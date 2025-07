Descubra as 10 melhores ferramentas de IA para treinamento e desenvolvimento em 2025

Aprender não é mais o que costumava ser. Saímos das sessões de integração obsoletas e jogamos fora os manuais de treinamento empoeirados. Hoje, o aprendizado está em toda parte: em nossos trabalhos, nossos erros, nossos momentos de “espera aí... como faço isso?”. Em alguns casos, é até divertido

E adivinhe o que vem junto nessa jornada? IA.

71% dos profissionais de L&D já estão “explorando, experimentando ou integrando IA em seu trabalho”

Seja para dar aulas ou treinar uma equipe, as ferramentas de IA estão remodelando a forma como aprendemos. De conteúdos que praticamente se escrevem sozinhos a módulos de RA/RV que deixam o treinamento tradicional no chinelo, as empresas estão abandonando métodos ultrapassados e adotando formas mais inteligentes e envolventes de desenvolver talentos.

Com essas ferramentas de IA para treinamento e desenvolvimento, você pode gerar instantaneamente documentos de integração, criar visuais personalizados para cursos, elaborar planos de aula, delinear módulos de aprendizagem completos e personalizar o conteúdo do treinamento para diferentes funções, tudo isso sem esforço!

Aqui está um resumo rápido das melhores ferramentas de IA para treinamento e desenvolvimento:

Aqui está um resumo rápido das melhores ferramentas de IA para treinamento e desenvolvimento:

Aqui está a nossa lista de ferramentas de IA que podem simplificar os seus programas de treinamento e desenvolvimento, mantendo os funcionários envolvidos:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de treinamento e desenvolvimento orientado por IA)

Experimente o ClickUp Brain — é grátis Use o ClickUp Brain para gerar módulos de treinamento completos instantaneamente com IA

Acha que o ClickUp é apenas para gerenciamento de projetos? Pense novamente! Com a configuração adequada, o ClickUp se torna uma plataforma dinâmica de L&D que ajuda você a projetar, entregar e acompanhar o aprendizado em toda a sua organização. É realmente o aplicativo completo para o trabalho.

Se você está procurando planos de aula ou fluxos de trabalho personalizados, encontrará tudo isso com os recursos de IA do ClickUp. Vamos detalhar!

Criação de conteúdo e monitoramento do progresso com IA que economizam horas

O ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do planeta, ajuda você a criar conteúdo de treinamento rapidamente. Digite um comando como “Criar um módulo de treinamento em segurança cibernética para equipes remotas” e veja como ele gera esboços detalhados que abrangem tudo, desde simulações de phishing até protocolos VPN.

Use-o para adaptar as sugestões de conteúdo à natureza única do seu local de trabalho. Crie módulos específicos para cada função, reescreva lições com a voz da sua marca e até mesmo gere perguntas de questionários com base nos seus documentos internos, para que o seu programa de aprendizagem pareça menos padronizado e mais personalizado.

Você pode armazenar esses resumos e materiais no ClickUp Docs.

💡 Dica profissional: dite o conteúdo do módulo, perguntas de questionários ou notas de feedback usando o Talk‑to‑Text dentro do ClickUp Brain MAX. O Brain MAX é o “superaplicativo” para desktop com IA da ClickUp que entende todo o seu contexto de trabalho — tarefas, documentos, bate-papos e aplicativos integrados — e permite que você pesquise, fale e aja diretamente com os modelos de IA mais recentes, como GPT‑4, Claude e Gemini. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Quer dar um passo adiante?

Use os Agentes Autopilot da ClickUp para se alinhar com os marcos e pontos de verificação do seu programa de aprendizagem. Os agentes são como assistentes inteligentes de IA que executam ações autônomas com base em gatilhos e condições especificados:

Crie conteúdo de forma proativa: quando um trainee marca um módulo como “Em andamento”, um agente pode compartilhar automaticamente um documento introdutório, uma lista de verificação ou recursos para ajudar

Automatize feedbacks e resumos : depois que os alunos enviam as respostas dos questionários ou tarefas, um agente pode resumir as respostas principais ou sinalizar lacunas comuns

Gerencie lembretes: se um prazo expirar ou um status permanecer como “Não iniciado”, o agente pode acionar lembretes para os alunos ou instrutores

O ClickUp Clips permite gravar tutoriais rápidos em vídeo e orientações diretamente no seu navegador. Não é necessário nenhum equipamento sofisticado — basta clicar em gravar e compartilhar conhecimento instantaneamente. Você pode narrar e explicar tópicos complexos com facilidade, tornando o aprendizado mais envolvente e memorável.

Além disso, com o ClickUp Brain, as transcrições desses clipes são geradas em tempo real, para que sua equipe possa pesquisar, consultar ou revisar o conteúdo sem esforço. Faça perguntas e obtenha respostas diretamente da transcrição!

Grave orientações rápidas com o ClickUp Clips e mantenha sua equipe alinhada

Use os recursos integrados para:

Crie transcrições pesquisáveis automaticamente

Adicione marcas de tempo para facilitar a navegação

Acompanhe quem assistiu o quê

Compartilhe vídeos com segurança com membros específicos da equipe

Quadros interativos para um melhor envolvimento

Use os quadros brancos do ClickUp para mapear fluxos de aprendizagem e planos curriculares

Diga adeus às apresentações enfadonhas em PowerPoint. Os quadros brancos do ClickUp transformam as sessões de treinamento em experiências colaborativas. Visualize percursos de aprendizagem, trace jornadas de desenvolvimento de habilidades e debata ideias com sua equipe em tempo real

📌 Por exemplo, esboce um fluxo de treinamento para seu programa de integração no ClickUp Whiteboards. Em seguida, converta cada módulo em tarefas, organize-as em uma lista por tópico ou departamento e alterne para a visualização Gantt para planejar cronogramas, definir marcos e gerenciar dependências entre grupos.

💡 Dica profissional: crie um centro de recursos de aprendizagem centralizado vinculando seus documentos do ClickUp diretamente às tarefas em seus fluxos de trabalho de treinamento. Por exemplo, anexe um documento do ClickUp com guias detalhados de integração ou SOPs específicos para cada função a cada módulo em seu fluxo do Quadro Branco. Você também pode incorporar vídeos, questionários ou formulários de feedback diretamente no documento, para que os alunos tenham tudo o que precisam, no contexto, sem precisar alternar entre ferramentas.

Modelos que aceleram a configuração

Obtenha um modelo gratuito Vá do conceito à execução com o modelo de implementação do sistema de gestão de aprendizagem da ClickUp

É a primeira vez que configura um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS)? Comece de forma simples! O modelo de implementação de LMS da ClickUp irá guiá-lo até à conclusão bem-sucedida do seu projeto. Veja como:

Use a Visualização do Gantt do Projeto para criar um cronograma para cada tarefa do projeto

Organize tarefas em status personalizados, como Em revisão, Em andamento e Concluído

Atualize os status à medida que avança nas tarefas para manter as partes interessadas informadas

Monitore e analise tarefas para garantir que todas as etapas permaneçam dentro do planejado

Por outro lado, o modelo de estrutura de treinamento do ClickUp oferece uma base sólida para seus programas. Sua interface intuitiva ajuda você a planejar, estruturar e gerenciar seu programa de treinamento. Veja como:

Padronize os caminhos de aprendizagem entre equipes usando tarefas, documentos e metas pré-definidos

campos personalizados do ClickUp Monitore o status de conclusão, as horas de treinamento e as notas das avaliações em tempo real usando os painéis

Identifique desistências ou notas baixas nos treinamentos com relatórios visuais e reatribua rapidamente os materiais ou agende acompanhamentos

Obtenha um modelo gratuito Planeje, programe e execute com o modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Este modelo fornece análises para criar um programa de treinamento personalizado para instrutores e alunos. Use-o para acompanhar o progresso dos funcionários e atualizar o material de treinamento com base nos dados dos usuários.

Se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de produtividade completa e baseada em IA para maximizar o resultado dos seus programas de treinamento, o ClickUp é a escolha certa.

Melhores recursos do ClickUp

Crie percursos de aprendizagem estruturados usando o ClickUp Docs com tarefas vinculadas, mídia incorporada e listas de verificação claras

Use o ClickUp Chat para colaborar em materiais de aprendizagem, esclarecer objetivos e alinhar resultados. Em vez de usar canais dispersos, inicie um chat dentro de uma tarefa ou módulo de treinamento específico, para que perguntas, atualizações e feedback permaneçam conectados ao conteúdo ou tarefa exata a que se referem

Atribua e acompanhe módulos de treinamento sem esforço, combinando status personalizados, datas de vencimento e automações do ClickUp . Por exemplo, quando um aluno marca um módulo como “Em andamento”, uma automação pode notificar instantaneamente o instrutor ou atribuir a próxima tarefa

Resuma, redija e gere conteúdo instantaneamente com o ClickUp Brain — desde SOPs e documentos de integração até questionários e perguntas frequentes

Centralize todo o conteúdo de treinamento em um espaço ClickUp dedicado a L&D com permissões personalizadas, visualizações personalizadas e modelos flexíveis

Limitações do ClickUp

Pode não oferecer personalização avançada para necessidades de treinamento específicas

Os recursos abrangentes da plataforma podem ser um pouco complexos para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 considera o ClickUp uma ferramenta revolucionária, afirmando:

Posso ver quando as coisas estão sendo feitas com a equipe, criei muitos SOPs para treinar nossos novos funcionários muito mais rápido do que antes e tirar as coisas da minha cabeça e colocá-las no fluxo de trabalho.

Posso ver quando as coisas estão sendo feitas com a equipe, criei muitos SOPs para treinar nossos novos funcionários muito mais rápido do que antes e tirar as coisas da minha cabeça e colocá-las no fluxo de trabalho.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

2. Synthesia (Ideal para tutoriais e criação de vídeos de aprendizagem com IA)

via Synthesia

Vídeos curtos e envolventes estão substituindo sessões de treinamento longas e monótonas — e com razão. Mas filmar, editar e produzir vídeos do zero leva tempo, esforço e uma estrutura de produção completa. É aí que entram as ferramentas de vídeo com IA, como a Synthesia.

A Synthesia transforma texto simples em vídeos de treinamento profissional usando avatares de IA realistas, sem câmeras, microfones ou ferramentas de edição. Seja para lançar módulos de integração, treinamento de conformidade ou conteúdo de aperfeiçoamento, a Synthesia ajuda as equipes de L&D a criar vídeos de alta qualidade rapidamente. Isso reduz o tempo de produção e ajuda a manter os alunos envolvidos.

Principais recursos do Synthesia

Escolha entre mais de 200 modelos de vídeo gratuitos para começar a criar vídeos, mesmo que você seja iniciante

Alcance um público global com dublagem e tradução em mais de 140 idiomas

Colabore com equipes e edite vídeos com base em feedback, com uma biblioteca de vídeos atualizada

Limitações da Synthesia

Gerenciar custos pode ser complicado se você tiver requisitos extensos de vídeo

Fazer com que os avatares expressem emoções como os seres humanos seria difícil, uma vez que são gerados por IA

Preços da Synthesia

Gratuito

Inicial: US$ 29/mês por usuário

Criador: US$ 69/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Synthesia

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro o nível de personalização que oferece, ao mesmo tempo que fornece um excelente suporte de IA para as partes com as quais não me sinto totalmente confortável. Não sou uma pessoa muito criativa, por isso preciso de ajuda extra para criar conteúdos de formação e a Synthesia é a solução perfeita para as minhas lacunas.

Adoro o nível de personalização que oferece, ao mesmo tempo que fornece um excelente suporte de IA para as partes com as quais não me sinto totalmente confortável. Não sou uma pessoa muito criativa, por isso preciso de ajuda extra para criar conteúdos de formação e a Synthesia é a solução perfeita para as minhas lacunas.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de IA para otimizar fluxos de trabalho

3. Jasper (Ideal para escrever conteúdo de treinamento baseado em IA)

via Jasper AI

Por trás de cada sessão de treinamento eficaz, há planos de aula, diretrizes de aprendizagem, manuais de integração e, é claro, um roteiro sólido. É nisso que a Jasper AI ajuda. Essa plataforma alimentada por IA pode gerar tudo, desde roteiros até manuais de treinamento completos em segundos.

Tem uma apresentação e precisa transformá-la em um guia de treinamento sofisticado? Basta inserir uma solicitação no Jasper Chat e pronto, você terá o que precisa. Esteja você começando do zero ou aprimorando materiais existentes, o Jasper torna a criação de conteúdo rápida, fácil e escalável.

Principais recursos do Jasper

Eleve o conteúdo do treinamento corporativo com o editor de documentos com IA

Defina suas próprias regras para uso de termos, gramática ou até mesmo pontuação, garantindo que você sempre mantenha um tom consistente para a sua marca

Mude para o “Modo Chefe” e gere ideias de aprendizagem corporativa prontas a implementar em segundos

Limitações do Jasper

Você precisa verificar a precisão do conteúdo gerado

Preços do Jasper

Criador: US$ 49/mês por licença

Pro: US$ 69/mês por licença

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

Um avaliador do G2 diz:

Ele gera conteúdo de alta qualidade rapidamente quando preciso escrever conteúdo que exige a decomposição de fenômenos complexos em seus subcomponentes, explicar processos de negócios, avaliar diferentes opções ou descrever práticas de gestão convencionais para o leitor.

Ele gera conteúdo de alta qualidade rapidamente quando preciso escrever conteúdo que exige a decomposição de fenômenos complexos em seus subcomponentes, explicar processos de negócios, avaliar diferentes opções ou descrever práticas de gestão convencionais para o leitor.

👀 Você sabia? Organizações com uma forte cultura de aprendizagem têm taxas de engajamento e retenção 30 a 50% mais altas.

4. ElevenLabs (Melhor para geração de fala realista)

via ElevenLabs

Embora criar planos de aula elaborados seja um aspecto do ensino, manter os funcionários envolvidos durante uma sessão de treinamento corporativo é outro. É aqui que é útil ter uma ferramenta que possa converter texto em fala com facilidade.

O ElevenLabs é uma dessas ferramentas de narração por IA. Com seus muitos recursos, é uma boa opção para converter conteúdos enfadonhos em vídeos de treinamento envolventes ou aproveitar a IA para dublar a narração em vários idiomas.

Principais recursos do ElevenLabs

Escolha entre mais de 32 idiomas diferentes para criar vídeos exclusivos com IA

Dê voz aos seus avatares de IA com conversões fáceis de texto para fala

Personalize o idioma, o tom, a voz e o estilo dos seus vídeos de IA

Limitações do ElevenLabs

Os planos de nível básico podem ser restritivos para produções em grande escala

Preços do ElevenLabs

Gratuito

Inicial: US$ 5/mês

Criador: US$ 11/mês

Pro: US$ 99/mês

Avaliações e comentários da ElevenLabs

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a ElevenLabs?

Uma avaliação da G2 diz:

Está disponível uma variedade de sotaques diferentes, desde o britânico ao americano, bem como diferentes personalidades e idades. Também é muito fácil de usar. Consegui encontrar a minha voz favorita e guardá-la como predefinição para poder gerar rapidamente ficheiros de voz em qualquer momento. Recomendo vivamente a ElevenLabs.

Está disponível uma variedade de sotaques diferentes, desde o britânico ao americano, bem como diferentes personalidades e idades. Também é muito fácil de usar. Consegui encontrar a minha voz favorita e guardá-la como predefinição para poder gerar rapidamente ficheiros de voz em qualquer momento. Recomendo vivamente a ElevenLabs.

5. Pictory (Ideal para vídeos de treinamento gerados por IA)

via Pictory

E se você não tem experiência na criação de vídeos, mas deseja usar vídeos para treinar sua equipe? Anteriormente, você precisaria dos serviços de um editor de vídeo experiente, esperar que ele criasse o conteúdo, executasse várias iterações e produzisse um único vídeo.

Mas isso acabou. Com uma plataforma de criação de vídeos com IA, como a Pictory, você pode criar vídeos de treinamento e materiais didáticos estimulantes sem precisar saber editar vídeos. Colabore com sua equipe em tempo real para tornar o aprendizado uma experiência completa.

Principais recursos do Pictory

Converta textos e URLs em vídeos longos e envolventes

Colabore com várias equipes em tempo real para obter os melhores resultados

Crie clipes curtos a partir de vídeos longos para obter conteúdo compacto e compartilhável

Limitações do Pictory

É difícil criar personalizações individuais com opções limitadas de narração e modelos

Preços do Pictory

Inicial: US$ 25/mês

Profissional: US$ 49/mês

Equipe: US$ 119/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Pictory

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pictory

Uma avaliação da G2 diz:

É simples de usar e tem bons recursos. O que mais gosto é que, com o meu roteiro de vídeo, ele gera automaticamente o vídeo completo e coloca as legendas. Se você tiver uma narração ou quiser criá-la, o software sincroniza automaticamente com o vídeo, o que é incrível!

É simples de usar e tem bons recursos. O que mais gosto é que, com o meu roteiro de vídeo, ele gera automaticamente o vídeo completo e coloca as legendas. Se você tiver uma narração ou quiser criá-la, o software sincroniza automaticamente com o vídeo, o que é incrível!

6. Quizgecko AI (ideal para a criação de questionários e materiais de estudo baseados em IA)

via Quizgecko

Os alunos retêm mais quando estão ativamente envolvidos, então por que continuar com métodos ultrapassados? O Quizgecko é uma ferramenta alimentada por IA que torna o treinamento interativo e divertido.

É uma maneira nova de aprimorar seus planos de aula e manter os alunos totalmente envolvidos, sem que o conteúdo pareça obsoleto ou repetitivo. Seja para criar flashcards, questionários ou até mesmo podcasts, o Quizgecko ajuda você a ministrar aulas que ficam na memória.

Principais recursos do Quizgecko

Crie material de treinamento enviando qualquer arquivo para a plataforma e aproveitando a IA para convertê-lo em questionários, flashcards e outros recursos de estudo

Aprenda melhor com a IA Quizgecko, que repete automaticamente as informações que você tem dificuldade em compreender

Limitações do Quizgecko

Criação limitada de questionários no plano gratuito

Preços do Quizgecko

Gratuito

Premium: US$ 16/mês

Ultra: US$ 29/mês

Organização: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Quizgecko

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quizgecko

Uma avaliação da Trustpilot diz:

O Gecko é uma escolha óbvia em termos de custo e qualidade. Gostei de usar o aplicativo inteligente para criar questionários, mesmo antes de adicionarem muitos recursos novos posteriormente.

O Gecko é uma escolha óbvia em termos de custo e qualidade. Gostei de usar o aplicativo inteligente para criar questionários, mesmo antes de adicionarem muitos recursos novos posteriormente.

7. HeyGen (Ideal para criar vídeos de aprendizagem e desenvolvimento)

via HeyGen

Outra ferramenta de criação de conteúdo com IA, o HeyGen permite que você experimente os avatares mais realistas e até mesmo clone a si mesmo para criar conteúdo de treinamento em vídeo.

O nível de personalização oferecido pela HeyGen é incrível. Desde expressões faciais a fundos e até mesmo o treinamento do seu avatar de IA para responder intuitivamente, esta plataforma permite-lhe oferecer conteúdos de formação personalizados.

Principais recursos do HeyGen

Escolha entre mais de 175 idiomas e dialetos diferentes para atrair um público maior

Crie vídeos detalhados nos quais seus avatares de IA são treinados para mostrar emoções e movimentos realistas

Aproveite a poderosa ferramenta de edição de vídeo integrada para produzir vídeos profissionais

Limitações do HeyGen

Às vezes, as expressões do avatar podem parecer um pouco rígidas ou robóticas

Preços do HeyGen

Gratuito

Criador: US$ 29/mês por licença

Equipes: US$ 39/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HeyGen?

Uma avaliação da G2 diz:

Esta ferramenta é realmente revolucionária. Hoje em dia, você encontra muitas ferramentas de "IA", mas esta é legítima. Já a utilizei em alguns vídeos de produtos – literalmente em minutos. A redução no tempo e nos investimentos em recursos é substancial e há várias aplicações – relações públicas, promoções, RH, argumentos de venda, treinamento, etc. Criatividade sem limites!

Esta ferramenta é realmente revolucionária. Hoje em dia, você encontra muitas ferramentas de “IA”, mas esta é legítima. Já a utilizei em alguns vídeos de produtos – literalmente em minutos. A redução no tempo e nos investimentos em recursos é substancial e há várias aplicações – relações públicas, promoções, RH, argumentos de venda, treinamento, etc. Criatividade sem limites!

🧠 Curiosidade: Quase nove em cada dez organizações estão preocupadas em reter seus funcionários. De acordo com o Relatório de Aprendizagem no Local de Trabalho 2025 do LinkedIn, oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento é considerada a melhor estratégia para evitar a saída de funcionários.

8. Zavvy (A melhor ferramenta para criar programas de aprendizagem para funcionários)

via Zavvy

O Zavvy da Deel foi criado para pessoas que gerenciam várias equipes, como gerentes de RH e profissionais de L&D. Desde orientar os funcionários sobre como dar um feedback melhor até automatizar acompanhamentos e lembretes de treinamento, o Zavvy usa IA para lidar com o trabalho pesado.

A Zavvy ajuda você a automatizar as tarefas repetitivas para que você possa se concentrar no que é importante: ajudar seus funcionários a se qualificarem. O objetivo é construir planos de carreira significativos, definir competências e oferecer coaching real.

Principais recursos do Zavvy

Crie vídeos perfeitos e outras experiências de aprendizagem com um clique

Integre com aplicativos externos, como o Slack, para fornecer orientação, compartilhar recursos de aprendizagem e muito mais

Limitações do Zavvy

A plataforma pode ser cara para usuários que trabalham com um orçamento limitado

Preços da Zavvy

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Zavvy

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

📖 Leia também: Como treinar funcionários em novos softwares de maneira eficiente

📮 ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão as respostas. Como aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ela sabe em qual projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

9. Virti (Ideal para criar vídeos imersivos para melhorar os materiais de treinamento)

via Virti

A plataforma de treinamento em vídeo e dramatização com IA da Virti transforma o aprendizado passivo em uma experiência imersiva. Pense em vídeos interativos em que avatares respondem aos alunos em tempo real.

Esse tipo de treinamento prático e baseado em cenários aumenta o engajamento e melhora a retenção de conhecimento, permitindo que os alunos pratiquem em situações reais, sem pressão.

Principais recursos do Virti

Gere simulações interativas para uma força de trabalho diversificada com esta solução sem código

Teste cenários na segurança do mundo virtual com experiências totalmente imersivas

Analise insights detalhados para obter avaliações de desempenho baseadas em dados

Limitações da Virti

Embora haja muitas opções de personalização disponíveis, os usuários observaram que os avatares e as vozes da IA podem ser melhorados para ficarem mais realistas

Preços da Virti

Inicial: US$ 99/mês por editor

Pro: US$ 199/mês por editor

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Virti

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Virti?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto do fato de ser acessível e fácil de usar. Não é necessário ter conhecimento de programação, o que torna a ferramenta acessível a qualquer pessoa. Tudo o que você precisa é de uma conta e do seu laptop pessoal para criar cenários ilimitados, seja através da plataforma de vídeo interativa 360 ou da plataforma Virtual Humans.

Gosto do fato de ser acessível e fácil de usar. Não é necessário ter conhecimento de programação, o que torna a ferramenta acessível a qualquer pessoa. Tudo o que você precisa é de uma conta e do seu laptop pessoal para criar cenários ilimitados, seja através da plataforma de vídeo interativa 360 ou da plataforma Virtual Humans.

10. 7taps (Ideal para microcursos de e-learning)

via 7taps

Se você deseja evitar o processo demorado de criar cursos personalizados para trainees, experimente o 7taps! Ele cria automaticamente cursos de microaprendizagem de alto impacto e baixo esforço para aumentar o engajamento dos alunos em uma força de trabalho diversificada.

a 7taps se orgulha de uma impressionante retenção de conhecimento 84% maior com microaprendizagem. Oferecendo integração perfeita com seus fluxos de trabalho existentes, essa ferramenta ajuda você a transformar conhecimento em ações.

principais recursos do 7taps

Aprimore seu processo de treinamento com um copiloto de microaprendizagem com tecnologia de IA

Converta PowerPoints, PDFs e outros formatos com o transformador de microaprendizagem

Integre com aplicativos externos como Slack ou qualquer LMS para implementar insights baseados em dados

limitações do 7taps

Os usuários têm dificuldade em converter assuntos detalhados em conteúdo de microaprendizagem com recursos limitados

preços da 7taps

Gratuito

Inicial: US$ 99/mês por editor

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários da 7taps

G2: 4,8/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a 7taps?

Uma avaliação da G2 diz:

Criar conteúdo é muito simples e, o melhor de tudo, os funcionários realmente gostam e se envolvem bem com o conteúdo. Os recursos do criador de IA também são ótimos.

Criar conteúdo é muito simples e, o melhor de tudo, os funcionários realmente gostam e se envolvem bem com o conteúdo. Os recursos do criador de IA também são ótimos.

Escolher a ferramenta de IA certa irá melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento dos formandos. Ao escolher uma ferramenta de aprendizagem de IA que coloca os seres humanos em primeiro lugar, procure:

Automação : certifique-se de escolher uma ferramenta que acelere o aprendizado. Automatizar tarefas repetitivas, como formatar apresentações de slides, atualizar registros de treinamento, responder a perguntas comuns dos alunos ou agendar sessões, libera mais tempo para os instrutores e leva os alunos por um caminho mais eficaz

Personalização : adapte os percursos de treinamento às necessidades individuais, em vez de adotar uma abordagem única para todos. Cada pessoa é diferente e aprende à sua maneira e, como instrutor, você precisa garantir que seu treinamento possa ser personalizado para diferentes alunos

Integração : sincronize a ferramenta com suas plataformas de aprendizagem existentes para proporcionar uma experiência unificada, sem interromper o fluxo do aluno. Por exemplo, o progresso em um curso importante é atualizado automaticamente no seu sistema de gestão de funcionários e conta para a avaliação

Análise : analise dados significativos para acompanhar o progresso e otimizar os resultados. Tomar decisões baseadas em dados certamente melhorará os resultados

Adaptabilidade: ajuste dinamicamente o conteúdo com base no desempenho e no envolvimento do usuário, garantindo que os alunos permaneçam envolvidos. Essa técnica de aprendizagem adaptativa mantém seus trainees atentos

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores acreditam que a automação economizaria apenas alguns minutos por vez, mas 19% afirmam que ela poderia economizar de 3 a 5 horas por semana. A realidade é que mesmo as menores economias de tempo se acumulam a longo prazo. Por exemplo, economizar apenas 5 minutos por dia em tarefas repetitivas pode resultar em mais de 20 horas recuperadas a cada trimestre, tempo que pode ser redirecionado para trabalhos mais valiosos e estratégicos. Com o ClickUp, automatizar pequenas tarefas, como atribuir prazos ou marcar colegas de equipe, leva menos de um minuto. Você tem agentes de IA integrados para resumos e relatórios automáticos, enquanto agentes personalizados lidam com fluxos de trabalho específicos. Recupere seu tempo! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

📖 Leia também: Melhor software de treinamento online para funcionários

