As 10 melhores ferramentas ERP com inteligência artificial para otimizar os fluxos de trabalho da sua empresa

Imagine o seguinte: é o final do mês. Seus relatórios de estoque estão desatualizados, o departamento financeiro está atolado em planilhas e sua equipe está buscando atualizações em cinco aplicativos diferentes. Tudo parece desconexo e dolorosamente manual. Isso é a proliferação de tarefas em ação, e está corroendo a produtividade e o potencial da sua empresa.

Conheça os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) com tecnologia de IA. Essas ferramentas incluem recursos como automação de entrada de dados, previsão de demanda, análise preditiva e IA conversacional que ajudam sua empresa a se manter ágil e competitiva.

Em última análise, ele reúne todos os seus processos de negócios, dados e equipes em um único sistema ERP inteligente.

Neste artigo, selecionamos as melhores ferramentas com tecnologia de IA que irão melhorar o planejamento de recursos empresariais.

Veja a seguir os recursos, a estrutura e os preços dos 10 melhores sistemas ERP com IA.

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos (indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações) Documentos colaborativos com mecanismos de feedback e anotações, chat integrado, gerenciamento de tarefas e sugestões de revisão com inteligência artificial, mais de 100 integrações Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos adicionais; personalização disponível para empresas SAP Business AI Empresas Correspondência de faturas, IA integrada e avaliação de sustentabilidade Preços personalizados Microsoft Dynamics 365 Empresas de cadeia de suprimentos de médio a grande porte Automação de tarefas, insights em tempo real e integração com ferramentas da Microsoft Planos pagos disponíveis Oracle ERP Cloud Órgãos governamentais e setores altamente regulamentados Previsão integrada da demanda, gestão de fornecedores e gestão de riscos e conformidade Preços personalizados Odoo Pequenas e médias empresas Implantação na nuvem e no local Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos adicionais Acumatica ERP Pequenas e médias empresas e startups Arquitetura aberta, fluxos de trabalho personalizáveis Preços personalizados Infor Cloudsuite Empresas de médio a grande porte Gerenciamento da cadeia de suprimentos, recursos de IA como previsões de tendências e análise avançada de dados. Preços personalizados Epicor Fabricantes e distribuidores de grande escala CRM integrado, avaliação de preços e gestão de fornecedores Preços personalizados Sage Intacct AI Equipes financeiras Entrada automatizada de dados, integração com software de contabilidade e importações inteligentes Preços personalizados NetSuite com IA Empresas de manufatura IA generativa, ferramentas de RH, gestão da cadeia de suprimentos Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um ERP com IA?

59% das empresas globais enfrentam dificuldades com a complexidade de seus sistemas ERP. Para evitar desafios em TI, RH e gestão da cadeia de suprimentos, você deve escolher um ERP com IA que se adapte às suas operações e necessidades comerciais específicas.

Aqui estão as qualidades que você deve procurar em um software ERP para obter o melhor retorno do seu investimento:

Automação inteligente: automatize processos comerciais e tarefas rotineiras, como faturamento, atualizações de estoque e fluxos de trabalho de gestão de recursos humanos. Reduza o trabalho manual, aumente a eficiência dos processos e libere sua equipe para se concentrar nos principais processos comerciais.

Análise preditiva: use IA em ERP para prever a demanda, monitorar tendências financeiras e identificar riscos potenciais. Tome decisões proativas e baseadas em dados para se antecipar a contratempos operacionais e aproveitar oportunidades de crescimento com antecedência.

Visibilidade de dados em tempo real: sincronize dados de todos os departamentos para ter uma visão clara e em tempo real do seu negócio. Veja o panorama completo instantaneamente, seja acompanhando as vendas, o estoque ou o desempenho dos funcionários.

Recursos de processamento de linguagem natural: use inteligência artificial para fazer perguntas em inglês simples e receber insights instantâneos. Torne os dados acessíveis a usuários sem conhecimentos técnicos e acelere a tomada de decisões.

Painéis personalizáveis: personalize as visualizações de acordo com as funções e os KPIs. Exiba as informações mais relevantes nos painéis do ERP para monitorar o desempenho rapidamente.

Orquestração do fluxo de trabalho: conecte tarefas entre departamentos e configure cadeias de aprovação automatizadas. Mantenha suas operações funcionando como um relógio, sem verificações constantes.

Integrações de terceiros: conecte-se ao seu CRM, plataforma de comércio eletrônico ou software de contabilidade existente para garantir que suas pilhas de tecnologia funcionem juntas perfeitamente. Reduza a duplicação e torne a implementação mais suave para as equipes.

Acesso e permissões baseados em funções: mantenha os dados financeiros e dos funcionários confidenciais seguros, limitando o acesso com base nas funções. Garanta a conformidade e o controle total sobre quem pode visualizar ou editar informações.

Registros de auditoria e acompanhamento de conformidade: acompanhe todas as alterações, aprovações e ações dos usuários para conformidade regulatória, auditorias internas e gerenciamento de estoque.

👀 Você sabia? Quase 97% das empresas consideram uma solução ERP baseada em nuvem em comparação com uma solução ERP local. E a maioria dessas empresas escolhe soluções ERP para apoiar o crescimento dos negócios e melhorar seus processos e produtividade.

📚 Leia também: Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

Agora, vamos aprender sobre os recursos, casos de uso e limitações desses sistemas ERP.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento inteligente de tarefas e integração de fluxos de trabalho ERP)

Gerencie projetos, operações de RH e desenvolvimento de produtos em uma única plataforma com o ClickUp.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, onde seus projetos de ERP, tarefas, bate-papos e muito mais se reúnem em uma solução personalizada e escalável.

Por meio do gerenciamento inteligente de tarefas e da integração perfeita do fluxo de trabalho ERP, você pode otimizar os processos de negócios, automatizar tarefas rotineiras e otimizar a eficiência operacional — tudo em um só lugar.

Vamos ver como.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é o assistente virtual da plataforma que utiliza aprendizado de máquina para automatizar a entrada repetitiva de dados, gerar documentação de processos e fornecer análises preditivas para operações comerciais mais inteligentes.

Automatize resumos e atualizações de projetos com o ClickUp Brain.

Você pode gerenciar tarefas, prever necessidades de recursos, gerar planos de projeto automaticamente e responder às perguntas da equipe instantaneamente.

Digamos que você esteja gerenciando o lançamento de um produto. Em vez de mapear manualmente cada etapa, o Brain gera automaticamente um cronograma, sinaliza gargalos de recursos e prevê atrasos com base na carga de trabalho da equipe. Isso simplifica totalmente o gerenciamento de recursos. Tudo, desde o planejamento de recursos até o ajuste de cronogramas e a manutenção de uma postura proativa, pode ser feito com apenas alguns cliques.

Extraia respostas, decisões e itens de ação das suas notas de reunião com o ClickUp Brain

Como o ClickUp Brain MAX transforma o ERP

*o ClickUp Brain MAX não é apenas mais uma ferramenta de IA — é o seu centro de comando, projetado para otimizar todos os aspectos do planejamento de recursos empresariais. Veja como ele capacita as equipes:

Pesquisa unificada: Encontre instantaneamente registros financeiros, documentos de RH, dados de inventário e informações de clientes em todos os seus aplicativos conectados e plataformas em nuvem

Produtividade por comando de voz: use use o Talk to Text para gerenciar tarefas, gerar relatórios e atualizar registros apenas com sua voz, simplificando os fluxos de trabalho do ERP

Insights com tecnologia de IA: obtenha análises financeiras contextuais, pesquisas sobre concorrentes e previsões de vendas diretamente no seu ambiente ERP

Uma IA poderosa: os usuários podem aproveitar ferramentas externas de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini , com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo

🎥 Veja como tirar o máximo proveito do Brain Max

Com o ClickUp Brain MAX, você obtém um único superaplicativo de IA pronto para uso corporativo que entende seus fluxos de trabalho, conecta seus dados e permite que você gerencie todo o seu sistema ERP — por voz ou texto. Abandone o conjunto de ferramentas de IA desconectadas e experimente uma automação contextual perfeita para todos os casos de uso de ERP.

ClickUp Autopilot Agentes pré-construídos e personalizados

Você pode liberar todo o potencial do seu sistema ERP com os agentes de IA do ClickUp. Os agentes de IA são projetados para automatizar processos, otimizar fluxos de trabalho e fornecer insights acionáveis em toda a sua organização.

Gere previsões de tarefas, transforme conversas em ações, extraia a carga de trabalho atual e crie planos de alocação de recursos com o ClickUp Brain

Aqui estão algumas maneiras de usar um agente de IA do ClickUp:

Automatize tarefas rotineiras de ERP: agentes de IA pré-construídos podem lidar com processos repetitivos, como aprovações de faturas, entrada de dados e geração de relatórios, economizando tempo e reduzindo erros manuais

Automação personalizada do fluxo de trabalho: crie agentes de IA personalizados , adaptados às suas necessidades específicas de ERP, como automação do processamento de pedidos de compra, atualizações de estoque ou fluxos de trabalho de integração de RH

Pesquisa e análise inteligentes: os agentes de IA podem extrair informações importantes de documentos (por exemplo, contratos, recibos, demonstrações financeiras) e fornecer resumos ou insights instantâneos para uma tomada de decisão mais rápida

Alertas e recomendações: configure agentes para monitorar dados ERP em busca de anomalias, prazos ou problemas de conformidade e receba alertas ou sugestões proativas para manter as operações em dia

Automações ClickUp

Para automatizar suas tarefas ERP rotineiras, use o ClickUp Automations. Ele elimina o esforço manual do gerenciamento de fluxos de trabalho ERP, permitindo que você configure regras personalizadas que movem as tarefas automaticamente, para que nada seja esquecido. Com mais de 50 gatilhos de ação, você pode automatizar praticamente qualquer parte de suas operações ERP.

Automatize tarefas repetitivas de ERP com as automações do ClickUp

Por exemplo, quando um pedido de compra é aprovado, o ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima tarefa à sua equipe de compras, atualizar a fase do projeto e notificar a contabilidade para iniciar o processamento da fatura.

ClickUp Docs

Se você precisa colaborar com seus colegas ou criar esboços para restrições de recursos para compartilhar com sua equipe, use o ClickUp Docs.

Colabore no gerenciamento e planejamento de recursos com o ClickUp Docs

Ele permite que você compartilhe documentação ERP, SOPs e processos de negócios e comente sobre eles em tempo real. Sua equipe de operações comerciais pode adicionar suas contribuições, destacar partes específicas que precisam de atenção e marcar colegas de equipe relevantes diretamente nos documentos.

Os documentos também são vinculados diretamente às tarefas do ClickUp, garantindo que as informações críticas do processo estejam sempre disponíveis, acessíveis e atualizadas. Isso centraliza o gerenciamento do conhecimento e simplifica a integração e a conformidade.

Essa convergência impulsionada por IA permite que você conecte todas as suas operações e processos comerciais (em todo o seu ecossistema de aplicativos conectados) em um único lugar.

Visualize e gerencie todas as suas operações e recursos associados com o ClickUp Operations

O ClickUp Operations é o sistema ERP que permite acompanhar todas as fases operacionais em tempo real, desde a integração de fornecedores e a configuração do sistema até o treinamento da equipe do armazém.

Você obtém visibilidade completa em todos os departamentos, mantendo sua implementação alinhada com o orçamento, os marcos e os requisitos de conformidade — tudo em um só lugar. Além disso, você também tem acesso a todos os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp.

🧩 Arquivo de modelos: o ClickUp também oferece vários modelos personalizáveis gratuitos de implementação de ERP e inventário para você começar rapidamente. Por exemplo, o modelo de estrutura de divisão do trabalho de implementação de ERP do ClickUp e o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp ajudam as equipes a gerenciar implementações complexas de ERP e operações contínuas com hierarquias de tarefas claras, gráficos de Gantt e visualizações de linha do tempo. Esses modelos oferecem suporte à previsão de demanda, alocação de recursos e acompanhamento do progresso, tudo com base nas informações fornecidas pela IA do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis ClickUp personalizáveis para contabilidade de projetos e visualização de KPIs, métricas operacionais e desempenho de ERP em tempo real

Digitalize e gerencie bancos de dados de fornecedores, acompanhe ativos fixos e monitore cronogramas de produção para uma execução pontual

Crie um protocolo de operação padrão e um sistema de rastreamento com modelos de planos operacionais

Planeje, execute e monitore projetos de implementação de ERP de qualquer tamanho com gerenciamento avançado de programação e dependências

Mantenha-se conectado e discuta dicas de gerenciamento de recursos com seus colegas de equipe usando o ClickUp Chat

Otimize a contratação, a integração e a gestão de funcionários por meio de fluxos de trabalho automatizados e documentação centralizada

Mantenha os SOPs, acompanhe as tarefas de conformidade e garanta a padronização dos processos usando documentação e lembretes gerados por IA

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco complicados no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O melhor ERP SaaS DIY tudo-em-um. O ClickUp oferece uma funcionalidade modular que simplifica a criação de diversos fluxos de trabalho. Sua arquitetura aberta de recursos estimula a criatividade e a personalização. A interface do usuário/experiência do usuário é bem elaborada, proporcionando uma navegação intuitiva e uma estética refinada. A plataforma permite que os usuários desenvolvam aplicativos personalizados, adicionando uma valiosa camada de versatilidade. A melhor equipe de vendas de todos os tempos!

O melhor ERP SaaS DIY tudo-em-um. O ClickUp oferece uma funcionalidade modular que simplifica a criação de diversos fluxos de trabalho. Sua arquitetura aberta de recursos estimula a criatividade e a personalização. A interface do usuário/experiência do usuário é bem elaborada, proporcionando uma navegação intuitiva e uma estética refinada. A plataforma permite que os usuários desenvolvam aplicativos personalizados, adicionando uma valiosa camada de versatilidade. A melhor equipe de vendas de todos os tempos!

🧠 Curiosidade: a Netflix usa algoritmos de gerenciamento de recursos para prever a demanda dos espectadores e alocar a largura de banda de streaming de maneira eficiente durante os horários de pico.

2. SAP Business AI (ideal para grandes empresas que lidam com logística complexa)

via SAP Business AI

Gerenciar operações complexas entre departamentos muitas vezes leva a silos de dados, decisões lentas e oportunidades perdidas. O SAP Business AI combina inteligência de nível empresarial com um sistema de planejamento de recursos. Ele pode automatizar tarefas recorrentes, rastrear faturas, visualizar o estoque e planejar a alocação de recursos.

De análises preditivas e previsão de receitas a correspondência de faturas baseada em IA e chatbots inteligentes para consultas de funcionários, esta solução ERP foi projetada para se adaptar à complexidade da empresa.

Melhores recursos do SAP Business AI

Acesse a correspondência inteligente de faturas para processar pagamentos mais rapidamente

Previna fraudes com a detecção de anomalias alimentada por IA

Automatize processos comerciais recorrentes e com grande volume de comunicação

Avalie as atividades comerciais em relação a fatores de sustentabilidade com aprendizado de máquina

Use o Joulie, a IA integrada, para obter respostas e acessar recursos sempre que precisar

Gerencie métricas de cadeia de suprimentos, logística e estoque , e visualize como sua empresa lida com frete e frota

Limitações do SAP Business AI

Este software de planejamento de recursos empresariais tem uma curva de aprendizado íngreme

As integrações não são suficientemente abrangentes

Preços do SAP Business AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SAP Business AI

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando os insights mais importantes, exatamente quando eles são necessários. 💫 Resultados reais: reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

3. Microsoft Dynamics 365 (ideal para equipes que já utilizam o Microsoft 365 como sua principal pilha de tecnologia)

via Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 combina ERP com CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, criando um hub central para gerenciar operações comerciais, projetos e relacionamentos com clientes.

Você pode usá-las para acompanhar as vendas, monitorar o desempenho do atendimento ao cliente, coletar dados de clientes e até mesmo lidar com operações financeiras e da cadeia de suprimentos.

Com insights baseados em IA e personalização de baixo código, este software de gerenciamento de estoque ERP ajuda você a agir mais rapidamente, atender melhor os clientes e tomar decisões que impulsionam o crescimento real. Se você já usa o Microsoft 365 como sua principal pilha de tecnologia, esta solução ERP é perfeita para você.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Automatize fluxos de trabalho repetitivos de gerenciamento de recursos para aumentar a eficiência

Obtenha insights em tempo real com IA e análises integradas

Personalize aplicativos facilmente usando ferramentas de baixo código

Integre-se perfeitamente com ferramentas do Microsoft 365, como Teams e Outlook

Acompanhe e otimize a logística da cadeia de suprimentos de ponta a ponta

Acesse o licenciamento para implantação local

Limitações do Microsoft Dynamics 365

A ferramenta pode ser inconveniente se você não usar o Microsoft

Você pode enfrentar problemas ocasionais de desempenho com grandes conjuntos de dados

Preços do Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: A partir de US$ 70/mês por usuário

Dynamics 365 Business Central Premium: A partir de US$ 100/mês por usuário

Membros da equipe do Dynamics 365 Business Central: A partir de US$ 8/mês por usuário

Dynamics 365 Sales Professional: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 estrelas (mais de 800 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação disponível

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Dynamics 365?

Uma avaliação da G2 diz:

Tenho usado o D365 no último ano e ele realmente me surpreendeu com as opções de personalização que oferece e a maneira como se integra perfeitamente ao Teams e ao Outlook. Painéis personalizados, relatórios e, como se não bastasse, o copiloto veio para complementar tudo isso. Ele facilita muito a sua vida se o seu trabalho envolve acompanhar um grande número de clientes.

Tenho usado o D365 no último ano e ele realmente me surpreendeu com as opções de personalização que oferece e a maneira como se integra perfeitamente ao Teams e ao Outlook. Painéis personalizados, relatórios e, como se não bastasse, o copiloto veio para complementar tudo isso. Ele facilita muito a sua vida se o seu trabalho envolve acompanhar um grande número de clientes.

4. Oracle ERP Cloud (ideal para órgãos governamentais e setores altamente regulamentados)

via Oracle ERP Cloud

Gerenciar ERP em setores altamente regulamentados, como finanças e saúde, envolve lidar com conformidade, mitigar riscos e se adaptar rapidamente às constantes mudanças regulatórias. Os ERPs tradicionais têm dificuldade para acompanhar o ritmo, resultando em processos desatualizados, relatórios fragmentados e erros dispendiosos.

Com agilidade integrada, automação e inteligência pronta para auditoria, projetada para ambientes complexos e com alta exigência de conformidade, o Oracle ERP Cloud é uma boa alternativa ao Microsoft Dynamics. Ele reúne finanças, compras, gerenciamento de projetos, riscos e conformidade em um único sistema unificado.

Melhores recursos do Oracle ERP Cloud

Automatize processos financeiros com IA e aprendizado de máquina

Obtenha visibilidade em tempo real com relatórios e painéis dinâmicos

Gerencie riscos e conformidade com controles e auditorias integrados

Otimize as compras com o gerenciamento inteligente de fornecedores

Planeje com ferramentas integradas de previsão e orçamento

Unifique as finanças, os recursos e o acompanhamento do desempenho dos projetos com os aplicativos de IA da Oracle

Limitações do Oracle ERP Cloud

Suas funcionalidades de IA são limitadas

Os usuários relatam que a interface do usuário é complexa e não intuitiva

Preços do Oracle ERP Cloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Oracle ERP Cloud

G2: 4,1/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Oracle ERP Cloud?

Uma avaliação da G2 afirma:

Muitos recursos disponíveis em todos os módulos e eles se integram muito bem como padrão. Além disso, a capacidade de expansão ajuda nos principais casos de uso do negócio. O suporte pode ser um pouco complicado na nuvem, pois a falta de acesso ao back-end obriga a dependência total da Oracle. Em muitas ocasiões, o suporte não está preparado para lidar com cenários específicos do cliente.

Muitos recursos disponíveis em todos os módulos e eles se integram muito bem como padrão. Além disso, a capacidade de expansão ajuda nos principais casos de uso do negócio. O suporte pode ser um pouco complicado na nuvem, pois a falta de acesso ao back-end obriga a dependência total da Oracle. Em muitas ocasiões, o suporte não está preparado para lidar com cenários específicos do cliente.

📖 Leia também: Principais exemplos de software empresarial

5. Odoo (ideal para gestão operacional empresarial completa)

via Odoo

Se você está cansado de gerenciar clientes e tarefas separadamente, o Odoo é uma boa opção para você. É um software ERP de código aberto que combina CRM, vendas e conhecimento em uma única plataforma.

O Oddo pode capturar automaticamente os dados das suas faturas e registá-los no painel de contabilidade. Pode sincronizá-lo com o seu sistema bancário e acompanhar todos os pagamentos e despesas a partir de um único local.

Além disso, você pode avaliar, assinar e aprovar documentos diretamente, configurar a automação para tarefas de gerenciamento de recursos e até mesmo implantar a ferramenta no servidor da sua empresa.

Melhores recursos do Odoo

Adicione ou remova módulos conforme necessário, graças à sua estrutura modular flexível

Personalize fluxos de trabalho, relatórios e interfaces para atender às necessidades específicas da sua empresa

Visualize e gerencie dados e tarefas com ferramentas de arrastar e soltar

Use recursos de IA integrados para automatizar tarefas que, de outra forma, exigiriam inteligência humana

Implemente em ambientes na nuvem e locais

Controle o acesso dos usuários com permissões granulares e trilhas de auditoria

Limitações do Odoo

O software pode ficar caro quando você amplia sua equipe

O tempo de carregamento é mais longo ao gerenciar operações comerciais complexas

Preços do Odoo

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 31,10/mês por usuário

Personalizado: $46,80/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Odoo

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,2/5 estrelas (mais de 1200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Odoo?

Uma avaliação da G2 afirma:

O que mais gosto no Odoo ERP é sua solução completa, que abrange uma ampla gama de necessidades comerciais, desde contabilidade até gerenciamento de estoque, com fácil personalização e interfaces intuitivas. Ele ajuda a otimizar as operações e melhorar a eficiência geral.

O que mais gosto no Odoo ERP é sua solução completa, que abrange uma ampla gama de necessidades comerciais, desde contabilidade até gerenciamento de estoque, com fácil personalização e interfaces intuitivas. Ele ajuda a otimizar as operações e melhorar a eficiência geral.

🧠 Curiosidade: a NASA tem seu próprio kit de ferramentas de planejamento de recursos chamado SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration, ou Interface de Programação e Planejamento para Exploração).

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Odoo

6. Acumatica ERP (ideal para personalizar sistemas ERP aprimorados por IA com uma arquitetura aberta)

via Acumatica ERP

A maioria dos sistemas ERP tradicionais é muito rígida e cara para ser dimensionada ou requer manutenção constante de TI, especialmente para pequenas e médias empresas que estão tentando crescer.

O sistema ERP da Acumatica inova ao incorporar IA, tornando-o uma alternativa popular ao Salesforce. Ele inclui recursos baseados em IA, como detecção de anomalias, análise preditiva e fluxos de trabalho inteligentes.

É um ERP moderno, com prioridade na nuvem, criado para ser fácil de usar. Você obtém uma plataforma ERP modular e de arquitetura aberta que pode ser adaptada ao seu negócio. É acessível de qualquer lugar, integra-se facilmente com outras ferramentas e oferece à sua equipe acesso em tempo real aos dados que levam a decisões mais inteligentes e rápidas.

Melhores recursos do Acumatica ERP

Automatize os fluxos de trabalho com uma plataforma aberta e flexível que suporta sistemas ERP inteligentes

Conecte-se perfeitamente a aplicativos de terceiros para otimizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos e as operações diárias

Visualize dados históricos e em tempo real por meio de painéis unificados para uma tomada de decisão mais inteligente

Gerencie finanças, estoque, CRM e projetos em um só lugar para obter visibilidade total em toda a empresa

Oferece ferramentas baseadas em IA para criação de conteúdo, visualização de dados e reconhecimento aprimorado de documentos

Limitações do Acumatica ERP

Se você não tem conhecimentos de programação, pode ser um pouco difícil usar algumas funcionalidades

O processo de análise de dados e geração de relatórios do sistema ERP é complexo

Preços do Acumatica ERP

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acumatica ERP

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acumatica ERP?

Uma avaliação da G2 afirma:

O Acumatica é muito fácil de usar em comparação com o nosso programa anterior. Adoro o fato de ele estar crescendo com muitas novas tecnologias e se integrando a vários programas, como o Teams. O Acumatica também é uma ótima fonte de acesso quando estamos em um local de trabalho, o que é uma ajuda tremenda! Mal podemos esperar para colocar o programa em pleno funcionamento e usá-lo diariamente com todos os funcionários.

O Acumatica é muito fácil de usar em comparação com o nosso programa anterior. Adoro o fato de ele estar crescendo com muitas novas tecnologias e se integrando a vários programas, como o Teams. O Acumatica também é uma ótima fonte de acesso quando estamos fora do escritório, o que é uma grande ajuda! Mal podemos esperar para colocar o programa em pleno funcionamento e usá-lo diariamente com todos os funcionários.

📖 Leia também: Principais exemplos de sistemas ERP

7. Infor Cloudsuite (ideal para fabricantes que precisam de visibilidade em tempo real da cadeia de suprimentos)

via Infor Cloudsuite

Com funcionalidades específicas para o setor, insights de dados em tempo real e implantação perfeita na nuvem, a Infor se destaca entre as soluções ERP com IA, especialmente para ambientes complexos e de alto risco.

Ele oferece uma plataforma robusta e nativa da nuvem, adaptada às necessidades específicas do seu setor. Você pode usá-lo para otimizar recursos para operações comerciais tranquilas, simplificar a conformidade regulatória e permitir uma tomada de decisão mais inteligente por meio de dados conectados e automação inteligente.

Melhores recursos do Infor Cloudsuite

Reduza a entrada manual de dados com automação e fluxos de trabalho inteligentes para finanças, compras e RH

Ofereça interações mais simples para sua equipe com interfaces intuitivas e painéis personalizados

Realize análises avançadas de dados com acesso a dados em tempo real e históricos, e melhore a eficiência dos negócios e a tomada de decisões

Expanda sem esforço com arquitetura nativa da nuvem e opções de implantação flexíveis

Integre-se perfeitamente com sistemas de terceiros para operações empresariais unificadas

Fortaleça a conformidade e os controles de risco com ferramentas de governança integradas à plataforma

Limitações do Infor Cloudsuite

O custo de módulos avançados pode ser elevado para startups

As resoluções de suporte ao cliente levam tempo

Preços do Infor Cloudsuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Infor Cloudsuite

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Infor Cloudsuite?

Uma avaliação da G2 afirma:

O Infor Process Automation é um recurso excelente que ajuda a gerenciar processos de negócios. Aplicativos de pesquisa fáceis e funcionamento para usuários e desenvolvedores

O Infor Process Automation é um recurso excelente que ajuda a gerenciar processos de negócios. Aplicativos de pesquisa fáceis e funcionamento para usuários e desenvolvedores

👀 Você sabia? Alternar entre tarefas pode custar aos funcionários até 40% de seu tempo produtivo, em grande parte devido ao esforço mental necessário para se reorientar e recuperar o foco após cada mudança. Em ambientes de negócios acelerados, especialmente aqueles que dependem de várias ferramentas ou fluxos de trabalho desconexos, a constante mudança de contexto leva à fragmentação da atenção, à lentidão na tomada de decisões e à redução da eficiência. É por isso que plataformas ERP integradas como o ClickUp estão ganhando força: elas centralizam as operações, reduzem a necessidade de alternar entre aplicativos e permitem que as equipes permaneçam em fluxo por mais tempo.

8. Epicor (ideal para fabricantes, fornecedores e ambientes de engenharia sob encomenda)

via Epicor

91% das empresas observam que manter níveis ideais de estoque tem sido um dos benefícios mais percebidos do software ERP.

O sistema ERP com IA da Epicor foi projetado especificamente para ajudar fabricantes, distribuidores e empresas ETO. Você obtém vários produtos, como Epicor Kinetic e Epicor Eclipse, para otimizar o gerenciamento de estoque e outras operações.

É flexível, fácil de usar e inteligente o suficiente para acompanhar as necessidades de expansão da sua cadeia de suprimentos. Além disso, o software possui uma ferramenta integrada de gestão de relacionamento com o cliente, para que você não precise alternar entre ERP e CRM.

Melhores recursos da Epicor

Gerencie operações financeiras com suporte a várias moedas

Monitore o planejamento da produção e o controle do chão de fábrica

Use os módulos integrados de CRM e RH para simplificar as vendas e o gerenciamento da força de trabalho

Acesse painéis de inteligência empresarial e análise com o kit de ferramentas Prism AI para tomar decisões baseadas em dados

Defina preços competitivos para seus produtos com análises de preços e gerenciamento de preços de contratos

Limitações do Epicor

O custo de manutenção é muito mais alto do que as alternativas

As integrações com aplicativos de terceiros são limitadas

Preços da Epicor

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Epicor

G2: 4/5 estrelas (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Epicor?

Uma avaliação da G2 afirma:

As funções básicas são sólidas e atendem a 90% das tarefas diárias necessárias. Fica atrás de outros sistemas ERP modernos em termos de flexibilidade e opções de integração.

As funções básicas são sólidas e atendem a 90% das tarefas diárias necessárias. Fica atrás de outros sistemas ERP modernos em termos de flexibilidade e opções de integração.

9. Sage Intacct AI (ideal para equipes financeiras)

via Sage Intacct AI

Se sua equipe financeira está gastando mais tempo corrigindo erros do que analisando oportunidades de crescimento dos negócios, é hora de adotar uma solução mais inteligente. O Sage Intacct é um software ERP baseado em nuvem com foco em gestão financeira.

Ele automatiza as principais tarefas financeiras, oferece visibilidade em tempo real do desempenho e ajuda você a expandir sem estresse. Seja para gerenciar consolidações de várias entidades ou criar relatórios prontos para investidores, o Sage Intacct torna as finanças mais rápidas, fáceis e muito mais perspicazes.

Melhores recursos da IA do Sage Intacct

Gerencie operações com várias entidades e moedas com facilidade

Gere relatórios financeiros e painéis em tempo real para uma tomada de decisão mais inteligente.

Integre-se perfeitamente com ferramentas populares como Salesforce, ADP e muito mais.

Use a contabilidade dimensional para acompanhar o desempenho entre departamentos, projetos e locais.

Simplifique a conformidade com trilhas de auditoria integradas e controles de acesso baseados em funções.

Expanda sem esforço com uma arquitetura nativa da nuvem projetada para empresas em crescimento.

Limitações da IA do Sage Intacct

Tem funcionalidade móvel limitada.

Pequenas empresas podem acabar pagando por recursos desnecessários

Preços do Sage Intacct AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sage Intacct AI

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sage Intacct AI?

Uma avaliação da G2 afirma:

É extremamente fácil navegar pelos diferentes módulos. As funções de relatórios são muito boas, e poder criar seus próprios relatórios é muito útil. A facilidade de integração com outros softwares também é um grande ponto positivo para o nosso negócio. [Mas] existem algumas soluções alternativas que tornam os processos mais demorados do que o necessário, como ter que lançar um reembolso de fornecedor ou cliente como um ajuste, em vez de direcioná-lo diretamente para a conta deles. Também acho que, ao analisar as alocações de pagamentos/faturas, não fica muito claro.

É extremamente fácil navegar pelos diferentes módulos. As funções de relatórios são muito boas, e poder criar seus próprios relatórios é muito útil. A facilidade de integração com outros softwares também é um grande ponto positivo para o nosso negócio. [Mas] existem algumas soluções alternativas que tornam os processos mais demorados do que o necessário, como ter que lançar um reembolso de fornecedor ou cliente como um ajuste, em vez de direcioná-lo diretamente para a conta deles. Também acho que, ao analisar as alocações de pagamentos/faturas, não fica muito claro.

10. NetSuite com IA (ideal para usar IA generativa para relatórios)

via NetSuite com IA

À medida que sua empresa cresce, lidar com estoque, finanças e operações em várias ferramentas rapidamente se torna confuso e caro. O ERP com IA da NetSuite é uma plataforma unificada baseada em nuvem que reúne tudo, incluindo finanças, cadeia de suprimentos, CRM e muito mais, em um único sistema que cresce com você.

Com dados em tempo real, fluxos de trabalho automatizados e painéis personalizáveis, o NetSuite ajuda você a otimizar as operações, melhorar a visibilidade e tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

NetSuite com os melhores recursos de IA

Automatize tarefas repetitivas nas áreas financeira, de compras e de operações para economizar tempo e reduzir erros.

Use serviços de IA generativa para criar relatórios, sugerir ações e revelar insights comerciais importantes.

Habilite a automação contínua de processos para fluxos de trabalho como faturamento, aprovações e gerenciamento de pedidos.

Melhore a previsão da demanda com previsões baseadas em IA, com base em dados históricos e em tempo real.

Otimize o gerenciamento da cadeia de suprimentos com visibilidade completa e ferramentas de planejamento inteligentes.

NetSuite com limitações de IA

Você pode enfrentar atrasos ocasionais ou problemas de desempenho com grandes volumes de dados.

NetSuite com preços baseados em IA

Preços personalizados

NetSuite com avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NetSuite com IA?

Uma avaliação da G2 afirma:

É muito personalizável, fácil de conectar a outros softwares que usamos e muito fácil de aprender, pois comecei a usar o Netsuite em janeiro de 2025 e já estou bastante familiarizado com o software. Podemos extrair quaisquer dados que quisermos e em qualquer formato que quisermos, mas é necessário ter conhecimento avançado da solução para criar relatórios personalizados e temos que fazer parte de nossa reconciliação offline, pois não é realmente viável fazê-la facilmente na plataforma (por exemplo: reconciliação de receitas diferidas).

É muito personalizável, fácil de conectar a outros softwares que usamos e muito fácil de aprender, pois comecei a usar o Netsuite em janeiro de 2025 e já estou bastante familiarizado com o software. Podemos extrair quaisquer dados que quisermos e em qualquer formato que quisermos, mas é necessário ter conhecimento avançado da solução para criar relatórios personalizados e temos que fazer parte de nossa reconciliação offline, pois não é realmente viável fazê-la facilmente na plataforma (por exemplo: reconciliação de receitas diferidas).

Execute operações de forma mais inteligente, rápida e conectada com o ClickUp

Todas as ferramentas ERP com IA que listamos vêm com excelentes diferenciais para diferentes casos de uso. Mas se você deseja um software que reúna todos os recursos ERP necessários e muito mais, escolha o ClickUp.

Ele combina colaboração em tempo real, planejamento de recursos com inteligência artificial, automação de processos, recursos, inventário e modelos de rastreamento de pedidos, tudo em um único espaço de trabalho intuitivo.

Transforme documentos em fluxos de trabalho, bate-papos em ações e atualizações em resumos inteligentes. Não é necessário ter conhecimento de programação ou experiência em TI!

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e toda a sua equipe terá a clareza e o controle de que precisa com um sistema ERP baseado em IA, sem complicações.