

📌 Exemplo: Quando um conteúdo é marcado como “Pronto para revisão”, o sistema o encaminha ao editor e atualiza o status no calendário de conteúdo.

Além disso, toda automação é acompanhada por um histórico. Você pode acessar a guia Atividade para filtrar as automações por sucesso, falha ou tipo de regra. As informações mostram qual tarefa acionou a automação, qual regra foi seguida e onde ocorreu a falha — para que você possa resolver os problemas sem precisar de um console de administração ou suporte de desenvolvedores.

Use o ClickUp Automations para rastrear problemas no fluxo de trabalho com registros de atividades claros

IA que entende o seu trabalho

O ClickUp Brain é uma camada de IA contextual que opera diretamente dentro do seu espaço de trabalho, com conhecimento de como seus fluxos de trabalho estão estruturados. Ele pode consultar:

Tarefas, subtarefas e hierarquias de tarefas em fluxos de trabalho automatizados

Status, prioridades, prazos e dependências que acionam as automações

Documentos que definem regras de automação, exceções e lógica de processo

Comentários e histórico de atividades que explicam por que as decisões foram tomadas

Propriedade, carga de trabalho e responsabilidades entre equipes

Use o ClickUp Brain para obter sugestões de automação

Com essas informações, a IA contextual pode:

Recomendar regras de automação com base em padrões de tarefas repetidas e mudanças de status

Ajude a gerar gatilhos, condições e ações que se alinhem ao comportamento real do fluxo de trabalho

Identifique onde as automações falham ou criam gargalos ao longo do tempo

Adapte a lógica de automação à medida que os fluxos de trabalho evoluem, sem precisar reconstruir tudo do zero

Os Super Agents fazem o trabalho pesado por você

Os Super Agentes do ClickUp otimizam ainda mais fluxos de trabalho inteiros sem a necessidade de regras passo a passo. Eles interpretam o contexto e agem de forma autônoma para impulsionar fluxos de trabalho dinâmicos que se adaptam às mudanças nas condições e aprendem com os padrões do seu espaço de trabalho.

Configure colegas de equipe com inteligência artificial para lidar com fluxos de trabalho adaptativos e de várias etapas, com contexto completo, usando o ClickUp Super Agents

Encaminhe solicitações de aprovação para as pessoas certas, com base no tipo de projeto, limites orçamentários ou especialização do departamento

Atualize o status das tarefas quando as dependências forem concluídas ou quando condições específicas forem atendidas em vários fluxos de trabalho

Atribua tarefas dinamicamente com base na carga de trabalho, nas competências ou na disponibilidade dos membros da equipe, sem intervenção manual

Sinalize gargalos ou itens em atraso e acione fluxos de trabalho de escalonamento quando os prazos forem ultrapassados

Ao contrário de automações rígidas, os agentes de automação se adaptam ao seu fluxo de trabalho e aprendem com a sua maneira de trabalhar.

Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agents e como eles funcionam 👇

Principais recursos do ClickUp

Agentes personalizados : Crie agentes de IA personalizados para executar ações em várias etapas com base em gatilhos, instruções e conhecimento do ambiente de trabalho

Integrações com ferramentas externas : Integre o ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Sheets e Salesforce

Espaço de trabalho de IA convergente : Reduz a dispersão da IA ao consolidar automação, pesquisa, criação de tarefas e análise de dados em um único mecanismo de IA, em vez de gerenciar várias ferramentas

Construtor visual de fluxos de trabalho : crie automações com lógica de arrastar e soltar que mostra gatilhos, condições e ações em uma tela antes de ativá-los

Rastreamento granular de atividades : Filtre os registros de automação por sucesso, falha ou tipo de regra para solucionar problemas sem acesso de administrador ou suporte de desenvolvedor

Criação de automações em linguagem natural: crie fluxos de trabalho complexos descrevendo o que você deseja em linguagem simples, e o ClickUp Brain gera a automação instantaneamente

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizagem devido à ampla personalização e configuração

Preços do ClickUp

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que diz um usuário que compartilha sua experiência positiva no G2:

A flexibilidade do ClickUp é a nossa maior vantagem. Personalizamos todo o espaço de trabalho de acordo com nossos fluxos de trabalho de negócios, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós a utilizamos nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um único lugar trouxe uma estrutura sólida e maior visibilidade. Status personalizados, campos, automações e painéis nos ajudam a realizar integrações, conformidade, integrações e acompanhamento interno de forma tranquila, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

A flexibilidade do ClickUp é a nossa maior vantagem. Personalizamos todo o espaço de trabalho de acordo com nossos fluxos de trabalho de negócios, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós a utilizamos nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um único lugar trouxe uma estrutura sólida e maior visibilidade. Status personalizados, campos, automações e painéis nos ajudam a realizar integrações, conformidade, integrações e acompanhamento interno de forma tranquila, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

Melhores práticas de automação de fluxos de trabalho

Quer tirar o máximo proveito da sua automação? Siga estas práticas para manter os fluxos de trabalho funcionando sem problemas, sem criar novos gargalos.

Comece de forma simples: Não crie fluxos de trabalho elaborados com várias ramificações e condições que podem levar uma eternidade para serem compreendidos — comece com automações diretas e simples antes de adicionar complexidade

Comece aos poucos: automatize um processo simples, uma tarefa simples de cada vez. Automatizar fluxos de trabalho de vários departamentos de uma só vez, sem processos claramente mapeados, só aumentará as ineficiências

Mantenha os usuários reais do processo informados: envolva os designers e mapeadores de fluxos de trabalho no planejamento, mas não deixe de lado os usuários que irão implementar esses fluxos de trabalho ou cujas responsabilidades serão alteradas como resultado

Documente tudo: explique as regras de automação e como elas afetam os membros da equipe com detalhes minuciosos, e mantenha essas informações em um documento claro e estruturado para que qualquer pessoa possa consultá-lo ao resolver problemas ou fazer atualizações

Revisar, adaptar e iterar: analise o sucesso e o fracasso das automações, colete feedback dos usuários, identifique ineficiências, faça alterações e repita o ciclo para manter os fluxos de trabalho alinhados às necessidades em constante evolução

Evite automatizar excessivamente casos extremos: nem todo cenário precisa de automação — algumas tarefas de baixa frequência custam mais tempo para serem automatizadas do que o tempo que economizam

Teste antes de implementar em produção: execute as automações primeiro em um ambiente de teste ou em um escopo limitado para detectar erros antes que eles afetem toda a sua equipe

Fique atento à fadiga da automação: um excesso de notificações ou mudanças de status pode sobrecarregar os usuários — certifique-se de que as automações não se tornem um fardo para seus funcionários

Maximize a eficiência automatizando fluxos de trabalho no ClickUp

A automação do fluxo de trabalho deve parecer um impulso, não uma tarefa de manutenção.

Os melhores sistemas não se limitam a transferir tarefas do ponto A para o ponto B. Eles eliminam o atrito invisível: as verificações de status, as mensagens de “apenas acompanhando”, o encaminhamento manual, as transferências esquecidas. Quando a automação é integrada diretamente ao seu espaço de trabalho, os fluxos de trabalho avançam sem que alguém precise estar constantemente impulsionando-os.

É aí que o ClickUp se destaca. As automações não ficam em uma ferramenta separada. Elas operam dentro das suas tarefas, junto com seus campos personalizados, impulsionadas por IA capaz de classificar, atribuir, priorizar e acionar as próximas etapas automaticamente. Os painéis são atualizados em tempo real. As equipes identificam gargalos antes que se transformem em atrasos. E, à medida que seus processos evoluem, seus fluxos de trabalho evoluem com eles.

Em vez de juntar soluções pontuais, você cria um único sistema integrado que lida com as tarefas rotineiras e destaca o que realmente requer julgamento humano.

Se você está pronto para reduzir a sobrecarga de trabalho manual, acelerar a execução e dar à sua equipe mais tempo para tarefas significativas, comece a automatizar fluxos de trabalho no ClickUp.