Marketing no WhatsApp Business: como alcançar e converter clientes

O mundo está ficando barulhento, com todos querendo um pouco da atenção do seu cliente. Para piorar a situação, a capacidade de atenção está diminuindo mais rápido do que você imagina.

Se ser visto pelos seus clientes é o desafio número 1 da sua marca, o marketing do WhatsApp para empresas pode ajudá-lo a se destacar.

Com taxas de abertura de 98% e tempos de resposta extremamente rápidos, ele oferece o que o e-mail e as redes sociais não podem oferecer: atenção, rapidez e intimidade.

Neste guia, compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre como usar o marketing do WhatsApp para o seu negócio. Bônus: também mostraremos como o ClickUp ajuda a coordenar todo o seu fluxo de trabalho de marketing do WhatsApp em um só lugar.

O que é marketing no WhatsApp Business?

O marketing empresarial do WhatsApp envolve o uso do WhatsApp para promover seus produtos, conversar diretamente com os clientes e impulsionar as vendas por meio de uma comunicação personalizada e bidirecional.

Essa forma de marketing conversacional permite enviar mensagens de marketing, como ofertas especiais, anúncios de lançamento de produtos, lembretes de carrinhos abandonados, atualizações de pedidos e dicas ou guias úteis.

As pequenas empresas geralmente usam o aplicativo gratuito WhatsApp Business, enquanto as marcas maiores usam a plataforma WhatsApp Business (API) para automatizar e ampliar seu alcance.

Lembre-se: de acordo com a Política Comercial e a Política de Negócios do WhatsApp, você só pode enviar mensagens de marketing ou promocionais para pessoas que optaram por receber essas mensagens, ou seja, que deram permissão explícita para que você entre em contato com elas pelo WhatsApp.

🚨 Observação: As contas comerciais do WhatsApp têm finalidades distintas das contas pessoais. O WhatsApp pessoal foi projetado para mensagens privadas diárias entre amigos e familiares. Em contrapartida, o WhatsApp Business foi criado especificamente para comunicação comercial. Ele vem com recursos como perfis comerciais, respostas rápidas, etiquetas e catálogos. Além disso, está sujeito às políticas de comunicação comercial do WhatsApp.

Por que usar o WhatsApp para marketing?

Para começar, o WhatsApp tem quase 3 bilhões de usuários mensais em 180 países e 60 idiomas. Mas o verdadeiro valor vai além do alcance.

Veja por que o WhatsApp Business merece um lugar na sua estratégia de comunicação de marketing:

Alto engajamento: as mensagens do WhatsApp têm uma as mensagens do WhatsApp têm uma taxa de abertura de 98% , em comparação com a média de 20% dos e-mails. Melhor ainda, 90% são lidas em até 3 minutos. Essa rapidez é valiosa para vendas relâmpago e lembretes de eventos

Recursos multimídia avançados e interativos: o WhatsApp suporta imagens de produtos, vídeos, PDFs, mensagens de áudio e adesivos. Com a API do WhatsApp Business, você também pode adicionar botões para tornar as mensagens interativas, como pesquisas do tipo “Sim/Não” ou links para comprar com um toque

Comunicação bidirecional em tempo real: a comunicação pelo WhatsApp acelera as vendas e elimina atritos. Por exemplo, se alguém vê seu produto e pergunta: “Ele está disponível no tamanho M na cor azul?”, uma resposta rápida pode transformar o interesse em uma compra imediata

Alta confiança e segurança: as mensagens de marketing do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta e vinculadas a números de telefone reais. Além disso, os selos de empresas verificadas adicionam outra camada de credibilidade

Marketing econômico: o aplicativo WhatsApp Business é gratuito e até mesmo os custos da API são mais baixos do que os de SMS ou anúncios pagos. Suas mensagens de marketing não precisam de criativos caros ou espaços publicitários

Se encaixa em uma estratégia omnicanal: você pode usar o e-mail para atualizações detalhadas, as redes sociais para atrair leads e, em seguida, convidá-los no WhatsApp para acompanhamentos rápidos e pessoais. Muitos CRMs também integram o WhatsApp, para que você possa gerenciar bate-papos e e-mails em um só lugar

👀 Você sabia? O WhatsApp foi originalmente criado para mostrar atualizações de status como “no trabalho” ou “bateria fraca”. As mensagens foram adicionadas posteriormente, mas rapidamente se tornaram o recurso principal.

Como usar o WhatsApp para marketing empresarial: estratégias e exemplos reais

Desde obter suas primeiras inscrições até automatizar o envio de conteúdo personalizado, veja como usar a plataforma WhatsApp Business em sua estratégia de marketing como um profissional. Também incluímos exemplos reais de campanhas de marketing bem-sucedidas no WhatsApp para inspirá-lo.

1. Crie listas de opt-in

Ao contrário de canais passivos como o Instagram ou a TV, o aplicativo de mensagens WhatsApp obriga você a conquistar a atenção. Sua marca não pode simplesmente enviar mensagens para qualquer usuário do WhatsApp; você precisa de permissão. A adesão é obrigatória.

Como todos os assinantes do WhatsApp solicitaram explicitamente receber suas comunicações, essa é uma das listas mais intencionais e relevantes que você pode criar. Em um mundo que está se afastando dos dados de terceiros, esse tipo de acesso direto e baseado em consentimento é uma mina de ouro para o marketing.

Algumas maneiras de criar suas listas de opt-in para engajamento do cliente incluem:

Solicitações pós-compra: adicione uma caixa de seleção durante o checkout perguntando se os clientes desejam receber atualizações sobre o pedido ou acesso antecipado pelo WhatsApp

Pop-ups no site: ofereça um incentivo, como um desconto ou um guia gratuito, em troca da adesão ao WhatsApp

CTAs do Instagram/Meta: use destaques de histórias ou links de biografia para direcionar o tráfego para um formulário de inscrição do WhatsApp ou link para clicar e conversar

Códigos QR: na loja ou na embalagem, use códigos QR que levem diretamente ao seu fluxo de adesão ao WhatsApp

Inscrição em eventos ou webinars: peça aos usuários que optem por receber lembretes ou conteúdo bônus por meio de sua conta comercial do WhatsApp durante a inscrição

Sempre especifique o que os usuários podem esperar da sua marca. Nesse caso, a marca compartilha atualizações por meio do aplicativo de mensagens.

📚 Leia mais: Como usar o WhatsApp para CRM empresarial para otimizar as operações

2. Personalize as promoções

Considerando a taxa de abertura do WhatsApp de mais de 98% (em comparação com apenas 20% para e-mails ), é mais provável que seus clientes cliquem na sua mensagem do WhatsApp e a leiam.

Mas esse tipo de acesso significa riscos maiores. O nível de relevância é muito mais alto.

Comece segmentando sua lista de inscritos em grupos menores com base nos dados demográficos dos clientes, histórico de compras, interesses, localização ou data da última interação.

Em seguida, use o recurso Etiquetas para marcar cada contato com categorias, como “Novo cliente”, “VIP” ou “Comprador sazonal”. Você também pode atribuir cores diferentes às etiquetas para distinção visual.

Simplifique o gerenciamento de bate-papos com o recurso Etiqueta do WhatsApp Business

Com base nessas etiquetas, você pode personalizar suas campanhas de marketing no WhatsApp de forma mais eficaz:

Personalize sugestões de produtos com base no histórico de compras

Envie ofertas de aniversário ou lembretes de renovação vinculados às últimas compras

Segmente suas mensagens geograficamente com base na disponibilidade de entrega ou em promoções locais.

Crie tags em seu CRM para tipos de clientes (por exemplo, alto valor, devoluções frequentes, amantes de cupons) e mapeie-as para fluxos de campanha

👀 Exemplo A varejista de moda e estilo de vida 6thStreet adotou a plataforma WhatsApp Business para melhorar o engajamento em declínio nos canais de marketing tradicionais, como e-mail, notificações push e SMS. A marca enviou as seguintes mensagens aos usuários que optaram por receber as comunicações: Mensagem de boas-vindas personalizada para novos usuários

Recomendações personalizadas de produtos para manter os clientes engajados

Campanhas de mensagens promocionais enviadas a clientes específicos com base na recência, frequência e valor monetário

Mensagens de carrinho abandonado

Mensagens de marketing de acompanhamento enviadas dentro de 24 horas após a compra

Campanhas contínuas, incluindo alertas de vendas Resultado: Aumento de 10 vezes nas conversões de compradores de primeira viagem em comparação com outros canais

Aumento de 6 vezes nas conversões de carrinhos abandonados em comparação com e-mails e notificações push

💡 Dica profissional: Os modelos de CRM no ClickUp oferecem uma estrutura pré-construída para gerenciar todas as etapas do seu relacionamento, desde a primeira adesão até os acompanhamentos pós-compra. Em vez de criar manualmente lembretes de carrinho, atualizações de envio ou solicitações de avaliação, os modelos ajudam a padronizar e automatizar esses fluxos de trabalho recorrentes.

3. Envie mensagens de lançamento de produtos

Quando você anuncia um produto nas redes sociais, ele concorre com algoritmos, memes e anúncios. Mas no WhatsApp, ele aparece ao lado da mensagem de um amigo, o que significa mais atenção e ação mais rápida.

O recurso Broadcast do aplicativo WhatsApp Business permite que você envie o lançamento do produto diretamente para o chat do usuário.

Veja o que incluir na sua mensagem de lançamento para os clientes:

Uma mensagem curta e impactante: “Acabamos de lançar algo novo 👀”

Uma CTA clara: “Toque aqui para ser o primeiro da fila” ou “Responda SIM para ter uma prévia”

Uma imagem ou vídeo: Um recurso visual sempre aumenta os cliques

Exclusividade: “Disponível apenas para nossa família WhatsApp nas próximas 24 horas”

Uma prévia do lançamento: “ 🤫 Amanhã às 10h – algo novo está chegando à [Sua Marca]! Prepare-se...”

💡 Dica profissional: combine rótulos com listas de transmissão para enviar mensagens personalizadas a grupos específicos de clientes. Por exemplo, se um rótulo diz: Primeira compra: envie uma mensagem de agradecimento e um desconto para incentivar um segundo pedido

Compradores frequentes: Recompense a fidelidade com acesso antecipado ou ofertas VIP

4. Automatize acompanhamentos e sequências de nutrição

Mais de 74% dos consumidores desistiram de compras simplesmente porque se sentiram sobrecarregados. Não é de se admirar. Seus consumidores são bombardeados com mensagens, anúncios, distrações, reclamações e ruídos.

Mas a boa notícia é que as mensagens do WhatsApp ajudam você a se destacar no meio do barulho. E você pode automatizar esse processo usando o software de CRM da ClickUp. Pense em hiperpersonalização em escala. Veja como:

Lembretes de carrinho abandonado: Se um comprador deixar itens em seu carrinho, envie uma mensagem pelo WhatsApp dentro de um prazo definido. Use o ClickUp CRM para marcar o status do lead e definir regras de automação para lembretes baseados em tempo, personalizados por categoria de produto ou valor do carrinho

Atualizações de envio: assim que um pedido for enviado ou estiver em entrega, mantenha o cliente informado. Para fazer isso, conecte seu sistema de gerenciamento de pedidos ao ClickUp CRM

Solicitações de avaliação: Após a entrega, o ClickUp pode atribuir automaticamente uma tarefa para enviar uma solicitação de avaliação pelo WhatsApp. Assim que a avaliação for enviada, acione uma mensagem de agradecimento com um cupom para a próxima compra

Sequências de nutrição de leads: usando o ClickUp CRM, segmente e marque leads promissores e, em seguida, configure uma série de mensagens no WhatsApp para educar seus leads

Respostas automáticas inteligentes: use o recurso de mensagem de ausência do WhatsApp para use o recurso de mensagem de ausência do WhatsApp para respostas automáticas fora do horário comercial , direcionando os usuários para suas perguntas frequentes ou chatbot. O ClickUp pode rastrear essas respostas automáticas e criar tarefas de acompanhamento quando for necessária uma resposta manual. Configure as automações do ClickUp para alterar o status de uma tarefa e acionar um lembrete quando for hora de enviar manualmente a próxima mensagem

Assista a este vídeo para saber como o ClickUp Automations torna os processos de negócios mais eficientes!

💡 Dica profissional: instrua os agentes do Autopilot do ClickUp a realizar verificações diárias ou semanais em seu espaço de trabalho e sinalizar atrasos. Um agente pode verificar, por exemplo, quais contatos não receberam um acompanhamento após o abandono do carrinho ou quais solicitações de avaliação do cliente não receberam resposta. Ele adiciona automaticamente um comentário, atualiza um campo personalizado ou reatribui a tarefa ao colega de equipe certo, para que sua equipe saiba exatamente o que precisa ser feito. Obtenha contexto de tarefas e documentos através do ClickUp Autopilot Agents

5. Envolva os clientes com marketing de conteúdo via WhatsApp

Você não precisa esperar que o cliente entre em contato com você para interagir com ele usando conteúdo útil. Configure um fluxo de trabalho em que, assim que o cliente se inscrever na sua plataforma, você interaja com ele por meio de conteúdo pré-escrito.

Pense em guias de instruções para recursos específicos, um blog que responda às perguntas mais frequentes ou dicas rápidas sobre produtos enviadas em dias específicos da semana.

👀 Exemplo A marca francesa de produtos para a pele Clarins realizou uma campanha do Dia Nacional do Batom com mensagens personalizadas no WhatsApp para seus clientes existentes. A campanha teve como objetivo promover um relacionamento conversacional com a base de clientes cadastrados da Clarins. Os clientes tinham que selecionar o tipo de batom de sua preferência, depois assistiam a um vídeo sobre sua seleção e eram redirecionados ao site da marca para obter orientações personalizadas sobre como encontrar o tom certo para eles. Resultado: Taxa de abertura 5 vezes maior do que a do e-mail

*taxa de conversão 7 vezes maior do que a do e-mail

Sua marca também pode adotar uma abordagem semelhante. Mas se você é proprietário de uma pequena empresa ou um empreendedor de comércio eletrônico que gerencia várias coisas, redigir manualmente cada mensagem é demorado. Mesmo que você tenha um conteúdo longo, ele ainda precisa ser reutilizado em formatos mais curtos.

O ClickUp Brain, assistente de IA integrado ao ClickUp, ajuda você a converter seu conteúdo em mensagens prontas para o WhatsApp.

Por exemplo, veja como o ClickUp Brain cria textos que você pode refinar e enviar.

Use o ClickUp Brain para gerar conteúdo prático para o marketing no WhatsApp

Você também pode usar o ClickUp Brain para resumir perguntas recorrentes em chats do WhatsApp, como “Este produto é seguro para crianças?” ou “Qual é a política de devolução?”. Transforme essas perguntas em mensagens reutilizáveis, perguntas frequentes ou dicas educativas.

Além disso, o Brain também ajuda você a converter textos em imagens.

✨ Experimente esta sugestão Sugestão 1: Escreva três dicas de cuidados com a pele para meus compradores que têm pele oleosa, sugerindo o que eles podem fazer no verão para manter a pele saudável Sugestão 2: Você consegue criar uma postagem nas redes sociais com essas dicas para o Instagram? Converta-a em um visual retrô. Solicite ao Brain para criar recursos visuais que possam acompanhar sua mensagem no WhatsApp

Bônus: se você estiver lidando com várias campanhas, canais e personas, considere atualizar para o ClickUp Brain MAX. Ao contrário dos assistentes de IA padrão, o Brain MAX se conecta a todas as suas ferramentas, como Google Drive, OneDrive, SharePoint e muito mais. Obtenha instantaneamente documentos de produtos, scripts de suporte ou posts de blog anteriores e transforme-os em mensagens prontas para o WhatsApp sem precisar alternar entre abas. Você pode até usar comandos de voz para pedir ao Brain MAX para redigir ou atualizar sequências de mensagens, resumir documentos longos para campanhas de gotejamento ou encontrar o recurso certo em seu espaço de trabalho. Para saber mais sobre o Brain MAX, assista a este vídeo!

🧠 Curiosidade: Em junho de 2013, o WhatsApp estabeleceu um recorde impressionante ao processar 27 bilhões de mensagens em apenas 24 horas, incluindo cerca de 10 bilhões de mensagens recebidas e 17 bilhões de mensagens enviadas.

O aplicativo WhatsApp Business é o ponto de partida mais acessível. É gratuito, fácil de configurar e ideal para proprietários de negócios individuais ou equipes pequenas. Você pode criar um perfil comercial, definir saudações automáticas e organizar contatos com etiquetas.

Mas, à medida que suas necessidades de marketing crescem, essa configuração básica muitas vezes atinge seus limites. Nesse cenário, aqui estão as melhores ferramentas de marketing do WhatsApp que você deve considerar.

1. Plataforma WhatsApp Business (API)

Esta é uma interface fornecida pelo WhatsApp (Meta) e é mais adequada para empresas de médio a grande porte. Os profissionais de marketing podem usá-la para enviar e receber mensagens programaticamente e por meio de provedores de soluções empresariais terceirizados (BSPs).

O que você pode fazer:

Envie mensagens para usuários cadastrados de uma só vez

Automatize fluxos de trabalho acionando mensagens do WhatsApp com base nas ações do usuário (por exemplo, carrinho abandonado, formulário preenchido ou status de entrega)

Lide com perguntas frequentes, receba pedidos ou qualifique leads usando ferramentas de chatbot conectadas à API

Use modelos pré-aprovados para mensagens enviadas, como atualizações de envio, lembretes de reengajamento ou lembretes de compromissos

Conecte-se ao seu CRM, helpdesk ou plataforma de comércio eletrônico para obter um fluxo de dados suave e respostas ricas em contexto

Acesse métricas detalhadas de entrega, abertura e engajamento do cliente para otimizar suas campanhas

A maioria dos BSPs cobra por mensagem ou uma taxa mensal. Mas o custo compensa em termos de melhor alcance, taxas de resposta e economia de tempo. Além disso, se você deseja o selo de verificação com marca verde na sua conta do WhatsApp Business, a API é a sua única opção.

À medida que suas metas de marketing evoluem, escolha entre um conjunto de ferramentas especializadas projetadas para complementar a plataforma WhatsApp Business.

Tipo de ferramenta Benefício principal Ideal para Brevo (All-in-One) Campanhas por WhatsApp, e-mail e SMS combinadas com automação e análises Empresas que desejam unificar canais de mensagens e ampliar o alcance sem configurações complexas Respond.io ( CRM omnicanal) Mensagens centralizadas no WhatsApp, Messenger, IG e muito mais com lógica de automação Equipes de suporte e vendas de médio porte que precisam de uma visão única de todas as conversas com os clientes Bird (MessageBird) Criador de campanhas visuais + orquestração omnicanal Empresas que realizam campanhas multitoque com lógica avançada de mensagens Gupshup (API com tecnologia de IA) Modelos baseados em IA, chatbots e automação da jornada do cliente Marcas DTC em rápido crescimento ou empresas que precisam de marketing conversacional em grande escala WANotifier (ferramenta de campanha) Marketing gota a gota, transmissões, sem marcações API, caixa de entrada da equipe Equipes pequenas realizando marketing enxuto com complexidade tecnológica mínima Zixflow, Wati, Interakt (ferramentas de automação) Automação de funil, tags, perguntas frequentes e configuração de bot Pequenas e médias empresas que estão criando fluxos de nutrição, séries de integração e campanhas repetidas ClickUp (Camada de gerenciamento de campanhas) Planejamento centralizado, criação de ativos, colaboração em equipe e acompanhamento do fluxo de trabalho Equipes de marketing que gerenciam campanhas multicanais no WhatsApp de ponta a ponta — da ideia ao lançamento

Considerações legais para o marketing empresarial no WhatsApp Independentemente da ferramenta que você escolher para divulgar sua empresa pelo WhatsApp, aqui estão algumas diretrizes legais essenciais que você deve seguir: Obtenha permissão primeiro: você deve obter o consentimento claro e ativo dos usuários antes de enviar mensagens. Eles precisam optar voluntariamente por receber as mensagens

Siga as regras do WhatsApp: Cumpra rigorosamente as Políticas Comerciais e de Negócios do WhatsApp para evitar ser sinalizado como spam, o que pode levar à suspensão da conta

Cumpra as leis de privacidade: se você coletar dados de clientes, siga as regulamentações de proteção de dados, como GDPR (UE), CCPA (Califórnia) e PDPA

Conheça as regras de mensagens: mensagens promocionais não solicitadas são consideradas spam. O cliente deve entrar em contato com você primeiro, ou você deve usar modelos pré-aprovados

Proteja os dados dos clientes: mantenha as informações dos usuários seguras por meio de criptografia e armazenamento seguro, e cumpra todas as leis locais de residência de dados

Como medir o sucesso de suas iniciativas de marketing no WhatsApp Business

Como em qualquer outra campanha de marketing, você também precisará acompanhar os resultados das suas campanhas no WhatsApp Business para avaliar o retorno sobre o investimento e, mais importante, saber o que mais atrai seus clientes.

Você pode usar uma combinação de sinais quantitativos e qualitativos para fazer isso. Aqui estão algumas dicas sobre o que medir.

Métricas quantitativas

Taxa de entrega: A porcentagem de mensagens entregues com sucesso. Uma taxa consistentemente baixa pode indicar problemas com seu banco de dados de contatos

Taxa de bloqueio e cancelamento: a taxa na qual os usuários bloqueiam seu número ou cancelam a inscrição. Um pico nessa métrica é um indicador crítico de que seu conteúdo ou frequência precisa de um ajuste imediato

Taxa de abertura: a proporção de mensagens entregues que os destinatários abrem

Taxa de cliques (CTR): para mensagens que contêm links, mede a porcentagem de usuários que clicam neles. É um indicador direto da persuasão da sua mensagem

Taxa de resposta: A porcentagem de usuários que enviam uma resposta à sua transmissão. Esse KPI é vital para avaliar o quanto sua mensagem estimula uma conversa bidirecional

Taxa de conversão: A porcentagem de usuários que realizam uma ação desejada (por exemplo, concluir uma compra, agendar uma demonstração, usar um código de cupom) após receber sua mensagem

Leads gerados: O número total de novos clientes potenciais identificados por meio de conversas e consultas no WhatsApp

Custo por conversão/aquisição: uma métrica financeira que divide o custo total da campanha pelo número de conversões bem-sucedidas, ajudando a medir a eficiência econômica

Indicadores qualitativos

Os dados quantitativos mostram o que aconteceu, mas a análise qualitativa mostra por que. Por exemplo:

Analise as conversas para obter insights: revise sistematicamente os registros de bate-papo para descobrir perguntas recorrentes dos clientes, objeções comuns e feedback orgânico sobre os produtos

Avalie a opinião dos clientes: Categorize o tom das mensagens recebidas (positivo, negativo, neutro) para ter uma ideia da percepção da sua marca e da recepção das suas campanhas

Usando o ClickUp para coordenar seu marketing no WhatsApp

Cada mensagem que você envia pelo WhatsApp tem uma história por trás: quem a escreveu? Quem a aprovou? Para qual segmento ela se destina? Quando ela deve ser enviada?

A ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp mantém todas as suas iniciativas de marketing no WhatsApp organizadas e em um só lugar. Usaremos o exemplo de uma marca de produtos para a pele DTC para mostrar como isso funciona.

1. Planeje e organize campanhas

Digamos que você seja o gerente de marketing de uma marca de produtos para a pele. Você está lançando um novo pacote de produtos para pele oleosa durante a estação úmida. Você precisa enviar mensagens direcionadas pelo WhatsApp para compradores de primeira viagem, usuários existentes do seu sabonete facial para controle de oleosidade e usuários inativos do último trimestre.

No seu espaço de trabalho do ClickUp, crie uma lista chamada Pacote de cuidados com a pele Monsoon – Campanha do WhatsApp. Esse será o seu espaço central para acompanhar todas as iniciativas de marketing.

Na lista, adicione uma tarefa para cada etapa de ação importante da sua campanha.

Acompanhe e gerencie as tarefas da sua campanha no WhatsApp em uma lista do ClickUp

Para cada tarefa, adicione:

Uma breve descrição que descreva o objetivo da tarefa, incluindo quaisquer arquivos anexados para a imagem/vídeo a ser incluído, etc.

Uma data de vencimento e um responsável para acompanhar a propriedade e os prazos

Campos personalizados para organizar e filtrar tarefas com eficiência. Por exemplo:

Campo Objetivo Segmento de público Marque tarefas com segmentos como: Compradores pela primeira vez, Usuários inativos, Compradores anteriores Tipo de mensagem Transmissão, promoção, lembrete, feedback ou carrinho abandonado

Crie cada tarefa e subtarefa com prazos e campos personalizados

Em seguida, use subtarefas para dividir cada tarefa em etapas menores e mais fáceis de executar. Isso facilita a atribuição de responsabilidades específicas.

Por exemplo, a tarefa “Rascunhar texto de mensagem personalizada” pode envolver escrever um texto para compradores de primeira viagem e revisá-lo e finalizá-lo com a equipe jurídica.

Dessa forma, seu redator, gerente de CRM e equipe de conformidade estarão todos em sintonia.

Divida tarefas complexas em subtarefas menores e rastreáveis para obter melhor visibilidade

Você também precisa de um local central para definir a narrativa, insights do público e outras informações. O ClickUp Docs serve como sua única fonte de verdade.

Por exemplo, apresente aqui o resumo da campanha (o motivo por trás da campanha). Além disso, adicione diretrizes legais e de marca para que a equipe criativa saiba o que é permitido e o que não é.

Esboce o resumo da sua campanha e centralize essas informações no ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

2. Crie um calendário de conteúdo de marketing

Em seguida, use a visualização do calendário do ClickUp para visualizar o cronograma da campanha do WhatsApp para o seu pacote de cuidados com a pele para a estação das chuvas. Você pode:

Certifique-se de que a mensagem para os compradores de primeira viagem seja programada após o lançamento do pacote

Confirme se os acompanhamentos do terceiro e sétimo dias não coincidem com outros envios promocionais

Acompanhe os prazos para aprovações criativas para não ter que se apressar no último minuto

Se a visualização do calendário mostrar duas promoções no mesmo dia ou uma semana sem nada programado, você pode arrastar e soltar rapidamente para ajustar as programações antes que elas entrem no ar.

Visualize as tarefas da campanha do WhatsApp e mantenha um fluxo constante de mensagens através da visualização do calendário do ClickUp

Para equilibrar sua agenda, você também pode usar diferentes códigos de cores ou tags para diferentes tipos de mensagens (promoção x conteúdo x acompanhamento). Compartilhe isso com sua equipe ou superiores para garantir transparência sobre “o que será enviado e quando”

👀 Você sabia? De acordo com a psicologia das cores, o vermelho naturalmente chama a atenção, tornando-o ideal para marcar prazos de entrega de textos atrasados, bloqueadores de conformidade ou aprovações críticas de campanhas na sua visualização do calendário do ClickUp. O verde evoca uma sensação de progresso e conclusão, o que o torna perfeito para marcar textos finalizados, recursos de design ou transmissões programadas.

3. Colabore e comunique-se

Em vez de intermináveis trocas de e-mails ou mensagens no Slack, use o ClickUp Chat para centralizar as discussões relacionadas à campanha. Ele permite que você:

Comunique-se em tempo real diretamente no seu espaço de trabalho usando bate-papos em grupo ou individuais, chamadas de voz ou até mesmo videoconferências SyncUp

Mantenha as conversas vinculadas a tarefas específicas, para que todos vejam o histórico e saibam exatamente do que se trata

Acelere aprovações e edições, já que você pode discutir, revisar e atualizar na mesma janela

Inicie conversas, compartilhe atualizações e mantenha as decisões da campanha em um só lugar com o ClickUp Chat

Você pode anexar imagens ou vídeos no chat e marcar o tomador de decisão para aprovar a versão final. E quando alguém disser “Precisamos de um acompanhamento no dia 7”, crie instantaneamente uma nova tarefa a partir dessa mensagem de chat.

Além disso, os membros da sua equipe não precisam percorrer mais de 60 mensagens para entender as decisões e tarefas. O ClickUp Brain pode resumir as conversas em pontos-chave.

🧠 Curiosidade: o WhatsApp foi o segundo aplicativo que não pertence ao Google a atingir 1 bilhão de instalações no Android em 2015.

4. Acompanhe o status da campanha, aprovações e métricas

Depois de definir suas tarefas, configure os status personalizados do ClickUp para refletir cada etapa do fluxo de trabalho da sua campanha.

Exemplo de fluxo: Planejamento → Criação de conteúdo → Aguardando aprovação → Agendado → Enviado → Acompanhamento agendado → Concluído

Isso ajuda todos a saber exatamente em que estágio cada mensagem se encontra na sua estratégia de comunicação de marketing. Se algo estiver preso em “Aguardando aprovação”, um gerente ou parte interessada pode intervir, revisar o texto e dar continuidade ao processo.

Visualize cada etapa da campanha, desde o planejamento até o acompanhamento, com o recurso Status personalizado do ClickUp

Com o tempo, você pode usar os painéis do ClickUp para agregar esses dados.

Digamos que você esteja acompanhando três segmentos: compradores pela primeira vez, usuários de controle de óleo e usuários inativos. Crie um painel com widgets como:

Tarefas por status : progresso visual para cada segmento — quantas campanhas estão programadas, enviadas ou aguardando aprovação

Relatórios de campos personalizados : mostre CTRs ou uso de códigos de desconto registrados em tarefas (use campos numéricos como “CTR %” ou “Contagem de resgates”)

Aprovações pendentes: uma lista de tarefas filtrada que mostra todas as mensagens ainda presas na fase “Aguardando revisão”

Monitore o andamento da campanha para identificar gargalos por meio dos painéis do ClickUp

5. Economize tempo com modelos de campanha

Cansado de criar as mesmas campanhas de marketing no WhatsApp do zero? Os modelos de campanhas de marketing podem ajudar a evitar a repetição de configurações e manter a consistência.

Por exemplo, o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp permite que você planeje, execute e monitore sua campanha.

Obtenha um modelo gratuito Planeje suas campanhas de lançamento no WhatsApp ou promoções sazonais com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Divida a campanha em tarefas individuais com a Visualização da Fase de Marketing e acompanhe os prazos usando a Visualização do Calendário. Use atributos personalizados, como Conteúdo Final, Rascunho, Referência, Aprovação e Equipe Designada, para salvar detalhes essenciais da campanha.

Você também pode usar modelos de planos de comunicação para direcionar mensagens personalizadas a grupos específicos e evitar o cansaço ou a sobreposição de mensagens, programando as mensagens do WhatsApp na frequência certa.

Melhores práticas de marketing no WhatsApp Business

Agora que você está convencido da eficácia do marketing empresarial do WhatsApp, aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas.

1. Trate o WhatsApp como um canal de relacionamento

A venda agressiva não funciona aqui, ao contrário das redes sociais. Isso significa que:

Concentre-se em mensagens que priorizam o valor: eduque, auxilie ou oriente

Use um tom coloquial que reflita a maneira como os clientes falam, não a linguagem da marca

Dê respostas antes que elas sejam solicitadas: atualizações proativas sobre envios, dicas de uso ou perguntas frequentes após a compra

💡 Dica profissional: Em vez de divulgar um desconto genérico, tente: “Olá! Com base no que você comprou da última vez, você pode adorar este protetor solar leve. Quer experimentá-lo com 10% de desconto?”

2. Segmente seu público

Nem todos os clientes devem receber a mesma mensagem. A segmentação comportamental e por ciclo de vida ajuda você a acertar na personalização:

Marque usuários por interesse no produto, data da última compra, comportamento no carrinho ou valor vitalício em seu CRM

Use as etiquetas do WhatsApp Business ou sincronize com ferramentas como o ClickUp CRM para acionar diferentes fluxos de mensagens

💡 Dica profissional: use os campos personalizados do ClickUp para atribuir tipos de segmentos e acionar fluxos de trabalho específicos para cada grupo.

3. Crie mini funis para fluxos de mensagens

Pense em sequências. Os microfunis podem orientar os usuários desde o reconhecimento até a ação. Por exemplo:

Mensagem 1 (conscientização): destaque o problema (por exemplo, problemas de pele na estação das chuvas)

Mensagem 2 (consideração): Eduque com uma dica sobre o produto

Mensagem 3 (conversão): Ofereça uma promoção

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para mapear essa lógica e estrutura de mensagens antes de atribuir tarefas à sua equipe de redação/design.

4. Expanda com automação

Combine respostas automáticas do WhatsApp com opções alternativas, como direcionar os usuários para um atendente humano ou para uma seção de perguntas frequentes útil.

O que não fazer: não envie mensagens consecutivas, mídias grandes sem contexto ou links curtos suspeitos. Evite LETRAS MAIÚSCULAS e emojis em excesso. E nunca envie nada pessoal que os usuários não tenham concordado em receber.

💡 Dica profissional: use modelos pré-criados para as campanhas mais comuns, como o modelo de plano de comunicação da ClickUp ou o modelo de CRM da ClickUp para automatizar a coleta de informações.

5. Tenha uma chamada à ação clara

Sua mensagem deve ter um objetivo claro, facilitando a ação do cliente.

Use os botões de resposta rápida do WhatsApp ou links curtos para páginas de destino ou catálogos de produtos

Evite enviar mensagens que exijam muito rolagem, leitura ou tomada de decisão

Exemplo: “Quer experimentar o pacote? Toque aqui e reservaremos um para você.” Com um botão de resposta direta ou link CTA.

6. Facilite a opção de cancelamento

Sempre inclua uma maneira clara para os usuários deixarem de receber mensagens. Uma frase simples como “Responda STOP para cancelar a inscrição” é suficiente. Você também pode lembrá-los ocasionalmente que eles podem cancelar a inscrição a qualquer momento.

💡 Dica profissional: configure uma automação que acione uma tarefa se as taxas de cancelamento ultrapassarem um determinado limite para um tipo específico de mensagem.

Expanda seus negócios com o marketing do WhatsApp e o ClickUp

O marketing do WhatsApp Business consiste em interagir com os clientes em uma interface de chat que eles adoram e confiam. Mas se você estiver gerenciando mensagens, criação de conteúdo e colaboração em equipe por meio de planilhas, certamente perderá a sanidade.

O ClickUp traz estrutura e rapidez à sua estratégia de marketing no WhatsApp. A visualização do calendário mostra exatamente o que está programado, enquanto o ClickUp Chat permite que sua equipe coordene, compartilhe feedback e aprove o conteúdo em um só lugar.

O ClickUp Brain acelera o planejamento e a criação de conteúdo para suas campanhas, enquanto os painéis do ClickUp ajudam você a acompanhar o andamento da campanha, o desempenho e o que precisa ser feito.

Pronto para começar a organizar sua próxima campanha no WhatsApp com mais clareza?

Inscreva-se no ClickUp para começar.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O marketing no WhatsApp é eficaz?

Sim. O marketing no WhatsApp apresenta altas taxas de abertura (geralmente de 80 a 90%) e respostas rápidas, pois alcança os usuários onde eles já conversam várias vezes ao dia.

2. Como posso promover minha empresa no WhatsApp?

Comece criando uma conta no WhatsApp Business e conectando-a ao Meta Business Manager. Obtenha opt-ins por meio do seu site, anúncios ou códigos QR. Em seguida, segmente seu público e envie mensagens personalizadas, como ofertas, atualizações ou dicas.

3. É possível fazer marketing em massa no WhatsApp?

Sim, mas somente se os usuários tiverem optado por receber essas mensagens. Use a API do WhatsApp Business para gerenciar mensagens em grande escala e em conformidade com as normas.

4. Qual é a diferença entre o WhatsApp e o WhatsApp Business?

O WhatsApp é para uso pessoal. O WhatsApp Business inclui recursos como perfis comerciais, respostas rápidas, etiquetas e automação para apoiar a comunicação com o cliente.