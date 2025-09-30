Os 75 melhores modelos do Hard Notion para acompanhar o progresso do seu desafio

Começar o desafio 75 Hard é empolgante, mas em algum momento entre o segundo treino do dia e beber o último gole de água à meia-noite, você começa a sentir mais o cansaço da rotina do que dos músculos.

Em vez de confiar na memória (ou em anotações confusas no seu celular), uma estrutura sólida mantém seu progresso visível e seus dias organizados. 💪🏼

Nesta postagem do blog, exploraremos os 75 modelos do Notion para ajudá-lo a rastrear hábitos e manter a responsabilidade. E antes de encerrarmos, também veremos os modelos do ClickUp como alternativas mais inteligentes. Vamos começar! 🎯

🧠 Curiosidade: O livro best-seller de James Clear, Atomic Habits, destaca o poder das pequenas mudanças incrementais. Ele explica que melhorar apenas 1% ao dia pode produzir resultados significativos ao longo do tempo.

O que torna um modelo 75 Hard Notion bom?

Um bom modelo 75 Hard Notion mantém seu desafio simples, estruturado e motivador. Veja o que você deve procurar:

Estrutura diária clara com blocos modulares: Usa títulos consistentes para o Dia 1 até o Dia 75, seções alternáveis para cada item da lista de verificação e amplo espaço em branco para diferentes registros

Rastreamento de hábitos personalizável e flexível: inclui caixas de seleção ou barras de progresso para cada tarefa, como ingestão de água, dois treinos, leitura e foto, permitindo que você adapte o rastreamento rapidamente

Visualização de progresso incorporada: integra elementos visuais, como calendários ou contadores de sequência de progresso (por exemplo, 10/75 dias concluídos), para que você possa avaliar rapidamente a consistência

Espaço para reflexão e motivação: Contém blocos ou chamadas diárias ou semanais designados para o diário, onde você pode anotar como está se sentindo mentalmente, anotar citações motivacionais ou documentar insights importantes

Design leve, mas expansível: Começa simples para carregar rapidamente e permanecer organizado. Em seguida, oferece seções opcionais (por exemplo, receitas, quadro motivacional ou galeria antes/depois) que você pode ativar se desejar

💡 Dica profissional: Comece com seus itens não negociáveis. Escolha 2 ou 3 hábitos de trabalho com os quais você se comprometerá diariamente, não importa o que aconteça, como caixa de entrada vazia, 20 minutos de trabalho intenso ou um bloco sem reuniões. Mantenha-os sagrados.

75 modelos Hard em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos do desafio 75 Hard do Notion e do ClickUp:

Modelos gratuitos do Notion 75 Hard

Estes são alguns modelos Notion 75 Hard projetados para ajudar entusiastas do fitness, amantes da produtividade e entusiastas do autodesenvolvimento a manter a consistência. 👇

1. Modelo de acompanhamento do desafio 75 Hard do Notion

via Notion

Desde o acompanhamento dos treinos até o registro das refeições, este modelo mantém todos os aspectos da sua transformação organizados em um só lugar. Com sua interface elegante, visualizações diárias e calendário, além de seções dedicadas para fotos do antes e depois, você pode ver seu progresso rapidamente.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe sua hidratação de forma consistente com o contador de água integrado

Registre dois treinos diários e planeje suas refeições em um só lugar

Mantenha uma seção de anotações de livros para registrar suas leituras diárias

Verifique se você está cumprindo as regras oficiais do Desafio 75 Hard

📌 Ideal para: Pessoas que estão começando o Desafio 75 Hard e querem um rastreador simplificado e visualmente limpo para todas as tarefas diárias.

💡 Dica profissional: Quer um plano de crescimento pessoal 75 Hard Challenge que se adapte ao seu estilo de vida único? Peça ao ClickUp Brain para personalizar seus treinos, dieta e lista de leitura com base na sua agenda e preferências. Compartilhe seus objetivos e restrições, e o Brain criará uma rotina diária personalizada e recomendações para ajudá-lo a ter sucesso em sua jornada 75 Hard.

2. Modelo Notion 75 Hard Edição Feminina

via Notion

Feito especialmente para mulheres, esse modelo foca em completar o Desafio 75 Hard sem esforço excessivo ou desequilíbrio hormonal. Ele dá ênfase à sincronização do ciclo para os treinos, mantendo uma lista de verificação simples e bonita para evitar sobrecarga.

Todas as tarefas diárias, como ingestão de água, exercícios, dieta, leitura e fotos do progresso, são fáceis de acompanhar e ajustar de acordo com o ritmo do seu corpo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adapte os treinos de acordo com o seu ciclo menstrual para obter energia sustentável

Acompanhe a hidratação diária e os hábitos alimentares saudáveis sem esforço

Monitore o progresso da leitura e os tipos de metas com um contador de páginas dedicado

Mantenha um diário visual com fotos do seu progresso em um único local conveniente

📌 Ideal para: Mulheres que buscam uma abordagem especializada e consciente para completar o Desafio 75 Hard.

💡 Dica profissional: trate seu dia de trabalho como um treino. Comece com aquecimentos (vitórias fáceis), avance com “séries” focadas (sprints de trabalho intenso) e termine com um relaxamento (tarefas administrativas leves ou planejamento para o dia seguinte).

3. Modelo de acompanhamento de progresso Notion 75 Hard

via Notion

Projetado como um rastreador com foco semanal, este modelo enfatiza o progresso constante em vez da sobrecarga diária. Ele inclui uma página separada de receitas para simplificar o planejamento das refeições e uma seção de recursos para armazenar conteúdo motivacional.

Um calendário diário mantém você dentro do cronograma, enquanto notas semanais e citações inspiradoras ajudam a manter o ritmo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione citações motivadoras para inspirar ações consistentes ao longo do desafio

Registre reflexões e insights semanais para obter melhorias a longo prazo

Visualize a adesão diária com um layout de calendário intuitivo

📌 Ideal para: Pessoas que preferem acompanhar o progresso semana a semana, integrando receitas e conteúdo motivacional.

4. Modelo de acompanhamento do desafio 75 Hard do Notion

via Notion

Este modelo combina responsabilidade com motivação, projetado para ajudá-lo a manter o desafio sem perder o ímpeto. Além disso, este modelo de acompanhamento de hábitos oferece painéis e um quadro de motivação integrado para mantê-lo motivado. É ideal para aqueles que valorizam tanto a estrutura quanto o incentivo ao longo da jornada de 75 dias.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie painéis personalizados para se concentrar em seus hábitos exclusivos

Acompanhe os treinos diários, as refeições e a ingestão de água de forma eficiente

Registre fotos do progresso e entradas diárias de leitura de forma integrada no rastreador de livros

Mantenha-se inspirado com elementos dinâmicos e interativos que reforçam a consistência

📌 Ideal para: Pessoas que precisam de um impulso motivacional, além de um sistema de acompanhamento prático.

5. Modelo Notion 75 HARD

via Notion

Criado para oferecer simplicidade e responsabilidade, este modelo se concentra estritamente nas cinco regras principais do Desafio 75 Hard. Cada dia é registrado em uma tabela, permitindo que você marque as tarefas concluídas e monitore a consistência. Este design enfatiza a disciplina em vez de extras, o que funciona melhor para usuários que apreciam o minimalismo e a clareza.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Marque diariamente as tarefas relacionadas a água, exercícios, dieta, leitura e fotos do progresso

Analise os dias concluídos do desafio com um layout de tabela visual claro

Acompanhe a consistência rapidamente para melhorar sua responsabilidade pessoal

📌 Ideal para: Desafiadores que desejam um sistema simples e direto para manter a disciplina.

💡 Dica profissional: escove os dentes com a mão não dominante enquanto recita sua lista de tarefas em voz alta. Essa combinação incomum força seu cérebro a ativar novos caminhos (controle motor + recuperação da linguagem + sequenciamento), transformando uma rotina entediante em um exercício de micro neuroplasticidade que aprimora o foco, a memória e a adaptabilidade.

6. Modelo de painel Notion Ultimate 75 Hard

via Notion

Este painel abrangente foi criado para usuários detalhistas que desejam monitorar todos os aspectos do Desafio 75 Hard. Com barras e gráficos gamificados, ele é ideal para aqueles que desejam contar com análises para avaliar o progresso.

Páginas de entrada personalizadas, conquistas e alertas SOS garantem que nada seja perdido, tornando o processo envolvente e interativo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Registre estatísticas detalhadas: fotos, peso, macros, VO₂ máximo e muito mais

Comemore marcos com conquistas e gráficos de progresso

Use uma barra de vida gamificada para motivação visual e responsabilidade

📌 Ideal para: Usuários experientes do Notion que buscam uma experiência de acompanhamento altamente detalhada, gamificada e interativa.

👀 Dica útil: Adicione um dia curinga. Planeje-se para imprevistos criando um espaço flexível por semana. Dessa forma, se algo inesperado acontecer, sua sequência não será interrompida; ela será ajustada e reiniciada.

7. Modelo Notion 75 Hard Challenge

via Notion

Este modelo se concentra em fornecer uma experiência guiada com recursos selecionados. Sugestões de livros pré-carregadas, ideias de receitas e estruturas de treino reduzem a fadiga de decisão e ajudam você a manter o foco. Suas seções flexíveis permitem ajustar os treinos e as opções de leitura, possibilitando a personalização.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Registre o progresso do livro com capa, status e sistema de classificação

Siga estruturas de treino pré-concebidas ou personalize as suas próprias

Acesse receitas iniciais com ingredientes e etapas para simplificar o planejamento

Armazene reflexões pessoais e notas para cada dia do desafio

📌 Ideal para: Iniciantes ou planejadores estruturados que desejam orientação personalizada e total flexibilidade.

8. Modelo de acompanhamento do desafio 75 Hard do Notion

via Notion

Este modelo de definição de metas aproveita os gráficos, botões e ferramentas de layout do Notion para criar um sistema de acompanhamento avançado. Ele enfatiza a responsabilidade total e a adesão consistente às regras básicas, permitindo que os usuários visualizem o progresso.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe a hidratação, os treinos, a dieta, a leitura e as fotos do progresso com botões interativos

Visualize sua jornada com gráficos circulares de conclusão e gráficos de linha multivariados

Concentre-se na resistência mental e na resiliência por meio de registros estruturados

📌 Ideal para: Pessoas que buscam um ambiente de acompanhamento 75 Hard de alta tecnologia, visualmente dinâmico e disciplinado.

💡 Dica profissional: crie um banco de elogios. Capture imagens de elogios, depoimentos ou qualquer coisa que o lembre de que você está evoluindo. Revisite-os quando se sentir preso ou lento.

Limitações do Notion

Embora o Notion ofereça recursos poderosos, os usuários comuns destacam vários pontos fracos que podem afetar a produtividade:

Curva de aprendizado íngreme: os usuários geralmente passam semanas apenas configurando modelos, fórmulas e fluxos de trabalho antes de obter eficiência real

Experiência offline fraca: A edição offline é limitada às páginas abertas anteriormente; criar novos conteúdos ou acessar páginas não visitadas não é confiável

Desempenho lento: À medida que os espaços de trabalho crescem, é comum que haja atrasos nos relatórios, tempos de carregamento mais lentos e redução geral da capacidade de resposta

Problemas de exportação e formatação: As exportações em PDF frequentemente desalinham layouts ou removem conteúdo aninhado

Limitações da interface do usuário móvel: o aplicativo móvel não tem a funcionalidade e a fluidez da versão para desktop, tornando a edição em trânsito menos intuitiva

Modelos alternativos ao Notion 75 Hard

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho (e para a vida), oferece muito mais flexibilidade. Você pode configurar listas de verificação diárias, registrar o progresso e até mesmo visualizar sua jornada em mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp.

Um usuário compartilha:

Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Aqui estão alguns dos melhores modelos alternativos ao Notion para experimentar. 🎯

1. Modelo ClickUp 75 Hard

Obtenha modelos gratuitos Obtenha uma estrutura dedicada para reforçar a disciplina com o modelo ClickUp 75 Hard

O modelo ClickUp 75 Hard é um sistema estruturado que torna o desafio mais fácil de seguir e mais difícil de abandonar, reunindo todas as tarefas, reflexões e atualizações de progresso em um único espaço de trabalho interativo.

Com ferramentas integradas para planejamento diário, definição de metas e análises semanais do progresso, ele garante que seu desafio permaneça no caminho certo e você continue motivado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Eu fiz , Em andamento e A fazer Acompanhe todas as tarefas com os status personalizados do ClickUp , como

Categorize hábitos usando os campos personalizados do ClickUp para uma visualização clara do progresso

Navegue por cinco visualizações personalizadas, incluindo Challenge Gantt e Challenge Summary

Atribua subtarefas, defina lembretes recorrentes e use rótulos de prioridade para manter a disciplina diária

📌 Ideal para: Desafiadores que desejam um aplicativo de planejamento diário totalmente organizado com visualização do progresso, lembretes recorrentes e ferramentas de responsabilização.

🚀 Dica útil: Quer analisar seu progresso? Com os painéis do ClickUp, você pode reunir tudo em uma única visualização. Use os cartões de IA para resumir automaticamente seus registros de treino, hidratação e sequências de leitura, para obter insights instantâneos sem rastreamento manual. Além disso, você pode configurar cartões personalizados para ingestão de água, conclusão de exercícios e check-ins diários. Monitore sua consistência ao longo do tempo com os cartões de IA nos painéis do ClickUp

2. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Crie um espaço orientado por dados para seus treinos com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

O modelo de registro de exercícios do ClickUp foi projetado para entusiastas do fitness que desejam precisão no acompanhamento de cada treino. Ele centraliza seu histórico de treinamento em um único espaço, oferecendo uma visão clara do seu progresso.

O que diferencia este modelo é sua flexibilidade. Você pode registrar séries, repetições, duração, intensidade ou até mesmo condições externas, como o clima, para sessões ao ar livre.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as sessões com status personalizados, como Concluído , Perdido ou A fazer

Registre detalhes usando campos personalizados como Treinador , Exercício de força , Exercício de flexibilidade e Duração da sessão

Acesse visualizações como Cronograma de Treinos , Visualização do Quadro , Registro de Exercícios e Guia de Introdução

Use o acompanhamento de tempo integrado no ClickUp para registrar a duração exata do treino

📌 Ideal para: Entusiastas do fitness, personal trainers e outras pessoas que precisam de um sistema organizado para registrar e analisar treinos.

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Reordene as prioridades diárias ao longo do Desafio 75 Hard com o modelo de plano de ação diário do ClickUp

Já sentiu que o seu dia está a passar porque está a reagir às tarefas em vez de as dirigir? Isso é especialmente verdade quando está a seguir o Desafio 75 Hard com o trabalho diário. O modelo de plano de ação diário do ClickUp elimina isso.

Ele divide as metas em etapas priorizadas e com prazos definidos para que você possa se concentrar em trabalhos de alto impacto, adicionar rituais matinais, como exercícios ou leitura, e ainda deixar espaço para ajustes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso com status personalizados, como Concluído , Em andamento e A fazer

Use campos personalizados como Complexidade da tarefa , Progresso da meta , Departamento e Tipo de tarefa para categorizar as tarefas diárias

Visualize seu dia com Metas , Cronograma , Etapas de ação e Visualizações do guia de introdução

Reserve tempo para 75 atividades essenciais sem perder de vista os objetivos de trabalho

📌 Ideal para: Profissionais ocupados ou participantes que equilibram o desafio 75 Hard com agendas exigentes e precisam de clareza e foco no planejamento diário.

4. Modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Crie mudanças equilibradas no estilo de vida com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Durante o desafio 75 Hard, é fácil se concentrar tanto na disciplina e no resultado que o autocuidado fica em segundo plano. Mas, sem um equilíbrio adequado entre vida profissional e pessoal, o desafio pode parecer desgastante em vez de empoderador.

O modelo de plano de autocuidado do ClickUp ajuda você a reservar tempo para recuperação, reflexão e hábitos que apoiam tanto o corpo quanto a mente. Com espaços dedicados ao bem-estar mental, físico e emocional, você pode criar uma rotina que vai além de exercícios físicos e leitura.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe suas metas de bem-estar com status personalizados, como Alcançado , Superando , Fora do caminho e muito mais

Organize rotinas com campos personalizados para Tipo de bem-estar , Notas , Referências e Tipo de autocuidado

Crie um plano holístico que equilibre disciplina com autoalimentação genuína

📌 Ideal para: Pessoas que desejam evitar o esgotamento, manter o equilíbrio e criar rotinas matinais que promovam a produtividade e o bem-estar.

5. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Mantenha a consistência na sua dieta diária usando o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Uma das partes mais difíceis do 75 Hard é decidir o que comer todos os dias enquanto segue seu plano alimentar. O modelo de planejamento de refeições do ClickUp pode ajudá-lo com isso. Em vez de se esforçar para descobrir o que fazer para o jantar ou acidentalmente perder sua meta de proteína, você pode organizar as refeições, acompanhar a nutrição e planejar com antecedência e clareza.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe macros com campos personalizados, como calorias líquidas, carboidratos, proteínas e tipo de refeição

Use listas de arrastar e soltar para planejar refeições em segundos

Visualize planos em resumos semanais, calendários e visualizações do quadro ClickUp por tipo de refeição

Reduza as idas ao supermercado com listas de verificação de ingredientes e listas de compras consolidadas

📌 Ideal para: Pessoas que desejam eliminar o estresse das decisões alimentares enquanto participam do desafio 75 Hard.

6. Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os seus hábitos 75 Hard com o modelo ClickUp Personal Habit Tracker

O segredo para concluir o 75 Hard é a consistência. O modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp oferece uma maneira simples de registrar, monitorar e cumprir todas as tarefas diárias sem perder o ritmo. Desde marcar seus treinos até acompanhar as páginas lidas ou a quantidade de água consumida, você verá o progresso se acumular dia após dia, transformando pequenas vitórias em bons hábitos duradouros.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha-se no caminho certo com campos personalizados como Progresso , Ler 15 páginas , 10 mil passos e Beber 64 oz

Divida hábitos em subtarefas, adicione rótulos de prioridade ou atribua parceiros de responsabilidade

Visualize sequências e progresso em tempo real para manter a motivação alta

📌 Ideal para: Pessoas que buscam o autodesenvolvimento e precisam de um aplicativo de acompanhamento de hábitos para se manterem responsáveis todos os dias.

7. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Vá além dos 75 dias para criar um crescimento sustentável com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp ajuda você a ampliar sua visão, mapeando metas de longo prazo e acompanhando o crescimento em sua carreira, habilidades e vida pessoal. Ele também incentiva a reflexão, o planejamento e a melhoria contínua para que você possa medir o progresso real ao longo de meses e anos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso com status personalizados, como Meta atingida , Em andamento , Fora do prazo e Em espera

Use campos personalizados, como Meta mínima diária , Vitórias e conquistas e Metas de aprendizagem

Acesse visualizações personalizadas, como PD por trimestre , Rastreador de progresso , Plano de ação e Guia de introdução para alinhar metas com cronogramas

Crie um ciclo de feedback em sua jornada de crescimento, comemorando vitórias e identificando áreas que precisam ser melhoradas

📌 Ideal para: Amantes da produtividade que desejam ir além do acompanhamento de hábitos e criar um roteiro estruturado para o crescimento pessoal e profissional a longo prazo.

8. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Divida metas complexas do 75 Hard em tarefas alcançáveis com o modelo de metas SMART do ClickUp

Como disse Antoine de Saint-Exupéry, uma meta sem um plano claro é apenas um desejo. É por isso que a estrutura SMART — Específica, Mensurável, Alcançável, Relevante e com Prazo determinado — é tão eficaz. Ela o força a transformar ambições vagas em objetivos acionáveis e rastreáveis.

O modelo ClickUp SMART Goals ajuda você a aplicar essa estrutura na vida real, dividindo grandes objetivos em etapas gerenciáveis e oferecendo um sistema para acompanhar, medir e realmente alcançá-los.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso das metas com status personalizados, como Em andamento , No caminho certo , Fora do caminho certo , Em espera e Concluído

Use 12 campos personalizados para adicionar clareza, como “Por que estou definindo essa meta agora?” e “Tenho as habilidades necessárias?”

Aproveite o campo Quantidade de esforço necessário , um sistema baseado em pontos que atribui uma medida numérica a cada meta, tornando o esforço mais tangível

Esforço para atingir metas, Planilha de metas SMART e Metas da empresa, tanto para objetivos pessoais quanto para toda a equipe Explore visualizações personalizadas, como Metas SMART, , tanto para objetivos pessoais quanto para toda a equipe

📌 Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam parar de perseguir objetivos pessoais vagos e, em vez disso, definir objetivos mensuráveis e realistas que possam cumprir.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. 👀 Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que podem assumir cerca de 10% mais trabalho sem se esgotarem.

9. Modelo de planejador semanal do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Programe tarefas 75 Hard ao longo da semana com o modelo de planejador semanal do ClickUp

Planejar sua semana não precisa ser algo rígido; o melhor sistema é aquele que se adapta às mudanças na sua agenda. O modelo de planejador semanal do ClickUp oferece uma visão geral da sua semana, permitindo que você reorganize as tarefas conforme a vida acontece.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Arraste e solte notas adesivas dentro das colunas diárias para reorganizar rapidamente as prioridades sem reescrever seu plano

Planeje prazos, eventos ou ideias espontâneas de uma forma que pareça mais um brainstorming do que um agendamento

Mantenha sua semana organizada com uma visualização em quadro que separa tarefas importantes de “tarefas opcionais”

Termine cada semana arrastando as tarefas concluídas para um espaço “concluído”, proporcionando uma verificação instantânea do progresso e um aumento da motivação

📌 Ideal para: Pessoas que estão enfrentando o Desafio 75 Hard (ou qualquer rotina estruturada) com um plano semanal.

💡 Dica profissional: Visualize o pós-dia 75. A maioria das pessoas desiste após a linha de chegada. Planeje como você fará a transição: quais hábitos você manterá, quais novos hábitos você testará e como permanecer focado sem a estrutura.

Ultrapasse os 75 dias com o ClickUp

Os modelos Notion são ótimos para acompanhar as regras do 75 Hard. Você pode registrar treinos, refeições, ingestão de água e fotos do progresso em um só lugar.

Mas, quando o desafio termina, você fica com um acompanhamento estático. Não há uma maneira fácil de manter o ritmo, definir novas metas ou construir sistemas sustentáveis além dos 75 dias.

O ClickUp oferece uma estrutura completa para transformar o desafio em um estilo de vida. Com modelos de acompanhamento de hábitos, acompanhamento de metas e planejadores semanais, você pode continuar criando rotinas muito depois de concluir o desafio 75 Hard.

