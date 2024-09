Como escrever uma declaração de metas (com exemplos)

Se quiser ser feliz, estabeleça uma meta que comande seus pensamentos, libere sua energia e inspire suas esperanças.

Andrew Carnegie, industrial e filantropo

Bate, bate! Rapidamente, faça o check-in - qual era o nome do livro de negócios que planejava começar neste fim de semana? Ou a inscrição para a pós-graduação que você prometeu escrever este mês? Ou aquele ensaio pessoal que você queria publicar no Medium?

Se estiver com dificuldades para se lembrar, você não está sozinho, pois as constantes distrações em nossa vida pessoal e profissional, como a rolagem do juízo final nas plataformas de mídia social, podem facilmente nos desviar de nossas metas e prioridades. Pesquisa recente descobriu que os funcionários que estabelecem metas têm 14 vezes mais chances de se sentirem inspirados no trabalho. E isso não é tudo. Escrever declarações de metas também leva a um aumento de 90% no desempenho e na persistência.

Isso destaca o poder da definição e do acompanhamento de metas e da responsabilidade própria para atingir seus objetivos. Também reforça a sabedoria antiga: ler, escrever e refletir consistentemente sobre nossas metas são fundamentais para criar hábitos e permanecer no caminho certo.

Portanto, vamos nos aprofundar diretamente em como você pode elaborar declarações de metas eficazes e tornar essas metas uma realidade. 🎯

Uma declaração de meta é um esboço conciso de sua meta ou metas para o futuro, incluindo sua visão, missão e valores.

Você pode usar uma declaração de meta ou missão para várias finalidades - como objetivos de carreira, desenvolvimento pessoal e até mesmo planejamento de vida de longo prazo.

Uma declaração de meta profissional não apenas delineia a direção de sua carreira, mas também funciona como um plano de desenvolvimento pessoal. Ela detalha as etapas necessárias para atingir seus objetivos estratégicos, garantindo um progresso constante em direção às suas aspirações.

Mais importante ainda, ela dá clareza e propósito às suas ações, mantendo-o alinhado com suas ambições futuras e permitindo o crescimento pessoal ao longo do caminho. Uma declaração de metas sólida aponta a direção certa, mas, mais do que isso, oferece um caminho claro para o futuro, seja para uma promoção, mudança de carreira ou aquisição de novas habilidades.

Ela funciona como um roteiro, detalhando as etapas que você precisa seguir e mantendo-o responsável ao longo do caminho. Uma declaração pessoal pode lembrá-lo constantemente daquilo para o qual está trabalhando e alimentar sua motivação para permanecer comprometido até alcançar o resultado desejado.

A relevância das declarações de metas na vida pessoal e profissional

O influente especialista em autodesenvolvimento, Brian Tracy, disse em uma entrevista :

_Eu sempre digo que há duas coisas para ser bem-sucedido. A primeira é decidir exatamente o que você quer - definir suas metas - e, em seguida, determinar como você as alcançará (quais habilidades você terá de aprender, quais ações terá de tomar). E isso está totalmente sob seu controle. Não dependem de mais ninguém

Brian Tracy, mago do autodesenvolvimento

Portanto, as declarações de metas são inestimáveis na vida pessoal e profissional.

Em sua carreira, elas o ajudam com:

Clareza e foco: As declarações de metas o ajudam a priorizar os principais marcos para o crescimento da carreira e a evitar buscas irrelevantes

As declarações de metas o ajudam a priorizar os principais marcos para o crescimento da carreira e a evitar buscas irrelevantes Medição e responsabilidade: As declarações de metas permitem que você acompanhe o progresso e mantenha a responsabilidade

As declarações de metas permitem que você acompanhe o progresso e mantenha a responsabilidade Alinhamento com a empresa e a equipe: As declarações de metas garantem que as suas metas pessoais estejam alinhadas com a visão da sua equipe e da empresa

Quando se trata de sua vida pessoal, as declarações de metas podem ajudar com:

Motivação: As metas podem mantê-lo motivado, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Elas fornecem cronogramas concretos que fazem com que você se sinta mais responsável e, muitas vezes, mais no controle

As metas podem mantê-lo motivado, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Elas fornecem cronogramas concretos que fazem com que você se sinta mais responsável e, muitas vezes, mais no controle Tomada de decisões: As metas orientam suas decisões, facilitando a escolha de ações que levem aos resultados desejados

As metas orientam suas decisões, facilitando a escolha de ações que levem aos resultados desejados Crescimento pessoal: A definição de metas o incentiva a continuar melhorando e se desenvolvendo. A maioria das declarações de metas pessoais envolve o aprimoramento físico e mental

A importância de uma declaração de metas de carreira

Definir um objetivo acionável é o primeiro passo para alcançar o sucesso.

De acordo com pesquisas, os funcionários de organizações orientadas por metas são cerca de 7 vezes mais propensos a de se sentirem orgulhosos de seu local de trabalho e com a mesma probabilidade de recomendá-lo como um ótimo lugar para trabalhar.

Escrever suas metas as transforma em algo tangível, tornando-as mais fáceis de serem focadas e alcançadas. Aqui estão alguns motivos sólidos que explicam por que uma declaração de metas é essencial quando se trata de sua carreira:

Responsabilidade: Escrever sua meta o torna responsável e lhe dá um impulso extra para se manter fiel a ela

Escrever sua meta o torna responsável e lhe dá um impulso extra para se manter fiel a ela Clareza e direção: Uma declaração de meta clara define seu caminho e as próximas etapas acionáveis

Uma declaração de meta clara define seu caminho e as próximas etapas acionáveis Cronograma e progresso: Metas profissionais com cronogramas o ajudam a planejar suas ações e acompanhar o progresso

Metas profissionais com cronogramas o ajudam a planejar suas ações e acompanhar o progresso Motivação: A definição de suas metas o mantém motivado, pois funciona como uma lista de tarefas de longo prazo

Como escrever uma declaração de metas

Simplesmente pensar em suas metas não é suficiente para alcançá-las. Para aumentar suas chances de sucesso, é importante escrever suas declarações de metas e, se possível, compartilhar seu progresso com pessoas de sua confiança.

Antes de começar a escrever sua primeira declaração de meta, entenda que a chave é delinear exatamente o que você quer realizar, como planeja fazê-lo e qual é o cronograma para isso.

O papel da definição de metas na elaboração de uma declaração de metas eficaz

Comece definindo claramente sua meta, incluindo o que você deseja alcançar, o prazo para conclusão e as etapas necessárias para alcançá-la.

**Certifique-se de que sua meta responda a estas perguntas essenciais

_O que você quer realizar?

Quando você quer realizá-lo?

como você fará isso acontecer?

Uma meta bem definida deve fornecer uma direção clara, um cronograma realista e um plano de ação prático.

Veja a seguir como priorizar suas metas e determinar onde concentrar sua energia ao definir um objetivo de carreira. Comece fazendo a si mesmo estas perguntas-chave:

Valores: Que valores você quer defender em sua carreira? (Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com seus princípios fundamentais e sua ética)

Que valores você quer defender em sua carreira? (Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com seus princípios fundamentais e sua ética) Sua definição de sucesso: Como você define o sucesso no local de trabalho? (Adapte suas metas para que correspondam à sua visão pessoal de realização)

Como você define o sucesso no local de trabalho? (Adapte suas metas para que correspondam à sua visão pessoal de realização) Suas metas financeiras: Quais são suas aspirações financeiras? (Estabeleça metas que apoiem seu futuro financeiro desejado)

Quais são suas aspirações financeiras? (Estabeleça metas que apoiem seu futuro financeiro desejado) Ambiente de trabalho ideal: Como é um ambiente de trabalho ideal para você? (Crie metas que promovam um ambiente em que você possa prosperar)

Como é um ambiente de trabalho ideal para você? (Crie metas que promovam um ambiente em que você possa prosperar) **Avanço educacional: Que diplomas ou certificações adicionais poderiam ajudá-lo a se destacar em sua área? (Identifique metas educacionais para aprimorar seus conhecimentos)

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: Como você imagina um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal? (Certifique-se de que suas metas apoiem uma vida plena dentro e fora do trabalho)

Como você imagina um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal? (Certifique-se de que suas metas apoiem uma vida plena dentro e fora do trabalho) Ambições de liderança: Você tem interesse em buscar posições de liderança? (Oriente suas metas de carreira para funções que correspondam às suas aspirações)

Você tem interesse em buscar posições de liderança? (Oriente suas metas de carreira para funções que correspondam às suas aspirações) Pontos fortes: Que pontos fortes você traz para o seu trabalho e como pode aproveitá-los? (Estabeleça metas que capitalizem suas habilidades exclusivas)

Que pontos fortes você traz para o seu trabalho e como pode aproveitá-los? (Estabeleça metas que capitalizem suas habilidades exclusivas) Ambições empreendedoras: Você deseja abrir sua própria empresa no futuro? (Alinhe suas metas atuais com suas ambições empresariais de longo prazo)

Você deseja abrir sua própria empresa no futuro? (Alinhe suas metas atuais com suas ambições empresariais de longo prazo) Busca de desafios: Você está interessado em assumir funções mais desafiadoras em seu local de trabalho? (Estabeleça metas que o levem ao crescimento e a novas oportunidades)

Para elaborar declarações de metas pessoais que promovam sua visão de enriquecimento pessoal, aqui estão algumas perguntas orientadoras a serem consideradas:

Que tipo de estilo de vida você deseja ter? (Estabeleça metas que o levem a realizar seus sonhos e ambições)

Quais são seus hobbies e interesses e como você pode incorporá-los à sua vida? (Alinhe suas metas pessoais com atividades que você realmente ama)

Que tipo de impacto você quer causar em sua comunidade? (Direcione suas metas para contribuir com o bem maior da sociedade)

Que medidas você pode tomar para melhorar sua saúde física e mental? (Certifique-se de que suas metas o mantenham em ótimas condições)

O que você pode fazer para nutrir e melhorar seus relacionamentos? (Estabeleça metas que aprofundem suas conexões familiares e relacionamentos pessoais em vez de prejudicá-los)

Responder a essas perguntas o ajudará a determinar o aspecto 'What' de sua declaração de meta pessoal. Lembre-se de manter suas respostas focadas, claras e diretas. Aqui, ClickUp pode ajudá-lo com sua variedade de recursos. Vamos explorá-los à medida que avançamos.

Documentos do ClickUp

Use o ClickUp Docs para anotar rapidamente um rascunho de suas declarações de metas e compartilhá-las facilmente para obter feedback significativo

Se estiver se sentindo sobrecarregado com todas essas perguntas, Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a organizar seus pensamentos e elaborar declarações de metas claras.

Comece abrindo um novo ClickUp Doc e anote suas metas. Com o ClickUp Docs, você pode criar documentos detalhados e personalizáveis para delinear sua trajetória profissional, definir cronogramas e alinhar tarefas com seus objetivos.

Colabore facilmente com o ClickUp Docs compartilhando rascunhos para feedback direto, mantendo suas metas organizadas e acionáveis

Quando o rascunho estiver pronto, você poderá compartilhar o documento com amigos e mentores de confiança para obter feedback, para que eles possam comentar diretamente no documento. Esse recurso mantém tudo organizado e garante que suas metas sejam claramente definidas e acionáveis.

Usando o método SMART para criar declarações de metas

Em seguida, vamos abordar o "Como " e o "Quando " aplicando o método SMART. Essa etapa requer uma pesquisa aprofundada sobre o que é necessário para atingir suas metas Metas SMART ao criar metas alcançáveis e objetivos mensuráveis .

O uso da estrutura SMART ajuda a esclarecer suas metas, acompanhar o progresso, garantir a viabilidade e monitorar a realização dentro de um prazo definido.

Veja como as metas SMART são definidas:

Específica: Defina sua meta de forma clara e precisa

Defina sua meta de forma clara e precisa **Mensurável: Certifique-se de que sua meta tenha critérios quantificáveis para monitorar o progresso

Alcançável: Defina uma meta realista que possa ser alcançada com base em seus recursos e restrições

Defina uma meta realista que possa ser alcançada com base em seus recursos e restrições Relevante: Alinhe sua meta com seus objetivos e valores mais amplos

Alinhe sua meta com seus objetivos e valores mais amplos Limitado no tempo: Atribua um prazo para criar urgência e foco

Exemplo: Se você almeja uma promoção que exija certificações, pesquise os cursos necessários, entenda o compromisso de tempo e planeje seu cronograma de acordo. Essa abordagem garante que suas metas sejam realistas e baseadas em etapas acionáveis.

Pode ser desafiador fazer malabarismos com todos os elementos da definição de metas e, ao mesmo tempo, criar metas realistas e relevantes. É aí que entra o modelo de Metas SMART do ClickUp.

Modelo de metas SMART do ClickUp

O modelo de metas SMART do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e acompanhar metas para si mesmo ou para sua equipe.

Modelo de metas SMART do ClickUp simplifica o processo, ajudando-o a dividir grandes objetivos em etapas gerenciáveis, acompanhar seu progresso e manter-se motivado.

Veja o que o modelo SMART Goals do ClickUp oferece:

Permite o acompanhamento do progresso e a medição do sucesso

Mantém você concentrado e motivado em metas de longo prazo

Identifica e aborda possíveis obstáculos de forma eficiente

Além das estratégias mencionadas, aqui estão algumas dicas extras para ajudá-lo a elaborar uma declaração de meta pessoal ou profissional sólida:

Dicas e truques

Revise-a regularmente: Revise e ajuste regularmente suas metas conforme necessário para refletir o progresso e as mudanças

Defina uma linha do tempo: Crie uma linha do tempo com marcos para as metas de curto e longo prazo para manter-se motivado e no caminho certo

**Solicite feedback:Compartilhe suas metas com pessoas de confiança para obter feedback honesto sobre o cronograma e o cumprimento das metas, aumentando sua responsabilidade

Arquivo de modelos: Precisa de mais modelos de metas SMART que possam ajudá-lo a definir e atingir suas metas com eficiência? Confira nossa biblioteca de modelos gratuitos Modelos de metas SMART que são fáceis de usar, adaptáveis e fáceis de rastrear e atualizar.

Implementação

Escrever suas declarações de metas é apenas o começo; implementá-las é onde o verdadeiro trabalho começa. Divida suas metas de carreira em etapas menores e acionáveis.

Exemplo: Se você pretende conseguir um cargo de liderança, comece assumindo projetos de equipes menores para desenvolver suas habilidades de gerenciamento. Priorize essas etapas e estabeleça um cronograma.

Acompanhe seu progresso regularmente e faça os ajustes necessários. Compartilhe suas metas com um mentor ou colega para obter responsabilidade e feedback. Comemore pequenas vitórias, como a conclusão de um curso ou o recebimento de feedback positivo, para manter-se motivado.

Um sistema flexível é essencial para a implementação bem-sucedida de metas, e Metas do ClickUp pode ajudá-lo a monitorar, editar e ajustar suas metas sem esforço.

ClickUp Goals

Crie e fique por dentro da implementação de suas metas usando o ClickUp Goals

O ClickUp Goals é uma ferramenta poderosa para criar, rastrear, ajustar e controlar a implementação de metas definir metas de projeto ou metas pessoais com facilidade. Ele oferece uma definição flexível de metas com alvos personalizáveis, prazos e métodos de acompanhamento adaptados às suas necessidades, facilitando a manutenção do controle e o sucesso.

Você pode dividir metas maiores em marcos gerenciáveis, garantindo um progresso constante. Ferramentas visuais, como gráficos e barras de progresso, ajudam a monitorar seu progresso, mantendo você e sua equipe motivados.

Monitore o progresso de suas metas e acompanhe-as usando o ClickUp Goals

A colaboração também é aprimorada pelo compartilhamento de metas com sua equipe, alinhando esforços e trocando feedbacks valiosos.

Além disso, o ClickUp Goals garante que as metas individuais se alinhem aos objetivos mais amplos da empresa, agrupando-as em pastas. Ele também atualiza automaticamente o progresso com base na conclusão da tarefa, mantendo tudo atualizado.

Exemplos de declarações de metas pessoais e comerciais

Agora que entendemos a teoria por trás da redação de declarações de metas de carreira eficazes, vamos explorar alguns exemplos práticos de declarações de metas de carreira exemplos práticos de metas curtas e longas para inspirar suas metas pessoais e comerciais.

Declarações de metas de negócios eficazes Declarações de metas de negócios podem ser complexas, pois exigem um planejamento detalhado para delinear seus objetivos de carreira e as etapas para alcançá-los. As declarações de metas profissionais podem variar de tarefas contínuas a um projeto específico único.

Uma declaração de meta profissional ou de negócios bem definida serve tanto para aumentar a motivação quanto para traçar um roteiro para sua carreira. Ela também aprimora seu currículo ao destacar sua direção de carreira, aspirações e autoconhecimento para possíveis empregadores.

Exemplos de declarações de metas de negócios eficazes

Uma declaração de meta profissional eficaz é clara, específica e mensurável. Ela fornece clareza sobre o que você deseja alcançar, como o fará e quando espera alcançá-lo.

Veja um exemplo: **Aumentar a participação de mercado na América do Norte em 20% até o final do quarto trimestre de 2025 por meio do aumento dos gastos com campanhas publicitárias e treinamento da equipe de vendas

Essa declaração de meta profissional é precisa e quantificável e inclui todos os elementos-chave: o resultado desejado, o local, a estratégia e o cronograma.

Outros exemplos incluem:

Melhorar a retenção de clientes em 15% até o segundo trimestre de 2024, aprimorando a qualidade do produto por meio de um exercício abrangente de benchmarking competitivo

Essa meta é focada e mensurável, com um método claro para atingir o objetivo.

Garantir uma promoção para vice-presidente sênior até o final de 2026, superando as metas e demonstrando fortes habilidades gerenciais

Essa meta segue a estrutura SMART, delineando um caminho claro para o avanço na carreira.

Para metas organizacionais, é fundamental ter ferramentas como o ClickUp Goals ou o Modelos de OKR para acompanhar e monitorar o progresso nos níveis da empresa, do departamento e da equipe.

Ao elaborar declarações de metas claras e acionáveis, você prepara a si mesmo e a sua empresa para o sucesso, garantindo que cada objetivo esteja alinhado a um plano estratégico e tenha um cronograma definido para ser alcançado.

Modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

O modelo de metas e OKRs da empresa do ClickUp foi criado para ajudá-lo a se concentrar nas metas mais importantes para sua empresa.

Modelo de metas e OKRs da empresa do ClickUp é uma ferramenta poderosa para alinhar sua equipe com a visão e os valores da empresa.

Ele simplifica o processo de definição e acompanhamento de objetivos, padroniza a medição de desempenho e garante que as metas individuais apoiem os objetivos gerais de sua organização.

Ao manter o alinhamento e a coesão, esse modelo não apenas simplifica o gerenciamento de metas, mas também aumenta o moral e a produtividade da equipe.

Veja o que o modelo OKRs e Metas da Empresa do ClickUp oferece:

Criar e monitorar objetivos para manter o foco e a direção

Identificar e priorizar metas para obter o máximo impacto e alocação eficiente de recursos

Garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados com os objetivos compartilhados, aumentando a colaboração e a coerência

Monitore o progresso e meça o desempenho de forma concisa

Aumente a motivação e o moral da equipe definindo e acompanhando claramente o sucesso

Facilite uma melhor comunicação e compreensão entre as equipes

Arquivo de modelos: Procurando mais modelos de definição de metas para garantir que você está no caminho certo? Confira estes modelos gratuitos modelos gratuitos de definição e controle de metas que elevarão o nível de sua estratégia de estabelecimento de metas .

Declarações de metas pessoais eficazes

Embora tenhamos nos concentrado nas metas de carreira, é quase impossível atingi-las sem cuidar de seu bem-estar pessoal.

As metas pessoais refletem quem você é, o que você quer e para onde está indo. Elas não apenas orientam sua jornada, mas também causam uma forte impressão em possíveis empregadores ou instituições educacionais.

Equilibre suas metas concentrando-se em áreas como relacionamentos, saúde física, espiritualidade e crescimento pessoal para evitar o esgotamento e aumentar a satisfação geral.

Use aplicativos de controle de metas para organizar e priorizar suas metas de forma eficaz. Defina lembretes, divida metas maiores em tarefas menores e analise regularmente seu progresso para permanecer no caminho certo e manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Exemplos de declarações de metas pessoais eficazes

Ao elaborar declarações de metas pessoais, é essencial ser específico sobre o que você deseja alcançar, como o fará e o prazo para a conclusão.

Aqui estão alguns exemplos que seguem a estrutura What, How e When:

Reconectar-se com velhos amigos: antes do final do mês, marque um encontro para tomar um café com um amigo que não tem visto com frequência ultimamente

Aprender espanhol: Dedicar 30 minutos diários a aulas de idioma por 6 meses para ser pelo menos semifluente até o próximo verão

Complete uma corrida de 10 km: Siga um plano de treinamento estruturado de 12 semanas para aumentar o condicionamento físico e a resistência mental

Esses exemplos ilustram como declarações de metas pessoais claras e acionáveis podem levar a resultados tangíveis, quer envolvam enriquecimento pessoal, saúde ou desenvolvimento de carreira.

Antoine de Saint-Exupéry, escritor e piloto francês, disse: "Uma meta sem um plano é apenas um desejo"

Melhores práticas para a implementação de declarações de metas

Agora que você já escreveu suas metas, é hora de transformá-las em realidade.

Veja a seguir como fazer isso acontecer:

Acompanhando e atualizando periodicamente sua declaração de metas

Acompanhe e atualize suas metas regularmente para mantê-las alinhadas com seu crescimento. As metas devem ser tão dinâmicas e em evolução quanto você. Não deixe que elas acumulem poeira - em vez disso, revise-as e ajuste-as de forma consistente.

Considere o uso de software de definição de metas para definir lembretes, acompanhar o progresso e fazer ajustes para que suas metas permaneçam relevantes e atingíveis à medida que você evolui. Quando alcançar uma meta ou atingir um marco, reserve um momento para comemorar seu sucesso. O reconhecimento do seu progresso o mantém motivado e reforça o comportamento positivo.

E se você perder um prazo ou ficar aquém do esperado, não seja muito duro consigo mesmo. Em vez disso, analise o que deu errado, aprenda com isso e ajuste sua abordagem para evitar repetir os mesmos erros.

Mantendo-se envolvido com suas metas e adaptando-se conforme necessário, você pode garantir o progresso contínuo e manter o impulso necessário para alcançá-las.

Aprendendo com exemplos bem-sucedidos do mundo real

As histórias de sucesso do mundo real oferecem lições valiosas e inspiração. Por exemplo, a abordagem de Elon Musk para a definição de metas é um modelo poderoso.

Sua meta com a SpaceX é colonizar Marte e, com a Tesla, é conduzir o mundo em direção à energia sustentável. O que diferencia Musk é sua capacidade de dividir essas metas enormes em etapas gerenciáveis, trabalhando de forma constante para atingir cada marco.

Isso mostra a importância de definir metas ousadas e, ao mesmo tempo, manter uma abordagem prática, passo a passo. Mas você não precisa olhar apenas para as figuras famosas. Você também pode aprender com as pessoas ao seu redor, como mentores ou membros da família.

Observe suas estratégias, busque orientação e aplique esses hábitos em sua jornada. As experiências deles podem fornecer insights valiosos para ajudá-lo a atingir suas metas com mais eficiência.

Ser flexível e adaptável com sua declaração de metas

Se o seu plano original não parecer mais adequado, não hesite em ajustar suas metas, recursos ou cronograma. A flexibilidade é fundamental para manter-se no caminho certo. Reavalie regularmente suas metas para garantir que elas ainda estejam alinhadas com sua situação e aspirações atuais.

Aceite as mudanças como oportunidades de crescimento. Às vezes, uma mudança de direção pode levar a resultados melhores do que você imaginava inicialmente. Mantenha-se aberto a novas possibilidades e esteja pronto para mudar quando necessário.

Essa adaptabilidade o ajudará a enfrentar os desafios e a aproveitar as oportunidades que surgirem.

Crie metas e alcance-as com o ClickUp

As metas pessoais e de carreira são cruciais para o sucesso - elas traçam seu caminho, mantêm você motivado e mostram seu potencial aos empregadores.

Com vários recursos de criação, compartilhamento, revisão e execução de metas e uma variedade de modelos orientados para metas, ele faz todo o trabalho pesado para você, para que tenha mais tempo para atingir suas metas e sonhar alto. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e comece a transformar suas aspirações em realidade, uma meta de cada vez!