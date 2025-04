Como definir e atingir metas de curto prazo (+Exemplos)

Serena Williams disse uma vez ,

Meu sonho era ser o melhor jogador de tênis do mundo.

Serena Williams, jogadora de tênis

Ela começou a trabalhar para isso quando tinha três anos de idade. Quando alcançou essa meta, já estava com 20 anos.

Atingir uma meta de longo prazo, como tornar-se o número 1 do mundo, abrir uma empresa ou tornar-se mestre em alguma habilidade, não é uma jornada linear simples. Ela é composta de centenas de metas de curto prazo que se acumulam com o tempo.

Para manter-se no caminho certo com suas metas de longo prazo, você precisa de metas de curto e médio prazo que se acumulem. Quer você tenha um grande sonho ou apenas queira viver a melhor vida possível hoje, aqui estão algumas metas de curto prazo que o guiarão em seu caminho.

O que são metas de curto prazo?

Definição de metas de curto prazo

As metas de curto prazo são objetivos que você deseja alcançar em um período de tempo mais curto, normalmente em um dia, uma semana, um mês ou em um futuro próximo. Eles são:

Simples : Normalmente, as metas de curto prazo são pequenas e podem ser concluídas rapidamente

: Normalmente, as metas de curto prazo são pequenas e podem ser concluídas rapidamente Inclusivas : Geralmente, as metas de curto prazo contribuem para a realização das metas de longo prazo

: Geralmente, as metas de curto prazo contribuem para a realização das metas de longo prazo Focado : Prioridades imediatas ou marcos menores na jornada rumo às suas ambições de longo prazo

: Prioridades imediatas ou marcos menores na jornada rumo às suas ambições de longo prazo Limitadas: São objetivos fechados com escopo mínimo

Diferença entre metas de curto e longo prazo

Vamos dar um exemplo simples. Se sua meta de longo prazo for lançar um negócio de coaching, sua metas de médio prazo seriam:

Obter certificação

Lançar uma marca/site pessoal

Criar uma rede no LinkedIn

Criar estruturas e modelos

A partir daí, suas metas de curto prazo seriam

Estudar para o exame de certificação por 2 horas todos os dias

Praticar 20 sessões de coaching de uma hora

Publicar duas vezes por semana no LinkedIn

Como você pode ver, as metas de curto prazo ajudam a dividir suas metas de longo prazo em componentes alcançáveis, gerenciáveis e de tamanho reduzido. Portanto, a principal diferença entre metas de curto prazo vs. metas de longo prazo é o prazo e o escopo. Mas há mais.

| Parâmetro | Metas de curto prazo | Metas de longo prazo

Cronograma: normalmente, dia, semana ou mês; normalmente, de 1 a 5 anos Foco: tarefas imediatas; empreendimentos complexos e ambiciosos Esforço: mínimo e instantâneo; máximo e consistente Resultados: pequenos e incrementais; grandes e transformadores Escopo: normalmente envolve um indivíduo ou equipes pequenas; normalmente envolve equipes maiores

Diferenças entre metas de curto e longo prazo

Importância de definir metas de curto prazo

Se você acha que já tem muito o que fazer sem precisar se preocupar com mais um conjunto de metas, nós entendemos. Entre trabalho, hobbies, relacionamentos, vida social, exercícios, saúde mental e envolvimento com a comunidade, já há muito o que fazer para cada indivíduo.

Em vez de ser mais uma fonte de pressão, as metas de curto prazo podem ser uma ótima maneira de organizar e priorizar o que você deseja na vida. Veja como.

Gerenciabilidade

As metas de curto prazo o ajudam a gerenciar seus planos de vida de longo prazo. Precisa de um fundo de aposentadoria? Invista pequenas quantias todos os meses. Sonha em se tornar um comediante de stand-up? Apresente-se em um microfone aberto toda semana. Quer perder peso? Caminhe uma milha todos os dias.

As metas de curto prazo tornam suas ambições distantes de longo prazo gerenciáveis e controláveis. Elas evitam a sobrecarga, a paralisia de decisões e outras barreiras psicológicas.

Criando impulso

As metas de curto prazo ajudam a compor os frutos de seus esforços. Se você atingir suas metas de curto prazo de forma consistente, criará confiança e motivação para fazer mais. Isso cria um impulso.

Se sua meta para o ano é escrever seu primeiro romance, sua meta de curto prazo seria escrever duas páginas ou um capítulo todos os dias. Ao tornar isso um hábito, você poderá escrever mais, talvez até mesmo concluindo sua meta mais cedo.

Manter o foco

As metas de curto prazo evitam que você se distraia durante a execução da tarefa. Ao dividir uma meta maior em partes menores, você pode ficar atento às tarefas sem se preocupar com o panorama geral (no momento).

Digamos que você seja um desenvolvedor que está criando um produto. Ao dividi-lo em pequenos recursos, você pode definir metas de curto prazo e se concentrar na codificação em vez de se distrair com o feedback do usuário ou com as solicitações do designer.

Acompanhamento do progresso

As metas de curto prazo são os marcos em seu roteiro para as metas de longo prazo. Elas ajudam a avaliar o progresso, comemorar as vitórias, identificar problemas e fazer ajustes, se necessário.

Espero que isso o tenha convencido a tentar estabelecer metas de curto prazo. Aqui está um conjunto abrangente de exemplos inspiradores para você.

Exemplos de metas de curto prazo

Você pode definir metas de curto prazo para praticamente qualquer coisa que queira alcançar em qualquer dimensão de sua vida. Nesta seção, dividimos as metas que você pode definir em várias categorias para facilitar a leitura.

Metas de curto prazo relacionadas à carreira

Seja você um freelancer, um funcionário em início de carreira ou um líder, as metas de curto prazo podem esclarecer os passos para a posição que você deseja ocupar. Experimente o seguinte para guiar seu caminho.

1. Desenvolver uma nova habilidade

No mundo da tecnologia e da IA, todos precisam se aperfeiçoar constantemente. Use uma meta de curto prazo para ajudá-lo a aprender novas habilidades profissionais, praticar o uso de uma nova ferramenta ou atualizar suas habilidades existentes.

Meta: Aprender a codificar um aplicativo de aprendizado de máquina com Python em quatro semanas.

2. Criar um site pessoal

Atualmente, grande parte do crescimento na carreira ocorre por meio de networking. À medida que subir na carreira, você precisará ser pesquisável para ser encontrado por possíveis empregadores, headhunters ou colaboradores. Um site pessoal é um bom ponto de partida.

Meta: Criar um site pessoal simples no Notion ou Squarespace com um perfil básico e informações de contato em duas semanas.

3. Expandir a rede profissional

A próxima etapa da marca pessoal é ter uma rede profissional ampla e engajada. Você pode tratar isso como uma meta de curto e médio prazo, dependendo do nível de profundidade que deseja atingir. Entretanto, algumas metas de curto prazo que você pode definir são:

Atualizar seu perfil do LinkedIn com as informações mais recentes até o final da semana

Publicar duas vezes por semana no LinkedIn

Comparecer a dois eventos de networking off-line todos os meses

4. Busque feedback regular

O crescimento profissional precisa de feedback regular e construtivo das pessoas com quem trabalhamos. Crie o hábito de coletar feedback, definindo metas de curto prazo para isso.

Meta: Agendar reuniões mensais individuais com o gerente de reporte e o gerente de nível superior para obter feedback.

5. Ser produtivo

Mais de 50% dos funcionários disseram que não se sentem produtivos no trabalho conclui a McKinsey. Isso se deve principalmente ao fato de o trabalho moderno estar atolado em distrações. O excesso de reuniões, mensagens do Slack, e-mails e outras ferramentas tira o tempo necessário para que os funcionários façam o que devem fazer.

Para superar esse desafio, estabeleça metas de curto prazo para si mesmo metas de produtividade como, por exemplo:

Restringir as reuniões a menos de 90 minutos por dia

Passar pelo menos quatro horas por dia fazendo o trabalho principal, como codificação, redação etc.

Definir e concluir as rotinas de início e fim do dia

6. Obter orientação

Em algum momento de sua carreira, é provável que você fique preso. Um bom mentor pode eliminar os obstáculos e facilitar sua jornada.

Meta: Encontre um mentor, discuta suas metas e obtenha apoio. Agende reuniões bimestrais com ele.

7. Melhorar sua capacidade de falar em público

Quando falamos em falar em público, as pessoas geralmente pensam em se dirigir a grandes reuniões ou fazer um discurso. Não precisa ser assim. Falar bem em público é útil para motivar sua equipe ou lidar com uma crise familiar.

Meta:

Aprender habilidades de apresentação por meio de um curso on-line ou de um treinador de comunicação

Ser voluntário e falar em três eventos da empresa

Inscrever-se em conferências e fazer apresentações para pequenos grupos

Metas de curto prazo de desenvolvimento pessoal

Yi Tay, ex-CEO da Reka AI, publicou recentemente uma postagem em seu blog explicando por que está retornando ao Google. Nele, ele diz algo que a maioria de nós sente, mas não articula.

Para conseguir fazer malabarismos com tantas coisas ao mesmo tempo, minha saúde física e mental sofreu um grande impacto e meu corpo ficou com 15 kg de gordura devido à intensidade e ao estilo de vida pouco saudável.

Yi Tay, cientista pesquisador, Google Deep Mind

Nossa vida pessoal e profissional está tão intimamente ligada que uma impacta intrinsecamente a outra. Portanto, definir metas pessoais ajuda a manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

8. Crie hábitos saudáveis

Muitas coisas em sua vida pessoal podem ser encaixadas nessa categoria de meta de curto prazo. Portanto, escolha o que é certo para você.

Metas:

Fazer treinamento de força por 30 minutos, cinco vezes por semana

Reduzir os carboidratos em suas refeições e substituí-los por proteínas

Beber oito copos de água todos os dias

Faça uma caminhada de 20 minutos em um parque próximo todos os dias

Dormir sete horas por dia

9. Crie rotinas

Os seres humanos são criaturas de hábitos. O que fazemos regularmente molda a maneira como pensamos e quem nos tornamos. Quer você os cultive ativamente ou não, você forma certos hábitos e os mantém até que algo mude.

Portanto, é melhor ser cuidadoso e intencional em relação aos seus hábitos, definindo metas de curto prazo.

Arrumar sua cama assim que acordar

Escrever em um diário por 20 minutos todos os dias

Faça a oração, meditação, leitura ou prática de atenção plena

Termine o dia eliminando as telas pelo menos 60 minutos antes de dormir

10. Cultive a vida social

Pode ser incomum estabelecer metas para sua vida social. Ela deve acontecer espontaneamente, certo? No entanto, você já sentiu que faz dias que não tem uma conversa franca com um amigo? Evite isso definindo metas de curto prazo para a vida social.

Encontre seus amigos toda sexta-feira depois do trabalho

Jogar um jogo ou assistir a um filme com um amigo todo mês

Enviar uma mensagem de texto ou ligar para um amigo todo fim de semana

Visitar a família estendida todos os meses

11. Minimize a mídia social

Muitas vezes, é mais fácil percorrer o Instagram e "curtir" uma postagem do que pegar o telefone e ligar para alguém. No entanto, as redes sociais não são suficientes para criar conexões significativas.

Estabeleça metas de curto prazo para minimizar o uso da mídia social, o que pode se transformar em hábitos digitais saudáveis a longo prazo.

Restrinja o uso do Instagram a 20 minutos por dia

Não use a mídia social até duas horas depois de acordar

Faça uma desintoxicação digital por 30 dias

12. Organize sua vida

Por mais organizado que você seja, a bagunça se acumula sem ser percebida. Portanto, é útil estabelecer metas para organizar sua vida com frequência. Isso pode incluir:

Livrar-se de coisas (roupas, artigos de papelaria, etc.) que você não usa há três meses

Colocar todos os objetos de volta em suas caixas

Limpar a área de trabalho, os downloads e outras pastas comuns em seu computador

Classificar e arquivar documentos, contas, etc.

Cancelar a assinatura de e-mails desnecessários

13. Continue lendo

A pesquisa recente descobriu que 23% dos adultos americanos não leem um livro há um ano! Aqueles que leem são lendo menos . Portanto, se você estiver perdendo tempo com sua leitura, não se preocupe. Comece novamente.

Meta: Leia cinco páginas por dia, todos os dias, antes de ir para a cama (não se preocupe se for um livro físico, um e-book ou um audiolivro. Leitura é leitura)

14. Praticar o cozimento

Uma parte importante de ser saudável é preparar refeições em casa e comer em família. Isso também ajuda a saber exatamente o que você está colocando em seu corpo e como você se sente ao final da refeição. Então, por que não definir metas de curto prazo para cozinhar?

Meta: Cozinhar pelo menos uma refeição por dia em casa durante cinco dias por semana. (Dependendo da rapidez com que você adquirir esse ritmo, você pode aumentar a meta).

15. Voluntário

Se a vida está indo muito rápido, o voluntariado é uma ótima maneira de desacelerar e explorar atividades que lhe dão mais significado e propósito.

Meta: Trabalhar como voluntário por duas horas todos os domingos no abrigo de gatos do bairro.

16. Correr uma maratona

Bem, tecnicamente, correr uma maratona é uma meta de longo prazo. Mas para chegar lá, você pode estabelecer várias metas de curto prazo:

Correr por 30 minutos todos os dias

Acrescentar cinco minutos ao tempo de corrida a cada semana/quinzena

Encontrar o equipamento certo para apoiar a corrida de maratona

17. Saia de sua zona de conforto

Existe alguma coisa que você está querendo fazer, mas nunca teve coragem? Agora é um momento tão bom quanto qualquer outro.

Estabeleça metas como levantar pesos mais pesados, caminhar uma milha a mais do que o normal ou finalmente saltar de bungee jump.

Metas financeiras de curto prazo

A melhor maneira de ter mais dinheiro é gerenciar bem o que você tem. As metas financeiras de curto prazo podem ajudar a criar segurança, aumentar a riqueza e permitir que você gerencie seu dinheiro corretamente.

18. Iniciar um fundo para dias chuvosos

A primeira etapa do planejamento financeiro é ter um bom fundo de emergência. Isso não só o ajudará em emergências, mas também lhe dará a confiança necessária para fazer investimentos mais arriscados com o restante do dinheiro.

Meta: Alocar $200 por mês para um fundo de emergência até atingir $3000.

19. Criar um orçamento mensal

Saiba para onde seu dinheiro está indo, minimize os gastos desnecessários e gaste onde é importante com um orçamento claro e útil.

Meta: Criar um orçamento mensal abrangente no primeiro dia de cada mês. Monitore os desvios do orçamento e ajuste o plano do mês seguinte de acordo.

20. Gerenciar suas finanças pessoais

É fácil gastar dinheiro hoje em dia. Compras com um clique, toque e pague, compre agora e pague depois etc. tornam as compras por impulso mais fáceis e mais atraentes. A única maneira de gastar conscientemente é gerenciar bem suas finanças pessoais.

Metas:

Pesquisar software de contabilidade

Inscreva-se em uma ferramenta que gerencie as finanças pessoais da maneira que você deseja

Definir regras para gastos, como limitar as compras on-line a menos de US$ 100

Configure relatórios e notificações para garantir que você não infrinja suas próprias regras

21. Comece a investir

Nunca é muito cedo ou muito tarde para começar a investir. Dentro das metas financeiras de curto prazo, os planos de investimento talvez sejam os mais importantes, pois o valor composto dos investimentos certos pode ser exponencial.

Metas:

Reservar 10% de sua renda mensal para investimentos

Diversificar o portfólio de investimentos alocando 40% em fundos de dívida, 30% em ações, etc.

Aumentar o valor investido em 10% a cada ano

Criar investimentos adicionais para planos de curto prazo, como viagens ou compra de um carro novo

22. Pague antecipadamente suas dívidas

Empréstimos como a hipoteca da casa própria ou um empréstimo estudantil oferecem opções de pagamento antecipado. Aproveite isso e pague suas dívidas o mais rápido possível.

Meta: Pagar um adicional de US$ 150 por mês para dívidas de cartão de crédito.

23. Eliminar gastos supérfluos

Você tem uma assinatura de revista que nunca usa? Continua pagando o seguro de um aparelho que não possui mais? A eliminação desses gastos desnecessários precisa ser uma meta de organização financeira.

Meta: Identificar e eliminar despesas supérfluas a cada trimestre. Transfira o dinheiro economizado para uma conta poupança separada para uso posterior.

24. Melhorar a pontuação de crédito

Uma boa pontuação de crédito pode oferecer ganhos financeiros de longo prazo na forma de taxas de juros mais baixas, acesso fácil a empréstimos etc. Cada indivíduo deve estabelecer metas de curto prazo para melhorar sua pontuação de crédito:

Efetuar pagamentos pontuais de todas as contas

Manter-se dentro do limite de crédito em qualquer cartão

Verificar seu relatório de crédito a cada seis meses e garantir a contestação de transações ou cobranças imprecisas

Metas de curto prazo para estudantes

Embora as metas acima sejam comuns e amplamente aplicáveis, elas não abrangem estágios específicos da vida, como a universidade. Aqui estão algumas metas de curto prazo para estudantes.

25. Concluir todas as tarefas antes do prazo

Se você for do tipo que queima o óleo da meia-noite no dia em que a tarefa deve ser entregue, essa meta é útil.

Meta: Terminar e enviar o trabalho semanal dois dias antes da data de entrega.

26. Melhorar as notas

Para melhorar o desempenho acadêmico a longo prazo, você precisa melhorar suas notas a curto prazo. Para fazer isso, tente o seguinte:

Estude todas as lições no dia em que foram dadas (e não adie para o dia anterior ao exame)

Faça testes simulados para avaliar seus resultados de aprendizado

Conclua todas as tarefas no prazo

Dormir bem antes do dia do exame

27. Obter excelência em todas as áreas

A educação não se resume apenas às notas, mas também à experiência de estudar. Portanto, não perca as atividades extracurriculares.

Estabeleça metas para participar de um clube ou de uma atividade esportiva por uma hora todo fim de semana.

28. Voluntário

Outro aspecto do desenvolvimento geral é ter experiência de voluntariado. Estabeleça metas para passar os fins de semana ajudando uma instituição de caridade local.

Isso não precisa ser feito no local. O voluntariado também pode ser remoto ou de casa, como ensinar uma habilidade em uma aula on-line, ajudar as pessoas a atualizar seu website ou responder a e-mails com conselhos sobre carreira.

29. Prepare-se para uma carreira

A faculdade também é o momento de se preparar para entrar no mundo profissional. Portanto, comece com metas de curto prazo, como:

Criar um currículo que descreva seu histórico profissional

Criar um portfólio de projetos pessoais para demonstrar suas habilidades

Participar de grupos de networking profissional para estabelecer conexões

Adquirir experiência de liderança gerenciando projetos ou eventos da faculdade

Obtenha experiência de estágio

30. Desenvolver habilidades comportamentais

A educação universitária geralmente não ensina diretamente as habilidades comportamentais necessárias no local de trabalho, como comunicação, solução de problemas, colaboração, resiliência, resolução de conflitos, dar/aceitar feedback etc.

Meta: Abordar um mentor para entender as habilidades comportamentais necessárias para se destacar no trabalho. Criar uma abordagem passo a passo para desenvolvê-las.

Bônus: Confira outros Metas SMART para estudantes universitários para ajudá-lo a manter-se motivado.

Metas de curto prazo para jovens profissionais

Milhões de empregos foram criados em 2024 somente nos EUA, criando oportunidades para jovens profissionais darem o pontapé inicial em suas carreiras. Para prosperar em suas novas funções e crescer em suas carreiras, essas metas de curto prazo o ajudarão.

31. Planeje seu dia de trabalho

Crie uma rotina para garantir que você planeje seu dia de trabalho para ser eficaz. Para um trabalhador do conhecimento, um dia típico inclui verificar e-mails, responder a mensagens instantâneas, participar de reuniões e colaborar com colegas, além de concluir suas tarefas individuais.

Meta: Planejar o dia para garantir que as tarefas importantes sejam concluídas de acordo com a sua metas da equipe . Você pode até usar técnicas como bloqueio de calendário ou Pomodoro para fazer as coisas.

32. Melhorar a comunicação profissional

A maior parte do trabalho atual consiste na comunicação entre as pessoas, seja por meio de e-mails, apresentações, reuniões, memorandos ou sessões de brainstorming. Portanto, procure melhorar sua comunicação com metas como:

Escrever e-mails mais curtos e mais claros

Escrever resumos/documentos de requisitos abrangentes para os colegas

Praticar a redação de atas de reunião para gerenciar melhor os itens de ação

33. Desenvolver habilidades de tomada de decisões

Os profissionais em início de carreira, especialmente em startups e pequenas empresas, precisarão tomar uma série de decisões importantes.

Para acertá-las, defina metas de curto prazo para criar estruturas de tomada de decisões. Entenda a avaliação de riscos, as práticas recomendadas, as incógnitas desconhecidas etc.

Mantenha recursos como Documento da estrutura de tomada de decisões do Clickup útil.

34. Criar um plano de desenvolvimento pessoal

Molde sua carreira da maneira que desejar com um plano abrangente e flexível. Crie metas de desenvolvimento pessoal para:

Identificar cinco áreas-chave de crescimento

Listar e tomar medidas práticas para progredir em cada área

Discutir o progresso com o gerente e obter feedback

Entender o que é necessário para conseguir uma promoção e adquirir essas habilidades

Defender a promoção

35. Criar equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Estabeleça metas de curto e médio prazo para garantir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Estabeleça metas como:

Planejar seu dia de trabalho da maneira mais adequada à sua situação de vida

Não verificar e-mails ou o bate-papo do escritório depois das 18 horas

Reservar os fins de semana inteiramente para alimentação pessoal

Tirar as 3 semanas de férias a que você tem direito

36. Aprenda a dizer não

Os profissionais em início de carreira são especialmente relutantes em dizer não por medo de perder algo ou até mesmo de serem repreendidos. No entanto, dizer não é uma parte essencial de ser produtivo.

Aprenda a recusar todas as tarefas ou solicitações que estejam fora de suas prioridades ou responsabilidades.

37. Negociar um benefício ou aumento

Um bom desenvolvimento profissional também requer habilidades de negociação. A capacidade de apresentar seu caso com confiança e negociar sua remuneração ou benefícios é uma habilidade fundamental.

Meta: Construir seu caso para um aumento antes da próxima avaliação. Aprenda a negociar o aumento que você deseja.

Bônus:_ Confira outros metas profissionais para o trabalho .

Metas de curto prazo para gerentes

O gerenciamento não é uma habilidade inata. Ela é aprendida de forma lenta e meticulosa. Para ser um gerente melhor, você precisa investir tempo e energia para aprender a ser um.

38. Aprenda a ser um gerente

Comece lendo livros de gerenciamento para entender o que é liderança e o que se espera de você. Incorpore as lições e as estruturas desses livros em suas tarefas diárias. Avalie e otimize à medida que avança.

Meta: Ler 10 livros de gerenciamento em um trimestre.

39. Buscar feedback

Normalmente, o feedback é feito de cima para baixo, o que significa que os gerentes geralmente dão feedback aos membros de suas equipes. Para ser um gerente melhor, você precisa ouvir a sua equipe.

Meta: Realizar retrospectivas mensais para coletar feedback sobre seu desempenho como gerente.

40. Introspecção

Os gerentes geralmente se sentem como se fossem apenas babás. Um dos principais motivos para isso pode ser a maneira como gerenciam suas equipes. Para fazer mudanças no gerente que você é agora e se tornar o gerente que deseja ser, defina metas de curto prazo para mudanças comportamentais.

Meta: Conduzir reuniões individuais com você mesmo todos os meses para identificar lacunas em seu próprio desempenho.

Metas de curto prazo para empreendedores

Nos EUA, 5.5 milhões de novos aplicativos de negócios foram registrados no ano passado. Acrescente a isso os freelancers, solopreneurs e side gig-ers; temos um mundo de empreendedorismo em expansão. O sucesso nesse campo precisa de metas de curto prazo bem pensadas.

41. Valide sua ideia de negócio

Como empreendedor, você precisa saber que sua ideia é válida e potencialmente lucrativa antes de dedicar tempo para desenvolvê-la. Faça isso primeiro. Estabeleça metas para validar sua ideia de negócio por meio de pesquisa secundária, pesquisas, entrevistas etc.

Meta: Confirmar a adequação produto-mercado dentro de seis meses.

42. Identificar o público-alvo

Depois de validar sua ideia, pense em quem obterá mais valor com seu produto, ou seja, quem é o avatar de seu cliente ideal.

Meta: Definir o perfil do seu cliente ideal em um mês

43. Criar um roteiro de produto

Em teoria, sua ideia funciona. Agora, é hora de colocá-la em prática. Defina metas de curto prazo que contribuirão para seu plano de longo prazo de criar um produto de sucesso.

Lançar um MVP até o final deste mês

Identificar e priorizar os recursos a serem adicionados em cada sprint

Criar um plano para desenvolver o produto de forma incremental

Estabeleça prazos

44. Criar um plano de entrada no mercado

**Objetivos:

Elaborar uma apresentação de um minuto que comunique o valor de sua empresa em uma semana

Delinear uma estratégia para promover seu negócio por meio de canais on-line até este trimestre

Criar um website com páginas de destino para captura de leads até o final do trimestre

Configurar perfis no LinkedIn, Instagram e X em uma semana

45. Configurar um CRM

Toda empresa - B2B ou B2C em todos os setores - precisa de um sistema robusto para rastrear todas as interações com os clientes em um só lugar. Configure-o primeiro.

**Meta: Pesquisar ferramentas de CRM e assinar uma delas em uma semana.

46. Garantir financiamento

Como empresário, você não pode se limitar a dirigir o negócio; também precisa trazer o combustível.

**Meta: Abordar dois investidores por mês para obter financiamento inicial

47. Aumentar a base de clientes

**Meta: Aumentar sua base de clientes em 20% em três meses para demonstrar o potencial de crescimento aos investidores.

48. Gerar receita

A melhor validação para sua ideia de negócio é um cliente pagante.

**Meta: Registrar o primeiro cliente para gerar US$ 100.000 em receita

49. Contratar seu primeiro funcionário

Seja um assistente executivo para gerenciar sua agenda, uma pessoa de suporte ao cliente para lidar com as dúvidas ou um estagiário para gerenciar seu marketing de mídia social, faça a primeira contratação com confiança.

**Meta Contratar um estagiário de mídia social em duas semanas.

50. Investir em si mesmo

O empreendedorismo é difícil. É cheio de grandes altos e baixos profundos. Envolve tomar decisões complexas e enfrentar as consequências de forma singular. Para ser um bom empreendedor, você precisa investir em si mesmo.

Meta: Obter um coach de liderança para apoiar sua jornada de empreendedorismo.

Se você está olhando para metas como beber água ou conseguir um coach e se perguntando se elas são realmente eficazes, você tem razão. Definir uma meta eficaz requer um pouco mais do que isso.

How to Set Effective Short Term Goals (Como definir metas eficazes de curto prazo)

A definição de metas tem como objetivo permitir que você alcance o que deseja. Isso requer metas específicas e acionáveis estratégias de definição de metas e ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp . Vamos ver como você pode usá-los juntos para atingir seus objetivos.

1. Comece com as grandes metas

Analise seus objetivos, sonhos e ambições de longo prazo e derive suas metas de curto prazo a partir deles. Por exemplo, se sua meta de longo prazo for perder peso, suas metas de curto prazo podem ser relacionadas a exercícios, hábitos alimentares e outras práticas de saúde mental que você precisa fazer todos os dias.

2. Divida suas metas em partes gerenciáveis

Dividir uma meta anual em partes menores de curto prazo metas semanais podem ajudá-lo a progredir bastante.

Por exemplo, "escrever 100 palavras por dia" pode levá-lo à meta maior de "publicar um livro em 2025", se você conseguir mantê-la.

3. Use a estrutura de metas SMART

Se você já teve metas, desejos e resoluções ao longo dos anos, provavelmente está se perguntando como escrever uma declaração de metas bem. Experimente o Metas SMART estrutura.

SMART significa Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Alcançável), Realistic (Realista) e Time-bound (Limite de Tempo). Definir metas que atendam a todos esses requisitos ajuda a alcançá-las mais rapidamente. Em vez de definir uma meta para "escrever mais", defina-a como "Escrever 400 palavras por dia, todos os dias, durante um mês", que é SMART.

Em caso de dúvida, use modelos de definição de metas . Experimente o Modelo de metas SMART do ClickUp para orientar seu processo de definição de metas Essa abordagem estruturada ajuda a economizar tempo no planejamento e faz com que você faça mais.

Modelo de metas SMART do ClickUp

Se você ainda precisar de mais, aqui estão alguns exemplos de metas para 1, 5 e 10 anos . Isso deve lhe dar uma base sólida. Aqui estão mais algumas dicas que você deve ter em mente.

Dicas para se manter no caminho certo com metas de curto prazo

Definir suas metas corretamente é o primeiro passo, embora importante. Para garantir que você atinja suas metas, é necessário criar maneiras de acompanhar seu progresso. Aqui estão algumas dicas para fazer exatamente isso.

Priorize suas metas

Nem todas as metas são igualmente importantes. Para cada período, dia, semana, mês ou trimestre, priorize as que são mais importantes para você. É bom limitar isso a três para evitar o risco de ficar sobrecarregado.

Mantenha-se flexível

Às vezes, você pode se deparar com circunstâncias que precisem ajustar suas metas. Esteja preparado para isso. Isso não significa que você fracassou. Na verdade, esse tipo de flexibilidade ajuda você a se tornar ágil, resiliente e adiantado.

Acompanhe e analise o progresso regularmente

Você não pode definir e esquecer suas metas. É preciso acompanhar regularmente o progresso para manter a responsabilidade. As revisões regulares permitem que você avalie o que está funcionando, identifique desafios e refine sua abordagem.

Obtenha um parceiro de prestação de contas

Não se force a fazer tudo sozinho. Peça a um amigo, colega ou gerente que o mantenha responsável. Se estiver definindo metas de leitura, você pode participar de um clube do livro. Se estiver querendo perder peso, pode trabalhar com um treinador.

Use ferramentas de produtividade

O cumprimento de metas já pode ser difícil sem ser sobrecarregado pelo controle e pelos relatórios. Automatize isso com ferramentas como o ClickUp.

Tornar suas metas visíveis

Quem não vê, não pensa. Portanto, use uma ferramenta como Metas do ClickUp para mantê-las visíveis e acessíveis. No seu local de trabalho, visualize as metas de toda a equipe em um só lugar, acompanhando com precisão quem está fazendo o quê.

Meça seu sucesso com as Metas do ClickUp

Gerenciar prioridades

Priorize tarefas e metas como "Urgente", "Normal" ou "Baixa" no ClickUp. Isso ajuda a manter o foco e a clareza, garantindo um progresso significativo sem distrações desnecessárias.

Criar um plano de ação

Descreva como você atingirá suas metas. Se precisar comprar suprimentos, ferramentas, acessórios, etc., inclua isso em seu plano. Compartilhe-o também com seu parceiro de responsabilidade.

Experimente o Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp para documentar e gerenciar sua jornada em um só lugar.

Rastreie seu progresso

Escolha entre uma das dezenas de maravilhosas aplicativos de controle de metas disponíveis atualmente. Use Painéis do ClickUp para definir relatórios personalizados para os KPIs que são importantes para você. Não crie apenas um relatório. Torne-o acionável com lembretes oportunos quando estiver se desviando do caminho.

Rastreie o progresso de suas metas com o ClickUp Dashboard

Não reinvente a roda. Insira suas metas pessoais e cotidianas no Modelo de meta diária do ClickUp do ClickUp para ajudá-lo a se manter no topo das coisas. Crie status personalizados e monitore o que é importante.

Você também pode usar modelos de marcos para consolidar suas metas de curto prazo em grupos.

Brainstorm com IA

Não tem certeza de como criar suas metas? Não se preocupe. Pergunte Cérebro ClickUp para obter ideias. Tente perguntar: "Gere cinco metas de curto prazo" ou "que metas de curto prazo posso definir com base em minhas metas de longo prazo" Itere com o ClickUp Brain, desenvolva um plano de ação e execute suas metas.

Definição de metas de curto prazo com o ClickUp Brain

Apesar de seus melhores esforços, definir e atingir suas metas não é fácil. Aqui estão alguns desafios que você provavelmente enfrentará e como superá-los.

Desafios comuns ao definir metas de curto prazo

Sobrecarregar-se com muitas metas

Ao estabelecer metas, especialmente no início do ano, você se sentirá tentado a "transformar" sua vida estabelecendo muitas metas. Isso o sobrecarregará e esgotará seus recursos, levando-o ao esgotamento.

Para evitar isso, priorize um número gerenciável de metas e aloque tempo e energia adequados para cada uma delas.

Falta de responsabilidade

Uma meta que não é colocada em prática é apenas um desejo. Para mantê-lo responsável por agir de acordo com suas metas, configure um rastreador de metas ou inscreva-se em um parceiro de responsabilidade.

Procrastinação

A procrastinação é um problema universal. Desde dormir no despertador até faltar à academia depois de um longo dia de trabalho, a procrastinação é onipresente. Muitas vezes, ela não se origina da preguiça, mas de um sentimento de sobrecarga.

Evite a procrastinação:

Definir pequenas metas alcançáveis

Criar sistemas que o estimulem a concluir as metas que você definiu

Acompanhar o progresso de forma visível

Comemorar as pequenas vitórias

Defina metas eficazes de curto prazo com o ClickUp

Todos nós temos sonhos e ambições. Seja destacando-se no cenário mundial, tornando-se seu próprio chefe ou perdendo aquela gordura teimosa, todos almejam coisas. O que as pessoas não conseguem é criar hábitos consistentes para atingir as grandes metas.

As metas pessoais de curto prazo são exatamente isso. Elas oferecem um roteiro para as metas de longo prazo. Desenhe esse mapa com uma ferramenta abrangente e robusta como o ClickUp. Gere ideias, converta-as em tarefas, monitore fluxos de trabalho, integre-se a várias plataformas, acompanhe em tempo real e verifique suas metas! Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!