As melhores alternativas ao Setmore para um agendamento de consultas mais inteligente (2025)

Marcar reuniões não deve ser como negociar a paz mundial. Se o seu sistema atual parece mais um obstáculo do que uma plataforma de lançamento, talvez seja hora de mudar. Por um tempo, o Setmore foi a ferramenta confiável para usuários ilimitados, mas à medida que sua empresa cresce, suas necessidades também aumentam. Talvez você esteja buscando mais controle, integrações mais inteligentes ou uma experiência mais tranquila para seus clientes. Algumas alternativas permitem sincronizar vários calendários entre equipes, enquanto outras plataformas automatizam lembretes e confirmações. Algumas podem até transformar reservas em tarefas de acompanhamento ou se integrar diretamente a sistemas de pagamento.

Se você está pronto para experimentar o que um software de agendamento realmente inteligente pode fazer por você, vamos apresentar as melhores ferramentas que simplificam as reservas e mantêm sua agenda organizada.

Alternativas ao Setmore em resumo

Dê uma olhada rápida nessas principais alternativas ao Setmore para comparar recursos, cenários mais adequados e preços.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Calendário com tecnologia de IA, gerenciamento e programação de projetos tudo em um, automação de tarefas, documentos e aprovações. Equipes que precisam de agendamento e gerenciamento de projetos em um único lugar Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. Calendly Links de reserva inteligentes, integrações com Google/Outlook, agendamento de grupos e rodízio. Profissionais e equipes que precisam de um agendamento fácil, baseado em links Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês; preços personalizados para empresas. Acuity Scheduling Formulários de admissão personalizados, sincronização de calendário, autoagendamento pelo cliente e processamento de pagamentos. Prestadores de serviços, treinadores, consultores Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês; preços personalizados para empresas. Vagaro Reservas e PDV, gerenciamento de membros, ferramentas de marketing e folha de pagamento. Salões de beleza, spas, empresas de bem-estar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 23,99/mês. Square Appointments Reservas online, integração de pagamentos, PDV, lembretes automáticos Pequenas empresas que precisam de agendamento e pagamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês. Doodle Enquetes em grupo para horários de reuniões, acompanhamento de disponibilidade e sincronização de calendários. Equipes agendando reuniões em grupo rapidamente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês. vCita Portal do cliente, CRM, faturas, cobrança de pagamentos, agendamento online Pequenas empresas e freelancers precisam de um sistema de gerenciamento de clientes e reservas. Os planos pagos começam em US$ 35/mês. Microsoft Bookings Integração com o Outlook e o Teams, programação de equipes e páginas de reservas personalizáveis. Empresas que utilizam o ecossistema Microsoft 365 Plano gratuito disponível; plano pago a partir de US$ 6/mês. Mindbody Reserva de aulas e consultas, gerenciamento de membros, pacote de marketing Academias de ginástica, centros de ioga Preços personalizados Appointlet Agendamentos ilimitados, integrações (Zoom, Stripe, Google Meet) e personalização da marca. Pequenas equipes e freelancers que precisam de um agendamento simples Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês. YouCanBookMe Páginas de reserva personalizadas, detecção de fuso horário, notificações e agendamento de equipes. Empresas de serviços com vários tipos de agendamentos Os planos pagos começam em US$ 9/mês.

Por que escolher alternativas ao Setmore?

Mesmo um software de agendamento sólido pode começar a parecer um obstáculo à medida que sua empresa cresce. O que começou como uma maneira simples de marcar compromissos pode rapidamente se transformar em lembretes perdidos, agendamentos sobrepostos ou trabalho manual tedioso.

Veja por que você precisa de uma ferramenta avançada que ofereça mais do que apenas agendamento básico de consultas:

Personalização: as páginas de reservas, notificações e fluxos de trabalho devem oferecer flexibilidade para que você possa adaptá-los às necessidades específicas do seu negócio.

Gerenciamento de equipe e localização: gerenciar vários locais, funcionários ou sessões em grupo pode se tornar rapidamente confuso sem recursos de colaboração em tempo real.

Pagamentos e faturamento: pagamentos integrados, cobranças recorrentes e faturamento não devem exigir etapas adicionais ou ferramentas de terceiros.

Integração: a sincronização de calendários, sistemas de CRM ou ferramentas de vídeo deve ser integrada, reduzindo a sobrecarga de fluxos de trabalho fragmentados.

Visibilidade e insights: acompanhar as tendências de reservas, o desempenho da equipe ou o histórico dos clientes deve ser simples para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados.

Experiência do cliente: sem sistemas de reserva eficientes ou atualizações automáticas, os clientes podem enfrentar confusão, cancelamentos ou atrasos que afetam sua satisfação.

Atualizações manuais: ajustar horários, lidar com cancelamentos ou transferir reservas muitas vezes significa trabalho administrativo extra que atrasa toda a equipe.

As melhores alternativas ao Setmore para usar

Procurando uma maneira mais inteligente de gerenciar seu sistema de reservas? Reunimos uma lista das melhores alternativas ao Setmore que tornam o agendamento mais fácil, rápido e flexível.

1. ClickUp (ideal para gerenciar agendas juntamente com projetos, tarefas e fluxos de trabalho dos clientes)

Mantenha sua agenda flexível e garanta que as tarefas importantes sejam realizadas com o calendário alimentado por IA do ClickUp.

Gerenciar compromissos muitas vezes parece um trabalho em si. Você precisa acompanhar quem precisa do seu tempo, quando você está disponível e como esses compromissos se encaixam no panorama geral do seu trabalho. Acompanhar compromissos muitas vezes significa usar notas adesivas ou documentos para obter o contexto completo da reunião, lidar com agendas confusas ou alternar entre ferramentas que não se integram entre si.

Isso é o Work Sprawl em ação, e está prejudicando a produtividade em equipes e empresas.

O ClickUp adota uma abordagem diferente. Ele reúne todos os seus aplicativos de trabalho, dados, bate-papos e fluxos de trabalho no primeiro Converged AI Workspace do mundo, fornecendo 100% de contexto em cada interação e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos. Em vez de forçá-lo a usar um sistema rígido, a ferramenta permite que você organize tarefas e calendários da maneira que desejar.

Você pode incluir os detalhes importantes: informações do cliente, notas de preparação, anexos ou etapas de acompanhamento. Vamos explorar como:

Veja por que o Calendário do ClickUp é uma alternativa melhor ao Setmore

O ClickUp Calendar reúne todos os detalhes dos seus compromissos, incluindo notas, informações sobre clientes e tags de status, em um só lugar. Dependendo do seu plano, você pode codificar eventos por cores, definir compromissos recorrentes ou alternar entre visualizações.

Visualize toda a sua agenda com o Calendário com tecnologia de IA do ClickUp.

O ClickUp Calendar agenda automaticamente as tarefas com base nas suas prioridades, reservando tempo para se concentrar e reorganizando o trabalho para que os prazos e a produtividade pessoal fiquem equilibrados.

Ele se integra ao Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., obtendo informações sobre reuniões e permitindo que você participe de chamadas diretamente do calendário.

Conecte o Google Agenda ao ClickUp Agenda sem esforço

Ele oferece visualizações diárias/semanais/mensais, calendários compartilháveis, sincronização entre calendários (Google, Outlook), lembretes, controle de tempo e ferramentas para comparar agendas de equipes — tudo dentro do mesmo aplicativo.

🎥 Assista: Veja um vídeo sobre como o agendamento inteligente pode simplificar o gerenciamento de compromissos.

Outra maneira pela qual o ClickUp simplifica o agendamento é com os Formulários ClickUp. Em vez de reunir as solicitações dos clientes por meio de lembretes de e-mail dispersos ou chamadas perdidas, você pode configurar um formulário para capturar os detalhes da reserva.

Simplifique as solicitações de tarefas com os formulários do ClickUp.

Cada envio se torna instantaneamente uma tarefa em seu espaço de trabalho, com todas as informações solicitadas, como horários preferenciais, notas ou requisitos especiais. Isso torna o agendamento de consultas fácil e confiável, garantindo que nenhuma solicitação seja esquecida.

Transforme tarefas repetitivas em ações inteligentes com o ClickUp Automations.

O ClickUp simplifica o gerenciamento de acompanhamentos e atualizações de tarefas com o ClickUp Automations. Em vez de rastrear manualmente cada tarefa, você pode definir regras para mover tarefas automaticamente, alterar status ou acionar notificações quando condições como remarcação, cancelamento ou envio de uma nova solicitação de compromisso por parte do cliente forem atendidas.

Aumente a produtividade agendando com os lembretes do ClickUp.

Com o ClickUp Reminders, você pode programar lembretes para você, sua equipe ou tarefas específicas. Combinado com o ClickUp Notifications, você saberá exatamente quando uma tarefa for atualizada, um status for alterado ou alguém precisar de atenção.

💡 Dica profissional: agrupe tipos semelhantes de compromissos (como ligações para clientes pela manhã e sincronizações internas à tarde). Mudar de contexto é o que consome energia.

O ClickUp Brain mantém sua comunicação organizada e agiliza a criação de tarefas. Você pode simplesmente pedir ao Brain para agendar uma reunião com um cliente, redigir mensagens para clientes, resumir notas de reuniões ou até mesmo transformar suas sugestões em tarefas acionáveis.

Basta pedir ao Brain para agendar uma reunião, capturar ideias ou resumir notas, tudo dentro do seu espaço de trabalho.

As integrações do ClickUp podem se conectar facilmente aos aplicativos que você já usa. As integrações com o Google Agenda, Outlook e Zoom mantêm suas reuniões, chamadas e prazos perfeitamente sincronizados entre as plataformas. Quaisquer atualizações feitas no ClickUp são refletidas automaticamente em seus outros calendários. Para reuniões virtuais, a integração com o Zoom permite que você agende, participe ou acompanhe chamadas diretamente de suas tarefas do ClickUp.

Explore integrações úteis com o ClickUp Integrations.

⚡ Arquivo de modelos: O modelo de agenda de compromissos do ClickUp ajuda você a gerenciar detalhes dos clientes além de datas e horários. Você pode adicionar notas, acompanhar remarcações ou cancelamentos com tags de status personalizadas e capturar detalhes como números de telefone e cidade diretamente na página de reservas. Além disso, você pode alternar entre diferentes visualizações, desde uma visão geral do calendário até um mapa de processos ou um formulário para coletar envios.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe as cargas de trabalho: obtenha uma visão geral em tempo real da disponibilidade da equipe, reservas e cronogramas de projetos usando obtenha uma visão geral em tempo real da disponibilidade da equipe, reservas e cronogramas de projetos usando os painéis do ClickUp

Colabore em documentos: armazene e compartilhe contratos, diretrizes ou notas de clientes no armazene e compartilhe contratos, diretrizes ou notas de clientes no ClickUp Docs , diretamente vinculado ao seu sistema de reservas.

Visualize fluxos de trabalho: mapeie fluxos de trabalho ou jornadas de clientes visualmente nos mapeie fluxos de trabalho ou jornadas de clientes visualmente nos quadros brancos do ClickUp

Simplifique a comunicação: mantenha as atualizações de compromissos e as discussões com os clientes em um só lugar com o ClickUp Chat

Colete informações do cliente: Capture detalhes da reserva ou preferências do cliente por meio Capture detalhes da reserva ou preferências do cliente por meio dos formulários ClickUp , que sincronizam instantaneamente com as tarefas.

Limitações do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem uma boa visão geral da carga de trabalho e do desempenho da equipe, mas a criação de relatórios complexos exige tempo e esforço extras.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da TrustRadius:

É ótimo para gerenciar tarefas para toda a organização. Também para tarefas repetitivas, onde você pode programar ocorrências. Muito fácil de usar e você pode adicionar campos personalizados, algo muito útil. Adoro as diferentes visualizações.

💡 Bônus: se você está procurando uma alternativa ao Setmore que vá além do agendamento, vale a pena conferir o ClickUp Brain MAX . Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos.

Use o Talk to Text para perguntar sobre sua agenda e agendar reuniões com sua voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Use o Talk to Text para perguntar sobre sua agenda e agendar reuniões com sua voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas e aproveite modelos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo.

2. Calendly (ideal para gerenciar agendas simples, além de sincronização automatizada de calendários e lembretes)

via Calendly

O Calendly é um software de agendamento que se conecta diretamente ao seu calendário e mostra aos outros apenas os horários em que você está disponível. A plataforma verifica seu calendário do Google, Outlook, Office 365 ou iCloud e bloqueia tudo o que já está ocupado.

O Calendly oferece opções para adicionar pequenos intervalos entre as chamadas, definir limites para o número de reuniões que você terá por dia ou até mesmo bloquear dias inteiros para se concentrar no trabalho. E se suas reuniões forem faturáveis, você pode aceitar pagamentos quando o horário for reservado através do Stripe ou PayPal.

Ele também envia lembretes automáticos por e-mail ou SMS. Você também pode personalizar as confirmações com notas ou instruções preparatórias.

Melhores recursos do Calendly

Ofereça diferentes tipos de eventos, como um check-in rápido de 15 minutos, uma consulta de 30 minutos ou uma reunião completa de 60 minutos.

Use o agendamento round-robin para distribuir as reservas de maneira uniforme entre sua equipe de suporte, sem coordenação extra.

Permita integrações perfeitas com aplicativos de terceiros, como Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot e muito mais.

Limitações do Calendly

Tem automação de fluxo de trabalho limitada, pois não há recursos integrados de gerenciamento de tarefas ou projetos.

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Empresa: a partir de US$ 15 mil/ano

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Aqui está uma avaliação do G2:

É muito fácil para meus clientes agendarem uma reunião comigo quando lhes for conveniente. Compartilhei meu link de forma tão fácil que eles podem fazer isso. Também uso o link em meus e-mails e mensagens.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Calendly

3. Acuity Scheduling (ideal para gerenciar agendas juntamente com pagamentos, faturamento e reservas de clientes em conformidade com a HIPAA)

via Acuity Scheduling

O Acuity Scheduling é uma ferramenta para empresas que precisam de mais do que apenas escolher um horário no calendário. A plataforma é fácil de usar e foi projetada para lidar com os detalhes dos compromissos com os clientes, como pagamentos, formulários e lembretes.

Com o Acuity Scheduling, você pode criar diferentes serviços com durações, preços e formulários de admissão de clientes exclusivos. Cada reserva vem com confirmações automáticas de compromissos, e você pode solicitar que os clientes preencham formulários antes da reunião.

O Acuity Scheduling também oferece suporte a pacotes, associações e vales-presente, que são úteis se você oferece vários serviços, programas recorrentes ou gerencia vários fornecedores.

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Habilite a conformidade com a HIPAA (em planos selecionados) para agendamentos seguros em consultórios médicos e terapêuticos.

Gerencie várias equipes e locais a partir de um único painel com calendários individuais para cada membro da equipe.

Lide com diferentes fusos horários automaticamente para que os clientes vejam a disponibilidade que corresponde à sua localização.

Limitações do Acuity Scheduling

A conformidade com a HIPAA, o agendamento de várias equipes e o branding avançado exigem planos profissionais mais caros.

Preços do Acuity Scheduling

Gratuito

Starter: US$ 20/mês por usuário

Padrão: US$ 34/mês por usuário

Premium: US$ 61/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acuity Scheduling?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Foi muito fácil integrá-lo a um site básico com notificação por e-mail.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Acuity Scheduling para experimentar

4. Vagaro (ideal para gerenciar agendas juntamente com fluxos de trabalho de salões de beleza, spas e bem-estar, como PDV e marketing)

via Vagaro

O Vagaro é uma ferramenta criada para empresas de bem-estar, beleza e fitness. Em vez de ser apenas um software de agendamento, funciona também como um sistema completo de gestão empresarial. A plataforma permite-lhe gerir pagamentos, adesões, aulas e campanhas de marketing.

Se você administra um salão de beleza, spa ou academia, o Vagaro oferece uma maneira profissional de gerenciar tanto agendamentos individuais quanto aulas em grupo. O Vagaro conecta o agendamento ao ponto de venda, para que você possa gerenciar associações e processar pagamentos no sistema que usa para agendar consultas. Isso é útil se o seu negócio envolve serviços recorrentes, como tratamentos faciais mensais ou aulas semanais de ioga.

Melhores recursos do Vagaro

Permita que os clientes façam reservas a partir de páginas de redes sociais como Facebook e Instagram.

Acompanhe as vendas, o estoque e o desempenho com ferramentas de relatórios integradas.

Atribua calendários e serviços personalizados a diferentes membros da equipe ou locais.

Limitações do Vagaro

O Vagaro é feito sob medida para empresas de bem-estar, beleza e fitness, portanto, se você não atua nessas áreas, muitos recursos avançados podem parecer desnecessários.

Preços do Vagaro

Gratuito

Um local: US$ 23,99/mês por usuário

Vários locais: Preços personalizados

Vagaro

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vagaro?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Aceitável como software de reservas, definitivamente otimizado para agendar reservas e receber pagamentos, economizando tempo.

📚 Leia mais: Os melhores aplicativos de calendário compartilhado para otimizar sua agenda

5. Square Appointments (ideal para gerenciar agendas juntamente com pagamentos integrados e operações de pequenas empresas)

via Square Appointments

O Square Appointments foi projetado para aqueles que precisam que o agendamento e os pagamentos sejam feitos no mesmo lugar. Se você é um profissional autônomo, como cabeleireiro, barbeiro, manicure ou consultor, vai achar a configuração incrivelmente simples. A ferramenta também se adapta bem a equipes maiores, com vários calendários de funcionários. A plataforma se integra ao processamento de pagamentos da Square, como o Square Reader ou o Tap-to-Pay, permitindo que você aceite cartões de crédito e pagamentos móveis e até mesmo configure pré-pagamentos ou taxas de cancelamento. Essa conexão POS integrada é um benefício adicional para empresas que dependem de um fluxo de caixa estável. O Square Appointments também fornece URLs de reserva exclusivas para que os clientes agendem diretamente com um membro da equipe de sua preferência.

Melhores recursos do Square Appointments

Use o Square Assistant para responder aos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, para lidar com confirmações ou remarcações.

Atribua serviços a recursos específicos (salas, estações, cadeiras) para que as reservas reservem automaticamente tudo o que é necessário.

Adicione alergias, preferências ou notas de visitas anteriores diretamente ao perfil do cliente para uma experiência personalizada.

Limitações do Square Appointments

As páginas de reserva têm um visual limpo, mas oferecem personalização limitada em recursos avançados.

Preços do Square Appointments

Gratuito

Mais: US$ 29/mês por usuário

Premium: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Square Appointments

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Square Appointments?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto da facilidade com que é possível agendar consultas com clientes online, o que ajuda a evitar cancelamentos de consultas online.

6. Doodle (ideal para gerenciar agendas, além de pesquisas em grupo e coordenação colaborativa de reuniões)

via Doodle

Encontrar um horário que funcione para várias pessoas muitas vezes se torna uma tarefa mais difícil do que a própria reunião. Você pede sugestões, recebe respostas espalhadas por diferentes canais e, de alguma forma, ainda perde a resposta de alguém. O Doodle resolve esse problema, transformando o agendamento em uma simples enquete em grupo.

Você cria uma enquete com horários possíveis e a compartilha. Todos marcam o que funciona para eles e você vê rapidamente as coincidências. Não é necessário que eles criem uma conta ou baixem um aplicativo — basta clicar, votar e pronto. E se os planos mudarem, você pode atualizar a enquete ou criar uma nova em poucos minutos.

Você também pode criar várias páginas de agendamento para lidar com vários eventos ou tipos de reuniões sem restrições. O Doodle não serve apenas para reuniões de escritório. As pessoas recorrem a ele como uma ferramenta poderosa para organizar grupos de estudo, reuniões de pais e professores ou até mesmo eventos casuais.

Melhores recursos do Doodle

Defina prazos para respostas, para que os participantes não possam atrasar o processo de tomada de decisão.

Proteja enquetes confidenciais com uma senha ao agendar reuniões confidenciais ou relacionadas a clientes.

Ofereça respostas “sim”, “não” ou “se necessário” para que os participantes possam demonstrar flexibilidade sem confusão.

Limitações do Doodle

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento, como formulários de admissão, cobrança de pagamentos ou agendamento de consultas recorrentes.

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: US$ 14,95/mês por usuário

Equipe: US$ 19,95/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

É um aplicativo simples e muito fácil de usar. Ele nos ajuda a decidir tudo. Criar enquetes também é muito útil para pessoas que não conseguem se decidir.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Doodle para agendamento profissional

7. vCita (ideal para gerenciar agendas, comunicação com clientes, faturamento e fluxos de trabalho semelhantes aos de CRM)

via vCita

Se você administra uma empresa de serviços, não precisa apenas de um aplicativo de agendamento. Você também precisa confirmar reservas, receber pagamentos, acompanhar os detalhes dos clientes e agendar acompanhamentos. Com o vCita, os clientes têm opções de autoagendamento para suas consultas, enquanto você mantém o controle de tudo o mais nos bastidores.

Quando um cliente marca uma sessão com você, o vCita envia automaticamente uma confirmação, uma fatura e um lembrete antes da reunião. Se precisarem remarcar, eles mesmos podem fazer isso sem precisar enviar e-mails para você.

Além disso, você pode adicionar widgets ao site para reservas e captura de leads, além de usar o assistente de IA integrado para redigir respostas aos clientes e obter conselhos de negócios com base nos seus dados.

Melhores recursos do vCita

Ofereça um portal de autoatendimento ao cliente, onde os clientes podem verificar compromissos anteriores, faturas e histórico de comunicações.

Crie pacotes de serviços (como um pacote de 5 sessões) e acompanhe o uso do cliente sem atualizações manuais.

Habilite o compartilhamento de documentos online para que contratos, formulários ou guias possam ser entregues diretamente através do portal.

Limitações do vCita

O vCita parece complexo se você precisa apenas de um software de agendamento simples, pois as ferramentas extras de CRM e faturamento parecem desnecessárias.

Preços do vCita

Teste gratuito

Básico: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Platinum: US$ 110/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o vCita

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o vCita?

Aqui está uma avaliação do G2:

O widget de agendamento para o site integrado ao backend facilita o processo de cadastro de clientes. Ele parece muito profissional para os clientes e é muito fácil de usar para mim.

via Microsoft Bookings

Quando sua equipe trabalha no Microsoft 365, o Microsoft Bookings é uma boa opção que conecta o Outlook, o Teams e suas páginas de agendamento. Quando você marca um compromisso, ele é atualizado diretamente no Outlook e, se for uma reunião virtual, o Teams cria automaticamente o link.

A plataforma é útil se você gerencia vários departamentos ou serviços. Você pode configurar páginas de reserva separadas para cada um, para que os clientes possam escolher o serviço e o horário certos. Com reservas personalizáveis, cada página pode ser adaptada para que os clientes cheguem exatamente onde precisam.

Melhores recursos do Microsoft Bookings

Crie páginas de reservas específicas para cada departamento, para que os clientes possam agendar diretamente com a equipe de suporte ou o funcionário certo.

Gerencie a disponibilidade da equipe de forma centralizada, para que a agenda de cada membro da equipe reflita as alterações em tempo real.

Use segurança e conformidade de nível empresarial, pois ele é executado sob as políticas de dados do Microsoft 365.

Limitações do Microsoft Bookings

Funciona melhor apenas se sua organização já usa o Microsoft 365 — a adoção independente parece restritiva.

Preços do Microsoft Bookings

Gratuito

Básico: US$ 6/mês por usuário

Padrão: US$ 12,5/mês por usuário

Premium: US$ 22/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Bookings?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

No geral, tem sido um grande trunfo para nossa organização, permitindo que clientes, fornecedores e parceiros “reservem” facilmente um horário com os principais funcionários, bastando seguir um link na assinatura de um e-mail.

9. Mindbody (ideal para gerenciar agendas, além de gerenciar academias, bem-estar e inscrições em aulas)

via Mindbody

Muitos estúdios de ioga, spas, academias e centros de fitness confiam no Mindbody para gerenciar inscrições em aulas, pagamentos e horários. É uma plataforma fácil de usar, feita sob medida para setores como saúde, bem-estar e beleza, onde você pode vender pacotes de aulas e até mesmo oferecer programas de fidelidade para clientes regulares.

O aplicativo móvel facilita aos clientes a consulta dos horários das aulas, a reserva de vagas ou a inscrição em listas de espera quando as aulas estão lotadas. Você pode conectar sua programação ao gerenciamento de pessoal, para que possa designar instrutores, acompanhar suas horas e sincronizar a folha de pagamento em uma única plataforma.

Melhores recursos do Mindbody

Acompanhe o progresso e as preferências dos clientes para personalizar os serviços, como anotar o nível de um cliente de ioga ou o terapeuta preferido de um cliente de massagem.

Habilite o autoatendimento com opções de quiosque e dispositivos móveis para que os clientes possam evitar a fila na recepção.

Use o marketplace do aplicativo Mindbody para ser descoberto por novos clientes que procuram serviços de fitness ou bem-estar.

Limitações do Mindbody

Os horários das aulas seguem um layout fixo, com menos opções para adaptar o fluxo de reservas ao estilo do seu estúdio.

Preços do Mindbody

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mindbody

G2: 3,6/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 2.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mindbody?

Aqui está uma avaliação do G2:

O conjunto de relatórios da Mindbody é incomparável. Ele melhorou drasticamente ao longo do último ano. O sistema também é fácil de usar para os clientes e tem se mostrado muito estável.

10. Appointlet (ideal para gerenciar agendas e páginas de agendamento flexíveis para freelancers e pequenas empresas)

via Appointlet

O Appointlet é uma ferramenta confiável para reuniões que sincroniza com o Google Agenda, Office 365, etc., para verificar os horários ocupados existentes, de modo que novas reservas não entrem em conflito com sua agenda. Você pode adicionar intervalos entre compromissos, definir regras para evitar reservas de última hora, limitar o número de participantes e distribuir as reservas entre os membros da equipe.

Com o Appointlet, compartilhar sua disponibilidade também é flexível. Você pode incluir seu link de agendamento em seus e-mails, incorporá-lo em seu site ou enviá-lo por SMS, mídias sociais, etc. Lembretes automáticos por e-mail ajudam a reduzir o número de faltas e, quando alguém cancela ou remarca, todos são notificados.

Melhores recursos do Appointlet

Crie páginas de reservas ilimitadas, sem restrições quanto aos tipos de eventos ou membros da equipe.

Ofereça agendamento de compromissos em grupo quando quiser que várias pessoas participem da mesma sessão, como webinars ou sessões de treinamento.

Ofereça suporte a vários idiomas e fusos horários para que clientes internacionais possam fazer reservas sem confusão.

Limitações do Appointlet

Os relatórios e análises são mínimos, por isso não obtém informações avançadas sobre as reservas.

Preços do Appointlet

Gratuito

Premium: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Appointlet

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Appointlet?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O Appointlet me poupou muito tempo quando precisei agendar reuniões com várias pessoas. Consegui adicionar um intervalo entre as reuniões e permitir que as pessoas reagendassem, se necessário, para outro horário disponível. No geral, foi uma grande mudança!

📚 Leia mais: Análise do Calendly com preços e recursos

11. YouCanBookMe (ideal para gerenciar agendas, além de páginas de reserva personalizadas e integrações de calendário)

via YouCanBookMe

Com o YouCanBookMe, você pode personalizar totalmente sua página de reservas (alterar cores, carregar logotipos, usar planos de fundo e rodapés personalizados) e personalizar o idioma e outros elementos para que a experiência de reserva pareça parte da sua marca.

Os recursos de detecção de fuso horário permitem que os clientes vejam os horários disponíveis em seu horário local, ajudando a evitar confusões na programação quando você tem clientes em diferentes regiões geográficas. Quando seu dia tende a mudar, o sistema é atualizado em tempo real assim que você adiciona, cancela ou altera eventos em sua agenda.

Melhores recursos do YouCanBookMe

Use lógica condicional em formulários para fazer perguntas complementares com base nas seleções do cliente.

Proteja com senha ou bloqueie determinados domínios de e-mail para que apenas contas comerciais possam fazer reservas com você.

Gere códigos QR para links de reserva, facilitando o compartilhamento de sua disponibilidade.

Limitações do YouCanBookMe

Carece de análises mais aprofundadas sobre o comportamento do cliente ou acompanhamento das receitas.

Preços do YouCanBookMe

Gratuito

Indivíduo: US$ 9/mês por usuário

Profissional: R$ 13/mês por usuário

Equipes: US$ 18/mês por usuário

Avaliações e comentários do YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouCanBookMe?

Aqui está uma avaliação do G2:

É um sistema que possui muitos recursos e mais personalizações. A assistência é rápida e eficaz.

Trabalhe de forma mais inteligente e organize melhor sua agenda com o ClickUp

O software de agendamento certo pode transformar a forma como você gerencia compromissos, clientes e fluxos de trabalho da equipe. Embora ferramentas como Doodle ou YouCanBookMe possam ser usadas para reservas simples, e plataformas como Square Appointments ou vCita ajudem com pagamentos e gerenciamento de clientes, elas ainda resolvem apenas parte do quebra-cabeça.

Atualmente, a maioria das equipes precisa de mais do que um calendário — elas precisam de uma maneira de manter tarefas, projetos, documentos e agendamentos alinhados. O ClickUp oferece exatamente isso. Com uma poderosa ferramenta de agendamento integrada a uma plataforma de gerenciamento de projetos, você economizará tempo, reduzirá a troca de ferramentas e melhorará a produtividade da equipe.

