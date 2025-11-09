Os 10 melhores geradores de hashtags do Instagram para melhorar o alcance e o engajamento

Está com dificuldades para impulsionar a presença da sua marca no Instagram? Sua estratégia de hashtags pode ser a culpada!

O marketing nas redes sociais tem sido uma bênção para os profissionais de marketing. No entanto, obter resultados no Instagram não é tão simples assim. Você pode ficar à frente de todas as tendências e manter seus seguidores interessados por meio de Reels, publicações e stories regulares no Instagram.

Mas se você não usar hashtags populares, o caminho para o sucesso nessa plataforma pode ser bastante difícil.

Portanto, no blog de hoje, reunimos 10 dos melhores geradores de hashtags para o Instagram que você pode usar para gerar hashtags relevantes para sua marca.

Gerador de hashtags do Instagram Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Geração de hashtags com tecnologia de IA e análise de mídias sociais, ClickUp Docs para colaboração, agendamento de calendário, painéis de análise Gerenciamento de projetos de mídia social Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. VEED. IO Sugestões de hashtags baseadas em vídeo, legendas com IA, geração de roteiros, remoção de ruídos de fundo. Geração de hashtags juntamente com a criação de conteúdo de vídeo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês RiteTag Análise de engajamento de hashtags em tempo real, sugestões baseadas em imagens/textos, classificação de eficácia codificada por cores. Análise de hashtags em tempo real e acompanhamento do desempenho $49/ano Ahrefs Pesquisa de hashtags orientada por SEO, geração de IA baseada em imagens/texto, rastreamento de volume de palavras-chave Pesquisa aprofundada de hashtags com insights de SEO Os planos pagos começam a partir de US$ 129/mês. Canva Geração de hashtags dentro do fluxo de trabalho de design, acessível em dispositivos móveis, sugestões de hashtags de marca. Geração fácil de hashtags enquanto cria publicações no Instagram Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês. Hootsuite Sugestões de hashtags multilíngues, integração com análises, automação do primeiro comentário. Gerencie e programe publicações com hashtags otimizadas. Os planos pagos começam a partir de US$ 149/mês. OneUp Sugestões de hashtags baseadas em IA, agendamento do primeiro comentário, suporte para publicações recorrentes. Gerenciamento automatizado de hashtags com agendamento Os planos pagos começam a partir de US$ 18/mês. Hashtagify Descoberta de hashtags populares e de nicho, dados históricos, análise da concorrência, filtros de localização. Encontre hashtags populares e específicas para o seu nicho Não disponível All Hashtag Geração instantânea de hashtags, classificação e análise de hashtags, ferramenta de contagem gratuita. Gere e filtre rapidamente ideias de hashtags Não disponível Fins de exibição Pontuação de relevância estética, detecção de hashtags banidas, sugestões de IA, cópia em massa. Descubra hashtags visualmente relevantes e estéticas Planos pagos a partir de US$ 7/mês

O que você deve procurar em um gerador de hashtags para Instagram?

Quer saber por que as hashtags são tão relevantes para o Instagram? Parte do motivo é que elas ajudam você a alcançar seu público, marcando seu conteúdo com tópicos semelhantes. Portanto, escolha a ferramenta geradora de hashtags certa para aproveitar ao máximo esse benefício. Veja como:

Facilidade de uso: procure aplicativos que ofereçam uma interface intuitiva e fácil de usar, que simplifique o processo, que de outra forma seria tedioso.

Métricas de desempenho: opte por uma ferramenta que forneça insights sobre o desempenho da sua estratégia de hashtags. Você deve ser capaz de analisar sua visibilidade, novos seguidores, melhores hashtags, opte por uma ferramenta que forneça insights sobre o desempenho da sua estratégia de hashtags. Você deve ser capaz de analisar sua visibilidade, novos seguidores, melhores hashtags, auditorias de mídias sociais e muito mais.

Personalização: escolha uma ferramenta que ofereça personalização de acordo com suas necessidades. Se você precisa gerar hashtags relacionadas a um nicho específico, a ferramenta deve permitir que você

Geração em massa: escolha um aplicativo que crie hashtags relevantes em massa. Você ganhará pontos extras se conseguir organizá-las e categorizá-las individualmente para cada uma das suas publicações.

Recursos de integração: opte por um aplicativo que se integre perfeitamente a outros aplicativos e dispositivos para opte por um aplicativo que se integre perfeitamente a outros aplicativos e dispositivos para marketing no Instagram , como plataformas de agendamento, ferramentas de análise, ferramentas de design, etc. Eles ajudam você a usar seu tempo valioso com mais eficiência.

Os melhores geradores de hashtags do Instagram

Gere hashtags que funcionam. Confira estes geradores de hashtags do Instagram que vão turbinar sua presença nas redes sociais!

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos em mídias sociais)

Hashtags e palavras-chave são ótimos. Que tal uma ferramenta que pode impulsionar seu processo de gerenciamento de projetos de mídia social? Essa ferramenta é o ClickUp!

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo e possui todos os recursos e funcionalidades de que você precisa para otimizar a criação de conteúdo e os fluxos de trabalho de programação da sua marca.

Embora a maioria das ferramentas da lista seja capaz apenas de gerar hashtags, o ClickUp vai um passo além.

Gerando hashtags populares para o Instagram com o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain — a inteligência artificial nativa da plataforma — você pode facilmente criar as melhores e mais populares hashtags para todas as suas publicações sem analisar suas classificações e desempenho. Ele também permite que você escolha e use os melhores modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, para diferentes tarefas, incluindo a geração de hashtags, tudo em um só lugar.

O ClickUp Docs permite que você cole as hashtags selecionadas em um documento, organize-as em categorias e use-as sempre que necessário.

Agora, você e sua equipe podem colaborar facilmente em um documento compartilhado para fazer publicações sempre que necessário, simplificando o processo de publicação de conteúdo, que antes era complicado.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras são a falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento e preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse integrada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seus chats, tarefas, documentos e conhecimentos em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Mas e se você precisar de uma assistência mais holística? Conheça o ClickUp Content Workflows! Esse sistema de fluxo de trabalho estruturado simplifica a criação de conteúdo, desde a concepção até a publicação.

Imagine que você está gerenciando uma campanha de mídia social multiplataforma para o lançamento de um produto.

Colabore com sua equipe no ClickUp Docs para criar ideias interessantes para suas publicações

Comece fazendo um brainstorming de ideias no ClickUp Docs e atribuindo tarefas de conteúdo usando os status personalizados do ClickUp, como “Ideação”, “Rascunho” e “Revisão”. Os redatores criam publicações diretamente na plataforma, enquanto os designers enviam recursos visuais para aprovação.

O ClickUp Tasks rastreia essas atividades e notifica os membros certos da equipe quando é a vez deles de revisar.

Execute seus planos de conteúdo sem falhas — programe suas publicações no Calendário ClickUp

Depois de aprovadas, as publicações são agendadas usando o ClickUp Calendar, garantindo uma combinação equilibrada de conteúdo em todas as plataformas. Você pode usar campos personalizados para categorizar cada publicação por formato (carrossel, reel, tweet) e prioridade.

Ao longo da campanha, os painéis do ClickUp acompanham o engajamento e o desempenho, ajudando você a refinar sua estratégia em tempo real. Fácil, não é mesmo?

Além disso, o ClickUp oferece vários modelos especializados para gerenciamento de mídias sociais. Um dos melhores é o modelo de programação de postagens em mídias sociais do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Divida sua programação de postagem de conteúdo em tarefas gerenciáveis com o modelo de programação de postagem em mídias sociais do ClickUp.

Este modelo ajuda você a organizar sua programação de postagem de conteúdo para gerenciar várias plataformas com eficiência. Você também pode:

Otimize o conteúdo para cada plataforma e acompanhe o desempenho delas.

Otimize o planejamento de conteúdo, impulsione a colaboração da equipe e aumente a visibilidade.

Melhore a consistência do conteúdo e a execução geral da estratégia.

💡 Dica profissional: melhore a forma como você aborda seus projetos de mídia social com o modelo avançado de mídia social do ClickUp. Versátil e fácil de usar, ele permite que você: Planeje e programe publicações em várias plataformas.

Atribua funções e prazos para otimizar a criação de conteúdo.

Acompanhe o desempenho das publicações com visualizações analíticas integradas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a ferramenta confusa inicialmente devido à sua ampla gama de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

É uma ferramenta multifuncional com a qual trabalhamos diariamente. Podemos criar uma visão geral fácil do projeto e uma lista importada detalhada em nível individual para que possamos planejar nossa equipe de serviço de campo e vincular tudo a painéis e uma visão geral financeira. Eu recomendaria o ClickUp para todos os tipos de equipes ou mesmo para planejamento individual.

É uma ferramenta completa com a qual trabalhamos diariamente. Podemos criar uma visão geral fácil do projeto e uma lista importada detalhada em nível individual para que possamos planejar nossa equipe de serviço de campo e vincular tudo a painéis e uma visão geral financeira. Eu recomendaria o ClickUp para todos os tipos de equipes ou mesmo para planejamento individual.

Encontrar as melhores hashtags para conteúdo de vídeo é uma luta sem fim, a menos que você conheça o VEED. IO. Essa ferramenta gratuita, ideal para o Instagram Reels, permite que você encontre hashtags e palavras-chave em alta.

Você pode gerar até 20 hashtags e tags para o Instagram e outras plataformas de mídia social.

Se você gastar alguns reais, poderá gerar roteiros e legendas, traduzir vídeos e remover ruídos de fundo aleatórios. No geral, o VEED.IO se qualifica como uma ferramenta abrangente que facilita a criação de conteúdo para influenciadores.

Melhores recursos do VEED.IO

Gere hashtags em segundos com base na análise do conteúdo do vídeo.

Receba sugestões de hashtags com tecnologia de IA para melhorar o engajamento das suas publicações.

Use o editor de vídeo integrado para criar publicações sem complicações para campanhas nas redes sociais.

Utilize a personalização abrangente de hashtags para garantir a consistência da marca.

Limitações do VEED.IO

Falta uma análise aprofundada do desempenho das hashtags

Foca principalmente em conteúdo baseado em vídeo, limitando a versatilidade.

Preços do VEED.IO

Gratuito

Lite: US$ 24/mês por editor

Pro: US$ 55/mês por editor

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do VEED.IO

G2: 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o VEED.IO? VEED.IO

Um usuário do G2 diz:

O Veed torna a edição de vídeo de nível profissional ridiculamente simples, especialmente para criadores e treinadores que não querem lidar com softwares complicados. Posso redimensionar para qualquer plataforma em segundos, inserir banners com a marca, adicionar b-roll e sincronizar legendas perfeitamente, tudo a partir do meu navegador. Parece ter sido feito para profissionais de marketing que querem velocidade sem sacrificar a qualidade.

O Veed torna a edição de vídeo de nível profissional ridiculamente simples, especialmente para criadores e treinadores que não querem lidar com softwares complicados. Posso redimensionar para qualquer plataforma em segundos, inserir banners com a marca, adicionar b-roll e sincronizar legendas perfeitamente, tudo a partir do meu navegador. Parece ter sido feito para profissionais de marketing que querem velocidade sem sacrificar a qualidade.

3. RiteTag (ideal para análise de hashtags em tempo real e acompanhamento de desempenho)

via RiteTag

O RiteTag é mais conhecido por sugerir hashtags com base no conteúdo da imagem. Ele processa sua imagem, analisa as métricas de engajamento do público em tempo real e sugere as melhores hashtags para a foto.

Além disso, você pode usá-lo para pesquisar manualmente hashtags relacionadas a um tópico específico — viagens, comida, fitness ou qualquer outro assunto.

A ferramenta é fácil de usar e navegar. Seu recurso de codificação por cores classifica as hashtags com base na eficácia. Você pode selecionar hashtags e colá-las na área de transferência para uso imediato.

Melhores recursos do RiteTag

Obtenha análises de engajamento com hashtags em tempo real para melhorar sua estratégia de mídia social ao longo do tempo.

Integre a plataforma com outras ferramentas de IA para redes sociais , como Buffer e Hootsuite.

Receba comparações instantâneas de hashtags para uma melhor seleção.

Use sugestões de hashtags para imagens e publicações de texto nas redes sociais.

Limitações do RiteTag

Falta um acompanhamento aprofundado das tendências além das informações em tempo real.

Oferece uma interface de usuário um pouco desatualizada em comparação com ferramentas mais recentes.

Preços do RiteTag

Sugestão de hashtag: $49/ano

Avaliações e comentários do RiteTag

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Ahrefs (ideal para pesquisas aprofundadas de hashtags com insights orientados para SEO)

via Ahrefs

O Ahrefs é conhecido por sua ferramenta de pesquisa de palavras-chave. Mas você sabia que ele também oferece um gerador de hashtags com IA gratuito? Com ele, você pode pesquisar e obter as hashtags mais populares para o seu conteúdo com apenas alguns cliques.

Você pode enviar uma imagem ou descrevê-la em poucas palavras, e o Ahrefs produzirá 10 hashtags relevantes e otimizadas para SEO. A melhor parte? Apesar de ser tão poderosa, essa ferramenta gratuita não envolve nenhuma curva de aprendizado — nem mesmo a menor.

Melhores recursos do Ahrefs

Acesse poderosas ferramentas de pesquisa de palavras-chave e hashtags para sua estratégia de mídia social.

Obtenha análises de hashtags baseadas em dados usando insights poderosos de SEO.

Acompanhe as hashtags em alta nas publicações dos concorrentes com métricas de volume de pesquisa.

Integre com outras ferramentas de SEO da Ahrefs para estratégia de conteúdo de mídia social.

Limitações do Ahrefs

Foca mais em SEO, tornando-o menos intuitivo para usuários casuais.

Não possui recursos de postagem direta ou agendamento no Instagram.

Preços do Ahrefs

Lite: US$ 129/mês

Padrão: US$ 249/mês

Avançado: US$ 449/mês

Empresa: US$ 1.499/mês

Avaliações e comentários da Ahrefs

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ahrefs?

Um usuário do G2 diz:

Minha experiência geral é ótima. O Ahrefs oferece todos os dados essenciais necessários para a análise de SEO. Ele fornece um estudo detalhado sobre análise de backlinks, análise de concorrentes, auditorias de sites e rastreador de classificação. Para fazer pesquisas sobre concorrentes, é uma das melhores ferramentas.

Minha experiência geral é ótima. O Ahrefs oferece todos os dados essenciais necessários para a análise de SEO. Ele fornece um estudo detalhado sobre análise de backlinks, análise de concorrentes, auditorias de sites e rastreador de classificação. Para fazer pesquisas sobre concorrentes, é uma das melhores ferramentas.

🧠 Curiosidade: os usuários podem seguir hashtags da mesma forma que seguem contas, o que lhes permite ver publicações relevantes em seu feed, mesmo que não sigam o autor da publicação. 🤫

5. Canva (ideal para gerar hashtags facilmente enquanto cria publicações no Instagram)

via Canva

Se você só usou o Canva para criar designs, ficará surpreso com o quão bem ele funciona como gerador de hashtags. Intuitivo, fácil de usar e gratuito, o Canva usa IA avançada para pesquisar as principais hashtags para o seu tema.

Tudo o que você precisa fazer é descrever seu conteúdo, e ele irá gerar as melhores hashtags para ele, categorizadas de forma organizada em seções como geral, específica por localização, etc.

Isso o torna ideal para conteúdos específicos, como Instagram Reels e vídeos do YouTube. Além disso, a ferramenta está disponível para dispositivos móveis Android e iOS.

Melhores recursos do Canva

Gere hashtags diretamente no fluxo de trabalho de design em segundos.

Receba sugestões de hashtags relevantes com base no conteúdo da imagem e do texto.

Receba sugestões de design com tecnologia de IA junto com hashtags.

Produza recomendações de hashtags poderosas para sua marca, garantindo consistência.

Limitações do Canva

Não possui análises e rastreamento avançados de hashtags.

Oferece menos opções de filtragem de hashtags do que ferramentas dedicadas.

Preços do Canva

Gratuito para sempre

Pro: US$ 14,99/mês

Equipes: US$ 29,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

via Hootsuite

Outra ferramenta gratuita, o localizador de hashtags do Hootsuite, é uma solução completa que permite otimizar e programar publicações.

Assim como a maioria das outras ferramentas de hashtags, você só precisa descrever sua postagem em palavras e adicionar palavras-chave relevantes. A ferramenta irá sugerir as principais tags para ela.

E mais? O gerador de hashtags do Hootsuite é versátil. Além do inglês, ele gera hashtags em francês, espanhol, alemão e italiano. Depois de pronto, você pode colar as palavras-chave e usá-las para postar.

Melhores recursos do Hootsuite

Acompanhe o desempenho das hashtags nas análises das redes sociais.

Integre a ferramenta com várias plataformas sociais além do Instagram.

Automatize a colocação de hashtags no primeiro comentário para obter um melhor engajamento.

Limitações do Hootsuite

Requer um plano pago para análise e automação de hashtags.

Oferece descoberta limitada de hashtags em comparação com ferramentas independentes.

Preços do Hootsuite

Profissional: US$ 149/mês

Equipe: US$ 399/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2: 4,2/5 (mais de 5.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Um usuário do G2 diz:

Adoro como o Hootsuite simplifica o agendamento e a geração de relatórios nas redes sociais. A plataforma facilita o gerenciamento de várias contas, o agendamento de publicações com antecedência e a obtenção de análises para acompanhamento do desempenho. A interface é intuitiva e a integração com outras ferramentas, como o Zapier, simplifica a automação. Além disso, a capacidade de colaborar com membros da equipe é uma grande vantagem!

Adoro como o Hootsuite simplifica o agendamento e os relatórios das redes sociais. A plataforma facilita o gerenciamento de várias contas, o agendamento de publicações com antecedência e a obtenção de análises para acompanhamento do desempenho. A interface é fácil de usar e a integração com outras ferramentas, como o Zapier, simplifica a automação. Além disso, a capacidade de colaborar com membros da equipe é uma grande vantagem!

7. OneUp (ideal para gerenciamento automatizado de hashtags com agendamento de mídias sociais)

via OneUp

O OneUp gera hashtags adequadas para quase todas as plataformas de mídia social — do Instagram ao X e até mesmo ao TikTok. É gratuito e fácil de usar, sugerindo até 10 tags populares que você pode copiar e usar.

Ele também permite que você programe postagens e oferece visibilidade do engajamento das hashtags, permitindo que você otimize sua estratégia para um melhor desempenho da campanha.

Principais recursos do OneUp

Use sugestões de hashtags baseadas em IA para otimizar o alcance nas suas redes sociais.

Programe hashtags para o primeiro comentário para obter uma legenda mais clara.

Suporta postagem recorrente de hashtags para campanhas contínuas.

Limitações do OneUp

Não possui rastreamento de tendências de hashtags em tempo real

Foca mais na programação do que na pesquisa aprofundada de hashtags.

Preços do OneUp

Inicial: US$ 18/mês

Intermediário: US$ 60/mês

Crescimento: US$ 120/mês

Negócios: US$ 300/mês

Avaliações e comentários do OneUp

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OneUp?

Um usuário do G2 diz:

Adoro poder programar publicações no Twitter e no Instagram sem ter que me preocupar com o momento certo ou com a publicação no dia. Isso também me dá espaço para visualizar e otimizar a aparência da publicação como eu achar melhor.

Adoro poder programar publicações no Twitter e no Instagram sem ter que me preocupar com o momento certo ou com a publicação no dia. Isso também me dá espaço para visualizar e otimizar a aparência da publicação como eu achar melhor.

🔍 Você sabia? Não sabe quantas hashtags usar para impulsionar suas publicações nas redes sociais? Os especialistas sugerem que uma combinação de 3 a 5 hashtags é o ideal, especialmente para o Instagram! 😎

via Hashtagify

Encontrar hashtags populares para um nicho que não está em alta na página Explorar do Instagram não é fácil, a menos que você seja um especialista. Mas com o Hashtagify, você pode fazer isso facilmente. Essa ferramenta sugere hashtags com base em dados em tempo real.

Você também pode verificar suas pontuações de popularidade e tendências de uso para garantir que cada tag seja única, relevante e viral. A ferramenta também possui organização e recursos eficazes. Ela permite que você encontre as principais categorias de hashtags, crie grupos de hashtags e muito mais.

Principais recursos do Hashtagify

Use análises detalhadas de hashtags e acompanhamento de tendências.

Analise o uso de hashtags dos concorrentes para obter insights estratégicos.

Obtenha o apoio da descoberta de hashtags baseadas em localização para alcançar o público-alvo.

Veja dados históricos sobre o desempenho das hashtags ao longo do tempo.

Limitações do Hashtagify

Foca principalmente no Twitter e no Instagram, limitando outras plataformas.

Possui uma interface de usuário um pouco desatualizada.

Preços do Hashtagify

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hashtagify

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? #Love é a hashtag mais usada no Instagram, com uma média de mais de 1,835 bilhão de pesquisas. ❤️

9. All Hashtag (ideal para gerar e filtrar rapidamente ideias de hashtags)

via All Hashtag

O próximo na lista dos melhores geradores de hashtags é o All Hashtag. O diferencial dessa ferramenta é que ela não apenas gera hashtags, mas também permite que você as crie do zero.

Além disso, você pode acessar análises avançadas e verificar as classificações das hashtags de sucesso com base em sua popularidade.

Com o All Hashtag, você pode gerenciar de forma abrangente seus projetos de conteúdo e sua visibilidade. Como ele também oferece um contador de hashtags gratuito, você pode garantir que adiciona o número certo de tags por postagem para evitar qualquer chance de spam.

Todos os melhores recursos do Hashtag

Gere listas de hashtags instantaneamente com uma pesquisa simples e economize tempo.

Escolha entre três tipos de hashtags: top, aleatórias e ao vivo, de acordo com suas necessidades.

Integre a plataforma em várias redes sociais.

Tenha acesso gratuito à geração básica de hashtags.

Todas as limitações das hashtags

Fornece apenas análises básicas, sem insights aprofundados.

Oferece menos opções de personalização para filtrar hashtags.

Todos os preços das hashtags

Preços personalizados

Todas as avaliações e comentários sobre hashtags

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

via Fins de exibição

Por fim, vamos falar sobre o Display Purposes. Este gerador de hashtags do Instagram funciona bem para quem procura uma ferramenta profissional, mas intuitiva. Um dos seus melhores diferenciais é que ele permite encontrar hashtags banidas para sinalizá-las e removê-las imediatamente da sua lista.

Além disso, o Assistente de IA da ferramenta é um elemento útil que fornece sugestões personalizadas para selecionar as melhores hashtags para sua postagem.

Exibir os melhores recursos

Descubra hashtags esteticamente relevantes para publicações no Instagram.

Avalie a relevância para priorizar as hashtags com melhor desempenho e obter os melhores resultados.

Copie e gere conjuntos de hashtags em massa quando estiver com pouco tempo.

Limitações de exibição

Foca principalmente na relevância estética, em vez de métricas de engajamento.

Oferece personalização limitada para hashtags específicas de nichos

Preços para fins de exibição

Inicial: US$ 7/mês

Crescimento: US$ 9/mês

Pro: US$ 12/mês

Empresa: US$ 30/mês

Exibir classificações e avaliações

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Ferramentas adicionais Inflact: use tópicos, imagens e URLs para criar hashtags criativas e populares. use tópicos, imagens e URLs para criar hashtags criativas e populares.

TagBlender : gere hashtags criativas em segundos usando apenas categorias simples. : gere hashtags criativas em segundos usando apenas categorias simples.

SISTRIX: Insira uma hashtag para criar várias hashtags relacionadas e economizar tempo em pesquisas. Insira uma hashtag para criar várias hashtags relacionadas e economizar tempo em pesquisas.

Obtenha o melhor gerador de hashtags com IA!

No mundo acelerado do marketing do Instagram, usar a melhor estratégia de hashtags pode fazer toda a diferença. Quando você encontra hashtags que se alinham ao seu conteúdo, você se conecta com o público certo, aumenta o engajamento e melhora suas chances de ser descoberto.

Gerenciar hashtags de forma eficaz requer planejamento, organização e insights baseados em dados. Seja para acompanhar o desempenho das hashtags, programar publicações ou otimizar sua estratégia, é fundamental ter o sistema certo.

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para otimizar seu marketing no Instagram, desde pesquisa de hashtags até programação de conteúdo, tudo em um só lugar. Então, experimente o ClickUp hoje mesmo e leve sua estratégia para o próximo nível. Inscreva-se aqui para um teste gratuito!