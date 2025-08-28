Campfire vs. Slack: qual ferramenta de chat em equipe é melhor?

Cansado de muitos chats, atualizações perdidas e alternar entre aplicativos o dia todo?

Ferramentas como o Slack e o Campfire foram projetadas para resolver isso, ajudando as equipes a conversar, compartilhar e trabalhar juntas com mais facilidade.

Embora ambos tenham como objetivo simplificar a comunicação interna, eles funcionam de maneira diferente e se adaptam a diferentes tipos de equipes. Neste blog, vamos detalhar o que o Slack e o Campfire oferecem e seus planos de assinatura.

Além disso, apresentaremos uma ferramenta bônus que otimiza a colaboração de toda a sua equipe, proporcionando um espaço de trabalho onde você não precisa se dividir entre várias tarefas!

Campfire vs. Slack em resumo

Quer uma prévia rápida? Aqui está uma comparação entre o Slack e o Campfire em resumo:

Recurso Slack Campfire (via Basecamp) 🌼 Bônus: ClickUp Colaboração Canais, mensagens diretas, huddles, clipes, Slack Connect, atualizações em tempo real, compartilhamento de arquivos mais de 2.000 integrações, incluindo Google Drive, Salesforce e recursos de IA Bate-papo integrado com tarefas, comentários, documentos, quadro branco, atualizações em tempo real, compartilhamento de arquivos e edição colaborativa de documentos Gerenciamento de projetos Fluxos de trabalho personalizados, acompanhamento de tarefas com listas, modelos, telas e automações Compartilhamento básico de arquivos e mensagens nos projetos do Basecamp mais de 2.000 integrações, incluindo Google Drive, Salesforce e recursos de IA Integrações mais de 1.000 integrações, incluindo Google Drive, Slack, GitHub e recursos de IA integrados mais de 1.000 integrações, incluindo Google Drive, Slack, GitHub e recursos de IA integrados Equipes de qualquer tamanho que precisam de gerenciamento de projetos, colaboração, IA e automação tudo em um Pesquisa e histórico Pesquisa de nível empresarial em chats, arquivos e ferramentas conectadas Histórico de bate-papo pesquisável com mensagens encadeadas Pesquisa poderosa com tecnologia de IA em tarefas, documentos, chats, anexos e comentários Facilidade de uso Recursos completos, mas pode exigir integração Interface simples, configuração fácil para equipes pequenas Interface intuitiva com visualizações personalizáveis, adequada para equipes de todos os tamanhos Ideal para Equipes de médio a grande porte que precisam de ferramentas robustas e integrações profundas Equipes pequenas que utilizam o Basecamp ou procuram uma comunicação minimalista e focada no chat Equipes de qualquer tamanho que precisam de gerenciamento de projetos, colaboração, IA e automação tudo em um

O que é o Slack?

via Slack

Uma plataforma de mensagens baseada na nuvem para gerenciamento de projetos, o Slack simplifica a comunicação para equipes de todos os tamanhos.

Se sua equipe se destaca em conversas rápidas e no compartilhamento de arquivos, você está com sorte. A plataforma vem com espaços dedicados onde os membros da equipe podem acessar rapidamente as informações para entender o contexto dos projetos desde o início.

Com recursos adicionais, como canais, mensagens diretas, compartilhamento de arquivos e integrações de aplicativos, o Slack mantém as conversas organizadas e o fluxo de trabalho tranquilo e em funcionamento.

O objetivo? Substitua intermináveis trocas de e-mails por discussões rápidas e flexíveis em equipe!

Leia mais: Estratégias de comunicação em equipe para uma colaboração eficaz

Recursos do Slack

O Slack oferece um modelo freemium, perfeito para equipes de diferentes tamanhos e necessidades.

A plataforma está repleta de ferramentas poderosas para tornar o trabalho em equipe mais ágil e rápido. Aqui estão alguns dos seus principais recursos:

Recurso nº 1: Colaboração

via Slack

Com o Slack, as conversas não ficam perdidas em e-mails intermináveis. As equipes podem se comunicar por meio de canais temáticos que mantêm os arquivos, conversas e atualizações organizados e transparentes. Você pode instalá-lo tanto no celular quanto no computador para uma comunicação perfeita.

O Slack Connect estende essa mesma facilidade a clientes ou parceiros fora da sua empresa. Você pode conversar por texto, organizar reuniões matinais rápidas para chamadas de voz ou vídeo, compartilhar a tela ou criar Clips, pequenas gravações para manter todos informados, independentemente dos diferentes horários.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos

O Slack oferece recursos poderosos de gerenciamento de projetos que otimizam todo o ciclo de vida do projeto, do planejamento à execução, tudo em uma única plataforma. Você pode iniciar projetos com modelos que fornecem canais, listas, telas e fluxos de trabalho pré-configurados, todos prontos para você personalizar.

As telas funcionam como um hub central para o seu projeto, permitindo que você incorpore conteúdo essencial, colabore com sua equipe por meio de comentários e até mesmo adicione automações para simplificar tarefas rotineiras. Para gerenciar o trabalho do projeto, as listas fornecem um espaço colaborativo para as equipes acompanharem as tarefas e se manterem organizadas.

Juntas, essas funcionalidades criam um ambiente coeso e intuitivo que facilita o planejamento, a organização e a execução do trabalho diretamente no Slack.

Recurso nº 3: Integrações

Com o Workflow Builder, o Slack permite automatizar facilmente as tarefas diárias, desde processos simples até complexos. O Slack se integra a ferramentas populares como Google Drive e Salesforce, para que você possa criar fluxos de trabalho automatizados que funcionam diretamente no Slack.

Você pode até mesmo incorporar IA em seus fluxos de trabalho e automatizar ações, resumir canais e conectar dados de CRM para tomar decisões mais inteligentes.

via Slack

Recurso nº 4: Informações pesquisáveis

A pesquisa empresarial do Slack vai além da simples correspondência de palavras-chave. Ela cria um hub unificado e pesquisável, conectando-se a todos os seus principais aplicativos e fontes de dados de terceiros, como Google Drive, Salesforce e muito mais.

Com tecnologia de IA, a pesquisa consegue entender perguntas em linguagem natural e fornecer respostas abrangentes e resumidas, em vez de apenas uma lista de links. Ela também respeita as permissões do usuário, garantindo que você veja apenas as informações às quais tem acesso.

A Agentforce vai além, introduzindo agentes de IA autônomos que atuam como uma força de trabalho digital.

Por exemplo, um agente pode ser configurado para responder a solicitações de suporte de TI, resumir o histórico da conta de um cliente do Salesforce e até mesmo automatizar ações do Slack, como criar um novo canal para um projeto ou atualizar uma tela do projeto com detalhes importantes.

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Pro : US$ 8,75/mês por usuário

Business +: US$ 18/mês por usuário

Enterprise Grid: Preço personalizado

➡️ Leia mais: Melhores concorrentes do Slack

O que é o Campfire?

via Basecamp

O Campfire é a ferramenta de bate-papo em grupo em tempo real integrada ao Basecamp, projetada para otimizar a comunicação dentro das equipes. Em vez de depender de e-mails tradicionais ou mensagens dispersas, o Campfire cria uma sala virtual centralizada onde os membros da equipe trocam textos, arquivos, trechos de código e ideias em tempo real.

Como parte do pacote Basecamp, ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho do projeto, tornando a colaboração em tempo real mais suave e eficiente. Seus recursos são especialmente úteis para atualizações rápidas, sessões de brainstorming e bate-papos informais entre equipes.

Recursos do Campfire

O Campfire oferece um espaço simples e organizado para equipes menores colaborarem.

As equipes podem acessar chats privados — ou Pings — e desfrutar de um histórico de chat ilimitado para garantir que todas as informações importantes sejam salvas para o futuro. Veja tudo o que o Campfire oferece:

Recurso nº 1: Colaboração

O Campfire permite o envio de mensagens instantâneas entre os membros da equipe dentro de um projeto do Basecamp. Sua equipe pode compartilhar atualizações, fazer perguntas rápidas e ter discussões informais, o que é perfeito para a colaboração sem precisar alternar entre ferramentas.

Esse recurso é crucial para manter um fluxo de trabalho ágil e garantir que todos estejam em sintonia. Você pode gerenciar o fluxo de informações usando notificações personalizadas e menções (@) para alertar especificamente os membros da equipe quando suas contribuições forem necessárias. Isso evita que mensagens importantes se percam na conversa e garante respostas oportunas.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos

via Basecamp

O compartilhamento de arquivos no Campfire é simples e intuitivo. Seja um documento, uma imagem ou um trecho de código, você pode facilmente enviar e visualizar arquivos diretamente no chat.

Isso elimina a necessidade de anexos de e-mail ou links externos, mantendo toda a comunicação e os recursos do projeto organizados e em um único lugar.

Integrações como o Enchant também podem acionar atualizações automáticas com todas as informações na sala Basecamp Campfire.

Recurso nº 3: Integrações

O Campfire se integra a mais de 30 ferramentas, permitindo que sua equipe gerencie conversas sem precisar alternar entre plataformas.

Como o Campfire está integrado ao Basecamp, você também pode conectar várias plataformas de terceiros para controle de tempo, contratos, propostas e muito mais.

Recurso nº 4: Informações pesquisáveis

via Basecamp

Todas as conversas no Campfire são salvas automaticamente e totalmente pesquisáveis. Isso cria um registro histórico abrangente que pode ser revisitado a qualquer momento, o que é inestimável para membros novos e existentes da equipe se atualizarem ou para consultar decisões anteriores.

Para manter as conversas movimentadas organizadas e focadas, o Campfire usa tópicos, permitindo que você se ramifique de uma conversa principal para discutir pontos específicos. Isso facilita acompanhar várias discussões simultaneamente e encontrar as informações necessárias quando você precisar.

Preços do Campfire

O Campfire foi incorporado ao Basecamp e está disponível para integração. Aqui estão os detalhes de preços do Basecamp:

Gratuito para sempre

Plus : US$ 15/usuário por mês

Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Campfire vs. Slack: comparação de recursos

Tanto o Slack quanto o Campfire são ferramentas projetadas para otimizar a comunicação e a colaboração da equipe, mas atendem a diferentes necessidades organizacionais. O Slack é uma plataforma de colaboração robusta e rica em recursos, ideal para equipes maiores e fluxos de trabalho complexos.

O Campfire, por outro lado, que se fundiu com o Basecamp, concentra-se na simplicidade e na comunicação em tempo real para o gerenciamento de projetos.

Vamos comparar essas duas plataformas com base nos principais recursos para ver como elas se comparam entre si.

Recurso nº 1: Colaboração

O Slack oferece uma ampla gama de recursos que vão além das mensagens básicas. Com canais, mensagens diretas, compartilhamento de arquivos e recursos de pesquisa avançados, as equipes podem se comunicar de maneira organizada e eficiente.

O Campfire se concentra no bate-papo em tempo real e no compartilhamento de arquivos junto com os projetos, oferecendo uma abordagem mais simples e focada. Isso mantém o fluxo de informações em todos os momentos, permitindo que você conclua os projetos mais rapidamente.

🏆 Vencedor: Campfire vence esta rodada. A abordagem integrada do Campfire permite um melhor contexto e uma comunicação informada sobre os projetos, o que é ideal para manter a rapidez entre os diferentes departamentos.

➡️ Leia mais: Principais ferramentas de comunicação assíncrona

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos

O Slack, embora não seja uma ferramenta de gerenciamento de projetos, integra-se perfeitamente com ferramentas de gerenciamento de projetos, permitindo que você receba atualizações e gerencie tarefas dentro de seus canais.

O Campfire é um recurso de bate-papo em tempo real integrado diretamente ao Basecamp, uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos. Por ser parte integrante do Basecamp, que inclui ferramentas para listas de tarefas, agendamento e compartilhamento de documentos, você obtém integração nativa por padrão, eliminando a necessidade de usar uma ferramenta separada para acompanhamento de tarefas ou gerenciamento de fluxo de trabalho.

🏆 Vencedor: o Campfire leva a coroa neste quesito. A funcionalidade do Slack se concentra mais na colaboração contínua, enquanto o Campfire também ajuda a gerenciar os cronogramas dos projetos.

Recurso nº 3: Integrações

Um dos pontos fortes do Slack é sua capacidade de integração, que permite aos usuários se conectarem a mais de 2.000 aplicativos de terceiros. Esse nível de integração garante que o Slack se encaixe perfeitamente nos fluxos de trabalho existentes, proporcionando aos usuários a flexibilidade de usar as ferramentas com as quais já estão familiarizados.

Embora o Campfire em si (o recurso de bate-papo) ofereça algumas integrações básicas, a plataforma Basecamp mais ampla tem um número crescente de integrações, embora não na mesma escala que o Slack. As integrações do Basecamp são frequentemente projetadas para aprimorar seus recursos nativos de gerenciamento de projetos, com foco em ferramentas para controle de tempo, faturamento e relatórios.

Você pode usar serviços como o Zapier para conectar o Basecamp a outras plataformas.

🏆 Vencedor: o Slack leva vantagem aqui. Sua rica funcionalidade e versatilidade facilitam a garantia de um fluxo de trabalho contínuo.

Recurso nº 4: Informações pesquisáveis

Quando se trata de encontrar informações, a pesquisa empresarial do Slack é incomparável. Pense nela como uma barra de pesquisa única para todo o conhecimento da sua empresa.

O Campfire da Basecamp, por outro lado, ajuda a evitar que as conversas fiquem confusas.

Enquanto o Campfire é para bate-papos informais em tempo real, o Basecamp também possui um quadro de mensagens separado para discussões mais formais. É aqui que você pode organizar as conversas em tópicos organizados e fáceis de ler. Essa configuração garante que decisões importantes do projeto e informações essenciais sejam fáceis de encontrar e consultar posteriormente, evitando que se percam nas conversas do dia a dia.

🏆 Vencedor: Empate. O Slack leva vantagem em escala, enquanto o Campfire sai na frente para aqueles interessados em um espaço simples e claro.

Slack vs. Campfire no Reddit

Recorremos ao Reddit para descobrir qual ferramenta as empresas preferem. Quando você pesquisa Slack vs. Campfire, muitos usuários concordam que o Slack tem um conjunto abrangente de recursos.

Enquanto o Campfire é ideal para a comunicação em equipe, o Slack oferece recursos avançados que ajudam a garantir um fluxo de trabalho tranquilo.

Mas alguns usuários apreciam sua simplicidade. Um usuário do Reddit disse

O Campfire é um aplicativo de bate-papo em grupo promissor que você pode usar na sua empresa para se comunicar com suas equipes. É simples e você não tem recursos complexos ou poderosos como o Slack ou o Teams. Você pode usar este aplicativo para a função principal: comunicar-se com as equipes.

O Campfire é um aplicativo de bate-papo em grupo promissor que você pode usar na sua empresa para se comunicar com suas equipes.

É simples e você não tem recursos complexos ou poderosos como o Slack ou o Teams. Você pode usar este aplicativo para a função principal: comunicar-se com as equipes.

Alguns usuários expressaram preocupações sobre o histórico de bate-papo ser excluído no servidor Slack e recomendaram o uso do Campfire para backup de bate-papo.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Slack e ao Campfire

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, substitui bate-papos dispersos, conversas perdidas e ferramentas desconectadas.

A melhor parte? Conversas, tarefas, documentos e colaboração agora estão todos em um único espaço de trabalho integrado. É tudo o que sua equipe precisa, sem precisar sair do aplicativo.

Vamos explorar seus recursos juntos para ver como você pode facilitar a colaboração!

Vantagem do ClickUp: ClickUp Chat

Chats interrompidos, tarefas desorganizadas e conversas perdidas não serão mais um problema.

Com o ClickUp Chat, você pode iniciar conversas em canais públicos para manter todos da sua equipe informados sobre o que está acontecendo.

Veja como você pode usá-lo:

Nunca perca o controle das ações necessárias: atribua comentários instantaneamente à pessoa certa ou converta-os em tarefas, para que nada seja esquecido

Transforme conversas em resultados: com um clique, transforme discussões em bate-papos em tarefas acionáveis — sem mais acompanhamentos esquecidos

Mantenha o contexto ao seu alcance: vincule automaticamente tarefas, documentos e bate-papos para que sua equipe sempre tenha uma visão completa

Trabalhe mais rápido com IA: receba sugestões inteligentes para criar tarefas automaticamente, resumir tópicos e muito mais, economizando tempo e esforço

Compartilhe atualizações importantes: crie publicações para anúncios, atualizações e discussões para manter todos alinhados

Reúna-se e recapitule com facilidade: inicie chamadas com um único clique e receba resumos automáticos destacando todos os pontos principais

Colabore em tempo real: use o Syncups para chamadas de áudio ou vídeo diretamente no ClickUp — sem necessidade de ferramentas adicionais

ClickUp One Up #2: Tarefas do ClickUp

Mantenha os cronogramas dos projetos e os fluxos de trabalho da equipe transparentes com o ClickUp Tasks

Procurando um recurso que mantenha suas tarefas organizadas para reduzir o vaivém? O ClickUp Tasks automatiza o trabalho, aprimora a colaboração e conecta todas as suas ferramentas de produtividade, como Docs, Chat e Whiteboards, com IA integrada.

Veja como isso facilita a colaboração da equipe em todas as tarefas:

Adapte as tarefas ao seu fluxo de trabalho: use campos personalizados, categorias e tipos de tarefas que se adequem aos processos exclusivos da sua equipe

Automatize as tarefas rotineiras: economize tempo com atribuições de tarefas automatizadas, notificações e atualizações de status — concentre-se no que é mais importante

Centralize e simplifique: adicione tarefas a várias listas de projetos e mantenha todas as discussões em um só lugar para eliminar duplicatas

Fique por dentro do progresso: monitore o status do projeto e as informações de desempenho rapidamente para tomar melhores decisões

Transforme informações em ação: converta envios de formulários em tarefas automaticamente com sugestões baseadas em inteligência artificial

Priorize com precisão: defina status personalizados e níveis de prioridade para manter sua equipe focada no que é mais importante

Visualize conexões: vincule tarefas relacionadas com dependências para ver o impacto do projeto e gerenciar cronogramas de forma eficaz

Gerenciamento tudo em um: gerencie tarefas, calendários, lembretes e afazeres a partir de uma única plataforma unificada

Vantagem nº 3 do ClickUp: ClickUp Brain

O ClickUp Brain é o seu assistente inteligente para o espaço de trabalho, projetado para manter sua equipe avançando sem perder o ritmo. Com ele, você nunca precisará se preocupar com nada!

Basta perguntar, e a IA extrairá automaticamente o contexto de seus chats e tarefas. O ClickUp Brain garante que todos permaneçam alinhados, informados e focados no que é mais importante.

Veja como o ClickUp Brain agrega valor e mantém seu trabalho funcionando perfeitamente:

Contexto instantâneo, sempre à mão: Nunca perca detalhes importantes — o ClickUp Brain exibe informações relevantes de suas conversas e tarefas exatamente quando você precisa delas

Colaboração sem esforço: Ao conectar insights de conversas em chats e atualizações de tarefas, o ClickUp Brain ajuda sua equipe a colaborar de forma mais eficaz e tomar decisões mais rápidas

Assistência proativa: receba lembretes, sugestões e resumos oportunos com base nas discussões em andamento e nas atividades do projeto, para que nada seja esquecido

Vários modelos de IA para resultados mais inteligentes: O ClickUp Brain permite que você acesse vários modelos de linguagem grandes (LLMs) para fornecer as respostas mais precisas, relevantes e detalhadas para suas necessidades específicas

Geração de imagens e suporte criativo: gere instantaneamente imagens e recursos visuais diretamente em seu fluxo de trabalho, ajudando você a dar vida às suas ideias sem sair do ClickUp

Pesquisa na web e respostas em tempo real: acesse informações atualizadas da web através do Brain, para que você sempre tenha as últimas informações e dados para fundamentar suas decisões

Fluxos de trabalho simplificados: reduz a pesquisa manual e a mudança de contexto, permitindo que você se concentre em trabalhos de alto impacto em vez de procurar informações

Colabore com sua equipe de qualquer lugar no ClickUp Docs

E se você quiser editar em tempo real com os membros da sua equipe? Nós também temos a solução para isso! O ClickUp Docs ajuda você a manter todas as suas informações organizadas. Veja como ele ajuda:

Transforme ideias em ação: vincule documentos diretamente às suas tarefas e projetos, garantindo que todas as ideias sejam levadas adiante

Crie documentos do seu jeito: use páginas aninhadas, opções de estilo avançadas e modelos prontos para criar o documento perfeito para qualquer necessidade

Envolva sua equipe: organize informações com marcadores aninhados, tabelas e muito mais — ideal para roteiros, wikis e bases de conhecimento

Colabore em tempo real: debata ideias, edite e resolva problemas em conjunto com a edição instantânea e ao vivo

Mantenha o conhecimento em destaque: marque documentos importantes como wikis para que sua equipe possa revisitá-los e consultá-los facilmente sempre que necessário

Comentários perdidos? Tarefas perdidas? Atrasos nos prazos? Parece muito difícil de gerenciar e controlar? Mas não com o ClickUp Comments. Ele permite que você atribua comentários que exigem ação, para que o membro relevante da equipe saiba o que precisa ser feito.

Depois de concluir suas tarefas, você pode resolver facilmente esses comentários para evitar qualquer confusão!

Veja o que Marianela Fernandez, consultora de tratamento de água da Eco Supplier Panamá, pensa sobre o uso do ClickUp:

Ao integrar várias funcionalidades, como notificações, calendários, e-mails e fluxo de trabalho na execução do projeto, o ClickUp faz com que os funcionários deixem de se concentrar na revisão constante dos diferentes mecanismos tecnológicos e se concentrem nas tarefas que geram valor.

Ao integrar várias funcionalidades, como notificações, calendários, e-mails e fluxo de trabalho na execução do projeto, o ClickUp faz com que os funcionários deixem de se concentrar na revisão constante dos diferentes mecanismos tecnológicos e se concentrem nas tarefas que geram valor.

Facilite a comunicação da equipe com o ClickUp!

Escolher a plataforma de comunicação certa pode determinar o sucesso ou o fracasso dos esforços de coordenação da equipe e influenciar diretamente a fluidez do fluxo de trabalho.

O Slack oferece recursos avançados com integrações, pesquisa avançada e comunicação multicanal. A plataforma é perfeita se você estiver procurando um aplicativo que combine gerenciamento de projetos e comunicação.

Por outro lado, o Campfire mantém as coisas simples, com conversas claras, distrações mínimas e um foco nítido na colaboração.

Mas se você está procurando uma plataforma completa para colaborar, discutir e gerenciar projetos, considere o ClickUp. Com os chats, comentários, tarefas e documentos do ClickUp, você pode transformar suas conversas em ação, mantendo a comunicação fluida e seu trabalho organizado. É mais do que apenas uma ferramenta de chat; é um espaço de trabalho completo onde nada passa despercebido.

