Anthropic x OpenAI: qual ferramenta de IA ganha?

Uma decisão errada da IA pode comprometer meses de trabalho: prazos perdidos, produtos defeituosos e equipes empresariais lutando para encontrar soluções devido a protocolos de segurança insuficientes.

Os líderes em tecnologia exigem tecnologias de IA criadas para lidar com implementações ao vivo sem vacilar. Os líderes empresariais exigem sistemas com compreensão robusta da linguagem natural — IA que funcione onde é importante, não apenas no dia da demonstração.

A Anthropic e a OpenAI desenvolveram modelos que prometem inovação, segurança e desempenho. Mas promessas não fecham negócios, não entregam produtos nem expandem negócios.

Vamos analisar a comparação entre a OpenAI e a Anthropic: não apenas os destaques, mas as diferenças reais que serão importantes na hora de criar, expandir e implementar com rapidez. Vamos nos concentrar nos modelos mais populares, ou seja, ChatGPT e Claude.

E, se você está decidido a escolher uma empresa de IA que realmente possa impulsionar seu trabalho, a ClickUp tem o cérebro e a força.

Anthropic x OpenAI em resumo

Aqui está uma comparação direta entre os recursos da Anthropic e da OpenAI:

Recurso Anthropic OpenAI ⭐️ Bônus: ClickUp Objetivo principal Focada em modelos de IA seguros, alinhados e éticos IA de uso geral para desenvolvedores e empresas Execute projetos de IA com documentos, tarefas, chat e conhecimento da empresa em um só lugar para eliminar a dispersão Abordagem única A IA para trabalho mais completa do mundo, tão versátil quanto seu contexto RLHF + treinamento multimodal — equilibra o aprendizado por reforço e o feedback do usuário A IA para trabalho mais completa do mundo, tão versátil quanto sensível ao contexto Força do diálogo A memória multivoltas é ótima para conversas longas e fluxos de trabalho detalhados O ecossistema ChatGPT suporta imagens, arquivos, dados em tempo real e interação dinâmica Obtenha respostas contextualizadas com base no conhecimento do seu espaço de trabalho Ferramentas de desenvolvimento e API APIs públicas limitadas (mais focadas na confiabilidade do que no desenvolvimento aberto) APIs robustas para GPT, DALL·E, Codex e muito mais – ideais para integrações de IA personalizadas Acesse todos os LLMs mais recentes, do Claude ao ChatGPT e ao Gemini, em um ecossistema de IA integrado e poderoso Mais conhecido por IA constitucional e pesquisa com foco na segurança Variedade de modelos e ferramentas de desenvolvimento de IA Combinando IA com gerenciamento de projetos e automação Facilidade de uso IU de chat simples com controles limitados Interface intuitiva com controles flexíveis IU limpa projetada para equipes de qualquer tamanho Colaboração em equipe Fluxos de trabalho de pesquisa individuais com recursos limitados para equipes Ferramentas melhores para equipes no ChatGPT Team e Enterprise Documentos em tempo real, chat e colaboração em tarefas Prontidão para integração Baseado em API, integrações integradas limitadas Ecosistema API robusto e suporte a plug-ins Funciona com ferramentas como Slack, Notion, GitHub e muito mais Para quem é ideal Pesquisadores de IA e equipes focadas em segurança Desenvolvedores, startups e equipes empresariais Líderes em IA, equipes de tecnologia e gerentes de operações que desenvolvem em grande escala

O que é a Anthropic?

A Anthropic é uma empresa de pesquisa em IA focada na construção de grandes modelos de linguagem que são seguros, confiáveis e fáceis de direcionar. Fundada por ex-funcionários da OpenAI, a missão da Anthropic se concentra no alinhamento da IA e em sistemas de IA direcionáveis, garantindo que os modelos se comportem de maneira previsível, mesmo em situações complexas.

Seus principais produtos são a família de modelos Claude, projetada para processamento avançado de linguagem natural, geração de conteúdo e casos de uso comercial em que precisão e segurança são fundamentais.

Recursos da Anthropic

👀 Você sabia? Entre outubro de 2023 e maio de 2024, a pontuação de transparência da Anthropic saltou 15 pontos (atingindo 51 em 100). Essa é uma grande mudança para tornar seus modelos mais confiáveis.

A transparência resulta de escolhas de design mais inteligentes que tornam o cenário da IA mais seguro e confiável. Veja como a Anthropic cria uma IA confiável e por que sua abordagem se destaca.

Recurso nº 1: IA constitucional

Em vez de depender de correções humanas constantes, a Anthropic treina seus modelos para seguir um conjunto escrito de princípios éticos. Essa abordagem, chamada de IA Constitucional, ajuda os modelos Claude a permanecerem consistentes em tarefas complexas, facilitando para as equipes treinarem sua própria IA sem se preocupar com comportamentos imprevisíveis.

via Anthropic

Recurso nº 2: otimização de diálogos com várias respostas

Os modelos Claude não se limitam a responder perguntas — eles lembram a conversa, acompanham os detalhes e mantêm o foco ao longo do tempo. Isso os torna uma escolha sólida para empresas que estão desenvolvendo ferramentas de colaboração com IA, nas quais conversas mais longas, interações com clientes e fluxos de trabalho em equipe devem permanecer claros e dentro do planejado.

via Anthropic

Recurso nº 3: Proteções de segurança para IA empresarial

A Anthropic trabalha para identificar e corrigir erros de modelo antecipadamente, antes que eles possam causar problemas em grande escala. Por meio de uma avaliação LLM mais inteligente, eles ajustam os modelos Claude para que permaneçam precisos, estáveis e prontos para uso comercial real, desde ferramentas internas até aplicativos voltados para o cliente.

via Anthropic

Preços da Anthropic (Claude)

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Equipe: US$ 30/mês/usuário

Máximo: a partir de US$ 100 por pessoa

Empresa: Preços personalizados

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado ao ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

O que é a OpenAI?

A OpenAI é uma empresa de pesquisa e implantação de inteligência artificial focada em garantir que a IA beneficie toda a humanidade. A missão da OpenAI se concentra na construção de sistemas de IA competentes que sejam seguros, alinhados com os valores humanos e amplamente acessíveis.

🧠 Curiosidade: O ChatGPT da OpenAI alcançou 100 milhões de usuários mais rápido que o TikTok ou o Instagram, tornando-se um dos aplicativos de crescimento mais rápido de todos os tempos!

Os principais lançamentos da OpenAI incluem a família ChatGPT (GPT-3.5, GPT-4 e os modelos mais recentes, GPT-4o mini, GPT-4.5 e GPT-o3) e ferramentas como DALL·E para geração de imagens, Codex para geração de código e Whisper para reconhecimento de voz.

Recursos da OpenAI

👀 Você sabia? Em abril de 2024, mais de 90% das empresas da Fortune 500 usavam a tecnologia da OpenAI, uma taxa de adoção mais rápida do que a da internet nos seus primórdios.

Essa taxa de adoção diz tudo. Longe de apenas ganhar força, os modelos da OpenAI estão se tornando as ferramentas de IA padrão para usuários comuns. Veja como a OpenAI está moldando essa mudança.

Recurso nº 1: ecossistema ChatGPT

O ChatGPT pode ter começado como um chatbot divertido, mas hoje é um ecossistema completo que oferece suporte a processamento de imagens, análise de documentos, geração de código e ferramentas de dados em tempo real, com a confiança de empresas e usuários comuns. Se você está pensando nos melhores aplicativos de IA para dar suporte ao trabalho real, a plataforma multimodal do ChatGPT já está moldando a forma como as equipes automatizam, criam e colaboram.

via OpenAI

Recurso nº 2: APIs e kits de ferramentas para desenvolvedores

As APIs da OpenAI facilitam aos desenvolvedores o acesso a modelos poderosos como GPT, DALL ·E e Codex. De bots de suporte ao cliente a automação de design, a OpenAI oferece às equipes maneiras flexíveis de criar ferramentas inovadoras rapidamente, muitas vezes aprimoradas por técnicas de IA mais recentes, como aprendizado por reforço e ajuste fino para obter melhores resultados.

via OpenAI

Recurso nº 3: personalização de nível empresarial

O ChatGPT Enterprise oferece os controles e a flexibilidade de que as empresas precisam, incluindo ferramentas administrativas, recursos de segurança e opções de implantação privada. Para empresas que comparam plataformas de IA com poder e privacidade, a OpenAI facilita a implantação da IA sem entregar o controle de dados confidenciais.

via OpenAI

Preços da OpenAI (ChatGPT)

Gratuito

Mais: US$ 20/mês

Prós: US$ 200/mês

Equipe: US$ 30/usuário/mês

Plano empresarial: Preços personalizados

👀 Você sabia? Em novembro de 2023, os EUA anunciaram a criação do seu Instituto de Segurança de IA. Um Instituto de Segurança em IA é normalmente uma organização técnica apoiada pelo Estado cuja missão principal envolve: Realização de avaliações independentes de sistemas avançados de IA (por exemplo, testes para uso indevido, robustez, viés, riscos de controle, impacto social)

Pesquisa fundamental sobre segurança em IA para aprofundar a compreensão dos riscos relacionados à IA

Facilitando o compartilhamento de informações entre governos, setor privado, academia, sociedade civil e parceiros internacionais — de forma voluntária e regulamentada

Anthropic x OpenAI: comparação de recursos

A Anthropic e a OpenAI oferecem pontos fortes diferentes, desde modelos de conversação mais seguros até ciclos de inovação mais rápidos. À medida que a IA passa de projetos experimentais para ferramentas de negócios cotidianas, entender os detalhes por trás dessas plataformas é mais importante do que nunca.

Vamos analisar os recursos que realmente importam se você está expandindo a IA em toda a sua empresa e precisa que ela funcione sob pressão, não apenas na teoria.

1. Comportamento e alinhamento do modelo

Os modelos Claude são treinados com IA constitucional e projetados para seguir um conjunto escrito de considerações éticas. Claude demonstra um forte comportamento de recusa, baixa alucinação e melhor autocorreção em prompts complexos.

Os líderes da OpenAI confirmam que o GPT usa feedback do usuário, ajustes e camadas de moderação para orientar o comportamento. Ele está melhorando, mas ainda é mais propenso a responder em excesso ou ser excessivamente confiante em tópicos incertos.

🏆 Vencedor: A Anthropic lidera em alinhamento. Os modelos Claude apresentam consistentemente um comportamento mais seguro desde o início, tornando-os mais adequados para casos de uso de alto risco, onde confiança e previsibilidade são imprescindíveis.

2. Controle e personalização empresarial

O Claude está disponível por meio de API e integrações (Slack, Notion), mas não possui ferramentas administrativas centralizadas nem personalização completa. Ainda não há implantações auto-hospedadas ou privadas.

O ChatGPT Enterprise oferece painéis de administração, permissões de equipe, instâncias privadas e análises de uso. Os modelos podem ser personalizados com suporte para ajuste fino e incorporação.

🏆 Vencedor: A OpenAI vence porque sua pilha empresarial foi criada para ser escalável, com controles granulares, implantações privadas e personalização de modelos. Para equipes que usam IA para executar operações internas ou dar suporte a produções em grande escala, ela está simplesmente mais pronta.

3. Experiência do desenvolvedor e flexibilidade de construção

A Anthropic oferece a API Claude com SDKs leves e foco na simplicidade. Ela oferece menos controle modular e ferramentas de desenvolvimento limitadas além das integrações básicas.

A OpenAI oferece uma plataforma completa para desenvolvedores, com APIs para chat, imagem, código e áudio. Ela oferece suporte a GPTs personalizados, ajuste fino e implantação perfeita em aplicativos e fluxos de trabalho.

🏆 Vencedor: A OpenAI oferece aos desenvolvedores mais espaço para criar. Com o conjunto completo de ferramentas do GPT, as equipes podem avançar mais rapidamente do protótipo à produção sem atingir os limites da plataforma.

Anthropic vs. OpenAI no Reddit

O feedback do mundo real muitas vezes revela detalhes que você não encontra nas listas de recursos. Para entender melhor como a Anthropic e a OpenAI se saem nos fluxos de trabalho diários, exploramos discussões no Reddit onde os usuários compartilharam experiências em primeira mão.

Veja o que eles têm a dizer.

Um usuário do Reddit elogiou a capacidade do Claude de lidar com trabalhos complexos e criativos, destacando sua força em conversas, tarefas de redação e análise profunda de textos.

Gosto muito do Opus, uso-o para análises criativas e ponderadas, ajudando-me a refletir sobre ideias complexas e qualquer tipo de redação mais longa. Quando a versão 3.5 foi lançada, parei de usar o Opus e, como todos, fiquei muito frustrado com a experiência medíocre como cliente pagante. Recentemente, voltei a usar o Opus e lembrei-me de como ele pode ser incrível.

Gosto muito do Opus, uso-o para análises criativas e ponderadas, ajudando-me a refletir sobre ideias complexas e qualquer tipo de redação mais longa. Quando a versão 3.5 foi lançada, parei de usar o Opus e, como todos, fiquei muito frustrado com a experiência medíocre como cliente pagante. Recentemente, voltei a usar o Opus e lembrei-me de como ele pode ser incrível.

No entanto, um engenheiro de software compartilhou como as APIs da OpenAI facilitaram a integração da IA em seus projetos, destacando o forte suporte ao desenvolvedor e a curva de aprendizado mínima da plataforma.

As APIs da OpenAI são como qualquer outra, portanto, do ponto de vista técnico, não deve haver nenhuma curva de aprendizado. Todos os pontos finais, parâmetros e respostas de exemplo estão bem documentados.

As APIs da OpenAI são como qualquer outra, portanto, do ponto de vista técnico, não deve haver nenhuma curva de aprendizado. Todos os pontos finais, parâmetros e exemplos de respostas estão bem documentados.

Enquanto a Anthropic se concentra em diretrizes éticas para conversas mais seguras e suporte criativo confiável, a OpenAI se destaca por suas ferramentas de desenvolvimento rápidas e flexíveis. A escolha certa depende se você prioriza a confiabilidade criativa ou a flexibilidade técnica.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa à Anthropic e à OpenAI

A IA está avançando rapidamente. Mas, para muitas equipes, ainda é difícil realizar trabalhos reais com IA. A pesquisa é feita em um lugar, os projetos são executados em outro e o conteúdo precisa de uma terceira ferramenta para ser iniciado.

O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, muda isso e minimiza a proliferação da IA. Ela reúne vários modelos de IA em uma plataforma que possibilita o gerenciamento de tarefas, a geração de conteúdo e a automação do fluxo de trabalho simultaneamente, sem a complexidade de unir cinco aplicativos. O resultado? As equipes ganham um dia inteiro por semana e economizam 86% em custos ao mesmo tempo!

Vamos examinar como o ClickUp é uma escolha mais inteligente para criar fluxos de trabalho com IA.

ClickUp’s One Up #1: Crie fluxos de trabalho mais inteligentes com o gerenciamento de projetos da ClickUp AI

Priorize, atribua e resuma tarefas automaticamente com a plataforma de gerenciamento de projetos com IA da ClickUp

A IA está remodelando a forma como as equipes planejam, acompanham e entregam, mas as ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos ainda estão tentando se atualizar.

A plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp traz a IA para todas as partes do seu fluxo de trabalho, desde o acompanhamento automático de prazos até a geração de atualizações e resumos de projetos sem digitação manual. É assim que equipes dinâmicas mantêm o ritmo sem perder o controle.

📌 Aqui está um cenário que mostra isso em ação:

Sua equipe está lançando um novo recurso esta semana. Você adiciona uma tarefa ao ClickUp chamada “Lançar colaboração ao vivo nos documentos”

Com a assistência de IA nativa no ClickUp, você não precisa criar subtarefas manualmente. Veja como ele gera automaticamente as etapas principais: definição de requisitos, transferência de design, tickets de desenvolvimento, testes e implantação. Em seguida, selecione as subtarefas que você realmente deseja criar e insira-as no seu sistema com um clique.

Gere automaticamente subtarefas a partir das suas tarefas do ClickUp e descrições de tarefas através do ClickUp AI

À medida que essas tarefas são adicionadas à sua Lista de Projetos, você alterna entre os campos personalizados AI Assign (Atribuir IA) e AI Prioritize (Priorizar IA) no ClickUp. Você já os configurou com prompts como:

“Se a descrição incluir ‘bug urgente’, marque como Alta prioridade”

“Atribua tarefas com design no título para Akash” (seu líder de UX)

Veja como a IA preenche automaticamente os sinalizadores de prioridade e os responsáveis pelas tarefas, além de continuar atualizando em intervalos regulares para que nada seja esquecido. No meio da semana, o trabalho está em pleno andamento e focado.

A propósito, confira este vídeo para configurar o AI Assign e o AI Prioritize:

A qualquer momento, no painel do ClickUp, você pode dar uma olhada nos cartões de IA para obter atualizações sem precisar analisar números e gráficos:

Um cartão AI StandUp que resume o que foi feito esta semana e o que vem a seguir, por pessoa

Um cartão de atualização do projeto de IA que fornece informações em tempo real sobre o andamento, os obstáculos e as próximas etapas

Um cartão Ask AI personalizado onde você pergunta: “Quais são os principais riscos que estão atrasando este sprint?” E a IA do ClickUp responde a partir do contexto do espaço de trabalho

Use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para consultar o status e a integridade do projeto rapidamente

Esses cartões são dinâmicos. À medida que as tarefas mudam, atualizações de status ou bloqueios surgem, seu painel reflete isso imediatamente, sem edições manuais.

Enquanto isso, sua equipe recebe atualizações diárias sem precisar solicitar repetidamente: um AI Team StandUp reúne as atividades de cada indivíduo em um resumo organizado, eliminando a tarefa de escrever atualizações.

Quando chega a sexta-feira, suas gravações de tela, também conhecidas como ClickUp Clips ou notas de voz, são transcritas automaticamente e resumidas em itens de ação e decisões concisas pela IA integrada do ClickUp.

ClickUp’s One Up #2: Acelere as tarefas diárias com ClickUp Brain, Brain MAX e Talk to Text

Obtenha respostas instantâneas para perguntas do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

As equipes que utilizam bem a IA não estão apenas experimentando. Elas estão entregando mais rápido com menos trabalho manual.

O ClickUp Brain permite que sua equipe elimine tarefas repetitivas, reduza a alternância de contexto e realize as tarefas mais rapidamente, sem precisar alternar entre dezenas de aplicativos de IA. Ele oferece ChatGPT, Claude, Gemini (e muito mais) — tudo em uma única interface para que você possa escolher o modelo certo para qualquer tarefa. Por exemplo, você pode usar o GPT‑4o para raciocínios complexos, alternar para o Claude para tarefas com contexto extenso ou contar com o Gemini quando precisar de velocidade ou experimentação.

Alterne entre vários LLMs a partir de um único espaço de trabalho usando o ClickUp Brain — economize tempo e dinheiro

Com o ClickUp Brain MAX, seu companheiro de IA para desktop, você pode reunir seu espaço de trabalho e LLMs em um só lugar. Chega de alternar entre janelas do ChatGPT, guias do ClickUp ou outras ferramentas de IA.

Graças ao Talk to Text no Brain MAX, você pode literalmente falar seu trabalho para que ele se torne realidade:

Dite planos de sprint, e-mails ou notas rápidas no Brain MAX — e eles serão transcritos, editados e formatados em um conteúdo refinado, completo com @menções para seus colegas e links para as tarefas ou documentos certos no ClickUp

Você fala, a IA age. É até 4 vezes mais rápido do que digitar

Como o Brain Max se integra profundamente aos seus aplicativos, você pode perguntar: “A RP para a página de empregos foi mesclada?” ou “Quais arquivos Figma estão vinculados a esta tarefa?” e obter respostas instantâneas e contextualizadas

Transforme sua voz em uma ferramenta de produtividade com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Desde a redação dos primeiros rascunhos até o resumo de notas e a criação de novas tarefas, ela torna a execução diária muito mais fácil. Você também pode usar os modelos de prompt de IA do ClickUp para automatizar conteúdo, e-mails e configurações de tarefas recorrentes.

🗣️O que usuários reais dizem sobre a IA da ClickUp:

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e use menos ferramentas adicionais.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário precisa alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

ClickUp’s One Up #3: Mantenha o trabalho em andamento com as automações e os agentes autopilot da ClickUp

Acione transferências instantâneas de tarefas por status com o ClickUp Automations

A IA está mudando a forma como o trabalho do cliente é feito, e as equipes que automatizam mais cedo avançam mais rápido, com menos erros. O ClickUp Automations usa IA para lidar com transferências de tarefas, acompanhamento de clientes e atualizações internas. Chega de ficar atrás de atualizações de status ou lembrar de atribuir tarefas, tudo acontece naturalmente.

Crie automações usando linguagem simples, sem necessidade de configurações complexas ou codificação

Atribua tarefas dinamicamente com base em gatilhos, como formulários ou prazos

Envie e-mails automáticos sobre alterações no status das tarefas ou envio de formulários

Use modelos pré-criados para acelerar o trabalho do cliente e reduzir a configuração

Monitore e ajuste os fluxos de automação com registros de auditoria transparentes

💡 Dica profissional: use ClickUp Autopilot Agents quando precisar que a IA tome decisões por você, não apenas siga regras. Enquanto o ClickUp Automations é ótimo para ações previsíveis e baseadas em gatilhos (como “quando o status mudar para Concluído, mova a tarefa para Arquivo”), o Autopilot Agents vai um passo além. Ele avalia o contexto, se adapta às condições em mudança e pode executar fluxos de trabalho com várias etapas, como: “Todas as sextas-feiras, resuma as atividades da semana, sinalize tarefas atrasadas e atribua acompanhamentos com base na prioridade.” Não se trata apenas de lógica IF/THEN. Eles pensam, priorizam e agem como um colega de equipe. E com a personalização, você pode desenvolver agentes de IA para relatórios recorrentes, roteamento de tarefas ou sequências de acompanhamento que você não quer ter que supervisionar!

ClickUp’s One Up #4: Crie, gerencie e colabore no trabalho com o ClickUp Docs

Organize o conhecimento da sua equipe e vincule-o a fluxos de trabalho reais com o ClickUp Docs

Os documentos são onde as ideias começam, mas não devem ser onde o impulso para frente para. O ClickUp Docs transforma conteúdo estático em espaços de trabalho colaborativos e dinâmicos, onde a IA ajuda as equipes a escrever, organizar e agir, sem precisar alternar entre ferramentas ou perder o contexto.

O ClickUp Docs também facilita a geração de atualizações, a extração de itens de ação e a vinculação de tarefas em tempo real, mantendo projetos, pessoas e conteúdo em sincronia.

Edite documentos em conjunto com colaboração em tempo real e sugestões inteligentes

Transforme destaques em tarefas diretamente vinculadas ao seu fluxo de trabalho

Use páginas aninhadas e modelos para organizar por tópico ou equipe

Adicione tarefas, tabelas, incorporações e widgets para obter o contexto completo

Defina permissões para controlar a visibilidade e compartilhar com segurança

🗣️ O que Julien C. , designer, diz sobre o ClickUp Docs:

Preciso de um blog para escrever tudo o que gosto no ClickUp. Eles têm TUDO: tarefas (em visualização de lista, tabela, quadro, calendário, mapa, etc.), documentos, IA, painéis, automações... Você pode compartilhar links públicos de tarefas ou documentos.

Preciso de um blog para escrever tudo o que gosto no ClickUp. Eles têm TUDO: tarefas (em visualização de lista, tabela, quadro, calendário, mapa etc.), documentos, IA, painéis, automações... Você pode compartilhar links públicos de tarefas ou documentos.

ClickUp’s One Up #5: Centralize as conversas com o ClickUp Chat

Colabore em threads, tarefas e equipes no ClickUp Chat

👀 Você sabia? A ClickUp descobriu que 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para se comunicar com a equipe. No entanto, quase 60% do dia de trabalho deles é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações.

Mensagens indo e voltando não devem atrasar seu trabalho. O ClickUp Chat traz conversas em tempo real para o seu espaço de trabalho, para que as equipes possam perguntar, decidir e agir sem trocar de ferramentas ou perder o contexto.

Com recursos de IA integrados, o ClickUp Chat ajuda você a resumir tópicos, extrair as próximas etapas e criar tarefas instantaneamente, mantendo as ideias e a execução no mesmo lugar.

Converse onde o trabalho acontece — sem precisar alternar entre abas

Crie itens de ação diretamente a partir de qualquer mensagem com um clique

Resuma longas discussões com IA para chegar ao ponto mais rapidamente

Use os Chat Agents para automatizar respostas padrão ou acionar fluxos de trabalho

Organize conversas por equipe, projeto ou tópico para facilitar o acompanhamento

🗣️ Veja o que Thymen O. , proprietário de uma pequena empresa, tem a dizer sobre o ClickUp Chat:

O recurso integrado de chat também torna a colaboração em tempo real superconveniente e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. ”

O recurso integrado de chat também torna a colaboração em tempo real superconveniente e é uma das razões pelas quais uso o ClickUp diariamente. Além disso, as automações e ferramentas de IA me poupam muito tempo em tarefas repetitivas. ”

Compare todos os modelos que quiser e, em seguida, crie com o ClickUp

A escolha entre a Anthropic e a OpenAI depende do que é mais importante para você: alinhamento de modelos, velocidade de inovação, suporte empresarial ou segurança. Ambas ultrapassam os limites de maneiras diferentes, e a escolha certa depende das suas prioridades.

Mas, quando chegar a hora de passar da avaliação para a execução, você precisará de um lugar para planejar, escrever, lançar e dimensionar seu trabalho de IA. É aí que o ClickUp entra em cena.

Com IA integrada, Docs, Chat e gerenciamento de tarefas — tudo em um só lugar —, o ClickUp ajuda você a transformar ótimos modelos em resultados tangíveis. Além disso, você não precisa se preocupar em escolher entre a OpenAI e a Anthropic, porque o ClickUp já oferece as duas.

Inscreva-se no ClickUp e reúna seus projetos, equipe e fluxos de trabalho em um único e poderoso espaço de trabalho.