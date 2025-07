Ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC): fases e modelos

Planos não são nada; planejamento é tudo.

Criar software sem um plano é como montar móveis da IKEA sem o manual. Você vai acabar confuso e perdido, e talvez até desista por frustração.

Quase metade dos entrevistados em uma pesquisa da BCG afirmou que mais de 30% dos seus projetos de desenvolvimento tecnológico enfrentam atrasos ou excedem o orçamento. E quase um em cada cinco afirmou que resultados insatisfatórios ocorrem em mais da metade dos seus projetos.

É aí que entra o Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software (SDLC). Ele é o plano por trás de todos os aplicativos sofisticados e sites elegantes dos quais você não consegue mais viver sem.

Existem tantas adaptações do SLDC que é fácil se perguntar: “Por onde eu começo?”

Não se preocupe, vamos explicar tudo detalhadamente. Da ideia ao lançamento (e tudo o que há entre eles), aqui está o seu guia claro e prático sobre as fases e os modelos do SDLC.

A melhor parte? Você não precisa de um pacote caro para gerenciá-los. Você pode fazer tudo isso facilmente com o ClickUp!

Vamos começar a construir.

O que é o ciclo de vida do desenvolvimento de software?

O ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC) é o processo passo a passo que as equipes seguem para criar aplicativos de software, desde a primeira ideia até o produto final nas mãos dos usuários.

Em termos simples, é uma abordagem estruturada que orienta os engenheiros de software durante o planejamento, a concepção, a construção, o teste, a implantação e a manutenção de software, evitando possíveis desafios no desenvolvimento de software.

Por que se preocupar com o SDLC?

Sem o SLDC, os projetos facilmente entram em uma espiral de prazos perdidos, orçamentos inflacionados e recursos incompletos (lembra-se dos dados da BCG?).

Veja o que um processo bem estabelecido pode fazer pelas organizações de software:

Clareza : todos sabem o que acontece a seguir

Previsibilidade : prazos e custos são mais fáceis de estimar

Qualidade : testes e feedback são incorporados em todas as etapas

Redução de riscos: menos surpresas e colapsos no meio do projeto

Quando as equipes adotam o SDLC?

O SDLC não é apenas para gigantes da tecnologia que criam aplicativos bilionários. As equipes o adotam quando:

O projeto é complexo e tem várias partes móveis

A comunicação clara entre desenvolvedores, designers e partes interessadas é fundamental

Orçamentos, cronogramas e entregas não podem ser deixados ao acaso

É esperada manutenção e atualizações de longo prazo

🔑 Resumindo, se o projeto é importante, o SDLC é importante.

⭐ Modelo em destaque Capacite suas equipes de produto, design, engenharia, controle de qualidade e operações para colaborar de forma integrada, desde a concepção até a implantação. O modelo de desenvolvimento de software ClickUp se alinha ao SDLC da sua organização, integrando roteiros, gerenciamento de backlog, fluxos de trabalho sprint ou Kanban e rastreamento de bugs, tudo em um único espaço unificado. Obtenha um modelo gratuito O modelo de plano de vida da ClickUp foi criado para ajudar você a criar seu plano de vida e acompanhar seu progresso.

As 7 fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software

Todos os aplicativos, ferramentas ou jogos incríveis que você adora passaram por essas sete etapas (ou algo muito semelhante a elas). Vamos analisar cada fase:

1. Planejamento (preparando o terreno para o sucesso)

É aqui que as equipes se reúnem e descobrem por que estão criando algo e o que esperam obter com isso. Os objetivos de desenvolvimento de software, o orçamento, o cronograma e todas as outras especificações de requisitos de software são esclarecidos aqui.

As equipes realizam estudos de viabilidade para avaliar se o projeto é viável do ponto de vista técnico, financeiro e operacional

A análise de riscos ajuda a identificar possíveis obstáculos que podem prejudicar o projeto, desde a falta de recursos até incertezas do mercado

O planejamento do projeto estabelece um cronograma claro, definindo marcos, entregas e responsabilidades para manter o desenvolvimento dentro do prazo

Esta etapa estabelece as bases para tudo o que se segue, garantindo que a equipe tenha um entendimento comum do escopo e das expectativas do projeto antes que qualquer código seja escrito.

📌 Por exemplo, uma startup que está desenvolvendo um aplicativo de entrega de comida pode planejar atingir três cidades primeiro, definir um orçamento de US$ 150 mil e estabelecer um prazo de seis meses, sinalizando a integração de restaurantes como um possível gargalo.

2. Coleta e análise de requisitos (entendendo o que os usuários e as partes interessadas realmente precisam)

É hora de conversar com as pessoas que realmente usarão o produto. O que elas precisam? Que problemas estão tentando resolver? Anote tudo.

Realize entrevistas com as partes interessadas para obter insights diretamente dos usuários finais, clientes e outros participantes importantes. Essas conversas revelam necessidades reais, pontos fracos e expectativas

Traduza essas informações em especificações detalhadas de requisitos de software que servirão como um plano para o desenvolvimento

Crie histórias de usuários para capturar recursos ou funções específicas do ponto de vista do usuário, ajudando os desenvolvedores a entender como o software será usado em cenários da vida real

O objetivo por trás de todas essas atividades é garantir que o produto final realmente resolva os problemas certos. Afinal, ninguém quer passar meses criando um recurso para descobrir que os usuários não precisam dele, não o entendem ou não conseguem usá-lo de maneira eficaz.

📌 A equipe de desenvolvimento do Mozilla Firefox frequentemente coleta feedback dos usuários por meio de telemetria e estudos para entender a velocidade do navegador, as expectativas de segurança e as demandas por recursos. Esse processo, na verdade, informou os requisitos para recursos como a Proteção Avançada contra Rastreamento.

3. Design (traduzindo requisitos em um projeto técnico)

É aqui que as ideias começam a tomar forma. As equipes esboçam wireframes para visualizar como os usuários irão interagir com o produto. Elas criam diagramas de arquitetura do sistema para mapear como os diferentes componentes irão se comunicar nos bastidores.

Os documentos de especificação de design detalham tudo, desde pilhas de tecnologia até fluxos de trabalho, fornecendo aos desenvolvedores um manual claro. O design do esquema do banco de dados garante que os dados fluam de maneira suave e segura.

O objetivo? Transformar requisitos em um projeto funcional que os desenvolvedores possam usar com confiança.

👀 Você sabia? O sistema Material Design do Google foi desenvolvido para fornecer uma estrutura de design de UI/UX consistente em todas as plataformas do Google e aplicativos Android. O Google publicou uma documentação extensa sobre tipografia, cor, movimento, layout, componentes e design de interação. Isso moldou o design de milhares de aplicativos, tanto dentro quanto fora do ecossistema do Google, devido à sua clareza, padrões de acessibilidade e apelo visual.

4. Desenvolvimento (construção do produto, peça por peça)

A codificação propriamente dita ocorre na fase de desenvolvimento. Os desenvolvedores escrevem o código, integram os componentes e criam as funcionalidades especificadas nas fases anteriores. Em seguida, os editores de código verificam e revisam tudo cuidadosamente.

Os recursos são frequentemente criados em blocos modulares para facilitar os testes, a colaboração e a manutenção. A integração envolve a combinação de diferentes componentes, como interfaces front-end e lógica back-end, para que funcionem perfeitamente juntos.

Os sistemas de controle de versão (como o Git) rastreiam alterações, gerenciam a colaboração entre equipes e evitam conflitos quando vários desenvolvedores trabalham na mesma base de código. Essa fase é altamente iterativa, com equipes criando, testando e refinando em ciclos para garantir que tudo funcione conforme o esperado.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

5. Teste (garantir que tudo funciona e funciona bem)

Antes do lançamento, o software é rigorosamente testado para detectar bugs, verificar a qualidade e a segurança do código, confirmar a funcionalidade e garantir que ele funcione em diferentes condições. Os testes podem ser manuais ou automatizados.

Aqui estão os vários tipos e níveis de testes realizados pelas equipes:

Tipo de teste Objetivo Teste de unidade Verifica se os componentes ou funções individuais funcionam corretamente de forma isolada Teste de integração Garante que diferentes módulos ou serviços funcionem juntos conforme o esperado Teste de desempenho do sistema Verifique o desempenho do software sob várias cargas e condições de estresse Teste de aceitação do usuário (UAT) Confirme se o software atende aos requisitos do usuário e está pronto para ser lançado Teste de sistemas de segurança Identifica vulnerabilidades e garante a segurança dos dados e do sistema

Juntos, esses testes ajudam as equipes a lançar produtos com confiança.

🧠 Curiosidade: as revisões de código ocupam o terceiro lugar na lista de fatores que causam esgotamento dos desenvolvedores, logo após as horas extras e o caos dos prazos, de acordo com uma pesquisa da GitLab. A escolha é clara: planeje com mais inteligência ou se esgote mais rápido.

6. Implantação de software (lançamento do software para os usuários)

Depois que os testes forem concluídos e o produto estiver estável, ele será implantado para os usuários reais.

A implantação em produção envolve enviar a versão final para ambientes ativos, garantindo que ela esteja estável, segura e acessível aos usuários. Dependendo da estratégia, isso pode ser um lançamento completo, uma implementação gradual ou uma versão beta limitada para testar o uso no mundo real.

O treinamento do usuário durante esta fase ajuda a integrar clientes ou equipes internas, fornecendo documentação, tutoriais ou sessões práticas para que possam usar o software de maneira eficaz.

O gerenciamento de lançamentos supervisiona todo o processo de lançamento, desde a coordenação de cronogramas até o acompanhamento de problemas após o lançamento, garantindo que tudo corra bem e que as interrupções sejam minimizadas.

O objetivo aqui é detectar problemas antecipadamente e corrigir falhas rapidamente para que a implementação completa ocorra sem problemas.

📌 Siga o exemplo da Microsoft. Quando lança novas versões do Windows, a empresa não as disponibiliza para todos de uma só vez. Em vez disso, começa com o seu Programa Insider, no qual os testadores beta têm acesso antecipado. Depois de resolver quaisquer problemas, lança-as gradualmente para os utilizadores comuns e para as empresas.

💡 Dica profissional: Quer tornar seus sprints ainda mais focados, produtivos e eficientes? Aplique os princípios Lean do desenvolvimento de software para eliminar o desperdício e se concentrar apenas no que agrega valor.

Após o lançamento, as equipes continuam corrigindo bugs, aprimorando recursos com base no feedback dos clientes e se adaptando às novas necessidades dos usuários ou ameaças à segurança. A fase de manutenção garante a usabilidade e a segurança a longo prazo.

📌 O Apache HTTP Server, um dos servidores web mais populares do mundo, é mantido e atualizado há mais de 25 anos com patches de segurança regulares e melhorias de desempenho, tudo orientado por contribuições da comunidade.

Modelos e metodologias comuns de SDLC

Escolher o modelo certo de desenvolvimento de software é fundamental para garantir o sucesso de um projeto. O modelo escolhido influenciará a forma como sua equipe trabalha, a velocidade de entrega e a flexibilidade do projeto.

Vamos examinar algumas das metodologias SDLC mais populares.

Modelo em cascata

O modelo Waterfall é uma das metodologias de desenvolvimento de software mais antigas e tradicionais. É um processo linear e sequencial, no qual cada fase é concluída antes de passar para a próxima.

É chamado de modelo “em cascata” porque o progresso avança em etapas claras e sequenciais — cada fase começa somente após a conclusão da anterior, assim como a água que cai de um nível para outro.

Depois que uma fase é concluída, não é possível voltar atrás. Esse modelo funciona bem para projetos com requisitos bem definidos e que provavelmente não sofrerão alterações durante o desenvolvimento.

📌 As políticas e guias da NASA são elaborados com base no modelo cascata. Se um programa optar por uma abordagem diferente, ele deverá ajustar seus processos de insight técnico, verificação e revisão para se adequar. Essas alterações garantem o acompanhamento preciso do progresso do sistema e devem ser documentadas em todos os planos importantes.

Modelo iterativo

O modelo iterativo consiste em construir em etapas, testar gradualmente e melhorar à medida que avança. Em vez de esperar para lançar um produto totalmente acabado, você cria primeiro uma versão básica e, em seguida, a refina por meio de ciclos de feedback e atualizações.

Este modelo SDLC é perfeito quando os requisitos não estão 100% claros desde o início ou quando você sabe que as coisas vão evoluir.

Metodologia ágil

O modelo Ágil concentra-se no desenvolvimento iterativo, em que o projeto é dividido em unidades menores e gerenciáveis, chamadas sprints. Cada sprint entrega uma parte funcional do software, e o feedback é incorporado continuamente.

Este modelo permite flexibilidade e é ótimo para projetos em que se espera que os requisitos mudem com frequência.

📜 Estudo de caso: a transformação ágil do PayPal Em 2012, a inovação do PayPal estava estagnada. PRDs demorados, ciclos de planejamento trimestrais, gargalos de domínio, troca de contexto, métodos em cascata e longos ciclos de teste prolongavam a entrega de semanas para meses. Em maio de 2013, o PayPal lançou uma ambiciosa transformação chamada “Big Bang” para se tornar uma organização totalmente ágil em escala empresarial. Ela envolveu quatro pilares: Aproximando as equipes dos clientes

Esclarecendo a propriedade do produto

Organização de equipes Scrum e

Acompanhamento do progresso com KPIs Mais de 300 equipes multifuncionais Scrum em 11 centros globais começaram no mesmo ciclo de sprint de duas semanas para orientar a melhoria contínua. Equipes estruturadas, lançamentos frequentes, responsabilidade clara e feedback real dos clientes substituíram os ciclos lentos em cascata. Os resultados? Antes do Agile: apenas três produtos lançados em 18 meses

Após o Agile: 58 novos produtos/recursos em 6 meses após a transformação A jornada do PayPal mostra como o Agile pode ajudar até mesmo uma grande empresa a se reinventar por meio da clareza, coordenação e compromisso com formas modernas de trabalho.

Modelo espiral

O modelo espiral combina os modelos Waterfall e Agile e se concentra na avaliação de riscos. O desenvolvimento avança em ciclos repetidos (ou espirais), cada um abordando riscos, design e desenvolvimento.

via Teaching Agile

Isso é particularmente útil para projetos grandes e complexos que exigem avaliação contínua.

Modelo V

O Modelo V é uma extensão do modelo Waterfall, mas com foco em testes. Para cada fase do desenvolvimento, há uma fase de teste correspondente. Esse modelo em forma de V garante que os testes e a garantia de qualidade sejam integrados ao processo desde o início.

via BrowserStack

📌 O software para dispositivos médicos geralmente segue o Modelo V (e suas variações) devido a requisitos regulatórios rigorosos. Por exemplo, o software usado em dispositivos de imagem médica passa por testes paralelos para cada fase do desenvolvimento, a fim de garantir a conformidade com os padrões de segurança.

📖 Leia também: KPIs de desenvolvimento de software com exemplos

SDLC x Agile: qual é a diferença?

À primeira vista, SDLC e Agile podem parecer concorrentes, mas não são. SDLC (Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software) é a estrutura geral que define as etapas pelas quais um projeto de software passa, desde o planejamento até a manutenção.

Agile, por outro lado, é uma metodologia (ou abordagem) que pode ser aplicada dentro da estrutura SDLC para gerenciar como essas etapas são executadas.

Pense no SDLC como o que acontece durante o desenvolvimento de software e no Agile como como as equipes escolhem realizá-lo.

Aqui está uma tabela resumida de comparação:

Aspecto SDLC Ágil O que é Uma estrutura que descreve todas as etapas do desenvolvimento de software Uma metodologia para executar as etapas do SDLC de forma iterativa e flexível Objetivo Define o que precisa acontecer em um projeto de software Define como isso deve acontecer Escopo Abrange todo o ciclo de vida: do planejamento à manutenção Foco no processo dentro de cada fase Uso Pode ser usado com diferentes metodologias (Ágil, Waterfall, etc.) Uma das muitas abordagens que podem ser aplicadas no SDLC

Em modelos SDLC tradicionais, como Waterfall, as fases são rígidas e sequenciais — as equipes não passam para a próxima etapa até que a atual seja concluída. Isso funciona para projetos com requisitos fixos, mas apresenta dificuldades com necessidades em constante mudança.

O Agile inverte essa lógica. Ele incentiva a iteração e o feedback contínuo. As equipes trabalham em sprints curtos, lançando partes menores do produto e fazendo ajustes com base no feedback. É ideal quando os requisitos evoluem ou quando as opiniões dos primeiros usuários são valiosas.

📌 Vamos entender com um exemplo: Um sistema de declaração de impostos do governo pode usar o modelo Waterfall para seguir requisitos legais rigorosos. Em contrapartida, uma startup que está desenvolvendo um aplicativo móvel se beneficiaria do Agile, lançando recursos rapidamente e fazendo ajustes com base no feedback dos usuários.

Os dois não são mutuamente exclusivos — Agile é um modelo SDLC, apenas uma das muitas maneiras de estruturar o desenvolvimento.

🧠 Curiosidade: O ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC) não é apenas uma palavra da moda — ele existe desde a década de 1960! É a espinha dorsal da criação de software, orientando tudo, desde o planejamento e o design até os testes e a implantação.

Práticas recomendadas para otimizar seu SDLC

Um SDLC bem estruturado pode fazer a diferença entre um lançamento tranquilo e um projeto paralisado. Veja como as equipes podem ajustar seu processo de desenvolvimento de software para obter melhores resultados:

Alinhe equipes multifuncionais

Quando desenvolvedores de software, testadores, designers e partes interessadas trabalham em silos, a falta de comunicação é inevitável. Garantir que todos estejam alinhados desde o primeiro dia reduz atrasos e retrabalhos dispendiosos.

💡 Dica profissional: ferramentas como o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho— funcionam como ferramentas colaborativas de desenvolvimento de software e ajudam as equipes a debater ideias, compartilhar atualizações e centralizar feedbacks sem reuniões intermináveis. Com atribuições de tarefas, comentários em tempo real e compartilhamento de arquivos em um só lugar, equipes multifuncionais podem trabalhar juntas com mais agilidade.

Automatize testes e implantação

Testes manuais e implantações atrasam as equipes e aumentam o risco de erros humanos. Automatizar essas tarefas acelera os lançamentos e melhora a consistência.

🧠 Curiosidade: desde que automatizaram os testes, as organizações relatam ter obtido benefícios importantes, como testes mais precisos (43%), maior agilidade (42%) e cobertura de testes mais ampla (40%).

Ferramentas populares de CI/CD, como Jenkins, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines, integram-se bem à sua base de código para automatizar compilações, testes e implantações, para que as equipes possam se concentrar mais no desenvolvimento de recursos e menos em tarefas repetitivas.

Acompanhe os KPIs em cada fase

Medir o que é importante garante que os projetos permaneçam no caminho certo. Acompanhar indicadores-chave de desempenho (KPIs), como taxas de defeitos, velocidade de sprint e frequência de implantação, ajuda as equipes a identificar gargalos com antecedência.

Obtenha um modelo gratuito Registre, avalie e implemente estratégias de melhoria para KPIs críticos de desenvolvimento com o modelo de acompanhamento de KPIs do ClickUp

O modelo de acompanhamento de KPIs da ClickUp simplifica o monitoramento dessas métricas críticas em tempo real. Ele oferece painéis integrados e atualizados automaticamente que visualizam o progresso e ajudam a identificar áreas que precisam de atenção, por meio de status personalizados, como “Fora do caminho”, “Em risco” e “No caminho certo”.

A documentação centralizada e o acompanhamento de projetos mantêm todos alinhados, especialmente em projetos complexos. Ferramentas como ClickUp Docs, Notion ou Confluence permitem que as equipes documentem requisitos, compartilhem histórias de usuários e mantenham bases de conhecimento acessíveis a todos.

Juntamente com o gerenciamento de tarefas, as equipes podem garantir que as decisões, atualizações e processos sejam documentados e acessíveis quando necessário.

Agora, vamos examinar mais de perto como aproveitar ao máximo as ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação para otimizar seu processo SDLC.

Você sabia que a IA pode aumentar a produtividade em até 40%? Impressionante, não é mesmo?

Gerenciamento de projetos mais inteligente com o ClickUp

Bem, o ClickUp traz esse poder para o seu processo SDLC — do planejamento à implantação.

Pense, escreva e construa mais rápido com IA

O gerenciamento de projetos de software com inteligência artificial da ClickUp torna o gerenciamento do seu SDLC muito fácil. No centro de tudo isso está o ClickUp Brain, seu copiloto inteligente de projetos que traz automação, insights e clareza para fluxos de trabalho complexos.

Durante as etapas de planejamento e coleta de requisitos, o ClickUp Brain ajuda as equipes a:

Crie resumos de projetos

Resuma automaticamente notas de reuniões e

Crie histórias de usuários diretamente a partir de conversas ou threads de tarefas

Crie histórias de usuários, resumos de projetos e PRDs mais rapidamente com IA usando o ClickUp Brain

À medida que as equipes avançam para o design e o desenvolvimento, o Brain pode:

Escreva documentação técnica

Sugira melhorias no processo e

Divida grandes épicos em tarefas estruturadas e acionáveis

Para controle de qualidade e testes, você pode automatizar atribuições de tarefas e acompanhar casos de teste usando status personalizados e automações do ClickUp, enquanto o Brain auxilia na redação de relatórios de bugs, na síntese dos resultados dos sprints ou na interpretação de logs e feedback dos usuários.

Potencialize seu fluxo de trabalho com gerenciamento de software baseado em IA para otimizar, automatizar e elevar sua produtividade hoje mesmo

Veja o que mais o pacote de gerenciamento de projetos de software da ClickUp tem a oferecer para você:

ClickUp Goals para acompanhar marcos e alinhar os objetivos da equipe

ClickUp Tasks para gerenciar itens de trabalho e atribuições

Comentários integrados para simplificar a comunicação dentro das tarefas

Notificações para manter a equipe atualizada em tempo real

Painéis ClickUp para visualizar o progresso e monitorar o desempenho

Assim, em vez de perder tempo com detalhes mundanos do gerenciamento de projetos, sua equipe pode se concentrar no que faz de melhor: codificar e entregar produtos incríveis.

Mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Sprints

Para equipes que seguem a metodologia Agile, o recurso Sprints do ClickUp é uma grande inovação. Divida seu projeto em partes menores e gerenciáveis e planeje sprints totalmente personalizáveis para otimizar os prazos de entrega.

Acompanhe o progresso de cada sprint, defina metas claras e ajuste os cronogramas conforme necessário, tudo sem sair da plataforma com o ClickUp Sprints

A melhor parte? Você pode ver facilmente o que está por vir, o que foi concluído e onde a equipe de desenvolvimento pode precisar fazer ajustes. As automações do Sprint ajudam a refinar seu processo, tornando as tarefas repetitivas coisa do passado.

Com os pontos de sprint, você pode estimar facilmente o esforço e alinhar a equipe para se concentrar no que é mais importante. Além disso, você pode gerenciar cronogramas, revisões de código e iterações em uma única plataforma. Gráficos integrados, como burnup, burndown, fluxo cumulativo e gráficos de velocidade, facilitam o acompanhamento do progresso e o ajuste de estratégias.

Comece rapidamente com modelos prontos para uso

Começar a usar o ClickUp é muito fácil, graças aos seus modelos prontos para uso. Em vez de configurar tudo do zero, você pode começar com um modelo criado especificamente para desenvolvimento de software.

Por exemplo, o Modelo de Desenvolvimento de Software ClickUp possui estruturas pré-construídas para registrar tarefas, definir marcos e estabelecer prazos para que você possa começar imediatamente o planejamento.

Obtenha um modelo gratuito Comece hoje mesmo com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp e mantenha seus projetos em dia do início ao fim

Este modelo abrange todas as etapas e ajuda você a gerenciar vários portfólios e programas.

Acompanhe o progresso em vários sprints simultaneamente, com mais de 30 status, incluindo em desenvolvimento, em revisão e pronto para implantação. Organize tarefas usando campos personalizados, como MoSCoW, trimestre e equipe.

Escolha entre visualizações como Quadro, Quadro Branco, Lista e Documento para atender às suas necessidades, reduzindo interrupções do sistema e mantendo-se em dia com os prazos, tudo em um só lugar.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de desenvolvimento de software

O ClickUp é, sem dúvida, uma ótima escolha, mas outras ferramentas de implantação contínua podem ajudá-lo a gerenciar o processo de desenvolvimento de software de alta qualidade. Vamos conferir algumas delas.

Jenkins: o automatizador

Jenkins é seu aliado de automação para integração contínua (CI). É um robô que trabalha 24 horas por dia para garantir que suas compilações, testes e implantações ocorram automaticamente.

via Jenkins

Sempre que você envia um código, o Jenkins atua como uma ferramenta de teste de controle de qualidade, acionando tarefas automatizadas e executando testes como JUnit e Selenium, detectando bugs antes que eles se tornem um problema. Ele se integra perfeitamente a sistemas de controle de versão como Git e possui um plugin para praticamente tudo.

CircleCI: rápido, flexível e pronto para a nuvem

CircleCI é uma ferramenta de CI/CD de alta velocidade e compatível com a nuvem. É perfeita para trabalhar com contêineres ou serviços em nuvem, como AWS ou Google Cloud.

via CircleCI

Uma das melhores características é o suporte nativo ao Docker, o que significa que você pode testar seu código em ambientes isolados para garantir que ele funcione perfeitamente em qualquer lugar. O CircleCI cuida de tudo, desde a execução de testes até a implantação do seu aplicativo, enquanto você se concentra no desenvolvimento.

Otimize seu processo SDLC com o ClickUp

Gerenciar o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC) pode parecer assustador, mas com as ferramentas certas, ele se torna um caminho bem definido para o sucesso. Sem um processo sólido, os projetos correm o risco de atrasos, aumento do escopo e prazos perdidos.

É aí que entra o ClickUp!

Com os recursos abrangentes do ClickUp, como gerenciamento de tarefas, sprints, modelos e fluxos de trabalho automatizados, seu ambiente de produção se torna mais eficiente e previsível. Do planejamento à implantação, o ClickUp ajuda você a acompanhar todas as fases com facilidade e clareza.

Experimente o ClickUp hoje mesmo gratuitamente!