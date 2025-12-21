As 10 melhores alternativas ao Sococo para colaboração em equipe virtual e escritório

O SoSococo oferece um escritório virtual para equipes remotas e híbridas, ajudando-as a colaborar como se estivessem juntas pessoalmente. No entanto, muitos usuários relatam problemas técnicos e custos elevados.

Se você está procurando uma alternativa mais acessível que ofereça:

Uma interface moderna e profissional

Desempenho confiável para equipes grandes

Maior visibilidade do progresso e das responsabilidades da equipe

Recursos como quadros brancos, compartilhamento de tela, coedição de documentos e espaços para discussões em pequenos grupos...

Então, você está no lugar certo. Este guia destaca as melhores alternativas ao Sococo para ajudar sua equipe a colaborar de forma mais eficaz.

Por que escolher alternativas ao Sococo?

Se você é usuário do Sococo, provavelmente se identificará com algumas destas situações:

Navegação confusa: à medida que sua equipe cresce, pode ser difícil encontrar colegas ou salas devido a uma interface sobrecarregada e desorganizada.

Redução do desempenho: o Sococo pode usar muitos recursos do sistema, especialmente com muitos fluxos de vídeo. O aplicativo móvel é limitado a uma visualização básica em lista.

Problemas de escalabilidade: grandes organizações podem enfrentar dificuldades com layouts complexos e desempenho mais lento durante o compartilhamento de tela ou chamadas de vídeo.

Falta de gerenciamento de tarefas: o Sococo não oferece ferramentas integradas para gerenciar tarefas, metas ou fluxos de trabalho.

🧠 Curiosidade: Quase 67% dos trabalhadores do setor de tecnologia afirmam que trabalham remotamente. É, de longe, o setor com a maior proporção de trabalhadores remotos.

As melhores alternativas ao Sococo num relance

Antes de começarmos a explorar cada alternativa ao Sococo, aqui está um resumo rápido dos recursos, tamanho ideal da equipe e preços de cada ferramenta. Portanto, se você deseja criar um escritório virtual, hospedar eventos online ou simplesmente manter sua equipe remota unida, há uma ferramenta para cada uma de suas necessidades.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp ClickUp Brain, agentes de IA facilitam a colaboração em tempo real, visualizações e painéis personalizados, automação do fluxo de trabalho criam a IA de trabalho mais completa do mundo. De startups a grandes empresas que precisam de uma plataforma unificada para gerenciamento de projetos, automação e colaboração multifuncional. Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas. Tandem Voz/vídeo instantâneo, compartilhamento de tela, modo de trabalho colaborativo, indicadores de presença Equipes remotas de pequeno a médio porte que valorizam bate-papos espontâneos por voz/vídeo e presença em tempo real para uma colaboração ágil. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 59/mês. Kumospace Plataforma de escritório virtual com áudio espacial, salas interativas e ferramentas de colaboração. Equipes distribuídas (5 a 100+) em ambientes criativos, tecnológicos ou agências que buscam experiências de escritório virtual imersivas e interativas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16/usuário/mês. Teamflow Áudio espacial, quadros brancos e documentos persistentes, salas confidenciais, compartilhamento de várias telas, integrações de produtividade Equipes híbridas e remotas (10 a 200 pessoas) que desejam recriar a sensação de um escritório físico com espaços de colaboração persistentes. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês. Microsoft Teams Bate-papo, chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos, canais, integração profunda com o Microsoft 365, webinars para até 10.000 participantes, segurança de nível empresarial. Empresas de médio a grande porte em setores regulamentados que precisam de comunicação segura e escalável, totalmente integrada ao Microsoft 365. Os planos pagos começam em US$ 4,80/usuário/mês. Slack Mensagens baseadas em canais, obstáculos, mais de 2.000 integrações, criador de fluxos de trabalho, pesquisa poderosa, compartilhamento de arquivos Startups de tecnologia e pequenas e médias empresas que priorizam mensagens rápidas baseadas em canais e integração profunda com ferramentas de desenvolvimento. Os planos pagos começam em US$ 8,75/usuário/mês. Zoom Reuniões em vídeo HD, salas de descanso, hospedagem de webinars, compartilhamento de tela e assistente de reuniões com IA. Grandes empresas que precisam de videoconferências, webinars e eventos virtuais confiáveis e de alta qualidade. Os planos pagos começam em US$ 13,33/usuário/mês. Connecteam Controle de tempo, programação de turnos, atualizações de tarefas, feed de notícias interno, rastreamento de localização, ferramentas de RH, módulos de treinamento Empresas de serviços de campo, varejo, hotelaria e equipes de logística que gerenciam funcionários móveis ou sem mesa de trabalho em grande escala. Teste gratuito, planos pagos a partir de US$ 35/mês. Cisco Webex Reuniões por vídeo (HD), chamadas, webinars, quadro branco, enquetes, compartilhamento de arquivos, mensagens persistentes, colaboração com inteligência artificial, segurança robusta Grandes empresas e organizações governamentais que exigem segurança robusta, conformidade e recursos avançados de videoconferência. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,50/usuário/mês. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendário, mais de 5.000 integrações com o marketplace de aplicativos, controles administrativos robustos, proteção de dados e conformidade. Pequenas e médias empresas e equipes educacionais que buscam um pacote de produtividade integrado com ferramentas fáceis de administrar e colaborar. Os planos pagos começam em US$ 8,40/usuário/mês.

As melhores alternativas ao Sococo para usar

Se você deseja criar um escritório virtual, organizar eventos online ou simplesmente manter sua equipe remota unida, existe uma ferramenta para cada uma das suas necessidades.

Vamos examinar mais de perto o que cada ferramenta tem a oferecer.

1. ClickUp (ideal para equipes que precisam de uma plataforma unificada para tarefas e colaboração)

Algumas equipes podem abandonar o conceito de escritório virtual do Sococo porque estão procurando uma plataforma que ajude sua equipe a trabalhar de forma mais eficaz e inteligente.

Conheça o ClickUp. É o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo colaboração, gerenciamento de tarefas e projetos, chat e agentes em um só lugar — tudo com tecnologia de IA.

Colabore online com o ClickUp Chat Facilite a colaboração remota sem a taxa de alternância no ClickUp Chat.

Quando equipes remotas trabalham em um ambiente acelerado, o trabalho geralmente fica fragmentado em várias ferramentas, janelas de bate-papo, documentos, e-mails e sistemas de anúncios que simplesmente não se comunicam entre si. O resultado: as equipes gastam um tempo precioso alternando entre aplicativos, procurando contexto e lutando contra silos de informações, enquanto as organizações enfrentam perdas crescentes de produtividade e eficiência.

O ClickUp elimina essa dispersão de trabalho ao consolidar as ferramentas que as equipes remotas realmente usam diariamente.

Assim, em vez de alternar entre o Sococo para presença virtual, o Slack para bate-papo, uma ferramenta separada para tarefas e o Google Docs para colaboração, tudo converge em uma única plataforma. Esse é o poder da convergência em uma plataforma.

Com isso, vamos explorar cada um dos recursos do ClickUp:

Bate-papo e chamadas de vídeo integrados ao seu espaço de trabalho

Hoje, a comunicação integrada é a espinha dorsal de equipes produtivas. Com o ClickUp Chat, você nunca mais precisará perder tempo alternando entre ferramentas de comunicação. O chat é realmente o futuro do trabalho.

Isso porque as conversas, tarefas e projetos não se limitam a se conectar — eles convergem. Você pode se comunicar com sua equipe usando canais ou mensagens diretas, criar tarefas a partir de mensagens de chat, usar o ClickUp AI para resumir tópicos e muito mais.

Ou, se você quiser acompanhar por vídeo, o ClickUp SyncUps mantém as equipes remotas alinhadas com check-ins rápidos e estruturados, diretamente no seu espaço de trabalho. Você pode atribuir itens de ação, revisar o andamento do projeto e documentar decisões — tudo dentro da sessão do SyncUp (que você pode iniciar com um clique diretamente na janela de bate-papo)!

Participe de discussões rápidas e colaborativas por meio do SyncUps no ClickUp Chat.

💡 Dica profissional: O vídeo assíncrono costuma ser mais fácil quando sua equipe trabalha em diferentes fusos horários. O ClickUp Clips permite gravar sua tela e voz diretamente da plataforma. Você pode gravar telas apenas com narração, anotar o conteúdo e compartilhar os vídeos resultantes com facilidade. Adicione comentários a marcadores de tempo específicos e inicie uma discussão completa com o ClickUp Clips.

Gerenciamento de projetos poderoso e integrado

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp são realmente perfeitos para a colaboração em equipe virtual, pois podem ser personalizados para cada estilo de trabalho. Aqui estão alguns deles que facilitam o trabalho assíncrono:

ClickUp Whiteboards : use uma tela digital para brainstorming, mapeamento de fluxos de trabalho e visualização conjunta de ideias. Converta notas adesivas e diagramas diretamente em tarefas acionáveis e vincule quadros brancos a documentos ou tarefas para um compartilhamento de conhecimento contínuo. use uma tela digital para brainstorming, mapeamento de fluxos de trabalho e visualização conjunta de ideias. Converta notas adesivas e diagramas diretamente em tarefas acionáveis e vincule quadros brancos a documentos ou tarefas para um compartilhamento de conhecimento contínuo.

Use os quadros brancos do ClickUp para mapear fluxos de trabalho e muito mais.

ClickUp Docs : crie e colabore em agendas de reuniões, wikis da empresa, SOPs e resumos de projetos. Utilize edição em tempo real, formatação avançada e páginas aninhadas, juntamente com controles de permissão granulares para compartilhamento seguro de documentos.

ClickUp Automations : Automatize processos rotineiros, como atribuições de tarefas, alterações de status e lembretes, com mais de 100 receitas de automação pré-construídas. Acione ações com base em atualizações de tarefas, prazos ou campos personalizados para manter sua equipe virtual focada em trabalhos de alto impacto. Automatize processos rotineiros, como atribuições de tarefas, alterações de status e lembretes, com mais de 100 receitas de automação pré-construídas. Acione ações com base em atualizações de tarefas, prazos ou campos personalizados para manter sua equipe virtual focada em trabalhos de alto impacto.

Painéis ClickUp : crie painéis personalizados para visualizar a carga de trabalho, o andamento do projeto, o controle de tempo e as principais métricas em tempo real. Use widgets para tarefas, metas, sprints e muito mais para monitorar o desempenho e tomar decisões baseadas em dados. crie painéis personalizados para visualizar a carga de trabalho, o andamento do projeto, o controle de tempo e as principais métricas em tempo real. Use widgets para tarefas, metas, sprints e muito mais para monitorar o desempenho e tomar decisões baseadas em dados.

💡 Dica profissional: use a Detecção de Colaboração do ClickUp para ver indicadores de digitação em tempo real, alertas de edição ao vivo e atualizações instantâneas quando os colegas de equipe estiverem trabalhando na mesma tarefa ou documento. Esse recurso ajuda equipes remotas a evitar edições sobrepostas e a permanecerem sincronizadas entre dispositivos. Facilite a colaboração com a detecção instantânea e ao vivo da colaboração do ClickUp.

Transforme o trabalho remoto com IA

O ClickUp Brain é o seu colega de equipe de IA projetado para tornar a colaboração remota mais inteligente, rápida e intuitiva. Com o Brain, você pode colaborar no mesmo documento, obter recomendações, resumos instantâneos, pesquisas externas e tudo o que um LLM completo faz.

Resuma instantaneamente notas de reuniões, atualizações de projetos e documentos, para que sua equipe esteja sempre em sintonia.

Gere automaticamente itens de ação e tarefas de acompanhamento a partir de conversas ou comentários, reduzindo o trabalho manual.

Pesquise em todos os seus aplicativos integrados (como Google Drive, Slack e Notion) por respostas e arquivos em segundos.

Receba sugestões baseadas em IA para otimizar fluxos de trabalho, identificar obstáculos e aumentar a produtividade da equipe.

Colabore mais rapidamente com modelos práticos

O modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp foi projetado para ajudar as equipes a gerenciar tarefas, cronogramas e prioridades de qualquer lugar. Atribua responsabilidades, defina prazos e acompanhe o progresso em tempo real com facilidade. Este modelo mantém as equipes remotas organizadas, responsáveis e conectadas, independentemente de onde o trabalho seja realizado.

Obtenha um modelo gratuito Monitore o progresso dos projetos de trabalho dos funcionários em qualquer lugar, a qualquer hora, com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp.

💡 Dica profissional: Cansado de interromper sua equipe só para saber quem está trabalhando em quê? O ClickUp BrainGPT ajuda equipes distribuídas a colaborar de forma eficaz, sem as interrupções constantes que podem atrasar o trabalho remoto. É um companheiro de IA para desktop que ajuda você a: Pesquise tudo, em qualquer lugar : o BrainGPT pesquisa no ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint e todos os seus dispositivos conectados.

Encontre colegas de equipe e seus trabalhos instantaneamente : pergunte “Quem está trabalhando no redesenho do site?” ou “A Sarah está disponível para uma rápida sincronização?” e o BrainGPT lhe dirá com base nas atribuições de tarefas atuais, agendas e atualizações de status.

Coordenação por voz: use : use o Talk to Text para atribuir tarefas, verificar o status do projeto ou atualizar sua equipe enquanto estiver longe da sua mesa. Os trabalhadores remotos podem permanecer conectados e coordenar o trabalho sem usar as mãos entre reuniões ou durante o trajeto para o trabalho. Experimente o ClickUp BrainGPT para uma pesquisa mais aprofundada e contexto em todo o seu espaço de trabalho.

Os melhores recursos do ClickUp

Notas automáticas de reuniões : você não precisa participar de todas as chamadas! : você não precisa participar de todas as chamadas! O ClickUp AI Notetaker fornece resumos pós-chamada, transforma todos os itens acionáveis das suas notas de reunião em tarefas e possui transcrições completas pesquisáveis para os membros da equipe.

Sincronize suas ferramentas favoritas: conecte o Zoom, Outlook, Google Drive e muito mais com conecte o Zoom, Outlook, Google Drive e muito mais com as integrações do ClickUp para que as atualizações, os arquivos e as reuniões fiquem todos em um só lugar.

Faça chamadas rápidas: inicie chamadas de voz ou vídeo diretamente no ClickUp Chat para resolver rapidamente os bloqueios e manter o contexto intacto.

Agende automaticamente sua semana: deixe deixe o ClickUp Calendar sugerir horários ideais para tarefas e reuniões com base na disponibilidade e nos prazos da sua equipe.

Alinhe-se antes de começar a trabalhar: defina rapidamente as expectativas usando defina rapidamente as expectativas usando modelos de plano de comunicação no ClickUp que definem o que compartilhar, quando e com quem.

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme devido aos muitos recursos disponíveis.

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp é incrivelmente versátil e se tornou nossa ferramenta preferida para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até projetos de longo prazo. Adoro o fato de ser personalizável — conseguimos adaptá-lo para se adequar perfeitamente ao fluxo de trabalho da nossa equipe. A capacidade de criar painéis, automatizar tarefas recorrentes e integrar ferramentas como Slack e Google Drive nos poupou muito tempo. A interface do usuário também é limpa e fácil de navegar, depois que você pega o jeito.

O ClickUp é incrivelmente versátil e se tornou nossa ferramenta preferida para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até projetos de longo prazo. Adoro o fato de ser personalizável — conseguimos adaptá-lo para se adequar perfeitamente ao fluxo de trabalho da nossa equipe. A capacidade de criar painéis, automatizar tarefas recorrentes e integrar ferramentas como Slack e Google Drive nos poupou muito tempo. A interface do usuário também é limpa e fácil de navegar, depois que você pega o jeito.

💡 Dica profissional: experimente o Calendário com tecnologia de IA do ClickUp, onde tarefas, eventos e disponibilidade da equipe se unem em um painel inteligente. Semelhante ao Sococo, ele cria um espaço compartilhado onde o tempo serve como âncora para a colaboração, sem o uso de avatares visuais. Elimine as suposições e veja a agenda dos membros da equipe no Calendário do ClickUp para evitar agendamentos duplicados.

2. Tandem (ideal para reuniões espontâneas e uma experiência de colaboração remota perfeita)

via Tandem

Se você está procurando plataformas de reuniões virtuais que incentivem sessões improvisadas de brainstorming e conversas espontâneas, o Tandem é uma boa opção. Você pode ver a presença dos colegas de equipe e iniciar conversas com um clique usando o “Wave & Talk” ou o “Notify Me When Free”.

Você obtém espaços de colaboração estruturados, como Tabelas e Salas, e ferramentas de colaboração integradas, como compartilhamento instantâneo de tela, cursores compartilhados e controle remoto da tela. A ferramenta também se integra ao Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub e muito mais para ampliar a colaboração no aplicativo.

No entanto, as integrações significam que você ainda precisa alternar entre ferramentas para acessar os dados reais do projeto. Embora as conversas ocorram no Tandem, as tarefas de acompanhamento e a documentação ficam em outro lugar.

Os melhores recursos do Tandem

Emule salas de conferência da vida real com salas Tandem (também conhecidas como canais de voz) nas quais qualquer pessoa pode participar, conectando você automaticamente ao áudio de todos na sala.

Permita que usuários móveis e convidados externos participem por meio do navegador, sem precisar instalar o aplicativo.

Adicione temporizadores, agendas, enquetes e até mesmo música para conversas dinâmicas.

Limitações do Tandem

Recursos de colaboração limitados, como gerenciamento de tarefas integrado ou acompanhamento de projetos

Preços do Tandem

Gratuito

Equipes pequenas : US$ 59/mês

Equipes médias : US$ 119/mês

Equipes grandes: US$ 449/mês

Avaliações e comentários da Tandem

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tandem?

Aqui está uma análise do Capterra sobre o :

Uma excelente ferramenta para trabalho remoto eficiente, uma alternativa fácil de usar que reúne várias funções em um único programa.

Uma excelente ferramenta para trabalho remoto eficiente, uma alternativa fácil de usar que reúne várias funções em um único programa.

📮 ClickUp Insight: Quase 50% dos participantes da pesquisa afirmam que a maior etapa extra que o chat adiciona é mover manualmente as tarefas para outra ferramenta. Outros 20% gastam tempo relendo threads apenas para encontrar o item de ação real. Essas pequenas interrupções se acumulam porque cada transferência é uma pequena perda de tempo, energia e clareza. O ClickUp substitui a corrida de revezamento por um único movimento. No ClickUp Chat, suas conversas podem ser instantaneamente transformadas em tarefas rastreáveis. Você não perde o ritmo ao transferir o contexto, porque o Converged AI Workspace do ClickUp o mantém intacto para você.

📚 Leia também: Como construir uma cultura empresarial remota forte e duradoura

3. Kumospace (ideal para escritórios virtuais imersivos e engajamento da equipe)

via Kumospace

A Kumospace oferece uma versão digital do seu escritório real em ambientes virtuais no estilo de videogame — escritórios com mesas de centro, salas de estar, decoração personalizada e salas temáticas.

Suas equipes podem se comunicar por meio de videochamadas e chats, colaborar em documentos, criar ideias em quadros brancos virtuais e até mesmo jogar jogos interativos. Assim, você não está apenas realizando reuniões, mas também construindo uma cultura de escritório, mesmo remotamente.

Ao hospedar reuniões espontâneas, o sistema da Kumospace oferece suporte ao compartilhamento simultâneo de tela, apresentações com vários usuários e controles intuitivos para o apresentador. Além disso, recursos como levantar a mão e gravar reuniões estão integrados, garantindo clareza e responsabilidade durante as discussões.

Os melhores recursos do Kumospace

Crie uma sede virtual para reuniões e colaboração em equipe, e organize eventos virtuais e webinars em escala de transmissão.

Aumente a segurança com controles administrativos, login único (SSO) e permissões personalizáveis.

Obtenha visibilidade das atividades, do envolvimento e dos padrões de uso da equipe por meio de análises avançadas.

Limitações do Kumospace

A qualidade do vídeo e do áudio pode, por vezes, ser inconsistente, especialmente em reuniões com muitos participantes.

Preços do Kumospace

Gratuito

Negócios : US$ 16 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kumospace

G2 : 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kumospace?

Aqui está uma avaliação do G2:

A interface do Kumospace é intuitiva e fácil de usar, tornando a transição das reuniões presenciais para as virtuais muito mais suave. Além disso, a capacidade de personalizar espaços e adicionar elementos interativos, como música e jogos, melhora significativamente a experiência, tornando-a mais divertida e envolvente.

A interface do Kumospace é intuitiva e fácil de usar, tornando a transição das reuniões presenciais para as virtuais muito mais suave. Além disso, a capacidade de personalizar espaços e adicionar elementos interativos, como música e jogos, melhora significativamente a experiência, tornando-a mais divertida e envolvente.

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Kumospace para colaboração virtual

🎥 Assista: Cansado de lidar com chats, documentos e notificações intermináveis em cinco aplicativos diferentes? Neste vídeo, apresentamos as melhores ferramentas de colaboração online que realmente unem sua equipe, sem prejudicar seu foco. Aqui está o que abordaremos 👇 ✅ Principais plataformas de colaboração para equipes remotas e híbridas✅ Compartilhamento de documentos em tempo real, quadros brancos e acompanhamento de tarefas✅ Como o ClickUp substitui cinco ferramentas em uma para um trabalho em equipe perfeito

4. Teamflow (ideal para reproduzir a atmosfera de um escritório físico em equipes remotas)

via Teamflow

O layout interativo 2D ou 3D do Teamflow permite que os usuários personalizem espaços virtuais com salas, mesas, móveis, zonas e até avatares personalizados. Ferramentas de colaboração, como áudio baseado em proximidade, navegadores compartilhados por várias pessoas e acessibilidade móvel, proporcionam uma experiência imersiva.

Arquivos e documentos do Google Docs, Trello, Notion, Figma e outras plataformas podem ser incorporados diretamente no espaço de trabalho.

A ferramenta também possui um modo especializado para vendas, projetado para SDRs, que permite sessões de chamadas ao vivo, acompanhamento de colegas, feedback em tempo real e comemorações virtuais. Você também pode integrá-la a plataformas de vendas como Aircall, Salesloft, Outreach, etc., para treinamento e colaboração em chamadas ao vivo.

Os melhores recursos do Teamflow

Navegue e controle a mesma página da web em conjunto com a navegação conjunta em tempo real.

Acesse salas privadas com controles de privacidade para discussões mais confidenciais ou reuniões individuais.

Mantenha o conteúdo e o layout nos espaços e salas do Teamflow mesmo depois que os usuários saírem, para maior continuidade e contexto.

Limitações do Teamflow

Requer boa conexão com a Internet e hardware moderno para uma experiência ideal.

Preços do Teamflow

Gratuito

Seed: US$ 20 por funcionário/mês

Negócios: US$ 30 por funcionário/mês

Avaliações e comentários do Teamflow

G2 : 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamflow?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Teamflow cria esse espaço virtual para permitir que nós, que trabalhamos remotamente, tenhamos a flexibilidade de nos sentirmos conectados aos outros e ao trabalho. Gosto da flexibilidade de projetar o espaço ao nosso gosto e decorar o escritório virtual com vistas bonitas e animais de estimação fofos que todos nós amamos.

O Teamflow cria esse espaço virtual para permitir que nós, que trabalhamos remotamente, tenhamos a flexibilidade de nos sentirmos conectados aos outros e ao trabalho. Gosto da flexibilidade de projetar o espaço ao nosso gosto e decorar o escritório virtual com vistas bonitas e animais de estimação fofos que todos nós amamos.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Teamflow para colaboração virtual

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

5. Microsoft Teams (ideal para comunicação e colaboração empresarial escalável)

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é uma das plataformas mais utilizadas para colaboração virtual entre equipes remotas e híbridas. Lançado como parte do pacote Microsoft 365, ele combina comunicação, compartilhamento de arquivos, acompanhamento de projetos e integrações em um único hub.

Os administradores também podem organizar webinars e grandes reuniões com até 10.000 participantes. A interface amigável do Teams integra-se perfeitamente com outros aplicativos do Microsoft 365, como PowerPoint, Word e Excel.

Além disso, a experiência de videochamada é intuitiva, graças a recursos como levantar a mão, salas de discussão, desfoque de fundo e reações ao vivo, que são perfeitamente integrados à interface da reunião para uma experiência amigável. A plataforma utiliza a tecnologia Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) para proteger os dados organizacionais durante chamadas de áudio e vídeo.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Facilite bate-papos individuais e em grupo, além de canais de mensagens dedicados para discussões focadas em projetos específicos.

Estruture equipes e canais em torno de departamentos, projetos ou tópicos, para que as conversas e os arquivos estejam sempre contextualizados.

Limitações do Microsoft Teams

Opções limitadas ao trazer colaboradores externos para o Teams

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4,00 por usuário/mês

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00 por usuário/mês

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (mais de 16.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Microsoft Teams é como tudo está integrado em uma única plataforma — bate-papos, reuniões, compartilhamento de arquivos e até mesmo aplicativos de terceiros. Isso realmente facilita a colaboração no dia a dia, especialmente quando se trabalha com equipes multifuncionais. A capacidade de iniciar uma chamada rápida ou agendar reuniões diretamente de um bate-papo é superprática.

O que mais gosto no Microsoft Teams é como tudo está integrado em uma única plataforma — bate-papos, reuniões, compartilhamento de arquivos e até mesmo aplicativos de terceiros. Isso realmente facilita a colaboração no dia a dia, especialmente quando se trabalha com equipes multifuncionais. A capacidade de iniciar uma chamada rápida ou agendar reuniões diretamente de um bate-papo é superprática.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Microsoft Teams para colaboração virtual

🧠 Curiosidade: A maior empresa totalmente remota do mundo, a GitLab, tem mais de 2.000 membros em equipes em mais de 60 países, provando que as culturas remotas podem crescer mais do que muitas sedes.

6. Slack (ideal para mensagens e integrações flexíveis em equipe)

via Slack

Você pode imitar as salas virtuais do Sococo no Slack usando canais dedicados para comunicação em equipe, como #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor para diferentes departamentos e #project-alpha para discussões específicas sobre projetos.

Além disso, há os Huddles, que podem ser iniciados em qualquer canal ou DM para chamadas de áudio e vídeo com compartilhamento de tela. Os membros da equipe podem entrar e sair casualmente, como se estivessem entrando em uma sala de escritório virtual. Você pode adicionar reações com emojis para manter as conversas divertidas e interativas.

As integrações são simples. Você pode conectar o Google Agenda ou o Outlook para acompanhar as agendas da equipe em tempo real e adicionar arquivos do Google Drive, Dropbox, Notion e outros aos canais relevantes.

Melhores recursos do Slack

Personalize notificações e use mensagens programadas para enviar comunicações no momento mais adequado.

Integre com sistemas de arquivos como o Google Drive, ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp ou até mesmo ferramentas de desenvolvimento como o GitHub.

Automatize tarefas e processos rotineiros por meio do criador de fluxos de trabalho do Slack, como enviar mensagens de boas-vindas a novos membros, preencher formulários, criar processos de aprovação e muito mais.

Limitações do Slack

Com muitos canais e notificações constantes, é fácil se distrair ou perder mensagens importantes no meio do barulho.

Preços do Slack

Gratuito

Pro : US$ 8,75/usuário/mês

Business+ : US$ 15/usuário/mês

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2 : 4,5/5 (mais de 35.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Slack realmente fez uma grande diferença na forma como nossa equipe trabalha em conjunto. É super fácil de usar e nos ajuda a permanecer conectados, estejamos no escritório ou trabalhando remotamente. Em vez de vasculhar e-mails, podemos conversar rapidamente, compartilhar arquivos e manter tudo organizado em um só lugar.

O Slack realmente fez uma grande diferença na forma como nossa equipe trabalha em conjunto. É super fácil de usar e nos ajuda a permanecer conectados, estejamos no escritório ou trabalhando remotamente. Em vez de vasculhar e-mails, podemos conversar rapidamente, compartilhar arquivos e manter tudo organizado em um só lugar.

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Slack para bate-papo em equipe

7. Zoom (ideal para videoconferências e webinars)

via Zoom

Seja para hospedar um webinar em grande escala, uma reunião rápida ou um happy hour virtual com amigos, o Zoom é uma opção confiável. Ele integra uma variedade de ferramentas de comunicação em uma única plataforma, como videoconferência para reuniões, mensagens instantâneas para colaboração em equipe, agendamento de compromissos e muito mais.

Para comunicação assíncrona, o Zoom Clips permite que os usuários criem e compartilhem mensagens de vídeo ou gravações de tela. O Zoom Docs permite a edição de documentos em tempo real com histórico de versões e comentários. E, para não ficar atrás, o Zoom Whiteboard oferece uma tela virtual para brainstorming e planejamento com a equipe.

No entanto, o Zoom ainda carece de recursos nativos de gerenciamento de projetos. As equipes muitas vezes precisam transferir manualmente as decisões e itens de ação do Zoom para suas ferramentas de gerenciamento de projetos, o que leva à mudança de contexto.

Melhores recursos do Zoom

Resuma o conteúdo das reuniões, conversas por e-mail e bate-papos com o Zoom AI Companion.

Divida suas reuniões em grupos menores para discussões ou workshops focados usando as salas de breakout do Zoom.

Integre-se perfeitamente com ferramentas de produtividade como ClickUp, sistemas de gestão de aprendizagem como Moodle e Canvas e aplicativos de calendário como Google Calendar e Outlook.

Limitações do Zoom

Não possui recursos avançados, como respostas encadeadas e gerenciamento de arquivos, o que dificulta o rastreamento de links compartilhados e mensagens essenciais.

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro : US$ 16,99 por usuário/mês

Negócios : US$ 21,99 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoom

G2 : 4,5/5 (mais de 54.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

Aqui está uma avaliação do G2:

A melhor coisa sobre o Zoom Workplace é como ele combina perfeitamente videoconferência, chat, quadros brancos e compartilhamento de arquivos em uma única plataforma. A qualidade de vídeo e áudio é consistentemente boa, mesmo em reuniões grandes. Também gosto das salas de descanso e dos recursos de webinar, que são super úteis para sessões internas e externas.

A melhor coisa sobre o Zoom Workplace é como ele combina perfeitamente videoconferência, chat, quadros brancos e compartilhamento de arquivos em uma única plataforma. A qualidade de vídeo e áudio é consistentemente boa, mesmo em reuniões grandes. Também gosto das salas de descanso e dos recursos de webinar, que são super úteis para sessões internas e externas.

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Zoom

8. Connecteam (ideal para gerenciar operações da força de trabalho da linha de frente e sem mesa)

via Connecteam

Embora o Connecteam não tenha o áudio espacial ou as chamadas de vídeo baseadas em salas do Sococo, você ainda pode criar grupos ou chats dedicados para departamentos, projetos e espaços sociais. O feed de anúncios é onde a gerência pode compartilhar mensagens do CEO ou notícias diárias do escritório, e o diretório de funcionários mostra quem está na equipe, sua função e como entrar em contato com eles.

A ferramenta também possui recursos de controle de tempo, permitindo que os membros da equipe registrem a entrada/saída ou marquem turnos, para que todos possam ver quem está ativo, em intervalo ou fora de serviço. Você também pode definir status personalizados e alertas automáticos para atualizações de tarefas, mantendo todos informados sobre as atividades da equipe em tempo real.

O Connecteam inclui ferramentas de agendamento para planejamento de turnos, módulos de treinamento para integração e conformidade e um design voltado para dispositivos móveis que funciona bem para equipes que não ficam o dia todo em suas mesas. A plataforma combina gerenciamento da força de trabalho com comunicação em equipe em um único aplicativo.

Melhores recursos do Connecteam

Incorpore links do Zoom, Teams ou Google Meet em chats ou eventos para reuniões de vídeo com um clique.

Crie centros de documentos e bases de conhecimento para armazenar políticas da empresa, SOPs e arquivos de projetos para fácil acesso.

Gere relatórios automatizados, como planilhas de horas trabalhadas dos funcionários, limites diários excedidos, faltas e ausências.

Limitações do Connecteam

Menos opções de personalização em geral (menos visualizações/modelos/status) e menos flexibilidade para projetos maiores, com várias partes interessadas.

Preços do Connecteam

Teste gratuito

Básico : US$ 35/mês

Avançado : US$ 59/mês

Expert : US$ 119/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2.880 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Connecteam é o fato de ser fácil de usar e completo. A plataforma torna incrivelmente fácil gerenciar horários, controlar o tempo e se comunicar com a equipe sem ter que alternar entre vários aplicativos. Gosto especialmente da facilidade com que os funcionários podem registrar a entrada e a saída do trabalho em seus celulares, solicitar folgas e se manter atualizados através do feed de notícias da empresa.

O que mais gosto no Connecteam é o fato de ser fácil de usar e completo. A plataforma torna incrivelmente fácil gerenciar horários, controlar o tempo e se comunicar com a equipe sem ter que alternar entre vários aplicativos. Gosto especialmente da facilidade com que os funcionários podem registrar a entrada e a saída do trabalho em seus celulares, solicitar folgas e se manter atualizados através do feed de notícias da empresa.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Connecteam

📮 ClickUp Insight: 48% dos funcionários afirmam que o trabalho híbrido é o melhor para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No entanto, com 50% ainda trabalhando principalmente no escritório, manter o alinhamento entre os locais pode ser um desafio. Mas o ClickUp foi desenvolvido para todos os tipos de equipes: remotas, híbridas, assíncronas e tudo mais. Com o ClickUp Chat e os comentários atribuídos, as equipes podem compartilhar atualizações rapidamente, dar feedback e transformar discussões em ações, sem reuniões intermináveis. Colabore em tempo real através do ClickUp Docs e do ClickUp Whiteboards, atribua tarefas diretamente a partir dos comentários e mantenha todos em sintonia, independentemente de onde trabalhem! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security observou um aumento de 80% na satisfação com o trabalho em equipe graças às ferramentas de colaboração integradas do ClickUp.

9. Cisco Webex (ideal para videoconferências seguras de nível empresarial)

via Webex

O Webex da Cisco começou como uma ferramenta para reuniões e webinars, mas desde então adicionou uma ampla gama de ferramentas de colaboração empresarial. Seus produtos mais populares são o Webex Calling e o Webex Meetings. As reuniões na Cisco são realizadas em vídeo e áudio HD para até 1.000 participantes.

Existem várias maneiras de participar, incluindo número de discagem direta, VOIP ou ser chamado pelo organizador da reunião. O Webex também se integra a vários calendários, como o Google, tornando o agendamento de reuniões mais simples.

A segurança é outra área em que o Cisco Webex se destaca. Todas as reuniões na nuvem são criptografadas, e você também pode adicionar senhas às reuniões e bloquear salas. Ele possui recursos baseados em IA, como transcrição em tempo real, resumos automatizados de reuniões e cancelamento de ruído para melhorar a qualidade das reuniões.

A plataforma funciona bem para empresas que precisam de segurança de nível empresarial, certificações de conformidade e integração com a infraestrutura de comunicação Cisco existente.

Melhores recursos do Cisco Webex

Use o Webex Spaces (chats em grupo persistentes) para representar departamentos, projetos ou áreas sociais.

Adicione arquivos importantes, quadros brancos ou links como guias em cada espaço para servir como uma “prateleira de recursos” para aquela sala.

Mantenha uma sala de reuniões Webex dedicada aberta como uma sala de descanso virtual, onde os colegas de equipe podem entrar casualmente a qualquer momento.

Limitações do Cisco Webex

Embora o Webex seja rico em recursos, muitos usuários consideram sua interface menos intuitiva em comparação com concorrentes como o Zoom ou o Microsoft Teams.

Preços do Cisco Webex

Gratuito

Webex Meet : US$ 14,50/usuário/mês

Webex Suite : US$ 25/usuário/mês

Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (mais de 20.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cisco Webex?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro como o Webex torna as reuniões virtuais perfeitas com sua excelente qualidade de vídeo e áudio, fazendo com que pareçam conversas presenciais. As ferramentas de colaboração em tempo real, como quadros brancos e compartilhamento instantâneo de arquivos, facilitam o brainstorming e mantêm todos em sintonia.

Adoro como o Webex torna as reuniões virtuais perfeitas com sua excelente qualidade de vídeo e áudio, fazendo com que pareçam conversas presenciais. As ferramentas de colaboração em tempo real, como quadros brancos e compartilhamento instantâneo de arquivos, facilitam o brainstorming e mantêm todos em sintonia.

🧐 Você sabia? O relatório State of the Global Workplace, da Gallup, descobriu que os trabalhadores totalmente remotos relatam o maior engajamento (31%), em comparação com 23% dos híbridos e apenas 19% dos trabalhadores presenciais.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Webex

10. Google Workspace (ideal para um pacote integrado de produtividade e colaboração)

via Google Workspace

Se você trabalha remotamente, provavelmente já usa alguns aplicativos integrados do Google Workspace, como Gmail, Drive, Calendário, Meet, etc. É uma coleção de aplicativos baseados em nuvem, projetados para aumentar a produtividade no local de trabalho.

O Google Workspace oferece ferramentas de comunicação instantânea e reuniões que imitam as interações “drop-in” do Sococo, como o Google Meet para reuniões de vídeo espontâneas diretamente do Chat, Calendário ou Gmail. Recursos úteis, como o horário de trabalho do Google Agenda e os indicadores de presença do Google Chat (Ativo, Ausente e Não perturbe), ajudam os membros da equipe a ver a presença e a disponibilidade uns dos outros.

Além disso, o Google Docs, Sheets e Slides permitem que suas equipes colaborem em documentos em tempo real, tornando-os uma ferramenta confiável para brainstorming ou planejamento de projetos. Você pode integrar aplicativos como o ClickUp diretamente no Gmail/Chat para conectar o gerenciamento de tarefas com a comunicação da equipe.

Melhores recursos do Google Workspace

Armazene todos os arquivos, SOPs e políticas da empresa em pastas estruturadas e use unidades compartilhadas para que os departamentos mantenham o trabalho em um único lugar.

Compartilhe quando estiver online ou no modo de concentração, permitindo que seus colegas de equipe saibam rapidamente se podem iniciar uma conversa.

Colabore em tempo real com edições rastreadas, comentários e histórico de versões.

Limitações do Google Workspace

Por ser um pacote totalmente baseado na nuvem, o Google Workspace depende muito de um acesso estável à Internet. Sem ele, o acesso a arquivos, a colaboração em tempo real e a maioria dos recursos ficam restritos ou indisponíveis.

Preços do Google Workspace

Starter : US$ 8,40 por usuário/mês

Padrão : US$ 16,80 por usuário/mês

Plus : US$ 26,40 por usuário/mês

Enterprise Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43.601 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (17.316 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Google Workspace realmente se destaca na colaboração em tempo real, vários colegas de equipe podem trabalhar em um Doc ou Sheet simultaneamente e você vê as alterações de todos ao vivo. Ter o Gmail, Calendário, Drive, Meet e Chat todos em um só lugar significa que nunca preciso procurar em diferentes ferramentas; tudo está a apenas um clique de distância.

O Google Workspace realmente se destaca na colaboração em tempo real, vários colegas de equipe podem trabalhar em um Doc ou Sheet simultaneamente e você vê as alterações de todos ao vivo. Ter o Gmail, Calendário, Drive, Meet e Chat todos em um só lugar significa que nunca preciso procurar em diferentes ferramentas; tudo está a apenas um clique de distância.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Google Meet

Atualize sua colaboração virtual com o ClickUp

Aí está: a melhor ferramenta de colaboração virtual para sua equipe remota atualmente.

Seja sua prioridade uma interface de usuário limpa, salas de estar com avatares ou centros de colaboração de alto desempenho, existe uma plataforma projetada para atender às suas necessidades específicas. Mas apenas algumas oferecem tudo isso em um só lugar.

É por isso que o ClickUp se torna a escolha ideal. Ele tem todos os recursos necessários para otimizar a colaboração virtual com sua equipe remota. Se você está pronto para centralizar suas ferramentas e facilitar a colaboração entre equipes, o ClickUp é a sua solução completa.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para reunir sua equipe, onde quer que ela esteja.