Como implementar estratégias de marketing eficazes para o sucesso do comércio eletrônico

As pessoas não compram mais online — elas vivem lá. E as marcas de comércio eletrônico que entendem isso são as vencedoras.

Veja o caso da Jacquemus. Em vez de lançar sua loja em Monte Carlo com uma promoção básica, eles criaram um clube de praia surreal e fantástico, com narração impassível, visuais em tons pastéis e uma referência ao próprio luxo.

Sem influenciadores. Sem vendas agressivas. Apenas um mundo falso bizarramente perfeito que deixou todo mundo comentando.

Esse tipo de restrição criativa, combinada com uma subversão inteligente, não vendeu apenas moda, mas também sentimentos. Isso resultou em um sucesso viral que permaneceu nas telas muito tempo depois do fim da campanha.

Se a sua marca de comércio eletrônico ainda está jogando pelo seguro, este guia apresenta as estratégias de marketing que estão realmente fazendo a diferença no momento.

Modelo em destaque Para marcas prontas para ir além do pensamento de campanha para campanha, o Modelo de Plano de Marketing Estratégico da ClickUp ajuda a ampliar a visão e focar em objetivos de longo prazo. Ele foi criado para alinhar objetivos gerais com a execução tática e é perfeito para equipes que planejam sprints trimestrais ou roteiros anuais.
Por que você vai adorar este modelo Defina objetivos trimestrais e resultados-chave com a visualização OKRs para uma execução focada

Use marcos para dividir grandes estratégias em fases claras e rastreáveis

Acompanhe o orçamento, os prazos e a carga de trabalho da equipe usando campos personalizados integrados e ferramentas de gerenciamento de recursos

O que são estratégias de marketing para comércio eletrônico?

As estratégias de marketing para comércio eletrônico compõem o manual que as marcas utilizam para atrair clientes para suas lojas online, convencê-los a comprar e mantê-los fiéis.

Essas táticas, que vão desde SEO e marketing por e-mail até canais de mídia social e parcerias com influenciadores, foram criadas para direcionar tráfego, aumentar as vendas online e criar clientes fiéis.

O que torna o marketing de comércio eletrônico único?

A estratégia de marketing para comércio eletrônico não segue o roteiro habitual do marketing. Você não precisa nutrir leads durante meses ou agendar demonstrações. Você precisa agir rapidamente. Veja o que a diferencia:

O ciclo de vendas online é extremamente curto: não há um longo processo de conquista. As pessoas descobrem um produto e compram-no minutos depois, ou não compram. A sua estratégia deve ser vender instantaneamente

Cada produto precisa de sua própria campanha: cada SKU pode precisar de sua própria mensagem, palavras-chave, página de destino e criatividade

Você está sempre equilibrando a demanda e o estoque: Não adianta gerar tráfego se seus produtos mais vendidos estão em falta. As campanhas precisam estar sincronizadas com a logística, algo que a maioria dos profissionais de marketing nunca pensa

A criatividade é limitada pelos dados de desempenho: No comércio eletrônico, a melhor ideia perde se não converter. A marca fica em segundo plano em relação às CTRs, ROAS e recuperação de carrinhos abandonados

Sua fidelidade pode desaparecer com uma única entrega ruim: A retenção de clientes se expande para abranger operações, velocidade, embalagem e a experiência da última milha, aspectos que a maioria dos profissionais de marketing nunca aborda

➡️ Leia mais: Ferramentas de marketing para pequenas empresas

O desafio do crescimento do comércio eletrônico

Expandir um negócio de comércio eletrônico parece ótimo até você tentar. O crescimento não apenas expõe pontos fracos, mas também cria outros totalmente novos. Aqui estão três desafios reais que a maioria das marcas não prevê:

Estagnação do marketing de desempenho

O que funcionava com US$ 10 mil por mês em gastos com publicidade muitas vezes não funciona com US$ 100 mil. O público fica saturado, os CPAs sobem e suas campanhas, que antes eram lucrativas, param de crescer. O crescimento obriga você a reconstruir o mesmo funil repetidamente, em vez de apenas investir mais dinheiro nele.

O atraso operacional retarda o marketing

Um crescimento mais rápido significa mais SKUs, mais devoluções e mais caos no back-end. De repente, sua equipe de marketing passa metade do tempo esperando por atualizações de estoque ou corrigindo feeds de produtos com falhas. Os gargalos operacionais acabam com o impulso muito antes que o cliente veja um anúncio.

A aquisição de clientes fica mais cara do que o que os programas de fidelidade geram

As marcas presumem que as compras repetidas compensarão o alto CAC, mas a maioria não calcula quanto tempo leva para obter esse retorno. Se seus clientes atuais só compram novamente após 6 meses, seu fluxo de caixa pode entrar em colapso antes mesmo que a retenção comece a surtir efeito. O crescimento precisa de um timing melhor, não apenas de ofertas melhores.

🔍 Você sabia? Em média, os sites de comércio eletrônico registram 70,19% de abandono de carrinho. Não é um erro de digitação. A maioria das pessoas sai antes de comprar — e-mails de lembrete e políticas de devolução ajudam a recuperar essas vendas.

15 estratégias comprovadas de marketing para comércio eletrônico (com dicas de execução)

O sucesso no marketing de comércio eletrônico resume-se a manter a atenção dos clientes por tempo suficiente para concretizar a venda. Aqui estão 15 táticas de marketing para comércio eletrônico e algumas dicas de marketing para comércio eletrônico criadas para fazer as duas coisas:

1. Torne os influenciadores parte da história, não apenas da venda

As publicações tradicionais de influenciadores já não são suficientes; o público ignora as fotos de produtos com acabamento perfeito.

O que funciona agora é conteúdo casual, informal e coloquial, que imita decisões reais e dilemas do dia a dia.

Por exemplo, em vez de dizer “Adoro esses jeans”, você pode pedir a uma influenciadora para criar um vídeo: “Me ajude a escolher qual dessas cinco peças devo devolver.” Ela experimenta cada peça, faz comentários reais (mas positivos) e, no final, “acidentalmente” decide ficar com todas. Essa tática de marketing de influência é uma propaganda sutil envolvida em um comportamento com o qual as pessoas se identificam.

A marca de roupas Zara acertou em cheio nesse formato, transformando dilemas de experimentar roupas em mini-histórias virais que impulsionam o engajamento e as conversões.

💡 Dica profissional: Ao escolher influenciadores, não se limite a perseguir um grande número de visualizações, analise o público-alvo deles. Observe a qualidade dos comentários, não apenas a quantidade. Os seguidores estão realmente envolvidos, fazendo perguntas, marcando amigos ou apenas colocando emojis? Pense e depois escolha seus influenciadores.

2. Mude o roteiro dos lançamentos de produtos

Em vez de promover produtos com a tradicional contagem regressiva, comece com campanhas do tipo “O que você quer que lancemos a seguir?”.

As marcas podem coletar feedback por meio de enquetes nas redes sociais, classificar opções em stories e criar FOMO (medo de ficar de fora) mostrando os “perdedores”. Assim, os clientes e compradores em potencial sentem-se donos do produto final e aparecem prontos para converter.

A participação substitui a persuasão. Essa tática de marketing nas redes sociais funciona mais do que você imagina.

3. Use lançamentos limitados para criar urgência e esgotar rapidamente os estoques

Em um episódio do Shark Tank ( temporada 14, episódio 18 ), Sophie Nistico apresentou sua marca See The Way I See, uma grife de roupas criada com o objetivo de promover a saúde mental. Ela revelou que suas coleções são vendidas apenas em quantidades limitadas, sem anúncios pagos, apenas com o apoio da comunidade, storytelling e escassez.

Ela compartilhou uma estatística impressionante: um de seus lançamentos rendeu US$ 260 mil em apenas 24 horas.

A marca não persegue algoritmos ou códigos de desconto. Ela se baseia na demanda real, na expectativa criada e na urgência de “se você perder, perdeu”. Esse modelo não apenas cria hype, mas também faz com que cada venda pareça pessoal.

4. Use o e-mail para influenciar o comportamento, não apenas para promoções

Seu fluxo de boas-vindas será desperdiçado se for apenas um código de desconto de 10% e uma nota de agradecimento.

Marcas inteligentes usam os cinco primeiros e-mails para moldar o comportamento de navegação: um e-mail para as principais categorias, outro para conteúdo gerado pelo usuário e um terceiro apresentando avaliações filtradas por tipo de comprador. Não se trata tanto de divulgar ofertas, mas sim de orientar a descoberta com intenção.

➡️ Leia mais: Estratégias de marketing de crescimento para expandir seus negócios

📮 Insight da ClickUp: Embora 78% dos participantes da nossa pesquisa sejam adeptos de definir metas, apenas 34% reservam um tempo para refletir quando essas metas não são alcançadas. 🤔 É aí que muitas vezes o crescimento se perde. Com o ClickUp Docs e o ClickUp Brain, um assistente de IA integrado, a reflexão passa a fazer parte do processo, não é algo secundário. Gere automaticamente revisões semanais, acompanhe conquistas e lições aprendidas e tome decisões mais inteligentes e rápidas para avançar. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade, pois é fácil criar um ciclo de feedback quando se tem um assistente de IA para debater ideias.

5. Crie páginas de destino “compre por estilo”, não apenas categorias

A maioria dos filtros de comércio eletrônico é mecânica, por tamanho, cor ou preço.

Mas os clientes pagantes não pensam como planilhas. Eles compram por vibração, como “Para sua próxima viagem de fim de semana”, “Humor: aconchegante e oversized”, “Presentes abaixo de US$ 50 para pessoas de quem você gosta”.

Veja esta página de destino da Anice Jewellery:

via Anice Jewellery

Páginas como essas imitam a forma como as pessoas navegam nas lojas físicas. Marcas como Glossier e Madewell fazem isso muito bem, mudando o contexto de “O que é isso?” para “Quando eu usaria isso?”. É isso que faz as pessoas clicarem e continuarem navegando.

6. Transforme políticas de devolução em gatilhos de conversão

A maioria dos clientes não lê sua política de devolução, a menos que esteja em dúvida. Transforme essa hesitação em uma vantagem: “Experimente três tamanhos, fique com um e devolva o outro sem custo”. Devoluções sem complicações reduzem a ansiedade na hora de finalizar a compra, especialmente para produtos mais caros ou que exigem ajuste.

7. Crie um ciclo de indicações que não pareça uma venda agressiva

A maioria dos widgets do tipo “Indique um amigo” é ignorada porque parecem uma marca pedindo um favor.

Mude a perspectiva. Recompense ambos os lados, mas posicione o compartilhamento como uma vantagem. Por exemplo, veja como a Amerisleep tem uma página dedicada a indicações:

via Amerisleep

Você também pode combiná-las com ofertas exclusivas por tempo limitado ou lançamentos antecipados. Quando as indicações parecem um privilégio em vez de uma tarefa, as pessoas promovem você sem precisar pedir duas vezes.

8. Gamifique o engajamento sem fazer com que pareça um jogo

A maioria das marcas usa a gamificação para conquistar clientes. As mais inteligentes usam a gamificação para mantê-los.

A Rover faz isso muito bem com um programa de recompensas em camadas que concede créditos por escrever avaliações, inscrever-se para receber e-mails e indicar amigos.

via Rover

O que torna isso eficaz é a combinação; não se trata apenas de pontos por compra, mas de pequenos gatilhos diversificados que reengajam os usuários em todos os pontos de contato. E os créditos significam reservas futuras, o que naturalmente leva à repetição do comportamento. É a criação de hábitos disfarçada de diversão.

💡 Dica bônus: Use a gamificação para direcionar a atenção para onde ela é mais importante: categorias pouco exploradas, novidades ou linhas de produtos com baixa taxa de cliques. Dê aos usuários um motivo para permanecerem no site por mais de 60 segundos.

9. Use solicitações de avaliações como estratégia de marketing de conteúdo

Pedir avaliações não se resume a coletar estrelas. As marcas mais inovadoras pedem o tipo certo de avaliação.

Em vez de “Como foi o seu pedido?”, pergunte coisas como: “Como ficou em comparação com o que você esperava?” ou “Com o que você combinaria isso?”

Essas sugestões estruturadas geram conteúdo que pode ser reutilizado em PDPs, e-mails e anúncios. Por exemplo, veja este e-mail enviado por uma marca chamada Sun of a Beach:

via Getsitecontrol

10. Transforme a embalagem em um canal de marketing pós-venda

A maioria das marcas para de fazer marketing assim que a caixa é enviada. As mais inteligentes tratam a embalagem como o próximo espaço publicitário. Uma boa experiência ao abrir a embalagem é uma isca social: os usuários querem postar e os seguidores querem comprar.

Veja o exemplo da Theatre. xyz, uma marca indiana de calçados que acertou em cheio:

via Instagram

A embalagem com tema shakespeariano não entrega apenas o produto, mas também um momento. E esses momentos se transformam em alcance gratuito via Instagram, vídeos de unboxing e comentários como “Link, por favor” de compradores que já foram conquistados pela vibe.

Além disso, essa embalagem ajuda a aproveitar muito o conteúdo gerado pelos usuários por meio de várias publicações nas redes sociais.

💡 Dica profissional: Inclua códigos QR para conteúdo exclusivo. Ofereça uma recompensa pelo compartilhamento. Ou imprima uma mensagem pessoal que faça o comprador se sentir parte de algo mais do que apenas uma transação.

11. Ofertas direcionadas geograficamente sem parecer assustadoras

Ninguém quer receber um e-mail que diga: “Olá, vimos que você está em Milwaukee”. Mas a segmentação geográfica é poderosa quando usada com sutileza.

Marcas que realizam promoções baseadas no clima (por exemplo, promovendo roupas impermeáveis em regiões atingidas por tempestades) ou campanhas regionais (“De volta ao estoque na sua região”) obtêm melhores taxas de abertura e conversão do que campanhas genéricas. Elas parecem oportunas, não intrusivas.

➡️ Leia mais: As melhores opções de software para comércio eletrônico

12. Seja inteligente com os anúncios do Google Shopping

Os anúncios do Google Shopping mostram seus produtos exatamente onde as decisões de compra são tomadas: na primeira página dos resultados de pesquisa. Eles são visuais, diretos e têm alta taxa de conversão, pois os compradores podem ver seu produto, preço e classificação antes mesmo de clicar.

O que as torna ainda mais poderosas? O contexto!

Por exemplo, se alguém digita “saia multicolorida” no Google, não quer uma página inicial, mas opções rápidas. Veja este resultado do Google, onde marcas como Shein, ASOS e Temu aparecem antes de qualquer listagem orgânica, dominando o momento da intenção.

via Google

🤓 Dica útil: Antes de lançar sua próxima campanha de produtos, analise 2 ou 3 dos principais concorrentes usando uma ferramenta de pesquisa da concorrência. Pegue o que está funcionando para eles, aprimore e otimize sua página de destino para superar seus concorrentes.

13. Otimize as páginas de produtos para SEO de cauda longa

O SEO pode contribuir significativamente para suas metas de marketing, pois ajuda a atrair tráfego orgânico qualificado com intenção real de compra. Palavras-chave de cauda longa, como “saia midi de cetim multicolorida abaixo de 3000” ou “saia maxi em camadas de algodão para o verão”, correspondem ao que os usuários pesquisam quando estão prontos para comprar.

Certifique-se de:

Concentre-se em otimizar as páginas individuais dos produtos com este tipo de frases

Certifique-se de que sua pesquisa de palavras-chave leve em consideração o contexto para gerar vendas

Adicione palavras-chave naturalmente em títulos, meta descrições, texto alternativo e descrições de produtos

Por exemplo, a Luna Sandals escreve descrições exclusivas com mais de 500 palavras para cada produto, usando uma linguagem que reflete a forma como os seus clientes pesquisam e compram, aumentando assim a relevância e as classificações.

via Luna Sandals

14. Use listas de espera de produtos como verificações de interesse antes do lançamento

As listas de espera são sinais de marketing. Elas criam desejo, geram prova social e ajudam a prever o estoque antes de investir na produção.

A Hermès aperfeiçoou isso com a bolsa Birkin. Você não compra apenas uma, você entra em uma lista de desejos, constrói um relacionamento com a marca e espera sua vez.

Eles nunca aumentaram a oferta para atender à demanda. Em vez disso, tornaram a espera parte da história. A marca enfatizou o artesanato (leva 40 horas para fazer uma bolsa), transformando cada item da lista de desejos em uma sutil campanha de construção da marca.

Essa estratégia de escassez impulsionou tanto a relevância cultural quanto o valor de revenda por décadas. Tanto que as pessoas literalmente esperam horas no dia do lançamento de uma nova coleção:

via Sixthtone

Essa abordagem funciona para marcas de comércio eletrônico, mesmo sem um posicionamento de luxo. Você pode usar listas de espera para avaliar o interesse, reduzir o risco de excesso de estoque e criar buzz antes do lançamento. Quando os clientes optam por participar, eles já estão convencidos.

💡Dica profissional: O que acontece depois que você tem todos os dados da lista de espera preparados e prontos para serem acionados? Automatize os processos de acompanhamento. Se você deseja segmentá-los em listas de e-mail específicas ou acelerar alguns desses pedidos, os fluxos de trabalho de agentes podem cuidar de tudo isso. Veja como. 👇🏼

15. Agrupe produtos com posicionamento de caso de uso, não descontos

Em vez de promover vendas do tipo “Compre 2, ganhe 1”, mude a narrativa para mostrar como o pacote se encaixa na vida de alguém.

Exemplo: Uma marca de produtos para a pele oferece um sérum, um protetor solar e um limpador como “Sua rotina de 3 passos após o treino”.

Você está vendendo uma solução, não apenas um desconto — e isso é um motivo muito mais forte para comprar.

Construir uma estratégia de marketing de comércio eletrônico sólida é uma coisa, mantê-la organizada à medida que sua equipe cresce é outra.

1. ClickUp (seu centro de comando de marketing completo com tecnologia de IA)

Para equipes de comércio eletrônico que lidam com grandes volumes, calendários apertados e dependências multifuncionais, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, funciona como um multiplicador de força.

Por exemplo, o Marketing da ClickUp oferece às marcas um único local para gerenciar tudo, desde ideias de campanhas e planejamento de influenciadores até calendários de lançamento de produtos e aprovações de conteúdo.

Com recursos como Listas, Documentos, Tarefas e Visualização do Calendário, você pode gerenciar fluxos de trabalho entre equipes e manter todos os departamentos sincronizados. Esteja você coordenando conteúdo gerado pelo usuário para um lançamento ou rastreando ativos para uma campanha sazonal, tudo fica conectado.

Combine pesquisa da concorrência e análise avançada com uma plataforma alimentada por IA

Para começar, o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, atua como seu centro de comando completo para pesquisa, lançamento e gerenciamento de pedidos de produtos de comércio eletrônico.

Encontre respostas não apenas no seu espaço de trabalho ClickUp, mas também na web usando o ClickUp Brain

Isso pode ajudá-lo a:

Pesquise instantaneamente na web as últimas tendências, movimentos da concorrência, mudanças de preços e opinião dos clientes, garantindo que suas ideias de produtos sejam sempre baseadas em dados atualizados e práticos

Aproveite vários modelos de linguagem de grande porte para sintetizar informações, comparar fontes e destacar oportunidades ou riscos emergentes em seu nicho

Receba resumos e recomendações claros, gerados por IA, para validar conceitos de produtos, prever a demanda e identificar lacunas no mercado antes de investir

Converta os resultados da pesquisa diretamente em tarefas práticas, atribua responsáveis, defina prazos e vincule documentos ou ativos relacionados para que cada insight leve a próximas etapas concretas

Mantenha toda a sua equipe sincronizada com atualizações em tempo real, comentários e acompanhamento do progresso, reduzindo falhas de comunicação e garantindo que todos estejam alinhados, desde a concepção até o lançamento

Defina metas rastreáveis e documente cada detalhe por meio de documentos integrados

Quer expandir e atingir a próxima grande meta de crescimento? Com o ClickUp Goals, você pode criar metas específicas, como “Lançar três campanhas com influenciadores este mês” ou “Aumentar a taxa de abertura de e-mails para 30%”, e vinculá-las diretamente ao trabalho.

À medida que os membros da equipe concluem as tarefas, o progresso da meta é atualizado automaticamente, proporcionando visibilidade e responsabilidade a todos, sem a necessidade de verificações manuais.

Defina e acompanhe KPIs de comércio eletrônico, como lançamentos de influenciadores ou taxas de abertura de e-mails, com o ClickUp Goals

Para manter todos os detalhes essenciais em dia, você precisa de documentação. Quando surgir uma nova ideia ou iteração de produto, você pode usar o ClickUp Docs para resumos de produtos, Listas para lançamentos de produtos, Tarefas para atribuições e a Visualização de calendário para controlar todos os prazos de lançamento.

O ClickUp Docs ajuda você a:

Gere instantaneamente descrições de produtos, perguntas frequentes e textos de marketing personalizados para sua marca e público com IA integrada

Resuma contratos longos com fornecedores, políticas ou notas de reuniões em conclusões claras e práticas

Vincule documentos, tarefas e ativos relacionados para que sua equipe sempre encontre as informações certas quando precisar

Colabore em tempo real com comentários, sugestões e conteúdo gerado por IA, mantendo todos alinhados e reduzindo gargalos

Aproveite as tendências de vendas em tempo real com painéis fáceis de criar e sem necessidade de programação

Depois que seu fluxo de trabalho estiver ativo, os painéis do ClickUp ajudam você a ver o que está ativo, o que está atrasado e o que está impulsionando o desempenho.

Digamos que algo está quebrado ou que uma devolução precisa ser processada mais rapidamente. Entre no ClickUp Autopilot Agents. Eles são seus colegas de equipe digitais que podem manter o trabalho em andamento com base em gatilhos predefinidos.

Isso permite que você:

Lide com tarefas repetitivas de gerenciamento de pedidos, como atualização de estoque, geração de etiquetas de envio e envio de notificações aos clientes

Garanta que os pedidos fluam sem problemas, desde a compra até a entrega, com atualizações de status em tempo real

Sinalize e encaminhe automaticamente anomalias em pedidos, rupturas de estoque ou atrasos nas entregas

Ofereça uma melhor experiência ao cliente com um processamento de pedidos mais rápido e preciso

Expanda sem esforço à medida que o volume de pedidos cresce, com o ClickUp Agents garantindo um desempenho consistente

Acompanhe o desempenho das campanhas, prazos e progresso da equipe em tempo real com os painéis do ClickUp

2. Google Analytics (ideal para rastrear o tráfego da web)

O Google Analytics é uma poderosa ferramenta de análise da web que ajuda as empresas de comércio eletrônico a rastrear e entender o comportamento dos clientes em seus sites. Ele fornece insights sobre fontes de tráfego, taxas de rejeição, taxas de conversão e dados demográficos dos usuários, permitindo que as empresas tomem decisões baseadas em dados para otimizar seus esforços de marketing e melhorar a jornada do cliente.

3. Hootsuite (Melhor para gerenciamento de mídias sociais)

O Hootsuite é uma plataforma de gerenciamento de mídias sociais que permite que empresas de comércio eletrônico agendem publicações, gerenciem várias contas sociais e acompanhem o desempenho das mídias sociais a partir de um único painel. Ele ajuda a manter uma presença online consistente, interagir com os clientes em tempo real e analisar quais conteúdos geram mais engajamento e vendas.

4. Shopify (ideal para criar lojas de comércio eletrônico)

A Shopify é uma plataforma líder de comércio eletrônico que permite às empresas criar, gerenciar e expandir lojas online com facilidade. Com modelos personalizáveis, processamento de pagamentos integrado e uma ampla variedade de aplicativos, a Shopify oferece uma solução fácil de usar para vender produtos online e gerenciar tudo, desde o estoque até o envio.

5. Mailchimp (ideal para gerenciar campanhas por e-mail)

O Mailchimp é uma ferramenta completa de marketing por e-mail que ajuda as empresas de comércio eletrônico a criar campanhas direcionadas, automatizar e-mails e gerenciar listas de assinantes. É útil para enviar recomendações personalizadas de produtos, e-mails de abandono de carrinho e mensagens promocionais, o que ajuda a aumentar a retenção de clientes e as vendas.

6. SEMrush (Melhor para pesquisas aprofundadas de SEO)

O SEMrush é uma ferramenta de SEO e marketing digital que permite às empresas melhorar a sua visibilidade nos motores de busca. Oferece funcionalidades como pesquisa de palavras-chave, auditorias de sites e análise da concorrência. Para o comércio eletrônico, o SEMrush ajuda a otimizar as listagens de produtos e o conteúdo para impulsionar o tráfego orgânico e superar os concorrentes nos rankings de pesquisa.

7. Hotjar (ideal para analisar o tráfego da web)

A Hotjar fornece mapas de calor, gravações de sessões e ferramentas de feedback do usuário, permitindo que as empresas de comércio eletrônico visualizem como os usuários interagem com seus sites. As empresas podem fazer alterações informadas para melhorar a usabilidade, aumentar as conversões e aprimorar a experiência de compra, identificando onde os usuários clicam, rolam ou abandonam a página.

8. QuickBooks (ideal para otimizar pagamentos e operações relacionadas)

O QuickBooks é uma ferramenta de contabilidade que simplifica a gestão financeira para empresas de comércio eletrônico. Ele automatiza o faturamento, controla despesas, gerencia a folha de pagamento e gera relatórios financeiros. Isso garante que sua empresa permaneça financeiramente organizada e em conformidade, facilitando o monitoramento da lucratividade e o planejamento para o crescimento.

Modelos prontos para dar início à sua estratégia de marketing para comércio eletrônico

Tudo pronto para começar? Esses modelos de marketing pré-criados eliminam as suposições do planejamento e da execução.

Esteja você lançando um novo produto, planejando um calendário de conteúdo ou alinhando as metas da equipe, esses modelos ajudam você a agir com mais rapidez, manter-se organizado e atingir seus objetivos. Vejamos alguns desses modelos:

1. Modelo de plano de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e lance campanhas multicanais com o modelo de plano de marketing da ClickUp

O modelo de plano de marketing da ClickUp é perfeito para quem está criando sua primeira estratégia de marketing para comércio eletrônico em grande escala ou reformulando uma estratégia desatualizada. Ele ajuda você a dividir suas metas em campanhas, atribuir etapas de ação e monitorar o progresso em tempo real.

Use a Visualização da Linha do Tempo para agendar tarefas da campanha e manter os prazos visíveis para toda a equipe

Defina KPIs de marketing mensuráveis usando Metas e Campos personalizados para acompanhar o desempenho em tempo real

Crie um Quadro de Progresso compartilhado para que sua equipe sempre saiba o que está avançando e o que está parado

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de IA para comércio eletrônico para impulsionar as vendas

2. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro da criação de conteúdo, desde a concepção até a publicação, com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Gerenciar conteúdo em diferentes formatos, equipes e prazos pode se tornar uma tarefa complicada rapidamente. O modelo de gerenciamento de conteúdo da ClickUp oferece um sistema único para lidar com o planejamento, a produção, as revisões e a publicação sem as habituais idas e vindas. É ideal para calendários editoriais, agendas de blogs e recursos de campanha.

Use a Visualização do Quadro para gerenciar etapas de conteúdo como Conceito, Em Desenvolvimento e Em Revisão com a simplicidade do recurso arrastar e soltar

Crie campos personalizados para classificar por canal, tipo de ativo, orçamento ou redator designado

Configure painéis para monitorar cronogramas de publicação e desempenho em todos os formatos

3. Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene todos os detalhes da campanha e acompanhe o desempenho da promoção com o modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Mantenha todas as campanhas organizadas, dentro do prazo e orientadas para os resultados. O modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp ajuda você a planejar todas as fases, atribuir responsabilidades e acompanhar o desempenho, tudo em um só lugar. Ótimo para lançamentos sazonais, promoções ou esforços de marketing multicanal.

Planeje campanhas na Visualização do calendário para definir datas, entregas e cronogramas de lançamento

Acompanhe o ROI usando campos personalizados, como estágio do funil de público, canal e status de lançamento

Use automações para acionar as próximas etapas à medida que as tarefas passam do conceito ao lançamento

Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca na Lulu Press, tem a dizer sobre o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

4. Modelo de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, crie e programe conteúdo social sem esforço com o modelo de mídia social do ClickUp

Gerencie todo o seu conteúdo social em um só lugar, sem perder o controle do que está sendo publicado e onde. O modelo de mídia social da ClickUp facilita o planejamento de campanhas, a criação de conteúdo e a colaboração entre plataformas com clareza e rapidez.

Use a visualização do calendário de conteúdo para programar publicações e manter a consistência em todos os canais

Acompanhe o status das publicações com status personalizados, como “Para aprovação” ou “Em andamento”

Reúna as opiniões da equipe com o Formulário de Sugestão de Conteúdo integrado para manter o fluxo de ideias novas

5. Modelo de calendário semanal de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu conteúdo semana a semana com o modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Fique à frente dos cronogramas de publicação sem documentos espalhados ou prazos perdidos. O modelo de calendário semanal de conteúdo da ClickUp ajuda você a mapear o conteúdo semanal, acompanhar o progresso e alinhar sua equipe, sem precisar vasculhar planilhas.

Organize todas as tarefas por semana usando a Visualização semanal de conteúdo para obter um cronograma de publicação claro

Adicione detalhes à publicação com campos personalizados para legendas, hashtags e recursos de design

Veja cronogramas e próximas publicações usando a Visualização do calendário para evitar sobreposições ou lacunas

💫 Estudo de caso da ClickUp: A CEMEX, uma marca global de construção, reduziu seu tempo de comercialização em 15% usando a ClickUp. Sua equipe de mais de 50 funcionários agora gerencia campanhas, fluxos de trabalho criativos e revisões das partes interessadas, tudo em um só lugar. O que antes levava horas agora acontece em segundos, graças à automação e à melhor visibilidade. Prova de que sistemas inovadores são escaláveis, mesmo em setores distantes do comércio eletrônico.

🧨 Mais modelos para impulsionar suas operações de marketing de comércio eletrônico

Aqui estão alguns modelos adicionais de planos de negócios para comércio eletrônico para ajudá-lo a ter ideias mais rapidamente, manter a marca bem definida e testar o que realmente funciona:

👉🏽 Modelo de brainstorm para lançamento de campanha: perfeito para o planejamento pré-lançamento, o modelo de brainstorm para lançamento de campanha do ClickUp é um modelo no estilo quadro branco que ajuda você a dividir os clientes-alvo, os ângulos das mensagens e os formatos criativos antes do lançamento da campanha. Use-o com sua equipe para se alinhar desde o início e evitar o caos de última hora.

👉🏽 Modelo de guia de estilo da marca: mantenha todo o conteúdo alinhado à marca com este guia de estilo fácil de compartilhar. Com o modelo de guia de estilo da marca ClickUp, você pode documentar voz, tom, paleta de cores, uso do logotipo e regras de design para que sua equipe e seus contratados não precisem questionar a consistência da marca.

👉🏽 Modelo de resumo da campanha: o modelo de resumo da campanha do ClickUp define as metas, os canais, os cronogramas e as mensagens da campanha em um formato claro e colaborativo. É ótimo para informar equipes internas, freelancers ou parceiros de agências sem intermináveis trocas de mensagens.

👉🏽 Modelo de anúncio: use o modelo de anúncio do ClickUp para organizar todos os seus recursos de anúncios, variações de texto, especificações criativas e detalhes de posicionamento. Ele foi criado para ajudar você a manter a consistência das campanhas pagas, acompanhar o que está em revisão e entregar no prazo.

👉🏽 Modelo de quadro branco para experiências de crescimento: realize experiências estruturadas sem documentos confusos ou perda de dados. O modelo de quadro branco para experiências de crescimento do Clickup permite que você faça brainstorming de ideias de testes, defina métricas de sucesso e registre resultados, tudo em um único espaço fácil de atualizar e consultar.

Crie, acompanhe e expanda sua estratégia de marketing para comércio eletrônico com o ClickUp

Implementar estratégias de marketing eficazes para o comércio eletrônico requer mais do que ótimas ideias — requer estrutura, velocidade e visibilidade.

Desde o planejamento de lançamentos de produtos e a criação de calendários de conteúdo até o acompanhamento do ROI das campanhas e a otimização da colaboração, o ClickUp oferece às equipes de comércio eletrônico tudo o que elas precisam para crescer sem o caos habitual.

Os modelos prontos para uso, a automação inteligente e a IA integrada eliminam as suposições e ajudam você a executar com clareza. Esteja você lançando campanhas com influenciadores ou veiculando anúncios pagos, o ClickUp transforma a estratégia em um sistema repetível.

